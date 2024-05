10 “Beste” VPN’s voor Apple TV (april 2024) (2024)

Het gebruik van een Virtual Private Network (VPN) voor Apple TV kan om verschillende redenen zeer nuttig zijn. Hier is een overzicht van de meest overtuigende argumenten om een ​​VPN te integreren met uw Apple TV:

Omzeil geografische beperkingen: Veel streamingdiensten, zoals Netflix, Hulu, Amazon Prime Video en BBC iPlayer, bieden inhoud die beperkt is tot specifieke landen of regio's. Met een VPN kunt u uw Apple TV virtueel in een land naar keuze plaatsen, waardoor u toegang krijgt tot een breder spectrum aan inhoud. Privacy verbeteren: Zoals met alle online apparaten, communiceert Apple TV gegevens over uw kijkgedrag en voorkeuren. Het gebruik van een VPN versleutelt deze gegevens, waardoor het voor derden, waaronder ISP's (Internet Service Providers), adverteerders of potentiële hackers, moeilijk wordt om uw activiteiten te volgen of te onderscheppen. Vermijd bandbreedtebeperking: ISP's vertragen soms uw internetsnelheid (opzettelijk vertragen) als ze activiteiten met hoge bandbreedte detecteren, zoals streaming. Een VPN kan uw streamingactiviteiten maskeren, waardoor u zonder onderbrekingen kunt genieten van een soepelere kijkervaring. Toegangsdiensten vanuit het buitenland: Als u naar het buitenland reist en toegang wilt tot lokale streamingdiensten of de tv-programma's van uw eigen land wilt bekijken, kan een VPN helpen. Hiermee krijgt u toegang tot diensten alsof u zich in uw eigen land bevindt.

We zullen dieper ingaan op elke VPN-provider

NordVPN – Onze #1 keuze voor Apple TV. Extreem hoge snelheden, biedt ook een geld-terug-garantie van 30 dagen. Surfshark - Eersteklas beveiliging en privacy, met onbeperkte verbindingen. Proton-VPN - Meer dan 1700 servers om toegang te krijgen garanderen snelle streamingmogelijkheden. PureVPN - Uitgebreide selectie, meer dan 6500 IP's, verspreid over 78 landen. Express VPN - Een van de topmerken in de VPN-ruimte, een solide keuze voor Apple TV-streaming. CyberGhost VPN - Een geld-terug-garantie van 45 dagen is een van de beste in de branche. PrivéVPN – Een aanbevolen aanbod met een lijst van tevreden klanten. PrivateVPN - Geeft prioriteit aan beveiliging en privacy met een beperkt budget.

Wat maakt de beste Apple TV VPN?

1. NordVPN

Als je de gemiddelde persoon vraagt ​​om een ​​paar VPN-services op te sommen waarvan ze hebben gehoord, zal NordVPN het bijna altijd redden – en terecht. In de afgelopen jaren heeft NordVPN zijn platform uitgebouwd met alle functies die iemand zich maar kan wensen van een eersteklas service. Hoewel u voor deze flexibiliteit betaalt, kan NordVPN dit rechtvaardigen met wat het te bieden heeft.

Het is een uitstekende optie voor het streamen van Apple TV.

Meteen schittert NordVPN als het gaat om toegankelijkheid, omdat het beweert dat zijn gebruikers toegang hebben tot 's werelds grootste servernetwerk. Met in totaal meer dan 5500 uit bijna 60 landen, zullen gebruikers nooit problemen hebben met het vinden van een geschikt verbindingspunt voor hun behoeften.

Vanuit het oogpunt van toegankelijkheid is het enige gebied waarop NordVPN achterloopt op concurrenten het aantal gelijktijdige verbindingen dat het toestaat. Terwijl concurrenten zoals AtlasVPN en Surf Shark een onbeperkt aantal bieden, komt NordVPN uit op een mindere maar nog steeds respectabele 6.

Naast servers en het aantal gelijktijdig ondersteunde apparaten, is NordVPN een van de meer flexibele diensten die worden aangeboden.

2. Surfshark

Surfshark is snel uitgegroeid tot een van de meest populaire VPN-services die tegenwoordig worden aangeboden dankzij het uitgebreide en gelikte platform.

Door een volledige reeks privacygerichte functies aan te bieden via een gebruiksvriendelijke interface, zou Surfshark niet alleen moeten worden overwogen door ervaren gebruikers, maar ook door de meer informele gebruikers die gewoon onderweg willen streamen.

Naast het brede bereik van besturingssystemen, blinkt Surfshark uit in het aanbieden van een robuust en uitgebreid servernetwerk. Dit netwerk bestrijkt 95 landen en bestaat uit meer dan 3200 servers met alleen RAM - en dit wordt steeds groter.

Naast het openen van de poorten naar streamingdiensten voor een breed scala aan besturingssystemen, ondersteunt Surfshark zowel TOR via VPN als torrenting.

Hoewel elk van de bovenstaande punten duidelijke pluspunten zijn, zijn er verschillende andere services die hetzelfde bieden. Waar Surfshark zich onderscheidt met zijn toegankelijkheid, is door zijn beslissing om onbeperkte verbindingen toe te staan. Aangezien andere topconcurrenten gebruikers beperken tot het uitvoeren van 5-10 exemplaren van hun VPN-services op al uw apparaten, legt Surfshark helemaal geen limiet op. Dit betekent dat u de services tegelijkertijd kunt gebruiken op AL uw verbonden apparaten, hoe technisch u ook bent.

3. Proton-VPN

Bij het evalueren van wat Proton VPN te bieden heeft, is er een duidelijk thema in het hele aanbod: uw gegevens zijn van u en alleen van u. Door zijn platform voortdurend uit te bouwen, is Proton VPN een veelzijdige service geworden met cruciale privacytools en bijbehorende snelheid.

Zonder een breed bereik onder besturingssystemen, zal zelfs de meest indrukwekkende VPN-service moeite hebben om voet aan de grond te krijgen in een steeds competitiever wordende markt. Met dit in gedachten heeft Proton VPN gewerkt aan het vergroten van zijn bereik en biedt het ondersteuning voor het volgende.

Android

iOS

Dakramen en raamkozijnen

macOS

Linux

Chromebook

Android TV

Naast het bieden van ondersteuning op een breed scala aan besturingssystemen, is Proton VPN bijzonder toegankelijk in vergelijking met veel van zijn concurrenten, omdat het zowel een betaalde als een gratis variant van zijn service biedt. Door dit te doen, is het ongetwijfeld een aantrekkelijk aanbod voor degenen die nieuw zijn bij VPN's en gewoon willen experimenteren met wat men te bieden heeft.

Aan het einde van de dag is gratis echter gratis - wat betekent dat tenzij u besluit om de volledige service aan te schaffen, u een gereduceerde functieset en lagere prestaties mag verwachten.

Voor zijn gratis aanbod staat Proton VPN een enkele verbinding toe vanaf een oogst van meer dan 100 servers uit de Verenigde Staten, Nederland en Japan. Naast een kleinere groep servers, beperkt het gratis aanbod ook de snelheden tot wat Proton VPN 'medium' noemt.

Degenen die geïnteresseerd zijn in het gebruik van een VPN tijdens het reizen om geografische beperkingen op streamingdiensten te omzeilen, kunnen er zeker van zijn dat Proton VPN een solide keuze is. Het bedrijf geeft aan dat het alle belangrijke services ondersteunt (Netflix, Prime Video, Disney+ en Apple TV).

4. PureVPN

Als het gaat om streamingdiensten, vooral op Apple-apparaten, staat PureVPN als een baken van veelzijdigheid. Het is niet alleen compatibel met prominente besturingssystemen zoals Windows, macOS, iOS en Android, maar kan ook naadloos worden geïntegreerd met een hele reeks webbrowsers. Onder deze browserintegraties vindt u:

Safari van Apple

Chrome

Firefox

Dapper

rand

Als we dieper in de infrastructuur duiken, beschikt PureVPN over een serverarsenaal van meer dan 6,500 eenheden verspreid over 78 landen. Wat boeiend is, is de aanpak op maat: gespecialiseerde servers zijn geoptimaliseerd voor specifieke taken, zoals streaming van hoge kwaliteit of het efficiënt delen van P2P-bestanden, waardoor topprestaties worden gegarandeerd. Een verzekering van de kant van PureVPN is dat hun netwerk volledig privé is, wat gebruikers gemoedsrust geeft.

Naast een uitgebreid servernetwerk en platformonafhankelijke aanpasbaarheid genieten PureVPN-klanten van voordelen zoals onbeperkte bandbreedte en de mogelijkheid om 10 gelijktijdige verbindingen te onderhouden.

5. Express VPN

Al meer dan tien jaar is ExpressVPN bezig met het uitbouwen en perfectioneren van zijn product. Gedurende deze tijd is het erin geslaagd om een ​​robuuste functieset te cultiveren, waardoor het een van de meest complete aanbiedingen in zijn soort is. Als zodanig blijft ExpressVPN een solide keuze voor degenen die prioriteit geven aan privacy en flexibiliteit - of het nu gaat om ervaren gebruikers, gamers en alles daartussenin.

Degenen die ervoor kiezen om ExpressVPN te gebruiken zullen profiteren van een extreem robuust netwerk dat bestaat uit meer dan 3000 servers, verspreid over maar liefst 105 landen – wat betekent dat ongeacht waar ter wereld u woont, toegang tot een snelle en betrouwbare server nooit een probleem mag zijn .

Ondanks de mogelijkheid voor een VPN om online veiligheid en privacy te bieden, hebben streamingdiensten hun best gedaan om het gebruik van dergelijke producten te blokkeren, omdat ze gebruikers in staat kunnen stellen geografische beperkingen op inhoud te omzeilen. Door toegang te bieden tot zo'n diepe pool van servers, kunnen gebruikers er echter zeker van zijn dat ExpressVPN met de meeste streamingdiensten zal werken, waardoor gebruikers hun privacy kunnen behouden, terwijl ze nog steeds kunnen genieten van dure streamingabonnementen. ExpressVPN geeft aan dat het het volgende ondersteunt, en meer.

Netflix

BBC iPlayer

Disney Plus

Amazone

Hulu

Kodi

Apple TV

6. CyberGhost VPN

In de loop van een decennium heeft CyberGhost VPN een sterke aanwezigheid in de sector behouden door zijn service voortdurend uit te bouwen. Tegenwoordig is deze service een van de snelste volledig uitgeruste aanbiedingen die beschikbaar zijn. Gecombineerd met sterke privacyfundamentals, komt CyberGhost VPN meteen in aanmerking voor de beste VPN.

Vanuit het oogpunt van toegankelijkheid is CyberGhost VPN een van de beste die er is. Het biedt niet alleen een 45-geld-terug-garantie op zijn abonnementen, het biedt ook een gratis proefversie van zijn volledig uitgeruste platform, waardoor het platform behoorlijk aantrekkelijk is voor nieuwsgierige VPN's.

Voor degenen die al weten dat ze een dergelijke service willen/nodig hebben, blinkt CyberGhost VPN ook uit in het aantal besturingssystemen dat het ondersteunt.

Na verbinding met CyberGhost VPN via een van de vele ondersteunde platforms, kunnen gebruikers toegang verwachten tot een van de grootste aangeboden servernetwerken. Met meer dan 8000 opties en groeiend, verspreid over meer dan 100 landen, zou toegang tot een betrouwbare server in de regio van uw keuze nooit een probleem moeten zijn.

Met betrekking tot streamingplatforms beweert CyberGhost dat het de mogelijkheid heeft om geografische beperkingen te verwijderen/deblokkeren die de toegang van gebruikers tot bepaalde inhoud beperken. Deze mogelijkheid strekt zich uit tot alle grote streamingdiensten die momenteel op de markt zijn.

7. PrivéVPN

Hoewel PrivadoVPN misschien niet de snelste is, of beschikt over het grootste servernetwerk, biedt het betreffende gebruikers toegang tot alle belangrijke functies die deel uitmaken van een hoogwaardige VPN-service.

Buiten het bereik van alle besturingssystemen, beschikt PrivadoVPN over een bescheiden maar groeiend servernetwerk. Hoewel het geen exact aantal aangeeft, stelt PrivadoVPN dat zijn netwerk 44 landen omvat, met in totaal honderden servers.

Een gebied waar PrivadoVPN wel uitblinkt, is het vermogen om streamingplatforms te deblokkeren die onderhevig zijn aan geografische beperkingen. Dit betekent dat u, ongeacht waar u naartoe reist, geen problemen zou moeten hebben met het vinden van een server die voortdurende toegang tot uw favoriete inhoud mogelijk maakt.

Een gebied waar PrivadoVPN het potentieel heeft om te schitteren, is op het gebied van privacy. Om hier een serieuze kanshebber te zijn, moet een VPN-service niet alleen een goede staat van dienst hebben waaruit blijkt dat er geen datalekken zijn, maar tegelijkertijd beschikken over een no-logs-beleid (met bijbehorende audit) terwijl het actief is in een land met strenge wetten op het gebied van privacy/gegevensbewaring. PrivadoVPN geeft alle accounts door – maar slechts enkel.

Het bedrijf stelt dat het "...een no-log VPN gevestigd in Zwitserland, wat betekent dat we uw online activiteiten niet volgen en dat uw account wordt beschermd door 's werelds beste privacywetten."Hoewel het bedrijf mogelijk geen gegevens registreert, verzamelt het wel basisinformatie, zoals welke apparaten worden gebruikt om verbinding te maken met zijn service, e-mails, enz.

8. PrivateVPN

PrivateVPN is een steeds populairdere service, gebouwd op een fundament van sterke privacy- en beveiligingsfuncties. Naast het geven van gemoedsrust aan de gebruikers, biedt PrivateVPN de mogelijkheid om geografische en prestatiegebaseerde ISP-beperkingen te omzeilen.

Hoewel het aantal servers (>200) en ondersteunde landen (63) bescheiden lijkt in vergelijking met aanbiedingen zoals ExpressVPN, dit zou geen probleem moeten zijn. Met honderden servers die altijd toegankelijk zijn, zouden gebruikers nooit problemen moeten hebben met het vinden van een snel verbindingspunt in hun regio naar keuze.

Een gebied waar PrivateVPN lijkt te werken aan uitbreiding, is het vermogen om geografische ISP-beperkingen rond streamingdiensten te omzeilen. Het bedrijf heeft een reeks uitgebracht van tutorials over hoe u van deze mogelijkheid kunt profiteren. Met dit in gedachten is PrivateVPN een solide optie voor gebruikers die toegang willen hebben tot de volgende services terwijl ze reizen in niet-ondersteunde regio's.

Hulu

DSTV

BBC iPlayer

Paramount +

HBO Max

Disney Plus

Amazon Prime Video

Apple TV

Hoe gebruik ik een VPN op Apple TV?

Helaas is het, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het gebruik van een VPN voor Amazon Fire TV, iets gecompliceerder om een ​​VPN op Apple TV te gebruiken. Je kunt de app namelijk niet direct downloaden op Apple TV.

Er zijn twee methoden: de eerste is om de VPN op uw router in te stellen en deze vervolgens met uw Apple TV te verbinden. Gelukkig bieden de VPN's op deze site gedetailleerde instructies om dit te doen.

Een andere techniek is het gebruik van een SmartDNS – de VPN’s op deze lijst bieden die functionaliteit. Om dit in te stellen, gaat u eenvoudig naar het "netwerk" in de instellingen van uw Apple TV, kiest u "Wi-Fi" en selecteert u uw verbinding.

Wacht tot je de optie "DNS configureren" hebt gevonden - verwijder de automatische instelling en selecteer "handmatig". Voeg ten slotte uw VPN IP-adres toe en u zou goed moeten zijn om te streamen.

Nogmaals, uw provider zal uitgebreide instructies en ondersteuning bieden over hoe u dit kunt doen. Enkele voorbeelden van duidelijke en gemakkelijke instructies zijn van Nord VPN & Express VPN.