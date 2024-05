10 Beste VPN's voor gamen van 2024 (snel en veilig) (2024)

Tim Mocan Bijgewerkt: 15 februari 2024

Heb je weinig tijd? Hier is de beste gaming VPN van 2024: 🥇 ExpressVPN :Biedt zeer hoge snelheden bij het gamen en heeft gebruiksvriendelijke apps, waaronder een router-app. Wordt tevens geleverd met uitstekende beveiligingsfuncties, een strikt en gecontroleerd no-logs beleid, 5 gelijktijdige verbindingen, en een 30 dagen geldteruggarantie.

Ik heb een paar weken besteed aan het onderzoeken en testen van de beste VPN’s op de markt om de beste te vinden voor gamen van 2024.

Helaas heb ik geleerd dat veel VPN’s behoorlijk ongeschikt zijn voor gamen. Sommige hebben zeer trage snelheden, wat leidt tot lag, haperingen, bevriezen en frequente verbrekingen van de verbinding. Sommige hebben apps vol bugs die ingewikkeld zijn in het gebruik en sommige beschermen je niet tegen Distributed-Denial-of-Service (DDoS) aanvallen, die je spel kunnen verstoren en je zelfs offline kunnen gooien.

Toch ben ik erin geslaagd om een handvol echt goede gaming VPN’s te vinden. Alle VPN’s op deze lijst bieden echt hoge snelheden voor gamen, hebben gebruiksvriendelijke apps op alle platforms (inclusief routers), hebben uitstekende beveiligingsfuncties en zijn betaalbaar.

Snel overzicht van de beste VPN’s voor gamen: 1.🥇 ExpressVPN — Beste gaming VPN van 2024. Snel, veilig en de beste prijs/kwaliteitverhouding.

2.🥈 Private Internet Access — Lage ping en zeer gebruikersvriendelijk.

3.🥉 CyberGhost VPN — Goede beveiliging en dedicated gaming servers.

4. NordVPN : Biedt veilige verbindingen en betrouwbare snelheden. Inclusief een reeks geavanceerde beveiligingsfuncties en extra functies zoals de mogelijkheid om beveiligde gameservers te hosten zodat je vrienden kunnen meedoen.

Inclusief een reeks geavanceerde beveiligingsfuncties en extra functies zoals de mogelijkheid om beveiligde gameservers te hosten zodat je vrienden kunnen meedoen. 5. Surfshark : Een onbeperkt aantal verbindingen en betaalbare abonnementen. Beperkt het aantal apparaten niet dat je met één account kunt verbinden. Biedt ook eenvoudig te gebruiken apps, goede beveiligingsfuncties en hoge snelheden op de meeste servers.

🥇 1. ExpressVPN — Beste VPN for gamen van 2024

Goedgekeurd door onze experts Goedgekeurd door onze experts De meeste lezers kiezen ExpressVPN Servers in landen 105 Belangrijkste functies Toonaangevende snelheden Aantal apparaten 8 OS compabiliteit Geld-terug-garantie 30 dagen Bezoek nu ExpressVPN expressvpn.com

ExpressVPNheeft de hoogste snelheden bij het gamen op deze lijst, gebruiksvriendelijke apps in Nederland en België (inclusief een native router-app), en uitstekende beveiligingsfuncties.

Tijdens mijn tests zorgde ExpressVPN voor plezierige gamesessies. Ik had geen last van crashes, mijn verbinding met de gameservers viel nooit weg en ik kon zelfs een oneerlijke IP-ban omzeilen.

ExpressVPN vertraagde mijn snelheden slechts met gemiddeld 20% wanneer ik Lightway gebruikte(ExpressVPN’s eigen protocol dat sneller is dan OpenVPN en IKEv2/IPSec). Ik maakte bijna onmiddellijk verbinding met gameservers op mijn PC en ik had altijd een lage ping. Zelfs wanneer ik servers op afstand gebruikte.

Ik vind van de gebruiksvriendelijkheid van ExpressVPN’s apps geweldig — ze installeren duurt 1–2 minuten en de interface is eenvoudig te navigeren (zelfs als je onervaren bent wat betreft VPN’s). Er is een snelle verbindingsfunctie die je automatisch verbindt met de snelste server, maar het is ook gemakkelijk om handmatig een server te vinden en er verbinding mee te maken.

Bovenop de iOS, Android, Windows, macOS, en Linux apps, heeft ExpressVPN ook router-apps. ExpressVPN’s router-apps zijn eenvoudig te installeren, en ExpressVPN biedt behulpzame installatie tutorials. Het kostte me minder dan 5 minuten om de app op mijn router in te stellen. Ik was in staat om te gamen op mijn console, PC, en smartphone terwijl ik verbonden was met een van de meer dan 160 server locaties van ExpressVPN zoals die in Nederland en België.

Ik vind het ook erg goed dat ExpressVPN cloud gaming-diensten ondersteunt, die videogames streamen naar draagbare apparaten zoals smartphones en tablets.ExpressVPN werkt met populaire cloud gaming-diensten zoals Stadia, Xbox Game Pass, Amazon Luna, en meer.

ExpressVPN heeft split-tunneling, waarmee je kunt kiezen welke apps je lokale netwerk gebruiken en welke apps de VPN gebruiken. In mijn tests speelde ik videogames terwijl ik verbonden was met een van ExpressVPN’s servers, maar ik surfte op het internet terwijl ik verbonden was met mijn lokale netwerk. Hierdoor beschikte ik over hogere snelheden voor elke online activiteit.

ExpressVPN bevat tevens geavanceerde beveiligingsfuncties, zoals:

TrustedServer Technologie— ExpressVPN’s servers schrijven alleen data naar het RAM geheugen, niet naar de harde schijf. Op die manier worden alle gegevens van de server gewist, telkens als de server opnieuw wordt opgestart.

Perfect Forward Secrecy— Deze functie verandert je coderingssleutel voor elke sessie, zodat hackers geen toegang kunnen krijgen tot vroegere of toekomstige coderingssleutels.

Volledige lekbescherming— ExpressVPN heeft ingebouwde lekbescherming tegen IPv6, DNS, en WebRTC lekken op alle apps.

ExpressVPN is tevens de beste VPN voor streamingen torrenting. Het werkt met alle populaire streamingdiensten zoals Netflix (inclusief Netflix US, UK en andere populaire bibliotheken), HBO Now & Go, Hulu, Kodi, Amazon Prime en Disney+, en het staat torrenting toe op zijn (meer dan 3.000) servers.

ExpressVPNstaat 5 gelijktijdige verbindingen toe met 1 account, heeft maandelijkse en jaarlijkse abonnementen, en wordt geleverd met een 30 dagen geldteruggarantie. ExpressVPN is een beetje prijziger dan sommige van de andere top VPN’s, maar met onze exclusieve 49%korting, kun je het krijgen voor slechts £5,24 / maand. En ExpressVPN geeft regelmatig 3 gratis maanden weg, zodat je in totaal 15 maanden krijgt voor de prijs van 12 maanden, wat naar mijn mening een geweldige deal is.

Conclusie ExpressVPN is mijn favoriete gaming VPN van 2024 – het is extreem snel (ik ervaarde slechts een vertraging van 20% en mijn ping was altijd laag), de apps zijn eenvoudig te installeren en te gebruiken en het heeft zelfs een gebruiksvriendelijke router-app zodat je ExpressVPN op je consoles kunt gebruiken. ExpressVPN ondersteunt cloud gaming, het wordt geleverd met split-tunneling, en het heeft geavanceerde beveiligingsfuncties zoals volledige lekbescherming (voorkomt IP-lekken zodat hackers geen DDoS-aanval tegen je kunnen uitvoeren). ExpressVPN ondersteunt 5 gelijktijdige verbindingen en dekt alle aankopen met een 30 dagen geldteruggarantie.

Lees de volledige ExpressVPN review

🥈 2. Private Internet Access — Lage Ping & gemakkelijk te gebruiken apps

Servers in landen 91 Belangrijkste functies Uitstekende adblocker Aantal apparaten Onbeperkt OS compabiliteit Geld-terug-garantie 30 dagen Bezoek nu Private Internet Access privateinternetaccess.com

Private Internet Access (PIA)behoudt consistent lage ping tijdens het gamen op alle servers, heeft intuïtieve apps, en biedt eersteklas veiligheid.

PIA heeft WireGuard, wat een van de snelste protocollen is. Tijdens mijn gamesessies behield PIA altijd een lage ping wanneer ik al mijn favoriete online games speelde. PIA vertraagde mijn snelheden gemiddeld slechts met ongeveer 28%, wat vergelijkbaar is met CyberGhost VPN, maar trager is dan bij ExpressVPN. Ik heb ook de split-tunneling tool van PIA gebruikt om hogere snelheden bij het gamen te krijgen– ik heb alleen het verkeer bij het gamen via de VPN geleid en de rest van mijn online verkeer via mijn lokale netwerk.

PIA heeft servers in meer dan 75 landen over de hele wereld, inclusief Nederland, dus het is heel gemakkelijk om een server in de buurt te vinden om hoge snelheden te krijgen.

PIA heeft gebruiksvriendelijke apps voor de meeste toestellen (iOS, Android, Windows, macOS en Linux) — de interface ondersteunt Nederlands, het is zeer eenvoudig te navigeren en je krijgt 1-klik verbindingen. PIA heeft geen native router-app zoals ExpressVPN, maar het biedt stap-voor-stap gidsen die je laten zien hoe je zijn service op je router kunt configureren.

Hoewel PIA’s geen logsbeleid niet is gecontroleerd zoals die van ExpressVPN is het vele malen correct gebleken in gerechtelijke documenten. Je krijgt tevens geavanceerde beveiligingsfuncties zoals volledige lekbescherming en open-source apps (iedereen kan de code inzien). PIA is inclusief “PIA MACE” (een adblocker) en Identity Guard – vergelijkbaar met My ID Guard van CyberGhost VPN, controleert PIA’s Identity Guard of de e-mail die je hebt gebruikt om gaming-accounts aan te maken in gevaar is gekomen bij een datalek.

PIA is echt een goede VPN voor torrenting— het staat P2P-verkeer toe op alle servers en heeft port forwarding (verbindt je met meer peers om snellere downloads te krijgen). Ik heb de port forwarding van PIA getest en kon grote games sneller downloaden dan zonder.

Private Internet Accessstaat tot 10 gelijktijdige verbindingen toe, heeft betaalbare maandelijkse en jaarlijkse abonnementen, die beginnen vanaf slechts £1,63 / maand, en wordt geleverd met een 30 dagen geldteruggarantie.

Conclusie Private Internet Access biedt hoge snelheden en een lage ping tijdens het gamen, biedt gebruiksvriendelijke apps en is zeer veilig. PIA wordt geleverd met split-tunneling, geavanceerde beveiligingsfuncties zoals volledige lekbeveiliging en open-source apps, en er zijn ook extra functies zoals een adblocker en Identity Guard. PIA ondersteunt 10 gelijktijdige verbindingen en dekt alle aankopen met een 30 dagen geldteruggarantie.

Lees de volledige Private Internet Access review

🥉 3. CyberGhost VPN — Dedicated gaming servers & uitstekende beveiliging

Servers in landen 100 Belangrijkste functies Speciale streaming servers Aantal apparaten 7 OS compabiliteit Geld-terug-garantie Tot 45 dagen Bezoek nu CyberGhost cyberghostvpn.com

CyberGhost VPNheeft servers die speciaal geoptimaliseerd zijn voor gamen, biedt goede beveiligingsfuncties, en is ontzettend snel.Het heeft meer dan 90 gameservers in 4 landen (de VS, het VK, Duitsland en Frankrijk), die snellere downloads en snelheden bij het gamen bieden dan de reguliere servers. In mijn tests had ik telkens minder last van lag en haperingen bij het gebruik van CyberGhost’s gaming servers in vergelijking met het gebruik van de reguliere servers. De gameservers zijn daarbij zo eenvoudig te vinden en mee te verbinden. Ik maakte altijd in minder dan 10 seconden verbinding met gameservers.

Hoewel het geen logsbeleid niet is gecontroleerd zoals die van ExpressVPN, vind ik het goed dat CyberGhost VPN elke 3 maanden een transparantierapport uitbrengt met details over de gebruikersgegevens die zijn opgevraagd (en bewijst dat het geen gebruikersgegevens heeft overhandigd). Plus, CyberGhost bevat:

Volledige lekbescherming – De apps van CyberGhost VPN beschermen je automatisch tegen IPv6-, DNS- en WebRTC-lekken, waardoor wordt voorkomen dat je IP-adres lekt (en je vatbaar bent voor DDoS-aanvallen) terwijl je online games speelt.

– De apps van CyberGhost VPN beschermen je automatisch tegen IPv6-, DNS- en WebRTC-lekken, waardoor wordt voorkomen dat je IP-adres lekt (en je vatbaar bent voor DDoS-aanvallen) terwijl je online games speelt. My ID Guard – Met deze functie kun je veilige wachtwoorden genereren en waarschuwingen ontvangen als je e-mailadres en wachtwoorden zijn uitgelekt op het dark web (het helpt je om je gaming-accounts in de gaten te houden zodat ze veilig blijven).

Tijdens het gamen met CyberGhost VPN op mijn PC en laptop, had ik altijd hoge snelheden

– online wedstrijden vielen nooit uit, en mijn snelheden vertraagden gemiddeld slechts 30%. Wat goed is, maar nog steeds langzamer dan ExpressVPN.

CyberGhost werkt op routers en je kunt zelfs je DNS-instellingen wijzigen om CyberGhost te installeren op je XBox-, PlayStation- en Nintendo-consoles.

Ik vind het ook leuk dat CyberGhost VPN goed is voor mensen die onervaren zijn wat betreft VPN’s. CyberGhost heeft een intuïtieve gebruikersinterface, die beschikbaar is op Mac, iOS en Android, in een aantal talen, waaronder Nederlands, zodat je gemakkelijk door de apps kunt navigeren en alle instellingen kunt vinden. Alle functies en instellingen hebben korte definities, zodat je altijd weet waar ze voor dienen.

CyberGhost VPN heeft ook Smart Rules, een functie waarmee je je VPN-voorkeuren kunt aanpassen. Ik heb bijvoorbeeld Smart Rules gebruikt om CyberGhost zo in te stellen dat het automatisch verbinding maakt met de snelste server als ik Steam op mijn PC open.

Naast dedicated gaming servers, biedt CyberGhost VPN dedicated streaming en P2P servers. CyberGhost wordt geleverd met dedicated streaming servers in meer dan 10 landen die toegang bieden tot meer dan 50 sites, waaronder Twitch, Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime, Disney+ en minder populaire sites zoals HBO Go, Comedy Central, Crunchyroll.

Ook zijn er meer dan 60 P2P servers, maar dat is minder dan bij ExpressVPN, die torrenting-verkeer toestaat op al zijn (meer dan 3.000) servers.

CyberGhost VPNstaat 7 gelijktijdige verbindingen toe, heeft maandelijkse en jaarlijkse abonnementen, en het dekt alle jaarlijkse abonnementen met een 45 dagen geldteruggarantie (het maandelijkse abonnement heeft een 14 dagen geldteruggarantie). CyberGhost is verkrijgbaar vanaf £1,78 / maand, waardoor het een van de meest betaalbare VPN’s op de markt is.

Conclusie CyberGhost VPN biedt dedicated gaming servers, is echt veilig, en haalt geweldige snelheden. Het wordt geleverd met volledige lekbescherming en My ID Guard, dat je helpt sterke wachtwoorden te genereren en je gaming-accounts te bewaken. CyberGhost VPN is zeer gebruiksvriendelijk, staat 7 gelijktijdige verbindingen toe, en heeft een 45 dagen geldteruggarantie voor lange termijn abonnementen.

Lees de volledige CyberGhost VPN review

4. NordVPN : Veilige verbindingen + hoge snelheden

Servers in landen 111 Belangrijkste functies Geweldige malware blocker Aantal apparaten 10 OS compabiliteit Geld-terug-garantie 30 dagen Bezoek nu NordVPN nordvpn.com

NordVPNbevat een reeks geavanceerde beveiligingsfuncties zoals volledige lekbescherming, RAM-only servers en perfect forward secrecy. Zijn geen logsbeleid is bovendien onafhankelijk geaudit (zoals dat van ExpressVPN en Private Internet Access), en werd ook bewezen toen een datacenter dat een van zijn servers huisvestte getroffen werd door een datalek, waarbij geen gebruikersgegevens in gevaar kwamen.

Mijn favoriete punt van NordVPN is zijn Meshnet-functie. Het laat je een veilig, privénetwerk creëren en tot 60 apparaten verbinden over versleutelde VPN-verbindingen. Hiermee kun je veilig virtuele LAN-party’s hosten, zodat je met al je vrienden kunt gamen.

Ik vind het ook prettig hoe snel NordVPN is. Tijdens mijn tests vertraagde NordVPN mijn verbinding gemiddeld met ongeveer 12%. Dit is langzamer dan bij ExpressVPN en Private Internet Access, maar tijdens mijn tests kon ik nog steeds bijna onmiddellijk verbinding maken met gameservers. Ik heb ook een game-update van 10 GB gedownload in ongeveer 5 minuten en ik had een consistente verbindingssnelheid en ping tijdens mijn games, of ik nu verbonden was met eentje in de buurt of een verafgelegen server.

NordVPN biedt maandelijkse en jaarlijkse abonnementen vanaf £2,72 / maand. Het biedt ook abonnementen die toegang bieden tot extra diensten zoals NordVPN’s wachtwoordmanager en versleutelde cloudopslag. NordVPN biedt een geld-terug-garantie van 30 dagen op alle abonnementen.

Samengevat: NordVPN is een geweldige optie voor gamers vanwege de hoge veiligheid en goede snelheden. Het bevat ook extra functies die geweldig zijn voor het veilig verbinden van gamers. Alle abonnementen van NordVPN zijn voorzien van een geld-terug-garantie van 30 dagen.

Lees de volledige NordVPN-review

5. Surfshark : Een onbeperkt aantal verbindingen + betaalbare abonnementen

Surfsharkmaakt het mogelijk om een onbeperkt aantal apparaten te verbinden met één account. Dit maakt het een goede optie voor grotere huishoudens met veel apparaten die beschermd moeten worden tijdens het gamen. Dit is goed om te zien, omdat maar weinig VPN’s een onbeperkt aantal verbindingen toestaan.

Het behaalt ook goede snelheden, maar het kan behoorlijk traag zijn wanneer het verbonden is met een verafgelegen server. Tijdens mijn tests vertraagde Surfshark mijn verbinding slechts met ongeveer 13%. Dit is vrij goed, maar toen ik verbinding maakte met een server verder uit de buurt, daalde mijn verbindingssnelheid met maar liefst 84%. Voor een VPN met zeer hoge snelheden, ongeacht met welke server je verbonden bent, raad ik je ExpressVPNaan, omdat het consequent op de eerste plaats staat in onze snelheidstests.

Surfshark is verder uitgerust met echt goede beveiligingsfuncties. Het bevat een adblocker, obfuscation, double VPN-verbindingen voor extra veiligheid, en IP Rotator, die regelmatig je IP-adres verandert om het moeilijker te maken voor iemand om en locatie en browse-activiteiten te volgen. Het heeft geavanceerde beveiligingsfuncties zoals RAM-only servers en perfect forward secrecy. Echter, in tegenstelling tot ExpressVPN en Private Internet Accessheeft het geen volledige lekbescherming.

Surfsharkbiedt maandelijkse en jaarlijkse abonnementen vanaf slechts £1,84 / maand. Dit maakt het een van de meest betaalbare VPN’s op de markt. Het biedt een goede prijs-kwaliteitsverhouding door een onbeperkt aantal gelijktijdige verbindingen toe te staan, en het omvat een geld-terug-garantie van 30 dagen op alle abonnementen.

Samengevat: Met Surfshark kun je een onbeperkt aantal apparaten verbinden met één account en het biedt zeer betaalbare abonnementen. Het biedt bovendien hoge snelheden (hoewel niet zozeer op verafgelegen servers), geweldige beveiligingsfuncties, en een geld-terug-garantie van 30 dagen op alle abonnementen.

Lees de volledige Surfshark review

6. Proton VPN — Beste gratis gaming VPN

Servers in landen 85 Belangrijkste functies Turn on screen reader support Aantal apparaten 10 OS compabiliteit Geld-terug-garantie 30 dagen Bezoek nu Proton VPN protonvpn.com

Proton VPNheeft het beste gratis abonnementop de markt, biedt hoge snelheden en zijn gebruiksvriendelijke interface kan worden weergegeven in het Nederlands.

Daarnaastis Proton VPN een van de weinige VPN’s die een gratis abonnement aanbiedt met onbeperkte data, waardoor je zoveel kunt gamen als je maar wilt. Het gratis abonnement geeft je toegang tot slechts 3 VPN-serverlocaties (Nederland, Japan en de VS), maar ik had geen problemen met het spelen van video games aangesloten op deze servers. Ik vind Proton VPN’s VPN Accelerator-functie ook geweldig, die prestatieverhogende technologieën gebruikt om de VPN-snelheden op verafgelegen servers te verhogen.

Terwijl het gratis abonnement je beperkt tot 1 apparaat, kun j Proton VPN op je router instellen om alle apparaten te dekken, inclusief consoles.Het gratis abonnement biedt echter alleen “medium” snelheden en ondersteunt geen streaming of torrenting.

Upgraden naar Proton VPN’s betaalde abonnementen geeft je toegang tot nog hogere snelheden (met onmiddellijke verbindingen met gaming servers en lage ping), tot 10 gelijktijdige verbindingen, toegang tot servers in meer dan 60 landen, en streaming en torrenting ondersteuning.

De apps van Proton VPN zijn echt intuïtief– ze worden geleverd met 1-klik verbindingen, gemakkelijk te begrijpen uitleg voor alle instellingen en een “Profielen” functie waarmee je je eigen verbindingsvoorkeuren kunt aanmaken.

In aanvulling op het gratis abonnement, biedt Proton VPN maandelijkse en jaarlijkse abonnementen, die beginnen bij £4,01 / maand en uitgerust zijn met een perfect beoordeelde geld-terug-garantie van 30 dagen.

Conclusie Proton VPN heeft een goed gratis abonnement voor gamers dat wordt geleverd met onbeperkte data, “medium” snelheden, toegang tot servers in de VS, Japan en Nederland, en staat 1 verbinding toe. Upgraden naar de premium abonnementen geeft je de “hoogste” snelheden, toegang tot meer dan 60 locaties, tot 10 verbindingen, en ondersteuning voor streamen en torrenting. Op alle aankopen bij Proton VPN geldt een perfect beoordeelde geld-terug-garantie van 30 dagen.

Lees de volledige Proton VPN review

7. IPVanish — Het beste voor gamen op meerdere apparaten

Servers in landen 52 Belangrijkste functies SOCKS5 proxies voor P2P Aantal apparaten Onbeperkt OS compabiliteit Geld-terug-garantie 30 dagen Bezoek nu IPVanish ipvanish.com

IPVanishis veilig, biedt hoge snelheden, en intuïtieve apps voor alle platformen.Het is de enige VPN op deze lijst die een onbeperkt aantal gelijktijdige verbindingen toestaat met 1 account, waardoor het een perfecte keuze is voor grote huishoudens – je hele familie kan gamen met IPVanish op hun smartphones, laptops en pc’s.

IPVanish zorgt voor snel gamen – het vertraagde mijn snelheden gemiddeld slechts met 31%, wat vergelijkbaar is met CyberGhost VPN en Private Internet Access. Online games werden gedownload in minder dan 10 minuten, ik had nooit een hoge ping (dus mijn verbinding werd nooit willekeurig verbroken en ik had geen last van haperingen tijdens het gamen).

IPVanish heeft ook gebruiksvriendelijke apps voor iOS, Android, Windows, macOS en Linux. De apps zijn niet zo gestroomlijnd als die van ExpressVPN en CyberGhost VPN, maar ze zijn nog steeds intuïtief – er is een snelle verbindingsfunctie, het is eenvoudig om handmatig verbinding te maken met een server, en bijna alle instellingen zijn voorzien van nuttige korte uitleg. In tegenstelling tot ExpressVPN heeft IPVanish geen router-app, maar het biedt stap-voor-stap handleidingen met screenshots voor meerdere router-modellen.

IPVanish staat P2P-verkeer toe op al zijn (meer dan 1.900) servers, ook in Nederland en België, maar het heeft ook meer dan 20 SOCKS5 proxy servers, die je voorzien van een virtueel IP-adres en hogere snelheden omdat proxy servers je verkeer niet versleutelen.Hoewel IPVanish met Netflix werkt, werkt het niet met andere populaire streaming sites.

IPVanishbiedt maandelijkse en jaarlijkse abonnementen, die beginnen vanaf £2,61 / maand. Plus, het jaarabonnement is uitgerust met een VIPRE antivirus-abonnement, voor bescherming tegen malware-aanvallen (maar alleen voor Windows en Macs). IPVanish accepteert creditcards en PayPal en biedt een geld-terug-garantie van 30 dagen op zijn jaarabonnement.

Conclusie IPVanish maakt een onbeperkt aantal verbindingen mogelijk (voor gamen op je console, PC, smartphone, etc.), is veilig, biedt hoge snelheden tijdens het gamen, en behoudt een lage ping. De apps van IPVanish hebben intuïtieve interfaces, en er is een 30 dagen geldteruggarantie voor het jaarabonnement.

Lees de volledige IPVanish review

8. VyprVPN — Supersnelle gaming VPN

Servers in landen 64 Belangrijkste functies Geweldig obfuscation tool Aantal apparaten 10 OS compabiliteit Geld-terug-garantie 30 dagen Bezoek nu VyprVPN vyprvpn.com

VyprVPNis echt snel, biedt geweldige beveiligingsfuncties enzijn gebruikersinterface ondersteunt Nederlands. In mijn tests ervaarde ik slechts een gemiddeld snelheidsverlies van 22%, wat echt indrukwekkend is en slechts iets langzamer dan bij ExpressVPN. Ik hield hoge snelheden bij het gamen aan op lokale en verafgelegen servers en had geen last van hoge ping of lag.

VyprVPN biedt geen onbeperkt aantal verbindingen zoals bij IPVanish, maar het staat maar liefst 30 gelijktijdige verbindingen toe (perfect voor grote huishoudens die graag videogames spelen).

VyprVPN biedt gebruiksvriendelijke apps op de meeste platforms, inclusief routers.Maar het is niet zo eenvoudig in te stellen als de andere aanbieders op deze lijst (het vereist het gebruik van opdrachtregels).

Als het op beveiliging aankomt, heeft VyprVPN perfecte Forward Secrecy, een strikt geen logsbeleid (dat is gecontroleerd), gebruikt gecodeerde DNS-servers om DNS-lekken te voorkomen, en beweert 300.000 IP-adressen te hebben om DDoS aanvallen te helpen voorkomen.

VyprVPN biedt goede klantenondersteuning voor gamers – het heeft 24/7 live chat en reactieve e-mailondersteuning (de supportmedewerkers zullen indien nodig een vertaaltool gebruiken). Ik vroeg de live chat-medewerkers over gaming en het gebruik van de router-app, en ze gaven me altijd nuttige antwoorden. VyprVPN heeft ook een handleiding voor de router-app en een gedetailleerd artikel over hoe VyprVPN je gaming-ervaring verbetert.

Maar VyprVPN heeft alleen split-tunneling op Android en macOS, het mist IPv6 en WebRTC lekbescherming, en het werkt niet met Disney+.

VyprVPNheeft maandelijkse en jaarlijkse abonnementen die al beginnen vanaf slechts £2,61 / maanden geleverd worden met een 30 dagen geldteruggarantie.

Conclusie VyprVPN is een zeer snelle gaming VPN met een aantal zeer goede beveiligingsfuncties. Hij maakt tevens 30 gelijktijdige verbindingen mogelijk, is eenvoudig te gebruiken en heeft een router-app. Hij maakt 30 gelijktijdige verbindingen mogelijk, is eenvoudig te gebruiken en heeft een router-app. VyprVPN biedt maandelijkse en jaarlijkse abonnementen en dekt alle abonnementen met een 30 dagen geldteruggarantie.

Lees de volledige VyprVPN review

Hoe ik de beste VPN’s voor gamen beoordeelde van 2024:

Beveiliging. Ik raad alleen VPN’s aan met standaard VPN-veiligheidskenmerken (256-bit AES-encryptie, kill switch, en een geen logsbeleid) en veilige protocollen (regels die voorschrijven hoe een VPN-verbinding tot stand komt) zoals WireGuard, OpenVPN, en IKEv2/IPSec.

Ik raad alleen VPN’s aan met standaard VPN-veiligheidskenmerken (256-bit AES-encryptie, kill switch, en een geen logsbeleid) en veilige protocollen (regels die voorschrijven hoe een VPN-verbinding tot stand komt) zoals WireGuard, OpenVPN, en IKEv2/IPSec. Anti-DDoS bescherming. VPN’s beschermen je tegen DDoS-aanvallen door je IP-adres te verbergen (hackers kunnen het niet gebruiken om je netwerk te DDoS-en). Een DDoS-aanval is wanneer een andere gebruiker enorme hoeveelheden verkeer naar je netwerk stuurt. De overbelasting van je netwerk kan ervoor zorgen dat je offline gegooid wordt, dat je verbinding met de gameserver verbroken wordt of dat je verbinding vertraagd wordt door lag. Alle VPN’s op mijn lijst hebben ook anti-DDoS bescherming op hun servers. Op deze manier ben je beschermd, zelfs als iemand besluit de VPN-server waarmee je verbonden bent te DDoS-en.

VPN’s beschermen je tegen DDoS-aanvallen door je IP-adres te verbergen (hackers kunnen het niet gebruiken om je netwerk te DDoS-en). Een DDoS-aanval is wanneer een andere gebruiker enorme hoeveelheden verkeer naar je netwerk stuurt. De overbelasting van je netwerk kan ervoor zorgen dat je offline gegooid wordt, dat je verbinding met de gameserver verbroken wordt of dat je verbinding vertraagd wordt door lag. Alle VPN’s op mijn lijst hebben ook anti-DDoS bescherming op hun servers. Op deze manier ben je beschermd, zelfs als iemand besluit de VPN-server waarmee je verbonden bent te DDoS-en. Hoge snelheden. Alle VPN’s vertragen je snelheden omdat ze je gegevens versleutelen, maar goede VPN’s minimaliseren het snelheidsverlies. De VPN’s op deze lijst verlaagden mijn snelheden met niet meer dan 35%, wat goed genoeg is voor ononderbroken gamen.

Alle VPN’s vertragen je snelheden omdat ze je gegevens versleutelen, maar goede VPN’s minimaliseren het snelheidsverlies. De VPN’s op deze lijst verlaagden mijn snelheden met niet meer dan 35%, wat goed genoeg is voor ononderbroken gamen. Gebruiksgemak. De VPN’s op deze lijst hebben gebruiksvriendelijke apps voor iOS, Android, Windows en macOS met intuïtieve interfaces en 1-klik verbindingen (ze hebben ook router-apps).

De VPN’s op deze lijst hebben gebruiksvriendelijke apps voor iOS, Android, Windows en macOS met intuïtieve interfaces en 1-klik verbindingen (ze hebben ook router-apps). Prijsstelling.Ik raad alleen VPN’s aan die betaalbare, flexibele abonnementen hebben, meerdere betalingsopties aanvaarden en elke aankoop met een geldteruggarantie dekken.

Topmerken die de lijst niet gehaald hebben: Hola VPN. Hola VPN, heeft hoge snelheden voor gamen en is gratis, maar het gebruikt geen codering, houdt gebruikerslogs bij, en heeft eerder IP-adressen van gebruikers gelekt. Hola VPN maakt tevens gebruik van een P2P-model. Jij gebruikt het IP-adres van een andere Hola VPN-gebruiker en zij gebruiken jouw IP-adres. Dit is gevaarlijk omdat iemand je IP-adres zou kunnen gebruiken om illegale activiteiten te verrichten.

Hola VPN, heeft hoge snelheden voor gamen en is gratis, maar het gebruikt geen codering, houdt gebruikerslogs bij, en heeft eerder IP-adressen van gebruikers gelekt. Hola VPN maakt tevens gebruik van een P2P-model. Jij gebruikt het IP-adres van een andere Hola VPN-gebruiker en zij gebruiken jouw IP-adres. Dit is gevaarlijk omdat iemand je IP-adres zou kunnen gebruiken om illegale activiteiten te verrichten. SlickVPN. SlickVPN is veilig en staat torrenting toe op alle servers. Het heeft echter een klein server netwerk (het is moeilijk om servers in de buurt te vinden voor hoge snelheden), heeft zeer lage snelheden voor gamen op verafgelegen servers, er zijn geen mobiele apps en de desktop-apps zijn niet gebruiksvriendelijk.

SlickVPN is veilig en staat torrenting toe op alle servers. Het heeft echter een klein server netwerk (het is moeilijk om servers in de buurt te vinden voor hoge snelheden), heeft zeer lage snelheden voor gamen op verafgelegen servers, er zijn geen mobiele apps en de desktop-apps zijn niet gebruiksvriendelijk. BolehVPN. BolehVPN is snel en veilig, maar ik vind het niet leuk dat het tijdelijk je activiteiten kan bijhouden als het ongebruikelijke activiteiten opmerkt of klachten ontvangt. Tevens is het servernetwerk erg klein en zijn de apps ingewikkeld in het gebruik.

Veelgestelde vragen

Wat is de beste VPN voor gamen?

ExpressVPN is mijn favoriete gaming VPN van 2024— het heeft uitstekende beveiligingsfuncties, biedt zeer hoge snelheden tijdens het gamen, heeft zeer intuïtieve apps, en wordt geleverd met een 30 dagen geldteruggarantie.

Hoewel ExpressVPN de beste VPN voor gamen is, zijn er andere goede gaming VPN’s verkrijgbaar. CyberGhost VPN heeft dedicated gaming servers, en Private Internet Access biedt lage ping en heeft zeer intuïtieve apps. IPVanish maakt gamen op een onbeperkt aantal apparaten mogelijk, VyprVPN is erg snel en Proton VPNis een goede gratis gaming VPN.

Heb je een VPN nodig voor gamen in Nederland of België?

Ja, ik raad ten zeerste aan om een VPN te gebruiken als je online videogames speelt. Een VPN biedt uitstekende beveiligings- en privacyfuncties voor gamen.

Als het op beveiliging aankomt: alle VPN’s op deze lijst gebruiken 256-bit AES-encryptie, dat al je gegevens versleutelt en wordt gebruikt door banken en legers. Bovendien beschikken de beste VPN’s over een kill switch om te voorkomen dat je gegevens uitlekken als je VPN-verbinding uitvalt, en IP-lekbeveiliging tegen DNS-, WebRTC- en IPv6-lekken.

Wat privacy betreft, vervangt een VPN je IP-adres door een IP-adres van een andere locatie, waardoor in wezen je werkelijke IP-adres wordt verborgen. Dit voorkomt dat je internet service provider (ISP) je internetsnelheid afknijpt en het beschermt je tegen DDoS-aanvallen (Distributed Denial-of-Service). Een VPN helpt je tevens om IP-bans en websites met geografische beperkingen te omzeilen, zodat je kunt gamen op servers in het buitenland. Ten slotte hebben alle VPN’s op deze lijst een strikt no-logs beleid, wat betekent dat de provider niets van je online verkeer registreert.

Hoe gebruik je een VPN voor gamen?

Je kunt beginnen met het gebruiken van een gaming VPN in slechts 3 snelle en eenvoudige stappen:

Kies een goede gaming VPN. Kies een VPN die veilig, snel en makkelijk te gebruiken is. Ik raad ExpressVPN aan. Download en installeer de VPN-app. Het installatieproces duurt ongeveer 1-2 minuten. Maak verbinding met een VPN-server. Open de VPN-app en gebruik ofwel de snelle verbindingsfunctie (deze verbindt je met de snelste server voor jouw locatie) of scrol handmatig door de lijst met beschikbare locaties en kies een server. En dat is alles – je kunt nu veilig en privé gamen.

Kun je een gratis VPN gebruiken voor gamen?

Er zijn gratis VPN’s, maar ik raad het gebruik ervan niet aan. Gratis VPN’s missen meestal belangrijke beveiligingsfuncties, loggen je verkeer, zijn traag, beperken hoeveel data je kunt gebruiken en hebben apps met bugs.

Maar als je een goede gratis gaming VPN wilt, raad ik Proton VPN’s gratis abonnementaan — het wordt geleverd met onbeperkte data, high-end beveiliging, een strikt geen logsbeleid, en “medium” snelheden. Het beperkt je echter tot 1 apparaat en toegang tot slechts 3 serverlocaties (Nederland, Japan en de VS).

Eerlijk gezegd, raad ik je sterk aan om een goedkope gaming VPN aan te schaffen zoals ExpressVPN, CyberGhost VPN of Private Internet Access. Ze zijn allemaal veilig, bieden hoge spelsnelheden, hebben intuïtieve apps voor de meeste platforms, en bieden een geldteruggarantie.

Wat is de snelste VPN voor gamen?

In mijn tests gaf ExpressVPNme de snelste snelheden bij het gamen (ik ondervond slechts een 20% vertraging) — ik maakte vrijwel onmiddellijk verbinding met gaming servers, ik had altijd een lage ping, ik ondervond geen lag en grote updates werden heel snel gedownload.

Maar ik had ook hoge snelheden met alle top VPN’s op deze lijst.