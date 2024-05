10 Inventions De Benjamin Franklin Qui Ont Marqué L'histoire - Tech Tribune France (2024)

Table des matières hide 1 Brillant polymathe, Benjamin Franklin n’avait que 11 ans lorsqu’il est devenu inventeur – et il a ensuite créé une multitude d’appareils innovants qui allaient changer l’Amérique pour toujours. 2 Paratonnerre 3 Bifocaux 4 Palmes 5 Poêle Franklin 6 Cathéter urinaire souple 7 Armonica en verre 8 Odomètre 9 Machine électrostatique 10 « Bras long » 11 Bol à soupe « inversable »

Brillant polymathe, Benjamin Franklin n’avait que 11 ans lorsqu’il est devenu inventeur – et il a ensuite créé une multitude d’appareils innovants qui allaient changer l’Amérique pour toujours.

1 sur 11 Paratonnerre L’une des inventions les plus célèbres de Benjamin Franklin est le paratonnerre, qu’il a mis au point vers 1752. Puis, ayant établi la relation entre la foudre et l’électricité, Franklin a émis l’hypothèse qu’une tige de fer pourrait protéger les bâtiments lors des orages. Institut Franklin 2 sur 11 Bifocaux À la fois myope et hypermétrope, Benjamin Franklin est devenu frustré de devoir constamment échanger ses lunettes. Ainsi, il a imaginé les verres bifocaux pour satisfaire son désir de «voir distinctement de loin ou de près».Bibliothèque du Congrès 3 sur 11 Publicité Palmes À l’âge de 11 ans, Benjamin Franklin a inventé l’une de ses premières inventions : les palmes de natation. Ses palmes étaient attachées aux mains d’un nageur – et non aux pieds, comme celles d’aujourd’hui – et Franklin a observé qu’elles l’aidaient à nager plus vite. Cependant, ils lui faisaient aussi mal aux poignets. Musée Benjamin Franklin 4 sur 11 Poêle Franklin En 1742, Benjamin Franklin a inventé un poêle qui pouvait chauffer les maisons plus efficacement tout en produisant moins de fumée. Le soi-disant poêle Franklin a contribué à ouvrir la voie aux systèmes de chauffa*ge modernes. Domaine public 5 sur 11 Cathéter urinaire souple Benjamin Franklin a inventé plusieurs de ses inventions comme moyen de résoudre ses problèmes. Mais en 1752, il a inventé quelque chose destiné à résoudre le problème de son frère John : la sonde urinaire flexible. John souffrait de calculs rénaux et devait utiliser un tube métallique rigide et douloureux pour uriner. Pour soulager une partie de cette douleur, Franklin a inventé une version avec un tube flexible. «Il est aussi flexible que prévu dans une chose de ce genre, et j’imagine qu’il se pliera facilement aux virages du passage», a-t-il déclaré à son frère. 6 sur 11 Armonica en verre De nombreuses inventions de Benjamin Franklin avaient une fonction importante. Mais on faisait simplement de la belle musique : l’armonica de verre. Franklin avait observé des musiciens européens faire de la musique en passant leurs doigts le long des bords de verres remplis d’eau, et a décidé de simplifier le processus en créant un seul instrument qui pourrait faire la même musique. «De toutes mes inventions», nota-t-il plus tard, «l’armonica de verre m’a donné la plus grande satisfaction personnelle.» Bibliothèque du Congrès 7 sur 11 Odomètre Benjamin Franklin n’a sans doute pas inventé l’odomètre – son utilisation a été enregistrée même dans les temps anciens – mais il l’a affiné et l’a utilisé de manière remarquable en tant que Postmaster General des États-Unis entre 1775 et 1776. Puis, Franklin eut l’idée de mesurer des distances en plaçant son appareil près de la roue de sa voiture. Toutes les 400 rotations, il a enregistré un mile. Cela l’a aidé à voir la distance parcourue par son courrier et lui a donné une bonne idée de ce à quoi ressemblaient les routes coloniales. See Also Top 6 Ben Franklin Inventions and Achievements 8 sur 11 Machine électrostatique Benjamin Franklin était fasciné par l’idée de l’électricité, et nombre de ses expériences et inventions visaient à mieux comprendre son fonctionnement. Sa machine électrostatique produisait de l’électricité statique et aidait à éclairer ses hypothèses sur son paratonnerre. Adam Cooperstein/Wikimedia Commons 9 sur 11 «Bras long» En 1786, Benjamin Franklin a inventé quelque chose qu’il a appelé «Long Arm». En termes simples, c’était un poteau en bois avec une griffe de préhension qui l’aidait à atteindre les choses sur les étagères hautes. «Les vieillards trouvent incommode de monter une échelle ou des marches à cet effet, leur tête étant parfois sujette à des vertiges, et leur activité, la stabilité de leurs articulations étant diminuée par l’âge ; outre la peine d’enlever les marches à chaque fois un livre est recherché dans une autre partie de leur bibliothèque », a expliqué Franklin. «Pour un remède, j’ai récemment fabriqué la machine simple suivante, que j’appelle le bras long.» Domaine public 10 sur 11 Bol à soupe «inversable» Apparemment fatigué de voir sa soupe renversée lors de ses nombreux voyages dans l’Atlantique, Benjamin Franklin a imaginé un bol qui pouvait rester stable pendant une rafale océanique. Il a eu l’idée de «plats à soupe en divisions, comme un ensemble de petit* bols réunis… lorsque le navire ferait une gîte soudaine, la soupe ne coulerait pas dans un corps d’un côté, mais serait retenue dans les divisions séparées. Twitter 11 sur 11 Vous aimez cette galerie ?Partagez-le: See Also What Did Benjamin Franklin Invent? Much More Than BifocalsBenjamin Franklin’s InventionsBenjamin Franklin - Printer, Junto, Experiments on Electricity10 Of Ben Franklin's Most Astounding Inventions, From The Glass Harmonica To The 'Unspillable' Soup Bowl

Des bifocales aux palmes de natation, découvrez 10 des inventions les plus étonnantes de Benjamin Franklin

Benjamin Franklin était beaucoup de choses. Il était un homme d’État, un éditeur de journaux et l’un des architectes de la Révolution américaine. Mais à la base, Franklin était un inventeur. Son esprit remarquable ne semblait jamais s’arrêter, comme le prouvent plus que ces 10 inventions de Benjamin Franklin.

Né le 17 janvier 1706 à Boston, Massachusetts, Franklin a mis son esprit vif à profit dès son plus jeune âge. Bien qu’il ait dû abandonner l’école à l’âge de 10 ans pour aider le magasin de bougies et de savon défaillant de son père, il a utilisé tout son temps libre pour dévorer des livres. Et à l’âge de 11 ans, Franklin invente une de ses premières inventions : des palmes de natation en bois pour nager plus vite.

Contrairement aux palmes de natation d’aujourd’hui, que les nageurs attachent à leurs pieds, Franklin, 11 ans, a attaché ses palmes de natation à ses mains.

Bibliothèque du CongrèsBenjamin Franklin dans sa jeunesse, lorsqu’il travaillait comme imprimeur.

«J’ai fait deux ovales [palettes] chacun d’environ 10 pouces de long et six de large, avec un trou pour le pouce afin de le retenir fermement dans la paume de ma main », écrivit plus tard Franklin dans son essai, Sur l’art de la natation. «Ils ressemblaient beaucoup à ceux d’un peintre [palettes]. En nageant, je poussais les bords de ceux-ci vers l’avant et je frappais l’eau avec leurs surfaces planes en les tirant vers l’arrière. Je me souviens que j’ai nagé plus vite grâce à ces [palettes]mais ils ont fatigué mes poignets.»

En vieillissant, la propension de Benjamin Franklin pour les inventions a augmenté. Un homme aux nombreux talents – et aux nombreux passe-temps – Franklin a inventé un bol à soupe qui ne pouvait pas se renverser, un instrument de musique appelé l’armonica en verre, un dispositif d’extension pour accrocher des livres sur des étagères hautes et même des verres à double foyer.

Lecteur vorace souffrant à la fois de myopie et d’hypermétropie, Franklin en a eu assez de devoir constamment changer de lunettes. Alors, il a inventé ce qu’il a appelé «lunettes doubles». Comme le Musée national d’histoire américaine du Smithsonian écrit, Franklin a coupé les verres de deux paires de lunettes et placé «la moitié de chaque type associé dans le même cercle».

L’Institut Franklin L’invention de Benjamin Franklin des lunettes à double foyer était – comme beaucoup de ses inventions – une solution à l’un de ses propres problèmes.

«Les yeux vers le haut ou vers le bas, car je veux voir distinctement de loin ou de près», a noté Franklin. Dans une lettre à son ami George Whatley, Franklin rapporta avec joie que ses « doubles lunettes » rendaient ses yeux aussi « utiles que jamais ».

Mais l’invention la plus célèbre de Benjamin Franklin est peut-être le paratonnerre, qu’il a imaginé vers 1752.

Ensuite, la foudre était un grave danger pour les villes du monde entier. Les églises étaient particulièrement menacées, car elles étaient souvent le plus haut bâtiment des environs. Il se trouve que Franklin était fasciné par la foudre.

Musée d’art de PhiladelphieBenjamin Franklin a utilisé une clé pour prouver que la foudre était électrique.

En 1752, Franklin avait déterminé que la foudre était électrique avec sa célèbre expérience de cerf-volant. Ensuite, il a attaché une clé en métal à un cerf-volant et a observé la charge électrique qui descendait du ciel orageux. Bien sûr, il n’a pas inventé l’électricité, mais Franklin a fait une observation cruciale sur la foudre.

Et avec ces connaissances en main, Benjamin Franklin a inventé le paratonnerre. Il a émis l’hypothèse que placer une tige de fer sur les bâtiments pourrait les protéger des coups de foudre destructeurs pendant les tempêtes.

« Que la connaissance de ce pouvoir des points ne soit pas utile à l’humanité pour préserver les maisons, les églises, les navires, etc., du coup de foudre, en nous ordonnant de fixer, sur les parties les plus élevées de ces édifices, des tiges verticales de fer aiguisé comme une aiguille », songea-t-il, selon le Institut Franklin.

«Ces tiges pointues ne tireraient-elles pas silencieusem*nt le feu électrique d’un nuage avant qu’il ne s’approche suffisamment pour frapper, et ainsi nous protéger de ce mal le plus soudain et le plus terrible !»

Après avoir installé un paratonnerre sur sa propre maison à Philadelphie, d’autres ont rapidement suivi des deux côtés de l’Atlantique. Selon le Centre constitutionnelmême le roi George III avait installé un paratonnerre.

Au cours de sa vie, Franklin a porté plusieurs chapeaux. Mais rien ne démontre autant la profondeur de son esprit que les inventions de Benjamin Franklin.

