15 beste Smartwatch im Test & Vergleich 2024: 1 TOP-Produkt (2024)

Smartwatches sind eine neue Generation Technik: Sie können mit den kleinen, digitalen Alleskönnern ihre E-Mails und SMS lesen, ihre Gesundheitsdaten aufzeichnen oder telefonieren. Und das ist erst der Anfang: Die Uhren erkennen, wenn ihr Besitzer stürzt und rufen im Notfall Hilfe. Dabei sehen sie auch noch schick aus. Ob im schmalen, minimalistisch-runden Design oder als eckige Variante, Smartwatches sind ein hilfreicher Begleiter beim Sport, im Beruf oder in der Freizeit. Die elektronischen Armbanduhren kontrollieren den Schlaf, dienen als Navi und können Musik abspielen. Sie werden in den meisten Fällen mit einem Smartphone gekoppelt und müssen mit dessen Betriebssystem kompatibel sein. Das Leistungsspektrum ist weit größer als bei einer Analoguhr der klassischen Uhrenhersteller. Welche Eigenschaften und Besonderheiten die Uhren einzelner Hersteller auszeichnet, stellen wir in unserem Vergleich heraus. Wir beschreiben die Funktionen und die Alltagstauglichkeit von 15 unterschiedlichen Modellen. Der Ratgeber informiert über unterschiedliche Arten von Smartwatches, deren Vor- und Nachteile sowie häufige Zusatzfunktionen. Wir erläutern die Unterschiede zum Fitnessarmband und informieren, wie sich die Herzfrequenz auf ein Trainingsziel beziehen lässt. Außerdem gibt es in unserer Kaufberatung Antworten auf häufige Fragen rund um das Thema Smartwatch. jeweils ohne Armband PMOLED 3,8 oder 4,2 Zentimeter 20 Millimeter Keine Angaben möglich Entfällt Bis zu 30 Tage Android und iOS Edelstahlgehäuse mit messinglackiertem Zifferblatt Fluoroelastomer ScanWatch, Ladekabel, Kurzanleitung Echte EKG-Messung, Oximeter, lange Akkulaufzeit, Erkennung von Atmungsstörungen Smartwatch für Kinder und Jugendliche - Kaufratgeber und Bestenliste (2022) Keine Angaben möglich Telefoniefunktion, Blutsauerstoff-Messung, Alexa Built-In

1. Apple Watch Ultra – für Alltag und Extremsport geeignete Smartwatch mit großem Display und starkem Akku

Aktionstaste Kundenbewertung (2.332Amazon-Bewertungen) AppleWatchUltra Smartwatch Preisverlauf Preisalarm 801,03€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo Preis prüfen Jetzt zu Otto 683,99€ Jetzt zu Gravis 723,43€ Jetzt zu Galaxus 789,00€ Jetzt zu Ebay Verbraucherhinweis

Die Apple-Smartwatch konnten wir in allen Einzelheiten selber testen und waren begeistert. Beginnend bei der Optik hat das Design überzeugt, wobei das natürlich immer auch Geschmacksache ist. Außerdem möchten wir erwähnen, dass die hier abgebildete Farbe „Polarstern“ des Armbands eine andere ist als im verlinkten Angebot. In jedem Fall erschien uns die Watch Ultra mit ihrem Titangehäuse als sehr hochwertig, schick und dank ihrer eher kantigen Gestaltung als optisch auffällig. Auch das große 4,9-Zentimeter-Display mit Saphirglas konnte überzeugen. Der Hersteller bezeichnet es als kratzfest, doch ein Panzerglas-Schutz kann dennoch nicht schaden.



Im Vergleich zur „alten“ Apple Watch Series 5 (LTE) fiel im Smartwatch-Test zudem die Akkulaufzeit sehr positiv auf und lieferte eine top Nutzungsdauer. Statt vorher einmal am Tag laden zu müssen, hielt die Smartwatch knapp 3 Tage durch – mit aktiviertem WLAN und Bluetooth sowie bei normaler Nutzung, aber ohne LTE und mit abgeschalteten Always-On-Display. Apple gibt übrigens bis zu 60 Stunden Laufzeit des Akkus mit Stromspareinstellungen und bis zu 36 Stunden bei normaler Nutzung an. Ebenfalls hervorzuheben ist die Schnelllademöglichkeit. In etwas mehr als einer Stunde war der Akku der Smartwatch vollgeladen – ein weiterer Pluspunkt aus unserer Sicht.

Mit Action Button für komfortable Nutzung: Die Apple-Uhr hat einen Knopf mehr als andere Modelle – die Aktionstaste oder auch Action Button genannt. Uns hat besonders gefallen, dass er komfortabel mit beliebigen Standards oder Kurzbefehlen belegt werden kann – einfach mit allem, was man will und braucht. Dazu einige Beispiele vom Hersteller: Ein Druck auf den Button markiert den Wegpunkt für den Standort oder startet den Kompass Backtrack. Beim Tauchgang soll der Action Button dabei helfen, die Watch Ultra leichter im Wasser zu steuern. Zudem besteht die Möglichkeit, mit der Aktionstaste das eigene Training zu kontrollieren oder die Alarmsirene auszulösen (sie soll übrigens bis 86 Dezibel laut und in bis zu 180 Meter Entfernung zu hören sein).

Apple zufolge ist die Smartwatch für extreme Umgebungen, Höhen und Temperaturen entwickelt worden. Aus unserer Sicht lohnt sich die Watch Ultra aber schon alleine aufgrund des größeren Akkus auch für den Alltag in Büro & Co. Sicherlich können auch Freizeit- und Extremsportler von den zahlreichen Funktionen und Ausstattungsmerkmalen profitieren. So entspricht die Smartwatch laut Hersteller beispielsweise international anerkannten Standards für Tauchcomputer und Tiefenmesser. Letzterer eignet sich demnach zusammen mit der Tiefe-App hervorragend zum Schnorcheln und für andere Unterwasseraktivitäten. Geeignet ist die Uhr für das Sport- und Freizeittauchen bis zu 40 Meter Tiefe.

Wer andere Sportarten bevorzugt, findet nach Angaben von Apple im App Store für fast alle sportlichen Aktivitäten eine passende App für die EKG-Uhr. Außerdem besteht die Wahl zwischen drei Armbandarten aus Gewebe oder Elastomer – jeweils optimiert fürs Wandern, Laufen oder Tauchen. Wir hatten die Smartwatch mit der Armbandfarbe „Polarstern“ im Test. Das Armband gibt es zudem (wie im Angebot) in Orange und bei Verfügbarkeit besteht die Wahl von sechs weiteren Farben. Allerdings haben die Gewebearmbänder nach unserer Erfahrung den Nachteil, dass sie schneller schmutzig werden und nicht so einfach zu reinigen sind. Wo wir gerade bei nachteiligen Eigenschaften sind: Der Lieferumfang der Watch Ultra ist für den Preis geradezu als mickrig zu bezeichnen. Lediglich ein USB-C-Ladekabel packt Apple zur Uhr dazu.

Um sich über seine Messwerte und weitere Einzelheiten beim Sport zu informieren, zeigt das Display bis zu sechs Daten gleichzeitig an. Mit der Smartwatch kann telefoniert und Musik gehört werden, sie liefert Wegbeschreibungen per Karte und ermöglicht das Bezahlen mit Apple Pay. Hinzu kommt ein laut Apple neues und präziseres Dual-Frequenz-GPS-System, das auch in schwierigen Umgebungen genaue Informationen liefert. Die Smartwatch eignet sich für Herren und Damen gleichermaßen. Der Herzsensor in der EKG-Uhr zeichnet Herzschlag und Herzrhythmus auf und prüft Herzrhythmus-Störungen. Weitere Eigenschaften im Kurzüberblick:

Schlaftracking – Erfassung der drei Schlafphasen und möglicher Wachphasen

Blutsauerstoff – Messung des Sauerstoffs im Blut zur allgemeinen Gesundheitsinformation

Kompass – Überarbeitete Kompass-App soll für präzise Navigation sorgen

Sicherheitsfunktionen – Unfallerkennung, Sturzerkennung, Notruf-SOS und Sirene

Was ist das Besondere einer Smartwatch mit EKG? Bei einer Uhr mit EKG und Blutdruckmessung wird die Herzfrequenz mittels elektrischer Signale gemessen. Anders als bei der optischen Messung der Herzfrequenz hat eine Uhr mit EKG einen elektrischen Herzfrequenzsensor – EKG genannt. Der Herzsensor misst die Stärke und den Rhythmus des Herzschlags deutlich genauer als ein optischer Herzfrequenzmesser. Bei letzteren wird grünes Licht vom Blut reflektiert und gemessen, wie schnell das Blut fließt und das Herz schlägt. Basiert die Messung auf elektrischen Signalen wie bei einem Elektrokardiogramm, wird die Herzfrequenz noch genauer überwacht. Wer Wert auf die Eigenschaft legt, sollte sich für eine Smartwatch mit EKG und Blutdruck-Messung entscheiden.

Großes Display zeigt bis zu sechs Daten gleichzeitig an

Aktionstaste (Action Button) für Standards und Kurzbefehle

Akku hält im Praxistest bis zu 3 Tage und lässt sich schnell aufladen

Laut Hersteller geeignet für Sport- und Freizeittaucher und bis zu 40 Meter Tiefe

Große App-Auswahl für zahlreiche Sportarten

Mit Herzsensor für EKG und Blutdruckmessung

Neues GPS-System und überarbeitete Kompass-App sollen für präzisere Angaben sorgen

Drei wählbare Armbandvarianten für verschiedene Aktivitäten

Hochwertige Optik und spezielle eckigere Form Geringer Lieferumfang

Schwieriger zu reinigendes Gewebearmband

Vergleichsweise schwer

FAQ

Hat die Watch Ultra Temperatursensoren für den weiblichen Zyklus? Ja, laut Hersteller ist die Smartwatch mit einem neuen Temperatursensor ausgestattet, der ein fortschrittliches Zyklusprotokoll bietet. Welche Temperaturen verträgt das Modell? Die möglichen Betriebstemperaturen am Handgelenk liegen zwischen -20 und 55 Grad Celsius. Der Hersteller betont die dadurch flexible Nutzung sowohl in heißer als auch eisiger Umgebung. Wie groß und schwer ist die Smartwatch von Apple? Die Abmessungen betragen 49 Millimeter in der Länge, 44 Millimeter in der Breite und 14,4 Millimeter in der Höhe. Die Uhr wiegt 61,3 Gramm. Welche Auflösung hat das Display? Die Display-Auflösung der Watch Ultra beläuft sich auf 410 x 502 Pixel. Ist mit der Smartwatch von Apple Sprachsteuerung möglich? Ja, die Apple-Smartwatch kann mit Siri gesteuert werden, beispielsweise um Musik abzuspielen, Wegbeschreibungen zu erhalten oder nach dem Wetter zu fragen. Sind Mikrofone vorhanden? Ja, es gibt einen Ring aus drei Mikrofonen. Nach Angaben des Herstellers wählt ein Algorithmus bei Wind das beste Mikrofon für Audio aus. Demnach werden zudem Störgeräusche herausgefiltert.

2. Garmin Venu SQ 2 Smartwatch mit Bezahlfunktion und Sleep Score

Garmin Pay Kundenbewertung (550Amazon-Bewertungen) Garmin Venu Sq 2 Smartwatch Preisverlauf Preisalarm 199,00€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo 199,99€ Jetzt zu Otto 199,00€ Jetzt zu Cyberport 199,00€ Jetzt zu expert 199,00€ Jetzt zum Shop Verbraucherhinweis

Android

iOS

Nach dem Auspacken konnten wir feststellen, dass die Verarbeitungsqualität sehr gut ist. Die Uhr lässt sich schon auf Grund des geringen Gewichts angenehm tragen. Scharfe Kanten oder potenzielle Verursacher von Druckstellen gibt es keine. Das Silikon-Armband lässt sich sehr variabel einstellen, es sind genügend Löcher vorhanden, es an jeden Armumfang anzupassen. Die Lünette aus Aluminium verpasst der Smartwatch einen edlen Look und das Gorilla Glass des Displays macht die Smartwatch widerstandsfähig und robust.

Die Einrichtung der Smartwatch für Herren und Damen an unserem Android-Testgerät verlief ohne Komplikationen und war so gut wie selbsterklärend. Die passende Garmin Connect-App ist schnell in Google Play gefunden und installiert. Für die Grundeinstellungen ist etwas Zeit nötig, doch das ist bei allen Smartwatches der Fall. Schließlich will die Uhr einige Angaben zum Benutzer haben, um die Gesundheits-Features sinnvoll einsetzen zu können.

Die Venu SQ 2 von Garmin zeichnet permanent Daten des Nutzers auf. Zu diesen gehören

Herzfrequenz

Schritte

Intensitätsminuten

Kalorienverbrauch

Atmung

Schlaf

Es obliegt dem Nutzer, welche Daten die Smartwatch für Herren und Damen am Handgelenk anzeigen soll. Je nach gewähltem Style des Ziffernblatts zeigt das Gerät die Uhrzeit digital, analog oder in beiden Formaten an. Informationen zum Akkustand, zu den Schritten oder der Herzfrequenz sind nicht bei allen wählbaren Layouts sichtbar. Es ist somit für jeden etwas dabei. Von der minimalistischen Analog-Uhr bis hin zum detaillierten Layout mit quasi allen Informationen auf einem Blick konnten wir während unseres Tests auf eine umfangreiche Auswahl an Zifferblättern auswählen.

Connect IQ-Store für noch mehr Möglichkeiten: Der ebenfalls im Google-Play-Store erhältliche Garmin Connect IQ-Store bietet noch weitere Möglichkeiten zur Individualisierung. Unzählige Layouts und Apps stehen hier zum Download bereit. Viele Uhrenstile und Apps sind kostenfrei erhältlich, manche lassen sich gegen einen einmaligen Betrag der Smartwatch hinzufügen. Apps aus den Bereichen Navigation, Fitness und Lifestyle bieten eine Menge Abwechslung. Die Garmin Venu SQ 2 Smartwatch bietet Platz für insgesamt 31 Apps und Uhrenoberflächen.

Der Bildschirm der Smartwatch ist im Normalbetrieb dunkel. Erst, wenn der Nutzer auf die Smartwatch schaut, schaltet sich das AMOLED-Display ein. Das Gerät erkennt die hierfür notwendige Bewegung automatisch. Nach wenigen Sekunden schaltet das Display wieder aus. Während unseres Tests funktionierte dies einwandfrei. Dank der beiden seitlich angebrachten Tasten lässt sich das Display manuell einschalten. Zudem bietet die Uhr über Touch- und Wischfunktionen Zugriff auf die wichtigsten Daten, ohne die App bemühen zu müssen. Die zahlreichen Sport-Features laden zu Aktivitäten ein. 25 vorinstallierte Sport-Apps bieten neben den Klassikern auch Tennis, Pickelball oder Padel. Neben den typischen Ausdauersportarten wie Joggen oder Fahrradfahren gibt es zudem Yoga und Pilates.

Eine Besonderheit stellt die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens über Garmin Pay bei der Smartwatch für Damen und Herren dar. Zum Zeitpunkt unseres Tests nahmen jedoch nur wenige Banken und Kreditinstitute an dem Verfahren teil, unter anderem die Commerzbank. Über Garmin Pay lassen sich VISA– und Mastercard–Kreditkarten einbinden, sodass das Bezahlen mit der Smartwatch möglich ist.

Unser Smartwatch-Test der Garmin Venu SQ 2 zeigte neben den vielen anderen Vorzügen der Uhr, dass die Akkulaufzeit hervorragend ist. Der Hersteller gibt diese mit bis zu 11 Tagen an. Diesen Wert können wir bei nicht übermäßiger Nutzung bestätigen. Wer besonders sportlich unterwegs ist, muss mit einer kürzeren Laufzeit rechnen. Das Aufladen selbst dauert nicht länger als 30 Minuten. Auch der Ladevorgang via Powerbank ist möglich, was unterwegs ein großer Vorteil ist. Mit der Smartwatch von Garmin ist es möglich, sich eingehende Nachrichten von verschiedenen Diensten anzeigen zu lassen. In unserem Test klappte dies anstandslos mit WhatsApp, dem Facebook Messenger sowie SMS. Direktes Antworten mit vorgefertigten und editierbaren Texten ist bei der Smartwatch für Herren und Damen ebenfalls möglich.

Sehr gute Verarbeitung

Bis zu 11 Tage Akkulaufzeit

Zugriff auf unzählige Uhrenoberflächen

Permanente Messung der Herzfrequenz und der Atmung

Schlafanalyse

Smart Notifications

AMOLED-Touchdisplay

Armand wechselbar

Zahlreiche Sport- und Fitness-Apps

Kontaktloses Bezahlen möglich

Sehr leicht Keine Sprachsteuerung

FAQ

Erkennt die Garmin Venu SQ 2 automatisch eine sportliche Aktivität? Ja, die Smartwatch erkennt automatisch eine sportliche Aktivität. Lassen sich Nachrichten direkt an der Uhr verfassen? Nein, das ist nicht möglich. Besteht die Möglichkeit, die Smartwatch kabellos aufzuladen? Nein, die Garmin Venu SQ 2 Smartwatch unterstützt das kabellose Laden nicht. Hat die Smartwatch GPS? Ja, die Uhr hat ein GPS-Modul. Zählt die Smartwatch Schritte auch auf Grund von Handbewegungen? Nein. Misst die Uhr die Blutsauerstoffsättigung? Ja, je nach Einstellung bei Bedarf oder dauerhaft.

3. Samsung-Smartwatch Galaxy Watch6 in zwei Größen

2 Größen Kundenbewertung (276Amazon-Bewertungen) Samsung Galaxy Watch6 Smartwatch Preisverlauf Preisalarm 274,99€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo 264,99€ Jetzt zu Otto 212,90€ Jetzt zum Shop 219,00€ Jetzt zum Shop 219,00€ Jetzt zu Galaxus Verbraucherhinweis

Die Samsung Galaxy Watch6 ist der direkte Nachfolger zur Watch5. Anders als den Vorgänger gibt es die Galaxy Watch6 in zwei Größen. Während die Galaxy Watch5 lediglich als 45-Millimeter-Modell erhältlich ist, gibt es die Watch6 in den Größen 40 und 44 Millimeter. Das entspricht einer Displaygröße von 3,3 beziehungsweise 3,7 Zentimetern. Beim Design ist Samsung mit der Watch6 zur klassischen Optik mit dünner Lünette zurückgekehrt, anders als die Watch5 ist das neue Modell auch nicht als Outdoor-Smartwatch konzipiert. In der Optik ist das klar erkennbar.

Keine Veränderungen gibt es beim Display, wie der Vorgänger ist die Watch6 mit einem Super-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 480 x 480 Pixeln ausgestattet. Bei dem Prozessor hat Samsung nachgelegt und der Exynos W920 Dual-Core-Prozessor mit 1,18 Gigahertz wurde ersetzt durch den Exynos W930 Dual-Core-Prozessor mit 1,4 Gigahertz. Abstriche müssen jedoch bei der Akkulaufzeit gemacht werden. Sie beträgt bis zu 30 Stunden bei Always-on-Display und bis zu 40 Stunden bei typischer Nutzung. Die Laufzeit von bis zu 80 Stunden der Watch5 erreicht sie nicht, doch ein schwacher Akku soll sich innerhalb von 8 Minuten so weit aufladen lassen, dass die Watch6 8 Stunden lang genutzt werden kann.

Wie der Vorgänger ist die Watch6 mit einem Touchscreen und zwei Drucktasten zur Bedienung ausgestattet. Veränderungen gibt es beim Gehäusematerial: Das Gehäuse besteht aus Aluminium anstatt wie beim Vorgänger aus Titan. Die Galaxy-Smartwatch ist kompatibel mit dem Sprachassistenten Bixby, sie ist 30 Minuten lang wasserdicht bei dauerhaftem Untertauchen bis zu einer Wassertiefe von 1,5 Metern und sowohl mit GPS als auch mit Bluetooth ausgestattet. Neu bei der Watch6 sind Herzfrequenzzonen, die beim Training individuell an den Fitnesslevel und das Alter des Trägers angepasst werden. Auch die Schlafanalyse hat ein Update und neue Funktionen erhalten. Wie gehabt vorhanden sind ein Schrittzähler, eine Sturzerkennung, die Kamerasteuerung und die BioActive-Sensoren zum Messen der Körperzusammensetzung.

Zum Lieferumfang der Galaxy Watch6 gehören ein Ladekabel und eine Anleitung. Geliefert wird die SmartWatch mit einem Silikonarmband in 2 Zentimetern Breite.

Was bedeutet ATM? Die Abkürzung steht für physikalische Atmosphäre und ist eine Einheit des Drucks. Bei einer Uhr oder Smartwatch gibt der Wert die Wasserdichtigkeit an. Der Wert sagt aus, wie viel Druck von einer angenommenen Wassersäule das Modell standhält. 5 ATM bedeutet beispielsweise, dass die Prüfung der Smartwatch auf eine Wasserdichtigkeit bis 5 bar erfolgt ist. Das entspricht einer angenommenen Wassersäule von 50 Metern. Ein solches Modell ist für das Händewaschen, Baden und Duschen geeignet.

In zwei Größen und drei Farben erhältlich

Prozessor mit 1,4 Gigahertz

Schnellladefunktion

Individualisierte Herzfrequenzmessung

Wasserdicht

EKG-Funktion

Sprachsteuerung

Sturzerkennung Akkulaufzeit nur 30 Stunden

FAQ

In welchen Farben ist die Samsung Galaxy Watch6 Smartwatch erhältlich? Die Galaxy Watch6 gibt es in den Gehäusefarben Gold, Graphit und Silber. Die goldfarbene Uhr wird mit einem weißen Armband geliefert. Bei der graphitfarbenen Uhr ist das Armband schwarz, bei dem silberfarbenen Gehäuse hellgrau. Mit welchen Betriebssystemen ist die Smartwatch kompatibel? Sie ist kompatibel mit Android. Kann die Galaxy Watch6 von Samsung den Sauerstoffgehalt im Blut messen? Ja, die Möglichkeit besteht. Wie groß ist der Speicher der Samsung Galaxy Watch6 Smartwatch? Die Speicherkapazität beträgt 16 Gigabyte, wovon 7,5 Gigabyte frei verfügbar sind. Ist kontaktloses Bezahlen mit der Smartwatch möglich? Ja, die Samsung Galaxy Watch6 Smartwatch unterstützt kontaktloses Bezahlen.

4. Withings ScanWatch Hybrid-Smartwatch – Uhr mit EKG, ständiger Überwachung der Vitalfunktionen und einer Laufzeit von bis zu 30 Tagen

EKG-Messung Kundenbewertung (708Amazon-Bewertungen) Withings ScanWatch Hybrid Smartwatch Preisverlauf Preisalarm 299,95€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo Preis prüfen Jetzt zu Otto 229,00€ Jetzt zu Ebay 298,99€ Jetzt zu Voelkner 298,99€ Jetzt zu digitalo Verbraucherhinweis

Die Withings ScanWatch ist weit mehr als eine einfache Smartwatch mit Schrittzähler und Nachrichtenzentrale. Denn das Modell, das wir selbst einem umfangreichen Test unterzogen haben, ist ein Mini-Gesundheitszentrum für das Handgelenk. Mit der edlen Smartwatch von Withings steht nämlich die nach Herstellerangaben erste Hybrid-Smartwatch zur Verfügung, die kontinuierlich die Vitalparameter des Uhrträgers scannt. In unserem ausführlichen Test überzeugte die Uhr vor allem mit dieser Funktion, da sich jederzeit die Herzgesundheit überwachen lässt und die Smartwatch mit EKG und Blutdruck-Messung ausgestattet ist.

Das Highlight ist bei den Gesundheitsfunktionen die EKG-Erstellung. Denn mit der Withings ScanWatch lässt sich innerhalb von 30 Sekunden ein echtes EKG erstellen. Dazu muss der Nutzer den Sensor der Watch eine halbe Minute lang berühren. Die ScanWatch ist mit drei Elektroden ausgestattet, um das EKG zu erstellen. Mithilfe der zugehörigen App von Withings, Health Mate, lässt sich so das fertige EKG im Detail einsehen. Zudem soll die EKG-Uhr auch direkt Vorhofflimmern erkennen. Ob das Erkennen des Vorhofflimmerns tatsächlich zuverlässig funktioniert, konnten wir glücklicherweise nicht überprüfen in unserem Test. Vorhofflimmern ist eine häufige Herzrhythmusstörung und eine symptomlose sowie ernsthafte Erkrankung, die oft unerkannt bleibt.





Sehr lange Akkulaufzeit: Ein weiteres Highlight der Withings ScanWatch ist die top Akkulaufzeit. Der Hersteller wirbt mit einer langen Laufzeit von bis zu 30 Tagen. Sind solche Aussagen oft mit Vorsicht zu genießen, da sie meist unter Laborbedingungen zustande kommen, so kann die Withings-Smartwatch mit ihrer Laufzeit in der Tat überzeugen. Denn die 30 Tage sind im besten Falle tatsächlich keine Utopie!

Die Smartwatch mit weiteren Gesundheitsfunktionen wie EKG und Blutdruck bietet neben der EKG-Erstellung mit Erkennen von Vorhofflimmern weitere Vitalparameter. So misst die Smartwatch von Withings automatisch den Puls über den ganzen Tag hinweg, der sich auf der Uhr genauso anzeigen lässt wie in der App. Die Pulsmessung der Watch arbeitet enorm zuverlässig, wie wir mit mehreren Gegenchecks mit herkömmlichen Pulsmessern mit dem Testgerät gegenchecken konnten. Falls die Herzfrequenz zu niedrig, zu hoch oder unregelmäßig ist, soll eine Benachrichtigung an den Uhrenträger erfolgen. Dafür sorgt ein laut Withings exklusiver, mit Kardiologen entwickelter Algorithmus.

Ebenso kann der Nutzer seine Sauerstoffsättigung jederzeit überprüfen. Hierzu muss aber genau auf die Einzelheiten geachtet werden. So muss die Messung genau nach den Angaben in der Bedienungsanleitung erfolgen, ansonsten können sich Werte ergeben, die nicht den tatsächlichen Werten entsprechen. Wird die Messung jedoch wie beschrieben durchgeführt, stimmt auch die gemessene Sauerstoffmessung exakt, wie wir ebenfalls mit Pulsoximetern gegengecheckt haben. Weiterhin lassen sich mit der Swatchuhr mögliche Atmungsstörungen während des Schlafs erkennen. Denn der Atmungsscan der Smartwatch überwacht die Sauerstoffsättigung, die Herzfrequenz, die Atemfrequenz und die Bewegungen des Uhrträgers während der gesamten Nacht. Unter dem Strich kann die ScanWatch von Withings mit ihren Parametern zur Überwachung der Gesundheit des Nutzers enorm überzeugen.

Fast schon selbstverständlich kann die Withings-Smartwatch mit ihren weiteren Funktionen, die eine moderne Smartwatch am Handgelenk heutzutage auszeichnen, ebenso überzeugen. Zum Funktionsumfang der EKG-Uhr gehören unter anderem:

Messung der zurückgelegten Schritte und Distanzen inklusive Connected GPS

Automatische Aktivitätserkennung

Benachrichtigung über eingehende Nachrichten von WhatsApp, Messenger, Skype, E-Mail und Co. sowie über eingehende Anrufe auf dem Smartphone

Aufweckfunktion, angepasst an Zeitplan und Schlafphase

Zudem überzeugt die Verarbeitung der ScanWatch EKG-Uhr mit laut Hersteller hochwertigem Saphirglas, einem Edelstahlgehäuse und messinglackierten Zifferblatt. Zudem hat die Uhr aufgesetzte Chromindexe, Chromzeigern und ein weiches, wasserabweisendes Armband aus Fluoroelastomer. Das Material ist für seine Langlebigkeit, Verträglichkeit und Komfort bekannt.

Uhr mit EKG und Blutdruck-Messung

Ständige Überwachung der Vitalfunktionen

Smarte Aufweckfunktion

Sehr lange Akkulaufzeit

Inklusive hochwertigem Etui Messung von Sauerstoffsättigung kann ungenaue Werte liefern

FAQ

Erkennt die Withings ScanWatch Hybrid-Smartwatch unterschiedliche Schlafphasen? Ja, die Smartwatch erkennt die unterschiedlichen Schlafphasen und zeigt in der App Tiefschlaf und leichten Schlaf getrennt an. Welches Betriebssystem benötige ich auf dem Smartphone, um die Uhr mit der App Healthmate synchronisieren zu können? Dazu sind Apple iOS 12 oder höher oder Android ab der Version 8.0 notwendig. Welche Ladezeit hat die Uhr? Nach unseren Testerfahrungen ist die Withings ScanWatch Hybrid-Smartwatch in knapp 2 Stunden komplett aufgeladen. Der jeweilige Akkustand wird beim Laden in Prozent angezeigt.

5. Apple Watch Series 9 Smartwatch mit sehr hellem Display

Zyklusprotokoll Kundenbewertung (1.589Amazon-Bewertungen) Apple Watch Series 9 Smartwatch Preisverlauf Preisalarm 399,00€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo 399,00€ Jetzt zu Otto 379,90€ Jetzt zum Shop 399,00€ Jetzt zu Media Markt 399,00€ Jetzt zu Quelle Verbraucherhinweis

Die Apple Watch Series 9 Smartwatch ähnelt ihrem Vorgänger aus der Series 8 optisch stark. Apple bietet die Series 9 Smartwatch ebenfalls in den Größen 41 und 45 Millimeter an. Wie die Vorgängerversion ist sie mit einem Always-On Retina OLED-Display ausgestattet, dass jedoch deutlich heller ist als das der Apple Watch 8. Die maximale Helligkeit wurde auf 2.000 Nits verdoppelt. Damit soll sich das Display der Series 9 auch im hellen Sonnenlicht gut ablesen lassen.

Verbesserungen hat Apple außerdem am Innenleben der Uhr vorgenommen, insbesondere beim Prozessor. In der Series 9 Smartwatch arbeitet ein S9 SiP Dual-Core-Prozessor mit 5,6 Milliarden Transistoren. Das sind Apple zufolge 60 Prozent mehr als der S8-Chip des Vorgängermodells zu bieten hat. Damit soll sich die GPU-Leistung um bis zu 30 Prozent verbessern.

Bei der Akkulaufzeit hat Apple nicht nachgebessert, es bleibt bei bis zu 36 Stunden im Stromsparmodus und bis zu 18 Stunden bei typischem Gebrauch. Ausstattungsmerkmale der Apple Watch Series 9 sind unter anderem:

EKG-Funktion

Messung des Blutsauerstoffs

Mitteilungen bei hoher und niedriger Herzfrequenz sowie bei unregelmäßigem Herzrhythmus

Schlaftracking

Unfallerkennung

Sturzerkennung

Trainings-App

Zyklusprotokoll mit rückblickenden Ovulationsschätzungen

Hinzugekommen sind bei der Series 9 Apple Watch neue Fingergesten, die unter anderem das Annehmen und Beenden von Anrufen bequemer machen sollen. Ebenfalls neu ist, dass die Smartwatch der Series 9 Apple zufolge CO2-neutral produziert wird. Auch verwendet Apple eigenen Angaben zufolge mehr recycelte Materialien. Das gilt sowohl für die Uhr als auch für die Armbänder. Geliefert wird die Apple Watch Series 9 Smartwatch mit einem Sportarmband und einem magnetischen Schnellladegerät auf USB‑C-Kabel.

Was ist der Unterschied zwischen OLED und AMOLED? OLED bedeutet Organic Light Emitting Diode und AMOLED heißt Active Matrix Organic Light Emitting Diode. Beide Displayarten arbeiten mit selbstleuchtenden Dioden aus organischem Material. Sie benötigen keine Hintergrundbeleuchtung und bieten lebendige Farben, scharfe Kontraste sowie ein tiefes Schwarz. OLED und AMOLED unterscheiden sich hauptsächlich darin, wie die einzelnen Bildpunkte angesteuert werden. Zwar gilt AMOLED als Weiterentwicklung und soll einen schnelleren Bildaufbau bieten. Dennoch ist die Bilddarstellung bei beiden Varianten ähnlich gut.

Displayhelligkeit bis 2.000 Nits

S9 SiP Dual-Core-Prozessor mit 5,6 Milliarden Transistoren

EKG-Funktion

Benachrichtigungen bei hoher und niedriger Herzfrequenz

CO2-neutrale Produktion

Unfall- und Sturzerkennung

Neue Fingergesten für vereinfachte Bedienung

Sprachsteuerung Geringe Akkulaufzeit

FAQ

Hat die Apple Watch Series 9 Smartwatch eine Sprachsteuerung? Ja, sie ist kompatibel mit Apples Sprachassistentin Siri. Ist die Uhr wasserdicht? Die Apple Watch Series 9 Smartwatch ist wasserdicht und schwimmfest bis zu einer Tiefe von 50 Metern. In welchen Farben ist die Smartwatch von Apple erhältlich? Apple bietet die Uhr mit unterschiedlichen Gehäuse- und Armbandfarben an. Das Gehäuse ist unter anderem in Schwarz, Rot, Silber und Gold erhältlich. Aus welchem Material besteht das Gehäuse? Es besteht aus Aluminium. Wie schwer ist die Smartwatch? Sie wiegt in der Basisversion 31,9 Gramm. Kann bei der Apple Watch der Doppeltipp genutzt werden? Ja, die Fitnessuhr nutzt Doppeltipp. Bei der Doppeltipp-Geste werden laut Produktseite des Herstellers einfach Zeigefinger und Daumen der Hand, an der sich die Uhr befindet, zweimal zusammengetippt. Der Doppeltipp kann beispielsweise eingesetzt werden, um einen Anruf anzunehmen, das Abspielen der Musik zu steuern und mehr.

6. Garmin vívomove Sport als hybride Smartwatch mit analogen Zeigern

Analoge Zeiger Kundenbewertung (1.148Amazon-Bewertungen) Garmin vívomove Smartwatch Preisverlauf Preisalarm 163,28€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo 237,90€ Jetzt zu Otto 161,90€ Jetzt zu Cyberport 162,90€ Jetzt zum Shop 167,99€ Jetzt zu Media Markt Verbraucherhinweis

Die Garmin vívomove ist eine Hybrid-Smartwatch. Sie ist mit analogen Zeigern und einem Ziffernblatt ausgestattet, in das ein kleines Display integriert ist. Wird es nicht genutzt, ist das Display mit einer Größe von 0,86 x 1,85 Zentimetern nicht sichtbar und die Uhr sieht aus wie eine herkömmliche Armbanduhr. Das OLED-Display wird per Touchbedienung angesprochen.

Die Uhr bietet einen Wecker, einen Timer und eine Stoppuhrfunktion. Sie zeigt Datum und Uhrzeit an und wechselt selbstständig zwischen Sommer- und Winterzeit. Die hybride Smartwatch ist ausgestattet mit Sensoren für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk, einem Pulssensor, einem Beschleunigungsmesser und einem Sensor für das Umgebungslicht. Folgende Gesundheits- und Fitnessfunktionen stehen zur Verfügung:

Herzfrequenzmessung

Alarm bei niedriger und hoher Herzfrequenz

Atemfrequenzmessung

Messung der Sauerstoffsättigung im Blut

Stresslevelmessung

Schlafanalyse

Frauengesundheit

Außerdem informiert die Uhr über das Fitnessalter sowie die Energiereserven des Körpers, sie erinnert an die Flüssigkeitsaufnahme, bietet Atemübungen und hat einen Entspannungstimer.

Die SmartWatch ist kompatibel mit den Betriebssystemen iOS und Android sowie mit Garmin Connect™ mobile. Sie lässt sich per Bluetooth und ANT+® verbinden. Weitere Funktionen sind ein Schrittzähler, ein Inaktivitätsalarm, Informationen über Kalorienverbrauch und zurückgelegte Strecken sowie Unfallbenachrichtigungen und eine Notfallhilfe.

Die Uhr hat im Smartwatch-Modus eine Akkulaufzeit von bis zu 5 Tagen. Ein Ladekabel und eine Garmin-Ladeklemme gehören zum Lieferumfang.

Hybrid-Smartwatch mit analogen Zeigern

Lange Akkulaufzeit

Kompatibel mit iOS und Android

Unfallbenachrichtigungen und Notfallhilfe

Konnektivität per Bluetooth und ANT+®

Verschiedene Aktivitätsprofile wählbar

Wasserdicht und schwimmfest Ohne Sprachsteuerung

Sehr kleines Display

FAQ

Ist die Garmin vívomove Smartwatch wasserdicht? Ja, sie ist wasserdicht und schwimmfest. Gibt es unterschiedliche Aktivitätsprofile? Ja, die Garmin vívomove Smartwatch bietet die Möglichkeit, zwischen den Aktivitäten Indoorrunning, Outdoorrunning, Radfahren und Schwimmen zu wählen. Außerdem können drei Wellnessprofile (Yoga, Walking, Pilates) und verschiedene Fitnessstudioprofile wie Cross-Trainer, Krafttraining und Cardiotraining ausgewählt werden.. Hat die hybride Smartwatch eine Sprachsteuerung? Nein. Ermöglicht die Garmin-Smartwatch eine GPS-Verbindung? Ja.

7. Smartwatch WATCH GT 3 von HUAWEI mit verbessertem Herzfrequenz-Modul und 100 Sportmodi

Rückwegfunktion Kundenbewertung (3.862Amazon-Bewertungen) HUAWEI WATCH GT 3 Smartwatch Preisalarm 169,00€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo Preis prüfen Jetzt zu Otto Preis prüfen Jetzt zu Ebay Verbraucherhinweis

Ein Merkmal der HUAWEI-WATCH ist die gute Laufzeit des Akkus – das trifft sowohl auf die GT 2e als auch auf die neue GT 3 zu. Die Smartwatch hat laut Hersteller eine lange Akkulaufzeit bei typischer Nutzung von bis zu 14 Tage. Bei intensiver Nutzung hält der Akku demnach bis zu 7 Tage. Außerdem wurde das Herzfrequenzmodul aktualisiert, indem acht Fotodioden kreisförmig angeordnet wurden. Zusammen mit zwei Lichtquellen und der gewölbten Glaslinse soll das für ein sehr angenehmes Tragegefühl sorgen und Störungen externer Lichtquellen verringern. Außerdem soll der optimierte KI-Algorithmus Störsignale herausfiltern, um die Herzfrequenz noch präziser zu erfassen.

Stabilere Positionssignale und Rückwegfunktion: Die Smartwatch von HUAWEI unterstützt verschiedene Satellitensysteme wie GPS und Glonass. Die verstärkte Entstörleistung soll für stärkere und stabilere Positionssignale sorgen. Die WATCH GT 3 sorgt nach Herstellerangaben dafür, nicht von der Laufroute abzukommen. Sie hat demnach eine Rückwegfunktion, die über empfohlene Routen, die voraussichtliche Ankunftszeit und verbleibende Entfernung informiert.

Wer sportbegeistert ist und zahlreiche Möglichkeiten zur aktiven Bewegung nutzen möchte, profitiert von über 100 unterstützten Sportarten. Dazu gehören unter anderem Schwimmen, Laufen, Skifahren, Wandern, Radfahren, Yoga oder Seilspringen. Wer möchte, kann dabei seine Lieblingsmusik mit der HUAWEI-Smartwatch abspielen, um noch abwechslungsreicher und motivierter zu trainieren. Die Musik kann vom Handy übertragen oder mit der HUAWEI Health-App im Musikspeicher der Uhr abgelegt werden. Zur Speicherkapazität gibt es keine Informationen, bei der GT 2e betrug sie 4 Gigabyte. Anhand der Trainingsaufzeichnung beim Laufen soll die Smartwatch dazu beitragen, die Effizienz zu erhöhen und die Laufziele besser zu erreichen. Das Display bietet mit 466 x 466 Pixeln im Vergleich zu 454 x 454 Pixeln eine höhere Auflösung und unterstützt in der neuen Version NFC zum kontaktlosen Bezahlen.

Die neue HUAWEI-Smartwatch in der 46-Millimeter-Ausführung hat mit 1,43 Zoll (3,6 Zentimetern) ein größeres Display als die GT 2e (1,39 Zoll beziehungsweise 3,5 Zentimeter). Gewicht und Dicke sind in etwa gleich geblieben. Zur Auswahl steht zudem eine Variante mit 42 Millimetern Durchmesser und 10,2 Millimetern Höhe beziehungsweise Dicke. Die Uhr mit 46 Millimetern gibt es wahlweise mit einem schwarzen Fluoroelastomer-Armband, einem braunen Lederarmband oder einem silbernen Edelstahlarmband. Als Sensoren kommen bei der Smartwatch von HUAWEI zum Einsatz:

Optischer Herzfrequenzsensor

Beschleunigungssensor/Bewegungssensor

Temperatursensor

Luftdrucksensor

Gyroskop-Sensor

Geomagnetischer Sensor

Was sind GPS und Glonass? GPS heißt Global Positioning System und bedeutet Globales Positionsbestimmungssystem. Ursprünglich vom US-Verteidigungsministerium entwickelt, kommt es seit dem Jahr 2000 im zivilen Bereich zum Einsatz. Es ermöglicht die Positionsbestimmung mit einer Genauigkeit von mindestens 10 Metern. Dazu sind in der Regel 24 Satelliten nötig. Glonass ist das Pendant des russischen Verteidigungsministeriums zu GPS und bedeutet Globales Satellitennavigationssystem. Es arbeitet nach ähnlichen Prinzipien wie GPS.

Mehr Sportmodi als die GT 2e (über 100)

Hohe Akkulaufzeit

Laut Hersteller verbessertes Herzfrequenzmodul

Verstärkte Entstörleistung soll für stabilere Positionssignale sorgen

Mit Rückweg-Funktion

Leicht vergrößertes Display im Vergleich zur GT 2e

Mit Musikspeicher Keine Angaben zur Speicherkapazität

FAQ

Hat die 42-Millimeter-Smartwatch von HUAWEI die gleiche Akkulaufzeit? Nein, bei HUAWEIS Smartwatch mit 42 Millimetern beträgt die Akkulaufzeit bei normaler Nutzung 7 Tage und bei intensiver Nutzung 4 Tage. Wozu dient der drehbare Knopf an der Seite? Das ist die sogenannte Krone. Sie kann beispielsweise genutzt werden, um die Apps auf der Uhr zu nutzen sowie Lautstärke oder Alarmzeiten einzustellen. Wie der Hersteller angibt, ist die Bedienung dank der hohen Aktualisierungsrate auch mit nassen Händen einfach möglich. Kann die Smartwatch kabellos aufgeladen werden? Ja, sie unterstützt mit der Reverse-Charging-Funktion kabelloses Laden. Wie dick ist die WATCH GT 3 von HUAWEI? Ihre Dicke beziehungsweise Höhe beträgt 11 Millimeter – bei der GT 2e waren es 10,8 Millimeter. Woraus besteht das Gehäuse der Smartwatch von HUAWEI? Die Vorderseite ist aus Edelstahl und die Rückseite aus Kunststoff. Misst die Uhr die Blutsauerstoffsättigung? Ja, die Blutsauerstoffmessung erfolgt laut Hersteller kontinuierlich.

8. Hoxe Y6 Smartwatch für über 100 Sportarten sowie stabile Anrufverbindungen

Bluetooth 5.3 Kundenbewertung (1.108Amazon-Bewertungen) Hoxe Y6 Smartwatch Preisalarm Preis prüfen Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo Preis prüfen Jetzt zu Otto Preis prüfen Jetzt zu Ebay Verbraucherhinweis

Die Y6-Smartwatch von Hoxe hat ein 1,85-Zoll-Touchscreen-Display (rund 4,7 Zentimeter), das laut Hersteller in Sachen Farbqualität und Touch-Reaktionsschnelligkeit deutlich verbessert wurde. Die vierstufig einstellbare Helligkeit stellt demnach sicher, dass auch in heller Umgebung alle Daten sowie die Zeit mühelos abgelesen werden können. Zudem ermöglicht die Gloryfit-App die Auswahl von bis zu 100 Stilen für das Zifferblatt. Auch ein personalisiertes individuelles Zifferblatt kann erstellt werden. Mithilfe von Bluetooth und eines integrierten Mikrofons ist es möglich, Anrufe anzunehmen und durchzuführen. Außerdem benachrichtigt die Smartwatch über eingegangene Nachrichten wie SMS oder auf sozialen Medien.

Schnelle und stabile Anrufverbindungen: Wie der Hersteller angibt, ermöglichen das integrierte Bluetooth 5.3 sowie die FastSync-Technik eine bis zu 1,8-mal schnellere Verbindung sowie eine zweimal stabilere Verbindung und eine um den gleichen Faktor erweiterte Anrufreichweite.

Über die Speicherkapazität der Smartwatch liefert Hoxe genauso wenige Angaben wie über den integrierten Prozessor. Dafür bietet die Fitnessuhr dem Hersteller zufolge ein schnelles magnetisches Laden mit voller Aufladung innerhalb von 2 Stunden. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 7 Tage. Im Stromsparmodus sind es 20 Tage und im Standby-Modus bis zu 30 Tage Nutzungsdauer. Die Y6 hat Funktionen wie Musik- und Kamerasteuerung, Alarme, Timer, Sprachassistent, Stoppuhr oder Wetteranzeige. Außerdem gibt es 112 Sportmodi – zum Beispiel Laufen, Radfahren oder Yoga. Hinzu kommen Herzfrequenz-Monitoring, Schrittzähler, Messung von Zeit, Strecke oder Kalorien sowie die automatische Erkennung der Blutsauerstoffsättigung. Das Schlaftracking analysiert die Schlafqualität hinsichtlich Leicht- und Tiefschlaf sowie Wachzuständen.

Die Smartwatch ist für Damen oder Herren geeignet und steht in fünf Farben zur Auswahl. Sie hat nach Herstellerangaben ein schlankes und leichtes Design sowie eine Taste mit hochwertiger Aluminiumlegierung. Die Abmessungen betragen 54 x 39 x 10,9 Millimeter in Länge, Breite und Höhe. Zur Armbandbreite liefert Hoxe keine Informationen. Die Trackinguhr ist wasserdicht nach Schutzart IP68 und soll Regen, Schwitzen, Händewaschen sowie das Duschen problemlos überstehen. Zum Lieferumfang gehören ein Ladegerät zum magnetischen Aufladen sowie ein Benutzerhandbuch.

Was sagt die Herzfrequenz beim Sport aus? Mithilfe der Frequenz ist es möglich, das Training bei bestimmten Sportarten wie Laufen richtig zu steuern. Mit der passenden Herzfrequenz strapaziert der Sportler sein Herz nicht zu stark. Trainiert er mit einem bestimmten Herzfrequenzwert, kann er das Maximum aus seinem Körper holen und seine Trainingsziele besser erreichen. Die geeignete Frequenz des Herzens unterscheidet sich je nach den gewünschten Zielen. Sie liegt beispielsweise für die Fettverbrennung niedriger als für den Muskelaufbau. Mehr Informationen dazu gibt es im Ratgeber.

Laut Hersteller schnelle, stabile und reichweitenstarke Verbindungen dank Bluetooth 5.3

Vergleichsweise großes Display

Magnetisches Aufladen (Ladegerät im Lieferumfang)

Laufzeit von bis zu 30 Tagen

112 Sportmodi

Mit Schlaftracking und Erkennung der Blutsauerstoffsättigung

Wasserdicht nach IP68

Zifferblatt anpassbar und personalisierbar Keine Informationen zu Speicherkapazität und Prozessor

Ohne Angaben zur Armbandbreite

FAQ

Gibt es eine Funktion zum Finden der Fitnessuhr? Ja, eine solche Funktion ist vorhanden. Für welche Betriebssysteme eignet sich die Hoxe-Smartwatch Y6? Die Fitnessuhr ist für iOS 9.0 und höher sowie Android 5.0 und höher geeignet. Wie schwer ist die Trackinguhr? Sie hat ein Gewicht von 50,3 Gramm. Welche Farben stehen zur Auswahl? Die Hoxe Y6 Smartwatch gibt es in Schwarz, Cremeweiß, Grau, Pink oder Purple (Lila). Ist die Fitnessuhr mit GPS ausgestattet? Ja, das ist der Fall. Woraus besteht das Armband? Die Trackinguhr hat ein Armband aus Silikon.

9. Fossil Gen 6 Herren-Smartwatch mit gestaltbarem Zifferblatt und integriertem Alexa Sprachassistenten

Alexa Built-in Kundenbewertung (2.601Amazon-Bewertungen) Fossil Gen 6 Herren Smartwatch Preisverlauf Preisalarm 199,00€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo 199,00€ Jetzt zu Otto 219,99€ Jetzt zu Ebay 329,00€ Jetzt zu Uhr24 Verbraucherhinweis

Die Fossil Gen 6 Herren-Smartwatch bietet eine ganze Reihe Funktionen. Das schicke Design der Smartwatch für Herren mit Edelstahlgehäuse lässt sich mit Armbändern aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Farben kombinieren. Die Uhr gibt es mit einem 44-Millimeter-OLED-Display. Der Akku soll laut Hersteller bis zu 24 Stunden durchhalten, ehe er wieder an das Ladegerät muss. Ein besonderes Feature ist der eingebaute Alexa-Sprachassistent. Diese Funktion ist jedoch nur mit Android-Smartphones nutzbar, iOS-Freunde können das Feature bei der Smartwatch für Herren nicht nutzen.

Vielfältig gestaltbares Zifferblatt: Die Fitnessuhr für Herren hat ein Always-On-Display. Ihr Zifferblatt kann je nach Lust und Laune oder passend zum Outfit ausgewählt werden. Dafür stehen nach Herstellerangaben Tausende Designs von Zifferblättern zur Auswahl.

Neben Alexa steht auch der Google Assistant bei der Smartwatch für Herren zur Auswahl. Integrierte Wellness-Aps nutzen die unterschiedlichen Sensoren der Uhr, wie den Schrittzähler, die Herzfrequenzmessung oder die Möglichkeit, den Sauerstoffgehalt des Blutes zu messen. Die Fossil Gen 6 Smartwatch hat eine Speicherkapazität von 6 Gigabyte und der Snapdragon Wear 4100+-Prozessor sorgt für die notwendige Geschwindigkeit beim Starten und Nutzen verschiedener Apps. So lässt sich mit der Smartwatch für Herren sogar telefonieren, denn ein eingebautes Mikrofon sorgt für klare Kommunikation.

Kontaktloses Bezahlen ist dank des NFC-Chips problemlos über Google Pay möglich. Die Nutzung von YouToube Music und Spotify ist sogar ohne die Kopplung an ein Smartphone möglich. Einfach die Lieblings-Songs und Playlisten herunterladen und schon lässt sich die Musik abspielen. Hierfür sind die entsprechenden Premium-Abos der Dienste erforderlich. Die Smartwatch für Herren von Fossil ist wasserdicht und es gibt sie in unterschiedlichen Farben.

Welche Systeme sind nutzbar, um mit einer Smartwatch zu zahlen? Das hängt in erster Linie davon ab, welche Hardware der Fitnesstracker unterstützt. Allgemein lassen sich mit Fitnesstrackern Google Pay, Apple Pay, GARMIN Pay, Samsung Pay und Fitbit Pay nutzen. Außerdem ist zu beachten, dass nicht alle Banken mit den einzelnen Systemen zusammenarbeiten. Passen alle Voraussetzungen, wird die Smartwatch zum kontaktlosen Bezahlen an ein kompatibles Lesegerät gehalten. Wer Wert auf diesen Funktionsumfang legt, sollte sich vor dem Kauf über die Möglichkeiten informieren.

Laut Hersteller mit Tausenden Designs gestaltbares Zifferblatt

Akku mit bis zu 24 Stunden Laufzeit

Mit NFC-Funktion

Integriertes Mikrofon

Always-On-Display

Wechselarmbänder Vergleichsweise kleines Display

FAQ

Wie lange dauert das Aufladen der Smartwatch für Herren? Für eine Akkuladung von 80 Prozent dauert es nach Herstellerangaben eine Stunde. Aus welchem Material ist das Gehäuse? Als Gehäusematerial kommt bei der Smartwatch Gen 6 Edelstahl zum Einsatz. Welche Auflösung hat das Display der Fitnessuhr für Herren? Die Auflösung beläuft sich auf 416 x 416 Pixel. Eignet sich die Smartwatch für Damen? Laut Hersteller ist die Fossiluhr für Herren konzipiert. Wie breit ist das Armband? Es hat eine Breite von 22 Millimetern.

10. Ticwatch Pro 3 Ultra Smartwatch mit Ermüdungsbewertung

Duales Display Kundenbewertung (3.162Amazon-Bewertungen) Ticwatch Pro 3 Ultra Smartwatch Preisverlauf Preisalarm 169,99€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo Preis prüfen Jetzt zu Otto Preis prüfen Jetzt zu Ebay 174,31€ Jetzt zu Proshop 181,14€ Jetzt zu Galaxus Verbraucherhinweis

Die Ticwatch Pro 3 Ultra Smartwatch wird als Nachfolger der TicWatch Pro 3 angeboten. Wie schon das Vorgängermodell ist die Uhr mit einem Prozessor von Qualcomm, dem Snapdragon Wear 4100, ausgestattet. Auch der Speicher ist mit 8 Gigabyte gleichgeblieben. Bei der Akkulaufzeit hat sich ebenfalls nichts verändert. Wie schon der Vorgänger hat die Ticwatch Pro 3 Ultra ein Dual Layer Display, der Akku kann damit bis zu 72 Stunden im Smartmodus und bis zu 45 Tage im Basismodus halten.

Die Uhr ist ausgestattet mit einem AMOLED-Display mit Always-on-Funktion. Es stehen 18 Hintergrundbeleuchtungsfarben zur Auswahl, mit denen sich der Bildschirm bei allen Lichtverhältnissen gut ablesen lassen soll. Geschützt wird das 1,4 Zoll große Display mit Corning Gorilla Glas. Die Haltbarkeit der Uhr wurde zertifiziert nach US-Militärstandard 810G, sie soll damit besonders strapazierfähig sein und auch harten Bedingungen bei verschiedenen Outdoor-Aktivitäten standhalten.

Die Uhr bietet über 100 Workout-Modi, ein erweitertes Schlaftracking mit wöchentlichen und monatlichen Schlafberichten, ein permanentes Tracking der Herzfrequenz sowie eine ganztägige Überwachung der Blutsauerstoffwerte. Neue Funktionen, die das Vorgängermodell nicht aufweist, sind eine IHB/AFiB-Erkennung und eine Ermüdungsbewertung.

Die IHB/AFiB-Funktion erkennt zu schnelle, zu langsame sowie arhythmische Herztätigkeiten und gibt eine entsprechende Warnung aus. Das gilt auch bei gefährlichem Vorhofflimmern (AFiB). Durch die Messung der Herzfrequenzvariabilität HRV soll die Uhr die mentale Erschöpfung und das Energieniveau messen, damit rechtzeitig Pausen eingelegt werden können.

Die Smartwatch hat das Betriebssystem Wear OS von Google und ist kompatibel mit Android. Sie unterstützt GPS, Beidou, Glonass, Galileo sowie QTSS und ist mit einem Barometer ausgestattet. Konnektivität besteht über Bluetooth 5.0, Wi-Fi und NFC. Per NFC wird Google Pay unterstützt. Die Uhr ist mit der Schutzart IP68 wasserdicht und schwimmfest. Zum Lieferumfang gehören ein Ladekabel, ein Ladeadapter und eine Kurzanleitung.

Welche Aufgabe hat ein Umgebungslichtsensor? Der Sensor misst das Licht in der Umgebung und gibt die Messwerte an die Smartwatch weiter. Je nach Einstellung ist der Umgebungslichtsensor/Helligkeitssensor anschließend in der Lage, automatisch die Helligkeit des Gerätes entsprechend anzupassen. Weitere Funktionen, die eine Smartwatch bieten kann, finden sich im Ratgeber im Anschluss an den Produktvergleich.

Mit zwei Displays

Lange Akkulaufzeit

Umgebungslichtsensor

Über 100 Workout-Modi

Nach IP68 wasserfest

IHB/AFiB-Funktion mit Warnung vor Vorhofflimmern

Ermüdungsbewertung

Mit Lautsprecher und Mikrofon

Sprachsteuerung Keine verschiedenen Hintergrunddesigns

Nur in einer Größe erhältlich

Keine Farbauswahl

FAQ

Bietet die Ticwatch Pro 3 Ultra Smartwatch eine Sprachsteuerung? Ja, sie ist kompatibel mit dem Google Assistant. Gibt es die Uhr in verschiedenen Größen? Nein, die Ticwatch Pro 3 Ultra Smartwatch gibt es nur in einer Größe. In welchen Farben wird die Uhr angeboten? Die Uhr gibt es nur mit schwarzem Gehäuse und schwarzem Armband. Das Armband ist jedoch austauschbar. Hat die Uhr eine LTE-Konnektivität? Nein, dieses Modell hat lediglich Bluetooth. Es gibt die Uhr jedoch auch in einer 4G/LTE-Variante. Lassen sich unterschiedliche Hintergrunddesigns herunterladen? Nein, nur die Hintergrundfarbe kann angepasst werden.

11. Personalisierbare Rinsmola P22D Smartwatch mit dreistufig einstellbarer Bildschirmhelligkeit

Kamerasteuerung Kundenbewertung (89Amazon-Bewertungen) Rinsmola P22D Smartwatch Preisalarm 49,99€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo Preis prüfen Jetzt zu Otto Preis prüfen Jetzt zu Ebay Verbraucherhinweis

Die Rinsmola-Smartwatch P22D kann Herzfrequenz und Blutsauerstoff während des Trainings trackern und bietet eine Schlafüberwachung. Erreicht das Herz die festgelegte Obergrenze der Frequenz, erfolgt eine entsprechende Anzeige durch Vibration. Außerdem zeichnet die Smartwatch mit Tracker die Anzahl der Schritte, die verbrannten Kalorien sowie die Daten der vergangenen Wochen und Monate auf. Zur Auswahl stehen die acht Sportmodi Gehen, Laufen, Radfahren, Fußball, Schwimmen, Basketball, Badminton und Seilspringen. Die Smartwatch ist mit einem IPS-Display ausgestattet.

Steuerung der Kamera: Die Smartwatch eignet sich zur Kamerasteuerung, was dem Hersteller zufolge das Fotomotiv oder die Qualität des Selfies verbessern kann. Zur Anwendung ist demnach leicht auf das Kamerasymbol zu tippen.

Das Gehäuse der P22D besteht aus Metall. Der Hintergrund des Zifferblatts kann nach Herstellerangaben individuell durch Hochladen eines Bildes gestaltet werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die Bildschirmhelligkeit in drei Stufen einzustellen. Das Display ist 1,4 Zoll groß (3,5 Zentimeter). Es soll eine sehr gute Bildqualität bieten. Mithilfe der Benachrichtigungsfunktion informiert die Smartwatch von Rinsmola über eingegangene Anrufe, SMS, E-Mails oder Nachrichten auf sozialen Medien. Bei normaler Nutzung soll ihr Akku etwa 7 Tage halten. Weitere Eigenschaften sind:

Erinnerung an Bewegung bei zu langem Sitzen (per Vibration) Stoppuhr für Sport und Alltag (zum Beispiel Fitnessübungen oder Kochen) Musiksteuerung auf Mobiltelefon (Wiedergabe, vor und zurück, Pause und Lautstärke)

Was ist ein IPS-Display? IPS bedeutet In-Plan Switching (in der Ebene schaltend). Es handelt sich um Displays mit Flüssigkristallen, wie es bei LCDs der Fall ist. Die Besonderheit der IPS-Technologie ist, dass sich die Flüssigkristalle parallel zur Bildschirmoberfläche anordnen. Zudem sind die Displays transflektiv. Das bedeutet, dass sie Sonnen- beziehungsweise Umgebungslicht nutzen und eine sehr gute Ablesbarkeit versprechen. Zudem sollen IPS-Displays eine erhöhte Blickwinkelstabilität sowie eine verbesserte Farbwiedergabe ermöglichen.

Geeignet zur Kamerasteuerung

Möglichkeit eines personalisierten Zifferblattes mit eigenem Foto

Dreistufig einstellbare Bildschirmhelligkeit

Tracker für Herzfrequenz und Blutsauerstoff

Zeichnet unter anderem Kalorienverbrauch auf Kein GPS

Keine Angaben zur Wasserdichtigkeit

FAQ

Welche Breite hat das Armband? Es ist Amazon-Kundenangaben zufolge 20 Millimeter breit. Hat die Smartwatch P22D von Rinsmola eine Stoppuhr? Ja. Wie genau ist die Blutdruckmessung? Gemäß Amazon-Kunden funktioniert die Messung gut und ist fast genau. Welche App wird für die Fitnessuhr verwendet? Für die Rinsmola-Smartwatch P22D kommt laut Amazon-Nutzern die App Heroband III zum Einsatz, die im Google-Play-Store erhältlich ist. Woraus besteht das Armband? Wie Amazon-Kunden angeben, ist es aus Gummi (Silikon). Wie lange dauert das Aufladen des Akkus? Der Hersteller nennt 2 Stunden bis zur vollen Aufladung. Welche Farben stehen zur Auswahl? Die Smartwatch gibt es in Schwarz, Grau, Rosa und Blau.

12. Google Pixel Watch 2 Smartwatch mit Fitbit-App

Notfalltimer Kundenbewertung (34Amazon-Bewertungen) Google Pixel Watch 2 Smartwatch Preisverlauf Preisalarm 289,00€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo 299,00€ Jetzt zu Otto Preis prüfen Jetzt zu Ebay 289,00€ Jetzt zu Media Markt 299,00€ Jetzt zu Quelle Verbraucherhinweis

Die Google Pixel Watch 2 Smartwatch hat ein vergleichsweise kleines AMOLED-Display mit einer Größe von 1,2 Zoll. Das entspricht etwa 3,05 Zentimetern. Das Gehäuse besteht aus recyceltem Aluminium. Im Inneren der Smartwatch von Google arbeitet ein Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 Quad Core Prozessor. Die Uhr hat eine Speicherkapazität von 32 Gigabyte und ist kompatibel mit Android. Der Akku hält bei aktiviertem Always-on-Display bis zu 24 Stunden. Ein leerer Akku ist innerhalb von 30 Minuten auf 50 Prozent geladen.

Die Sensoren der Pixel Watch 2 geben unter anderem Auskunft über die Herzfrequenz und den Kalorienverbrauch. Sie können außerdem auf positiven und negativen Stress hinweisen. In der Fitbit-App, die in die Uhr integriert ist, lassen sich Übungen zur Stressbewältigung wie beispielsweise geführte Atemübungen aufrufen.

Die Uhr bietet außerdem einen Notfalltimer mit Sicherheitscheck. Mit dieser Funktion kann ein Timer gestellt werden, der nach Ablauf der Zeit eine Textnachricht an einen zuvor ausgewählten Notfallkontakt schickt. Darin wird der aktuelle Standort auf Google Maps angezeigt. Diese Funktion kann beispielsweise für Personen nützlich sein, die früh morgens oder spät abends gern allein joggen gehen. Die Uhr ist kompatibel mit den Apps Gmail und Google Kalender und ermöglicht es, E-Mails oder Termine zu verwalten. Weitere kompatible Apps können im Google Play Store heruntergeladen werden. Die Uhr lässt sich per WLAN, Bluetooth und NFC mit anderen Geräten verbinden.

Zum Lieferumfang der Pixel Watch 2 gehören ein Ladekabel und eine Bedienungsanleitung.

Was bedeutet Herzfrequenz? Die Herzfrequenz zeigt die Anzahl der Herzschläge bei einem Menschen in einer bestimmten Zeitspanne an – in der Regel pro Minute. Sie hängt vom Alter, der körperlichen Fitness und der momentanen Belastung ab.

Integrierte Fitbit-App

Notfalltimer

Mit Gmail und Google Kalender

Sprachsteuerung mit Google Assistant

Konnektivität über WLAN, Bluetooth und NFC

Als LTE-Variante erhältlich Kurze Akkulaufzeit

FAQ

Hat die Google Pixel Watch 2 Smartwatch eine LTE-Konnektivität? Nein, die Uhr ist jedoch auch in einer LTE-Version erhältlich. Ist eine Sprachsteuerung möglich? Ja, die Google Pixel Watch 2 Smartwatch ist kompatibel mit dem Google Assistant. Wie schwer ist die Uhr? Sie wiegt 31 Gramm ohne Armband. Wie breit ist das Armband? Das Armband ist 2 Zentimeter breit.

13. Smartwatch Watch GS 3 von HONOR mit 8-Kanal-Herzfrequenzmonitor zur genauen Messung

Curved Design Kundenbewertung (115Amazon-Bewertungen) HONOR Watch GS 3 SmartWatch Preisverlauf Preisalarm 169,99€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo Preis prüfen Jetzt zu Otto Preis prüfen Jetzt zu Ebay 202,12€ Jetzt zu Proshop Verbraucherhinweis

Der Hersteller hebt bei der HONOR-Smartwatch das Ultra-Curved-Display im Slim-Design hervor. Demnach bietet das gebogene Uhrenglas eine ansprechende Optik sowie eine außergewöhnliche Bildqualität. Der AMOLED-Bildschirm ist 1,43 Zoll groß, was rund 3,63 Zentimetern entspricht. Sein Zifferblatt kann optisch nach eigenen Wünschen angepasst werden. Das Gehäuse der Uhr besteht aus poliertem Edelstahl und wurde mit einem Nappaleder-Armband kombiniert, das für ein leichtes und sanftes Tragegefühl sorgen soll. Zur Auswahl stehen die drei Farben Schwarz, Braun und Blau.

Genaue Herzfrequenzmessung: Der 8-Kanal-Herzfrequenzmonitor misst nach Herstellerangaben die Herzfrequenz mit einer Genauigkeit von über 97 Prozent. Er wird dabei demnach durch eine Frequenzüberwachung und einen AI-aktivierten Herzfrequenzalgorithmus unterstützt, die die Frequenz des Herzens präzise erfassen. So beträgt die Genauigkeit der Messung beispielsweise beim Sitzen 98,99 Prozent, beim Fahren auf dem Standfahrrad 98,38 Prozent und beim Gehen im Freien 97,77 Prozent. Die klaren Messwerte sollen beispielsweise daran erinnern, bei Stress die Atmung zu regulieren oder Druck abzubauen.

Zu den Funktionen der Watch GS 3 gehört laut HONOR die kontinuierliche Überwachung des Sauerstoffgehaltes im Blut. Die Uhr vibriert bei niedrigem Blutsauerstoffgehalt, um entsprechend vorzuwarnen. Eine weitere Gesundheitsfunktion sind die Atemübungen. Sie sollen dazu dienen, sich zu entspannen und besser zu fühlen. Sind die Atemübungen abgeschlossen, wertet die Smartwatch Herzfrequenz, Trainingsbelastung und Trainingsdauer aus. Außerdem ist die Uhr mit über 100 Trainingsmodi ausgestattet, zu denen 85 maßgeschneiderte und über 10 professionelle Modi gehören.

Laut Hersteller bietet die HONOR Watch GS 3 eine präzise Standortbestimmung mit Dual-Frequenz-GNSS. Demnach hat sich die Genauigkeit dabei um 167 Prozent verbessert. Außerdem soll die erste Bestimmung deutlich schneller gehen und sich die Wartezeit um 47 Prozent verringert haben. Der Akku der Smartwatch hat eine lange Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen bei typischer Nutzung, bei aktiviertem GPS hält der Akku bis zu 30 Stunden. Die Schnellladefunktion sorgt dem Hersteller zufolge für ein schnelles Laden innerhalb von 5 Minuten, das für den ganzen Tag ausreicht. Zur weiteren Ausstattung gehören unter anderem Kompass, Wecker, Musikplayer, Wetterbericht und Taschenlampe. Außerdem besteht die Möglichkeit, per Fingertipp eingehende Anrufe mit einer SMS abzuweisen, wenn gerade keine Zeit zum Telefonieren ist.

Ultra-Curved-Display soll für bessere Optik und hohe Bildqualität sorgen

Laut Hersteller über 97-prozentige Genauigkeit bei Herzfrequenzmessung

Mit Mikrofon und Sprachsteuerung

Über 100 Trainingsmodi

Akkulaufzeit bis zu 14 Tage sowie mögliche Schnellladung

Verbesserte Genauigkeit bei der Standortbestimmung Keine Schlafanalyse

FAQ

Welches Gewicht hat die Watch GS 3? Die HONOR-Smartwatch wiegt 44 Gramm. Was gehört zum Lieferumfang der Smartwatch von HONOR? Neben der Uhr samt Armband kommen Ladegerät, Ladekabel, Schnellstartanleitung, Garantiekarte sowie Sicherheitshinweise bei Lieferung. Ist das Modell wasserdicht? Ja, die Watch GS 3 hat eine Wasserdichtigkeit von 5 ATM. Unterstützt die Uhr iOS? Nein, iOS wird nicht unterstützt (OTA-Version verfügbar), sondern Android 8.0 und höher. Zeigt die Uhr den Akkustand an? Ja, der Akkustand ist beispielsweise überprüfbar, indem vom oberen Rand des Startbildschirms nach unten gestrichen wird.

14. Smartwatch Instinct 2 Solar Tactical von GARMIN mit zahlreichen Gesundheits- und Sportfunktionen

Power-Glass Kundenbewertung (283Amazon-Bewertungen) Garmin Instinct 2 Solar Tactical Smartwatch Preisverlauf Preisalarm 315,00€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo 374,88€ Jetzt zu Otto 295,99€ Jetzt zu digitalo 296,00€ Jetzt zu Cyberport 296,00€ Jetzt zum Shop Verbraucherhinweis

Von der Größe her ist das Display der GARMIN-Smartwatch Instinct 2 Solar Tactical verglichen mit der Vorgängerin mit einer Displaygröße von 2,3 x 2,3 Zentimetern gleich geblieben, verbessert hat sich dagegen deutlich die Auflösung: Von vorher 128 x 128 Pixel auf 176 x 176 Pixel. Die Wasserdichtigkeit beträgt nach wie vor 10 ATM, dafür hat sich die Speicherkapazität von 16 auf 32 Gigabyte erhöht. In puncto Gesundheitsüberwachung sind weitere Funktionen hinzugekommen. Zur bisherigen Herzfrequenzmessung, der Schlafüberwachung, dem Entspannungstimer oder dem täglichen Stress-Tracking sind zur noch besseren Körperanalyse beispielsweise hinzugekommen:

Pulsoximeterdaten für Sauerstoffsättigung des Blutes

Sportalter

Atemfrequenz

Mit Power-Glass-Linse für Solarladung: Die Instinct 2 Solar Tactical hat als eine besondere Neuerung im Vergleich zur Vorgängerin eine Power-Glass-Linse, die sich mit Sonnenenergie aufladen kann. Das kann die Laufzeit des Akkus – je nach verwendetem Modus, nach Tragezeit und Sonnenstärke – laut Hersteller auf bis zu 105 Tage verlängern. Im Energiesparmodus hält der Akku demnach unter idealen Voraussetzungen unbegrenzt.

Die Smartwatch von GARMIN bietet eine Multi-Satelliten-Unterstützung mit GPS, Glonass & Co. Sie hat Sensoren wie Höhenmesser, Barometer und Kompass für Outdoor-Unternehmungen. Neu ist das kontaktlose Bezahlen mithilfe von GARMIN Pay. Das gilt auch für die nun integrierte Unfallerkennung. Außerdem besteht die Möglichkeit der Synchronisierung mit der GARMIN-Connect-App. Das ermöglicht die zentrale Speicherung aller Gesundheits- und Fitnessdaten sowie die Kommunikation mit anderen Mitgliedern.

Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies um das YouTube-Video zu laden.

Marketing-Cookies akzeptieren

Die Instinct 2 Solar Tactical liefert tägliche Trainingsvorschläge und gibt zudem nach jedem Training eine empfohlene Erholungszeit an. Außerdem sind einige Lauffunktionen hinzugefügt worden. Neu sind beispielsweise Laufeffizienz, Schrittlänge, Laufzeitprognose oder Bodenkontaktzeit. Weitere Neuerungen gibt es unter anderem bei den Schwimmfunktionen mit Countdown-Start, Zeit- und Distanzalarmen oder einer Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser.

Worauf ist bei einer Smartwatch zu achten, wenn sie zum Laufen genutzt werden soll? Das Modell sollte robust sein, damit bei Stürzen sowie beim Schrammen an Bäumen oder anderen Hindernissen keine schweren Schäden entstehen. Sinnvoll ist ein austauschbares Silikonarmband. Außerdem ist auf bestimmte Features wie die Pulsmessung zu achten. Beim Joggen kann die GPS-Funktion hilfreich sein, um die gelaufenen Routen festzuhalten.

Aufladung per Sonnenlicht dank Power-Glass-Linse für sehr lange Laufzeit

Zahlreiche neue Gesundheits- und Sportfunktionen im Vergleich zur Vorgängerin

Höhere Auflösung und mehr Speicher als GARMIN-Instinct

Kontaktloses Bezahlen per GARMIN Pay

Neue integrierte Unfallerkennung

Sehr große Farbauswahl Keine Angaben zum Prozessor

FAQ

Für welche Handgelenkgröße eignet sich die GARMIN-Smartwatch Instinct 2 Solar Tactical? Der Hersteller empfiehlt sie für einen Handgelenkumfang zwischen 135 und 230 Millimetern. Welche Sportapps sind integriert? Unter anderem gibt es vorinstallierte Aktivitätsprofile für Schwimmen, Laufen, Yoga, Krafttraining, Radfahren, Golf oder Indoor-Klettern. Werden Daten bei einer Mountainbike-Tour gespeichert? Ja, dafür gibt es MTB Dynamics. Die Funktion speichert spezielle Daten, um die Schwierigkeit des Trails sowie den Fahrstil bei Bergabfahrten zu bewerten. Wie viel wiegt die Smartwatch? Das Gewicht der Smartwatch von GARMIN beträgt 53 Gramm. Welche Farben sind erhältlich? Das Uhrmodell ist in Schwarz, je zwei Grau- und Grüntönen, in Braun, Lila, Blau, Rot und Weiß erhältlich. Hinzu kommen Varianten mit Camouflage-Muster.

15. Amazfit-Smartwatch GTR 3 mit animierten Zifferblättern und mehr als 150 Sportmodi

Sprachsteuerung Kundenbewertung (3.074Amazon-Bewertungen) Amazfit GTR 3 Smartwatch Preisverlauf Preisalarm 119,90€ Jetzt zu Amazon Preis prüfen Jetzt zu Idealo 118,80€ Jetzt zu Otto 91,74€ Jetzt zu Galaxus 93,42€ Jetzt zu Proshop 94,95€ Jetzt zu Pollin Verbraucherhinweis

Die Smartwatch GTR 3 von Amazfit hat eine Laufzeit des Akkus von 21 Tagen bei typischer Nutzung. Sie ist mit über 100 wählbaren Ziffernblättern ausgestattet – davon 15 animierte und acht bearbeitbare Zifferblätter. Außerdem kann ein eigenes Foto als Hintergrundbild hochgeladen werden. Die Smartwatch hat ein AMOLED-Always-On-Display mit Touchscreen. Es soll auch bei hellem Sonnenlicht gut ablesbar sein. Außerdem dient eine klassische Krone zur Navigation.

Mit Sprachsteuerung und -assistenten: Mithilfe von Alexa kann die Smartwatch per Sprache gesteuert werden, um beispielsweise eine Frage zu stellen oder einen Alarm zu programmieren. Außerdem gibt es einen Offline-Sprachassistenten, wenn kein Internetzugang vorhanden ist. Er ermöglicht laut Hersteller das Öffnen einer Gesundheitsmessfunktion oder das Aktivieren eines Sportmodus.

Zur Überwachung von Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Atemfrequenz und Stressniveau dient ein PPG-Biometriesensor. Er kann nach Herstellerangaben mithilfe von sechs Fotodioden mehrere Gesundheitskennzahlen gleichzeitig verfolgen. Demnach sind die gewünschten Daten mit nur einem Fingertipp innerhalb von 45 Sekunden abrufbar. Die Frequenz des Herzens wird den ganzen Tag sowie auch beim Schwimmen überwacht und die Messung des Blutsauerstoffs erfolgt 24 Stunden lang. Zudem erfolgt ein Schlaftracking und die Überwachung des weiblichen Zyklus.

Zur Ausstattung der GTR 3 gehören über 150 integrierte Sportmodi, die – angepasst an die jeweilige Aktivität – beispielsweise Kalorienverbrauch oder Herzfrequenz überwachen. Ein neu entwickelter Bewegungsalgorithmus wertet spezielle Daten wie die maximale Sauerstoffaufnahme sowie Trainingsbelastung und Trainingseffekt aus. Das soll dabei helfen, die jeweiligen Trainingsziele besser zu erreichen. Bei acht Sportarten erkennt die Smartwatch spezielle Bewegungen und zeichnet die zugehörigen Sportdaten auf:

Outdoor-Laufen Indoor-Gehen Gehen Laufband Radfahren im Freien Rudergerät Crosstrainer Bahnenschwimmen

Die Amazfit-Smartwatch hat einen barometrischen Höhenmesser. Er gibt bei Outdoorunternehmungen Höhe und Luftdruck an. Die GTR 3 ist in den beiden Farben Grau und Schwarz erhältlich. Sie hat ein rahmenloses Design mit gewölbtem Glasdisplay mit 1,39 Zoll (3,5 Zentimeter). Der Durchmesser beträgt rund 46 Zentimeter und die Dicke beläuft sich auf 10,8 Millimeter. Das Armband hat eine Breite von 22 Millimetern.

Was ist ein PPG-Sensor? PPG steht für Photoplethysmographie. PPG-Sensoren sind Sensoren zur Messung der Herzfrequenz. Die Messung erfolgt optisch mithilfe einer Lichtquelle und eines Photodetektors. Der Sensor sitzt direkt auf der Haut und misst optisch die Änderungen der Blutmenge in den Arterien. Er strahlt Licht auf die Haut und ermittelt dessen Reflektion. Diese wird unter anderem davon beeinflusst, wie viel Blut an der beleuchteten Stelle vorbeifließt. Denn während eines Herzschlags ändert sich die Durchblutung und steigt bei körperlicher Anstrengung entsprechend an.

Mit Alexa-Sprachsteuerung

Über 100 Zifferblätter – davon 15 animiert und acht bearbeitbar

Laut Hersteller schnell abrufbare Gesundheitskennzahlen

Über 150 Sportmodi – davon acht mit spezieller Erkennung

Neuer Bewegungsalgorithmus

Always-on-Display soll bei hellem Sonnenlicht gut ablesbar sein Vergleichsweise kleiner Speicher

Nur in zwei Farben erhältlich

FAQ

Welche Materialien kommen zum Einsatz? Die Smartwatch GTR 3 von Amazfit hat ein Aluminiumgehäuse und ein Silikonarmband. Wie lange hält der Akku bei starker Nutzung? In dem Fall beträgt die Laufzeit des Akkus laut Hersteller bis zu 9 Tage. Kommt eine kontinuierliche GPS-Nutzung hinzu, hält der Akku bis zu 38 Stunden. Wie groß ist der Speicher? Er hat eine Größe von 2 Gigabyte. Welche Wasserdichtigkeit hat die Amazfit-Smartwatch GTR 3? Die Wasserdichtigkeit beträgt 5 ATM. Was für eine Auflösung hat das Display? Die Displayauflösung beläuft sich auf 454 x 454 Pixel. Welche Satellitennavigationssysteme werden unterstützt? Es sind fünf: GPS, Glonass, Galileo, BDS und QZSS. Das trägt laut Hersteller zu einer genauen Routenverfolgung bei.