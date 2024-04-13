2024年8大最佳免费iPhone和iPad VPN（iOS 16及更低版本） (2024)

要找到好用的免费 iOS VPN 颇有难度，这是因为市面上有太多粗制滥造、口碑不佳的 VPN。很多免费 VPN 的安全功能很弱鸡，会拖慢设备运行速度，还会加速 iPhone 或 iPad 的耗电。有些 VPN 甚至还记录和出售用户数据。更让人抓狂的是，这些不靠谱的劣质免费 VPN 的用户评分竟然都高达 4 星以上。

但你也不用担心，凭借我在 VPN 行业的经验，我对超过 50 款免费 iOS VPN 进行了全面的测试和比较，最终找到了 8 款最好用、最安全的产品。这些 VPN 均兼容 iOS 16（及更低版本）——无论你是在家还是出门在外，都可以获得安全保护。但要注意的是，所有免费 VPN 都有不同的局限性，例如服务器网络较小、速度慢和有流量限制。

我向来首推的 iOS VPN 是 ExpressVPN。 这个优质 VPN 提供商的服务並不完全免费，但仍然是当之无愧的王牌 VPN。它是我用过的最好用的 iOS VPN，不像免费 VPN 那样有重重限制。ExpressVPN 提供 30天退款保证。经我亲身测试，它的退款政策真实可靠。

安心试用 ExpressVPN

无暇阅读？直接了解最佳免费 iPhone 和 iOS VPN（测试于 2024年）

编辑精选 ExpressVPN

：高速全球服务器网络，可在 iOS 设备上流畅看视频，支持零风险试用 30 天。 我们 70% 的读者选择了 ExpressVPN CyberGhost

：专用服务器速度快，轻松在 iPhone 和 iPad 上看视频，试用零风险。 Proton VPN

：不限流量的免费 iOS VPN，但免费服务器不支持看视频。 Avira Phantom VPN

：免费 iOS VPN，支持同时连接无限台设备，但没有客服支持。 hide.me

：免费 iOS VPN，隐私保护功能卓越，但速度比其他竞品慢。 了解其余 3 款免费 iPhone 和 iPad VPN

最佳免费 iPad 和 iPhone VPN 完整评测（2024年更新）

编辑精选 编辑精选 零风险试用 30 天

于 三月 2024 测试 适用于: Windows Mac 安卓 iOS Chrome 路由器 智能电视 更多 试用ExpressVPN > www.ExpressVPN.com

最佳功能 我测试过的速度最快的 iOS VPN 流量额度 无上限 可解锁 Netflix、Disney+、Hulu、HBO Max、BBC iPlayer、Amazon Prime Video 等 免费试用 30天退款保证 中文版 iOS 应用程序界面 无 中文客服支持 有（自带自动翻译工具的全天候实时聊天和邮件客服）

ExpressVPN 是我测试过的速度最快的 iOS VPN。在测试中，我连接了它的英国、德国和法国的服务器，平均速度高达 69.2 Mbps（观看高清视频所需速度的 13 倍+），只比我的基准网速慢 3%，非常惊艳。这样的速度要归功于 ExpressVPN 自主研发的 Lightway 协议。Lightway 是一种轻量、省电的协议，性能出众。

即使我连接了一台离我 1.7 万公里的服务器，速度降幅也只有 5%

有了这样的速度，用户就可以流畅观看视频。ExpressVPN 在 105个国家（包括中国港澳台地区、新加坡）设有 3,000+ 台服务器，让我可以在 iPhone 和 iPad 上访问全球各地的热门流媒体网站，比如 Netflix（超过 15 个媒体库）、Disney+、Hulu 和 Amazon Prime Video，我在访问所有账户的过程中也没有遇到任何问题。

ExpressVPN 的服务器延迟超低，在 iPhone 上玩游戏的体验超赞。我连接了德国服务器玩《英灵乱战》(Brawlhalla)，延迟极其（ping 值从未超过 30ms），你可以轻松与其他玩家同场竞技。

ExpressVPN 并不完全免费，但提供 30天退款保证。要使用退款保证，用户需要先在 ExpressVPN 的官网注册账户。使用 iOS 应用程序注册（附带 7 天免费试用服务）也没问题，但以这种方式无法获享退款保证。相反，用户将完全受制于 Apple 不可预测的退款政策——即使提前退订，Apple 也有可能不退款。

实用特性

强大的加密功能 ：ExpressVPN iOS 版具备军用级加密算法，结合完全正向保密功能加强保护力度。完全正向保密会定期更改加密密钥，加大解密的难度。假如 Apple Watch 与 iPhone 共享同一网络连接，甚至连 Apple Watch 的数据也会一并加密。

：ExpressVPN iOS 版具备军用级加密算法，结合完全正向保密功能加强保护力度。完全正向保密会定期更改加密密钥，加大解密的难度。假如 Apple Watch 与 iPhone 共享同一网络连接，甚至连 Apple Watch 的数据也会一并加密。 威胁管理器 (Threat Manager) ：自动阻止 iOS 设备上的其他应用程序与第三方共享数据或与恶意网站通信。ExpressVPN 还有 IP/DNS 泄露保护和自动安全开关，能确保数据的私密。

：自动阻止 iOS 设备上的其他应用程序与第三方共享数据或与恶意网站通信。ExpressVPN 还有 IP/DNS 泄露保护和自动安全开关，能确保数据的私密。 纯 RAM 服务器 ：ExpressVPN 服务器每次重启时，上面的所有数据都会被彻底清除，从而能保护用户的隐私安全。其总部位于对隐私友好的英属维尔京群岛（不属于 十四眼联盟 管辖范围），因此 ExpressVPN 没有义务遵从政府的数据上交请求。

：ExpressVPN 服务器每次重启时，上面的所有数据都会被彻底清除，从而能保护用户的隐私安全。其总部位于对隐私友好的英属维尔京群岛（不属于 管辖范围），因此 ExpressVPN 没有义务遵从政府的数据上交请求。 自动服务器混淆技术：假如 ExpressVPN 检测到你的网络受到限制，它会自动将 VPN 流量伪装成普通流量，从而帮助你在 iOS 设备上绕过封锁 VPN 的防火墙。用户无需调整任何设置。

三月 2024年ExpressVPN特惠：ExpressVPN套餐最高优惠49%！时间有限，欲购速从！

适用于: Windows Mac 安卓 iOS Chrome 路由器 智能电视 更多 试用CyberGhost VPN > www.cyberghostvpn.com

最佳功能 流媒体专用服务器 流量额度 无上限 可解锁 Netflix、Disney+、Hulu、HBO Max、BBC iPlayer、Amazon Prime Video 等 免费试用 45天退款保证 中文版 iOS 应用程序界面 无 中文客服支持 无

CyberGhost 是在 iOS 设备上看视频的绝佳选择。它拥有庞大的服务器网络，在 100个国家（包括中国内地和港澳台地区、新加坡）设有 11,690+ 台服务器，让你可以随时随地访问全球内容。它还针对特定流媒体平台和不同国家的地区性媒体库配备了流媒体专用服务器。我连接了它的美国流媒体服务器，可以在 iPhone 和 iPad 上顺畅访问我的 Netflix 美国、Disney+ 和 Hulu 账户。

CyberGhost 提供 100 多台流媒体专用服务器，可解锁全球内容

我用 iPhone 测试了 CyberGhost 的速度，它的表现相当优秀。我连接美国服务器时的平均速度为 59.7 Mbps（只降了 16%）。虽然没有 ExpressVPN 快，但我还是能以超高清画质看美剧《星期三》(Wednesday)。不过，连接远距离服务器后的速度降幅较大，高达 35%。

CyberGhost 的缺点在于无法在中国使用。但客服表示它在其他实施网络审查的国家（如伊朗和土耳其）运作良好。特别提醒：请务必查阅当地与 VPN 使用相关的法律法规，以免触犯法律。

和 ExpressVPN一样，CyberGhost 也不是 100% 免费的，但它有超长的45天退款保证（前提是通过 CyberGhost 的官网注册账号）。对于 iOS 设备，它还特别提供 7 天免费试用服务。我个人不推荐用这项服务，因为假如在试用后被自动收费，你将无法再享受退款保证。

实用特性

应用程序对入门用户友好 ：CyberGhost iOS 版本的设置和使用都超简单。我只花了 3 分钟就在 iPhone 上安装好了 App 并开始上手使用。应用清晰地标出了流媒体专用服务器，我还可以"收藏”最常用的服务器，以便后续快速连接。

：CyberGhost iOS 版本的设置和使用都超简单。我只花了 3 分钟就在 iPhone 上安装好了 App 并开始上手使用。应用清晰地标出了流媒体专用服务器，我还可以"收藏”最常用的服务器，以便后续快速连接。 经独立审计的无日志政策 ：CyberGhost 的无日志政策通过了审计公司德勤的独立审计和验证，证实不会记录用户数据和活动。此外，其总部位于对隐私友好的罗马尼亚。

：CyberGhost 的无日志政策通过了审计公司德勤的独立审计和验证，证实不会记录用户数据和活动。此外，其总部位于对隐私友好的罗马尼亚。 附加安全功能：用户可以将 CyberGhost 设置为在连接公共 WiFi 时自动开启，另外还有 AES 256 位加密算法、自动安全开关和 IP/DNS 泄露保护等附加安全功能。它还有内容拦截 (Block Content) 工具，可以拦截广告、恶意软件和跟踪程序。

三月 2024年折扣：CyberGhost热门套餐正在打折，可享受83%优惠！机不可失，为你节省CyberGhost订阅费。

适用于: Windows Mac 安卓 iOS Chrome 路由器 智能电视 更多 试用Proton VPN > www.Proton VPN.com

最佳功能 不限流量、完全免费 流量额度 无上限 可解锁 Youtube、Spotify、Facebook、Instagram、Kodi 免费试用 永久免费套餐 中文版 iOS 应用程序界面 无 中文客服支持 无

Proton VPN 的免费 iOS 应用不设流量上限，用户可以尽情地上网冲浪。大多数免费 VPN 的每月流量额度只有 1GB（有的只有 500MB），不限流量对于免费 VPN 来说实属难得。我可以连接 Proton VPN狂刷 3 个小时的 YouTube 视频，完全没有中断。

我连接 Proton VPN 后的速度又快又稳。我用 iPhone 14 测试了 3 个免费服务器位置（位于美国、日本和荷兰），平均速度为 54.5 Mbps，相较基准速度降了约 25%。但对免费 VPN 来说，这样的表现还算不错。

Proton 的免费 iOS App 具备多重安全和隐私功能，可保障用户的个人信息安全。它提供隐身协议（Stealth protocol，在免费 VPN 中很罕见），可以帮助用户在受限网络中保持隐身；另外还有 WireGuard、OpenVPN 和 IKEv2 等协议。此外，它还有 AES 256 位加密算法、安全开关和 IP/DNS 泄露保护等安全功能。Proton 的总部位于瑞士，该国执行严格的隐私保护法，用户的数据能得到很好的保护。

启用安全开关后，假如 VPN 连接意外断开，你的数据也不会泄露

遗憾的是，Proton VPN 的免费套餐不支持观看流媒体。但由于它不限流量并提供实用的隐身协议，你可以在公司或学校等封锁 VPN 的网络环境中随心上网或观看 Netflix 原创或 Youtube 节目。

实用特性

iOS App 开源且已接受审计 ：Proton VPN 的 iOS 版完全开源，最大程度地确保了透明度。它最近一次接受独立审计是在 2022 年，这证实它是符合业界标准的安全 VPN 解决方案。

：Proton VPN 的 iOS 版完全开源，最大程度地确保了透明度。它最近一次接受独立审计是在 2022 年，这证实它是符合业界标准的安全 VPN 解决方案。 提供 130 多台免费服务器 ：与大多数免费 VPN 相比，Proton VPN 的服务器数量更多。这能显著降低由于服务器拥塞导致速度变慢的风险；万一有服务器故障，用户还有大量服务器可选。

：与大多数免费 VPN 相比，Proton VPN 的服务器数量更多。这能显著降低由于服务器拥塞导致速度变慢的风险；万一有服务器故障，用户还有大量服务器可选。 易于设置和使用：Proton VPN 设置起来非常简单。点击"快速连接”(Quick Connect)按钮，即可即刻连接到速度最快的服务器。用户还可以在地图界面上滚动查看和选择服务器位置，以及在主屏幕上添加 Proton VPN 小工具以快速连接 VPN。

适用于: Windows Mac 安卓 iOS Chrome 更多 试用Avira Phantom VPN > www.avira.com

最佳功能 同时连接无限台设备 流量额度 500MB/月 可解锁 Youtube、Spotify、Facebook、Instagram 免费试用 永久免费套餐 中文版 iOS 应用程序界面 无 中文客服支持 无

Avira Phantom 支持同时连接无限台设备，因此我可以一次性保护家中的所有设备。在测试中，我跟我的两个室友共享了 Avira Phantom 账户，我们都能够同时连接 VPN，中间没有任何连接问题。

对于免费 VPN 来说，Avira Phantom 的服务器网络算是很庞大——它在全球（包括中国香港及新加坡）共设有 34 个免费服务器位置。但我在测试它的 5 台服务器时无法解锁任何流媒体平台。这些网页都无法加载，即使好不容易加载成功，也会弹出有关"检测到 VPN”的代理错误。

我还没来得及测试完所有服务器，流量就用光了

Avira Phantom VPN 的每月流量上限为 500MB，因此本身就不适合用于观看流媒体（500MB 只够看高清视频 30 分钟）。好消息是，如果你用电子邮箱注册，每月还能额外获得 500MB 流量。

实用特性

自动 WiFi 保护： 检测到公共 WiFi 连接时，该功能会自动为你连接 VPN，防止用户的敏感信息遭恶意第三方窃取。Avira Phantom 还具有 AES 256 位加密算法和 IP/DNS 泄露保护功能。可惜的是，iOS 应用程序没有安全开关。

检测到公共 WiFi 连接时，该功能会自动为你连接 VPN，防止用户的敏感信息遭恶意第三方窃取。Avira Phantom 还具有 AES 256 位加密算法和 IP/DNS 泄露保护功能。可惜的是，iOS 应用程序没有安全开关。 速度快 ：我将 iPhone 14 连接到美国服务器时，测出的速度不错，为 39.5 Mbps。虽然比 Proton VPN 慢，但还是足以安全地观看 YouTube 高清视频。

：我将 iPhone 14 连接到美国服务器时，测出的速度不错，为 39.5 Mbps。虽然比 Proton VPN 慢，但还是足以安全地观看 YouTube 高清视频。 App 人性化：App 上的"连接”(Connect) 按钮非常显眼，支持一键连接服务器。另外， "最近的位置”(Nearest Location) 功能超级方便，可以为你自动连接到周边速度最快的服务器。

适用于: Windows Mac 安卓 iOS Chrome 路由器 智能电视 更多 试用hide.me VPN > www.hide.me

最佳功能 安全功能可自定义 流量额度 10GB/月 可解锁 Youtube、Spotify、Facebook、Instagram 免费试用 永久免费套餐 中文版 iOS 应用程序界面 有 中文客服支持 有（聊天客服自带自动翻译工具）

Hide.me 采取多种有力措施保障用户在 iOS 设备上的数据隐私。其总部位于马来西亚，该国没有数据保留法。它还会定期发布透明度报告，这在免费 VPN 当中相当罕见。透明度报告详述了 hide.me 从政府当局收到的用户数据上交请求，及其做出的回应。而无一例外，hide.me 没有任何数据可提交，因为它执行严格的无日志政策。

Hide.me 的年度报告简明易懂

另外一个加分项是 hide.me 无需注册即可使用，用户甚至不用提交邮箱地址。不过，它的速度比我期望的要慢一些——我测出的平均速度只有 24.6 Mbps（降幅高达 65%）。

实用特性

安全功能支持自定义 ：在测试中，我可以切换 VPN 协议（IKEv2 和 OpenVPN）、手动配置 DNS 设置，并将 VPN 调整为在检测到 WiFi 或蜂窝数据网络时自动开启。hide.me 还有拆分隧道功能和支持一键开启的安全开关。

：在测试中，我可以切换 VPN 协议（IKEv2 和 OpenVPN）、手动配置 DNS 设置，并将 VPN 调整为在检测到 WiFi 或蜂窝数据网络时自动开启。hide.me 还有拆分隧道功能和支持一键开启的安全开关。 8 个免费服务器位置 ：大部分免费服务器位置都在欧洲，少数位于美国，加拿大和新加坡各有一个位置。虽然我无法访问任何受地理限制的流媒体平台，但我前往美国时总能连接到较近的服务器，将速度损失降至最低。

：大部分免费服务器位置都在欧洲，少数位于美国，加拿大和新加坡各有一个位置。虽然我无法访问任何受地理限制的流媒体平台，但我前往美国时总能连接到较近的服务器，将速度损失降至最低。 全天候客服支持：hide.me 为免费用户提供全天候实时聊天客服（客服内置自动翻译工具，可以中文沟通）以及详实的英文知识库。我还可以在 App 内直接发出支持请求，非常方便。

6. Hotspot Shield：免费 iOS 版本，远距离服务器连接速度快

适用于: Windows Mac 安卓 iOS Chrome 路由器 智能电视 更多 试用Hotspot Shield > www.HotspotShield.com

最佳功能 Catapult Hydra 协议，为连接远程服务器提供速度保障 流量额度 15GB/月 可解锁 Youtube、Spotify、Facebook、Instagram 免费试用 永久免费套餐 中文版 iOS 应用程序界面 无 中文客服支持 有（聊天和邮件客服自带自动翻译工具，但仅限订阅用户）

Hotspot Shield 专有的 Catapult Hydra 协议可在连接远距离服务器时提供良好的速度。其服务器网络覆盖英国、美国（洛杉矶和纽约）和新加坡。我用 iPhone 14 测试了它的美国服务器（离我 5000 公里）时，获得的平均速度约为 41.2 Mbps，降幅为 42%。对于大多数免费 VPN，我连接远距离服务器后的速度降幅通常超过 80%。相比之下，Hotspot Shield 的速度可圈可点。

连接 Hotspot Shield 远距离服务器后的速度足以观看高清视频

Hotspot Shield 的总部位于美国，而美国是"眼睛联盟”监控网络的主导者，这让我有点担心。另外，这款 VPN 还会记录用户的带宽消耗量和会话持续时长。好的方面是，用户的所有数据都会被匿名化，无法追溯到个人身份。

实用特性

优质安全功能 ：Hotspot Shield 提供 AES 256 位加密算法、完全正向保密和 IP/DNS 泄露保护功能。iOS 版本还有安全开关和 Always-on VPN（常开）功能，这些功能会在 VPN 掉线时自动重新建立连接。

：Hotspot Shield 提供 AES 256 位加密算法、完全正向保密和 IP/DNS 泄露保护功能。iOS 版本还有安全开关和 Always-on VPN（常开）功能，这些功能会在 VPN 掉线时自动重新建立连接。 15GB/月的流量额度 ：这对免费 VPN 来说算是十分大方了，很少有免费 VPN 会给出超过 10GB/月的流量额度。虽然它还有每日 500MB 的上限，但还是足够查看下电子邮件、更新社交媒体或下载小型文件，只是无法长时间看高清视频。另外，跟大多数免费 VPN 一样，我用 Hotspot Shield 还是无法解锁任何流媒体平台。

：这对免费 VPN 来说算是十分大方了，很少有免费 VPN 会给出超过 10GB/月的流量额度。虽然它还有每日 500MB 的上限，但还是足够查看下电子邮件、更新社交媒体或下载小型文件，只是无法长时间看高清视频。另外，跟大多数免费 VPN 一样，我用 Hotspot Shield 还是无法解锁任何流媒体平台。 拆分隧道：用户可以选择哪些应用程序和网站使用 VPN 连接，哪些跳过 VPN，这能有效控制流量用量，降低耗电量。

7. TunnelBear：免费访问大型服务器网络，连接安全可靠

适用于: Windows Mac 安卓 iOS Chrome 更多 试用TunnelBear VPN > www.tunnelbear.com

最佳功能 大型服务器网络 流量额度 2GB/月 可解锁 Youtube、Spotify、Facebook、Instagram 免费试用 永久免费套餐 中文版 iOS 应用程序界面 有 中文客服支持 无

TunnelBear 的免费版用户可访问其完整的服务器网络。它在 47个国家（包括中国台湾及新加坡）设有 5,000+ 台服务器，数量比其他上榜的免费 iOS VPN 都要多，可帮助用户告别服务器拥塞的问题，享受更稳定可靠的连接。即使某台服务器无法正常运作，也能轻松找到替代选择。

在使用 TunnelBear 的过程中，我总能轻松找到合适的服务器

它的本地服务器速度还可以，浏览网页和看视频都不成问题。我用 iPhone 测试一台近距离服务器，平均速度为 26.7 Mbps，降幅高达 62%。而远距离服务器的表现更是让人失望，速度降了超过 83%。

实用特性

自动 WiFi 保护 ：TunnelBear 会自动检测不受保护的网络，并在检测到这些网络时发出警报，建议用户连接 VPN。AES 256 位加密算法和 IP/DNS 泄露保护功能也能确保数据安全。

：TunnelBear 会自动检测不受保护的网络，并在检测到这些网络时发出警报，建议用户连接 VPN。AES 256 位加密算法和 IP/DNS 泄露保护功能也能确保数据安全。 iOS App 设计人性化：里面有一个一键连接按钮，能自动连接周边最快的服务器。TunnelBear 的应用程序同时也充满趣味：上面会显示一幅世界地图，而每次连接 VPN 时，都会有一只可爱的卡通熊从你的实际位置通过隧道穿越到服务器位置。

8. 卡巴斯基 VPN：简单易上手的免费 iOS VPN，新手友好

适用于: Windows Mac 安卓 iOS 试用Kaspersky Secure Connection > www.kaspersky.com

最佳功能 对入门用户友好，可快速上手 流量额度 6GB/月 可解锁 Youtube、Spotify、Facebook、Instagram 免费试用 永久免费套餐 中文版 iOS 应用程序界面 有 中文客服支持 无

Kaspersky（卡巴斯基）的亮点在于其免费 iOS App 简单易上手。我只花了几分钟就完成了下载、安装和连接服务器整个过程。它也不要求用户注册或登记。如果出于隐私考虑，你不想提供电子邮件，它就是个不错的选择。卡巴斯基通过还有 Smart Protection"常开”功能。这项功能可以为你自动连接 VPN（无需打开应用程序），很实用。

卡巴斯基 VPN 的界面简约直观

不过，免费套餐的流量额度稍低，只有每日 200MB。因此，这款 VPN 最适合用来在 iOS 设备上为低强度互联网活动提供保护，例如浏览网页、查阅邮件或使用社交媒体平台。

实用特性

速度快 ：在测试中， 我用 iPhone测出的下载速度为 44.5Mbps（下降 38%） ，没有遇到任何连接问题。

：在测试中， ，没有遇到任何连接问题。 连接最快的服务器：虽然免费版用户只能连接一个服务器位置，但应用会根据你的实际位置为你选择最快的服务器。如果你只注重保障在线活动的安全，卡巴斯基免费版会为你省去每次搜寻服务器的麻烦。

比较一览：最佳免费 iPhone 和 iOS VPN

下表汇总了所有上榜免费 VPN 的关键特性。在评测免费 iOS VPN 的过程中，速度无疑是最重要的考量因素之一，因为很多 VPN 会严重影响上网体验。每月流量也值得关注。

此外，我还囊括了是否需要注册、VPN 的 iOS 兼容性以及可否访问 Netflix 美国等方面，最后也比较了 VPN 的日志记录政策和服务器网络规模。

速度 每月流量额度 是否需要注册账户 是否可解锁 Netflix 美国 iOS 兼容性 日志记录政策 服务器网络 中文版 iOS 应用 ExpressVPN ? 69.2 Mbps （降幅 3%） 无上限 是 是 12+ 严格的无日志政策 在 105 个国家（包括中国港澳台地区、新加坡）设有 3,000+ 台服务器 无 CyberGhost ? 59.7 Mbps （降幅16%） 无上限 是 是 13+ 严格的无日志政策 在100个国家（包括中国大陆和港澳台地区、新加坡）设有 11,690+ 台服务器 无 Proton VPN ? 54.5 Mbps （降幅25%） 无上限 是 仅能解锁 Netflix 原创节目 14+ 严格的无日志政策 在 3 个国家设有 130+ 台免费服务器 无 Avira Phantom 39.5 Mbps （降幅45%） 500MB （注册后升级为 1GB） 否 否 12+ 保存匿名日志 在 22 个国家（包括中国香港地区及新加坡）设有 34 台免费服务器 无 hide.me 24.6 Mbps （降幅65%） 10GB 否 仅可解锁 Netflix 原创节目 12+ 严格的无日志政策 在 8 个国家设有 9 台免费服务器 有 Hotspot Shield 41.2 Mbps （降幅42%） 15GB 否 否 13+ 保存匿名日志 在 3 个国家设有 4 台免费服务器 无 TunnelBear 26.7 Mbps （降幅62.5%） 2GB 是 仅可解锁 Netflix 原创节目 12+ 保存匿名日志 在47个国家（包括中国台湾及新加坡）设有5,000+ 台服务器 有 卡巴斯基 44.5 Mbps （降幅58%） 6GB 否 否 14+ 保存匿名日志 1 台免费服务器 有

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小贴士：如何挑选最佳免费 iOS VPN

在搜寻最佳免费 iPhone 和 iPad VPN 的过程中，我用到了以下标准。如果你想亲自测试和调研，找到最适合自己的免费 iOS VPN，也可以随时参考这些标准。

真正免费 ：免费 iOS VPN 不会要求用户尽快购买订阅。我确保所有上榜 VPN 要么完全免费，要么提供值得信赖、久经验证的退款保证。

：免费 iOS VPN 不会要求用户尽快购买订阅。我确保所有上榜 VPN 要么完全免费，要么提供值得信赖、久经验证的退款保证。 高级安全和隐私功能 ：所有上榜 VPN 都具备 AES 256 位加密技术和 IP/DNS 泄露保护功能，可以保护你的 iOS 数据安全。我还仔细查阅了它们的日志记录政策，确保它们不存储可识别用户身份的数据。

：所有上榜 VPN 都具备 AES 256 位加密技术和 IP/DNS 泄露保护功能，可以保护你的 iOS 数据安全。我还仔细查阅了它们的日志记录政策，确保它们不存储可识别用户身份的数据。 iOS App 设计人性化 ：建议选择界面简单易用的 iOS VPN，以获得流畅的使用体验，最好还要有本地化中文版本。所有上榜 VPN 的应用程序都很简约明了，能在 iPhone 或 iPad 上轻松使用。

：建议选择界面简单易用的 iOS VPN，以获得流畅的使用体验，最好还要有本地化中文版本。所有上榜 VPN 的应用程序都很简约明了，能在 iPhone 或 iPad 上轻松使用。 速度快、流量足 ：要想流畅地看视频、下载种子文件和浏览网页，最好选择能在 iOS 设备上保持较快速度的 VPN。我核实了每款 VPN 的流量上限，确保每月至少有 1GB 的额度。

：要想流畅地看视频、下载种子文件和浏览网页，最好选择能在 iOS 设备上保持较快速度的 VPN。我核实了每款 VPN 的流量上限，确保每月至少有 1GB 的额度。 大型服务器网络 ：服务器网络覆盖范围越广，服务器拥塞的风险就越低。假如其中一台服务器出现故障，你还有超多选择。这将保障 iOS VPN 连接始终保持稳定。

：服务器网络覆盖范围越广，服务器拥塞的风险就越低。假如其中一台服务器出现故障，你还有超多选择。这将保障 iOS VPN 连接始终保持稳定。 可解锁某些流媒体网站 ：很多免费 iOS VPN 根本访问不了流媒体网站。我找到了一些至少可以访问 Netflix 原创内容的免费 VPN，但 如果看视频是你最主要的需求 ， 我强烈选择 ExpressVPN ——它可以稳定访问多个 Netflix 媒体库、Hulu、Disney+ 等。

：很多免费 iOS VPN 根本访问不了流媒体网站。我找到了一些至少可以访问 Netflix 原创内容的免费 VPN，但 ， ——它可以稳定访问多个 Netflix 媒体库、Hulu、Disney+ 等。 对移动设备友好的协议 ：拥有高速协议的 iPhone VPN 能在你出行时确保你的安全，因为出门在外，你通常会在新 WiFi 网络和蜂窝数据网络之间不断切换。在我的测试中，Lightway、WireGuard 和 IKEv2 协议在这方面均表现出色。

：拥有高速协议的 iPhone VPN 能在你出行时确保你的安全，因为出门在外，你通常会在新 WiFi 网络和蜂窝数据网络之间不断切换。在我的测试中，Lightway、WireGuard 和 IKEv2 协议在这方面均表现出色。 优秀的客服支持：不用等太久就能获得帮助非常重要。我确认上榜 VPN 均提供客服支持或有详实的 iOS 服务知识库。

专家提示！有关iOS 16（及更低版本）的漏洞报告显示：即便使用 VPN，也可能会发生数据泄漏。苹果公司还未能解决这个问题，但有一个变通方法或许可行：连接 VPN 服务器后，打开飞行模式，再关闭。我们无法保证这种方法百分百有效，但经证实，它确实可以降低数据泄露的概率。要想获得最大程度的保护，强烈建议选择一款能提供强大安全和隐私保护的免费 iOS VPN。

重要提醒！大多免费 iPhone 和 iPad VPN 并不安全

许多免费 iOS VPN 可能会危及用户的线上安全。在考虑下载免费 VPN 时，以下风险务必要关注：

免费 VPN 可能会记录并出售用户数据 ：免费 VPN 经常会将用户的在线信息出售给广告商和其他第三方，以此牟利。为了保护你的网络隐私安全，切记选择执行严格无日志政策的 VPN。

：免费 VPN 经常会将用户的在线信息出售给广告商和其他第三方，以此牟利。为了保护你的网络隐私安全，切记选择执行严格无日志政策的 VPN。 免费 VPN 安全功能较弱，可能会泄露用户数据 ：由于免费 VPN 往往缺少资源来持续更新自身的安全功能，数据泄露时有发生。务必选择具有 AES 256 位加密技术和 IP/DNS 泄漏防护功能的 VPN，以保护你的在线信息安全无忧。

：由于免费 VPN 往往缺少资源来持续更新自身的安全功能，数据泄露时有发生。务必选择具有 AES 256 位加密技术和 IP/DNS 泄漏防护功能的 VPN，以保护你的在线信息安全无忧。 免费 VPN 可能会让设备感染病毒和恶意软件 ：苹果公司严格规范 App Store 的应用程序的上架，因为这不算是一个严峻的问题。不过，免费 VPN 过去曾在这方面栽过跟头。另外，由于大多数免费 VPN 依靠广告盈利，因此会频繁向用户投送垃圾广告，从而加大设备感染恶意软件的可能性。

：苹果公司严格规范 App Store 的应用程序的上架，因为这不算是一个严峻的问题。不过，免费 VPN 过去曾在这方面栽过跟头。另外，由于大多数免费 VPN 依靠广告盈利，因此会频繁向用户投送垃圾广告，从而加大设备感染恶意软件的可能性。 来自免费 VPN 的广告轰炸：由于免费 VPN 不直接向用户收费，因此 App 中时常充斥着各类烦人的广告。有些免费 VPN 甚至允许第三方劫持用户的浏览器，这可能会导致浏览器将用户导向布满广告或恶意软件的域名，而不是你想要访问的网址。

避雷这些免费 VPN

以下免费 VPN 用起来有风险，最好避而远之。这些免费 VPN 可能会记录用户数据并将其与第三方（如广告商）共享。另外，部分免费 VPN 还泄露了我的 IP 地址，证明它们无法可靠地保障用户网络隐私。

其中几款 VPN 在 App Store 上的评分还很高（4 星以上），实在是令人发指。从 App Store 下载任何免费 VPN 之前，请务必做足功课，充分了解产品，切勿单单依赖用户评论或评分做选择。

记住这个经验法则：想想"这款免费 iOS VPN 是怎么赚钱的？”如果有付费版本，那么是个好兆头，意味着 VPN 很可能是通过付费用户来覆盖免费版本的成本。这也就是我们常说的"免费增值”VPN。

假如 VPN 没有付费版本，那么一定是通过其他方法获得运营资金（并从中牟利）。这就是你要警戒的地方，因为你的数据有可能沦为 VPN 的商品。

以下是危险系数最高的几款免费 iOS VPN，以及相关的风险：

Hola ：不是真正的 VPN，而是 P2P 网络，意味着你需要跟网络中的所有人共享你的个人 IP 地址。假如有人用你的 IP 地址从事非法活动，你可能会被追究责任。此外，Hola 还会记录你的连接时间、访问过的网站和 IP 地址。

：不是真正的 VPN，而是 P2P 网络，意味着你需要跟网络中的所有人共享你的个人 IP 地址。假如有人用你的 IP 地址从事非法活动，你可能会被追究责任。此外，Hola 还会记录你的连接时间、访问过的网站和 IP 地址。 TurboVPN ：包含大量广告和跟踪程序；记录用户的在线数据并将其出售给广告商以牟利。

：包含大量广告和跟踪程序；记录用户的在线数据并将其出售给广告商以牟利。 Betternet VPN：过去的应用程序曾被恶意软件感染；日志记录政策为侵入性质，会记录用户访问过的 URL、地理位置信息和使用的设备。

其他要避雷的免费 VPN：Opera VPN、Stealth VPN、Totally Free VPN、DotVPN、FreeVPN、OkVPN、EasyVPN、SuperVPN、HatVPN、One Click VPN、Flash VPN、SkyVPN、Touch VPN、VPN 360、VPN Proxy Master 和 Yoga VPN。

快速指南： 如何在 iPhone 和 iPad 上设置免费 VPN 下载 VPN。我首推的 iOS VPN 是 ExpressVPN。它兼具强悍的安全功能、庞大的服务器网络和超快的速度。ExpressVPN 提供 30天退款保证，你可以 安心试用 。 连接服务器。想要获得最快的速度，可以连接周边的服务器。 开始上网。现在，你可以在 iOS 设备上安全上网了。

常见问题解答：iPhone和iOS免费VPN

免费 iPhone VPN 可以解锁 Netflix、Hulu 等流媒体平台吗？

很可惜，大多数iOS免费VPN无法稳定解锁流媒体平台。它们通常资源有限，难以及时升级自身的服务器网络，也无法跟上热门流媒体网站的 IP 封禁技术。它们也会严重限制流量用量和速度，用户无法长时间看视频。

本榜单中前两名的 VPN 都能可靠地解锁 Netflix、Hulu、BBC iPlayer 和其他流媒体平台。它们的速度都很快，不限流量用量，因此不会用户能看的视频数量和时长。但特此提醒，它们都是提供退款保证的优质付费服务（并非 100% 免费）。

我没有找到完全免费、可以稳定解锁热门流媒体网站的 VPN。它们要么强迫我升级付费（需要升级到付费套餐才能访问网站），要么弹出报错信息。即便少数几款 VPN 可以访问 Netflix，但也只能看 Netflix 的原创内容。

免费 iOS VPN 可以兼容 iOS 以外的设备吗？

可以。所有上榜的免费 iOS VPN 也适用于 Mac、Windows、安卓等设备。其中大部分还有 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 浏览器扩展程序。ExpressVPN 和 CyberGhost 甚至兼容路由器，帮助你在通常不兼容 VPN 的设备上设置 VPN。

但要注意，大多免费 VPN 只能连接一台设备，所以即使兼容的设备有很多，你也无法同时在所有设备上用这些 VPN。相反，付费 VPN 支持同时连接多台设备。

有安全的 iPhone 和 iPad VPN 吗？

有，但只有部分免费 VPN 可以在 iOS 设备上安全使用。所有上榜 VPN 都非常安全，不仅都具有基础安全功能（如军用级加密算法和 IP/DNS 泄露防护），还执行严格的无日志政策，可以稳妥地保护你的隐私和 iOS 设备。

不过，免费 VPN 通常都附带烦人的限制，例如速度慢、服务器网络较小、有流量上限、安全功能薄弱。这些都是为了促使用户升级到付费套餐，并不会影响 VPN 的安全性。但是，有一些免费 iPhone VPN 确实很危险，比如 HolaVPN、Touch VPN、Flash VPN 和 VPN Proxy Master。

在中国、土耳其、伊朗、印度和阿联酋，最佳的免费 iPhone VPN 有哪些？

我推荐 Proton VPN，因为它是为数不多的提供服务器混淆功能的免费 iOS VPN。它的隐身 (Stealth) 协议旨在隐藏用户的 VPN 流量，帮助你绕过这些国家的审查制度和封锁 VPN 的防火墙。Proton 也没有流量上限，速度很快，你可以尽情上网，不用担心会有明显降速。

然而，Proton VPN 也有局限性。例如，它无法解锁 Hulu、Disney+ 和 Amazon Prime Video 等流媒体平台；服务器网络也较小，可能会有服务器拥塞和连接不稳定的问题——虽然我在测试过程中没有遇到这些情况。

想要获得最佳体验，我推荐使用 ExpressVPN。虽然它不是 100% 免费，但拥有庞大的服务器网络、自动服务器混淆功能和出色的流媒体解锁性能——这些都是 Proton VPN 所缺少的。无论你选择哪款 VPN ，我们都绝不容忍使用 VPN 从事任何非法活动。在 VPN 受管制的国家使用任何 VPN 之前，请务必查阅当地的法律法规。

iPhone 有内置的免费 VPN 吗？

没有。有人可能会将 iCloud Private Relay（私人中继，与 iOS 15 同步推出）误认为 VPN。但它其实更像是代理服务：可以更改 IP 地址，但不能提供与完整 VPN 应用程序同级别的安全保障。例如，Private Relay 仅能作用于 Safari 浏览器，不会保护整台 iPhone 设备；用户也无法选择虚拟位置；而且速度也很慢（因为 Private Relay 通过两台服务器来传输流量）。

用 iPhone 和 iPad 为什么需要 VPN?

VPN 可以保护你的在线数据（iOS 或任何设备的数据）免受黑客和其他第三方（如广告商）的侵害。第三方会利用用户的数据投放定向广告。虽然这并不危险，但还是侵犯了用户隐私。所有上榜 VPN 都提供必要的安全功能来保护用户的个人信息安全。而且它们不记录任何用户数据，因此无法将数据出售给广告商。

可靠的 iPhone VPN 可以防止你的 ISP 或电话提供商窃取你的浏览记录，加密数据，保护你在公共 WiFi 网络上的安全，帮助你访问受地理限制的内容（免费VPN iOS）。

免费 iOS VPN 会保存日志吗？

本文推荐的免费 iOS VPN 均不保存任何可识别个人身份的信息。有的免费 iOS VPN 的确会保留用户日志，甚至将这些数据出售给第三方以牟利。因此，下载免费 VPN 前，请务必做足功课。我建议在使用 VPN 前仔细查阅其隐私政策，确保数据能够得到充分保护。

使用 VPN 的终极目的是保护隐私安全。假如你使用的 VPN 会收集和出售你的数据，那么不用好过用。

免费 VPN 会加速 iPhone 的耗电吗？

会的，VPN 会加快 iPhone 的耗电（免费VPN iOS）。VPN 会加密后台进程，因此消耗额外的电量。不过，一些免费 VPN 的 iOS 应用程序的自定义程度很高，允许用户调整设置以减少耗电量。例如说，ExpressVPN 自主研发的 Lightway 协议就非常轻量，耗电量微乎其微。

另一个延长 iPhone 电池续航能力的小窍门是调低屏幕亮度，以及关闭所有后台应用。

立即使用苹果手机免费VPN

要找到不出售用户数据、拖慢设备运行速度、不危害用户在线安全的免费 VPN 很难。因此，我为你整理出了这份可靠的 VPN 榜单。不过，这些 iOS VPN 仍然有数据上限、速度慢或服务器网络小等限制。

为了避开这些烦恼，我推荐选择 ExpressVPN iOS 版本。这款 VPN 并非完全免费，但提供一流的安全性能、不限流量，还有全球高速服务器网络，是任何免费 iOS VPN 都无法比拟的。ExpressVPN 有 30天退款保证，你可以安心试用。如何觉得不合适，可以随时申请退款。

提供退款保证的最佳 iPhone 和 iOS VPN 是：

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