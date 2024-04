5 beste Apple Watch VPN i 2024 (gratis og premium) - EarthWeb (2024)

Har det travelt?

Det kan enkelt fastslås at den beryktede Apple Watch og dens funksjoner har utvidet seg dramatisk siden enhetenes utgivelse tilbake i 2015.

Over tid har hver modell vist nye tilpassbare funksjoner, slik at du kan skreddersy tjenestene til ditt daglige liv.

I tillegg kan den alltid fungere som en forlengelse av din iPhone, slik at du kan holde deg oppdatert på meldinger, sjekke sosiale apper, håndtere e-poster og til og med ta telefonsamtaler.

Siden Apple Watch ble utgitt, har den kontinuerlig forbedret helseovervåkingsfunksjonene.

Å kunne koble sammen hjemmesikkerhetsøkonomien og synkronisere med hjemmets elektronikk, får deg bare til å lure på hva fremtidige generasjoner av enheten vil bringe til bordet.

Når klokken har tilgang til ditt personlige liv, bør den behandles som datamaskinen eller telefonen din, i den forstand at sikkerheten din er like viktig.

Heldigvis, Apple-produkter er kjent for personvernet de gir, men det betyr ikke at de ikke er utsatt for et sikkerhetsbrudd.

Informasjonen som alltid beveger seg mellom de ulike enhetene klokken din er synkronisert med, kan også bli kompromittert.

Så det er best å sørge for at du er beskyttet ved å bruke de beste sikkerhetsalternativene som er tilgjengelige, og det er derfor en anbefalt Apple Watch VPN-tjeneste er det du trenger.

Beste VPN for Apple Watch i 2024

NordVPN – 🏆 Vinner! Surfshark AtlasVPN IPVanish CyberGhost

1. NordVPN – Superpålitelig og beste VPN for Apple Watch

Anbefalt veiledning: NordVPN Review

NordVPN er en av de ledende leverandørene av VPN-tjenester til Nordamerikansk region.

De er kjent for en rask og pålitelig VPN-tilkobling da de har servere over hele landet.

I tillegg vil stedsbegrensninger være en saga blott, slik at du kan streame, se og laste ned innhold hvor som helst du måtte ønske.

Denne virtuelle private nettverksleverandøren vil være et enkelt alternativ for alle som bor i USA, med tanke på at det er et av de mest populære valgene for Apple Watch.

Selvfølgelig er etterspørselen etter innstramming av sikkerhetstiltak og personvernkonfigurasjoner høy, og NordVPN leverer alltid.

Som vanlig er månedlige betalingsplaner tilgjengelige, og NordVPN tilbyr tre forskjellige nivåer for å passe dine behov.

2. Surfshark

Anbefalt veiledning: Surfshark VPN-anmeldelse

Dine private data vil være helt sikre med riktig kryptering Surfshark tilbyr tjenesten deres.

Dette Apple Watch VPN-alternativet kommer med mange funksjoner som vil dekke deg over hele linja.

Ikke bare lar dette deg låse opp andre strømmetjenester du kanskje ikke har hatt tilgang til, men du kan også få tilgang til strømmeinnholdet som er tilgjengelig i femten forskjellige land.

Dessuten vil du aldri ha problemer med popup-annonser eller datasporere igjen. Bruk av Surfshark vil forhindre skadelig programvare så vel som phishing-forsøk.

Denne VPN-en kommer også med en "killswitch"-innstilling som deaktiverer tilkoblingen til Internett hvis VPN-tjenesten tilfeldigvis faller ut.

Ikke bare er Surfshark pålitelig med en rekke funksjoner, men det koster også bare $2.49 per måned.

3. AtlasVPN

Anbefalt veiledning: Atlas VPN-anmeldelse

Selv AtlasVPN tjenesten kan ha et lavt servertall, de betjener over 30 land og er kjent for sine tjenester og hastighet.

Med den konsekvente kvaliteten på deres virtuelle private nettverkstjenester har de bygget en lojal kundebase over tid.

Atlas VPN jobber alltid med nye måter å forbedre dataverntjenestene sine på og er alltid på nivå med alle Apple Watch-oppdateringer.

På toppen av den jevne driften av deres private nettverkstjeneste, har de også en elegant app som er enkel å bruke.

Hvis du bestemmer deg for å jobbe med Atlas VPN, kan du forvente en jevn integrasjon med Apple Watch.

Deres konstante forbedringer og hastigheten på VPN-tjenestene deres vil bare tiltrekke seg mer til kundebasen deres over tid.

De tilbyr til og med en gratisversjon som du kan prøve før du forplikter deg til å betale for noe, noe som gjør den til den beste gratis VPN-en for Apple Watch.

4. IPVanish

Anbefalt veiledning: IPVanish gjennomgang

Det spiller ingen rolle om du leter etter riktig kryptering av dataene dine, strømmealternativer fra andre land, eller bare ønsker å surfe trygt på nettet; IPVanish har VPN-alternativer for datamaskiner, telefoner og til og med Apple Watch.

Skjønnet av din private informasjon er garantert på grunn av selvødeleggende tjenestediagnostikk.

Denne VPN-en vil kryptere trafikkdataene dine og blokkere annonsører, Internett-leverandører og hackere på samme tid.

Du vil kunne synkronisere hjemmeenhetene dine og iPhone med Apple Watch, vel vitende om at den er beskyttet.

Med IPVanish inkluderer VPN-planene deres avansert kryptering, ingen trafikklogging, servere i 75+ regioner, proxy webserver, og 24/7 hjelp fra kundestøtte.

5. Cyber ​​​​Ghost VPN

Anbefalt veiledning: CyberGhost

Selv om CyberGhost er kjent for sin kryptering av militærkvalitet for personvern og sikkerheten til dataene dine, er de også kjent for å takle regionale problemer med strømningsbegrensninger.

Å sette opp en VPN på Apple Watch er et intelligent valg, men hvilken VPN du velger vil direkte korrelere med sikkerhetsnivået som tilbys.

CyberGhost dekker 91 land med rundt 7000 servere, og er et av de mest pålitelige valgene for virtuelle private nettverk.

Denne VPN-tjenesten startet i Romania og har ekspandert globalt samtidig som de fortsetter å betjene Europas behov primært.

Med over 40 millioner abonnenter kan du være trygg på at CyberGhost vil ha dataene dine beskyttet 24/7.

Hvorfor trengs en VPN for Apple Watch?

Å bruke en VPN er en av de beste måtene å beskytte deg og din personlige informasjon på nettet på tvers av alle enhetene dine som er koblet til internett.

Nedenfor finner du en liste over grunner til at det er et godt valg å ha en VPN for Apple Watch.

Uten en VPN kan din personlige informasjon enkelt avsløres når du er koblet til internett.

Unngå blokkerte apper eller nettsteder i forskjellige land.

Beskytter alltid din private informasjon og overføringer av data.

Abonnementspriser for VPN-er er generelt ganske rimelige, selv for premiumalternativer.

Ingen begrensninger på strømme- eller underholdningsplattformer, uansett hvor du er.

Med tanke på hvordan Apple Watch tillater flere integrasjoner med ditt personlige liv, blir det mer viktig å ha riktig sikkerhet på alle enhetene dine.

En VPN høres ganske nyttig ut når Apple Watch inneholder personlig helse-, bank-, kontakt- og forretningsinformasjon.

Hvis du har vekket interesse for å forbedre sikkerheten til Apple Watch, er neste trinn å sørge for at du gjør det riktig, med pålitelige ressurser.

Å legge til en VPN til smartklokken din beskytter ikke bare den ene enheten, men vil også beskytte all informasjon som deles med den andre synkroniserte elektronikken.

Slik legger du til en VPN på Apple Watch

Gå til klokkens generelle innstillinger, og gå over til VPN-alternativene dine. Trykk deretter på "Legg til VPN-konfigurasjon." På neste side er det neste alternativet du vil velge "type." Herfra bør du ha instruksjoner fra VPN-leverandøren du velger om hva du skal skrive inn. Gå tilbake til konfigurasjonssiden din. I dette området vil du kunne fylle ut de riktige detaljene for VPN-en din, samt alle forespørsler med informasjonen din VPN-leverandør har gitt deg. Når du har skrevet inn ditt unike brukernavn og passord, blir du omdirigert til VPN-innstillingssiden. Etter at du har skyv knappen til "På"-posisjonen, er du i gang. Hvis det er lagt til på riktig måte, bør du se VPN-navnet ditt i innstillingene på enheten din.

Oppsummert er de beste VPN-ene i 2024;

I Konklusjon

Vi vet alle at Apple-produkter generelt er kjent for et pålitelig grunnleggende sikkerhetsnivå.

Uansett hvordan du føler om dataene dine, er det avgjørende å ta et ekstra skritt med Apple Watchs sikkerhet.

De fleste vil huske å sørge for at datamaskinene og telefonen deres er beskyttet av bruker en VPN, men få tenker på Apple Watch og hver enhet som synkroniseres og deler data med den.

Apple Watches er dyre og produseres av et pålitelig selskap, men dette betyr ikke at de ikke kan hackes som alle andre enheter som sender og mottar data.

VPN-alternativene som er oppført i denne artikkelen vil alle beskytte dataene dine, og hver har spesifikke kvaliteter som kan være bedre egnet for deg enn den andre.

Heldigvis er de fleste "VPN Apple Watch"-tjenester relativt billige eller tilbyr en gratis prøveversjon på forhånd. Det er best å gjøre grundige undersøkelser og velge en VPN du vet vil ha ryggen din 24 timer i døgnet.

En sterk tilkobling, datakryptering og konstante oppdateringer vil få VPN-en til å fungere jevnt uansett hvordan Apple Watch-grensesnittet eller dataene endres over tid.