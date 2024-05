5 Beste GRATIS VPN voor iPhone (2024) (2024)

iPhones hebben een goede ingebouwde beveiliging om u tegen malware-aanvallen te beschermen. Zonder gebruik te maken van VPN kunnen de websites die u bezoekt echter eenvoudig informatie over uw locatie verkrijgen. Virtual Private Network-apps voor iPhones helpen u uw online privacy te beschermen wanneer u verbinding maakt met onbeveiligde Wi-Fi-netwerken in cafés, winkels of openbaar vervoer. VPN voor iOS kan worden gebruikt voor toegang tot streaming-inhoud van over de hele wereld. Following is een zorgvuldig geselecteerde lijst van Top VPN voor iPhone met hun belangrijkste statistieken en websitelinks. De lijst met beste VPN voor iPhone bevat zowel open source (gratis) als commerciële (betaalde) software. Lees meer ...

Sleutel afhaalmaaltijden ExpressVPN onderscheidt zich als de beste gratis VPN-optie voor iPhone-gebruikers, die onbeperkte data en sterke privacyfuncties biedt zonder enige kosten, waardoor het ideaal is voor veilig browsen en het overwinnen van geografische beperkingen.

Een VPN helpt u door de overheid opgelegde en geografische beperkingen te omzeilen en uw browse-ervaring te beveiligen.

Gratis VPN-diensten voor iPhones, inclusief diensten met gebruiksvriendelijke interfaces en verbeterde beveiligingsprotocollen, bieden een compromis tussen functionaliteit en kosten, maar missen mogelijk het volledige scala aan functies die beschikbaar zijn in premiumversies, wat het belang benadrukt van kiezen op basis van individuele behoeften en gebruik patronen.

Beste GRATIS VPN voor iPhone: iOS VPN

ExpressVPN is een van de beste VPN's voor de iPhone waarmee u beveiligd tegen oplichters op internet kunt surfen. Het biedt onbeperkte toegang tot muziek, sociale mediawebsites, video's en meer. Deze VPN registreert geen IP-adressen, browsegeschiedenis, DNS-query's en verkeersbestemmingen.

Deze VPN biedt online bescherming met behulp van lekbestendigheid en versleuteling. Het helpt u beveiligd te blijven door uw IP-adres te verbergen en uw netwerkgegevens te coderen. ExpressVPN biedt ook 24/7 assistentie via email evenals livechat.

Het is een van de beste VPN’s voor Android waarmee je met Bitcoin kunt betalen. ExpressVPN codeert het webverkeer van gebruikers en maskeert IP-adressen. Het helpt u ook om uw fysieke locatie te verbergen. Deze VPN-serviceprovider biedt veel abonnementen voor 1 maand, 6 maanden en 12 maanden. Deze VPN biedt een slimme DNS-service om geografisch beperkte inhoud te deblokkeren.

Belangrijkste specificaties:

Ondersteunde platforms:

iOS, Android, Linux, MacOS en Microsoft Dakramen en raamkozijnen Aantal servers: 3000+ Serverlanden: 94 Splittunneling: Ja Gegevenstoeslag: Ongelimiteerde Torrent: Ja Dood schakelaar: Ja Kan deblokkeren:

YouTube TV, Netflix, iPlayer, Amazon Prime, Hulu Geen logboekregistratie: Ja IP-adressen: Dynamisch gelijktijdigneoons Verbinding: Ongelimiteerde Gratis proefversie: Ja – 30 dagen De beste deals van vandaag: Check nu!

VOORDELEN Deze VPN voor iPhone biedt een goede privacy van uw internetactiviteiten.

Het slaat het IP-adres, de browsegeschiedenis, de verkeersbestemming en DNS-query's niet op.

Hiermee kunt u kiezen welke netwerkapparaten u wilt beveiligen.

De serversnelheid is snel.

Het biedt keuze uit vele protocollen.

Deze VPN biedt een breed scala aan serverlocaties.

Goede klantenservice.

Uitstekende klantrecensies.

Deze goed beoordeelde VPN-app biedt geld-terug-garantie. NADELEN Deze VPN is duur in vergelijking met andere programma's.

Niet goed voor de gevorderde gebruiker die al verstand heeft van internet, IP, VPN, etc.

Het ondersteunt geen IPV6-protocol.

Verbindt met router:

ExpressVPN stelt u in staat slechts 5 apparaten tegelijk aan te sluiten. Het goede is echter dat deze apparaten draadloze routers kunnen zijn. Daarom verdient het de voorkeur dat u VPN op een router of modem aansluit. Dit helpt u bij het coderen van uw online activiteiten en het IP-adres van alle apparaten die beschikbaar zijn op het netwerk.

Beschikbaarheid van dynamisch IP-adres:

ExpressVPN geeft u een nieuw IP-adres wanneer u verbinding maakt. Deze service werkt goed voor streaming-sites zoals BBC, Hulu, Netflix en meer. Daarom is het niet mogelijk om u online te volgen terwijl u deze websites gebruikt met dit dynamische internetprotocol.

Gebruiksaanwijzing ExpressVPN gratis:

Start uw risicovrij ExpressVPN proef gelijk hier. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment binnen 30 dagen opzeggen dankzij ExpressVPN’s geld-terug-garantie.

Ontvang nu gratis >>

30-dag gratis proefperiode

NordVPN is een van de beste mobiele VPN’s, die uw gegevens niet bijhoudt, verzamelt of deelt. Het biedt beveiliging door de verzonden en ontvangen gegevens te coderen. Het is een gratis P2P VPN waarmee u advertenties en malware kunt voorkomen. Het is een van de beste VPN’s voor iPhone- en Android-apparaten waarmee je probleemloos toegang hebt tot talloze streamingwebsites. NordVPN biedt abonnementen voor 1 maand, 1 jaar en 2 jaar.

Belangrijkste specificaties:

Ondersteunde platforms:

Linux, Windows, MacOS, iOS Aantal servers: 5000+ Serverlanden: 59 Splittunneling: Ja Gegevenstoeslag: Ongelimiteerde Torrent: Ja Dood schakelaar: Ja Kan deblokkeren:

YouTube TV, Netflix, iPlayer, Amazon Prime, Hulu Geen logboekregistratie: Ja IP-adressen: Statisch gelijktijdigneoons Verbinding: 6 Beste voor: Dubbele VPN verbinden, ui over VPN-servers, P2P. Gratis proefversie: Ja – 30 dagen De beste deals van vandaag: Check nu!

VOORDELEN Deze VPN-service biedt goede beveiliging.

Geen DNS-lekken (Domain Name System).

Deze gratis VPN voor iPhone biedt bescherming met een dubbele VPN.

Het is een van de snelste VPN's.

Biedt volledige bescherming tegen IPv6-lekken.

Het heeft goede klantenbeoordelingen.

Biedt IPv6- en DNS-lekbescherming.

Het heeft een slimme DNS-functie waarmee u toegang krijgt tot streaming video's op Smart TV. NADELEN Torrenting wordt slechts voor een paar servers ondersteund.

Het configureren van deze VPN met het OpenVPN Virtual Private Network-systeem is niet gebruiksvriendelijk.

Zal geen webverkeer registreren:

NordVPN werkt met veel streaming-sites, waaronder Hulu, BBC iPlayer, Netflix, ABC en iView. Het is gevestigd in Panama, een land dat geen lid is van de ISG (International Surveillance Groups). Deze VPN heeft een sterk logbeleid. Daarom worden de gegevens over uw online activiteit en browsergeschiedenis niet bewaard.

Beschikbaarheid van speciale IP-adressen:

NordVPNDe speciale IP-adresservice is een jaar lang beschikbaar voor $ 70. Deze functie geeft u een IP-adres dat alleen door u kan worden gebruikt. Sommige websites zoals Gmail en PayPal blokkeren gedeelde IP-adressen. Daarom is het goed dat u een dergelijke voorziening gebruikt om vervelende blokkers te voorkomen.

Gebruiksaanwijzing NordVPN gratis:

Start uw risicovrij NordVPN proces. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Er zijn geen kosten.

NordVPN biedt een geld-terug-garantie van 30 dagen. Het biedt ook flexibele tariefplannen, waardoor het een gebruiksvriendelijke en waardevolle privacytool is.

Ontvang nu gratis >>

30-dag gratis proefperiode

Atlas VPN stelt u in staat een veiliger en opener internet te ontdekken. Het biedt het beste WireGuard-protocol in zijn klasse om veilige en naadloze gaming-, streaming- en algehele browse-ervaring te garanderen. Hiermee kunt u vanaf meerdere IP-adressen tegelijkertijd toegang krijgen tot internetneonormaal.

Belangrijkste specificaties:

Ondersteunde platforms:

Mac, Windows, iOS, Android Aantal servers: 750+ Serverlanden: 37 Splittunneling: Ja Gegevenstoeslag: Ongelimiteerde Torrent: Ja Dood schakelaar: Ja Kan deblokkeren:

YouTube Televisie, Netflix, Amazon Prime, Hulu Geen logboekregistratie: Ja IP-adressen: Dynamisch gelijktijdigneoons Verbinding: Ongelimiteerde Gratis proefversie: Ja – 30 dagen De beste deals van vandaag: Check nu!

Gebruiksaanwijzing Atlas VPN gratis:

Start uw risicovrij AtlasVPN proces. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Er zijn geen kosten.

Atlas VPN biedt een geld-terug-garantie van 30 dagen. Deze VPN-service biedt flexibele tariefplannen op basis van uw behoeften.

Ontvang nu gratis >>

30-dag gratis proefperiode

Surfshark is een van de beste VPN's voor iPhone die u snelle, veilige en private Internet access. Deze software biedt veilige tunnelingprotocollen zoals OpenVPN en IKEv2. Het maakt uw fysieke locatie privé en houdt uw gevoelige gegevens veilig.

Het is een van de beste iPhone VPN’s waarmee apps en websites de VPN-blokkades kunnen omzeilen. U kunt uw identiteit beschermen door uw echte IP-adres te verbergen. Het registreert uw IP-adres en WebRTC niet en voorkomt DNS-lekken.

Surfshark is een VPN die P2P-verbinding via VPN op bepaalde servers mogelijk maakt. Het is een van de beste VPN-diensten die zonder problemen ongewenste websites kan blokkeren. Hiermee kunt u uw IP-adres delen met andere mensen op dezelfde server. Met deze iPhone VPN kunt u ook een bladwijzer maken voor uw favoriete locaties voor toekomstig gebruik.

Belangrijkste specificaties:

Ondersteunde platforms:

Mac, Windows, iOS, Linux en Android Aantal servers: 3200+ Serverlanden: 65 Splittunneling: Ja Gegevenstoeslag: Ongelimiteerde Torrent: Ja Dood schakelaar: Ja Kan deblokkeren:

YouTube TV, Netflix, iPlayer, Amazon Prime, Hulu Geen logboekregistratie: Ja IP-adressen: Statisch gelijktijdigneoons Verbinding: Ongelimiteerde Beste voor: Gamen, surfen en streamen. Gratis proefversie: Ja – 30 dagen gratis proefperiode De beste deals van vandaag: Check nu!

VOORDELEN Biedt veilig en anoniem browsen.

Ondersteunt een breed scala aan apps.

Deze iPhone VPN heeft goede klantenondersteuning.

Biedt een ideale serververbindingssnelheid.

Hiermee kunt u uw gegevens privé houden met behulp van de AES-256-coderingstechniek.

Deze VPN werkt goed om uw locatie te omzeilen zonder een proxy te detecteren. NADELEN Het biedt geen toegang tot de Tor-browser via VPN.

Deze VPN-software heeft een ingewikkeld installatieproces.

Zwakke aanwezigheid op sociale media.

Onbeperkte apparaten:

Surfshark Hiermee kunt u VPN installeren en verbinden met een onbeperkt aantal apparaten. Het mooie van deze applicatie is dat je meer dan 10 apparaten tegelijk kunt toevoegen. Bovendien is de prijs van deze VPN ook lager in vergelijking met andere Virtual Private Network Apps. Daarom is het voor u voordelig om deze VPN te gebruiken voor elk apparaat naar keuze.

Gebruiksaanwijzing Surfshark gratis:

Start uw risicovrije proefperiode van Surfshark. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Er zijn geen verborgen kosten.

Surfshark biedt een geld-terug-garantie van 30 dagen. Het biedt verschillende plannen voor online privacy en bescherming.

Ontvang nu gratis >>

30-dag gratis proefperiode

CyberGhost is een van de beste mobiele VPN's om van uw favoriete inhoud te genieten en anoniem op internet te surfen. Het kan worden gebruikt voor streaming en voor het omzeilen van geografische beperkingen. Dit programma is handig om anoniem en zonder enige beperking op internet te surfen.

CyberGhost applicatie geeft u eenvoudig toegang tot de NoSpy-server. Het codeert gegevens met behulp van de nieuwste 256-bit AES-techniek. Met dit programma kunt u IP met slechts één tik verbergen. Het waarschuwt u wanneer u verbinding maakt met een onbeveiligd openbaar netwerk.

Belangrijkste specificaties:

Ondersteunde platforms:

Windows, Linux, Mac, iOS, Android, FireStick Aantal servers: 7000+ Serverlanden: 91 Splittunneling: Ja Gegevenstoeslag: Ongelimiteerde Torrent: Ja Dood schakelaar: Ja Kan deblokkeren:

Netflix Geen logboekregistratie: Ja IP-adressen: Statisch gelijktijdigneoons Verbinding: 7 Beste voor: Toegang tot streamingwebsites met HD-video-inhoud. Gratis proefversie: Nee – 45 dagen geld-terug-garantie De beste deals van vandaag: Check nu!

VOORDELEN Verbergt uw IP zodat u gemakkelijk anoniem online kunt surfen.

Deze Apple iOS VPN beschermt uw digitale identiteit.

Doorbreekt alle geografische beperkingen.

Deblokkeert alle websites.

Met deze VPN iOS-app kun je anoniem torrenten.

Helpt u uw verbindingen op openbare Wi-Fi te beschermen.

Hiermee kunt u het IP-adres verbergen via een goede VPN-verbinding.

Biedt veel locaties om uit te kiezen. NADELEN Bepaalde servers zijn traag en kunnen uw netwerksnelheid beïnvloeden.

Gebruikersnaam- en wachtwoordbeheer zijn ingewikkeld.

Soms CyberGhost software crasht.

Snelle livechat-ondersteuning:

CyberGhost biedt livechatondersteuning waarmee u elk probleem snel en zonder problemen kunt oplossen.

Gevestigd in Roemenië:

Als je toegang wilt tot streamingdiensten zoals Hulu, moet je verbinding maken met een van de Amerikaanse servers. Toegang tot deze site vanuit andere landen die onder de Five Eye (Intelligence Alliance) vallen, kan een probleem opleveren. Met het hoofdkantoor in Roemenië, CyberGhost deelt uw informatie niet met de Amerikaanse overheid.

Gebruiksaanwijzing CyberGhost gratis:

Start uw risicovrij CyberGhost proces. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Er zijn geen extra kosten.

CyberGhost biedt een geld-terug-garantie van 45 dagen en biedt veel abonnementen voor gebruikers met verschillende behoeften.

Ontvang nu gratis >>

45-dagen geld-terug-garantie

Waarom heb je een VPN nodig op je iPhone?

Hier zijn de redenen om VPN-servers voor iPhone te gebruiken:

Met een VPN kunt u veilig gebruik maken van openbare Wi-Fi vanaf uw iPhone.

Een VPN-tool maakt gebruik van end-to-end-encryptie om uw gegevens te beveiligen.

Het biedt onbeperkte toegang tot een breed scala aan streaming-inhoud en -diensten.

VPN-servers voorkomen dat hackers uw persoonlijke gegevens stelen, omdat deze gecodeerd zijn.

Internetactiviteiten kunnen niet worden bespioneerd door ISP's of overheden.

Alle internetactiviteit wordt gemaskeerd zodra VPN is ingesteld op uw iPhone-apparaat.

Ook als u in het buitenland bent, heeft u toegang tot uw favoriete websites.

Hoe installeer je een VPN op je iPhone?

Voer het volgende uitwing stappen om een ​​VPN op de iPhone te installeren.

Stap 1) Selecteer VPN-services uit de hierboven genoemde lijst.

Selecteer VPN-services uit de hierboven genoemde lijst. Stap 2) Download de VPN-app uit de app store en installeer deze op uw iPhone-apparaat.

Download de VPN-app uit de app store en installeer deze op uw iPhone-apparaat. Stap 3) Open VPN, ga naar de instellingen en zorg ervoor dat je de VPN hebt ingeschakeld kill switch .

Open VPN, ga naar de instellingen en zorg ervoor dat je de VPN hebt ingeschakeld . Stap 4) Kies een server en maak er verbinding mee.

Kies een server en maak er verbinding mee. Stap 5) Toegang tot de geblokkeerde websites en inhoud.

Kan een VPN de beperkingen van de iPhone App Store omzeilen?

Ja, uw VPN kan de beperkingen van de iPhone App Store omzeilen. Voer het volgende uitwing stappen:

Stap 1) Ga naar het iPhone-instellingenmenu

Ga naar het iPhone-instellingenmenu Stap 2) Bevestig uw login details

Bevestig uw login details Stap 3) Open de VPN-applicatie

Open de VPN-applicatie Stap 4) Tik op “Land/regio”

Tik op “Land/regio” Stap 5) Klik op "Land of regio wijzigen"

Klik op "Land of regio wijzigen" Stap 6) Selecteer uw land en maak verbinding met een server

Selecteer uw land en maak verbinding met een server Stap 7) Kies de beperkte app uit de lijst om te downloaden

Kies de beperkte app uit de lijst om te downloaden Stap 8) Klik op de knop “Akkoord”.

Klik op de knop “Akkoord”. Stap 9) De beperkte app wordt gedownload naar uw iPhone-apparaat

Hoe kies je de beste VPN-dienst?

Hier zijn de belangrijke selectiecriteria om de beste VPN-service te selecteren:

Hoge snelheid: VPN's kunnen traag zijn en daarom kan het moeilijk zijn om video's online te streamen. U moet eerst de VPN-applicatie uitproberen. Als de serversnelheid goed is, kunt u deze eenvoudig kopen.

VPN's kunnen traag zijn en daarom kan het moeilijk zijn om video's online te streamen. U moet eerst de VPN-applicatie uitproberen. Als de serversnelheid goed is, kunt u deze eenvoudig kopen. Groot servernetwerk: Het is goed dat je een VPN kiest met meer proxyservers op meerdere locaties. Dit biedt u voldoende keuzemogelijkheden om serverlocaties te lokaliseren.

Het is goed dat je een VPN kiest met meer proxyservers op meerdere locaties. Dit biedt u voldoende keuzemogelijkheden om serverlocaties te lokaliseren. Geen verkeersbeperkingen: Veel VPN's blokkeren P2P-netwerken en filmstreams. Het kan ook uw downloadbandbreedte per maand beperken. Het is cruciaal dat je voor VPN’s kiest die dergelijke beperkingen niet hebben.

Veel VPN's blokkeren P2P-netwerken en filmstreams. Het kan ook uw downloadbandbreedte per maand beperken. Het is cruciaal dat je voor VPN’s kiest die dergelijke beperkingen niet hebben. Zero-logging-beleid: Als uw VPN geen zero-logging-beleid heeft, is dit mogelijk schadelijk voor uw privacy. U moet ervoor zorgen dat een virtueel particulier netwerk geen informatie opslaat die van u is.

Als uw VPN geen zero-logging-beleid heeft, is dit mogelijk schadelijk voor uw privacy. U moet ervoor zorgen dat een virtueel particulier netwerk geen informatie opslaat die van u is. Kill-schakelaar: Dit is een belangrijke beveiligingsfunctie waarmee u onmiddellijk de verbinding met internet kunt verbreken. Kill Switch kan uw IP-adres en identiteit veilig houden. Het is ideaal dat je een dergelijke functie controleert voordat je een VPN kiest.

Dit is een belangrijke beveiligingsfunctie waarmee u onmiddellijk de verbinding met internet kunt verbreken. Kill Switch kan uw IP-adres en identiteit veilig houden. Het is ideaal dat je een dergelijke functie controleert voordat je een VPN kiest. Gebruiksgemak: VPN-software moet gebruiksvriendelijk zijn, zodat u gemakkelijk een stressvrije ervaring kunt opdoen. Het moet eenvoudig te installeren zijn zonder technische kennis.

Wat is de beste VPN voor torrenting?

Voor het delen van P2P-bestanden zijn twee dingen nodig: 1) snelheid en 2) betrouwbare verbindingen. Het vereist ook extra beveiliging vanwege het risico dat anonieme gebruikers bestanden over de hele wereld overbrengen.

Je kan kiezen ExpressVPN dat spionage of houtkap door de overheid niet toestaat. Voor het streamen van inhoud op Netflix of een ander streamingplatform kunt u beide gebruiken ExpressVPN or NordVPN. Deze Virtual Private Network-applicaties helpen u geoblocking te omzeilen.

Veelgestelde vragen:

Following zijn de beste gratis VPN voor iPhone: ExpressVPN

NordVPN

Atlas VPN

Surfshark

CyberGhost Nee. Als uw VPN-service betrouwbaar is, hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. Virtual Private Network houdt uw mobiele telefoon veilig. Houd er echter rekening mee dat VPN software is die onderhevig kan zijn aan kwetsbaarheden. Daarom is het goed dat u exploiteerbare kwetsbaarheden controleert voordat u deze applicatie gebruikt. Nee. Je kunt niet gevolgd worden als je een goede VPN gebruikt. Er zijn veel goede VPN's die uw gegevens niet bijhouden, verzamelen of delen met ISP's, overheid of advertentiebedrijven. Het verdient de voorkeur dat u zoekt naar het betaalde Virtual Private Network dat de logactiviteit niet bijhoudt. U kunt aan de veilige kant blijven door de beveiligingsfuncties te controleren voordat u VPN's koopt. Ja. Je kunt een gratis iPhone VPN gebruiken, maar deze zijn niet zo veilig als betaalde VPN's. U brengt uw online privacy in gevaar door een gratis VPN te gebruiken. Gebruikers kunnen lagere internetsnelheden en andere problemen ervaren als ze verbinding maken met een gratis VPN. Het heeft dus niet de voorkeur om gratis VPN-software te gebruiken die de veiligheid in gevaar brengt door uw gegevens te registreren en te verkopen aan externe adverteerders. Het is daarom goed dat je kiest voor een betrouwbare premium VPN voor een risicovrije proefperiode van 30 dagen met geld-terug-garantie. Split tunneling in een Virtual Private Network kunt u een deel van uw verkeer via VPN routeren. Terwijl een ander deel directe toegang heeft tot internet. Deze technologie helpt u het verkeer dat u kiest te beschermen en tegelijkertijd verliest u de toegang tot uw lokale netwerkapparaten niet. No-log VPN's zijn applicaties die uw gevoelige informatie niet via het netwerk uitwisselen. Met deze software kunt u uw apparaten op een veilige manier via internet verbinden. Dit soort VPN's slaan uw privégegevens niet op. Daarom zijn deze applicaties betrouwbaar in gebruik. Het hangt af van het land waarin je VPN gaat gebruiken. Het is echter goed dat u het VPN-beleid van het land doorneemt, zodat u zich niet bezighoudt met illegale activiteiten terwijl u VPN-software gebruikt. Standaard ondersteunen alle iPhones-apparaten VPN-verbindingen. Ze worden echter niet geleverd met een ingebouwd Virtual Private Network. Daarom verdient het de voorkeur dat u een goede VPN-service uit de bovenstaande lijst kiest om beschermd te blijven. Ja, VPN kan de batterij van uw iPhone een beetje leegmaken. Het hangt echter af van het type codering dat Virtual Private Network gebruikt. Ja, online bankieren is beveiligd met iPhone VPN's. Het voegt een extra beveiligingslaag toe bij online toegang tot uw bankrekening. Banken creëren TLS-coderingsstandaarden (Transport Layer Security) om een ​​veilige verbinding tussen webbrowsers en bankservers tot stand te brengen. Sites met HTTPs zijn echter niet veilig en u kunt zelfs kwetsbaar zijn voor bepaalde soorten cyberaanvallen. Het verdient dus de voorkeur dat u een VPN gebruikt om uw internetactiviteit te verbergen. Ja. VPN's uit de bovenstaande lijsten werken op zowel iPhones als iPad-apparaten. VPN's zijn een goede keuze om beschermd te blijven tijdens het surfen op internet. Daarom moet u deze altijd ingeschakeld laten om datalekken en cyberaanvallen te voorkomen. VPN's coderen alle gegevensoverdrachten naar uw netwerk. Daarom is het onmogelijk voor de IP's en overheden om uw persoonlijke de te zientails. Bij de communicatie met de VPN-server maakt de VPN-client gebruik van de gegevensversleutelingsmethode. Dit helpt u toegang te krijgen tot de gegevens of website waartoe u toegang wilt hebben. Bij VPN verbergt de client uw vraag voor uw router en ISP, terwijl de VPN-software uw identiteit verbergt voor de webpagina of webapplicatie die u gebruikt. Het verbetert uw veiligheid wanneer u een openbaar WiFi-netwerk gebruikt. VPN-diensten worden veel gebruikt voor online winkelen, bankieren of het verzenden van officiële e-mailsmails maakt gebruik van een open netwerk om uw privégegevens te beveiligen. Het voorkomt ook dat uw ISP of hackers uw verkeer en uw online activiteiten bespioneren. Ja, VPN kan uw internetverbinding enigszins vertragen. Dit gebeurt omdat uw verbinding wordt gerouteerd en gecodeerd via een VPN-server. Het duurt langer voordat de gegevens een bestemming bereiken. Als u een goede VPN-serviceprovider kiest, wordt uw internetsnelheid niet dramatisch beïnvloed. Je merkt dus niet dat je verbinding langzamer wordt. Ja. Het kan worden gehackt door de beveiligingslekken te vinden. Hiervoor is echter meer tijd nodig. Elke VPN heeft meerdere soorten versleuteling, dus u moet deze omzeilen om de versleuteling te verbreken. Hier zijn de meest voorkomende nadelen of nadelen van VPN-services: Een langzamere internetverbinding.

Illegaal gebruik van VPN's zelf.

Niet bewust van hoe sterker de encryptietechnieken zijn die door uw VPN worden geboden.

De mogelijke wederverkoop en registratie van uw activiteit aan derden.

Problemen met het verbreken van de verbinding.

Sommige gratis VPN’s zijn niet veilig in gebruik.

BESTE VPN voor iPhone: GRATIS iOS VPN