5 Beste residentiële VPN in 2021 (2024)

Voor het geval u het niet wist, bieden de meeste virtuele privénetwerkservices IP-adressen van hun eigen datacenters of gehuurde datacenters. Een van de belangrijke nadelen van dergelijke IP-adressen is dat ze gemakkelijk kunnen worden gedetecteerd en geblokkeerd.

Om dit dilemma te overwinnen, hebt u een VPN nodig die uw verkeer zo zal routeren dat uw apparaten een residentieel IP-adres lijken te gebruiken, zodat u als gewone gebruiker naar verschillende online services verschijnt, waardoor allerlei blokkades worden voorkomen. Met andere woorden, je hebt een van de beste residentiële VPN’s ter wereld nodig.

Hoewel residentiële VPN’s een veelbelovend vooruitzicht blijken te zijn om cyberspacebeperkingen te omzeilen, lopen ze nog steeds behoorlijk achter op de conventionele virtuele privénetwerkservices die hen overtreffen op het gebied van beveiliging, privacy, deblokkeren en algehele prestaties.

Het is noodzakelijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste VPN-technologie voor volledige online vrijheid. Daarom raden we ten zeerste aan om onze blog te lezen om meer te weten te komen over deze geweldige VPN’s.

Wat is een Residential VPN?

Een virtueel particulier netwerk dat uw internetverkeer via een IP-adres van een Internet Service Provider leidt, staat bekend als een residentiële VPN. Residentiële VPN’s bieden niet alleen een unieker niveau van anonimiteit dan een conventionele VPN voor datacenters, maar ze kunnen u ook helpen uw online activiteiten met veel hogere snelheden en met meer efficiëntie uit te voeren.

Omdat de IP-adressen die zijn toegewezen door residentiële VPN’s worden geverifieerd en toegewezen, kunt u als een gewone gebruiker op internet verschijnen vanaf elke specifieke locatie.

Beste residentiële VPN’s – Snel overzicht

Betternet VPN – Beste residentiële VPN. Biedt 17 servers op 10 locaties, met hoofdkantoor in de VS. Verkrijgbaar voor € 7,99 / maand en wordt geleverd met een geld-terug-garantie van 45 dagen.

– Biedt 17 servers op 10 locaties, met hoofdkantoor in de VS. Verkrijgbaar voor en wordt geleverd met een geld-terug-garantie van 45 dagen. Finch VPN – Residentiële VPN voor beveiliging. Biedt 190 servers in 14 landen, met hoofdkantoor in Maleisië. Biedt een gratis versie en een premium versie beschikbaar voor $ 1.61 / maand .

– Biedt 190 servers in 14 landen, met hoofdkantoor in Maleisië. Biedt een gratis versie en een premium versie beschikbaar voor . Torguard VPN – Residentiële VPN voor het ontwijken van controle. Biedt 3.000 servers in ongeveer 50 landen, met hoofdkantoor in de VS. Biedt een gratis abonnement en een premium versie beschikbaar voor $ 9.99 / maand met een 7-daagse geld-terug-garantie.

– Biedt 3.000 servers in ongeveer 50 landen, met hoofdkantoor in de VS. Biedt een gratis abonnement en een premium versie beschikbaar voor met een 7-daagse geld-terug-garantie. Netflix VPN – Residentiële VPN voor Netflix. Biedt 23 serverlocaties. Werkt met Netflix en is beschikbaar voor $ 5.00 / maand met ondersteuning voor 2 gelijktijdige verbindingen.

– Biedt 23 serverlocaties. Werkt met Netflix en is beschikbaar voor met ondersteuning voor 2 gelijktijdige verbindingen. Hola VPN – Residentiële VPN voor Torrenting. Biedt een gratis versie met P2P-servers en 1500 servers op de premium-versie met ondersteuning voor 20 gelijktijdige verbindingen beschikbaar voor $ 2.99 / maand .

5 Beste residentiële VPN’s – Gedetailleerde beoordeling

Nu je weet wat een residentiële VPN is, laten we eens kijken naar enkele van de beste residentiële VPN’s die de industrie te bieden heeft.

1. Betternet VPN – Beste residentiële VPN

Betternet VPN biedt 17 serverlocaties in 10 regio’s, waaronder Noord-Amerika, Azië en Europa. Het hoofdkantoor bevindt zich in de Verenigde Staten van Amerika, wat zeker veel wenkbrauwen doet fronsen, maar als het gaat om het versleutelen van uw internetverkeer, maak u nu zorgen omdat Betternet VPN AES-256-bit versleuteling van militaire kwaliteit gebruikt.

Het is ook een lekvrije VPN-provider omdat het gemakkelijk IP- en DNS-lektests met vlag en wimpel heeft doorstaan. Het kan echter soms traag zijn, dus geen ideale keuze om torrents te downloaden.

Qua compatibiliteit ondersteunt het alle belangrijke besturingssysteemplatforms zoals Mac, Windows, Andriod en iOS. Het biedt ook een geld-terug-garantie van 45 dagen. Over het algemeen is het de beste residentiële VPN die er momenteel is.

Lees meer over Betternet VPN in onze Betternet VPN review.

Krijg Betternet VPN

2. Finch VPN – Residentiële VPN voor beveiliging

Finch VPN biedt 190 servers in 14 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Maleisië, dat niet onder 5 ogen, 9 ogen en 14 ogenvalt. Net als Betternet VPN gebruikt deze provider ook AES-256 Bit encryptie voor het beveiligen van uw online privacy en persoonlijke informatie.

Helaas ontdekten we dat Finch VPN de verbinding met bijna 44% vertraagde. Het is ook niet ideaal voor het deblokkeren van streamingdiensten, omdat we Netflix niet konden deblokkeren.

Deze provider is echter het meest geschikt voor torrenting. Aangezien torrenting alleen op de Nederlandse serverlocatie wordt ondersteund, moet u ervoor zorgen dat u verbonden bent met die locatie voordat u uw torrent-client opent. Het is ook compatibel met Mac-, Windows-, Android-, iOS- en Linux-besturingssystemen.

Je kunt meer lezen over deze provider in onze Finch VPN review.

Koop Finch VPN

3. Torguard VPN – Residentiële VPN voor het ontwijken van controle

Torguard VPN is een populaire VPN voor het ontwijken van controle op hoog niveau. Met het hoofdkantoor in de Verenigde Staten van Amerika biedt deze provider 3.000 servers in ongeveer 50 landen wereldwijd. Het is ook een van de weinige VPN’s met servers in Korea.

Hoewel de locatie van het hoofdkantoor echt zorgwekkend is, omvatten de tunnelingprotocollen die door deze provider worden ondersteund OpenVPN, PPTP, L2TP / IPsec, IKEV2 en SSTP. Met versleuteling van militaire kwaliteit kan het gemakkelijk de IP- en DNS-lekkentest doorstaan, wat bevestigt dat het nog steeds een van de beste residentiële VPN’s is om uw online activiteiten te beveiligen.

Het kan populaire streamingdiensten zoals Netflix, BBC iPlayer, Disney +, Hulu, Amazon Prime Video en nog veel meer gemakkelijk deblokkeren als het gaat om streaming. Het kan ook worden ingesteld op alle gangbare platforms zoals Windows, Mac, Android, iOS en Linux.

Voor diepgaande informatie over deze provider, vergeet niet om Torguard VPN reviewte controleren .

Download Torguard VPN

4. Netflix VPN – Residentiële VPN voor Netflix

Netflix VPN biedt 17 serverlocaties, waaronder de VS, het VK, Canada, India en Japan. Helaas is er niet veel informatie beschikbaar over het hoofdkantoor of het logboekbeleid, dus u moet heel voorzichtig zijn met deze provider. Zoals de naam al doet vermoeden, is deze VPN vrij efficiënt in het deblokkeren van Netflix en ongeveer 200 andere streamingdiensten.

Het is configureerbaar op Windows, Android, iOS en Mac met een abonnement van $ 4 per maand. Deze provider biedt verbindingsprotocollen zoals PPTP, L2tp, SSTP, IKEV2 en OpenVPN voor de VPN-tunnel. Netflix VPN biedt geen eigen client- of VPN-software, dus je moet deze handmatig configureren op je apparaten.

Netflix VPN snappen

5. Hola VPN – Residentiële VPN voor torrenting

Hola VPN is anders dan elke andere VPN-provider. Het is een netwerk van peer-to-peer gebruikers die elkaar bandbreedte delen voor hun eigen afzonderlijke doeleinden. Omdat het vanuit Israël wordt bediend, houdt het een soort logboek bij met betrekking tot uw verbinding. Er is echter ook geen geval geweest waarin ze samenwerkten met lokale autoriteiten.

Als het gaat om encryptie, hola VPN biedt 256-bits encryptie met IPsec en IKEV protocollen. Deze twee protocollen zijn meer dan genoeg om ervoor te zorgen dat uw IP of DNS niet lekt na het tot stand brengen van de VPN-verbinding.

Hola VPN ondersteunt ook Mac-, Windows-, Android- en iOS-apparaten. Het werkt ook prima voor populaire streamingdiensten zoals Netflix, Hulu, Hotstar, BT-Sports en ITV.

We hebben een gedetailleerde Hola VPN-beoordeling op u wachten voor meer informatie over de provider.

Koop Hola VPN

Residentiële VPN’s of Datacenter VPN’s – Wat is het verschil?

Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste verschillen tussen residentiële VPN’s en Datacenter VPN’s om u te helpen de best geïnformeerde beslissing voor uzelf te nemen.

1. Legitimiteit

Residentiële VPN IP-adressen zijn legitiemer omdat een Internet Service Provider ze rechtstreeks verstrekt, terwijl Datacenter VPN IP-adressen meestal IP-adressen van cloudservers zijn. Daarom kunnen ze gemakkelijk worden gedetecteerd en op de zwarte lijst worden geplaatst. Veel Datacenter VPN’s zorgen er echter voor dat hun IP-adressen continu worden geroteerd, zodat gebruikers niet steeds opnieuw ip-adressen op de zwarte lijst krijgen toegewezen.

2. Kosten

Aangezien residentiële IP-adressen meer anonimiteit bieden, is het alleen maar logisch dat ze duurder zijn dan de IP-adressen van het datacenter. Als u ook IP-adressen in bulk wilt kopen, bent u misschien beter af met DATACENTER IP-adressen, omdat ze goedkoper zijn.

3. Snelheid

Het residentiële VPN-servernetwerk is meestal klein en kan geen snelle verbindingen bieden. Als uw doel een fatsoenlijke snelheidsverbinding inhoudt, is het een verstandige beslissing om te kiezen voor datacenter VPN’s, omdat ze een goede snelheid bieden voor taken die in korte tijd moeten worden uitgevoerd.

Of u nu Residential VPN of Datacenter VPN gebruikt, u ontvangt volledige anonimiteit, beveiliging en online bescherming voor uw identiteit en persoonlijke gegevens. Als we kosten, toegankelijkheid en het totale bereik van het servernetwerk nemen, komen datacenter VPN’s duidelijk bovenaan te staan.

Maar niet alle datacenter VPN’s zijn in staat om uitzonderlijke en outclass services te bieden. Alleen een eersteklas VPN-provider zoals ExpressVPN kan zorgen voor 100% anonimiteit, beveiliging, privacy, deblokkering en wereldwijd bereik in het huidige wereldwijde tijdperk.

Gezien hoe snel deze industrie vordert en naar schatting $ 120 miljard waard is tegen 2027,is het des te meer reden om jezelf voor te bereiden met de beste en meest kosteneffectieve VPN’s zoals ExpressVPN.

Probeer ExpressVPN zonder risico

Residentiële VPN’s – Reddit’s Meningen

Toen we Reddit zochten met betrekking tot Residential VPN’s, vonden we weinig meer opties die nuttig voor u kunnen zijn. In de volgende Reddit-thread, in antwoord op een vraag, kan Reddit-gebruiker “picachu11” worden gezien die “Mysterium” aanbeveelt als een goede residentiële VPN. Een andere Reddit-gebruiker, “Willg2484 “promoot “Wide VPN” voor hun residentiële IP-adressen in dezelfde thread.

Als u nog meer Reddit-beoordelingen wilt zien met betrekking tot de beste VPN’s, raden we u aan het artikel “Beste VPN volgens Reddit” te bekijken voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Hoe krijg ik een residentieel IP-adres? Volg de onderstaande stappen om een residentieel IP-adres te krijgen: Abonneer u op een van de VPN’s uit onze bovenstaande lijst Download en installeer de VPN-applicatie op uw apparaat Log in op de applicatie met behulp van de inloggegevens van de VPN-provider Zoek en maak verbinding met elke server vanaf de serverlocatie Dat is het. U krijgt nu een residentieel IP-adres toegewezen Zijn residentiële VPN’s legaal? Ja, residentiële VPN’s zijn volledig legaal. Hoewel de VPN-technologie zelf in de meeste landen legaal is, kan uw doel achter het gebruik van een VPN worden onderworpen aan zo legaal of illegaal. Daarom raden we u altijd aan om op de hoogte te zijn van de vraag of uw doel als legaal wordt beschouwd of niet in het land waar u woont. Hoe krijg ik een gratis residentiële IP? Om een gratis residentieel IP-adres te krijgen, kunt u zich registreren bij een van de VPN-providers uit onze lijst. Ze bieden allemaal een gratis abonnement en premium lidmaatschapsplannen.

Laatste gedachten

Residentiële VPN’s zijn goed voor anonimiteit, het vermijden van detectie, het deblokkeren van streamingdiensten en verschillende andere websites in vergelijking met Datacenter VPN’s. Alleen met een van de beste residentiële VPN’s op onze lijst, heb je de kans om dat allemaal tegen lage kosten te bereiken.

De juiste Datacenter VPN, zoals ExpressVPN, biedt echter ook state-of-the-art beveiliging, privacy, bliksemsnelle snelheid, ongeëvenaarde deblokkeermogelijkheden en betaalbare prijzen.