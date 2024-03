5 beste VPN for LG Smart TV i 2024: Fjern blokkering av geobegrensede apper - EarthWeb (2024)

BESTE VPN-TJENESTER #1 Topprangert SIKKER & SIKKER

Har det travelt?

Den beste VPN-en for LG TV i 2024, som du finner i vår uavhengig testing is NordVPN.

En Smart TV kombinerer funksjonene til en TV og en smarttelefon i en enkelt enhet.

Bortsett fra standardfunksjonene som TV-er skal ha, har en Smart TV også tilgang til internett.

Den kan kjøre apper for å streame musikk og videoer og la deg se bilder, omtrent som en smarttelefon.

LG er en av de kjente intelligente TV-produsentene.

Selskapets proprietære operativsystem, WebOS, brukes på disse intelligente TV-ene, og det er i hovedsak grunnen til at brukere kan få tilgang til internett fra TV-en.

Dette betyr at du, i likhet med en smarttelefon, kan bruke smart-TVen din til å kjøre en mengde applikasjoner.

Som i smarttelefoner er imidlertid disse applikasjonene også underlagt stedsbaserte restriksjoner og økt sårbarhet for truslene på nettet som hackere og skadelig programvare, etc.

Sammenkobling av din smarte LG TV med en VPN kan gjøre strømmeopplevelsen din sikrere.

Ressursinnhold Vis

Beste VPN for LG Smart TV 2024

Følgende er listen vi har satt sammen for å opplyse deg om noen av de beste VPN-leverandørene for LG TV-leverandører du kan velge mellom:

NordVPN – 🏆 Vinner! Surfshark AtlasVPN VyprVPN Privat Internett-tilgang

1. NordVPN

Hvis du har bestemt deg for å bruke en VPN med LG TV-en din for å få tilgang til en helt ny verden av innhold, men er redd for dørene som kan stå åpne for alle slags cybertrusler, NordVPN er det riktige valget for deg.

Den Panama-baserte tjenesteleverandøren, NordVPN, er viden kjent for sine avanserte sikkerhets- og personvernfunksjoner, inkludert DNS-beskyttelse, gullstandard AES 256-bits kryptering, CyberSec og dobbel VPN.

NordVPN er bransjelederen

30-dagers risikofri prøveperiode

super hastigheter

5,442 + servere i 60+ land

Streng no-logger politikk

Neste generasjon militær-grade kryptering

DoubleVPN, dobbelt privatliv

6 samtidige enhetstilkoblinger

Flott for: Sikkerhet, sikkerhet, anonymitet og trygghet

Kompatibel med: Windows, Mac, Android, iPhone, iPad og iOS, Linux, rutere, Apple TV, FireFox, Google Chrome, Microsoft Edge og mer

Den doble VPN-funksjonen til NordVPN ruter dataene dine via to servere for å forbedre sikkerheten din, og CyberSec beskytter deg mot annonser, skadelig programvare og spam.

NordVPN støtter Onion over VPN og inkluderer en kill-switch som automatisk kobler fra deg hvis tilkoblingen din faller.

Bortsett fra de utmerkede sikkerhetsfunksjonene, har NordVPN også et stort servernettverk med mer enn 5200 servere fordelt på 60 land.

Dette massive nettverket muliggjør raske og pålitelige tilkoblinger og enestående opphevingsfunksjoner.

Som et resultat kan brukere streame og nyte favorittinnholdet sitt fra forskjellige plattformer som Netflix US, Hulu, Amazon Prime Video, BBC iPlayer og HBO.

Fordeler og ulemper med å bruke NordVPN

Pros En 30-dagers pengene-tilbake-garanti tilbys for risikofri bruk.

En 30-dagers pengene-tilbake-garanti tilbys for risikofri bruk. Det er en perfekt VPN-leverandør for LG Smart TV som streamer HD-videoer fordi den tilbyr stor båndbredde og har et stort servernettverk.

Det er en perfekt VPN-leverandør for LG Smart TV som streamer HD-videoer fordi den tilbyr stor båndbredde og har et stort servernettverk. Med ett enkelt abonnement kan du koble til opptil seks enheter samtidig. Ulemper Den har ikke en ruter-app.

2. Surfshark

Surfshark er den mest kostnadseffektive VPN-tjenesten for LG Smart TV-er hvis du er en budsjettbevisst bruker.

Med mer enn 3200 servere i 65 land, kan denne VPN-en enkelt fjerne blokkeringen av betydelige strømmeplattformer, inkludert Netflix, Hulu, BBC iPlayer, etc.

Surfshark er en allment anbefalt VPN-leverandør for LG Smart Tv for sine kraftige opphevingsfunksjoner og mengden av utmerkede sikkerhets- og personvernfunksjoner.

Surfshark er den beste budsjett-VPN

30-dagers risikofri prøveperiode

Streng no-logger politikk

3200 + servere i 95 land

ubegrenset samtidige enhetstilkoblinger

Flott for: privat surfing på et budsjett

Kompatibel med: Windows, Mac, Android, iPhone og iOS, Linux, FireFox, Google Chrome, Microsoft Edge og mer

Den gir en robust beskyttelse til sine brukere med AES 256-kryptering og ulike tunnelprotokoller, inkludert Wireguard-protokollen, som er kjent for å sikre sikkerhet uten å gå på akkord med hastigheten.

Multi-hop-funksjonen, CleanWeb, Kill switch og Whitelister (delt tunneling) er også noen av dens bemerkelsesverdige sikkerhetsfunksjoner.

Kryptering av trafikken din to ganger ved å omdirigere den over to forskjellige servere gjør nettaktivitetene dine usporbare med multi-hop-funksjonen.

Smart DNS-funksjonen er en annen grunn til at Surfshark er en enormt populær VPN for streaming.

Det kan være et relativt nytt tilskudd til bransjen, men Surfshark klatrer raskt opp i rekkene med slike unike funksjoner.

Fordeler og ulemper med å bruke SurfShark

Pros Det tilbyr rimelige priser.

Det tilbyr rimelige priser. Det tillater ubegrensede tilkoblinger med en enkelt konto.

Det tillater ubegrensede tilkoblinger med en enkelt konto. Det vil muliggjøre risikofri bruk med en pengene-tilbake-garanti de første 30 dagene. Ulemper Selvhjelpsstøttedelen er for svak til at nybegynnere kan komme i gang.

3. AtlasVPN

Med et stort nettverk av 750+ høyhastighetsservere som spenner over 30+ land, AtlasVPN er en troverdig gratis VPN for LG Smart TV.

Denne freemium VPN-leverandøren har en begrenset gratisversjon som du kan bruke før du forplikter deg til å kjøpe.

👉 Få Atlas VPN GRATIS

Atlas VPN er beste gratis VPN

Privacy Pro-servere

750 servere på over 40 lokasjoner

ubegrenset samtidige enhetstilkoblinger

Flott for: folk som søker en freemium VPN

Kompatibel med: Windows, MacOS, Android, iPhone og iOS, Android TV, Fire TV Stick

Støtter en rekke VPN-protokoller, bruker AES 256-bits kryptering og gir et bredt spekter av andre sikkerhetsfunksjoner som en kill switch, en annonse blokkerer, og DNS-lekkasjebeskyttelse, er Atlas VPN utvilsomt bekymret for sikkerheten til brukerne.

Men å gjøre den til den mest beundringsverdige VPN-tjenesten for LG Smart TV er mest sannsynlig dens utmerkede hastigheter og opphevingsfunksjoner.

Den er perfekt for strømming av innhold i høyoppløsning (HD) og 4K på grunn av dets massive servernettverk, som gir pålitelige tilkoblinger, ubegrenset båndbredde og lynraske hastigheter.

Med Atlas VPN kan du sette opp en VPN-tilkobling på din webOS TV ved å bruke dens utmerkede MediaStreamer-funksjon (også kjent som en Smart DNS), eller ganske enkelt bruke den dedikerte programvaren til å installere den på ruteren din og la opptil fem koblede enheter dra nytte av den.

Fordeler og ulemper med å bruke Atlas VPN

Pros Tilbyr en gratisversjon samt en 30-dagers pengene-tilbake-garanti.

Tilbyr en gratisversjon samt en 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Det sikrer ultraraske hastigheter som er ideelle for streaming og torrenting.

Det sikrer ultraraske hastigheter som er ideelle for streaming og torrenting. Den er fullpakket med de beste sikkerhetsfunksjonene. Ulemper Gratisversjonen er begrenset

4. VyprVPN

Etter å ha diskutert det dyreste alternativet, er neste opp billigste VPN-tjeneste leverandør for LG Smart TV.

Med et relativt lite globalt nettverk på rundt 700 servere spredt over 70 land, er Sveits-baserte VyprVPN ikke bare personvernvennlig, men konkurrerer også med bransjelederne på flere andre fronter.

Ved å bruke den raske og splitter nye Wireguard-sikkerhetsprotokollen, tilbyr VyprVPN en av de raskeste VPN-tilkoblinger.

Dette betyr at det lar deg se alt du vil, inkludert Netflix, BBC iPlayer og andre strømmetjenester.

Det er også en velkjent VPN for å omgå brannmurer og få tilgang til begrenset innhold.

Fordeler og ulemper med å bruke VyprVPN

Pros Det gir anstendig verdensomspennende dekning til tross for det mindre antallet servere.

Det gir anstendig verdensomspennende dekning til tross for det mindre antallet servere. Hele flåten av servere eies av VyprVPN, noe som muliggjør utmerket ytelse.

Hele flåten av servere eies av VyprVPN, noe som muliggjør utmerket ytelse. Det er trygt å bruke med noen fantastiske sikkerhetsfunksjoner.

Det er trygt å bruke med noen fantastiske sikkerhetsfunksjoner. Den tilbyr over 200,000 XNUMX IP-adresser for å omgå alle typer sensur.

Den tilbyr over 200,000 XNUMX IP-adresser for å omgå alle typer sensur. Den har en kraftig ruter-app som gjør installasjonen enkel. Ulemper Den har ingen Smart DNS-tillegg.

Den har ingen Smart DNS-tillegg. På grunn av det mindre nettverket, forårsaker det uventet forsinkelse.

5. Privat Internett-tilgang

Privat internettilgang (eller PIA) er en annen fantastisk og allsidig VPN-tjenesteleverandør for LG Smart TV.

Av alle alternativene som er oppført i denne artikkelen, har PIA det største globale nettverket av servere, med over 35,500 84 servere i XNUMX land.

Disse serverne kan enkelt hjelpe til med å oppheve blokkeringen av geobegrenset innhold fra hvor som helst over hele verden.

Videre, fordi PIA gir ubegrenset båndbredde og lagring, kan brukere streame så mye som mulig.

Delet tunneling, en automatisk kill-switch, portvideresending, en adblocker og en SOCKS5-proxy for sikker torrenting er noen av de flotte funksjonene.

Når det gjelder sikkerhet, bruker PIA VPN også uslåelig AES 256-bit kryptering for å forhindre cyberangrep.

Dessverre er det ingen spesiell LG Smart TV-app, men du kan manuelt konfigurere PIA på en passende ruter og koble den til TV-en din.

Fordeler og ulemper med å bruke privat internettilgang

Pros Den tilbyr tilkoblingshastigheter som er raske nok for streaming.

Den tilbyr tilkoblingshastigheter som er raske nok for streaming. Den gir robuste sikkerhets- og personvernfunksjoner.

Den gir robuste sikkerhets- og personvernfunksjoner. Sammenlignet med VPN-er som tilbyr lignende funksjoner, er det en relativt rimelig VPN for LG Smart TV. Ulemper Det støter på problemer mens du fjerner blokkeringen av noen populære strømmeplattformer.

Det støter på problemer mens du fjerner blokkeringen av noen populære strømmeplattformer. Ideell for teknisk kunnskapsrike brukere, men gir ikke den praktiske støtten som VPN-brukere på nybegynnernivå ofte krever.

Slik fjerner du blokkering av geobegrensede apper på din LG Smart TV

Avhengig av hvor din LG Smart TV ble kjøpt, kan enkelte modeller la deg endre landet knyttet til webOS-regionen din.

For eksempel, hvis du kjøpte den i Nord-Amerika, kan du kanskje endre webOS-området fra Forente Stater til Canada.

Dette lar deg installere apper som ellers ville vært utilgjengelige for deg lokalt. Denne metoden er dessverre ikke veldig pålitelig.

Derfor kan det være fordelaktig å bruke et virtuelt privat nettverk for LG TV.

Slik at du kan få mest mulig ut av funksjonene til LG Smart TV, vil en VPN beskytte internettforbindelsen din og hjelpe deg å omgå eventuelle geoblokker for å streame innholdet du ønsker fra hvor som helst i verden.

Kan jeg betjene en VPN med LG Smart TV uten å konfigurere ruteren?

Du har noen andre valg hvis du ikke kan åpne VPN-en rett på TV-en og ikke vil hemme ruteren din.

Den enkleste metoden er å koble TV-en til den VPN-beskyttede PC-en eller laptopen og se hva som er på skjermen.

Dette negerer imidlertid poenget med intelligent TV totalt.

En annen metode er å forvandle PC-en eller den bærbare datamaskinen til et wifi-hotspot ved å lage en virtuell ruter. Dette lar deg koble smart-TV-en til det sikrede nettverket.

Selv om dette er en mindre komplisert løsning enn å konfigurere en hjemmeruter, er det nødvendig å ha en datamaskin tilgjengelig for å fungere som en ruter.

Kan en DNS-proxy brukes i stedet for en VPN med LG Smart TV?

DNS-proxy-servere, som VPN-er, skjuler posisjonen din. Det er imidlertid enkelt for nettsteder å forby proxyer, og de vil nesten helt sikkert slutte å fungere slik du vil.

Dessuten er mange DNS-proxyer inkompatible med smart-TVer og hjemmerutere.

Selv om du kan sette det opp, har meglere geografiske begrensninger; derfor kan det hende du ikke har tilgang til de regionspesifikke nettstedene du trenger.

Et annet kritisk område hvor fullmakter kommer til kort er sikkerhet.

Siden de ikke krypterer Internett-trafikken din, Internett-leverandøren din eller andre avlyttere kan se hva du gjør. Proxyleverandøren kan også holde et øye med dine nettaktiviteter.

Hvilke funksjoner betyr mest når du velger en VPN som skal brukes med LG Smart TV?

Det er obligatorisk å få all nødvendig informasjon før du endelig velger en VPN for din LG TV eller en annen TV for den saks skyld.

Det hjelper deg med å bestemme hvilket alternativ som oppfyller kriteriene dine bedre.

Men har du tenkt på hva som er kriteriene eller de viktigste funksjonene du bør se etter?

Følgende er noen av tingene du bør se etter i en VPN hvis du trenger den spesifikt for streaming på smart-TVen din:

Et globalt nettverk av servere

Oppheving av blokkering av strømmeapplikasjoner og begrenset innhold krever at du har tilgang til et omfattende servernettverk spredt i alle nødvendige regioner.

Å kunne få tilgang til en fungerende og pålitelig server i det nødvendige området vil åpne dørene til alt favorittinnholdet ditt og endre hele strømmeopplevelsen din.

Rask Internett-hastighet

Bruken av VPN-er har generelt en tendens til å redusere internettforbindelsen din.

For å kunne se HD-videoer, må du velge en rask VPN med funksjoner som reduserer effekten på internetthastigheten og minimer buffertid eller forsinkelser for den ultimate strømmeopplevelsen.

kompatibilitet

Dessverre, installere en VPN direkte på en LG Smart TV er ikke mulig på grunn av det unike operativsystemet.

Det finnes imidlertid andre måter å gjøre det på, dvs. enten ved å konfigurere det med ruteren hjemme eller ved å bruke Smart DNS-funksjonen mange VPN-er har.

Uansett hvilken måte du foretrekker, må du sørge for at det er tillatt av VPN-en du velger.

Spørsmål og svar

Hvorfor bør jeg bruke en VPN for Smart TV? Du vil bruke en VPN på din PC eller mobilenhet av samme grunner som du ville brukt en med LG Smart TV. Den lar deg koble til en server på et annet sted, endre IP-adressen din og se innholdet (for eksempel en strømmetjeneste) som ellers er begrenset til din spesifikke region. Videre, takket være funksjoner som 256-biters AES-kryptering og en nullloggpolicy, vil du kunne surfe og streame sikrere og konfidensielt. Kan jeg drive en gratis VPN for LG TV? Selv om en gratis VPN kan se ut til å være en glimrende idé, kommer disse tjenestene ofte til kort. Selv om du klarer å få det til å fungere, må du håndtere mange andre komplikasjoner. Til å begynne med er det mindre sannsynlig at en gratis tjeneste vil fungere med en smart-TV eller at leverandøren vil gi tilstrekkelig støtte for å hjelpe deg med å sette opp den. Lave hastigheter, mangel på servervalg og lange ventetider er vanlige problemer med gratistjenester. Hvis du prøver å strømme, vil en gratis VPN sannsynligvis føre til problemer som å gi en proxy-feil. Videre mangler gratistjenester ofte de robuste sikkerhets- og personvernfunksjonene som finnes i premium-motpartene. Mange nettsteder holder oversikt over brukeraktiviteter, bruker sporingsinformasjonskapsler og viser annonser eller selger data til tredjeparter. Noen har til og med skadelig programvare. Derfor er det uråd å kaste bort tid med et dårlig produkt når selskaper som de nevnte gir slike fantastiske tilbud. Kan jeg streame i 4K mens jeg bruker en VPN med LG Smart TV? Ja det kan du. Å bruke en rask VPN er imidlertid avgjørende i denne situasjonen. For 4K-streaming av høy kvalitet trenger du nedlastingshastigheter på minst 25 Mbps. De fleste VPN-er er kjent for å redusere internetthastighetene dine, selv om noen gjør det mer enn andre. Noen av tjenesteleverandørene som er oppført i denne artikkelen, som f.eks AtlasVPN og NordVPN, antas å ha den raskeste VPN-en og kan derfor være ideell for 4K-streaming.

Oppsummert er de beste VPN-ene i 2024;

konklusjonen

Når du leter etter den beste VPN-en for TV LG, må du ha innsett at robuste personvern- og sikkerhetsfunksjoner, ultraraske tilkoblinger for HD-streaming og kundestøtte døgnet rundt for å hjelpe til med installasjonen er noen av de kritiske kravene.

Vi forsikrer deg om at alle tjenesteleverandørene som er oppført ovenfor, bruker disse egenskapene.

Deres ekspertise kan imidlertid variere. For eksempel kan den ene tilby bedre sikkerhet mens den andre kan gi bedre hastigheter.

Siden LG TV WebOS-grensesnittet allerede har vært plaget av sikkerhetsfeil, anbefaler vi en VPN som gir ekstra personvern og beskyttelse for å overvinne manglene.

På dette notatet, NordVPN ser ut til å være den sikreste VPN-en for LG Smart TV, som sikrer sikkerhet uten å gå på bekostning av tilkoblingshastigheten.