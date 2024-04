5 beste VPN for Xbox One i 2024: Slik fjerner du blokkeringen fra hvor som helst - EarthWeb (2024)

BESTE VPN-TJENESTER #1 Topprangert SIKKER & SIKKER

Har det travelt?

Den beste VPN-en for Xbox One i 2024, som du finner i vår uavhengig testing, is NordVPN!

Leter du desperat etter den beste VPN-en for Xbox One?

Se ikke lenger fordi vi har akkurat det du leter etter: den beste VPN-en for Xbox One i 2024!

Er du en hengiven spiller?

Er favorittspillet ditt forbudt i ditt land? Er du lei av den begrensede tilkoblingen og forbudte funksjonene som avskrekker deg fra å spille og nyte favorittspillet ditt?

VPN-er vil garantert hjelpe deg og gi deg den beste spillopplevelsen.

Hold bekymringene dine til side, for med disse VPN-ene vil du endelig kunne nyte lange timer med spilling uten forstyrrelser eller nettverksproblemer.

Hovedgrunnen til at du trenger et virtuelt privat nettverk (VPN) for en Xbox One, til å begynne med, er å omgå de geografiske begrensningene og for å unngå sensurproblemer.

Imidlertid, som andre spillkonsoller globalt, kommer ikke Xbox One med en innebygd VPN.

Uansett har du muligheten til å bruke en VPN på Xbox One via PC-en din.

Vi vet at det er flere VPN-er der ute som du kan velge mellom. Men det er ikke lett å finne en.

Denne artikkelen vil nevne den beste VPN-en for Xbox One, sammen med deres fremtredende funksjoner og fordeler.

Dette vil hjelpe deg å skille følgende VPN-er fra alle andre VPN-er og fullt ut forstå hvorfor de er den beste VPN-en for Xbox One og deg.

Så bla ned og velg hvilken som helst VPN du liker fra de fem VPN-ene som er nevnt nedenfor.

Enhver VPN for Xbox One du velger vil tjene deg godt, og vi er sikre på at du vil bli fornøyd med resultatene.

Beste VPN for Xbox One 2024

De fem beste VPN-ene for Xbox One er som følger:

NordVPN – 🏆 Vinner! Surfshark AtlasVPN ExpressVPN Privat Internett-tilgang

1. NordVPN

En hovedgrunn til hvorfor NordVPN er den beste VPN-en for Xbox One er at den er utviklet av et sikkerhetsselskap kalt Nord Security som spesialiserer seg på å lage cybersikkerhetsprogramvare.

Dette sikrer fullstendig sikkerhet for dataene dine og gir deg den tryggheten du trenger.

Dessuten, fordi NordVPN opererer under Panamas jurisdiksjon, er det ikke forpliktet til å delta i Five Eyes og Fourteen Eyes etterretningsdelingsallianser.

Dette gir et ekstra lag med sikkerhet og garanterer fullstendig ikke-avsløring av dataene dine.

NordVPN har mer enn 5400 servere i mer enn seksti land.

NordVPN er bransjelederen

30-dagers risikofri prøveperiode

super hastigheter

5,442 + servere i 60+ land

Streng no-logger politikk

Neste generasjon militær-grade kryptering

DoubleVPN, dobbelt privatliv

6 samtidige enhetstilkoblinger

Flott for: Sikkerhet, sikkerhet, anonymitet og trygghet

Kompatibel med: Windows, Mac, Android, iPhone, iPad og iOS, Linux, rutere, Apple TV, FireFox, Google Chrome, Microsoft Edge og mer

Grunnen til at vi foreslår denne VPN-en er imidlertid at under hastighetstestene våre med NordVPN fant vi ingen forsinkelser eller stabilitetsproblemer.

VPN-en presterte veldig bra og håndterte alt vi kastet på den som en mester.

Dette forfekter VPNs enestående ytelse og garanterer eksepsjonelle resultater mens du bruker den på Xbox One.

Dessuten er NordVPN tilgjengelig for nedlasting for Windows, Mac OS og Linux-stasjonære datamaskiner.

Det er også kjent som en mobilapplikasjon for Android, IOS og Android TV.

Hvis du abonnerer på denne VPN-en, vil du ha luksusen av å koble seks enheter til denne VPN-en samtidig.

NordVPN tilbyr generelt tre abonnementsplaner for å velge den du liker best: månedlig, årlig og toårlig.

I tillegg kan NordVPN enkelt fjerne blokkering av applikasjoner som Netflix, Disney Plus, Hulu og mye mer utilgjengelig i ditt land.

I tillegg, i tillegg til generell bruk, tilbyr NordVPN spesifikke formål, for eksempel dobbel kryptering, P2P-deling og tilkobling til Tor, som gir ekstra sikkerhet for dataene dine mens du bruker VPN.

På samme måte utvikler NordVPN en utmerket sikkerhetsfunksjon kalt CyberSec, som fungerer på Windows, Mac OS og Linux.

I november 2020 introduserte den en ny funksjon for å skanne mørk Web for å avgjøre om din private legitimasjon har blitt kompromittert.

Hvis Dark Web-monitoren finner lekkasjer eller trusler, varsler den deg umiddelbart om å endre passordet ditt i sanntid for å beskytte dataene dine.

Tilsvarende introduserte den i februar 2022 en annen funksjon med antivirusfunksjonalitet som blokkerer nettsporing, advarer deg om ondsinnede nettsteder og blokkerer filer som inneholder slik skadelig programvare.

Derfor har vi anbefalt NordVPN som den beste VPN-en for Xbox One, med tanke på dens fantastiske sikkerhet og forskjellige andre beskyttelsessystemer for å beskytte dataene dine fra å bli misbrukt av andre.

2. Surfshark

Grunnen til at vi valgte Surfshark VPN er på grunn av tilgjengeligheten. Surfshark VPN er tilgjengelig i over 65 land, med 3200 serverplasseringer over hele verden.

Surfshark har etablert sine servere i de fleste store land som Storbritannia, Frankrike, Canada, Tyskland, India, Australia, USAOsv

Den støtter også mye brukte plattformer som iOS, Mac, Windows, Linux, Android, Firefox, Google Chrome, Apple TV, Fire TV, Xbox, etc.

Surfshark er den beste budsjett-VPN

30-dagers risikofri prøveperiode

Streng no-logger politikk

3200 + servere i 95 land

ubegrenset samtidige enhetstilkoblinger

Flott for: privat surfing på et budsjett

Kompatibel med: Windows, Mac, Android, iPhone og iOS, Linux, FireFox, Google Chrome, Microsoft Edge og mer

Dette gjør Surfshark til en dynamisk VPN for Xbox One som kan brukes på nesten alle enheter.

Sammen med det garanterer Surfshark VPN deg:

Beskyttelse: den lar deg surfe privat ved å kryptere internettilgangen din slik at ingen kan spore eller stjele dataene dine. Den endrer IP-adressen din for å skjule posisjonen din slik at du ikke kan spores. Bruk av en av funksjonene kalt CleanWeb blokkerer også annonser og skadelig programvare, noe som øker internetthastigheten din, beskytter deg mot phishing-forsøk og sparer deg for penger på mobildataene dine.

Kontroll: du kan beskytte din identitet og data gjennom Surfshark. VPN-en vil varsle deg automatisk hvis data eller personopplysninger har blitt brutt.

Tilgang: du får privat og trygg tilgang til innhold over hele verden. I det siste har Surfshark også tilby sikret nettverk på reiser. Du kan koble til offentlig Wifi hvor som helst i verden og være sikker på at legitimasjonen og dataene dine blir beskyttet.

Dessuten er Surfshark-servere optimalisert veldig godt for torrenting fordi den er fullt optimalisert for P2P-nedlastinger.

I testene våre hadde vi absolutt ingen problemer med å bruke torrenter og lage torrent-nedlastinger fra forskjellige steder over hele verden.

Torrenting-klienter som BitTorrent, uTorrent, Transmission, Deluge, etc., fungerer alle perfekt med Surfshark VPN, og vi har ikke støtt på noen problemer med det.

Vanligvis senker VPN-er internetthastigheten din, men vi oppdaget at bruk av Surfshark VPN beholder 88 prosent av din faktiske internetthastighet i testene våre.

Sammenlignet med andre VPN-er der ute, er dette ganske imponerende.

Videre er en viktig funksjon ved Surfshark VPN dens 'no-log' policy.

Surfshark sørger for at du ikke lagrer nettverkstrafikkdetaljer, IP-adressen din, nettlesingsloggen din og øktdetaljene dine.

Den har også en "multi-hop"-funksjon som legger til en ekstra server til VPN, som forbedrer sikkerheten og personvernet til tilkoblingen din.

Dette kan imidlertid påvirke den generelle internetthastigheten din litt.

En annen flott funksjon som gjør Surfshark VPN til en av de beste VPN-ene for Xbox One, er "delt tunnelering"-funksjonen kjent som bypasser på VPN-appen.

Denne funksjonen lar deg la noe av internettrafikken din gå gjennom VPN mens resten bruker internett som vanlig.

Plusspunktet med denne funksjonen er at du kan velge hvilken internettrafikk som skal tillates å gå gjennom VPN.

La oss for eksempel anta at du ser på YouTube og plutselig legger merke til at internetthastigheten har sunket; du kan deretter bruke denne funksjonen til å dele tunnelen og la YouTube bruke internett som normalt uten VPN.

3. AtlasVPN

AtlasVPN er en gratis VPN som tilbyr rimelige premiumplaner med en 30-dagers pengene-tilbake-garanti.

Den har 44 serverplasseringer i 37 land med totalt 750 servere over hele verden.

For premiummedlemmer tilbyr den spesialiserte servere. Denne VPN-en er kompatibel med Windows, Linux, Mac OS, Android, IOS, Amazon Fire TV og Android TV.

Den tilgjengelige versjonen av Atlas VPN har imidlertid ikke funksjonaliteten til å fjerne blokkering av geografisk forbudte strømmetjenester som Netflix, Hulu, HBO Max, etc.

Atlas VPN er beste gratis VPN

Privacy Pro-servere

750 servere på over 40 lokasjoner

ubegrenset samtidige enhetstilkoblinger

Flott for: folk som søker en freemium VPN

Kompatibel med: Windows, MacOS, Android, iPhone og iOS, Android TV, Fire TV Stick

Hvis du bestemmer deg for å oppgradere til den betalte versjonen, vil strømmetjenester være tilgjengelige for deg.

Atlas VPN er en av de beste VPN-ene for Xbox One fordi den ikke fører logger over personlig identifiserbare brukerdata.

Dette betyr at selv om du bor i et land uten personvernvennlige lover, vil ikke VPN spore dine online aktiviteter og vil hjelpe deg å surfe gjennom internett uten bekymringer.

Hvis du er bekymret for hastigheten, så la meg fortelle deg at du ikke trenger å bekymre deg for det mens du bruker Atlas VPN.

I testen vår ga vi Atlas VPN 7 av 10 for hastighet, som tilbyr en anstendig hastighet på de fleste servere.

Surfing, streaming av filmer og videoer og spill fungerer bra med denne VPN-en. Det som gjør en VPN flott, er dens sikkerhet.

Vi er glade for å fortelle deg at Atlas VPN beskytter dataene dine med bransjestandard 256-bits kryptering.

Den tilbyr også svært sikre IKEv2- og WireGuard-protokoller.

Dessuten beholder ikke Atlas VPN noen av dataloggene dine; Atlas VPN erklærer imidlertid at den lagrer noe informasjon for å gi deg førsteklasses funksjoner og bedre ytelse.

Dataene som Atlas VPN beholder er:

Data om hvordan applikasjonen brukes

Data om hva slags enhet du bruker

Enhetsidentifikatorer

På samme måte er en viktig sikkerhetsfunksjon som tilbys av Atlas VPN, kill switch-funksjonen.

Denne funksjonen dreper automatisk Internett-tilkoblingen din i det øyeblikket VPN-tilkoblingen din faller.

På denne måten forblir du anonym, og dataene dine har ingen sjanse til å lekke gjennom en usikret tilkobling.

Tilsvarende pakker Atlas VPN en Multi-hop-funksjon, som hjelper deg enkelt å omgå sensur og overvåking i svært begrensede land.

4. ExpressVPN

ExpressVPN brukes av mer enn tre millioner brukere over hele verden. Den har applikasjoner for Windows, Mac OS, IOS, Android, Linux og rutere.

VPN er tilgjengelig i 94 land, med mer enn 3000 servere fordelt på 160 byer.

Disse serverne er tilstede i USA og Asia-Stillehavslandene. Per nå er ExpressVPN tilgjengelig i 27 Asia Pacific-land med flere serverplasseringer.

Denne VPN-en og andre VPN-er er forskjellige fordi ExpressVPN ikke maskerer premiumfunksjonene sine bak betalingsmurer.

I stedet tilbyr den de samme premium-funksjonene til deg selv om du ikke søker om betalte pakker.

Den eneste forskjellen her er levetiden til abonnementet ditt. For eksempel er et 12-måneders abonnement billigere enn et 1-måneders abonnement.

Du har tre alternativer å velge mellom hvis du bestemmer deg for å abonnere på ExpressVPN: 1 måned, 6 måneder og 1 år.

Betalingsmetodene som tilbys av denne VPN inkluderer bitcoin og PayPal. Den kommer også med en 30-dagers pengene-tilbake-garanti.

Videre har ExpressVPN en protokoll kalt Lightway, som gir relativt rask hastighet og tilkobling.

I tillegg har den en egen DNS-server, som sørger for ekstra beskyttelse for internettaktivitetene dine.

Sammen med det tilbyr ExpressVPN en kill switch-funksjon for øyeblikkelig å drepe en aktiv sesjon hvis VPN-tilkoblingen droppes.

Threat Manager er en annen funksjon levert av denne fantastiske VPN-en som blokkerer annonser og nettsteder med skadelig programvare, slik at systemet eller enheten din ikke blir ødelagt av virus.

Denne funksjonen avslu*tter også alle sporere som prøver å spore deg.

En annen utmerket grunn til å vurdere ExpressVPN som den beste VPN-en for Xbox One er dens 24/7 kundeservice.

Den har en live chat-funksjon der du kan koble deg til fa*gfolk for å feilsøke eventuelle problemer du måtte møte.

5. Privat Internett-tilgang

Privat internettilgang har flere funksjoner som gjør at vi ønsker å anbefale dette som den beste VPN-en for Xbox One.

Det er en enkel adblocker som fungerer samtidig over ti forskjellige tilkoblinger om gangen.

PIA tilbyr betalingsmetoder gjennom bitcoin og gavekort for å holde deg sikker og anonym, noe som ikke avslører identiteten din.

Hvis du ikke er overbevist med denne applikasjonen, har du muligheten til en 30-dagers gratis prøveperiode med pengene-tilbake-garanti.

Hvis hastigheten er det du er bekymret for, har Privat Internett-tilgang et foretrukket serveralternativ som gir deg den raskeste tilkoblingen basert på posisjonen din.

Faktisk er PIAs laveste hastighet fortsatt rask nok til at du kan glede deg over nettstrømming i 4K-kvalitet.

Dessuten, hvis du bestemmer deg for å bruke WireGuard, kan du være trygg på at PIA bare vil redusere en brøkdel av hastigheten selv når WireGuard er aktivert.

Blant premium VPN-er har PIA kanskje de mest robuste servernettverkene med over 35000 84 servere over hele verden i mer enn 90 forskjellige land og rundt XNUMX serverplasseringer.

Den har også virtuelle servere for områder som er fjernet på grunn av regulatoriske begrensninger.

Hvis du vil ha litt ekstra sikkerhet, kan du skjule serveren din med en annen geologisk server.

På grunn av 256-bits krypteringen vil ikke din opprinnelige plassering og server bli lokalisert eller sporet.

En annen grunn til at vi anbefaler PIA er på grunn av P2P-fildelingsstøtten og dens ingen-logger-funksjonalitet.

Dette sikrer at det ikke finnes noen oversikt over hva du gjør når du bruker eller er koblet til denne VPN-en.

Hvis du fortsatt er bekymret for posisjonen din, vet at PIA tilbyr en dedikert IP-funksjon.

Dette lar deg bruke en spesifikk IP som ikke blir lokalisert eller hindret av CAPTCHA-sjekker.

Hvordan fjerne blokkering av Xbox One med en VPN?

Fjerne blokkering av Xbox One med en VPN ved hjelp av Windows-PC

Du kan bruke PC-en som mellommann for å fjerne blokkeringen av Xbox One med en VPN. For å få dette til å fungere, trenger du en Ethernet-kabel.

Følg disse trinnene for å oppheve blokkeringen av Xbox One med en VPN ved hjelp av Windows-PCen:

Registrer deg for en hvilken som helst VPN og last ned den VPN-en til din Windows-PC

Koble Ethernet-kabelen til Xbox One-konsollen og koble den andre enden til PC-en

Gå til kontrollpanelet på PC-en og åpne "Nettverks- og delingssenter".

Du vil se en liste over alternativer. Klikk på "Endre adapterinnstillinger"

Se etter navnet på VPN-en din, og høyreklikk deretter på den for å få tilgang til egenskaper

Klikk på "deling"-fanen og la andre brukere koble seg til nettverket via din PC

Når du har fullført denne prosessen, starter du opp Xbox One og prøver å få tilgang til et blokkert spill i ditt land eller område.

Hvis det fungerer uten hikke, betyr det at du har opphevet blokkeringen av Xbox One ved hjelp av en VPN.

Fjerne blokkering av Xbox One med en VPN ved hjelp av Mac

Hvis du er en Mac-bruker, vil prosessen med å fjerne blokkeringen av Xbox One med en VPN være litt annerledes.

Her er hva du må gjøre:

Registrer deg for en VPN og Last det ned på Mac-datamaskinen din

på Mac-datamaskinen din Koble Ethernet-kabelen til Xbox One-konsollen og koble den til Mac-en

Åpne "Systemvalg" på Mac-en og klikk på "Deling". Velg deretter "Internettdeling" fra alternativene på venstre side.

En rullegardinmeny med "Del tilkoblingen din" skal vises. I det velger du "Wifi."

Velg Ethernet-kabelen fra listen over enheter

Merk av i boksen ved siden av "Internet Sharing". Hvis Xbox One kobles til enheten, skal et grønt symbol vises.

Åpne din valgte VPN og koble den til datamaskinen din.

Spørsmål og svar

Hvorfor bør jeg bruke en VPN for Xbox One? En VPN gir deg vanligvis tilgang til begrenset innhold i din geografiske plassering. Du kan bruke en VPN til å spille spill på Xbox One, som er forbudt i ditt land. Vil VPN få Xbox One til å løpe raskere? Det enkle svaret er nei; bruk av en VPN vil ikke gjøre Xbox One raskere. Men hvis du velger en VPN fra listen ovenfor, vil du legge merke til at det ikke er noe betydelig fall i hastigheten din; du vil fortsatt kunne spille spill på Xbox One med høy internetthastighet.

konklusjonen

Vi håper at vi har gitt deg all informasjonen du trenger for å velge den beste VPN-en for Xbox One.

Vi står ved VPN-ene vi anbefalte.

Imidlertid NordVPN er den beste av alle.