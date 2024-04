5 beste VPN's voor Xbox One in 2021 [September Updated] (2024)

Beste VPN voor Xbox One Games spelen op Xbox One is een totaal andere ervaring. Het is als een hele nieuwe gamewereld met meerdere gamingservers en internationale spelers. Het probleem van geobeperkingen blijft echter ongehinderd, zelfs op gameconsoles. Daarom heb je een betrouwbare VPN-service nodig voor Xbox One. ExpressVPN is hiervoor onze beste keuze.

Xbox One is meer dan alleen een gameconsole. Hoewel ik altijd bevooroordeeld ben geweest ten opzichte van pc-gaming, heb ik nog steeds een Xbox One liggen voor af en toe game- en videostreamingdoeleinden. Sommige websites en streamingdiensten blijven echter geblokkeerd op meerdere apparaten, waaronder Xbox One. En om geoblokken te omzeilen, moet je natuurlijk een VPN op Xbox One installeren.

Bovendien vormt een internetverbinding op Xbox One ook echte bedreigingen voor spelers, waaronder SWATTING en DDoS-aanvallen. Zodra je jezelf in het spel begint te zetten en tegen anderen vecht, wordt het gemakkelijk voor hen om je te raken met meerdere aanvallen.

Maar helaas kun je een VPN niet rechtstreeks op je Xbox One installeren. Er zijn echter andere manieren waarop je VPN-bescherming op je Xbox kunt krijgen. In dit artikel heb ik eenvoudige installatiemethoden uitgelegd om een VPN op je Xbox in te stellen waarmee je je favoriete inhoud kunt streamen en geografisch beperkte games op je Xbox-console kunt downloaden, evenals de beste VPN’s om op Xbox One te gebruiken.

Voordat we aan de slag gaan, raad ik ten zeerste aan om ExpressVPN voor je Xbox-console te krijgen. Het is de beste optie die je kunt krijgen.

Snel overzicht – Beste VPN’s voor Xbox One Hier zijn de 5 beste VPN’s om in 2021 op je Xbox One te installeren: ExpressVPN – De beste VPN voor Xbox One. Aanbiedingen 3000 + servers in 105 landen. In staat om hoge snelheden van 78 Mbps te bieden op een 100 Mbps-verbinding. Wordt geleverd met geavanceerde beveiligingsfuncties zoals DNS-lekbeveiliging, splittunneling, kill switch, AES 256-bits codering en meer. Beschikbaar op EUR6.16/mo (US$ 6.67/mo) - Save up to 49% with exclusive 1-year plans + 3 months free zijn jaarabonnement samen met een gratis abonnement van 3 maanden. Surfshark – Budgetvriendelijke VPN voor Xbox One. Aanbiedingen 3200 + servers in 100 landen. In staat om hoge snelheden van 76,75 Mbps te bieden op een 100 Mbps-verbinding. Wordt geleverd met geavanceerde beveiligingsfuncties zoals CleanWeb, MultiHop, Whitelister en meer. Alleen beschikbaar EUR2.3/mo (US$ 2.49/mo) - Save up to 77% with exclusive 2-year plan + 30-day money-back guarantee samen met een restitutiebeleid van 30 dagen. NordVPN – Veilige VPN voor Xbox One. Aanbiedingen 6000 + servers in 61 landen. In staat om hoge snelheden van 77,56 Mbps te bieden op een verbinding van 100 Mbps. Wordt geleverd met geavanceerde beveiligingsfuncties zoals Nordlynx, versluierde servers, kill switch en meer. Beschikbaar EUR3.69/mo (US$ 3.99/mo) - Save up to 63% with exclusive 2-year plan + 3 months free for a friend tegen een restitutiebeleid van 30 dagen. IPVanish – De snelste VPN voor Xbox One. Aanbiedingen 2200 + servers op 75 locaties. In staat om hoge snelheden van 80 Mbps te bieden op een 100 Mbps-verbinding. Wordt geleverd met geavanceerde beveiligingsfuncties zoals een kill switch, geen logboeken, DNS-lekbeveiliging en meer. Alleen beschikbaar EUR 2.76/mo (US$ 2.99/mo) - Get 3 Months Extra + Save 77% on 2-year plan samen met een restitutiebeleid van 30 dagen. Private Internet Access – Betrouwbare VPN voor Xbox One. Aanbiedingen 35000 + servers in 84 landen. In staat om hoge snelheden van 71,78 Mbps te bieden op een 100 Mbps-verbinding. Wordt geleverd met geavanceerde beveiligingsfuncties zoals split tunneling, kill switch, DNS-lekbeveiliging en meer. Beschikbaar tegen een prijs van samen met een restitutiebeleid van EUR1.95/mo (US$ 2.11/mo) 30 dagen.

5 beste VPN’s voor Xbox One [2021 In-Depth Analysis]

Ik heb meer dan 70 VPN’s getest op basis van hun servers, beveiliging, deblokkeermogelijkheden en meer om de beste VPN’s voor Xbox One te achterhalen. Hiervan heb ik een lijst samengesteld met 5 VPN’s die voldeden aan mijn criteria voor Xbox One:

1. De beste VPN voor Xbox One – ExpressVPN

ExpressVPN is de beste VPN die je kunt krijgen voor Xbox One. Deze VPN kan eenvoudig op uw router worden geïnstalleerd met de functie Wizard installeren waarmee de firmware van ExpressVPN op uw router wordt ingesteld.

Met andere VPN’s moet je firmware van derden handmatig installeren, maar met ExpressVPN hoef je niet de hele installatie handmatig uit te voeren. Je kunt ook vooraf geflitste routers kopen voor je Xbox One. ExpressVPN biedt rond 3000+ servers in 105 landen, wat ideaal is voor spelers die toegang willen krijgen tot geo-beperkte games of verbinding willen maken met gameservers in verschillende landen.

Dankzij de Tier-1 servers ben je beschermd tegen DDoS-aanvallen. Er zijn ook andere beveiligingsfuncties, waaronder expressvpn’s kill switch, 256-bit AES encryptie, DNS lekbeveiliging en meer.

ExpressVPN is ook een van de beste VPN voor streaming vanwege de MediaStreamer-functie die de populaire streamingdienst kan deblokkeren. Met ExpressVPN heb je toegang tot Netflix, Hulu, Disney +, BBC iPlayeren meer op je Xbox One. Het biedt ook 27/4 live chat-ondersteuning voor gebruikers om contact op te nemen in geval van vragen of fouten.

Het abonnement van ExpressVPN begint bij EUR6.16/mo (US$ 6.67/mo) - Save up to 49% with exclusive 1-year plans + 3 months free op het jaarabonnement samen met een gratis abonnement van 3 maanden, zodat u de VPN 15 maanden kunt gebruiken terwijl u slechts 12 betaalt. Lees meer over de plannen en functies van deze VPN in onze gedetailleerde ExpressVPN Xbox-gids.

Download ExpressVPN voor Xbox One ($6.67/mo) 30 Days Money Back Guarantee

2. Budgetvriendelijke VPN voor Xbox One – Surfshark

Surfshark is een geweldige budgetvriendelijke VPN voor Xbox One en Xbox Series X, met een lage prijs van slechts EUR2.3/mo (US$ 2.49/mo) - Save up to 77% with exclusive 2-year plan + 30-day money-back guarantee. Ondanks dat het een goedkope VPN is, biedt Surfshark snelle servers met een lage latentie,zodat je games op je Xbox One kunt spelen met minimale pings. Surfshark heeft geen officiële Xbox-app, maar deze kan eenvoudig worden geconfigureerd op je router.

Surfshark biedt een verscheidenheid aan beveiligingsfuncties voor gebruikers. Sommige hiervan zijn een kill switch, 256-bit AES encryptie en IPv6, WebRTC, DNS leak protection. Het biedt ook premiumfuncties, waaronder CleanWeb (adblocker), MultiHop en WhiteLister (split tunneling).

Met de Smart DNS-optie van Surfshark kun je je Xbox One ook configureren om verschillende apps te deblokkeren, waaronder streamingdiensten zoals Netflix, Hulu, Disney +, Amazon Prime Video,enz.

Met één Surfshark-abonnement kun je onbeperkte apparaten tegelijkertijd verbinden,wat het een geweldige optie maakt voor Xbox One en andere apparaten. Het is ook heel eenvoudig om Surfshark op een routerin te stellen. Er is ook 24/7 klantenondersteuning als u problemen ondervindt. Lees onze diepgaande Surfshark-recensievoor meer informatie over deze VPN.

Download Surfshark voor Xbox One ($2.49/mo) 30 Days Money Back Guarantee

3. VPN met de beste routerondersteuning voor Xbox One – NordVPN

NordVPN is de veiligste VPN voor Xbox One met de beste routerondersteuning. Het heeft geen native Xbox One-app, maar is compatibel met tal van apparaten en systemen. Het heeft ook gedetailleerde installatiehandleidingen voor 29 verschillende routers op zijn website. Afgezien daarvan biedt het 6000 + servers in verschillende 61 landen over de hele wereld.

Als u uw router niet handmatig wilt configureren,biedt NordVPN ook voor uw gemak vooraf geflitste routers. Het wordt ook geleverd met enkele van de beste beveiligings- en privacyfuncties, waaronder een automatische kill switch, Double VPN, DDoS-bescherming en het ondersteunt ook Tor via VPN. Met de DDoS-beveiligingsfunctie kunt u uw eigen speciale IP-adres hebben en uw persoonlijke server gebruiken om te gamen.

De VPN is ook geweldig als het gaat om het deblokkeren van streamingdiensten. NordVPN deblokkeerde gemakkelijk Amerikaanse Netflix, BBC iPlayer, Hulu, Amazon Prime, SlingTV, Channel 4 en meer voor ons met geweldige snelheden.

Het maakt ook 6 gelijktijdige verbindingenmogelijk, zodat u meerdere apparaten tegelijkertijd met NordVPN kunt verbinden. Het biedt ook online klantenondersteuning. Al deze functies hebben een lage prijs van EUR3.69/mo (US$ 3.99/mo) - Save up to 63% with exclusive 2-year plan + 3 months free for a friend. Lees onze gedetailleerde NordVPN Xbox-recensie voormeer informatie over deze VPN-provider.

Download NordVPN voor Xbox One ($3.99/mo) 30 Days Money Back Guarantee

4. De snelste VPN voor Xbox One – IPVanish

IPVanish is ongetwijfeld de snelste VPN voor Xbox One. Het biedt ook snelle servers en consistente verbindingssnelheden met lage pings. Met IPVanish hoeft u zich geen zorgen te maken dat u wordt vertraagd of latentie ervaart tijdens online gaming.

Deze VPN-provider is compatibel met een breed scala aan apparaten en verschillende soorten routers. U kunt ook de vooraf geconfigureerde routers krijgen als u de VPN niet handmatig op uw router wilt installeren.

IPVanish is een in de VS gevestigde VPN, maar het volgt een zero-log-beleid,zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over gegevenslekken of privacyproblemen. Het beschikt ook over uitgebreide beveiligings- en privacyfuncties, waaronder een kill switch, DNS-lekbeveiliging en OpenVPN-protocol.

Het beste van deze VPN is dat het razendsnelle snelheden van 80 Mbps biedt op een verbinding van 100 Mbps en streamingdiensten binnen enkele seconden kan deblokkeren. We hebben Netflix, YouTube TV, BBC iPlayer, CraveTV en 5 andere geo-geblokkeerde streamingdiensten gedeblokkeerd met IPVanish op Xbox One.

Deze VPN beschikt over een kostenvriendelijk jaarabonnement dat begint vanaf $ 3.75 / mo. U krijgt ook een restitutiebeleid van 30 dagen voor het abonnement voor het geval u uw IPVanish-abonnement op een bepaald moment wilt opzeggen. Lees onze nieuwste IPVanish review om meer te weten te komen over deze VPN-service.

Download IPVanish voor Xbox One ($2.99/mo) 30 Days Money Back Guarantee

5. Betrouwbare VPN voor Xbox One – Private Internet Access

Private Internet Access (PIA) is een geweldige en betrouwbare VPN voor Xbox One met uitstekende coderings- en beveiligingsprotocollen. Het is perfect om te gamen vanwege het ongelooflijke servernetwerk van ongeveer 35000+ servers in verschillende 84 landen. Dit betekent dat u met PIA games kunt downloaden die nog niet in uw regio zijn uitgebracht.

U kunt uw router eenvoudig configureren met PIA VPN en tegelijkertijd uw Xbox en andere apparaten verbinden. Over het verbinden van meerdere apparaten tegelijk gesproken, PIA VPN biedt 10 multi logins. Het is ook compatibel met Windows, iOS, Andriod, MacOS en routers.

De VPN wordt geleverd met een verscheidenheid aan beveiligingsfuncties om DDoS-aanvallen op je Xbox te voorkomen. enkele van de premium functies zijn sterke OpenVPN-codering, internet kill switch, split tunneling en port forwarding. Hoewel PIA is gevestigd in de Verenigde Staten, volgt het een strikt beleid zonder logboeken.

Deze VPN-provider kan ook Netflix US, Hulu, HBO Go deblokkerenen gemakkelijker zijn enorme servernetwerk gebruiken. PIA is een redelijke optie, vanaf slechts EUR1.95/mo (US$ 2.11/mo) , waardoor het een fantastische VPN is die geweldige functies biedt tegen lage kosten.

Lees onze nieuwste PIA VPN-recensie voor meer informatie over deze VPN-service.

Pia voor Xbox One krijgen ($2.11/mo) 30 Days Money Back Guarantee

Hoe de beste VPN’s voor Xbox One te kiezen

Er zijn enkele functies die essentieel zijn in een VPN als je het wilt gebruiken voor gaming:

Snelheid: Online gamen is een zeer snelheidsgevoelige taak. Een kleine snelheidsschommeling kan je een zwaarbevochten strijd kosten die je verdiende te winnen. Daarom moet je alleen kiezen voor een gaming VPN met hoge snelheden.

Online gamen is een zeer snelheidsgevoelige taak. Een kleine snelheidsschommeling kan je een zwaarbevochten strijd kosten die je verdiende te winnen. Daarom moet je alleen kiezen voor een met hoge snelheden. Servernetwerk: Dit heeft te maken met de bovenstaande factor, omdat VPN’s met grote servernetwerken meestal snel zijn, omdat hun infrastructuur overbevolking van servers voorkomt door gebruikers meer verspreid over het netwerk te laten zijn.

Dit heeft te maken met de bovenstaande factor, omdat VPN’s met grote servernetwerken meestal snel zijn, omdat hun infrastructuur overbevolking van servers voorkomt door gebruikers meer verspreid over het netwerk te laten zijn. Extra beveiligingsfuncties: Aangezien DDoS-bedreigingen vrij gebruikelijk zijn op gaming-porties, zou het een bonus zijn als u een VPN gebruikt met DDoS-beschermingsmogelijkheden, zoals Surfshark .

VPN installeren op Xbox One

Gamen met een VPN wordt noodzakelijk wanneer u problemen ondervindt met ernstige vertragingsproblemen op uw normale internet. Soms is het mogelijk dat uw internetprovider uw verbinding beperkt voor online gaming.

Dit is waar een VPN heel handig is. Helaas heeft Xbox geen native ondersteuning voor VPN’sen zijn er geen VPN-apps beschikbaar voor de console. Nu weet ik wat je denkt, hoe je een VPN op Xbox One kunt gebruiken als er geen ondersteuning voor is?

Welnu, u moet vertrouwen op indirecte methoden, zoals het delen van een VPN met uw computer of het aansluiten van uw Xbox One-installatie op een VPN-compatibele router die in slechts 5 minuten kan worden gedaan.

Opmerking: De installatieprocessen voor Xbox 360 VPN’s, Xbox Live VPN en Xbox One VPN zijn bijna identiek.

Deel Windows PC VPN Connection met Xbox One: Om je Xbox One met VPN te verbinden, moet je er eerst voor zorgen dat er een VPN op je pc is geïnstalleerd. Abonneer je op een als je er nog geen hebt. Als je daarmee klaar bent, schakel je je VPN in door verbinding te maken met een geschikte server en ben je klaar om de VPN op Xbox One te delen. Ethernet-kabel aansluiten tussen je VPN-pc en Xbox One [/howto_step_content] Zoek in het startmenunaar Type > cpl uitvoeren. Hiermee worden de instellingen voor netwerkverbinding geopend[/howto_step_content] U zou hier een paar Ethernet-verbindingen moeten zien. Klik met de rechtermuisknop op degene die aan uw VPN is gekoppeld en klik op Eigenschappen[/howto_step_content] Het tabblad Delen > selecteren Schakel het selectievakje in tegen het selectievakje ” Anderenetwerkgebruikers toestaan verbinding te maken via de internetverbinding van deze computer“.[/howto_step_content] Klik nu op het vak Een privénetwerkverbinding selecteren. Selecteer je Xbox One Ethernet-verbinding > Druk op OK. Druk op je Xbox One-controller op de Xbox-knop. Druk driemaal op de RB-toets. Selecteer Instellingen > Netwerktabblad > Netwerkinstellingen > Netwerkverbinding testen. Laat de VPN draaien op je Windows-pc om je Xbox One gedurende je hele sessie verbonden te houden met een VPN.

Dat is het! Dit is hoe eenvoudig Xbox one VPN-installatie echt is om gaming veiliger te maken en geo-beperkte services te deblokkeren.

Mac VPN-verbinding delen met Xbox One: De Xbox One VPN-installatie voor Mac is vergelijkbaar met die van Windows en niet zo moeilijk om te doen. Als je VPN Xbox One wilt verbinden, moet je ervoor zorgen dat je een VPN hebt geïnstalleerd en draait op onze Mac. Volg vanaf daar de onderstaande stappen om een verbinding van je Mac naar je Xbox te lenen. Sluit een Ethernet-kabel aan tussen je Mac en Xbox. Navigeer naar Systeemvoorkeuren > delen en klik op Internet delen in de lijst aan de linkerkant van het scherm. Klik in de vervolgkeuzelijst op Wi-Fi vanuit de share your connection. Selecteer ethernet in de lijst ‘Naar computers die worden gebruikt‘ (als u via Ethernet verbinding hebt met internet op uw Mac, moet u in plaats daarvan uw verbinding delen via wi-fi). Schakel het selectievakje naast Internet delen in de lijst in om de VPN te delen tussen je Mac en Xbox One. Het pictogram wordt groen als dit is ingeschakeld. Volg stap 6 tot en met 9 op dezelfde manier als hierboven om Xbox met succes te verbinden met een VPN.

Xbox One Router instellen Routers kunnen worden geconfigureerd om via een VPN te werken, maar slechts enkele routerfirmware en fabrikanten ondersteunen dit. Meld je aan voor de beste Xbox VPN (ik raad ExpressVPN aan). Ga naar het configuratiescherm van uw router. Ga in het configuratiescherm naar het tabblad > > > Wan-instellingen netwerkinstellingen instellen. Voer uw VPN-gegevens in (gebruikersnaam, wachtwoord, VPN-serveradres). Druk op Bevestigen > Accepteren > Opslaan Sluiten > bedieningspaneel. Je Xbox One > inschakelen Ga naar Instellingen. Selecteer Netwerk. Klik op Draadloos netwerk instellen (je Xbox toont je verschillende draadloze netwerken en vraagt: Welke is van jou?). Selecteer uw wifi-netwerk en druk op verbinden. En dat is het; Je bent klaar om te gaan!

Bekijk onze blog over VPN-routers voor meer informatie, inclusief installatiezelfstudies.

Nadat je een VPN hebt ingesteld, verbind je je Xbox One via een bekabelde of draadloze configuratie met je router en geniet je van de hoge beveiliging en privacy van een VPN terwijl je geniet van videogames, streaming, enz., met maximale online veiligheid.

De regio wijzigen op Xbox One Sommige apps voor Xbox One kunnen alleen worden gedownload als je regio is geconfigureerd voor de juiste regio. U moet eerst uw regio wijzigen om toegang te krijgen tot apps die alleen beschikbaar zijn in bepaalde regio’s. Dit is hoe u het kunt doen: Start je Xbox One-console. Selecteer Mijn games en apps in het startscherm van Xbox. Navigeren naar Apps – > Instellingen. Selecteer Systeem – > Taal en locatie. Kies vanuit Locatie DE VS als u uw gewenste app exclusief beschikbaar in de VS (of een andere regio afhankelijk van de beschikbaarheid van de app) wilt downloaden. Start je Xbox-console opnieuw op en maak verbinding met een VPN-verbinding met dezelfde server als de regio waarop je Xbox is geconfigureerd. Zoek nu naar de app die je nodig hebt en download deze op Xbox One.

Waarom heb je een VPN nodig voor je Xbox One?

Xbox is zonder twijfel een extreem krachtige en veelzijdige gameconsole. Maar desondanks is het vrijwel nutteloos als je er geen games op kunt downloaden of films op kunt streamen. Sommige films en tv-programma’s zijn bijvoorbeeld alleen beschikbaar op Amerikaanse Netflix. Hoewel u de volledige prijs betaalt voor het abonnement in uw regio, krijgt u slechts de helft van het aantal titels.

Evenzo zijn er tal van populaire games die mogelijk niet beschikbaar zijn in uw regio.

Klinkt frustrerend, toch?

Maak je geen zorgen. je moet een betrouwbare VPN krijgen. Maak verbinding met een server naar keuze om toegang te krijgen tot vrijwel alle geografisch beperkte inhoud die je je maar kunt voorstellen op je Xbox. Met een betrouwbaar Virtual Private Network (VPN) kun je Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Amazon Prime Video en meer streamen op je gameconsole.

Online privacy is een ander probleem dat ons allemaal treft, ongeacht welk apparaat u gebruikt om verbinding te maken met het web. De versleutelings-, IP-masking- en offshorejurisdicties van toonaangevende VPN’s werken samen om de privacy van gebruikers te verbeteren. Met een VPN kunt u uw IP-adres maskeren en doen alsof u zich in een ander land bevindt. Op deze manier kun je verbinding maken met verschillende servers en toegang krijgen tot regionale games op je Xbox. Met een VPN kan zelfs uw internetprovider (internetproviders) uw online activiteiten niet volgen.

Ten slotte kunnen Xbox One VPN’s u helpen beschermen tegen DDoS-aanvallen. Door je IP te wijzigen, kun je geweldige games streamen en spelen op je Xbox One zonder schadelijke botnets tegen te komen.

VPN Xbox One Reddit Beoordelingen

Een glimp van Reddit laat zien dat gamers actief op zoek zijn naar VPN-services voor Xbox One. De volgende gebruiker heeft surfshark bijvoorbeeld aanbevolen omdat het heel gemakkelijk te gebruiken en te configureren is op uw router.

Evenzo raadde een andere gebruiker ExpressVPN voor Xbox One aan, omdat het wordt geleverd met een aangepaste DD-WRT-firmware voor VPN-configuratie op routers.

Veelgestelde vragen – Beste VPN voor Xbox One

Helpt een VPN de snelheden op Xbox te verbeteren? Niet echt. Wanneer u een VPN gebruikt, worden uw gegevens omgeleid en doorgegeven via een VPN-server in plaats van een directe gegevensroute van uw gameconsole naar een server. Daarom duurt het een langere route, wat de verbindingssnelheden enigszins vertraagt. U kunt echter een VPN gebruiken met snelle servers zoals ExpressVPN,Surfshark en NordVPN. Deze premium VPN’s kunnen u goede internetsnelheden geven met alle beveiligingsfuncties voor privacy. VPN’s kunnen u helpen te besparen op bandbreedtebeperking van uw Internet Service Provider (ISP). Een VPN maskeert uw internetactiviteit, zelfs vanaf uw internetprovider. Dus als uw internetprovider niet kan zien wat u doet, kan hij niet beslissen of uw bandbreedte moet worden beperkt. U kunt altijd verschillende VPN’s proberen die 30-dagen geld-terug-garanties bieden en zien welke u de snelste verbindingssnelheden biedt. Kun je een VPN gebruiken op Xbox Series X? Ja, je kunt een VPN gebruiken op je Xbox Series X. Alle hierboven genoemde VPN’s werken geweldig met alle Xbox-generaties, inclusief Xbox Series X, Xbox One en Xbox Series S. Met een VPN op je Xbox Series X heb je toegang tot allerlei geo-beperkte games en streamingsites van over de hele wereld. Een VPN helpt je je Xbox Series X optimaal te benutten. Kan ik een gratis VPN gebruiken voor Xbox One? Je kunt een gratis VPN voor Xbox One gebruiken, maar het is geen goede optie. Bijna geen van de gratis VPN-providers biedt ondersteuning voor routers, waardoor het onmogelijk is om een VPN te gebruiken op je Xbox One of een andere gameconsole. Stel dat je een gratis VPN voor Xbox vindt die routerondersteuning biedt, je kunt deze nog steeds niet volledig gebruiken op je Xbox One. Een van de redenen is dat gratis VPN’s uw bandbreedte beperken,waardoor u trage verbindingssnelheden biedt, wat van invloed is op uw online gaming. Een andere reden waarom je geen gratis VPN op Xbox One zou moeten gebruiken, is dat deze VPN-services worden geleverd met beperkte maandelijkse datalimieten, waardoor het moeilijk is om te gamen en te streamen. Gratis VPN’s zijn ook berucht om het verkopen van uw gegevens aan externe adverteerders, omdat ze vaak worden geleverd met trackers om uw online activiteiten te volgen. Daarom raad ik aan om een van de premium VPN’s voor Xbox One te gebruiken, zoals hierboven vermeld. Deze VPN’s bieden een restitutiebeleid van 30 dagen waarmee u het zonder risico kunt proberen.

Inpakken!

Tegenwoordig zijn gameconsoles niet alleen beperkt tot het spelen van games. Met gameconsoles zoals Ps4 en Xbox One die nu 4K-uitvoer ondersteunen, kun je zelfs ultra HD-films streamen.

Maar er is maar één ding, veel van de populaire gametitels en films zijn vaak geo-beperkt. Om het volledige potentieel van je console te benutten en je privacy te beschermen, moet je kiezen voor een van de beste VPN’s voor Xbox One. ExpressVPN is hiervoor onze beste keuze.

Deze VPN wordt geleverd met een verscheidenheid aan beveiligingsfuncties, effectief om alle cyberaanvallen, hoge snelheden, uitstekende deblokkeringsmogelijkheden en meer voor gebruikers op Xbox One te voorkomen. Het biedt verder een gratis abonnement van 3 maanden op zijn jaarabonnement, dat ook met een korting van 49%, wat behoorlijk verbazingwekkend is.

Welke VPN heb je geselecteerd voor je Xbox One? Laat het ons weten in het commentaargedeelte hieronder.