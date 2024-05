6 beste VPN's voor Samsung Smart TV in 2021 [Setup Guide] (2024)

Door een VPN te integreren met uw Samsung Smart TV in Nederland, je kunt je streamingervaring aanzienlijk verbeteren door geo-beperkingen te omzeilen. Echter, het Tizen OS van Samsung TV presenteert obstakels bij het direct instellen van een VPN. Door echter de VPN op je router te configureren, ontgrendel je de volledige mogelijkheden ervan. Dit stelt je in staat om gemakkelijk toegang te krijgen tot je favoriete content, voorkeursinhoud van Netflix en verbeterde anonimiteit, Het revolutioneren van je home entertainment setup.

De beste VPN voor Samsung Smart TV in Nederland zonder moeite navigeert door inhoudsbeperkingen en pakt bandbreedtebeperkingen aan, met onbeperkte bandbreedte voor een naadloze streaming ervaring. Door gebruik te maken van de beste VPN for Nederland, Het verbergt ook uw IP-adres, waardoor u beschermd wordt tegen ongewenste surveillance en uw digitale privacy wordt verbeterd.

Als het gaat om het kiezen van de beste Samsung TV VPN in Nederland, ExpressVPN valt op. Het is nauwgezet ontworpen om naadloos te integreren met uw home entertainment setup, en biedt een eenvoudige oplossing voor de uitdagingen van het installeren van een VPN op Tizen OS-apparaten. Ganz gleich, ob Ihr Ziel darin besteht, ein breiteres Spektrum an Streaming-Diensten zu erreichen oder Ihre Online-Sicherheit zu stärken, ExpressVPN bietet eine zuverlässige und intuitive Option.

Snel Overzicht – Beste VPN voor Samsung Smart TV in Nederland Hier is een snelle samenvatting van de beste VPN voor Samsung Smart TV in Nederland getest in 2024: ExpressVPN – Beste VPN voor Samsung Smart TV in Nederland: ExpressVPN is de beste Samsung Smart TV VPN vanwege zijn uitzonderlijke deblokkeringsmogelijkheden en premium beveiligingsfuncties zoals Split Tunneling. Het is ontworpen om naadloos te integreren met het unieke besturingssysteem van Samsung, waardoor uw streamingervaring wordt verbeterd zonder in te leveren op snelheid of privacy. Krijg een speciale aanbieding van ExpressVPN: EUR 6.12/mo (US$ 6.67/mo) - Save up to 49% with exclusive 1-year plans + 3 months free Surfshark – Voordelige VPN voor Samsung Smart TV in Nederland: Een ideale keuze voor budgetbewuste gebruikers die betrouwbare VPN-functionaliteit zoeken op hun Samsung Smart TV. Surfshark belooft onbeperkte gelijktijdige verbindingen, zodat u kunt genieten van uw favoriete streamingdiensten zonder de bank te breken. ➔ Krijg een speciale aanbieding van Surfshark: EUR 2.29/mo (US$ 2.49/mo) - Save up to 77% with exclusive 2-year plan + 30-day money-back guarantee NordVPN – Veilige VPN voor Samsung Smart TV in Nederland: Met zijn geavanceerde beveiligingsfuncties en geoptimaliseerde servers voor streaming en torrenting, is NordVPN toegewijd aan het waarborgen van uw online activiteiten blijven privé. Het houdt zich aan een strikt geen-logboekenbeleid, wat gemoedsrust biedt samen met zijn krachtige prestaties. ➔ Ontvang een speciale NordVPN-aanbieding: EUR 3.66/mo (US$ 3.99/mo) - Save up to 63% with exclusive 2-year plan + 3 months free for a friend CyberGhost – Gebruiksvriendelijke VPN voor Samsung Smart TV in Nederland: CyberGhost garandeert een soepele streaming ervaring op Samsung Smart TV’s met hoge snelheid verbindingen en gespecialiseerde apps. Het benadrukt privacy met zijn geen-logbeleid en biedt streaming-geoptimaliseerde servers voor moeiteloze toegang tot uw favoriete inhoud. ➔ Ontvang een speciale CyberGhost-aanbieding: EUR 1.86/mo (US$ 2.03/mo) - Save up to 84% with exclusive 2-year plans + 4 months free Private internet Access – Betrouwbare VPN voor Samsung Smart TV in Nederland: PIA is uitgerust met functies die speciaal zijn afgestemd op Samsung TV-gebruikers, waaronder het WireGuard-protocol en een uitgebreide selectie van serverlocaties. Het zorgt ervoor dat uw streaming- en torrentactiviteiten anoniem en veilig blijven. ➔ Ontvang een speciale PIA-aanbieding: EUR1.94/mo (US$ 2.11/mo) Spring naar Methodologie voor het selecteren van een VPN voor Samsung Smart TV in Nederland | Veelgestelde vragen

Holen Sie sich ExpressVPN – das beste VPN für Samsung Smart TV in Nederland 30-dagen geld terug garantie

Waarom heb ik een VPN nodig voor mijn Samsung Smart TV in Nederland?

Je hebt een VPN nodig voor je Samsung Smart T in Nederland Om uw streamingervaring te verbeteren en tegelijkertijd uw online activiteiten naadloos te beschermen. Door een betrouwbare VPN te gebruiken op een Smart TV via een router, kunt u ISP-internetvertraging voorkomen, privacy en veiligheid garanderen door uw verkeer te versleutelen en uw IP-adres te verbergen. Hier is een gedetailleerde verkenning van de voordelen in Nederland:

Omzeil Geografische Beperkingen: Met behulp van de beste Samsung TV VPN in Nederland, Met een VPN kun je toegang krijgen tot een breder scala aan streaming platforms en content bibliotheken, zoals Netflix, Hulu, Disney+ en anderen. De beste VPN voor Smart TV fungeert als een sleutel om deze applicaties te ontgrendelen, waardoor je volledige toegang hebt ongeacht je geografische locatie.

Met behulp van de beste Samsung TV VPN in Nederland, Met een VPN kun je toegang krijgen tot een breder scala aan streaming platforms en content bibliotheken, zoals Netflix, Hulu, Disney+ en anderen. De beste VPN voor Smart TV fungeert als een sleutel om deze applicaties te ontgrendelen, waardoor je volledige toegang hebt ongeacht je geografische locatie. Omzeil ISP-vertraging: Wanneer je internetverbinding niet versleuteld is, kunnen internetproviders je online activiteiten monitoren en je streaming snelheden beperken. Door een krachtige VPN in te stellen op je Samsung TV, versleutel je je online gegevens en verberg je je internetgedrag voor je ISP.

Wanneer je internetverbinding niet versleuteld is, kunnen internetproviders je online activiteiten monitoren en je streaming snelheden beperken. Door een krachtige VPN in te stellen op je Samsung TV, versleutel je je online gegevens en verberg je je internetgedrag voor je ISP. Verhoog uw online privacy en beveiliging: De toevoeging van een VPN Smart TV gaat verder dan alleen toegang tot wereldwijde inhoud. Het verbetert aanzienlijk uw online privacy en beveiliging. Door uw online verkeer te versleutelen en uw IP-adres te maskeren, maakt een VPN het moeilijk voor derden om te bespioneren of in te grijpen in uw internetactiviteiten.

5 Beste VPN’s voor Samsung Smart TV in Nederland in 2024 [Diepgaande analyse]

Om u te helpen bij het kiezen van de beste VPN voor Samsung Smart TV in Nederland, Ik heb verschillende betaalbare VPN’s getest, waarbij ik gekeken heb naar factoren zoals prijs, veiligheid, protocollen, servers, loggingbeleid en meer. Na uitgebreid testen, heb ik deze lijst samengesteld van de 5 beste VPN’s voor Samsung Smart TV in Nederland die bewezen hebben geweldig te zijn in het deblokkeren en streamen:

1. ExpressVPN – Beste VPN voor Samsung Smart TV in Nederland

9.8 Read Review Ultra-fast servers in 105 Countries

Excellent unblocking capability for Netflix, Hulu & more

Best-in-class encryption trusted security, and advanced protection features that block ads, trackers, and harmful sites.

Connect up to 8 devices simultaneously

24/7 customer support through live chat

30-day money-back guarantee Exclusive Offer Save 49% today! VISIT SITE

ExpressVPN is de beste Samsung Smart TV VPN in Nederland, allemaal dankzij de krachtige beveiligingsfuncties, snelle snelheden en robuuste deblokkeringsmogelijkheden. U kunt deze krachtige VPN via een router gebruiken om te genieten van het streamen op de Samsung Smart TV.

Bekend om zijn krachtige servernetwerk, pronkt ExpressVPN met over3000 servers in 105 landen, zodat gebruikers verbinding kunnen maken met een lokale server voor snel browsen of toegang kunnen krijgen tot internationale servers om geografisch beperkte inhoud te bekijken op Samsung Smart TV.

Tijdens het testen heb ik tonnen inhoud gedeblokkeerd zonder enige buffering. Ik heb uitgevoerd De snelheidstest van ExpressVPN in Nederland op één van zijn Amerikaanse servers, en de VPN leverde een downloadsnelheid van 92.26 Mbps en een uploadsnelheid van 89.45 Mbps op een 100 Mbps verbinding.

De downloadsnelheden die door ExpressVPN worden geboden zijn voldoende voor het streamen van video’s.

Dat is niet alles. De VPN bevat ook nog een aantal andere belangrijke functies, zoals DNS/IPv6-lekbescherming, TrustedServer-technologie en gesplitste tunneling. Er is ook een Threat Manager functie Dit beperkt de interactie met een groep derde partijen die bekend staan ​​om het volgen van activiteiten of het uitvoeren van kwaadaardige activiteiten op alle apps en websites op uw apparaat.

Met zijn ongeëvenaarde mogelijkheden voor het doorsturen van poorten, verhoogt ExpressVPN uw online ervaring en voldoet aan de behoeften van gaming en peer-to-peer file-sharing liefhebbers. Het gebruiksvriendelijke ontwerp en de ongeëvenaarde betrouwbaarheid maken ExpressVPN de beste keuze voor uw online activiteiten beste VPN met poortdoorsturing in Nederland, zorgen voor snellere verbindingen en superieure connectiviteit voor haar gebruikers.

Bovendien biedt Expressvpn aan live chat voor alle technische ondersteuning die u nodig heeft. U kunt gebruik maken van deze faciliteiten met een 30-dagen geld-terug-garantie, en een 7-daagse ExpressVPN gratis proefperiode in Nederland.

Als je de provider in detail wilt beoordelen, aarzel dan niet om het te lezen ExpressVPN beoordeling in Nederland.

Exclusieve Deal

Lezers van VPNRanks kunnen genieten van exclusieve VPN-deals! EUR6.12/mo (US$ 6.67/mo) - Save up to 49% with exclusive 1-year plans + 3 months free

Pros MediaStreamer-functie voor eenvoudige configuratie op Samsung Smart TV’s

Snelle snelheden

Geen logbeleid

24/7 live chat ondersteuning

Beste Samsung TV VPN

Biedt een speciale router-app en aangepaste firmware aan. Cons Biedt geen aanpasbare functies

Duurder in vergelijking met concurrenten

Holen Sie sich ExpressVPN – das beste VPN für Samsung Smart TV in Nederland 30 Tage Geld-zurück-Garantie

2. Surfshark – Voordelige VPN voor Samsung Smart TV in Nederland

Surfshark staat bekend om de betaalbare VPN voor Samsung Smart TV in Nederland, Ondanks het aanbieden van zoveel functies en geen beperkingen op apparaatverbindingen, wordt elk Surfshark-abonnement volledig gedekt 30-daagse geld-terug-garantie.

Met 3200 servers in100 landen, Surfshark is een geweldige metgezel om gecensureerde websites te bezoeken. Je kunt Surfshark gebruiken op je Samsung Smart TV en genieten van al je favoriete streamingdiensten zoals Disney Plus, Paramount Plus, HBO Max en Netflix.

Tijdens het testen van Surfshark VPN op Samsung TV, ontdekte ik dat het geweldige verbindingsnelheden biedt voor een soepele streamingervaring. Wanneer ik getest Surfshark’s snelheden in Nederland na het verbinden met zijn Dallas serverOp de 100 Mbps verbinding heb ik indrukwekkende downloadsnelheden ervaren van 81.32 Mbpsen upload snelheden van 76.12 Mbps.

Surfshark biedt snelle snelheden op al zijn servers, perfect voor streaming.

Surfshark biedt robuuste beveiliging die gebruikers helpt veilig te blijven tijdens het streamen. Samen met de militaire-kwaliteit AES 256-bit versleuteling, het biedt ook een kill switch, Whitelister, MultiHop, en CleanWeb.

Surfshark biedt software aan die draait op een breed scala aan platforms, waaronder Windows, Android, macOS, iOS, en Linux. Bovendien, als je het wilt gebruiken op een compatibele router, is handmatige configuratie noodzakelijk.

Deze goedkoopste VPN voor Samsung Smart TV biedt aan live chat ondersteuning 24/7, en voor het gemak van de klant, krijg je ook de Surfshark gratis proefperiode in Nederland voor 7 dagen, voordat je je committeert aan een premium lidmaatschap.

Voor meer informatie, bekijk mijn uitgebreide handleiding Surfshark beoordeling in Nederland.

Exclusieve Deal

Lezers van VPNRanks kunnen genieten van exclusieve VPN-deals! EUR2.29/mo (US$ 2.49/mo) - Save up to 77% with exclusive 2-year plan + 30-day money-back guarantee

Pros Een solide optie voor streaming.

Snelle snelheden

Goedkope VPN Samsung TV

Eenvoudige routerconfiguratie

Heeft geen verbindingslimieten

Enorm netwerk Cons Sommige servers doen er een paar minuten over om verbinding te maken.

Holen Sie sich Surfshark – VPN Nr. 2 für Samsung Smart TV in Nederland 30 Tage Geld-zurück-Garantie

3. NordVPN – Veilige VPN voor Samsung Smart TV in Nederland

9.8 Read Review 6000 servers in 60 countries

WireGuard protocol (NordLynx)

6 Simultaneous Connection

DoubleVPN

24/7/365 Live Chat Support

30 Days Money Back Guarantee 69% Off 2 Year Plan VISIT SITE

NordVPN is een veilige VPN voor Samsung Smart TV in Nederland. Met zijn toewijding aan het bieden van hoogwaardige beveiligingsfuncties zonder snelheid of gebruiksvriendelijkheid in gevaar te brengen, onderscheidt NordVPN zich als een sterke aanbeveling voor Samsung Smart TV. Es ist mit erstklassigen Sicherheitsfunktionen ausgestattet und bietet schnelle Verbindungen und Optionen, die selbst den anspruchsvollsten Benutzern gerecht werden.

NordVPN’s indrukwekkende servernetwerk, dat bestaat uit 6000 servers overal 61 landen, zorgt ervoor dat gebruikers toegang hebben tot een breed scala aan geo-beperkte inhoud met betrouwbare verbindingen.

Terwijl Het testen van NordVPN-snelheden in Nederland, Ik ontving een downloadsnelheid van 83.82 Mbpsen een uploadsnelheid van 44.64 Mbps.Ik kon gemakkelijk exclusieve inhoud streamen van verschillende streaming platforms met behulp van NordVPN op mijn Samsung Smart TV.

Met NordVPN kreeg ik geweldige snelheden en heb ik geen buffering ervaren tijdens het streamen.

NordVPN maakt gebruik van verhullende technologie, die is ontworpen om u te helpen bij het openen van geo-geblokkeerde streamingdiensten. Het vermomt uw VPN-verkeer als normaal internetverkeer om VPN-blokkades te omzeilen. U krijgt ook meerdere andere beveiligingsfuncties, waaronder Ui over VPN, Dubbele VPN, AES 256-bit encryptie, en twee kill switches Om veilig te blijven.

NordVPN heeft een live chat beschikbaar 24/7, voor het geval dat jouw NordVPN werkt niet in Nederland Op je televisie. Bovendien krijg je zonder de abonnementskosten te betalen een gratis proefperiode van NordVPN om de functies te verkennen.

Bekijk mijn uitgebreide NordVPN beoordeling in Nederland voor meer informatie.

Exclusieve Deal

Lezers van VPNRanks kunnen genieten van exclusieve VPN-deals! EUR 3.66/mo (US$ 3.99/mo) - Save up to 63% with exclusive 2-year plan + 3 months free for a friend

Pros Biedt vooraf geconfigureerde routers aan en staat handmatige configuratie toe.

Servers maken HD-kwaliteit streaming mogelijk.

Compromitteert geen privacy en veiligheid

27/7 live chat ondersteuning

Verduisteringstechnologie Cons De desktop-app is een beetje traag.

Holen Sie sich NordVPN – #3 VPN für Samsung Smart TV in Nederland 30 Tage Geld-zurück-Garantie

4. CyberGhost – Gebruiksvriendelijke VPN voor Samsung Smart TV in Nederland

9.8 Read Review See Also How to Use a VPN With Samsung Smart TV 11651 Servers Servers in 100 Countries

7 Simultaneous Logins

45 Days Money-Back Guarantee

Strict No Logs Policy

24/7 Live Chat Support

Strong Protocols & Encryption 83% Off 3 Years + 4 Months Free VISIT SITE

CyberGhost is de meest gebruiksvriendelijke VPN voor Samsung Smart TV in Nederland. Het biedt een naadloze ervaring met een intuïtieve interface, waardoor zelfs VPN-nieuwkomers gemakkelijk door de instellingen kunnen navigeren.

CyberGhost’s kracht ligt in zijn uitgebreide servernetwerk, met trots vermeldend 11651 servers over meer dan 100 landen. Deze uitgebreide selectie stelt Samsung Smart TV-gebruikers in staat om eenvoudig geografische beperkingen te omzeilen en toegang te krijgen tot een breed scala aan inhoud van over de hele wereld.

Voor het testen heb ik verbinding gemaakt met de speciale server van CyberGhost en had ik een bufferloze streaming ervaring op het platform. Toen ik getestte CyberGhost-snelheden in Nederland Op de 100 Mbps verbinding kreeg ik een downloadsnelheid van 75.47 Mbpsen een uploadsnelheid van 69.34 Mbps.

CyberGhost biedt snelle snelheden op haar servers.

Met CyberGhost’s Smart DNS-service kunt u toegang krijgen tot geo-geblokkeerde inhoud op Samsung Smart TV. Enkele van CyberGhost’s vele sterke beveiligingsfuncties zijn: 256-bit AES-encryptie, automatische Wi-Fi-beveiliging, een Kill Switch en DNS-lekbescherming.

Je kunt HD-video’s bekijken zonder enige haperingen door verbinding te maken met geoptimaliseerde streaming servers. Er zijn speciale secties binnen de software voor het verbinden met gaming, streamen, torrenten en NoSpy-servers.

Naast dat, kun je ook gebruik maken van de CyberGhost gratis proefperiode in Nederland Om te controleren of de VPN compatibel is met de router om te werken op een Smart TV. Als het naadloos werkt, kun je overstappen naar een betaald abonnement.

Lees mijn CyberGhost beoordeling in Nederland voor meer informatie.

Exclusieve Deal

Lezers van VPNRanks kunnen genieten van exclusieve VPN-deals! EUR 1.86/mo (US$ 2.03/mo) - Save up to 84% with exclusive 2-year plans + 4 months free

Pros Servers zijn snel voor het ontgrendelen van streamingdiensten.

Kan direct worden geconfigureerd op uw router.

Houdt uw streamingactiviteiten veilig Cons Werkt niet in China en de Verenigde Arabische Emiraten

Holen Sie sich CyberGhost – VPN Nr. 4 für Samsung Smart TV in Nederland 30 Tage Geld-zurück-Garantie

5. Private internet Access – Betrouwbare VPN voor Samsung Smart TV in Nederland

9.8 Read Review Does Not Keep Any Logs

24/7 Customer Support

7 Days Money Back Guarantee

35000 + Servers in 84 Countries

+ Servers in Countries SOCKS 5 proxy

Compatible with Leading Devices 84% Off 2 Year Plan VISIT SITE

Private Internet Access Wordt sterk aanbevolen als betrouwbare VPN voor Samsung Smart TV in Nederland, Dankzij het indrukwekkende servernetwerk en de streaming snelheid van PIA, heb je naadloze toegang tot geo-beperkte inhoud. Met PIA krijg je niet alleen een service die regionale blokkades kan omzeilen, maar ook een die ervoor zorgt dat je je favoriete shows en films kunt streamen zonder enige vertraging.

PIA biedt een enorm netwerk van 35000 servers in84 landen voor het deblokkeren van geo-beperkte inhoud op Samsung Smart TV’s. Bovendien biedt het betrouwbare snelheden, een servernetwerk en stabiele connectiviteit.

getest, heb ik zonder enige vertraging gemakkelijk de uitgebreide Amerikaanse bibliotheek van Amazon Prime gedeblokkeerd het testen van de snelheden van PIA in Nederland Op zijn Amerikaanse server leverde de VPN een downloadsnelheid van 65.78 Mbpsen een uploadsnelheid van 57.16 Mbps op een 100 Mbps verbinding.

De PIA-servers maakten zeer snelle downloads en surfen mogelijk.

Ook biedt het Robuuste AES-256-encryptie, een geen-logbeleid en een automatische kill switch. Deze functies zorgen ervoor dat uw online activiteiten veilig en privé zijn, waardoor het een betrouwbare keuze is voor Samsung Smart TV-gebruikers.

Het is een aantrekkelijke optie voor mensen die zowel snelheid als betrouwbaarheid waarderen. Je kunt zelfs kiezen voor de 30-dagen geld-terug-garantie, of de IPVanish gratis proefperiode in Nederland om de VPN uit te proberen.

Voor een gedetailleerde handleiding over deze VPN, raadpleeg alstublieft mijn PIA beoordeling in Nederland.

Exclusieve Deal

Lezers van VPNRanks kunnen genieten van exclusieve VPN-deals! EUR1.94/mo (US$ 2.11/mo)

Pros Biedt handmatige configuratie voor routers

Duizenden servers over de hele wereld

Betrouwbare streaming snelheden Cons Werkt niet in China

Mogelijk niet enkele streaming platforms deblokkeren.

Holen Sie sich PIA – #5 VPN für Samsung Smart TV in Nederland 30 Tage Geld-zurück-Garantie

Methodologie: Hoe kies je de beste VPN voor Samsung Smart TV in Nederland

De volgende factoren moeten in overweging worden genomen bij het kiezen van de beste VPN voor Samsung Smart TV in Nederland:

Router compatibiliteit – Op zijn minst werken de beste VPN’s voor Samsung Smart TV’s met bepaalde routers. Met behulp van handmatige instellingen kun je je VPN-router verbinden met je Samsung Smart TV. Sommige bevatten zelfs Smart DNS, waardoor het omzeilen van inhoudsbeperkingen nog sneller en eenvoudiger wordt.

Op zijn minst werken de beste VPN’s voor Samsung Smart TV’s met bepaalde routers. Met behulp van handmatige instellingen kun je je VPN-router verbinden met je Samsung Smart TV. Sommige bevatten zelfs Smart DNS, waardoor het omzeilen van inhoudsbeperkingen nog sneller en eenvoudiger wordt. Massief servernetwerk – Samsung Smart TV-gebruikers kunnen applicaties downloaden voor streamingdiensten en internationale televisiezenders. Een VPN moet minstens 1000+ servers bieden in alle belangrijke delen van de wereld. Ik heb gezocht naar VPN’s met wereldwijde servernetwerken in tientallen landen, waaronder de VS en het VK. Kies er een uit de lijst van beste VPN-providers.

Samsung Smart TV-gebruikers kunnen applicaties downloaden voor streamingdiensten en internationale televisiezenders. Een VPN moet minstens 1000+ servers bieden in alle belangrijke delen van de wereld. Ik heb gezocht naar VPN’s met wereldwijde servernetwerken in tientallen landen, waaronder de VS en het VK. Kies er een uit de lijst van beste VPN-providers. Snelheid – Je wilt geen beperking van breedband op je Samsung Smart TV tijdens het streamen. Alle VPN’s bieden onbeperkte bandbreedte. Hun snelle servers zorgen voor 4K-streaming zonder vertraging of buffering. Om de snelste VPN’s te identificeren, test ik ze regelmatig.

Je wilt geen beperking van breedband op je Samsung Smart TV tijdens het streamen. Alle VPN’s bieden onbeperkte bandbreedte. Hun snelle servers zorgen voor 4K-streaming zonder vertraging of buffering. Om de snelste VPN’s te identificeren, test ik ze regelmatig. Het deblokkeren – Sommige VPN’s kunnen geen streamingdiensten deblokkeren. VPN’s met gedeelde IP-adressen doen dit vaak. Streamingplatforms blokkeren deze IP-adressen snel. De beste Samsung Smart TV VPN’s overwinnen regelmatig beperkingen.

Sommige VPN’s kunnen geen streamingdiensten deblokkeren. VPN’s met gedeelde IP-adressen doen dit vaak. Streamingplatforms blokkeren deze IP-adressen snel. De beste Samsung Smart TV VPN’s overwinnen regelmatig beperkingen. Beveiliging – Een VPN voor Samsung TV versleutelt uw internetverkeer om het te beschermen tegen hackers. Alle VPN’s in deze blog zijn versleuteld, beschermd tegen DNS-lekken en bevatten kill switches. Sommige bieden DoubleVPN-servers voor extra beveiliging. Uw apparaten en gegevens zullen veiliger zijn.

Een VPN voor Samsung TV versleutelt uw internetverkeer om het te beschermen tegen hackers. Alle VPN’s in deze blog zijn versleuteld, beschermd tegen DNS-lekken en bevatten kill switches. Sommige bieden DoubleVPN-servers voor extra beveiliging. Uw apparaten en gegevens zullen veiliger zijn. Privacy – Na het beoordelen van 140 VPN-logbeleidsregels, heb ik vastgesteld dat sommige uw privacy kunnen schenden. U heeft een redelijke premium VPN met een no-logs beleid nodig om te voorkomen dat uw gegevens worden verkocht aan andere partijen.

Na het beoordelen van 140 VPN-logbeleidsregels, heb ik vastgesteld dat sommige uw privacy kunnen schenden. U heeft een redelijke premium VPN met een no-logs beleid nodig om te voorkomen dat uw gegevens worden verkocht aan andere partijen. Gebruiksgemak – Een router VPN-verbinding kan lastig zijn voor niet-techneuten. Ik ontdekte VPN’s met veel instructies om dingen te vereenvoudigen. Voor hulp bij de installatie zijn live chat en e-mailondersteuning altijd beschikbaar.

Een router VPN-verbinding kan lastig zijn voor niet-techneuten. Ik ontdekte VPN’s met veel instructies om dingen te vereenvoudigen. Voor hulp bij de installatie zijn live chat en e-mailondersteuning altijd beschikbaar. Waarde voor Geld –Sommige VPN’s ondersteunen geen routers en zijn duurder dan deze. De VPN-kortingscodes laten je meer besparen op de beste Samsung Smart TV VPN’s. Beter nog, al deze alternatieven bevatten 30 dagen risicovrije geld-terug-garanties.

Hoe gebruik ik een VPN op een Samsung Smart TV in Nederland [Controleer alle 4 manieren]

Aangezien er geen speciale Samsung TV VPN-app is en Samsung Smart TV’s het niet toestaan om VPN-apps rechtstreeks op het apparaat te downloaden, kunt u de volgende vier methoden gebruiken om een VPN te installeren op een Samsung Smart TV in Nederland:

Stel een VPN in met behulp van DD-WRT-routers

Stel een VPN in met behulp van een Android

Stel een Smart DNS in op een Samsung Smart TV

Stel een VPN in met behulp van je pc/laptop

Hoe stel je een Samsung Smart TV in voor DD-WRT-routers in Nederland?

Naar mijn mening is de meest eenvoudige methode om een VPN te gebruiken op een Samsung Smart TV via routers. Zodra je een VPN hebt geconfigureerd, zullen alle routerapparaten een VPN-verbinding hebben.

Hieronder volgt de VPN-instelling van Samsung TV voor DD-WRT-routers en het Tizen-besturingssysteem:

Bladeren uw DD-WRT-dashboard.

uw DD-WRT-dashboard. Doorgaan Om in te stellen.

Om in te stellen. Ga naar Basisinstellingen .

. Selecteer PPTP vanuit de Connectie Type selecteren

Type selecteren Controleer de “Gebruik DHCP” doos.

doos. Voer in Het VPN Gateway (PPTP Server) adres.

Het VPN Gateway (PPTP Server) adres. Voer uw in gebruikersnaam en wachtwoord .

. Vul aan het vak met aanvullende PPTP-opties “weigeren-eap”.

het vak met aanvullende PPTP-opties “weigeren-eap”. Begin het DHCP-server .

. Dan Klik op Toepassen en Opslaan.

Klik op Toepassen en Opslaan. Selecteer Status vanuit het bovenste menu.

vanuit het bovenste menu. Navigeer naar de WAN tab .

. Klik Verbinden.

Hoe stel je een Samsung Smart TV VPN in via Android in Nederland?

Het opzetten van een VPN op een Samsung Smart TV met Android OS via een extra apparaat is vrij eenvoudig. Je kunt een VPN installeren op een Samsung Smart TV rechtstreeks vanuit de Google Play Store.

Hier is hoe je het zelf kunt doen:

Op jouw Samsung Smart TV, ga naar de Google Play Store. Zoek naar ExpressVPN . Installeren de app op uw televisie. Als je al een VPN-gebruiker bent, voer dan je inloggegevens in en ga verder naar de ExpressVPN-serverslijst. Kies uw voorkeursserver en beginnen met uitzenden! Let op: Het installeren van een VPN-app op een Samsung Smart TV kan eenvoudig worden gedaan via de Google Play Store. Maar je hebt extra hardware nodig die Android OS kan draaien om apps op een Samsung Smart TV te kunnen sideloaden.

Holen Sie sich ExpressVPN – das beste VPN für Samsung Smart TV in Nederland 30 Tage Geld-zurück-Garantie

Hoe stel je Smart DNS in op een Samsung TV in Nederland?

Smart DNS is een andere technologie die op een manier werkt die enigszins vergelijkbaar is met proxies en VPN’s. Het kan effectief beperkte sites omzeilen zonder veel gedoe.

Echter, het versleutelt geen gebruikersverkeer, wat veel minder veilig is dan VPN-diensten. Het gebrek aan versleuteling maakt Smart DNS-diensten sneller, maar dit gaat ten koste van de veiligheid. Daarom, als veiligheid geen prioriteit is en snelle streams zijn wat je wilt, kan Smart DNS de juiste keuze zijn.

Laten we ons verdiepen in de stappen voor het instellen van de DNS op een Samsung Smart TV:

Veranderen DNS, Door op de Menu-knop op uw afstandsbediening te drukken. Selecteer Netwerk. Kies Netwerkstatus. Kies IP Instellingen. Klik DNS-instellingen. Kies voor Voer handmatig in. Om door te gaan, voer uw in DNS-adres. Deze stappen kunnen worden gebruikt voor het instellen van ExpressVPN Smart DNS op Samsung Smart TV-apparaten. Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat uw Samsung Smart TV compatibel is met de streamingdiensten die u wilt gebruiken. Bijvoorbeeld, als u Amerikaanse kanalen zoals HBO of wilt streamen Netflix, Je moet de regio van je tv veranderen naar de Verenigde Staten.

Holen Sie sich ExpressVPN – das beste VPN für Samsung Smart TV in Nederland 30 Tage Geld-zurück-Garantie

Hoe stel je een Samsung Smart TV VPN in via een pc of laptop in Nederland?

Je kunt een VPN instellen op een Samsung Smart TV in Nederland Door je internetverbinding te delen vanaf je pc of laptop. Je zult de internetverbinding van je pc moeten delen met je Smart TV.

Ga naar > Startmenu > Configuratiescherm > Netwerk- en deelcentrum > Adapterinstellingen wijzigen. Nu, vind de ‘tap adapter’ verbonden met uw VPN-provider. Klik er met de rechtermuisknop op en spring erin ‘kenmerken.’ Klik vervolgens op de ‘Delen Tab.’ ‘Tik’ de Laat andere netwerkgebruikers verbinding maken via de internetverbinding van deze computer.‘ Klik nu op de ‘uitklapmenu’ menu > kies de Ethernet verbinding die je zojuist hebt geconfigureerd. Eindelijk Herstart uw pc Om de installatie te voltooien en deze verbinding te gebruiken op uw Samsung Smart TV. Let op: Ik Ik heb het volgende proces getest met ExpressVPN, wat werkte als magie.

Holen Sie sich ExpressVPN – das beste VPN für Samsung Smart TV in Nederland 30 Tage Geld-zurück-Garantie

VPNs om te vermijden bij het gebruik van Samsung Smart TV in Nederland

De verbindingkwaliteit en beveiliging van sommige VPN’s zijn ondermaats. In vergelijking met hun gratis tegenhangers zijn sommige betaalde VPN’s slechter wanneer ze worden gebruikt met een Samsung Smart TV, omdat ze een maandelijkse vergoeding vragen maar niet voldoende service bieden. Hier is een lijst van VPN’s die je moet vermijden voor je Samsung Smart TV in Nederland:

HolaVPN: HolaVPN werkt meer als een peer-to-peer proxy netwerk dan als een traditionele VPN, zonder enige vorm van versleuteling. Dit maakt uw gegevens gemakkelijk toegankelijk en kwetsbaar voor onderzoek. Bovendien staat het bekend om het aanzienlijk verminderen van bandbreedte. Meer details zijn te vinden in de Hola VPN beoordeling in Nederland .

HolaVPN werkt meer als een peer-to-peer proxy netwerk dan als een traditionele VPN, zonder enige vorm van versleuteling. Dit maakt uw gegevens gemakkelijk toegankelijk en kwetsbaar voor onderzoek. Bovendien staat het bekend om het aanzienlijk verminderen van bandbreedte. Meer details zijn te vinden in de . HoxxVPN: Deze service mist een cruciale kill switch-functie en de gebruikte encryptietechnologie is verouderd en onveilig. Het staat ook bekend om zijn teleurstellende snelheden en het bijhouden van gebruikersgegevens, waardoor het verstandig is om te vermijden. Meer informatie is beschikbaar in de HoxxVPN beoordelingin Nederland .

Deze service mist een cruciale kill switch-functie en de gebruikte encryptietechnologie is verouderd en onveilig. Het staat ook bekend om zijn teleurstellende snelheden en het bijhouden van gebruikersgegevens, waardoor het verstandig is om te vermijden. Meer informatie is beschikbaar in de . HideMyAss: Bekend om het verzamelen van gebruikersgegevens en het verkopen ervan aan derden, staat HideMyAss slecht bekend als VPN-optie. Het is ook niet effectief in het omzeilen van beperkingen op veel websites HideMyAss beoordeling in Nederland biedt meer diepgaande inzichten in deze kwesties.

Meer VPN-gidsen van VPNRanks

Beste Apple TV VPN in Nederland: Ontgrendel Exclusieve Inhoud op Apple TV Veilig.

Ontgrendel Exclusieve Inhoud op Apple TV Veilig. Beste VPN voor iPad in Nederland: Zorg ervoor dat uw iPad-gegevens veilig blijven.

Zorg ervoor dat uw iPad-gegevens veilig blijven. Beste VPN voor iPhone in Nederland: Bescherm uw iOS-privacy eenvoudig.

Bescherm uw iOS-privacy eenvoudig. Beste VPN voor IPTV in Nederland: Ervaar buffer-vrije IPTV in het Verenigd Koninkrijk met een betrouwbare VPN.

Veelgestelde vragen – Beste VPN voor Samsung Smart TV in Nederland

Nu je de beste VPN’s kent voor je Samsung TV in Nederland Laten we het hebben over enkele van de meest gestelde vragen over VPN’s en Samsung Smart TV’s.

Kan ik een VPN op mijn Samsung smart TV zetten? Nee, Samsung Smart TV’s ondersteunen geen directe installatie van VPN-apps. Echter, je kunt nog steeds een VPN gebruiken met je Samsung Smart TV door het op te zettenExpressVPN op uw router. Deze methode stelt u in staat om te genieten van de voordelen van VPN op uw TV. Bovendien heeft u de mogelijkheid om een VPN te gebruiken op andere apparaten, zoals uw telefoon, tablet of computer, en vervolgens de inhoud naar uw Samsung Smart TV te casten. Welke VPN gebruikt Samsung? Samsung-apparaten maken gebruik van een verbeterde versie van de Android VPN-client, Ingebouwd in het systeem. Om gebruik te maken van deze verbeterde VPN-service, is het mogelijk om de Android VPN-beheer voor Knox-app te implementeren en het VPN-profiel in te stellen via de Knox Service Plugin. Is er een VPN-app voor Samsung Smart TV? Nee, Samsung Smart TV’s ondersteunen niet de installatie van VPN-apps rechtstreeks op het apparaat. Echter, je kunt nog steeds gebruik maken van de voordelen van een VPN op je Samsung Smart TV door ExpressVPN te installeren op je router. Op deze manier kun je genieten van de voordelen van een VPN. Daarnaast kun je een VPN gebruiken op andere apparaten, zoals je telefoon, tablet of computer, en vervolgens het scherm casten naar je Samsung Smart TV. Wat is de makkelijkste manier om een VPN te installeren op een Samsung Smart TV in Nederland? De eenvoudigste manier om een VPN te installeren op een Samsung Smart TV is door eerst de VPN in te stellen op een Windows-apparaat en vervolgens die verbinding te delen om verbinding te maken met de TV. Heeft Samsung ingebouwde VPN? Ja, Samsung-apparaten zijn uitgerust met een ingebouwde Android VPN-client, wat geschikt is voor bedrijven. Hoewel het beschikbaar is op alle Samsung-apparaten, is het beperkt tot basis VPN-configuraties binnen de Android-instellingen-app. Daarnaast biedt Samsung een verbeterde versie van de Android VPN-service op haar apparaten aan. Kan ik een gratis VPN gebruiken met Samsung Smart TV in Nederland? Ja, het is mogelijk om een gratis VPN te gebruiken met een Samsung Smart TV Maar het wordt niet aanbevolen. Dit komt door beperkingen die gepaard gaan met gratis VPN’s, zoals beperkte serveropties, de noodzaak voor extra routerinstellingen, datalimieten en de mogelijkheid om je internetsnelheid te verlagen. Zal een VPN mijn verbinding vertragen op mijn Samsung Smart TV in Nederland? Ja, het gebruik van een VPN met je Samsung Smart TV kan je verbindingssnelheid in Nederland vertragen. Dit geldt vooral voor VPN’s die je snelheid aanzienlijk verlagen, wat resulteert in langere laadtijden van video’s en constant bufferen tijdens het afspelen. Om compatibiliteit met Samsung Smart TV te garanderen, moet de VPN een app hebben die met je router werkt of een Smart DNS-functie voor optimale prestaties. Kan ik in plaats van een VPN-router een Smart DNS gebruiken? Ja, je kunt een Smart DNS gebruiken als een eenvoudiger alternatief voor een VPN-router als je voornaamste doel is om toegang te krijgen tot inhoud of websites op basis van geografische locaties. Echter, voor degenen die op zoek zijn naar verbeterde beveiliging en een meer uitgebreide oplossing, is een VPN de aanbevolen optie. Zijn er nog andere manieren om een VPN te gebruiken met een Samsung Smart TV? Ja, hoewel Samsung Smart TV’s geen directe installatie van VPN-apps ondersteunen, kunt u nog steeds profiteren van VPN-diensten op uw Samsung Smart TV. Dit is mogelijk door een VPN, zoals NordVPN, te configureren op uw router. Kan ik NordVPN gebruiken op mijn Samsung Smart TV?

Ja! NordVPN kan worden gebruikt met Samsung Smart TV en werkt naadloos wanneer het wordt gebruikt met compatibele routers, op Windows-apparaten die fungeren als hotspot, of via de SmartPlay-functie. Welke Smart TV-apps kunnen door een VPN worden ontgrendeld?

Hier zijn een paar van de meest populaire apps die een VPN je kan helpen deblokkeren op je Smart TV: TV, films en nieuws Netflix BBC iPlayer Amazon Prime Video ESPN

Muziek Tidal Spotify Pandora

Sporten ESPN Het Tennis Kanaal



Afsluiten maar!

In conclusie, het gebruik van een Samsung Smart TV kan Soms kan het lastig zijn vanwege Tizen, een speciaal besturingssysteem van Samsung TV. Dit maakt het moeilijk om sommige apps rechtstreeks aan de tv toe te voegen, zoals VPN’s, wat een beetje frustrerend kan zijn als je meer shows wilt kijken of je kijkgedrag privé wilt houden.

Maar er is een goede manier om dit op te lossen. Door gebruik te maken van de beste VPN voor Samsung Smart TV in Nederland kan veel helpen. Het stelt je in staat Maak verbinding met internet via een router. Dit betekent dat je naar programma’s kunt kijken die normaal gesproken niet beschikbaar zijn in jouw regio en Houd je internetgebruik veilig en privé. Je moet het misschien instellen via je internetrouter of een speciale instelling genaamd Smart DNS gebruiken, maar als het eenmaal is gedaan, werkt het geweldig.

Van alle VPN’s die je zou kunnen kiezen, ExpressVPN is de beste VPN voor Samsung Smart TV in Nederland. Het is eenvoudig in te stellen op je router en snel, dus je hoeft niet lang te wachten tot programma’s beginnen, en je kunt vanaf veel verschillende plaatsen kijken.