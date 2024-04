7 beste KOSTENLOSE VPNs 2024: 100 % sicher & sehr schnell (2024)

Eric Goldstein Aktualisiert: 30. MĂ€rz 2024

Du hast kaum Zeit? Hier sind die besten kostenlosen VPNs des Jahres 2024: đŸ„‡ ExpressVPN : Es gibt zwar keinen kostenlosen Plan, aber Du wirst im Jahr 2024 kein besseres VPN auf dem Markt finden. Außerdem gibt es eine 30-tĂ€gige Geld-zurĂŒck-Garantie, d.h. Du kannst es einen ganzen Monat lang risikofrei testen. ExpressVPN bietet branchenfĂŒhrende Sicherheitsfeatures, superschnelle Geschwindigkeiten, coole Features wie Split-Tunneling und Malware-Schutz sowie eine hervorragende UnterstĂŒtzung fĂŒrs Streaming und Herunterladen von Torrents.

Ich bin kein großer Fan von kostenlosen VPNs und ich empfehle sie normalerweise auch nicht. Einige kostenlose VPNs bieten zwar gute Sicherheitsfunktionen, wie z.B. eine VerschlĂŒsselung auf MilitĂ€rniveau (die deinen gesamten Online-Verkehr verbirgt) aber die meisten kostenlosen Dienste sind zu eingeschrĂ€nkt und weder die Zeit noch die MĂŒhe wert.

Die meisten der völlig kostenlosen VPN-Apps sind sogar mehr oder weniger gefĂ€hrlich. Manche enthalten Malware und infizieren dein GerĂ€t, speichern AktivitĂ€tsprotokolle und verkaufen deine persönlichen Daten (wie die von dir besuchten Webseiten und deine IP-Adresse) an zwielichtige Dritte. Den vertrauenswĂŒrdigen kostenlosen VPNs fehlen in der Regel wichtige Sicherheitsfunktionen. Außerdem haben sie meist extrem niedrige Datenobergrenzen (so dass du das VPN kaum nutzen kannst), sehr langsame Geschwindigkeiten, fehlerhafte oder veraltete Apps oder funktionieren ganz einfach gar nicht.

Selbst die kostenlosen Angebote der besten VPN-Anbieters haben ihre unĂŒbersehbaren Nachteile. Oft erhĂ€ltst du zum Beispiel bekommst nur Zugang zu ein paar Serverstandorten. Viele kostenlose Versionen bieten keine UnterstĂŒtzung fĂŒr Streaming oder Torrent-Filesharing, und die meisten wichtigen Funktionen sind hinter einer Bezahlschranke versteckt. Wieder andere beschrĂ€nken den Zugang zur Kundensupport-Plattformen (also auch zum Live-Chat) und gestatteten es dir nicht, mehr als 1 GerĂ€t gleichzeitig zu verbinden.

Die Vorteile, die dir kostenpflichtige VPNs bieten, ĂŒberwiegen bei weitem den geringen Nutzen von kostenlosen VPNs. Ein gutes kostenpflichtiges VPN bringt sehr viele Vorteile mit sich, wie z.B. erweiterte Sicherheitsfunktionen, hohe Geschwindigkeiten, unbegrenztes Datenvolumen, mehrere gleichzeitige Verbindungen, UnterstĂŒtzung fĂŒr Streaming und Torrent-Filesharing und bedienerfreundliche Apps fĂŒr alle gĂ€ngigen Betriebssysteme. Ich wĂŒrde daher immer zu einem Upgrade auf einen kostengĂŒnstigen Premium-Dienst raten (ExpressVPN ist meine erste Wahl in 2024).

Wenn du jedoch wirklich nur auf der Suche nach einem brauchbaren kostenlosen VPN bist, gibt es zumindest eine Handvoll guter Optionen, aus denen du wĂ€hlen kannst. Alle kostenlosen VPNs auf dieser Liste sind sicher, bieten sogar ein paar “zusĂ€tzliche” Funktionen und sind benutzerfreundlich.

ExpressVPN 2. đŸ„ˆ CyberGhost VPN – bestes kostenloses VPN fĂŒr Streaming. Bietet 100+ Streaming-Server, die mit 50+ Streaming-Plattformen funktionieren, darunter Netflix, BBC iPlayer und Max. Es gibt zwar kein kostenloses Paket, aber du kannst es 24 Stunden lang kostenlos testen und bekommst eine großzĂŒgige 45-tĂ€gige Geld-ZurĂŒck-Garantie.

CyberGhost VPN 3. đŸ„‰ Proton VPN — Tolles kostenloses VPN mit unbegrenztem Datenvolumen, sehr hohen Geschwindigkeiten & tollen Datenschutzfunktionen.

Proton VPN 4. hide.me — Ordentliche kostenlose Version fĂŒr Torrent-Filesharing + gutes Servernetzwerk und unbegrenztes Datenvolumen.

5. Hotspot Shield — Gutes kostenloses VPN fĂŒr normales Surfen im Internet mit unbegrenztem Datenvolumen + guten Sicherheitsfunktionen.

Plus 3 weitere!

đŸ„‡1. ExpressVPN – das beste VPN im Jahr 2024

ExpressVPNist zwar nicht zu 100 % kostenlos, ist aber das beste VPN auf dem Markt und jeder Kauf ist mit einer 30-tĂ€gigen Geld-zurĂŒck-Garantie abgesichert – Du kannst es also testen und bekommst trotzdem den vollen Betrag zurĂŒck, wenn Du nicht zufrieden bist. Du solltest aber nicht lange brauchen, um zu erkennen, warum ExpressVPN an der Spitze der Branche steht. Es hat die besten Sicherheitsfeatures, es ist das beste VPN fĂŒrs Streaming, Herunterladen von Torrentsund Gaming, hat die schnellsten Geschwindigkeitenund anwenderfreundliche Anwendungenmit deutscher UIfĂŒr so ziemlich jedes GerĂ€t, mit dem Du online gehen kannst.

ExpressVPN bietet hervorragende Sicherheitsfeatures.ZusĂ€tzlich zu einer Keine-Logs-Richtlinie, die von unabhĂ€ngiger Seite geprĂŒft und bestĂ€tigt wurde, bietet ExpressVPN Folgendes:

TrustedServer-Technologie.Das bedeutet, dass keine Daten auf der Festplatte gespeichert werden und alle Daten jedes Mal gelöscht werden, wenn der Server aus- oder eingeschaltet wird. Das wurde zudem durch ein externes Audit bestÀtigt.

Perfect Forward Secrecy.Das Ă€ndert Deinen VerschlĂŒsselungsschlĂŒssel jedes Mal, wenn Du Dich mit einem Server verbindest.

VollstÀndiger Leak-Schutz.ExpressVPN bietet Schutz vor DNS-, WebRTC- und IPv6-Leaks.

ExpressVPN Keys.Das ist ein Passwort-Manager, der alle Deine Logins schĂŒtzt und Dir hilft, sichere Passwörter zu erstellen.

ExpressVPN bietet auch eine wirklich hervorragende Sicherheitsfunktion namens „erweiterter Schutz“. Dahinter verbirgt sich ein effektiver Werbeblocker (einer der besten auf dem Markt)der neben dem „Threat Manager“ optional auch die Möglichkeit zur Blockierung von sogenannten „Adult“-Inhalten bietet. Der „Threat Manager“ leistet gute Arbeit darin, Verbindungen zu verdĂ€chtigen Webseiten und Werbetracker zu blockieren. Die Desktop-Apps von ExpressVPN aktualisieren sich automatisch selbst, so dass du nie ohne aktuellen und vollstĂ€ndigen Schutz dastehst.

Vergleicht man das mit den komplett kostenlosen VPNs, so bietet nur eines auf dieser Liste (Proton VPN) Zugang zu einem Passwort-Manager. Beim Werbeblocker sieht es nicht anders aus. Die kostenlosen Produkte enthalten entweder ĂŒberhaupt keinen Werbeblocker oder schrĂ€nken dessen Nutzung ein (so wie Windscribe).

WĂ€hrend meiner Geschwindigkeitstests hatte ExpressVPN beeindruckende Resultate. Egal, ob ich mit einem nahegelegenen oder entfernten Server verbunden war, wurden Websites immer sofort geladen. Videos starteten sofort, ich konnte eine 20 GByte große Datei in nur etwa 13 Minuten herunterladen und beim Spielen gab es keinerlei Verzögerungen.

WĂ€hrend die meisten der in diesem Artikel aufgelisteten kostenlosen VPNs hohe Geschwindigkeiten auf nahegelegenen Servern bieten, schrĂ€nken alle bis auf einen (TunnelBear) die Anzahl der Server, auf die kostenlose Nutzer zugreifen können, stark ein. Das bedeutet, dass einige Nutzer nicht in der Lage sein werden, sich mit einem naheegelegenen Server zu verbinden, was sich natĂŒrlich negativ auf die Geschwindigkeiten auswirken wird. ExpressVPN verfĂŒgt im Vergleich dazu ĂŒber ein riesiges Netzwerk von Servern in 105 LĂ€ndern (auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz).

Außerdem verfĂŒgt das VPN ĂŒber eine Split-Tunneling-Funktion, ĂŒber die du auswĂ€hlen kannst, welche Apps das VPN und welche deine normale Internetverbindung nutzen. So kannst du zum Beispiel nur den Torrent-Traffic ĂŒber ExpressVPN leiten und trotzdem eine Fernsehserie aus deiner regionalen Netflix-Bibliothek auf Netflix anschauen.

Wenn du gerne Filme und Serien streamst, wirst du ExpressVPN sowieso lieben. Es funktioniert mit jeder beliebten Streaming-App, einschließlich Netflix, Amazon Prime, Disney+ und Hulu, sowie mit ĂŒber 100 anderen Streaming-Diensten, wie Zattoo DE, RTL+, SAT.1, ARD, ProSieben, ZDF, Sport1 und Amazon Freevee (in Deutschland), Servus TV und ORF (in Österreich) und Swisscom TV (in der Schweiz). Die einzigen kostenlosen VPNs auf dieser Liste, die Streaming unterstĂŒtzen, sind Windscribe und TunnelBear, aber beide haben monatliche Datenlimits von 10 GB bzw. 2 GB. Du kannst mit ihnen also nicht unbegrenzt viele Serienepisoden oder Filme streamen. Schön ist auch, dass der Anbieter einen Smart-DNS-Dienst (namens MediaStreamer) bietet, mit dem du das VPN auch auf GerĂ€ten nutzen kannst, die VPNs nicht von Haus aus unterstĂŒtzen, wie Spielkonsolen oder bestimmte Smart TVs.

Das VPN bietet auch hervorragenden P2P-Support und gestattet Torrent-Filesharing auf allen seinen Servern, die sich auf 105 LĂ€nder verteilen (Proton VPN und Hotspot Shield gestatten kein Torrent-Filesharing in ihren kostenlosen Versionen). Außerdem funktioniert es mit den wichtigsten P2P-Apps wie qBittorrent und uTorrent.

ExpressVPN eignet sich auch sehr gut fĂŒr Online-Gaming. Alle Server verfĂŒgen ĂŒber einen DDoS-Schutz, der verhindert, dass andere Gamer dich wĂ€hrend deiner Gaming-Session attackieren. Außerdem funktioniert ExpressVPN mit vielen Cloud-Gaming-Diensten.

Es gibt auch eine native Router-App, mit der du deine Spielekonsole oder dein Smart TV mit dem VPN verbinden kannst. Wirklich alle GerĂ€te in deinem Haushalt, die mit dem Router verbunden sind, werden von ExpressVPN geschĂŒtzt. WĂ€hrend ExpressVPN 8 gleichzeitige Verbindungen mit einem einzigen Abo gestattet, erlauben selbst die besten kostenlosen Dienste, wie Proton VPN, Hotspot Shield und hide.me, nur 1 Verbindung.

ExpressVPN bietet auch Verschleierung auf allen seinen Servern, was es Dir ermöglicht, staatliche BeschrĂ€nkungen in zensurintensiven LĂ€ndern wie China zu umgehen, die VPNs einschrĂ€nken. DarĂŒber hinaus ist es toll, dass ExpressVPN Dich im Dark Web schĂŒtzt – es unterstĂŒtzt Tor-Datenverkehr auf allen Servern und an allen Standorten.

ExpressVPNbietet monatliche und jĂ€hrliche PlĂ€ne an, und mit unserem speziellen Rabatt von 49 % bekommst Du es schon ab 6,67$ / Monat(und ĂŒblicherweise gibt es ein Angebot fĂŒr zusĂ€tzliche kostenlose Monate). Und vergiss nicht: ExpressVPN sichert alle PlĂ€ne mit einer 30-tĂ€gigen Geld-zurĂŒck-Garantie ab.

Unterm Strich: ExpressVPN bietet den besten Mehrwert von allen VPNs auf dem Markt 2024. Du wirst kein sichereres oder schnelleres VPN auf dem Markt finden. Zudem funktioniert es mit vielen Streaming-Websites, gestattet Torrents, funktioniert in restriktiven LĂ€ndern, unterstĂŒtzt Tor-Datenverkehr und stellt benutzerfreundliche Funktionen sowie Apps zur VerfĂŒgung. Obwohl es kein kostenloses Paket gibt, bietet es fĂŒr alle KĂ€ufe eine 30-tĂ€gige Geld-ZurĂŒck-Garantie.

Lies hier den vollstÀndigen Test von ExpressVPN

đŸ„ˆ2. CyberGhost VPN – wirklich gutes VPN fĂŒrs Streaming (mit kostenloser Testphase & 45-tĂ€giger Geld-zurĂŒck-Garantie)

CyberGhost VPNist zwar nicht komplett kostenlos, Du kannst es aber 24 Stunden lang kostenlos testen – Du musst fĂŒr die Testphase keine Kreditkartendaten angeben und hast Zugriff auf alle Features des Anbieters. Es ist eine der besten kostenlosen Testphasen auf dem Markt.

DarĂŒber hinaus bietet CyberGhost VPN eine 45-tĂ€gige Geld-zurĂŒck-Garantie fĂŒr alle langfristigen PlĂ€ne – so hast Du genug Zeit, um das VPN ausgiebig zu testen und sicherzustellen, dass es Deinen Anforderungen entspricht. Der kĂŒrzeste Plan ist mit einer 14-tĂ€gigen Geld-zurĂŒck-Garantie abgesichert, was immer noch genug Zeit bietet, um das VPN auszuprobieren.

Meiner Meinung nach ist das VPN toll fĂŒr Streaming, weil es 100+ Streaming-Server in 20+ LĂ€ndern zur VerfĂŒgung stellt (inklusive Deutschland, Österreich und der Schweiz). Sie funktionieren mit 50+ Streaming-Plattformen, inklusive Top-Dienste wie Netflix, Amazon Prime und Max. Unser internationales Team hat die fĂŒr Streaming optimierten und normalen Server mit Bibliotheken an ihren Standorten getestet und bestĂ€tigt, dass es mit 15+ Netflix-Bibliotheken funktioniert (inklsuive Netflix DE). Das gilt auch fĂŒr 5+ Amazon-Prime-Bibliotheken (inklusive Prime Video DE) sowie 5+ Max-Bibliotheken. Unsere lokalen Tester haben auch bestĂ€tigt, dass das VPN mit Plattformen wie YouTube DE, Zattoo DE, ZDF, 7TV, ARD, SRF TV, Servus TV und ORF funktioniert. Wie ich bereits im ExpressVPN-Testbericht erwĂ€hnte, ist Windscribe das einzige VPN, das Streaming in seinem kostenlosen Tarif unterstĂŒtzt (aber nur 10 GB Datenvolumen pro Monat bietet).

CyberGhost VPN hat außerdem eines der grĂ¶ĂŸten Servernetzwerke mit Servern in 11,528 LĂ€ndern, die sich ĂŒber den kompletten Globus verteilen (es gibt auch Server in Deutschland, Österreich und der Schweiz). Es gibt Server in mehr als 40 LĂ€ndern in Europa, mehr als 15 in Nord- und SĂŒdamerika, mehr als 20 in Asien und im Pazifik und mehr als 10 in Afrika und im Nahen Osten. TunnelBear stellt auch in der kostenlosen Version sein gesamtes Netzwerk mit Servern in 47 LĂ€ndern zur VerfĂŒgung. Aber du erhĂ€ltst nur 2 GB Datenvolumen pro Monat. Ein anderes VPN mit einem ziemlich großen Netzwerk ist Windscribe (die Server verteilen sich auf mehr als 10 LĂ€nder).

Was den P2P-Support angeht, som gestattet der Anbieter Torrent-Filesharing auf Servern in mehr als 70 LĂ€ndern (inkl. Deutschland, Österreich und der Schweiz). ExpressVPN gestattet P2P-Traffic sogar auf Servern in 105 LĂ€ndern. CyberGhost dir auch Zugang zu dedizierten Gaming-Servern in 4 LĂ€ndern (USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien), die fĂŒr möglichst geringe Latenzen (Ping-Werte) optimiert wurden und DDoS-Schutz bieten. CyberGhost unterstĂŒtzt jedoch kein Cloud-Gaming.

Außerdem erhĂ€ltst Du sehr starke Sicherheits- und Datenschutzfeatures – das VPN verfĂŒgt ĂŒber fortschrittliche Features wie einen vollstĂ€ndigen Leak-Schutz, RAM-Only-Server und Perfect Forward Secrecy sowie eine geprĂŒfte Keine-Logs-Richtlinie. Außerdem verfĂŒgt es ĂŒber das Feature Inhalte blockieren, das Werbung blockiert und Dich vor bösartigen Websites schĂŒtzen kann.

Hilfreich sind auch die Smart Rules, mit denen du bestimmte VPN-Verbindungseinstellungen hinterlegen kannst. Zum Beispiel kannst du CyberGhost VPN so konfigurieren, dass es sich automatisch mit einem Streaming-Server verbindet und eine bestimmte Streaming-App öffnet, wenn du das VPN startest. Es gibt auch eine Option, mit der du dich automatisch mit einem VPN-Server verbindest, wenn das VPN ein Wi-Fi-Netzwerk erkennt, was sehr nĂŒtzlich ist, wenn du hĂ€ufig öffentliche Netzwerke nutzt. Du kannst CyberGhost sogar so konfigurieren, dass es sich nach einer bestimmten Zeit mit einem bestimmten Server verbindet, sobald du die VPN-App öffnest. Keines der VPNs auf dieser Liste bietet dir dieses Maß an Anpassungsmöglichkeiten in seiner kostenlosen Version.

Das VPN ermöglicht auch wirklich gute Geschwindigkeiten. I meinen Tests wurden Webseiten, HD-Videos und 4K-Videos umgehend geladen, und es gab nur geringe Pufferzeiten beim Start. Es ist zwar nicht ganz so schnell wie ExpressVPN, bietet aber höhere Geschwindigkeiten als die kostenlosen Server von Proton VPN, Hotspot Shield und hide.me.

Schön ist auch, dass du CyberGhost manuell auf dem Router einrichten kannst. Wenn du es auf deinem Router konfigurierst, bist du auch nicht auf die maximale Anzahl von 7 gleichzeitigen Verbindungen beschrĂ€nkt. alle GerĂ€te, die mit deinem Router verbunden sind, sind automatisch auch mit CyberGhost verbunden. Der einzige Nachteil ist, dass CyberGhost keine native Router-App bietet, aber es gibt eine wirklich gute Schritt-fĂŒr-Schritt-Anleitung, wie du das VPN auf deinen Router konfigurierst.

CyberGhost VPNhat gĂŒnstige PlĂ€ne, ab 2,03$ / Monat– der langfristigste bietet in der Regel zusĂ€tzliche kostenlose Monate. Und vergiss nicht: FĂŒr alle langfristigen PlĂ€ne des Anbieters gibt es eine großzĂŒgige 45-tĂ€gige Geld-zurĂŒck-Garantie.

Lies den vollstÀndigen Test von CyberGhost VPN

đŸ„‰3. Proton VPN — Großartige kostenlose Version mit unbegrenztem datenvolumen + hohen Geschwindigkeiten

Die kostenlose Version von Proton VPN bietet dir unbegrenztes Datenvolumen und die höchsten Geschwindigkeiten unter allen kostenloses VPN. Unbegrenztes Datenvolumen bedeuten, dass es keine Obergrenze dafĂŒr gibt, wie viel Traffic du pro Tag oder Monat verursachen kannst. Trotzdem ist das VPN werbefrei. Das ist ziemlich beeindruckend, denn so ziemlich alle anderen VPNs begrenzen die Datennutzung fĂŒr die Nutzer ihrer kostenlosen Version. Windscribe und TunnelBear haben ein monatliches Datenlimit und Hotspot Shield zwingt dich, alle 15 Minuten eine nervige Werbung anzuschauen.

Das kostenlose Paket des Anbieters umfasst auch den Zugang zu Servern in fĂŒnf LĂ€ndern – den USA, den Niederlanden, Japan, RumĂ€nien und Polen. Der einzige Nachteil ist, dass Du den Server-Standort nicht auswĂ€hlen kannst. Stattdessen verbindet dich Proton VPN automatisch mit dem schnellsten Server. Ein Mitarbeiter des Kundenservice sagte mir, dass Du die Verbindung zum VPN unterbrechen und wiederherstellen musst, um einen anderen Server zugewiesen zu bekommen. Du kannst trotzdem nicht aus einer Liste kostenloser Server auswĂ€hlen. Aus diesem Grund rate ich grundsĂ€tzlich auch immer zur Nutzung eines Premium-VPNs. ExpressVPN bietet Zugang zu Servern in 105 LĂ€ndern und du kannst frei auswĂ€hlen, zu welchem Standort du dich verbinden möchtest.

Die kostenlose Version von Proton VPN bietet gute Geschwindigkeiten. Webseiten wurden in der Regel sofort geladen, HD-Videos benötigten 1-2 Sekunden und 4K-Videos starteten innerhalb von 3-4 Sekunden. Es gab auch nur geringfĂŒgige Pufferungen zu Beginn der Videos. Proton VPN erzielte die höchsten Geschwindigkeiten unter allen kostenlosen VPNs, war aber bei weitem nicht so schnell wie ExpressVPN oder Cyberghost VPN. Außerdem gibt es in der kostenlosen Version von Proton VPN nicht den “VPN Accelerator”, der die Geschwindigkeit auf weit entfernten Servern verbessert.

Die kostenlose Version von Proton VPN hat aber auch einige Nachteile. Sie unterstĂŒtzt kein Torrent-Fielsharing und beschrĂ€nkt dich auf ein GerĂ€t (obwohl du dies zumindest zu Hause umgehen kannst, indem du das VPN auf deinem Router installierst). Außerdem gibt es keine Browsererweiterungen fĂŒr Chrome oder Firefox.

Ich finde es toll, dass der kostenlose Plan von Proton VPN mit erweiterten Sicherheits- und Datenschutzfeatures ausgestattet ist, wie Perfect Forward Secrecy, vollstĂ€ndigem Leak-Schutz und FestplattenverschlĂŒsselung, die alle Daten auf einem Server unlesbar macht. Außerdem haben alle Anwendungen von Proton VPNeine deutsche UI undsie sind Open Source, d.h. jeder kann den Quellcode auf Sicherheits- und DatenschutzlĂŒcken untersuchen. Die Keine-Logs-Richtlinie von Proton VPN hat ein unabhĂ€ngiges Sicherheitsaudit bestanden.

Und der kostenlose Plan von Proton VPN kommt mit guten Geschwindigkeiten – Websites wurden in der Regel in 2–3 Sekunden geladen, HD-Videos in 3 Sekunden und 4K-Videos in 4–5 Sekunden, und es gab nur geringes Buffering am Anfang der Videos.

Das kostenlose Paket des Anbieters hat jedoch einige Nachteile. Torrents werden nicht unterstĂŒtzt und Du bist auf ein GerĂ€t beschrĂ€nkt. Obwohl Proton VPN behauptet, dass das kostenlose Paket keine Streaming-UnterstĂŒtzung bietet, konnte ich zwar Inhalte von Streaming-Diensten ansehen, allerdings nicht konstant. Zum Beispiel funktionierten Netflix US und Amazon Prime US nur die HĂ€lfte der Zeit. Auch Split-Tunneling, Port-Weiterleitung und der VPN Accelerator, der auf entdernten Servern fĂŒr höhere Geschwindigkeit sorgt, sind nicht vorhanden.

Ein Upgrade auf die kostenpflichtige Version (Plus genannt) bietet weitere Vorteile, wie z.B. 2.900+ Server in 85 LĂ€ndern (auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz), Support fĂŒr mehr als 30 Streaming-Dienste (inkl. Netflix (DE, CH); Amazon Prime Video (DE, AT, CH); DAZN (DE, CH); Disney+ (DE, AT, CH); Paramount+ (DE, AT CH), RTL+ (DE, AT CH); Zattoo (DE, CH); ZDF (DE); ServusTV, ORF (AT), SRF (CH)), P2P-taugliche Server in 50+ LĂ€ndern (auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz) und bis zu 10 gleichzeitig verbundene GerĂ€te. Dennoch bieten ExpressVPN und CyberGhost VPN insgesamt ein viel besseres Preis-Leistungs-VerhĂ€ltnis, da sie ĂŒber grĂ¶ĂŸere Servernetzwerke verfĂŒgen, mit mehr Streaming-Diensten funktionieren und einen bessere P2P-Support bieten.

Die kostenpflichtigen PlĂ€ne von Proton VPNbeginnen ab 4,99$ / Monat, und es gibt eine anteilige 30-tĂ€gige Geld-zurĂŒck-Garantie.

Bewertung lesen Proton VPN: Spare 50 % bei 24-month plan! 50 % Rabatt bei 24-month plan! Angebot Sichern

Unterm Strich: Proton VPN hat eine der wenigen kostenlosen Versionen, die unbegrenztes Datenvolumen bietet. Sie gewĂ€hrt zudem Zugang zu Servern in 5 LĂ€ndern (den USA, den Niederlanden, Japan, RumĂ€nien und Polen), starke Sicherheits- und Datenschutzfunktionen und ziemlich hohe Geschwindigkeiten fĂŒr ein kostenloses VPN. Die kostenpflichtige Version bietet mehr Server, Streaming- und P2P-Support sowie Extras wie einen Werbeblocker und Split-Tunneling. Die kostenpflichtigen Tarife sind erschwinglich und werden durch eine anteilige 30-Tage-Geld-zurĂŒck-Garantie abgesichert.

Lies hier den vollstÀndigen Test von Proton VPN

4. hide.me – angemessenes kostenloses VPN fĂŒrs Herunterladen von Torrents

hide.me bietet eine von ganz wenigen kostenlosen Versionen, die auch P2P-Traffic gestattet. Du erhÀltst unbegrenztes Datenvolumen (ebenfalls ohne Werbeeinblendung), sodass du so viele Dateien herunterladen kannst, wie du willst. Es funktioniert auch mit beliebten P2P-Apps wie uTorrent und qBittorrent.

Der kostenlose Plan des VPNs bietet außerdem Zugriff auf Server in 5+ LĂ€ndern, darunter die USA, das Vereinigte Königreich, Singapur und Deutschland.

Der kostenlose Plan von hide.me bietet ziemlich schnelle Geschwindigkeiten – Websites wurden in der Regel sofort geladen, HD-Videos in 2–3 Sekunden und ich habe nur 6–7 Minuten gebraucht, um eine 2,2GB große Torrent-Datei herunterzuladen.

Auch die kostenlose Version bietet starke Sicherheit und PrivatsphĂ€re. Die verfĂŒgt ĂŒber moderne Sicherheitsfunktionen wie “RAM only”-Server, Perfect Forward Secrecy, vollstĂ€ndigen Leak-Schutz und eine strikte “No Logs”-Richtlinie.

Die Apps von Hide.me sind einsteigerfreundlich und die deutschsprachige BenutzeroberflĂ€che ist ĂŒbersichtlich und leicht zu navigieren. Außerdem werden alle Einstellungen gut erklĂ€rt, so dass du nicht erst nachforschen musst, was sie bewirken oder bedeuten. Das ist insbesondere dann von Vorteil, wenn du noch nie ein VPN benutzt hast. Außerdem bietet die kostenlose Version auch Zugriff auf die Split-Tunneling-Funktion und zum Live-Chat.

Sie hat aber auch einige EinschrĂ€nkungen: Du kannst nur 1 GerĂ€t verbinden (und hast keine Router-UnterstĂŒtzung) und kannst sie nicht zum Streaming nutzen. Zumindest gibt es aber eine kostenlose Chrome-Erweiterung.

Die kostenpflichtige Version von hide.me gestattet 10 Verbindungen und bietet großartige Streaming-UnterstĂŒtzung, da es mit beliebten Plattformen wie Netflix und Amazon Prime funktioniert – allerdings nicht mit Hulu.

Du bekommst auch Zugriff auf Multihop, das Deinen Datenverkehr durch zwei VPN Server leitet. Das sorgt fĂŒr eine zusĂ€tzliche Schutzschicht. hide.me Bolt ist eine ewitere experimentelle Funktion, die enthalten ist und die die VPN-Gechwindigkeiten signifikant erhöhen kann. Schließlich gibt es noch Port-Weiterleitung, womit Du Dich mit mehr Peers verbinden kannst, um Deine P2P-Geschwindigkeit zu erhöhen.

Mit dem kostenpflichtigen Plan erhĂ€ltst Du außerdem Zugriff auf das gesamte Servernetzwerk des Anbieters, das 2,300+ Server in 50+ LĂ€ndern umfasst(und auch Deutschland, Österreich und die Schweiz abdeckt).

hide.me hat gĂŒnstige PlĂ€ne, die ab 2,22$ / Monat beginnen.FĂŒr alle PlĂ€ne gibt es eine 30-tĂ€gige Geld-zurĂŒck-Garantie.

Unterm Strich: hide.me hat eine gute kostenlosen Version, die auch Torrent-Filesharing gestattet. Sie bietet Server in 8 LĂ€ndern sowie unbegrenztes Datenvolumen und nervt auch nicht mit Werbung. Auch starke Sicherheits- und Datenschutzfunktionen sind mit an Bord. Nicht so gut sind die Geschwindigkeiten, der fehlende Streaming-Support und der Fakt, dass du das VPN nicht auf dem Router einrichten kannst. Die kostenpflichtige Version bietet mehr Sicherheitsfunktionen und Server sowie Streaming-UnterstĂŒtzung. Die Tarife sind erschwinglich und werden durch eine 30-tĂ€gige Geld-zurĂŒck-Garantie abgesichert.

Lies hier den vollstÀndigen Test von hide.me

5. Hotspot Shield — Gut fĂŒr sicheres Surfen

Der kostenlose Plan von Hotspot Shield eignet sich gut fĂŒrs Surfen im Internet, da er unbegrenztes Datenvolumen beinhaltet. Du kannst also unbegrenzt auf so vielen Websites surfen oder Dir so viele Videos ansehen, wie Du möchtest.

Der Dienst protokolliert jedoch deine IP-Adresse, um dir Werbung anzuzeigen. Diese Werbung kann wirklich nervig sein, da du dir alle 15 Minuten wĂ€hrend der VPN-Nutzung eine 30-sekĂŒndige Werbunganzeige anschauen musst. Außerdem erscheint auch noch Pop-up-Werbung, wenn du die App öffnest und die Verbindung beendest. Im Gegensatz dazu wird deine IP-Adresse von Proton VPN und hide.me nicht protokolliert und auch auf Werbung verzichten die beiden Anbieter in ihrer kostenlosen Version.

Die kostenlose Version begrenzt die Geschwindigkeit auf 2 Mbit/s, aber das hat bei mir keine großen Verlangsamungen verursacht. Das proprietĂ€re Hydra-Protokoll liefert hervorragende Geschwindigkeiten und ist gleichzeitig sehr sicher (das VPN bietet Perfect Forward Secrecy, DNS-Leak-Schutz und einen Kill-Switch). In meinen Tests brauchten Webseiten 2 bis 3 Sekunden zum Laden, und ich konnte mir Videos auf YouTube in Standardauflösung ohne Pufferung anschauen. NatĂŒrlich sind ExpressVPN und CyberGhost VPN deutlich schneller und auch die kostenlosen Server von Proton VPN bieten etwas bessere Geschwindigkeiten.

Mit dem kostenlosen Paket kannst Du jedoch nur Server in drei LĂ€ndern nutzen: den USA, dem Vereinigten Königreich und Singapur. Auch wenn die Zahl klein ist, können Nutzer in Nordamerika, Europa und Asien dennoch einen Server in ihrer NĂ€he nutzen, um flĂŒssige Geschwindigkeiten zu erhalten. Besonders gut gefĂ€llt mir, dass es in den USA zwei Optionen gibt (New York und Los Angeles), sowohl fĂŒr Nutzer an der Ost- als auch der WestkĂŒste.

In der kostenlosen Version von Hotspot Shield fehlt auch UnterstĂŒtzung fĂŒrs Streaming und Herunterladen von Torrents, und Du kannst nur 1 GerĂ€t verbinden. Positiv ist, dass die UI unter Windows auf Deutsch angezeigt werden kann. Es bietet jedoch noch andere Extras wie Split-Tunneling, “Auto-Verbindung” und “Start beim Booten”.

In der kostenlosen Version von Hotspot Shield fehlt auch die UnterstĂŒtzung fĂŒr Streaming und Torrent-Filesharing. Zudem kannst du immer nur ein GerĂ€t verbinden (es gibt keine Router-UnterstĂŒtzung wie bei den Top 3 VPNs in dieser Liste). Allerdings bietet es eine kostenlose Chrome-Erweiterung und andere Extras wie Split-Tunneling und eine Autostart- sowie Autoverbindungs-Funktion.

Hotspot Shield hat monatliche und jĂ€hrliche Abos, die ab 2,99$ / Monat beginnen – sie entfernen die IP-Protokollierung, fĂŒgen den Zugriff auf 1800+ Server in 80+ LĂ€ndern(einschließlich Deutschland, Österreich und der Schweiz)hinzu, bieten Streaming-UnterstĂŒtzung, erlauben 10 Verbindungen und haben außerdem eine 45-tĂ€gige Geld-zurĂŒck-Garantie.

Unterm Strich: Der kostenlose Plan von Hotspot Shield eignet sich hervorragend fĂŒrs schnelle Surfen im Internet, da er unbegrenztes Datenvolumen beinhaltet und ziemlich gute Geschwindigkeiten bietet. Aber er beschrĂ€nkt Dich auf Server in 3 LĂ€ndern und 1 GerĂ€t und protokolliert Deine IP-Adresse. Die kostenpflichtige Version entfernt die IP-Protokollierung, bietet 10 Verbindungen und mehr Server, ist viel sicherer, erschwinglich und hat eine 45-tĂ€gige Geld-zurĂŒck-Garantie.

Lies hier den vollstÀndigen Test von Hotspot Shield

6. Windscribe – angemessenes kostenloses VPN fĂŒrs Streaming

Windscribe bietet eines der wenigen kostenlosen Angebote, das Streaming unterstĂŒtzt. Es funktioniert mit Top-Websites wie Netflix, Max und Amazon Prime. Mein Kollege in Großbritannien bestĂ€tigte, dass er damit auch BBC iPlayer schauen kann. Zudem ist es eines der wenigen kostenlosen VPNs, das unbegrenzt viele Verbindungen zulĂ€sst. Du kannst es also auf so vielen GerĂ€ten nutzen, wie Du möchtest. Daher ist es eine gute Wahl, wenn jeder in Deiner Familie ein kostenloses VPN benötigt.

Mein grĂ¶ĂŸter Kritikpunkt an Windscribe ist jedoch, dass es ein monatliches Datenlimit gibt. Du bekommst 2 GB pro Monat und kannst diese Menge auf 10 GB erhöhen, wenn du deine E-Mail-Adresse angibst. Auf diese Weiuse kann dich die Marketingabteilung des VPN-Anbieters mit Angeboten kontaktieren. Auch wenn 10 GB Datenvolumen pro Monat wirklich anstĂ€ndig sind (man kann immerhin 5-7 Filme in HD anschauen), sollten Nutzer mit datenintensiven Anwendungen doch die kostenlose Version von Proton VPN vorziehen, da sie unbegrenztes Datenvolumen bietet.

Windscribe bietet auch ziemlich gute Geschwindigkeiten. WĂ€hrend meiner Tests dauerte das Laden von Webseiten in der Regel 4 Sekunden und HD-Videos wurden innerhalb von 4-5 Sekunden geladen. Das ist ordentlich, aber nicht so schnell wie die anderen kostenlosen Top-VPNs auf dieser Liste.

Mit Windscribe kannst Du auf Server in 10+ LĂ€ndern zugreifen(einschließlich Deutschland und der Schweiz), und es bietet auch Zugriff auf Split-Tunneling – ich war beeindruckt, dass Du sowohl Anwendungen als auch IP-Adressen tunneln kannst. DarĂŒber hinaus bietet es fortschrittliche Sicherheitsfeatures wie Perfect Forward Secrecy, RAM-Only-Server und vollstĂ€ndigen Leak-Schutz. Zudem bietet Windscribe Anwendungen mit deutscher UI fĂŒr iOS und Android.

Über das Feature R.O.B.E.R.T hast Du auch begrenzten Zugriff auf die Blockierung von Werbung und Malware.Dieses Feature blockiert auch bestimmte Website-Inhalte wie GlĂŒcksspiele, Clickbait und KryptowĂ€hrungen sowie Social-Media-Seiten wie Facebook.

Die kostenpflichtige Version von Windscribe beginnt ab 5,75$ / Monat und bietet Server in 65+ LĂ€ndern(auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz). Leider gibt es nur eine 3-tĂ€gige Geld-zurĂŒck-Garantie.

Unterm Strich: Die kostenlose Version von Windscribe funktioniert mit beliebten Streaming-Seiten (darunter Max, Netflix und BBC iPlayer). Sie gestattet zwar unbegrenzt viele gleichzeitige Verbindungen, bietet aber nur 10 GB Datenvolumen pro Monat. Das Servernetzwerk erstreckt sich ĂŒber mehr als 10 LĂ€nder (auch Deutschland und die Schweiz) und bietet ordentliche Geschwindigkeiten sowie starke Sicherheitsfunktionen. Die erschwingliche kostenpflichtige Version bietet zusĂ€tzliche Server in weiteren LĂ€ndern und wird durch eine 3-tĂ€gige Geld-zurĂŒck-Garantie abgesichert.

Lies hier den vollstÀndigen Test von Windscribe

7. TunnelBear – wirklich gutes kostenloses VPN fĂŒr neue Anwender*innen

Alle Anwendungen von TunnelBear haben ein sehr intuitives Dashboard (das auf Android und iOS auch auf Deutsch verfĂŒgbar ist)– alle Features sind gut gestaltet und leicht zugĂ€nglich, und ĂŒberall in den Anwendungen gibt es niedliche BĂ€ren-Cartoons, die Dir helfen, alle Funktionen zu verstehen und zu nutzen.

Ich mag die interaktive Karte in allen Anwendungen sehr, die LĂ€nder-Pins zeigt, auf die Du klicken kannst, um Dich mit einem Server dort zu verbinden. Das ist sehr praktisch, denn so musst Du nicht durch die gesamte Serverliste scrollen, um einen bestimmten Serverstandort zu finden.

Leider gewĂ€hrt TunnelBear Free nur ein monatliches Datenlimit von 2 GB. Das reicht zwar fĂŒr normales Surfen, aber mehr auch nicht. Im Grunde genommen ist die kostenlose Version nur dazu geeignet, das VPN zu testen (und bei Gefallen auf einen der kostenpflichtigen Tarife von TunnelBear upzugraden), anstatt es tĂ€glich zu nutzen.

Der kostenlose Plan von TunnelBear beinhaltet den Zugriff auf alle 5000+ Server in 45+ LĂ€ndern(einschließlich Deutschland, Österreich und der Schweiz), was es sehr einfach macht, den Server zu finden, der Deinem tatsĂ€chlichen Standort am nĂ€chsten ist, um die besten Geschwindigkeiten zu erhalten. In meinen Tests hatte TunnelBear ziemlich gute Geschwindigkeiten, aber sie waren nicht so schnell wie die der kostenlosen PlĂ€ne von hide.me, Proton VPNund Hotspot Shield. Websites und HD-Videos brauchten 3–4 Sekunden zum Laden, aber fĂŒrs Surfen allgemein waren die Geschwindigkeiten immer noch gut.

Schön ist auch, dass TunnelBear in seiner kostenlosen Version vollen Zugang zu den Premium-Funktionen gestattet. Dazu gehören GhostBear (womit du VPN-Sperren in LĂ€ndern mit eingeschrĂ€nktem Internetzugang ĂŒberwindest) und SplitBear, das Split-Tunneling-Tool von TunnelBear, mit dem du sowohl Apps als auch Webseiten aus dem VPN-Tunnel ausschließen kannst. Außerdem können alle Nutzer der kostenlosen Version TunnelBear auf einer unbegrenzten Anzahl von GerĂ€ten installieren. Aber bei nur 2 GB Datenvolumen pro Monat ist das fast irrelevant.

Um unbegrenztes Datenvolumen zu erhalten, musst Du auf einen der Premium-PlÀne von TunnelBear upgraden, die ab 3,33$ / Monat beginnen.

Unterm Strich: Der kostenlose Plan von TunnelBear bietet anfÀngerfreundliche Anwendungen, gute Geschwindigkeiten, unbegrenzte Verbindungen und den Zugriff auf alle Features. Er bietet jedoch nur 2GB Daten pro Monat, was kaum ausreicht, um Dir ein paar kurze Videos anzusehen. Wenn Du auf einen Premium-Plan von TunnelBear upgradest, hast Du unbegrenztes Datenvolumen.

Lies hier den vollstÀndigen Test von TunnelBear

Bonus. Private Internet Access – erschwingliches VPN mit schnellen Geschwindigkeiten

Private Internet Access ist eines der gĂŒnstigsten VPNs auf dem Markt, das Du schon ab 2,19$ / Monat bekommst. Obwohl es keinen kostenlosen Plan gibt, bietet PIA eine 30-tĂ€gige Geld-zurĂŒck-Garantie fĂŒr alle seine PlĂ€ne an, sodass Du sie risikofrei testen kannst.

PIA bietet nicht nur unbegrenztes Datenvolumen, sondern auch ein hervorragendes Servernetzwerk. Die Server verteilen sich auf 91 LĂ€nder (auch Deutschland, Österreich und die Schweiz). Da das VPN unbegrenzt viele Verbindungen gestattet, können sich alle Personen in deinem Haushalt mit dem VPN verbinden und zusĂ€tzliche Sicherheit beim Surfen, Streamen, Torrent-Filesharing und Online-Gaming genießen.

Was mir an PIA besonders gefĂ€llt, ist, dass es sehr schnell ist, wenn auch nicht so schnell wie ExpressVPN. In meinen Tests wurden alle Websites und Videos sofort geladen und es dauerte nur ca. 1–2 Sekunden, bis 4K-Videos geladen waren, was ziemlich schnell ist.

PIA ist eines meiner Lieblings-VPNs, weil er sehr sicher ist. Es hat fortschrittliche Sicherheitsfeatures wie RAM-Only-Server(die auch Deutschland, Österreich und Schweiz abdecken), Perfect Forward Secrecy und einen vollstĂ€ndigen Leak-Schutz.

Das herausragende Feature ist jedoch der Adblocker namens PIA MACE, der Werbung, Tracker und bösartige Websites blockiert. Als ich ihn getestet habe, hat er alle Werbung auf werbelastigen Websites blockiert und mich jedes Mal davon abgehalten, fragwĂŒrdige Websites zu besuchen.

Zudem erhĂ€ltst Du großartige UnterstĂŒtzung fĂŒrs Streaming und Herunterladen von Torrents. Es funktioniert mit allen wichtigen Streaming-Websites wie Netflix(US, UK, DE und mehr), Hulu und Amazon Prime. Außerdem ist das Herunterladen von Torrents auf allen Servern erlaubt. Ich habe ein paar P2P-Dateien mit PIA ĂŒber verschiedene Torrent-Clients wie BitTorrent und Vuze heruntergeladen und hatte dabei keine Probleme.

Es verfĂŒgt auch ĂŒber großartiges Split-Tunneling, mit dem Du Anwendungen und IP-Adressen aufteilen kannst. Es ist auch ziemlich anpassbar – Du kannst zum Beispiel zwischen 128-Bit-AES-VerschlĂŒsselung (schneller und weniger sicher) und 256-Bit AES-VerschlĂŒsselung (langsamer, aber sehr sicher). Außerdem kann die UI auf den meisten GerĂ€ten auf Deutsch angezeigt werden.

Unterm Strich: Private Internet Access ist eines der gĂŒnstigsten VPNs mit erstklassigen Sicherheitsfeatures, darunter ein sehr guter Ad-, Tracker- und Malware-Blocker sowie großartige Streaming- und P2P-UnterstĂŒtzung. Es gibt zwar keinen kostenlosen Plan, aber alle PlĂ€ne sind mit einer 30-tĂ€gigen Geld-zurĂŒck-Garantie abgesichert.

Lies hier den vollstÀndigen Test von Private Internet Access

VPN Startpreis Maximale Datenmenge Anzahl der LĂ€nder Simultane Verbindungen Streaming-UnterstĂŒtzung Torrent-UnterstĂŒtzung (Anzahl an LĂ€ndern) Geld-zurĂŒck-Garantie 1.đŸ„‡ ExpressVPN 6,67$ / Monat Unbegrenzt 100+ 8 ✠100+ (inklusive Deutschland, Österreich und der Schweiz) 30 Tage 2.đŸ„ˆ CyberGhost VPN 2,03$ / Monat Unbegrenzt 100+ 7 ✠70+ (inklusive Deutschland, Österreich und der Schweiz) 45 Tage (langfristige VertrĂ€ge) 14 Tage (Monatsabo) 3.đŸ„‰ Proton VPN 4,99$ / Monat Unbegrenzt 5 1 ❌ ❌ 30 Tage 4. Hotspot Shield 2,99$ / Monat Unbegrenzt 3 1 ❌ ❌ 30 Tage 5. hide.me 2,22$ / Monat 10GB / Monat 5+ 1 ❌ 5+ (inklusive Deutschland) 45 Tage 6. Windscribe 5,75$ / Monat 10GB / Monat 10+ Unbegrenzt ✠10+ (inklusive Deutschland und der Schweiz) 3 Tage 7. Tunnelbear 3,33$ / Monat 2GB / Monat 45+ Unbegrenzt ❌ 45+ (inklusive Deutschland, Österreich und der Schweiz) ❌ Bonus. Private Internet Access 2,19$ / Monat Unbegrenzt 90+ Unbegrenzt ✠80+ (inklusive Deutschland, Österreich und der Schweiz) 30 Tage

WĂ€hle ein VPN mit einem guten kostenlosen Plan. Die meisten kostenlosen VPN-PlĂ€ne sind sehr begrenzt – fĂŒr ein gutes Erlebnis solltest Du nach kostenlosen VPN-PlĂ€nen Ausschau halten, die ĂŒber ein gutes Datenvolumen verfĂŒgen ( Proton VPN hat unbegrenztes Datenvolumen), Dich nicht mit Werbung zuspammen, Zugriff auf eine angemessene Anzahl von Serverstandorten bieten oder P2P und Streaming unterstĂŒtzen.

Die meisten kostenlosen VPN-PlĂ€ne sind sehr begrenzt – fĂŒr ein gutes Erlebnis solltest Du nach kostenlosen VPN-PlĂ€nen Ausschau halten, die ĂŒber ein gutes Datenvolumen verfĂŒgen ( hat unbegrenztes Datenvolumen), Dich nicht mit Werbung zuspammen, Zugriff auf eine angemessene Anzahl von Serverstandorten bieten oder P2P und Streaming unterstĂŒtzen. WĂ€hle ein VPN mit starker Sicherheit. Alle VPNs auf dieser Liste verfĂŒgen ĂŒber standardmĂ€ĂŸige Sicherheitsfeatures wie eine 256-Bit-AES-VerschlĂŒsselung (eine der stĂ€rksten VerschlĂŒsselungen der Welt, die auch von Banken verwendet wird), einen Notausschalter, der Dich vom Internet trennt, wenn Deine VPN-Verbindung unterbrochen wird, eine Keine-Logs-Richtlinie, die verhindert, dass das VPN Deine Daten sammelt, oder Schutz vor IPv6-, DNS- oder WebRTC-Leaks.

Alle wie eine 256-Bit-AES-VerschlĂŒsselung (eine der stĂ€rksten VerschlĂŒsselungen der Welt, die auch von Banken verwendet wird), einen Notausschalter, der Dich vom Internet trennt, wenn Deine VPN-Verbindung unterbrochen wird, eine Keine-Logs-Richtlinie, die verhindert, dass das VPN Deine Daten sammelt, oder Schutz vor IPv6-, DNS- oder WebRTC-Leaks. WĂ€hle ein VPN mit guten Geschwindigkeiten. Alle VPNs verringern Deine Internetgeschwindigkeit aufgrund der VerschlĂŒsselung. Kostenlose VPNs haben in der Regel noch langsamere Geschwindigkeiten als Premium-VPNs, weil sie Dir nur Zugriff auf eine kleine Anzahl von Servern geben, was zu einer ÜberfĂŒllung dieser fĂŒhrt und Deine Verbindung verlangsamt. Aber alle von mir gewĂ€hlten VPNs bieten angemessene Geschwindigkeiten (ExpressVPNist am schnellsten).

Alle VPNs verringern Deine Internetgeschwindigkeit aufgrund der VerschlĂŒsselung. Kostenlose VPNs haben in der Regel noch langsamere Geschwindigkeiten als Premium-VPNs, weil sie Dir nur Zugriff auf eine kleine Anzahl von Servern geben, was zu einer ÜberfĂŒllung dieser fĂŒhrt und Deine Verbindung verlangsamt. Aber alle von mir gewĂ€hlten VPNs bieten angemessene Geschwindigkeiten (ExpressVPNist am schnellsten). WĂ€hle einen Anbieter mit anwenderfreundlichen Anwendungen. Viele kostenlose VPNs kommen mit fehlerhaften Anwendungen, die schwer zu bedienen sind. Aber alle VPNs auf dieser Listehaben intuitive fĂŒr alle wichtigen Betriebssysteme, die einfach zu installieren und zu bedienen sind.

Viele kostenlose VPNs kommen mit fehlerhaften Anwendungen, die schwer zu bedienen sind. Aber alle VPNs auf dieser Listehaben intuitive fĂŒr alle wichtigen Betriebssysteme, die einfach zu installieren und zu bedienen sind. WĂ€hle einen Anbieter mit erschwinglichen Preisen und einem guten Preis-Leistungs-VerhĂ€ltnis.Die kostenpflichtigen PlĂ€ne des VPN-Anbieters sollten budgetfreundlich sein und Zugriff auf tolle Zusatzfeatures bieten, wie große Servernetzwerke, großartige Streaming- und P2P-UnterstĂŒtzung und mehrere Verbindungen. Es ist auch gut, wenn es eine Geld-zurĂŒck-Garantie fĂŒr alle KĂ€ufe gibt.

Risiken und Nachteile der Nutzung eines kostenlosen VPNs

Unzureichende Sicherheit – den meisten kostenlosen VPNs fehlen wichtige Sicherheitsfeatures, was im Grunde den Zweck der Nutzung zunichte macht. Ohne starke VerschlĂŒsselung können Dritte zum Beispiel Deine Surfgewohnheiten tracken und ohne Notausschalter könnten Deine Daten ins Internet lecken, wenn Deine VPN-Verbindung abbricht. Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Du vollstĂ€ndig geschĂŒtzt bist, ist die Nutzung eines seriösen VPNs, wie die hier gelisteten .

– den meisten kostenlosen VPNs fehlen wichtige Sicherheitsfeatures, was im Grunde den Zweck der Nutzung zunichte macht. Ohne starke VerschlĂŒsselung können Dritte zum Beispiel Deine Surfgewohnheiten tracken und ohne Notausschalter könnten Deine Daten ins Internet lecken, wenn Deine VPN-Verbindung abbricht. Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Du vollstĂ€ndig geschĂŒtzt bist, ist die Nutzung . Langsame Geschwindigkeiten – viele kostenlose VPNs erlauben Dir nur den Zugriff auf eine kleine Anzahl von Servern. Dadurch sind diese ĂŒberfĂŒllt, was zu langsameren Geschwindigkeiten fĂŒhrt.Alle VPNs auf dieser Liste bieten jedoch konstant gute Geschwindigkeiten.

– viele kostenlose VPNs erlauben Dir nur den Zugriff auf eine kleine Anzahl von Servern. Dadurch sind diese ĂŒberfĂŒllt, was zu langsameren Geschwindigkeiten fĂŒhrt.Alle VPNs auf dieser Liste bieten jedoch konstant gute Geschwindigkeiten. Server auf schwarzen Listen – die Server, die in kostenlosen VPN-PlĂ€nen verfĂŒgbar sind, aktualisieren ihre IP-Adressen normalerweise nicht oft. Das bedeutet, dass viele dieser IP-Adressen blockiert oder auf eine schwarze Liste gesetzt werden, wodurch Du keinen Zugriff auf bestimmte Websites hast.

– die Server, die in kostenlosen VPN-PlĂ€nen verfĂŒgbar sind, aktualisieren ihre IP-Adressen normalerweise nicht oft. Das bedeutet, dass viele dieser IP-Adressen blockiert oder auf eine schwarze Liste gesetzt werden, wodurch Du keinen Zugriff auf bestimmte Websites hast. Schwache Streaming-UnterstĂŒtzung – die meisten kostenlosen VPNs bieten keine Streaming-UnterstĂŒtzung. Und die kostenlosen VPNs, die tatsĂ€chlich mit Streaming-Websites funktionieren, haben in der Regel monatliche oder tĂ€gliche Datenlimits, sodass Du Dir nur ein paar Filme oder Fernsehsendungen pro Tag oder Monat ansehen kannst. Wenn Du viele Inhalte streamen möchtest, empfehle ich Dir dringend, ein Premium-VPN zu kaufen.

– die meisten kostenlosen VPNs bieten keine Streaming-UnterstĂŒtzung. Und die kostenlosen VPNs, die tatsĂ€chlich mit Streaming-Websites funktionieren, haben in der Regel monatliche oder tĂ€gliche Datenlimits, sodass Du Dir nur ein paar Filme oder Fernsehsendungen pro Tag oder Monat ansehen kannst. Wenn Du viele Inhalte streamen möchtest, empfehle ich Dir dringend, ein Premium-VPN zu kaufen. Verkauf Deiner Daten – es gibt einige kostenlose VPNs, die die von Dir besuchten Websites protokollieren und diese Informationen dann an andere Websites verkaufen. Diese werben dann gezielt mit lĂ€stiger Werbung. Um Deine PrivatsphĂ€re zu schĂŒtzen, solltest Du ein hochwertiges VPN nutzen, das eine strikte Keine-Logs-Richtlinie hat (ExpressVPNund CyberGhost VPNhaben beide ihre Keine-Logs-Richtlinie von unabhĂ€ngiger Seite prĂŒfen und bestĂ€tigen lassen).

– es gibt einige kostenlose VPNs, die die von Dir besuchten Websites protokollieren und diese Informationen dann an andere Websites verkaufen. Diese werben dann gezielt mit lĂ€stiger Werbung. Um Deine PrivatsphĂ€re zu schĂŒtzen, solltest Du ein hochwertiges VPN nutzen, das eine strikte Keine-Logs-Richtlinie hat (ExpressVPNund CyberGhost VPNhaben beide ihre Keine-Logs-Richtlinie von unabhĂ€ngiger Seite prĂŒfen und bestĂ€tigen lassen). Datenobergrenzen – viele kostenlose VPNs begrenzen die Datenmenge, die Du pro Tag oder Monat nutzen kannst. Du kannst ein kostenloses VPN also wirklich nur fĂŒr ein paar Stunden Surfen im Internet, SD- oder HD-Streaming oder das Herunterladen kleiner Dateien nutzen. Proton VPNund Hotspot Shieldsind unter den wenigen mit unbegrenztem Datenvolumen

– viele kostenlose VPNs begrenzen die Datenmenge, die Du pro Tag oder Monat nutzen kannst. Du kannst ein kostenloses VPN also wirklich nur fĂŒr ein paar Stunden Surfen im Internet, SD- oder HD-Streaming oder das Herunterladen kleiner Dateien nutzen. Proton VPNund Hotspot Shieldsind unter den wenigen mit unbegrenztem Datenvolumen Werbung – einige kostenlose VPNs zeigen in ihren Anwendungen oder beim Surfen im Internet Werbung oder gesponserte Inhalte an, die aufdringlich und störend sein können. Außerdem kann die Werbung Bandbreite verbrauchen, was Deine Verbindung verlangsamen kann.

– einige kostenlose VPNs zeigen in ihren Anwendungen oder beim Surfen im Internet Werbung oder gesponserte Inhalte an, die aufdringlich und störend sein können. Außerdem kann die Werbung Bandbreite verbrauchen, was Deine Verbindung verlangsamen kann. Mögliche Malware – es gibt kostenlose VPNs, die Malware, Adware oder andere Sicherheitsrisiken enthalten, die Dein GerĂ€t und Deine persönlichen Daten gefĂ€hrden können. Aber alle VPNs auf meiner Liste sind sichere Optionen.

– es gibt kostenlose VPNs, die Malware, Adware oder andere Sicherheitsrisiken enthalten, die Dein GerĂ€t und Deine persönlichen Daten gefĂ€hrden können. Aber alle VPNs auf meiner Liste sind sichere Optionen. KompatibilitĂ€tsprobleme – einige kostenlose VPNs bieten keine Anwendungen fĂŒr bestimmte Plattformen, wie MobilgerĂ€te, an. DarĂŒber hinaus haben viele kostenlose VPNs Anwendungen, die schwer zu bedienen sind. Zum GlĂŒck hat jedes kostenlose VPN, das ich empfehle, anwenderfreundliche AnwendungenfĂŒr alle wichtigen Plattformen, einschließlich iOS, Android, Windows und macOS.

– einige kostenlose VPNs bieten keine Anwendungen fĂŒr bestimmte Plattformen, wie MobilgerĂ€te, an. DarĂŒber hinaus haben viele kostenlose VPNs Anwendungen, die schwer zu bedienen sind. Zum GlĂŒck hat jedes kostenlose VPN, das ich empfehle, anwenderfreundliche AnwendungenfĂŒr alle wichtigen Plattformen, einschließlich iOS, Android, Windows und macOS. Schlechter Kundenservice– kostenlose VPN-Anbieter können es sich nicht leisten, das gleiche Maß an Kundenservice zu bieten wie kostenpflichtige. Das bedeutet, dass Du bei Problemen mit Deiner VPN-Anwendung mit langsamen Reaktionszeiten, eingeschrĂ€nkter Erreichbarkeit und fehlenden Support-Ressourcen zu kĂ€mpfen hast.

Kostenlose vs. kostenpflichtige VPNs

Die kostenlosen VPNs auf dieser Listeenthalten starke Sicherheitsfeatures,um Deine Daten und Deine PrivatsphĂ€re zu schĂŒtzen. Sie bieten Schutz nach Industriestandard, darunter eine 256-Bit-AES-VerschlĂŒsselung, einen Notausschalter und eine strikte Keine-Logs-Richtlinie. DarĂŒber hinaus bieten einige dieser VPNs fortschrittliche Tools wie vollstĂ€ndigen Leak-Schutz, RAM-Only-Server, Perfect Forward Secrecy und eine VerschlĂŒsselung der gesamten Festplatte fĂŒr erhöhte Sicherheit.

Den meisten kostenlosen VPNs fehlen die Features von Premium-VPNs,d.h. sie bieten meist begrenzte Servernetzwerke, eingeschrĂ€nktes Datenvolumen und weniger Verbindungen. Außerdem können sie Deine Geschwindigkeit drosseln und bieten keine Streaming- und P2P-UnterstĂŒtzung.

Hier sind ein paar Beispiele – der kostenlose Plan von hide.meerlaubt das Herunterladen von Torrents und hat gute Geschwindigkeiten, aber er beschrĂ€nkt Dich auf Server in 5+ LĂ€ndern, 1 Verbindung und 10GB Daten pro Monat, wĂ€hrend der kostenlose Plan von Proton VPN unbegrenztes Datenvolumen, starke Sicherheit und gute Geschwindigkeiten bietet, dem aber Streaming- und P2P-UnterstĂŒtzung fehlt und er Dich auf Server in 5 LĂ€ndern und 1 Verbindung beschrĂ€nkt.

Ein Upgrade auf ein kostenpflichtiges Top-VPNbietet Dir dagegen ein viel besseres Erlebnis – unbegrenztes Datenvolumen, großes Servernetzwerk, mehrere Verbindungen, sehr schnelle Geschwindigkeiten, Zusatzfeatures wie Split-Tunneling und Adblocker sowie volle UnterstĂŒtzung fĂŒrs Streaming und Herunterladen von Torrents. Außerdem bieten die meisten VPNs wettbewerbsfĂ€hige Preise und sichern jeden Kauf mit einer 30-tĂ€gigen Geld-zurĂŒck-Garantie ab, sodass Du das Produkt risikofrei testen kannst.

Im Großen und Ganzen gibt es gute kostenlose VPNs, aber sie sind immer noch ziemlich begrenzt – kostenpflichtige bieten einen viel besseren Wert.

Feature Kostenlose VPNs Kostenpflichtige VPNs Datenschutz ❌

(Viele kostenlose VPNs sammeln Anwenderdaten und geben sie an Dritte weiter) ✠Schnelle Geschwindigkeiten ❌

(Nur sehr wenige kostenlose VPNs bieten gute Geschwindigkeiten) ✠Zugriff auf alle Server ❌ ✠Unbegrenztes Datenvolumene ❌ ✠24/7 Kundenservice ❌ ✠Streaming-UnterstĂŒtzung ❌

(Nur einige kostenlose VPNs erlauben Streaming und die funktionieren dann nicht mit vielen der Top-Seiten) ✠P2P-UnterstĂŒtzung ❌ ✠Mehrere simultane Verbindungen ❌

(Die meisten kostenlosen VPNs beschrĂ€nken Dich auf 1 GerĂ€t) ✠Mehrere Protokolloptionen ❌

(Einige kostenlose VPNs geben Dir nur in ihren kostenpflichtigen PlĂ€nen Zugriff auf alle Protokolle) ✠Double VPN (falls verfĂŒgbar) ❌ ✠Ad-, Tracker- und Malware-Blocker (falls verfĂŒgbar) ❌

(Nur sehr wenige kostenlose VPNs bieten Zugriff auf einen Adblocker und das dann meistens in einer eingeschrĂ€nkten Version) âœ

Wie verdienen kostenlose VPNs Geld?

Werbung. Eine der hÀufigsten Methoden, mit denen kostenlose VPNs Geld verdienen, ist die Einblendung von Werbung. Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass Du in einigen kostenlosen VPN-Anwendungen Werbebanner, Pop-ups oder gesponserte Inhalte siehst. Die Werbetreibenden bezahlen den VPN-Anbieter auf der Grundlage von Impressionen, Klicks oder anderen Anzeigenperformancedaten.

Eine der hĂ€ufigsten Methoden, mit denen kostenlose VPNs Geld verdienen, ist die Einblendung von Werbung. Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass Du in einigen kostenlosen VPN-Anwendungen Werbebanner, Pop-ups oder gesponserte Inhalte siehst. Die Werbetreibenden bezahlen den VPN-Anbieter auf der Grundlage von Impressionen, Klicks oder anderen Anzeigenperformancedaten. Premium-PlĂ€ne. Einige VPNs bieten kostenlose Versionen an, deren Datenvolumen, Features und Serverauswahl oft eingeschrĂ€nkt sind – meist, damit Du das VPN testen kannst, bevor Du ein Abo abschließt. Diese VPN-Anbieter haben zahlende Anwender*innen und generieren somit genug Einnahmen, um ihr kostenloses (aber oft eingeschrĂ€nktes) VPN-Produkt damit zu finanzieren.

Einige VPNs bieten kostenlose Versionen an, deren Datenvolumen, Features und Serverauswahl oft eingeschrĂ€nkt sind – meist, damit Du das VPN testen kannst, bevor Du ein Abo abschließt. Diese VPN-Anbieter haben zahlende Anwender*innen und generieren somit genug Einnahmen, um ihr kostenloses (aber oft eingeschrĂ€nktes) VPN-Produkt damit zu finanzieren. Verkauf von Anwenderdaten.Leider sammeln und verkaufen viele kostenlose VPNs Anwenderdaten (wie den Browserverlauf oder demografische Daten) an Werbetreibende, Datenbroker oder andere interessierte Parteien. Aus diesem Grund empfehle ich immer ein gĂŒnstiges Premium-VPN wie ExpressVPN . Außerdem haben alle VPNs auf meiner Liste eine Keine-Logs-Richtlinie, sodass sie keine Deiner Daten sammeln und nichts verkaufen können.

FĂŒr wen eignen sich kostenlose VPNs?

Kostenlose VPNs bieten ein grundlegendes Maß an PrivatsphĂ€re und Sicherheit online, ohne Dich etwas zu kosten. Sie sind ideal, wenn Du Dich zu den folgenden Anwendern*Anwenderinnen zĂ€hlst:

Budgetbewusste Anwender*innen: Wenn Du Deine PrivatsphĂ€re online verbessern willst, aber kein Geld dafĂŒr ausgeben möchtest, ist ein kostenloses VPN eine gute Wahl. Sie bieten einen grundlegenden Schutz, wie die Verschleierung Deiner echten IP-Adresse und die VerschlĂŒsselung Deines Datenverkehrs.

Wenn Du Deine PrivatsphĂ€re online verbessern willst, aber kein Geld dafĂŒr ausgeben möchtest, ist ein kostenloses VPN eine gute Wahl. Sie bieten einen grundlegenden Schutz, wie die Verschleierung Deiner echten IP-Adresse und die VerschlĂŒsselung Deines Datenverkehrs. Gelegentliche Anwender*innen von VPNs: Wenn Du ein VPN nur sporadisch nutzt, z.B. in einem öffentlichen WLAN, reicht ein gutes kostenloses VPN aus. Auf diese Weise kannst Du Deine Daten schĂŒtzen, egal wo Du verbunden bist, sei es am Flughafen, im CafĂ© oder im Fitnessstudio.

Wenn Du ein VPN nur sporadisch nutzt, z.B. in einem öffentlichen WLAN, reicht ein gutes kostenloses VPN aus. Auf diese Weise kannst Du Deine Daten schĂŒtzen, egal wo Du verbunden bist, sei es am Flughafen, im CafĂ© oder im Fitnessstudio. Neue VPN-Anwender*innen:Wenn Du noch nie ein VPN benutzt hast, ist ein kostenloses eine gute unverbindliche Testmöglichkeit. Bedenke jedoch, dass viele kostenlose VPNs EinschrĂ€nkungen haben, wie langsamere Geschwindigkeiten und weniger Serverstandorte, keine UnterstĂŒtzung fĂŒrs Streaming und Herunterladen von Torrents und ein tĂ€gliches oder monatliches Datenlimit.

Im Großen und Ganzen gibt es gute GrĂŒnde, ein kostenloses VPN zu nutzen, aber sei vorsichtig. Kostenlose VPNs haben oft EinschrĂ€nkungen, und einigen fehlen wichtige Sicherheitsfeatures oder sie verkaufen Deine Daten an Dritte. Wenn Du ein kostenloses VPN in ErwĂ€gung ziehst, solltest Du immer Deine Hausaufgaben machen und seriöse Anbieter wĂ€hlen.

So bekommst Du ein kostenloses Premium-VPN

Du kannst viele Top-VPNs tatsĂ€chlich „kostenlos“ testen, da viele von ihnen RĂŒckerstattungen anbieten. ExpressVPNhat zum Beispiel eine 30-tĂ€gige Geld-zurĂŒck-Garantie fĂŒr alle PlĂ€ne, wĂ€hrend CyberGhost VPNeine 45-tĂ€gige Geld-zurĂŒck-Garantie fĂŒr seine langfristigen PlĂ€ne hat (und eine 14-tĂ€gige fĂŒr den kĂŒrzesten). Wenn Du innerhalb der RĂŒckerstattungsfrist nicht mit dem VPN zufrieden bist, kannst Du Dein Geld risikofrei zurĂŒckverlangen.

Einige Top-VPNs bieten kostenlose Testphasen an, in denen Du die Möglichkeit hast, ihren Dienst zu testen.Allerdings sind diese in der Regel etwas restriktiv, da sie nicht den vollen Zugriff auf alle Features bieten. CyberGhost VPN ist eines der wenigen VPNs, das eine kostenlose 24-stĂŒndige Testphase fĂŒr macOS und Windows anbietet, die Dir Zugriff auf alle Features gibt und Dich nicht nach Deinen Kreditkartendaten fragt.

Einige Premium-VPNs bieten komplett kostenlose Pakete, aber sie sind mit gewissen EinschrĂ€nkungen verbunden. Proton VPNs kostenlsoes Paket bietet etwa unbegrenzt viel Bandbreite, aber Du bekommst nur Zugriff auf Server in fĂŒnf LĂ€ndern. Bei TunnelBear kannst Du Dich hingegen mit allen Servern verbinden, aber Deine Bandbreite ist auf 2 GByte pro Monat limitiert.

Kostenlose VPNs, die man meiden sollte

Hola VPN. Hola VPN ist ein P2P-VPN, d.h., es weist Dir die IP-Adresse eines*einer anderen Anwender*in zu und weist Deine einem*einer weiteren zu. Das ist sehr gefĂ€hrlich, da ein böswilliger Akteur es fĂŒr kriminelle AktivitĂ€ten ausnutzen kann. Außerdem speichert Hola VPN Anwenderprotokolle, verschlĂŒsselt Deinen Datenverkehr nicht und hat in der Vergangenheit IP-Adressen von Anwendern geleakt.

Hola VPN ist ein P2P-VPN, d.h., es weist Dir die IP-Adresse eines*einer anderen Anwender*in zu und weist Deine einem*einer weiteren zu. Das ist sehr gefĂ€hrlich, da ein böswilliger Akteur es fĂŒr kriminelle AktivitĂ€ten ausnutzen kann. Außerdem speichert Hola VPN Anwenderprotokolle, verschlĂŒsselt Deinen Datenverkehr nicht und hat in der Vergangenheit IP-Adressen von Anwendern geleakt. SuperVPN. SuperVPN ist ein gefĂ€hrliches VPN, das viele Deiner Daten protokolliert, einschließlich Deiner IP-Adresse, Deines Betriebssystems und Deines Browsertyps. Es fehlt an grundlegenden Sicherheitsfeatures und es gibt keine Möglichkeit, den Kundenservice zu erreichen. Außerdem gab es bei SuperVPN eine Datenpanne, bei der 133GB an Daten preisgegeben wurden, darunter IP-Adressen, E-Mail-Adressen und geografische Standorte der Anwender*innen.

SuperVPN ist ein gefĂ€hrliches VPN, das viele Deiner Daten protokolliert, einschließlich Deiner IP-Adresse, Deines Betriebssystems und Deines Browsertyps. Es fehlt an grundlegenden Sicherheitsfeatures und es gibt keine Möglichkeit, den Kundenservice zu erreichen. Außerdem gab es bei SuperVPN eine Datenpanne, bei der 133GB an Daten preisgegeben wurden, darunter IP-Adressen, E-Mail-Adressen und geografische Standorte der Anwender*innen. Phone Guardian. Phone Guardian ist nicht unbedingt zwielichtig, aber es funktioniert nicht wie ein normales VPN. Das Einzige, was es als VPN kann, ist, Deine Daten zu verschlĂŒsseln – es versteckt weder Deine IP-Adresse noch Deinen Standort, es hat keine Sicherheitsfeatures wie einen Notausschalter und es fehlt an allen anderen Funktionen, die Du mit einem normalen VPN bekommst.

Phone Guardian ist nicht unbedingt zwielichtig, aber es funktioniert nicht wie ein normales VPN. Das Einzige, was es als VPN kann, ist, Deine Daten zu verschlĂŒsseln – es versteckt weder Deine IP-Adresse noch Deinen Standort, es hat keine Sicherheitsfeatures wie einen Notausschalter und es fehlt an allen anderen Funktionen, die Du mit einem normalen VPN bekommst. AceVPN. AceVPN hat einige gute Features (wie DNS-Leak-Schutz), aber das reicht mir nicht, um es zu empfehlen. Es fehlt ein Notausschalter, der ein wichtiges Sicherheitsfeature ist, hat etwa 20 Serverstandorte und bietet nur 1 P2P-Server. Das grĂ¶ĂŸte Problem ist, dass es keine dedizierten Anwendungen gibt, sodass Du es manuell auf Deinem GerĂ€t konfigurieren musst, was sehr umstĂ€ndlich ist.

AceVPN hat einige gute Features (wie DNS-Leak-Schutz), aber das reicht mir nicht, um es zu empfehlen. Es fehlt ein Notausschalter, der ein wichtiges Sicherheitsfeature ist, hat etwa 20 Serverstandorte und bietet nur 1 P2P-Server. Das grĂ¶ĂŸte Problem ist, dass es keine dedizierten Anwendungen gibt, sodass Du es manuell auf Deinem GerĂ€t konfigurieren musst, was sehr umstĂ€ndlich ist. TouchVPN. TouchVPN hat 5500+ Server in 80+ LĂ€ndern – das ist beeindruckend. Was nicht so beeindruckend ist, ist die Tatsache, dass TouchVPN Deine IP-Adresse und die Websites, die Du besucht hast, sammelt.

TouchVPN hat 5500+ Server in 80+ LĂ€ndern – das ist beeindruckend. Was nicht so beeindruckend ist, ist die Tatsache, dass TouchVPN Deine IP-Adresse und die Websites, die Du besucht hast, sammelt. Hoxx VPN. HoxxVPN sammelt Informationen ĂŒber alle Deine InternetaktivitĂ€ten, Dein GerĂ€t und Deinen Standort. Außerdem steht in den Nutzungsbedingungen, dass diese Daten auch dann gespeichert bleiben, wenn Du Dein Konto schließt.

HoxxVPN sammelt Informationen ĂŒber alle Deine InternetaktivitĂ€ten, Dein GerĂ€t und Deinen Standort. Außerdem steht in den Nutzungsbedingungen, dass diese Daten auch dann gespeichert bleiben, wenn Du Dein Konto schließt. TurboVPN. TurboVPN sagt, dass es im Rahmen seiner Keine-Logs-Richtlinie keine Informationen ĂŒber Deine Online-AktivitĂ€ten sammelt, aber es sagt nichts darĂŒber aus, dass es Deine IP-Adresse nicht sammelt.

TurboVPN sagt, dass es im Rahmen seiner Keine-Logs-Richtlinie keine Informationen ĂŒber Deine Online-AktivitĂ€ten sammelt, aber es sagt nichts darĂŒber aus, dass es Deine IP-Adresse nicht sammelt. TuxlerVPN. Die Datenschutzrichtlinie von TuxlerVPN besagt, dass es Deine Website-AktivitĂ€ten, Browserinformationen und Kontaktinformationen protokolliert und all diese Daten zu GeschĂ€ftszwecken an Dritte freigeben kann.

Die Datenschutzrichtlinie von TuxlerVPN besagt, dass es Deine Website-AktivitĂ€ten, Browserinformationen und Kontaktinformationen protokolliert und all diese Daten zu GeschĂ€ftszwecken an Dritte freigeben kann. FinchVPN. Die Website von FinchVPN ist sehr dubios und fehlerhaft. Sie sagt nichts ĂŒber die VPN-Features aus und wenn ich versuche, auf die Datenschutzrichtlinie zu klicken, werde ich auf die Startseite umgeleitet.

Ich habe auch diese dubiosen VPN-Apps in den App Stores gefunden, die keine offizielle Seite oder andere Informationen zu haben scheinen:

CrossVPN

AnonyTun

OK VPN

VPN Hat (oder Hat VPN)

VPNGO (oder GO VPN)

Top-Marken, die es nicht in die Auswahl geschafft haben: PrivadoVPN. Der kostenlose Plan ist werbefrei, hat eine Keine-Logs-Richtlinie, bietet P2P-UnterstĂŒtzung und Zugriff auf Server in 8 LĂ€ndern. Aber er unterstĂŒtzt Streaming nicht, lĂ€sst Dich das VPN nur auf einem GerĂ€t nutzen und enthĂ€lt keine Sicherheitsfeatures wie RAM-Only-Server, Perfect Forward Secrecy, Split-Tunneling und Adblocker.

Der kostenlose Plan ist werbefrei, hat eine Keine-Logs-Richtlinie, bietet P2P-UnterstĂŒtzung und Zugriff auf Server in 8 LĂ€ndern. Aber er unterstĂŒtzt Streaming nicht, lĂ€sst Dich das VPN nur auf einem GerĂ€t nutzen und enthĂ€lt keine Sicherheitsfeatures wie RAM-Only-Server, Perfect Forward Secrecy, Split-Tunneling und Adblocker. Atlas VPN. Das VPN hat einen kostenlosen Plan, der unbegrenzte Verbindungen und Zugriff auf 3 Serverstandorte bietet, aber er begrenzt Deine Datenmenge auf 5GB pro Monat, was nur ausreicht, um allgemein im Internet zu surfen oder Dir ein paar Fernsehsendungen anzusehen. Außerdem sind einige der Server langsam und Split-Tunneling ist nur auf Android-GerĂ€ten möglich.

Das VPN hat einen kostenlosen Plan, der unbegrenzte Verbindungen und Zugriff auf 3 Serverstandorte bietet, aber er begrenzt Deine Datenmenge auf 5GB pro Monat, was nur ausreicht, um allgemein im Internet zu surfen oder Dir ein paar Fernsehsendungen anzusehen. Außerdem sind einige der Server langsam und Split-Tunneling ist nur auf Android-GerĂ€ten möglich. NordVPN. Dieser VPN-Anbieter hat viele gute Sicherheitsfeatures, wie Ad- und Malware-Schutz, ein Tool zur Überwachung von Datenpannen und Double-VPN-Server. Außerdem bietet er gutes Streaming und hohe Geschwindigkeiten. Allerdings gibt es keinen kostenlosen Plan – die Premium-PlĂ€ne bekommst Du aber schon ab 3,09$ / Monat.

Dieser VPN-Anbieter hat viele gute Sicherheitsfeatures, wie Ad- und Malware-Schutz, ein Tool zur Überwachung von Datenpannen und Double-VPN-Server. Außerdem bietet er gutes Streaming und hohe Geschwindigkeiten. Allerdings gibt es keinen kostenlosen Plan – die Premium-PlĂ€ne bekommst Du aber schon ab 3,09$ / Monat. Surfshark. Ein gutes VPN, das unbegrenzte Verbindungen erlaubt, mit einer Vielzahl von Streaming-Diensten funktioniert, großartige P2P-UnterstĂŒtzung bietet und ĂŒber ein großes Servernetzwerk verfĂŒgt. Allerdings gibt es keinen kostenlosen Plan – die kostenpflichtigen sind jedoch super erschwinglich und beginnen schon ab 2,29$ / Monat.

Ein gutes VPN, das unbegrenzte Verbindungen erlaubt, mit einer Vielzahl von Streaming-Diensten funktioniert, großartige P2P-UnterstĂŒtzung bietet und ĂŒber ein großes Servernetzwerk verfĂŒgt. Allerdings gibt es keinen kostenlosen Plan – die kostenpflichtigen sind jedoch super erschwinglich und beginnen schon ab 2,29$ / Monat. ZoogVPN. Das VPN bietet zehn GByte monatliche Bandbreite kostenlos an. Das kostenlose Paket unterstĂŒtzt allerdings kein Streaming, bietet nur eine sehr eingeschrĂ€nkte P2P-UnterstĂŒtzung und es fehlt die branchenĂŒbliche VerschlĂŒsselung mit 256-Bit AES. Zudem gibt es keine fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie Nur-RAM-Server und Perfect Forward Secrecy.

HĂ€ufig gestellte Fragen

Welches ist das beste kostenlose VPN?

Proton VPNist mein Favorit unter den besten zu 100% kostenlosen VPNs im Jahr 2024 – es ist eines der wenigen kostenlosen mit unbegrenztem Datenvolumen und schnellen Geschwindigkeiten, Servern in 5 LĂ€ndern und starken Sicherheits- und Datenschutzfeatures.

Alle kostenlosen auf dieser Liste sind angemessen, aber ExpressVPNist insgesamt das beste VPN auf dem Markt. Es ist nicht kostenlos, aber jeder Plan ist mit einer 30-tĂ€gigen Geld-zurĂŒck-Garantie abgesichert. ExpressVPN ist ultra-sicher, hat die schnellsten Geschwindigkeiten beim Surfen, Streamen, Herunterladen von Torrents und Gamen und bietet anwenderfreundliche Anwendungen fĂŒr alle wichtigen Plattformen.

Sind kostenlose VPNs sicher?

Die meisten kostenlosen VPNs sind nicht sicher – einigen fehlen branchenĂŒbliche Sicherheitsfeatures, einige speichern Deine Daten und persönlichen Informationen und einige sind sogar mit Malware gebĂŒndelt. Wenn Du aber auschließlich ein kostenloses VPN suchst, empfehle ich Dir die kostenlosen VPNs auf dieser Liste– hide.me, Proton VPN und Windscribe verfĂŒgen alle ĂŒber wirklich starke Sicherheits- und Datenschutzfeatures.

Sind kostenlose VPNs legal?

Ja, kostenlose VPNs (und Premium-VPNs) sind in den meisten LĂ€ndern völlig legal, aber es gibt einige Ausnahmen – LĂ€nder wie China, Iran, Indonesien, Nordkorea und einige andere haben die Nutzung von VPNs verboten. Wenn Du bei der Nutzung eines VPNs in einem Land erwischt wirst, das es verboten hat, kannst Du mit einer hohen Geldstrafe oder sogar mit einer GefĂ€ngnisstrafe rechnen.

Funktionieren kostenlose VPNs mit Netflix und anderen Streaming-Plattformen?

Ja, es gibt einige kostenlose VPNs, die mit Streaming-Diensten funktionieren. Die meisten eignen sich jedoch nicht besonders gut fĂŒr Netflix. Die meisten davon funktionieren ĂŒberhaupt nicht mit der Website und einige funktionieren nur manchmal mit der Plattform. WĂ€hrend meiner Tests hat Windscribe gut mit Netflix US und anderen Top-Websites funktioniert, die an meinem Standort verfĂŒgbar sind, etwa Amazon Prime US, Max sowie Disney+ US. Allerdings ist das kostenlose Paket von Windscribe auf zehn GByte pro Monat begrenzt, sodass Du es sich nicht fĂŒr einen Netflix-Marathon eignet.

Stattdessen bist Du mit einem kostenpflichtigen VPN wie ExpressVPN besser bedient. Es funktioniert mit 100+ Streaming-Diensten, inklusive Netflix und Deine Daten sind nicht limitiert.

Gibt es ein zu 100% kostenloses VPN?

Ja, und es gibt auch ein paar ziemlich gute.Der kostenlose Plan von Proton VPN zum Beispiel bietet unbegrenztes Datenvolumen und hohe Geschwindigkeiten und ist sehr sicher. Auch der kostenlose Plan von hide.me erlaubt das Herunterladen von Torrents, bietet hohe Sicherheit und Datenschutz und Verbindungsmöglichkeiten zu Servern in 5+ LÀndern.

Aber selbst tolle kostenlose VPNs haben spĂŒrbare EinschrĂ€nkungen – im kostenlosen Plan von Proton VPN fehlen Streaming- und P2P-UnterstĂŒtzung, Du kannst nur Server in 5 LĂ€ndern nutzen und bist auf 1 GerĂ€t beschrĂ€nkt. Der von hide.me beschrĂ€nkt Dich auf 10 GB Daten pro Monat und 1 GerĂ€t, und Du bekommst keine Streaming-UnterstĂŒtzung.

Im Großen und Ganzen bekommst Du ein viel besseres Erlebnis, wenn Du Dich fĂŒr ein kostenpflichtiges Premium-VPN wie ExpressVPNentscheidest – es beinhaltet unbegrenztes Datenvolumen, bietet die schnellsten Geschwindigkeiten auf dem Markt, funktioniert mit 100+ Streaming-Diensten, hat Server in 100+ LĂ€ndern und erlaubt P2P-Datenverkehr auf allen.

Auf welchen GerÀten kann ich ein kostenloses VPN installieren?

Die meisten kostenlosen VPNs sind fĂŒr auf allen gĂ€ngigen GerĂ€ten verfĂŒgbar. Alle VPNs auf dieser Listehaben anwenderfreundliche Anwendungen fĂŒr Android, iOS, Windows und macOS. Einige von ihnen sind auch fĂŒr Linux und Smart-TVs verfĂŒgbar.

Welches ist das beste kostenlose VPN fĂŒrs Herunterladen von Torrents?

hide.meist mein Favorit unter den kostenlosen VPNs fĂŒrs Herunterladen von Torrents – es ist eines der wenigen kostenlosen VPNs, das das Herunterladen von Torrents erlaubt, schnelle Downloadgeschwindigkeiten bietet und mit allen beliebten Anwendungen wie BitTorrent, uTorrent, Vuze und anderen funktioniert.

Allerdings beschrÀnkt der kostenlose Plan von hide.me Dein Datenvolumen auf 10GB pro Monat, sodass Du nur eine Handvoll kleiner Dateien herunterladen kannst. Mit einem Upgrade auf einen der kostenpflichtigen PlÀne erhÀltst Du unbegrenztes Datenvolumen, Zugriff auf 2,300+ Server in 50+ LÀndern und bis zu 10 simultane Verbindungen.

Dennoch ist ExpressVPNunsere erste Wahl fĂŒrs Herunterladen von Torrents, da es High-End-Sicherheitsfeatures, die schnellsten Geschwindigkeiten der Branche, Server in 100+ LĂ€ndern, die alle P2P-Datenverkehr unterstĂŒtzen, und Portweiterleitung (damit Du Dich mit mehr Peers fĂŒr schnellere Downloads verbinden kannst) bietet.

Was ist das schnellste kostenlose VPN?

Proton VPNist das schnellste kostenlose VPN auf dieser Liste– in meinen Tests wurden Websites in 2–3 Sekunden geladen, HD-Videos in bis zu 3 Sekunden und das Herunterladen einer 2,2GB großen Datei dauerte nur ca. 7 Minuten. Der kostenlose Plan von ProtonVPN hat jedoch einige spĂŒrbare EinschrĂ€nkungen – Du kannst nur 1 GerĂ€t verbinden, hast keine Streaming-UnterstĂŒtzung und bist auf Server in 3 LĂ€ndern beschrĂ€nkt.

Daher ist es letztendlich besser, sich ein gĂŒnstiges Premium-VPN wie ExpressVPNzu holen – es ist das schnellste VPN auf dem Markt und bietet zudem unbegrenztes Datenvolumen, 8 Verbindungen, UnterstĂŒtzung fĂŒr 100+ Streaming-Apps und Server in 100+ LĂ€ndern.

Was ist das beste kostenlose VPN fĂŒr Spiele?

Das beste VPN fĂŒr Spiele ist ExpressVPN. Es bietet die höchsten Geschwindigkeiten auf dem Markt. Das bedeutet, dass es bei Deinen Online-Spielen keine Verzögerungen gibt und die Ping-Werte sehr niedrig sind. Zudem bietet es hervorragende Sicherheitsfunktionen, etwa DDoS-Schutz. Es ist zudem eines der wenigen VPNs, das Cloud-UnterstĂŒtzung zur VerfĂŒgung stellt. Ferner erhĂ€ltst Du eine Router-App und einen intelligenten DNS, womit Du Dich ĂŒber Deine PlayStation und Xbox mit dem VPN verbinden kannst.

Die besten kostenlosen VPNs im Jahr 2024 – Endresultat: