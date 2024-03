8 Beste Hulu VPN's in Nederland in 2024 [100% Geprobeerd en getest] (2024)

Inhoudsopgave Beste Hulu VPN’s in Nederland In 2024 – Snelle Overzicht

Wat zijn de beste Hulu VPN’s die werken in Nederland In 2024? [Diepgaande analyse]

1. ExpressVPN – Beste Hulu VPN voor streaming in Nederland in 2024

2. Surfshark – Voordelige VPN voor het streamen van Hulu in Nederland

3. NordVPN – Grootste servernetwerk VPN voor het kijken naar Hulu in Nederland

4. CyberGhost – VPN met unieke Hulu-ontgrendelingsfuncties in Nederland

5. Privé internettoegang – Betrouwbare VPN voor het streamen van Hulu in Nederland

6. Atlas VPN – Eenvoudig te gebruiken VPN voor het deblokkeren van Hulu in Nederland

7. PrivateVPN – Kleine maar betrouwbare netwerk om van Hulu te genieten in Nederland in 2024

8. PureVPN – Een VPN voor Hulu in Nederland Je kunt vertrouwen op 2024.

Hoe we deze Hulu VPN’s hebben geselecteerd in Nederland [Onze testmethodologie]

Hoe Hulu te kijken in Nederland met een VPN [2024 eenvoudige stappen]

Waarom heb je een VPN nodig om Hulu te kijken in Nederland?

Populaire VPN’s die er niet in slagen om Hulu te deblokkeren in Nederland Tijdens onze testen – Vermijd deze

Kan ik een gratis VPN gebruiken om Hulu te kijken in Nederland?

Hoe kan ik betalen voor Hulu met behulp van een VPN in Nederland in 2024?

Waarom en hoe blokkeert Hulu VPN’s in Nederland?

Hoe je de Hulu Home Locatie Fout kunt Vermijden in Nederland in 2024?

Hoe Hulu te repareren als het niet werkt met een VPN in Nederland in 2024?

1. Voorlopige Controles

2. Controleer je IP-adres

3. Spoel de DNS door

4. Handmatig DNS- en proxy-instellingen configureren

5. Verander je VPN

6. Schakel IPv6 uit bij het gebruik van een Hulu VPN. Voor Windows-gebruikers Voor Mac OSX-gebruikers

7. Wis je Cache en Cookies Data

8. Verander uw VPN-protocol

9. Koop een residentieel IP-adres voor het streamen van Hulu

10. Verander Smart DNS-instellingen

Wat zijn de verschillende foutcodes van Hulu en hoe kunnen ze worden opgelost in Nederland?

Welke apparaten kan ik Hulu bekijken met een VPN in Nederland?

Hoe Hulu te bekijken op de iPhone en iPad in Nederland met een VPN?

Hoe Hulu te bekijken op Androidin Nederland met een VPN?



Hoe je Hulu kunt kijken op Windows met een VPN in Nederland?

Wat kan ik kijken op Hulu in Nederland Met een VPN in 2024?

Kanalen die beschikbaar zijn om te bekijken op Hulu in Nederland

Veelgestelde vragen – Beste Hulu VPN

Wat is de beste VPN om Hulu te gebruiken in Nederland?

Hoe omzeil ik de Hulu-locatie in Nederland?

Waarom werkt Hulu niet met mijn VPN in Nederland?

Zal het gebruik van Hulu en VPN mijn verbinding vertragen in Nederland?

Kun je een VPN gebruiken op Hulu TV in Nederland?

Is het illegaal om Hulu te streamen in Nederland with a VPN?

Werkt een VPN met Hulu in Nederland?

Kan ik Hulu in HD-kwaliteit bekijken met een VPN in Nederland?

Kan ik Hulu gratis bekijken met een VPN?

Waarom ik niet kan inloggen op mijn Hulu-account in Nederland?

Laatste woorden

Hulu is een op abonnementen gebaseerde dienst video-on-demand dienst beheerd door The Walt Disney Company. De dienst is momenteel alleen beschikbaar in de VS. Je hebt nodig beste Hulu VPN om er toegang toe te krijgen in Nederland.

De inhoud van Hulu in elke andere regio is beperkt op basis van geografie, waardoor alleen Amerikaanse kijkers toegang hebben tot Hulu. Desondanks is het mogelijk om met behulp van een VPN (Virtual Private Network) toegang te krijgen tot de inhoud van Hulu beste Hulu VPN, Met een VPN kun je je IP-adres verbergen en je geografische locatie vervalsen om Deblokkeer Hulu in Nederland.

We hebben zorgvuldig uitgekozen de 8 beste Hulu VPN’s naast de gids over hoe Hulu te bekijken in Nederland zonder gedoe met behulp van een premium VPN, zoals ExpressVPN.

Gulmohar, Beschuldigde, Zombie House Flipping, Kardashians en Great Expectations Premiere zijn de meest populaire shows op Hulu. Je kunt gemakkelijk Hulu-titels bekijken in Nederland wanneer verbonden met een VPN op een server in de Verenigde Staten.

De prijs van het basisplan van Hulu is US$7.99 (7,42 euro) per maand, Hulu (zonder advertenties) is US$14.99 (13,92 euro) per maand, en Hulu+ Live is U S$69,99 (65,01 euro) per maand.

Blijf deze gids lezen om te ontdekken wat de beste VPN is om Hulu te gebruiken. Laten we nu verder gaan met een snelle samenvatting van de beste VPN voor het streamen van Hulu in Nederland en: Find out welke VPN werkt met hulu.

Beste Hulu VPN’s in Nederland In 2024 – Snelle Overzicht

Hier is een snelle samenvatting van de 8 beste Hulu VPN’s in Nederland in 2024:

Rangschikking voor Hulu Streamingdiensten Kosten Aantal servers Retourbeleid Gelijktijdige verbinding Apparaten ondersteund Aanbevolen servers ExpressVPN 1 Hulu

BBC iPlayer

Netflix

Amazon Prime

Disney+

HBO Max EUR 2.29 /mo (US$ 2.49 /mo ) - Save up to 77% with exclusive 2-year plan + 30-day money-back guarantee 3,000+ servers in 105 countries Ja , 30 dagen 5 Windows, MacOS, iOS, Android, Linux, Smart TV’s, Routers Washington DC, New York Surfshark 2 Hulu

BBC iPlayer

Netflix

Amazon Prime

Disney+

HBO Max EUR 2.29 /mo (US$ 2.49 /mo ) - Save up to 77% with exclusive 2-year plan + 30-day money-back guarantee 3200+ servers in 100+ countries Ja , 30 dagen onbeperkt Windows, MacOS, iOS, Android, Linux, Smart TV’s, Routers Chicago, New York NordVPN 3 Hulu

BBC iPlayer

Netflix

Amazon Prime

Disney+

HBO Max EUR 3.66 /mo (US$ 3.99 /mo ) - Save up to 63% with exclusive 2-year plan + 3 months free for a friend 6000+ ultra-fast servers in 61 countries Ja , 30 dagen 6 Windows, MacOS, iOS, Android, Linux, Smart TV’s, Routers Atlanta, San Jose CyberGhost 4 Hulu

BBC iPlayer

Netflix

Amazon Prime

Disney+

HBO Max EUR 1.86 /mo (US$ 2.03 /mo ) - Save up to 84% with exclusive 2-year plans + 4 months free 7900 servers in 100 countries landen Ja , 45 dagen 7 Windows, MacOS, iOS, Android, Linux, Smart TV’s, Routers New York, Chicago Privé internettoegang 5 Hulu

Netflix US$2,11/maand (2-jarig plan) 1000+ servers in 83+ landen Ja , 30 dagen 10 Windows, MacOS, iOS, Android, Linux, Smart TV’s, Routers New York, New Jersey Atlas VPN 6 Hulu

Netflix

Amazon Prime

BBC iPlayer

Disney+

HBO Max US$ 1,83/maand

3-jarig plan 750+ servers in meer dan 45 landen Ja , 30 dagen onbeperkt Windows, MacOS, Linux, iOS, Android, Smart TV’s, Routers Los Angeles, New York PrivateVPN 7 Hulu

BBC iPlayer

Netflix

Amazon Prime

Disney+

Youtube US$2,00/maand (3-jarig plan) 200+ servers in 60+ landen Ja , 30 dagen 6 Windows, MacOS, iOS, Android, Linux, Kodi Smart TV’s, Routers Atlanta, Buffalo PureVPN 8 Hulu

BBC iPlayer

Netflix

Amazon Prime

Disney+

HBO Max in Ja , 31 dagen 10 Windows, MacOS, iOS, Android, Linux, Smart TV’s, Routers Los Angeles, Chicago

Let op: Onthoud, alle inhoud is strikt beperkt aan inwoners van de Verenigde Staten. Als je probeert toegang te krijgen Hulu in Nederland , het platform zal voorkomen dat je enige streaming kunt doen Hulu-inhoud In de volgende secties zullen we de manier onthullen “hoe Hulu te bekijken in Nederland met behulp van een VPN“!

Wat zijn de beste Hulu VPN’s die werken in Nederland In 2024? [Diepgaande analyse]

Hier is een gedetailleerde analyse van de beste VPN voor het streamen van Hulu in Nederland. Na het testen van meer dan 20 VPN’s, presteerden deze acht VPN’s beter dan de snelheidstests:

ExpressVPN

Surfshark

NordVPN

CyberGhost

Privé internettoegang

Atlas VPN

PrivateVPN

PureVPN

1. ExpressVPN – Beste Hulu VPN voor streaming in Nederland in 2024

Servers : 3,000+ servers in 105 countries (25+ Amerikaanse locaties)

: in (25+ Amerikaanse locaties) Ondersteunende apparaten : Firestick, Xbox, Chromecast, Apple TV, Roku, PlayStation

: Firestick, Xbox, Chromecast, Apple TV, Roku, PlayStation 5 gelijktijdige verbindingen

7 dagen gratis proefperiode op iOS en Android

30 dagen geld-terug-garantie

Beste deal: EUR 6.12 /mo (US$ 6.67 /mo ) - Save up to 49% with exclusive 1-year plans + 3 months free

ExpressVPN is de beste VPN voor het streamen van Hulu in Nederland vanwege de uitzonderlijke deblokkeringsmogelijkheden en ultra-snelle servers. Na het testen 20+ VPN’s, Wij raden ExpressVPN aan voor het bekijken van Hulu-inhoud. Lees deze gids om uw twijfels weg te nemen over welke VPN het beste werkt met Hulu.

De 3,000+ servers in 105 countries ExpressVPN is snel en betrouwbaar. De snelheid is prijzenswaardig, wat het een van de beste Hulu VPN’s maakt. Als we specifiek naar de Verenigde Staten kijken, heeft het een servernetwerk in meer dan 25 steden.

ExpressVPN deblokkeerde Hulu in Nederland probleemloos.

Aanbevolen servers: New York, Washington DC

Volgens de snelheidstests die we hebben uitgevoerd, waren er geen storingen of vertragingen in de streaming van Hulu in Nederland. Het biedt een supersnelle downloadsnelheid van 89,38 Mbps en en een uploadsnelheid van 84,66 Mbps op een 100 Mbpsverbinding.

ExpressVPN snelheidstest resultaten op een verbindingssnelheid van 100 Mbps.

Hier zijn de gedetailleerde resultaten van ExpressVPN op verschillende Amerikaanse servers:

Beste Server Locatie Snelheid Ping 4K ondersteund Washington DC 80,23 Mbps 90 milliseconden Ja Chicago 81,44 Mbps 80 milliseconden Ja New York 89,38 Mbps 108 milliseconden Ja

Bovendien biedt het aan 5 gelijktijdige verbindingen, 24/7 klantenservice en 30 dagen geld-terug-garantie voor al haar gebruikers. ExpressVPN stelt je in staat om geweldige films te kijken zoals Ik ben jouw man. Gebruik de Hulu ExpressVPN combinatie om naadloos naar je favoriete programma te kijken.

Het is compatibel met Windows, Mac, iOS, Android, smart-tv’s, Linux, Chrome en Firefox. De MediaStreamer-functie helpt je om Hulu te kijken in Nederland, zelfs op apparaten die geen VPN ondersteunen, bijvoorbeeld, kun je kijken Hulu op Roku, en kan genieten van verschillende titels op Hulu op Xbox One.

De kosten van ExpressVPN zijn EUR 6.12 /mo (US$ 6.67 /mo ) - Save up to 49% with exclusive 1-year plans + 3 months free en het houdt je niet tegen om te kijken Hulu op Playstation 4.

Pros Snelle en betrouwbare servers

Onbeperkte bandbreedte voor streaming

Functies MediaStreamer DNS

Een terugbetalingsbeleid van één maand

Eén account ondersteunt 5 verbindingen.

Strikte geen logbeleid Cons Duur

ExpressVPN Kortingsbon

Bespaar 49% en krijg 3 extra maanden GRATIS bij een 12-maanden plan Ontvang een deal

2. Surfshark – Voordelige VPN voor het streamen van Hulu in Nederland

Servers : 3200+ servers in 100+ countries (600 Amerikaanse servers)

: in (600 Amerikaanse servers) Ondersteunende apparaten Firestick, Xbox, Chromecast, Apple TV, Roku, PlayStation

Firestick, Xbox, Chromecast, Apple TV, Roku, PlayStation Onbeperkte gelijktijdige verbindingen

7 dagen gratis proefperiode op iOS en Android

30 dagen geld-terug-garantie

Beste deal: EUR 2.29 /mo (US$ 2.49 /mo ) - Save up to 77% with exclusive 2-year plan + 30-day money-back guarantee

Surfshark is een goed geprijsde en beste VPN voor het kijken naar Hulu in Nederland zoals het alleen oplaadt EUR 2.29 /mo (US$ 2.49 /mo ) - Save up to 77% with exclusive 2-year plan + 30-day money-back guarantee op zijn 2-jarig plan en biedt onbeperkte multi-logins.

Surfshark wordt gezien als een van de VPN’s die alle belangrijke streamingdiensten deblokkeert, waaronder Netflix, Hulu en Disney.

Met verschillende geoptimaliseerde servers om toegang te krijgen tot Hulu, brengt Surfshark met zich mee 3200+ servers in 100+ countries, inclusief ongeveer 600 servers uit Amerikaanse landen.

Surfshark heeft Hulu in Nederland gemakkelijk gedeblokkeerd.

Aanbevolen Servers: Chicago, New York

Het slaagt erin om een supersnelle downloadsnelheid te bieden van 88,14 Mbps en een uploadsnelheid van 83,72 Mbps op een 100 Mbps verbinding. Dit kan worden beschouwd als de beste VPN voor het streamen van Hulu in Nederland.

Surfshark snelheidstest resultaten op een verbindingssnelheid van 100 Mbps.

Hier zijn de gedetailleerde resultaten van Surfshark op verschillende Amerikaanse servers:

Beste Server Locatie Snelheid Ping 4K ondersteund Chicago 88,14 Mbps 98 milliseconden Ja Denver 86,15 Mbps 80 milliseconden Ja New York 84,09 Mbps 111 milliseconden Ja

Met deze Amerikaanse servers kun je toegang krijgen tot Hulu in Nederland Alle servers die door Surfshark worden aangeboden hebben onbeperkte gegevens en bandbreedte.

Bovendien is Surfshark de enige VPN die onbeperkte multi-logins aanbiedt; dit is dus een van de elementen waar je je geen zorgen over hoeft te maken als het gaat om Surfshark. Krijg Hulu met Surfshark en geniet van naadloos streamen!

Ook heeft het 24/7 klantenservice om al je problemen op te lossen, en zelfs als je niet tevreden bent met de service, heeft het een 30-dagen geld-terug-garantie. We hebben je ook gedekt als SurfShark heeft geen problemen met Hulu Streaming.

Het is compatibel met Windows, macOS, iOS, Android, Firefox, Chrome en Linux. U kunt deze VPN gratis proefperiode van 7 dagen gebruiken op iOS- en Android-apps.

Pros Zakvriendelijke prijzen

Garanties geld-terug binnen 30 dagen

Onbeperkte apparaatverbindingen

Eén week gratis proefperiode op iOS en Android apparaten

Geen volgbeleid Cons Trage verbinding (soms)

Surfshark Coupon

82% korting op 2-jarig abonnement Ontvang een deal

3. NordVPN – Grootste servernetwerk VPN voor het kijken naar Hulu in Nederland

Servers : 6000+ ultra-fast servers in 61 countries (1970+ Amerikaanse servers)

: in (1970+ Amerikaanse servers) Ondersteunende apparaten Firestick, Xbox, Chromecast, Apple TV, Roku, PlayStation

Firestick, Xbox, Chromecast, Apple TV, Roku, PlayStation 6 gelijktijdige verbindingen

7 dagen gratis proefperiode op iOS en Android

30 dagen geld-terug-garantie

Beste deal: EUR 3.66 /mo (US$ 3.99 /mo ) - Save up to 63% with exclusive 2-year plan + 3 months free for a friend

Een van de ideale Hulu VPN’s is NordVPN. Het biedt 1800+ servers (Meer dan elke andere provider) uit de VS. Dit zorgt voor geen vertragingen in het streamen van Hulu in Nederland of andere streamingdiensten. Het biedt slim afspelen voor snelle deblokkering.

Wereldwijd biedt NordVPN aan 6000+ ultra-fast servers in 61 countries, Dit betekent dat je gemakkelijk de geo-beperkingen op elke streamingdienst kunt omzeilen met behulp hiervan.

Het is super eenvoudig om elke show te bekijken met de NordVPN Hulu-combinatie in Nederland!

Voordat we dieper ingaan op de materie, vraag je je misschien af wat de beste regio’s van NordVPN zijn om verbinding te maken met Hulu. De beste zijn Atlanta en Dallas in de VS.

Aanbevolen servers: Atlanta, Dallas

Het biedt een supersnelle downloadsnelheid van 86,39 Mbps en een uploadsnelheid van 82,86 Mbps op een 100 Mbps verbinding.

NordVPN snelheidstest op een 100 Mbps verbinding.

Hier zijn de gedetailleerde resultaten van NordVPN op verschillende Amerikaanse servers:

Beste Server Locatie Snelheid Ping 4K ondersteund Dallas 65,43 Mbps 19 milliseconden Ja Atlanta 86,39 Mbps 99 milliseconden Ja New York 70,12 Mbps 111 milliseconden Ja

Een verhoogd aantal servers biedt meer IP-adressen, waardoor het moeilijker wordt voor Hulu om het gebruik van een VPN te identificeren. Bovendien kun je met NordVPN ongestoord naar Hulu-shows kijken zonder vertragingen of onderbrekingen. Het is te danken aan de hoge snelheid van de servers die worden aangeboden door NordVPN.

Het is compatibel met Windows, Android, iOS, Mac, Linux, Chrome, Firefox en routers. 24/7 klantenservice, 6 gelijktijdige verbindingen en een geld-terug-garantie van 30 dagen zijn andere opmerkelijke aanbiedingen van NordVPN. De prijs is EUR 3.66 /mo (US$ 3.99 /mo ) - Save up to 63% with exclusive 2-year plan + 3 months free for a friend.

Pros Hoog geoptimaliseerde servers

Ondersteunt 6 apparaatverbindingen

Biedt toegewijde IP-adressen

Robuuste beveiligingsfuncties

NordLynx Protocol Cons Veroorzaakt problemen met downtime

4. CyberGhost – VPN met unieke Hulu-ontgrendelingsfuncties in Nederland

Server : 7900 servers in 100 countries landen (1356+ Amerikaanse servers)

: servers in landen (1356+ Amerikaanse servers) Ondersteunende apparaten Firestick, Xbox, Chromecast, Apple TV, Roku, PlayStation

Firestick, Xbox, Chromecast, Apple TV, Roku, PlayStation 7 gelijktijdige verbindingen

7 dagen gratis proefperiode op iOS en Android

45 dagen geld-terug-garantie

Beste deal: EUR 1.86 /mo (US$ 2.03 /mo ) - Save up to 84% with exclusive 2-year plans + 4 months free

CyberGhost is een hoog presterende maar eenvoudige dienstverlener in de VPN-industrie. Hoewel er minder servers zijn, kunnen ze worden gebruikt om streaming sites zoals Hulu te deblokkeren in Nederland.

De snelheid van de servers die worden aangeboden door CyberGhost is prijzenswaardig, en de snelheid is snel genoeg voor Hulu’s streaming zonder vertraging en onderbrekingen.

In totaal heeft het 7900 servers in 100 countries landen. We konden Hulu deblokkeren in Nederland Gemakkelijk gebruik maken van de Amerikaanse server.

CyberGhost heeft Hulu in Nederland moeiteloos gedeblokkeerd.

Aanbevolen servers: New York, Chicago

Bij het testen op een Amerikaanse server bood het een downloadsnelheid van 86,49 Mbps en een uploadsnelheid van 79,42 Mbps op een 100 Mbps verbinding.

CyberGhost heeft ons voorzien van een snelle streaming snelheid op een 100 Mbps verbinding.

Hier zijn de gedetailleerde resultaten van CyberGhost op verschillende Amerikaanse servers:

Beste Server Locatie Snelheid Ping 4K ondersteund Buffalo 61,43 Mbps 19 milliseconden Ja Chicago 76,32 Mbps 80 milliseconden Ja New York 86,49 Mbps 88 milliseconden Ja

Het compromitteert geen privacy of digitale veiligheid. Het bedrijf winkels slaan geen logs op van gebruikersactiviteit of IP-adressen op zijn servers. Het maakt gebruik van dezelfde sterke versleuteling die je krijgt bij ervaren aanbieders.

Bovendien heeft het gekregen snelheid \, 24/7 ondersteuning, en een gebruiksvriendelijke interface.

Het is compatibel met Windows, macOS, iOS en Android en biedt een 45-dagen geld-terug-garantie. De prijs van CyberGhost is EUR 1.86 /mo (US$ 2.03 /mo ) - Save up to 84% with exclusive 2-year plans + 4 months free.

Pros Naadloze browse-ervaring

45 dagen geld-terug-garantie

Militaire niveau encryptie

7 apparaatverbindingen op één account Cons Vertraagt de internetsnelheid (soms)

CyberGhost Coupon

3 Jaar + 4 Maanden Deal Ontvang een deal

5. Privé internettoegang – Betrouwbare VPN voor het streamen van Hulu in Nederland

Servers : 1000+ servers in 83+ landen

: 1000+ servers in 83+ landen Ondersteunende apparaten PC, Mac, Android, Apple TV, FireTV, Linux

PC, Mac, Android, Apple TV, FireTV, Linux 10 gelijktijdige verbindingen

30 dagen geld-terug-garantie

Beste deal: US$2,11/maand

Private Internet Access is een betrouwbare VPN voor het streamen van Hulu in Nederland omdat het een solide no-logs VPN aanbieder die uitstekend is reputatie op websites TrustPilot en Reddit.

Het heeft ook meer dan 10.000+ servers in meer dan 80 landen, met 20 serverlocaties in de VS.

U kunt uw favoriete Hulu-programma probleemloos streamen met Private Internet Access in Nederland.

Aanbevolen servers: New York, New Jersey

Bij het testen op een Amerikaanse server bood het een downloadsnelheid van 86,49 Mbps en een uploadsnelheid van 79,42 Mbps op een 100 Mbps verbinding.

Snelheidstestresultaten van Private Internet Access.

Hier zijn de gedetailleerde resultaten van PIA op verschillende Amerikaanse servers:

Beste Server Locatie Snelheid Ping 4K ondersteund Atlanta 74,83 Mbps 100 milliseconden Ja Atlanta 76,32 Mbps 80 milliseconden Ja Buffalo 86,49 Mbps 88 milliseconden Ja

Deze VPN stelt u in staat om toegang te krijgen tot Hulu, Netflix en andere populaire diensten. PIA VPN biedt hoogwaardige beveiligingsfuncties zoals OpenVPN met AES-encryptie. Het heeft ook DNS-lekbescherming, dodemansknop, en malware filtering.

malware filteren. Bovendien stelt deze VPN je in staat om de versleutelingssterkte aan te passen afhankelijk van jouw eisen.

Apps zijn beschikbaar voor alle gangbare apparaten zoals PC, Android, Mac, Linux en FireTV. Het stelt je ook in staat om de VPN te installeren en te gebruiken op maximaal 10 apparaten tegelijkertijd.

Je kunt Private Internet Access krijgen voor slechts US$2,11 (BESPAAR 82% op het 2-jarige plan + 3 maanden gratis) met de 30-daagse risicovrije restitutiebeleid. Bovendien live chat ondersteuning is beschikbaar als u hulp nodig heeft bij het gebruik of instellen van de op uw streaming apparaat.

Pros Veel versleutelingsopties

Biedt Kill-switch

Sta 10 gelijktijdige verbindingen toe

Snel WireGuard-protocol

30-daagse restitutiebeleid Cons Gevestigd in de Verenigde Staten

Private Internet Access Coupon

2 Jaar + 3 Maanden Deal Ontvang een deal

6. Atlas VPN – Eenvoudig te gebruiken VPN voor het deblokkeren van Hulu in Nederland

Servers: 200+ servers in 60+ landen

200+ servers in 60+ landen Ondersteunende apparaten Windows, MacOS, iOS, Android, Linux, Android TV, Amazon Fire TV

Windows, MacOS, iOS, Android, Linux, Android TV, Amazon Fire TV Onbeperkte gelijktijdige verbindingen

7 dagen gratis proefperiode op iOS en Android

30 dagen geld-terug-garantie

Beste deal: US$1,83 per maand

Altas VPN is een eenvoudig te gebruiken VPN voor het deblokkeren van het Hulu-platform in Nederland De VPN heeft alleen 200+ serversin 60+ landen met 6 Amerikaanse servers locatie.

Atlas VPN deblokkeert Hulu in Nederland eenvoudig.

Aanbevolen servers: Los Angeles, New York

Toen we Atlas VPN testten op onze computer, 100 Mbps verbinding, het bood een downloadsnelheid van 59,17 Mbps en een uploadsnelheid van 46.82 Mbps.

We hebben het geweldige snelheidsresultaat behaald op onze 100 Mbps verbinding.

Hier zijn de gedetailleerde resultaten van PIA op verschillende Amerikaanse servers:

Beste Server Locatie Snelheid Ping 4K ondersteund Atlanta 70,83 Mbps 100 milliseconden Ja Chicago 81,32 Mbps 80 milliseconden Ja Los Angeles 72,16 Mbps 102 milliseconden Ja

Atlas VPN biedt geweldige beveiligingsfuncties en superieure webverkeer encryptie, zoals AES-256, ChaCha20, IPSec/IKEv2 en WireGuard-gecreëerde tunnels.

De apps van Atlas VPN zijn compatibel met alle platforms, zoals Windows, Android, Mac, Linux en FireTV. Het staat toe dat een onbeperkt aantal apparaten na elkaar op een enkele account.

Je kunt Atlas VPN krijgen voor slechts US$1,83 (BESPAAR 83% op een 3-jarig plan) met de 30-daagse risicovrije restitutiebeleid. Bovendien 24/7 ondersteuning Via e-mail chat is beschikbaar bij het pakket.

Pros Geen logbeleid

Gemakkelijk te gebruiken

Biedt Kill-switch

Sta onbeperkte gelijktijdige verbindingen toe.

Snel WireGuard-protocol

30-daagse restitutiebeleid Cons Geen OpenVPN-optie

Atlas VPN Coupon

3 Jaar + 3 Maanden Deal Ontvang een deal

7. PrivateVPN – Kleine maar betrouwbare netwerk om van Hulu te genieten in Nederland in 2024

Servers: 200+ servers in 60+ landen

200+ servers in 60+ landen Ondersteunende apparaten Firestick, Xbox, Chromecast, Apple TV, Roku, PlayStation

Firestick, Xbox, Chromecast, Apple TV, Roku, PlayStation 6 gelijktijdige verbindingen

7 dagen gratis proefperiode op iOS en Android

30 dagen geld-terug-garantie

Beste deal: US$2,00/maand

Hoewel het PrivateVPN-servernetwerk klein is, zijn alle servers snel en betrouwbaar om van Hulu te genieten in Nederland. In totaal heeft het 200+ servers in 60+ landen.

PrivateVPN deblokkeerde Hulu in Nederland snel.

Aanbevolen servers: Atlanta, Buffalo

Op een 100 Mbps verbinding bood het ons een downloadsnelheid van 75,12 een uploadsnelheid van 39,48.

PrivateVPN snelheidstest resultaten.

Hier zijn de gedetailleerde resultaten van PrivateVPN op verschillende Amerikaanse servers:

Beste Server Locatie Snelheid Ping 4K ondersteund Buffalo 65,43 Mbps 87 milliseconden Ja Atlanta 75,12 Mbps 100 milliseconden Ja New York 60,87 Mbps 111 milliseconden Ja

Op één PrivateVPN-account kunt u eenvoudig een verbinding maken met een maximaal zes apparaten. Je kunt het gebruiken op Android, iOS, Windows, macOS en Linux. De iOS- en Android-apps zijn het meest gebruiksvriendelijk.

Net als andere premium VPN’s, handhaaft PrivateVPN ook een geen-logbeleid en bescherming tegen lekken.

De prijs van PrivateVPN is US$2,00/maand (2-jarig plan). Het biedt ook een 30-dagen geld-terug-garantie en een live chat ondersteuningsoptie.

Pros Voldoende snelheid

Geen gegevenslogboeken

tot 10 apparaten verbindingen

Werkt zelfs in China

Live chat ondersteuning

Geld-terug-garantie van één maand See Also Wat is een VPN? Dit moet je weten Cons Werkt alleen met een bredere audit.

Privé VPN Coupon

1 Jaar + 24 Maanden Deal Ontvang een deal

8. PureVPN – Een VPN voor Hulu in Nederland Je kunt vertrouwen op 2024.

Servers: 6000+ servers in 78 landen (10 servers in de VS)

6000+ servers in 78 landen (10 servers in de VS) Ondersteunende apparaten Firestick, Xbox, Chromecast, Apple TV, Roku, PlayStation

Firestick, Xbox, Chromecast, Apple TV, Roku, PlayStation 10 gelijktijdige verbindingen

7 dagen gratis proefperiode op iOS en Android

31 dagen geld-terug-garantie

Beste deal:

PureVPN is een kwalitatieve VPN-dienst die je kunt vertrouwen voor Hulu in Nederland in 2023. In totaal heeft het 6000+ servers in 78 landen. Het aantal omvat 10 servers in de VS.

Het is een geweldige VPN voor streaming op alle platforms zoals Hayu, YouTube, Peacock TV, enz., zonder enige snelheidsbuffers.

PureVPN deblokkeerde Hulu in Nederland met gemak.

Op 100 Mbps, het leverde een downloadsnelheid van 72.12 een uploadsnelheid van 36,48.

PureVPN snelheidstest.

Aanbevolen servers: Los Angeles, Chicago

Hier zijn de gedetailleerde resultaten van PureVPN op verschillende Amerikaanse servers:

Beste Server Locatie Snelheid Ping 4K ondersteund Buffalo 65,43 Mbps 19 milliseconden Ja Chicago 66,54 Mbps 80 milliseconden Ja Los Angeles 72,12 Mbps 103 milliseconden Ja

PureVPN stelt u in staat om Sluit tot 10 apparaten tegelijkertijd aan Op één account, bijvoorbeeld Windows, Android, iOS en macOS.

De prijs van PureVPN is . Het is ook een VPN zonder risico’s. Als u niet tevreden bent met de service, kunt u een claim indienen terugbetaling binnen 31 dagen.

Echter, als je ooit problemen ondervindt tijdens het streamen, kun je contact opnemen met het ondersteuningsteam voor hulp klantenserviceteam die beschikbaar is24/7. Bovendien heeft het functies zoals een Kill Switch en Split Tunneling waardoor je gemakkelijk naar de inhoud kunt kijken.

Pros Omzeilt censuur

Onbeperkt streamen

Geen gegevensbewaring

Een terugbetalingsbeleid van één maand

10 apparaatverbindingen Cons Een klein netwerk van servers

PureVPN Coupon

31 Dagen Geld-Terug-Garantie Ontvang een deal

Hoe we deze Hulu VPN’s hebben geselecteerd in Nederland [Onze testmethodologie]

Je moet aan het nadenken zijn over zoveel VPN’s; welke moet je kiezen? Hier zijn onze criteria voor het selecteren van de beste VPN voor Hulu in Nederland in 2024:

Mogelijkheid om Hulu te deblokkeren: Het eerste waar je aan moet denken bij het kiezen van een VPN is de mogelijkheid van zijn servers om te deblokkeren Hulu in Nederland. Het is belangrijk om op te merken dat niet alle VPN’s sterk genoeg zijn om te omzeilen. geografische beperkingen en blijven verborgen op Hulu. Wanneer Hulu de VPN-server identificeert, gebeurt dit direct blokken de toegang.

Het eerste waar je aan moet denken bij het kiezen van een VPN is de van zijn servers om te deblokkeren Het is belangrijk om op te merken dat niet alle VPN’s sterk genoeg zijn om te omzeilen. en blijven Wanneer Hulu de VPN-server identificeert, gebeurt dit direct de toegang. Snelheid: Voor een naadloze streaming ervaring , kies een VPN die aanbiedt hoge-snelheidsservers en onbeperkte bandbreedte voor streaming. Dit zal je helpen om een geweldige streaming tijd te hebben, zelfs in 4k kwaliteitsinhoud .

Voor een , kies een VPN die aanbiedt en voor streaming. Dit zal je helpen om een geweldige streaming tijd te hebben, zelfs in . Privacy: Zoals we altijd zeggen, compromitteer nooit jezelf online privacy. Kies een VPN dat nooit uw online gegevens opslaat en u beschermt tegen DNS en IP-lekken. Het beste als het aanbiedt een noodstop , split tunneling , en AES 256 gegevensversleuteling wat is een militair beveiligingsprotocol op hoog niveau .

Zoals we altijd zeggen, compromitteer nooit jezelf Kies een dat nooit uw online gegevens opslaat en u beschermt tegen en Het beste als het aanbiedt , , en wat is een . Prijzen: De meeste VPN’s rekenen meer dan wat echt gerechtvaardigd is door hun diensten. Wij persoonlijk probeer en testikels elke dienst om er zeker van te zijn dat je deze ontvangt waarde voor je geld. In de bovenstaande sectie, wij markeren kenmerken en aanbiedingen die beschikbaar zijn zodat je zo min mogelijk betaalt.

De meeste VPN’s rekenen meer dan wat echt gerechtvaardigd is door hun diensten. Wij persoonlijk en elke dienst om er zeker van te zijn dat je deze ontvangt In de bovenstaande sectie, wij en die beschikbaar zijn zodat je zo min mogelijk betaalt. Gelijktijdige verbindingen: We geven de voorkeur aan VPN’s die aanbieden gelijktijdige verbindingen om te genieten van het streamen met onze vrienden en familie terwijl op afstand verbinden of het beschermen van meerdere apparaten tegelijkertijd .

We geven de voorkeur aan VPN’s die aanbieden om te genieten van het streamen met onze vrienden en familie terwijl of . Lekbescherming: We hebben elke hierboven genoemde VPN getest voor WebRTC , IPv6 , en DNS-lekken om ervoor te zorgen dat deze VPN’s niet onthul je werkelijke locatie en IP-adres .

We hebben elke hierboven genoemde VPN getest voor , , en om ervoor te zorgen dat deze VPN’s niet en . Klantenservice: Het is een zeer belangrijke factor in tijd besparen en energie. Kies een VPN die aanbiedt 24/7 chat ondersteuning zodat als je vragen hebt, je niet een hele dag hoeft te wachten voordat ze reageren.

In de volgende sectie zul je zien Hoe je de locatie van Hulu kunt omzeilen en kijk hoe je Hulu kunt kijken met VPN in Nederland!

Hoe Hulu te kijken in Nederland met een VPN [2024 eenvoudige stappen]

Laten we eens kijken hoe Hulu te bekijken in Nederland met de beste Hulu VPN.

Ga naar ExpressVPN , en klik op “Start uw risicovrije proefperiode”. Klik op Start uw risicovrije proefperiode. Dit brengt u naar de abonnementspagina. Kies uw gewenste prijsplan. Kies een plan naar keuze. Voer de vereiste informatie en aanmelden voor het beste Hulu VPN Voer uw contactgegevens en factuurgegevens in. Inloggen naar de VPN-provider met uw inloggegevens.

naar de VPN-provider met uw inloggegevens. Zodra je bent ingelogd, verbinden naar een server in de VS ( aanbevolen: New York server )

naar een server in de VS ( ) Kijken Hulu in Nederland zonder enige problemen en kijk ononderbroken naar je favoriete programma’s.

Kijk naar Hulu in Nederland met ExpressVPN

Waarom heb je een VPN nodig om Hulu te kijken in Nederland?

Je hebt een VPN nodig om de geo-blokkering op de Hulu-website en -apps te omzeilen Hulu is alleen beschikbaar in de VS om te voldoen aan auteursrechtovereenkomsten en beleid voor het licentiëren van inhoud. Dus je hebt een nodig betrouwbare VPN zoals ExpressVPN om het Hulu-platform te deblokkeren in Nederland.

Hier zijn een paar redenen om een beste VPN voor Hulu te krijgen:

Throttling moet worden vermeden. In sommige situaties (vooral bij het gebruik van streamingdiensten) kan uw internetprovider uw bandbreedte beperken, wat kan leiden tot aanzienlijke traagheid. Gelukkig, een betrouwbare VPN, zoals ExpressVPN, Dit kan direct worden opgelost door uw verkeer te maskeren en te voorkomen dat uw internetprovider kan bepalen wat u aan het doen bent.

In sommige situaties (vooral bij het gebruik van streamingdiensten) kan uw internetprovider uw bandbreedte beperken, wat kan leiden tot aanzienlijke traagheid. Gelukkig, zoals Dit kan direct worden opgelost door uw verkeer te maskeren en te voorkomen dat uw internetprovider kan bepalen wat u aan het doen bent. Blijf veilig en anoniem. Soms is alles wat je nodig hebt tijdens het reizen is het kijken naar een langverwachte aflevering van je favoriete serie. In dit geval, openbare wifi (wat mogelijk gevaarlijk kan zijn) Misschien is het je enige alternatief – en door een VPN te gebruiken terwijl je ermee verbonden bent, kun je hackers en andere gevaren vermijden.

Soms is alles wat je nodig hebt tijdens het reizen is het kijken naar een langverwachte aflevering van je favoriete serie. In dit geval, Misschien is het je enige alternatief – en door een VPN te gebruiken terwijl je ermee verbonden bent, kun je hackers en andere gevaren vermijden. Ontgrendel meer inhoud. Ja, je kunt kijken Hulu in de Verenigde Staten, Maar hoe zit het met de Japanse versie? Je kunt een VPN gebruiken om van bibliotheek naar bibliotheek te gaan en steeds meer te ontdekken.

Nu moet je denken wat zijn de beste VPN-diensten om te gebruiken met Hulu? Welnu, we hebben het genoemd beste Hulu VPN in de bovenstaande sectie. Je moet overwegen om te deblokkeren Hul in Nederland zonder enige confrontatie geo-beperkingsfouten.

Populaire VPN’s die er niet in slagen om Hulu te deblokkeren in Nederland Tijdens onze testen – Vermijd deze

Zoals we eerder hebben vermeld, Niet alle VPN’s kunnen Hulu deblokkeren, en er is geen beste gratis VPN voor Hulu. De volgende populaire VPN’s die slaagt er niet in om Hulu te deblokkeren in Nederland tijdens onze testen vermijden Deze Hulu VPN is gratis.

Hotspot Shield StrongVPN Cactus VPN Avast Secureline VPN Tunnelbear Buffered IronSocket Zenmate Hola –

Kan ik een gratis VPN gebruiken om Hulu te kijken in Nederland?

Ja, je kunt een gratis VPN gebruiken voor Hulu in Nederland, maar het is moeilijk. Hoewel er veel gratis VPN’s beschikbaar zijn op de markt, zijn er slechts enkele die daadwerkelijk betrouwbaar en veilig zijn. Het is belangrijk om grondig onderzoek te doen voordat je een gratis VPN-service gebruikt, omdat sommige mogelijk je persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verkopen aan derden. Het is altijd beter om te invest Gratis VPN’s werken met Hulu’s sterke geografische beperkingen. Het is omdat Hulu is slim in het direct identificeren en blokkeren van VPN’s.

Gratis VPN’s hebben geen groot netwerk van servers en kunnen hun servers niet vaak vervangen om verborgen te blijven op streamingdiensten, dus dit bestaat niet gratis VPN die werkt met Hulu perfect.

Toch raden we het niet aan om ze te gebruiken als je er toch nog vindt. Ze zijn niet betrouwbaar als het gaat om veiligheid en anonimiteit. Gratis VPN’s staan erom bekend DNS- en IP-adressen te lekken, en ze registreren ook gebruikersactiviteiten.

Bovendien, Je zult geen gratis VPN krijgen met een grote bandbreedte. Voor streaming heb je zowel de snelheid als de variëteit van de server nodig, en als je dat niet krijgt, dan is de VPN zeker niet optimaal.

Om al deze redenen raden we aan om alleen gebruik te maken van premium VPNzoals ExpressVPN voor streaming. We zijn sterk tegen de gratis VPN van Hulu. Er is niets zoals de beste gratis VPN van Hulu.

Hoe kan ik betalen voor Hulu met behulp van een VPN in Nederland in 2024?

Net als Disney Plus, je zou nodig kunnen hebben Paypal of een Amerikaanse creditcard voor een Hulu-abonnement in Nederland. Echter, als je het niet hebt. Amerikaanse betaalmethode, Het kan een beetje lastig worden om te betalen voor een Hulu-abonnement. Sluit gewoon aan op de VPN en betaal voor Hulu.

Je kunt je aanmelden en profiteren van een periode van 30 dagen Hulu gratis proefperiode – beschikbaar op de meeste van zijn plannen. Hier zijn enkele manieren om te betalen voor Hulu zonder een Amerikaanse betaalmethode door gebruik te maken van een VPN.

EntroPay Service: Het is als een virtuele prepaid kaart die een Amerikaans PayPal account kan opzetten. Nadat het is opgezet, kan het gebruikt worden om online aankopen te doen en betalingen te ontvangen Amerikaanse PayPal account met de EntroPay Met de service van een virtuele prepaid kaart, kun je gemakkelijk betalen voor een Hulu abonnement .

Het is als een virtuele prepaid kaart die een Amerikaans PayPal account kan opzetten. Nadat het is opgezet, kan het gebruikt worden om online aankopen te doen en betalingen te ontvangen account met de Met de service van een virtuele prepaid kaart, kun je gemakkelijk betalen voor een . StatesPay: StatePay is een online dienst die gebruikt wordt om een virtueel krediet kaart die gebruikt kan worden voor betalingen aan Hulu. Echter, je kunt deze service gebruiken om te betalen voor een Hulu abonnement alleen voor één maand , en dan moet je gebruiken Hulu cadeaubonnen om verder te gaan maandelijkse betalingen .

StatePay is een online dienst die gebruikt wordt om een kaart die gebruikt kan worden voor betalingen aan Hulu. Echter, je kunt deze service gebruiken om te betalen voor een alleen voor , en dan moet je gebruiken om verder te gaan . Prepaid kaarten: Je kunt betalen via Visa , MasterCard , American Express , en Ontdek die gekoppeld zijn aan een Amerikaans adres.

Je kunt betalen via , , , en die gekoppeld zijn aan een Amerikaans adres. Cadeaubon: Je kunt een Hulu-abonnement betalen via een Hulu cadeaubon. Let op: Al deze methoden werken op het moment van schrijven van deze blog, en het is mogelijk dat beleid en procedures in de toekomst kunnen veranderen aangezien Hulu altijd probeert gebruikers te blokkeren in Nederland. Je kunt ook annuleer Hulu-account Op elk moment dat je wilt. Betaal voor Hulu met een VPNin Nederland

Waarom en hoe blokkeert Hulu VPN’s in Nederland?

De belangrijkste reden Hulu blokkeert VPN’s is uitzendlicenties. Hulu is een streamingdienst voor tv-programma’s en films geo-beperkt platform zoals andere Amerikaanse streamingplatforms. Hulu moet ondertekenen van contracten met hun inhoudsleveranciers, beloven toegang te geven tot de inhoud in een handvol landen.

Dus, om de afspraken te handhaven, heeft Hulu geen andere keuze dan blokkeer VPN’s Als ze ze detecteren. Je zult de volgende foutmelding zien:

Het lijkt erop dat je een anonieme proxy of VPN gebruikt:

Foutmeldingen voor het detecteren van IP-adressen van Hulu.

Hulu monitoren en zwarte lijsten (verboden) IP-adressen Het is verbonden met VPN-diensten. Een andere manier is dat duizenden Hulu-kijkers gebruiken hetzelfde IP-adres. Er is een goede reden om het te beschouwen als een VPN IP-adres.

Bovendien controleert Hulu op niet-overeenkomsten tussen de DNS (Domain Name Server) en het IP-adres van een gebruiker, meestal veroorzaakt door VPN DNS-lekken. Dan zal Hulu waarschijnlijk de toegang blokkeren en voorkomen dat je je favoriete Hulu-show kunt streamen.

Hoe je de Hulu Home Locatie Fout kunt Vermijden in Nederland in 2024?

Soms, zelfs nadat je alles goed hebt gedaan, kun je een foutmelding zien bij het openen van Hulu in Nederland Dit is meestal wat we een “noemen Fout bij thuislocatie. Hier zijn de stappen om fouten met de Hulu thuislocatie te vermijden:

Werk je thuisnetwerk bij: Werk je thuisnetwerk bij door simpelweg uit te loggen van je account en na enkele seconden opnieuw in te loggen met een ondersteund apparaat zoals een Android-apparaat, smart TV, enzovoort.

Werk je thuisnetwerk bij door simpelweg uit te loggen van je account en na enkele seconden opnieuw in te loggen met een ondersteund apparaat zoals een Android-apparaat, smart TV, enzovoort. Verbinding met mobiele hotspot: Mobiele hotspot kon geen thuislocaties instellen en als je er een gebruikt, zul je de foutmelding voor de thuislocatie zien. Daarom moet je je thuislocatie instellen met een privé, niet-mobiel netwerk.

Mobiele hotspot kon geen thuislocaties instellen en als je er een gebruikt, zul je de foutmelding voor de thuislocatie zien. Daarom moet je je thuislocatie instellen met een privé, niet-mobiel netwerk. Ben onlangs verhuisd: Als je onlangs bent verhuisd, moet je je thuisnetwerk bijwerken. Hulu biedt vier keer per jaar vier thuiswijzigingen voor zijn gebruikers om hun thuislocatie te wijzigen.

Als je onlangs bent verhuisd, moet je je thuisnetwerk bijwerken. Hulu biedt vier keer per jaar vier thuiswijzigingen voor zijn gebruikers om hun thuislocatie te wijzigen. Je bent niet thuis: Alle Hulu + Live TV-abonnementen zijn bedoeld voor gebruik in één huishouden. Daarom moet je verbinding maken met je thuislocatie om te streamen op de meeste apparaten. Je kunt echter wel een mobiel apparaat gebruiken wanneer je onderweg bent, maar zorg ervoor dat je je mobiele apparaat thuis aansluit eens in de 30 dagen.

Alle Hulu + Live TV-abonnementen zijn bedoeld voor gebruik in één huishouden. Daarom moet je verbinding maken met je thuislocatie om te streamen op de meeste apparaten. Je kunt echter wel een mobiel apparaat gebruiken wanneer je onderweg bent, maar zorg ervoor dat je je mobiele apparaat thuis aansluit eens in de 30 dagen. Meerdere Stromen: Als je gebruik maakt van het Hulu+ Live TV plan, kun je het niet streamen op meerdere huizen. Het plan is alleen bedoeld voor gebruik in één huis.

Hoe Hulu te repareren als het niet werkt met een VPN in Nederland in 2024?

Volgende zijn de tips Dat zal je helpen om Hulu te repareren dat niet werkt met VPN in Nederland in 2024:

1. Voorlopige Controles

Als Hulu een VPN detecteert, is het eerste wat je moet doen contact opnemen met de technische ondersteuning van je VPN om erachter te komen wat er aan de hand is. Nadat je de kans hebt gehad om met hen te praten, kun je doorgaan naar de volgende fase.

2. Controleer je IP-adres

Het is altijd verstandig om te controleren met welk IP-adres je verbinding maakt. Je moet bepalen in welke stad of regio je huidige IP-adres zich bevindt. Als je gewenste regio vrij dicht bij je werkelijke locatie ligt, zul je niet verbonden zijn met je VPN en kun je proberen opnieuw verbinding te maken met de service.

3. Spoel de DNS door

Sommige landen zouden opzettelijk de DNS-records van uw ISP verhullen om te voorkomen dat u toegang krijgt tot geo-beperkte sites zoals Hulu. In dit geval moet u uw DNS-cache wissen zodat uw computer verbinding kan maken met de juiste DNS-instellingen van uw VPN.

4. Handmatig DNS- en proxy-instellingen configureren

Je moet mogelijk handmatig verbinding maken met de DNS- en proxy-instellingen van je VPN als je computer hier niet automatisch verbinding mee maakt. Om deze taak uit te voeren, zullen de meeste VPN’s een online handleiding of les bevatten, of je kunt contact opnemen met de klantenservice van je VPN en hen vragen om je hierbij te helpen.

5. Verander je VPN

Als je VPN niet werkt met Hulu, is de laatste optie om volledig over te schakelen naar een andere VPN. Dit is iets wat we alleen als laatste redmiddel zouden doen, vooral als je al hebt betaald voor een VPN-service. Sommige VPN’s bieden geld-terug-garanties, dus zorg ervoor dat je controleert of je huidige VPN iets vergelijkbaars biedt.

Bij het wisselen van VPN’s, zorg ervoor dat je je aanmeldt voor een gratis proefperiode of een geld-terug-garantie, zodat je hun dienst met Hulu kunt testen voordat je je committeert aan hun prijzen.

6. Schakel IPv6 uit bij het gebruik van een Hulu VPN.

Zelfs wanneer je een VPN gebruikt, is er een mogelijkheid dat je een foutmelding krijgt waarin staat dat je je anonieme proxy moet uitschakelen. Terwijl je IPv4 verbergt om je locatie te verbergen, sturen de meeste VPN’s IPv6 zonder het te verbergen.

Hier zijn de oplossingen die voor jou zouden kunnen werken:

Voor Windows-gebruikers

Eerst verbreek de VPN-verbinding en sluit de app.

Druk nu op “ Windows-toets + R ” om te openen Opdrachtprompt.

” om te openen Typ nu “ ncpa.cpl ” en druk vervolgens op “ Voer in “. Het zal openen netwerkverbindingen van uw systeem.

” en druk vervolgens op “ “. Het zal netwerkverbindingen van uw systeem. Zoek naar de Internetverbinding Je gebruikt en klikt er met de rechtermuisknop op, en selecteert vervolgens “ Eigenschappen ” opties.

Je gebruikt en klikt er met de rechtermuisknop op, en selecteert vervolgens “ ” opties. Op het tabblad Netwerken of Algemeen, vink het vakje uit dat zegt “ Internet Protocol Versie 6 (TCP/IPv6) “

“ Klik OK naar wijzigingen opslaan en sluiten het Venster

naar en het Venster Nu openen de Opdrachtprompt (Admin) door te drukken “ Windows-toets + R ” en ga binnen” Ja. “

de (Admin) door te drukken “ ” en ga binnen” “ Nu in de Opdrachtprompt , type “ ipconfig /flushdns ” en druk op “ Voer in.”

, type “ ” en druk op “ Open de VPN-app zoals ExpressVPN , verbinden met de Amerikaanse server, en open de Hulu-website om je favoriete shows in het buitenland te gaan streamen.

Voor Mac OSX-gebruikers

Verbreken de VPN-verbinding en sluiten de app.

de en de app. Nu klikken op de “ Appel ” logo dat zich linksboven op het scherm bevindt en klik vervolgens op de “ Systeemvoorkeuren ” optie.

” logo dat zich linksboven op het scherm bevindt en klik vervolgens op de “ ” optie. In de “ Systeemvoorkeuren “optie, ga naar Netwerk > Luchthaven > Geavanceerd > TCP/IP.

“optie, ga naar Netwerk > > > Nu openen “Configureer IPv6” optie en vervolgens selecteren “Uit.”

Klik “ OK” en “Toepassen ” om de wijzigingen op te slaan.

en ” om de wijzigingen op te slaan. Nu openen ExpressVPN app en verbind met de Amerikaanse server en begin met het streamen van Hulu in Nederland.

7. Wis je Cache en Cookies Data

Verwijder de cache en cookies uit je webbrowser.

Om mogelijke geo-locatie sporen te vermijden, duidelijk jouw cache en cookies gegevens.

Koekjes zijn webidentificatoren die websites gebruiken om baan uw internetactiviteit. Verwijderen vertaal ze om Hulu’s geolocatietechnieken te voorkomen.

8. Verander uw VPN-protocol

Als het huidige protocol dat je gebruikt niet werkt met Hulu in Nederland Probeer het te veranderen in de instellingen van je VPN. Je vraagt je vast af wat het beste VPN-protocol is voor Hulu. Nou! ExpressVPN heeft een aantal VPN-protocollen; je kunt er uit kiezen.

9. Koop een residentieel IP-adres voor het streamen van Hulu

Om de VPN-blokkades van Hulu te vermijden, gebruik een Amerikaans residentieel IP-adres voor het streamen van Hulu. Dit zijn de IP-adressen van huishoudelijke internetproviders zoals Verizon en AT&T.

10. Verander Smart DNS-instellingen

Door uw slimme DNS-instellingen te wijzigen, kunt u de VPN-blokkades van Hulu omzeilen en zelfs Hulu streamen in Nederland zonder enige hulp van een VPN.

Je kunt DNS-instellingen wijzigen met een tool genaamd Smart DNS, die sommige VPN’s bieden. Sommige VPN’s, zoals Surfshark, biedt Smart DNS aan, waarmee u in staat bent om verandering jouw standaard DNS-servers naar servers in de Verenigde Staten.

Wat zijn de verschillende foutcodes van Hulu en hoe kunnen ze worden opgelost in Nederland?

De onderstaande tabel geeft de meest voorkomende foutcodes van Hulu en hun oplossingen weer:

3 en 5 Herstart uw streamingapparaat, herstart uw router, controleer op eventuele updates voor de Hulu-app en het apparaat. 16 Gebruik een betrouwbare VPN die de regioblokkades van Hulu omzeilt. 406 Herstart uw router, herstart uw streamingapparaat, controleer op updates voor Hulu of apparaatbesturingssysteem. 5003 herinstalleer de app opnieuw, update de Hulu app en update het besturingssysteem van het apparaat. 400 Controleer uw internetverbinding, installeer de Hulu-app opnieuw, verwijder het streamingapparaat van uw account en voeg het opnieuw toe. BYA-403-007 Wacht tot Hulu het probleem oplost. P-DEV 318 Herinstalleer de Hulu-app op uw apparaat opnieuw en voer een fabrieksreset uit op uw streamingapparaat. P-EDU101 Verbreek je VPN of proxy verbinding en gebruik een betrouwbare VPN die Hulu detectie vermijdt. 500 Controleer uw internetverbinding, vernieuw de browser of herstart uw streamingapparaat. P-DEV 320 Update je Hulu-app of wacht tot Hulu het probleem oplost.

ProTip: Het kan ook Om het probleem met de Hulu VPN blokkade op te lossen, moet je een premium VPN proberen die Hulu zeker zal deblokkeren.

Welke apparaten kan ik Hulu bekijken met een VPN in Nederland?

Hulu werkt met bijna elk populair apparaat. Compatibiliteit zal geen probleem zijn tijdens het streamen van Hulu in Nederland. Hoe dan ook, laten we laten zien hoe je Hulu kunt streamen op verschillende apparaten.

Samsung Smart TV Apple TV Roku Android Xbox One Windows LG TV FireStick iPhone/ ipad Playsation

Hoe Hulu te bekijken op de iPhone en iPad in Nederland met een VPN?

Volg deze stappen om Hulu te bekijken op iPhone en iPad in Nederland met een VPN: Abonneer je op de beste Hulu VPN. Wij raden aan om te gebruiken ExpressVPN . Download de VPN-app op uw apparaat. Verbind met een server in de Verenigde Staten Wij raden aan om de te gebruiken New York server. Ga naar Instellingen -> klik op Apple ID. Bekijken Media en Aankoop en Aanmelden Scroll naar beneden en in Land/Regio optie, verander het land naar de VS. Nu open de Apple App Store en zoek naar de Hulu-app. Download de app. Open het, voer uw inloggegevens in en geniet van het streamen in Nederland. Koop Hulu met een VPN op iOS in Nederland

Hoe Hulu te bekijken op Androidin Nederland met een VPN?

Hieronder volgen de eenvoudige stappen om Hulu te bekijken op Android in Nederland met een VPN: Abonneren naar de beste Hulu VPN Wij raden aan om te gebruiken ExpressVPN . Download de VPN-app op uw apparaat. Verbind met een server in de Verenigde Staten Wij raden aan om de te gebruiken New York serve. Nu maak een nieuwe Gmail ID met de VS als uw locatie. Open Google Play Store met je nieuwe ID. Zoek naar de Hulu-app. Download de app. Open het, voer uw inloggegevens in en geniet van het streamen in Nederland. Koop Hulu met een VPN op Androidin Nederland

Hoe Hulu te bekijken op Fire TV & Firestick in Nederland met een VPN?

Volg deze stappen als je wilt weten hoe je Hulu kunt bekijken op Fire TV & Firestick in Nederland: Abonneer je op de beste Hulu VPN. Wij raden aan om te gebruiken ExpressVPN . Download de VPN-app op uw apparaat. Verbind met een server in de Verenigde Staten Wij raden aan om de te gebruiken New York server. Aanzetten uw Fire TV of Firestick apparaat. Zoeken voor de Hulu-app en installeer deze. Start Open de Hulu-app en begin met het streamen van je favoriete films en tv-programma’s in Nederland. Koop Hulu met een VPN op FireStick in Nederland

Hoe je Hulu kunt kijken op Windows met een VPN in Nederland?

Volg de eenvoudige stappen om te volgen Bekijk Hulu op Windows met een VPN in Nederland. Abonneren naar de beste Hulu VPN Wij raden aan om te gebruiken ExpressVPN . Downloaden de VPN-app op uw apparaat. Krijgen verbonden naar een server in de Verenigde Staten Wij raden aan om de te gebruiken New York server. Ga naar het web browser en zoeken Hulu website. Inloggen en beginnen het streamen van je favoriete films en TV-programma’s in Nederland. Koop Hulu met een VPN op Windows in Nederland

Wat kan ik kijken op Hulu in Nederland Met een VPN in 2024?

Een Echt Insectenleven Zoon van een Critch Seizoen 3 NBA G League 2023-2024 Broad City TV-serie TMZ onderzoekt Seizoen 5 Fulham tegen Liverpool 2024 Slechte Romantiek 20/20 Onverkend De Creative Arts Emmy Awards 2024 De Moord op het Internaat Iowa Hawkeyes tegen Tennessee Volunteers Football 2024 Wisconsin Badgers tegen LSU Tigers Football 2024 Alabama tegen Michigan Halve Finale Chicago Bulls tegen Philadelphia 76ers 2024 WeWork Documentaire Oude Beschavingen Seizoen 19

Kanalen die beschikbaar zijn om te bekijken op Hulu in Nederland

Hulu biedt inhoud van verschillende kanalen, afhankelijk van je aangeschafte abonnementsplan. Enkele hiervan zijn:

Centraal Bureau voor de Statistiek ABC Volwassen Zwemmen E! NBC PBS Zuurstof De CW USA Netwerk Vos Disney Channel Ontdekking Channel ESPN A&E MotorTrend Olympisch Kanaal TLC TNT Telemundo HGTV Syfy Dierenplaneet Vrije vorm Voedselnetwerk Veelgestelde vragen – Beste Hulu VPN Wat is de beste VPN om Hulu te gebruiken in Nederland? ExpressVPN is het beste voor Hulu in Nederland omdat het een sterk deblokkeervermogen. heeft. Bovendien zijn alle servers van ExpressVPN geoptimaliseerd, snel en betrouwbaar. Hoe omzeil ik de Hulu-locatie in Nederland? U kunt de Hulu-locatie omzeilen in Nederland met behulp van een VPN voor Hulu. Meld u aan ExpressVPN, installeer de app op uw streamingapparaat en maak verbinding met de Amerikaanse server. Waarom werkt Hulu niet met mijn VPN in Nederland? Hulu werkt het beste met premium VPN-serviceproviders in Nederland. Soms kunt u problemen tegenkomen omdat Hulu niet met een VPN werkt. Controleer dus of u verbonden bent met de dichtstbijzijnde Amerikaanse server. Als uw verbinding niet stabiel is, kan Hulu uw toegang blokkeren. Zal het gebruik van Hulu en VPN mijn verbinding vertragen in Nederland? VPN’s hebben echter coderingslagen die de snelheid van uw streaming kunnen vertragen. Tegenwoordig werken VPN’s echter sneller, en daarom moet u uw VPN-provider selecteren die de hoogste snelheid biedt. Kun je een VPN gebruiken op Hulu TV in Nederland? Ja, u kunt een VPN gebruiken op Hulu Live TV in Nederland. Omdat Hulu slim is in het volgen van VPN-gebruikers en ze onmiddellijk blokkeert, raden we aan sterke VPN’s zoals ExpressVPN te gebruiken. Is het illegaal om Hulu te streamen in Nederland with a VPN? Nee, Hulu streamen met een VPNin Nederland is niet illegaal. Hoewel het in strijd is met de algemene voorwaarden van Hulu, is het volgens de wet niet strafbaar. Werkt een VPN met Hulu in Nederland? Ja, een VPN werkt met Hulu in Nederland. Veel VPN’s werken niet met Hulu. Maar onze uitgebreide tests tonen dat aan ExpressVPN is momenteel de beste VPN voor Hulu. Jij kan Probeer ExpressVPN 30 dagen zonder risico. Kan ik Hulu in HD-kwaliteit bekijken met een VPN in Nederland? Ja, je kunt Hulu in HD-kwaliteit bekijken met een premium VPN zoals ExpressVPN in Nederland.

Hulu is alleen beschikbaar in de VS. Met behulp van een VPN kunt u uw echte IP-adres verbergen voor een Amerikaans of Japans adres en het streamingplatform deblokkeren. Helaas, Hulu detecteert en blokkeert veel VPN-verbindingen. Kan ik Hulu gratis bekijken met een VPN? Nee, je kunt Hulu niet gratis bekijken omdat het een abonnementsdienst is. Niettemin hebt u met een beste VPN voor Hulu overal ter wereld toegang tot de volledige videobibliotheek van Hulu en kunt u een Gratis proefperiode van Hulu voor gratis streaming gedurende 30 dagen. Waarom ik niet kan inloggen op mijn Hulu-account in Nederland? Wis de cookies van uw webbrowser of app-cache. Kracht sluit Hulu. Controleren op app-updates. Installeer de app opnieuw. Misschien zijn er redenen waarom u niet kunt inloggen op uw Hulu-account in Nederland. Laatste woorden Hulu is een video-on-demand dienst die geweldige inhoud biedt om te bekijken. Echter, de dienst staat alleen gebruikers uit de Verenigde Staten toe Verenigde Staten naar toegang krijgen tot het platform. Maar met de beste Hulu VPN dienstverlener, u kunt toegang krijgen tot Hulu in Nederland Wij raden aan om te gebruiken ExpressVPN om er toegang toe te krijgen. In het artikel hebben we de volgende zaken genoemd 8 beste Hulu VPN’s je zou kunnen gebruiken om kijk Hulu in Nederland. Abonneer je op je favoriete en binge-watch alle exclusieve content van Hulu! Fijne streaming!

