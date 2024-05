9 Best VPN per Apple TV (2024)

Ferraghju 17, 2024 By Yakov Itai Samelson



Quandu si tratta di rinfurzà a vostra sperienza in streaming in Apple TV, una Rete Privata Virtuale (VPN) pò esse un cambiamentu di ghjocu. Ùn vi permette micca solu di scaccià e restrizioni geografiche nantu à u c*ntenutu, ma ancu aghjunghje una capa extra di sicurità à e vostre attività in linea. Cù a crescente dumanda per l'accessu illimitatu à i media globale è a necessità di privacy, truvà a megliu VPN per Apple TV hè diventata una priorità per parechji utilizatori. In questu articulu, esploreremu l'impurtanza di VPN per Apple TV, cumu si travaglianu, è ciò chì deve cunsiderà quandu sceglite u perfettu per i vostri bisogni.

U bisognu di u megliu VPN per Apple TV

U bisognu di u megliu VPN per Apple TV vene da dui prublemi principali: accessu è privacy. Apple TV hè un putente strumentu di streaming media chì offre una vasta biblioteca di filmi, spettaculi TV è c*ntenutu esclusivu attraversu diverse app è servizii. Tuttavia, assai di stu c*ntenutu hè geo-ristrittu, vale à dì chì hè dispunibule solu in certe regioni. Una VPN aiuta à aggira queste restrizioni mascherendu a vostra situazione attuale è facendu vede cum'è se accede à Internet da un paese diversu. Questu sblocca un mondu di c*ntenutu chì prima era inaccessibile, da biblioteche straniere Netflix à eventi sportivi in ​​diretta.

A privacy hè un altru fattore criticu chì guida a necessità di una VPN. Quandu streamate u c*ntenutu in linea, u vostru fornitore di servizii d'Internet (ISP) pò seguità e vostre attività, chì ponu purtà à publicità mirata o ancu throttling a vostra velocità di Internet basatu annantu à u vostru usu. Una VPN cripta a vostra cunnessione, rendendu difficiule per u vostru ISP o qualsiasi snoopers di terzu per monitorà u vostru cumpurtamentu in linea. Questa criptografia assicura chì i vostri abitudini di streaming restanu privati ​​​​è chì pudete gode di i vostri spettaculi preferiti senza compromette a vostra sicurezza in linea.

Cumu funziona VPN per Apple TV?

Una VPN per Apple TV funziona creendu un tunnel sicuru trà u vostru dispositivu è Internet. It routes a vostra cunnessione attraversu un servitore in un locu di a vostra scelta, cambiendu in modu efficace u vostru indirizzu IP. Stu prucessu ùn solu oculta a vostra situazione attuale, ma ancu cripta i dati chì sò mandati è ricevuti, furnisce una sperienza di streaming sicura è privata. Quandu si cunnetta à un servitore VPN in un paese diversu, pare à i fornituri di c*ntenutu cum'è sì sì fisicamente presente in quellu locu, dendu accessu à u c*ntenutu specificu di a regione.

Stabbilimentu di una VPN in Apple TV pò esse fatta in parechje manere. Siccomu Apple TV ùn sustene micca nativamente l'applicazioni VPN, l'utilizatori spessu stallanu a VPN in u so router, chì poi estende i benefici di a VPN à tutti i dispositi cunnessi à quella reta, cumpresu l'Apple TV. In alternativa, certi fornituri di VPN offrenu servizii Smart DNS chì ponu esse cunfigurati direttamente in Apple TV per scaccià e geo-restrizioni senza criptà u trafficu, chì hè un metudu simplice ma menu sicuru. Cù l'aghjurnamenti recenti di tvOS, alcune VPN anu ancu cuminciatu à offre app dedicate per Apple TV, simplificendu ancu più u prucessu di installazione.

9 Best VPN per Apple TV (gratuitu è ​​pagatu)

NordVPN per Apple TV Accessu Internet privatu per Apple TV Surfshark per Apple TV Turbo VPN per Apple TV CyberGhost per Apple TV ExpressVPN per Apple TV PrivateVPN per Apple TV Hide.me per Apple TV IPVanish per Apple TV

Cumu sceglie u megliu VPN per Apple TV?

A scelta di a megliu VPN per Apple TV richiede una cunsiderazione attenta di parechji fatturi. Prima di tuttu, vulete una VPN chì offre cunnessione veloce è affidabile per assicurà un streaming fluidu senza buffering. Cercate VPN cù una grande reta di servitori, in particulare in i paesi induve vulete accede à u c*ntenutu. Questa varietà permette di megliu velocità è più opzioni per sbloccare i media geo-restricted.

Un altru aspettu criticu hè a cumpatibilità VPN cù Apple TV. Mentre chì alcune VPN offrenu applicazioni native per tvOS, altri ponu esse bisognu di prucessi di cunfigurazione più cumplessi, cum'è a cunfigurazione di a VPN in un router. Assicuratevi chì a VPN chì sceglite sustene u metudu chì site cunfortu è furnisce struzzioni chjaru per a stallazione.

E funzioni di sicurezza sò ancu di primura. Optate per una VPN chì offre standard di criptografia forti, una pulitica senza logs, è funzioni supplementari cum'è un kill switch, chì assicura chì i vostri dati restanu sicuri ancu se a cunnessione VPN cade in modu imprevisu. Infine, cunzidira l'assistenza à i clienti di a VPN, i prezzi, è u numeru di cunnessione simultanee permesse, postu chì queste ponu impactà significativamente a vostra sperienza d'utilizatore.

U megliu VPN per Apple TV

1. NordVPN per Apple TV

NordVPN s'hè stabilitu cum'è un nome di fiducia in l'industria VPN, è a so estensione à Apple TV hè una prova di u so impegnu à a privacy di l'utilizatori è l'accessibilità di u c*ntenutu. NordVPN per Apple TV hè pensatu per rinfurzà l'esperienza di streaming fornendu una cunnessione sicura è privata, chì permette à l'utilizatori di scaccià e restrizioni geografiche è gode di una gamma più larga di c*ntenutu. Cù a so interfaccia amichevule è e funzioni di sicurezza robuste, NordVPN per Apple TV hà u scopu di furnisce una sperienza di visualizazione perfetta è prutetta.

Chì faci NordVPN per Apple TV?

NordVPN per Apple TV serve cum'è una porta per u streaming senza restrizioni criptendu a vostra cunnessione Internet è mascherendu u vostru indirizzu IP. Questa criptografia assicura chì e vostre attività in linea restanu private è sicure da potenziali intrusi. Inoltre, cambiendu u vostru locu virtuale, NordVPN vi permette di accede à u c*ntenutu geo-bloccatu, chì significa chì pudete gode di i vostri spettaculi è filmi preferiti da ogni regione. Aiuta ancu à prevene u throttling di larghezza di banda da i Fornitori di Serviziu Internet, chì pò purtà à un streaming più fluidu di c*ntenutu in alta definizione senza interruzioni.

NordVPN per Apple TV Funzioni chjave

Rete Globale di Server: NordVPN vanta una vasta rete di servitori in u globu, chì permette à l'utilizatori di cunnette à un locu di u servitore di a so scelta per un rendimentu di streaming ottimizzatu.

Protocolu NordLynx: Utilizendu l'ultime tecnulugia VPN, u protocolu NordLynx di NordVPN offre cunnessione veloci è sicure, assicurendu un impattu minimu in a velocità di streaming.

SmartDNS: Per i dispositi induve l'applicazioni VPN ùn sò micca supportate, NordVPN furnisce SmartDNS per aiutà l'utilizatori à accede à u c*ntenutu geo-restrittu senza criptà u so trafficu.

Support Multiple Device: Un contu NordVPN pò assicurà finu à sei dispusitivi, chì significa chì pudete gode di i benefici di una VPN in u vostru Apple TV è altri dispositi simultaneamente.

Politica senza logs: NordVPN aderisce à una stretta pulitica senza logs, assicurendu chì e vostre attività in linea ùn sò micca registrate, monitorate o trasmesse à terze parti.

24 / 7 Impiegata: Sì avete scontru qualsiasi prublemi o avete dumande, NordVPN offre un supportu à i clienti 24 ore per aiutà vi.

NordVPN Per i Piani di Prezzi di Apple TV

NordVPN offre una varietà di piani di prezzi per adattà à e diverse esigenze di l'utilizatori è i budget.

U pianu standard: U prezzu di $ 12.99 per mese, stu pianu include a prutezzione VPN cù tutte e funzioni fundamentali, facendu una scelta simplice per i bisogni basi di privacy.

Pianu Plus: U prezzu di $ 13.99 per mese, in più di a prutezzione VPN, u Pianu Plus include NordPass, u gestore di password di NordVPN, chì offre una soluzione di sicurezza cumpleta.

Pianu cumpletu: U prezzu di $ 14.99 per mese, questu hè l'opzione più larga, u Pianu Cumpletu, bundle a prutezzione VPN cù NordPass è NordLocker, chì furnisce un pacchettu all-in-one per a massima sicurezza in linea.

NordVPN accetta diversi metudi di pagamentu, cumprese carte di debitu è ​​di creditu.

2. Accessu Internet Privatu Per Apple TV

L'accessu à Internet privatu (PIA) per Apple TV hè una soluzione VPN robusta pensata per rinfurzà a vostra sperienza in streaming mentre assicurendu chì e vostre attività in linea restanu private è sicure. Cù un focusu nantu à a privacy di l'utilizatori, PIA si distingue per offre una pulitica senza logs chì hè stata pruvata è pruvata in tribunale, assicurendu chì i vostri dati restanu solu. U serviziu furnisce una scelta trà dui cifru di criptografia di alta qualità, chì risponde à e diverse esigenze: AES 128-bit per streaming è ghjoculi più veloci, è AES 256-bit per accede à c*nti sensittivi cù una sicurezza senza pari. L'impegnu di PIA à a trasparenza hè evidenti attraversu e so app VPN open-source, chì utilizanu protokolli OpenVPN è WireGuard, chì permettenu à qualcunu di inspeccionà è mudificà u codice. Stu livellu di apertura è sicurità rende PIA una scelta eccellente per l'utilizatori di Apple TV chì apprezzanu a so privacy è volenu gode di una sperienza di streaming senza saldatura.

Chì faci l'accessu à Internet privatu per Apple TV?

L'accessu Internet privatu per Apple TV estende a funziunalità di u vostru dispositivu furnisce un accessu sicuru è privatu à Internet. Stu serviziu VPN cripta a vostra cunnessione Internet, mascherendu u vostru indirizzu IP per pudè navigà in u web anonimamente. Sia chì site streaming i vostri spettaculi preferiti, ghjoculi in linea, o accede à c*nti sensibili, PIA assicura chì e vostre attività sò prutette da sguardi indiscreti. U serviziu permette ancu di scaccià e restrizioni geo-restrizioni, dendu accessu à una gamma più larga di c*ntenutu da u mondu sanu. Cù PIA, pudete gode di una sperienza Internet veloce, sicura è senza restrizioni nantu à u vostru Apple TV, tuttu mantenendu a vostra infurmazione persunale sicura.

Accessu à Internet Privatu Per Funzioni Chjave Apple TV

Politica senza logs: A stretta pulitica senza logs di PIA assicura chì e vostre attività in linea ùn sò mai arregistrate, tracciate o sparte, offre una tranquillità in quantu à a vostra privacy.

Dui Cifri di criptografia: Scegli trà 128-bit AES per streaming più veloce è ghjoculi, o 256-bit AES per u più altu livellu di sicurità quandu accede à l'infurmazioni sensibili.

Software Open Source: L'applicazioni VPN di PIA sò cumplettamente open source, chì permettenu à qualchissia per inspeccionà è mudificà u codice, assicurendu a trasparenza è a fiducia.

Cunnessioni di Dispositivi Illimitati: Cù PIA, pudete prutege un numeru illimitatu di dispusitivi cù una sola abbunamentu, facendu un valore eccellente per e famiglie cù parechje dispositi.

Rete di servitori estensiva: Accede à una vasta reta di servitori in più di 77 paesi, assicurendu cunnessioni veloci è affidabili in ogni locu induve site.

Uhjiale di Funzione di Tagliu: U kill switch di PIA blucca automaticamente a vostra cunnessione Internet in casu di una disconnessione VPN, impediscendu ogni fuga di dati.

Accessu à Internet Privatu per i Piani di Pricing Apple TV

PIA offre 3 piani di prezzi:

Pianu di 1 Mesi: Prufittate di tutti i benefici di PIA VPN cù a flessibilità di un abbonamentu mensuale à $ 11.95 per mese.

Pianu di 1 Anni: Ottene una tarifa scontata sottumettendu à u pianu annuale, chì custa $ 39.95 à l'annu, scumpressendu à $ 3.33 per mese.

Pianu di 3 anni + 3 mesi: Per u megliu valore, sceglite l'abbunamentu pluriennale à $ 79 ogni trè anni, chì vene à circa $ 2.03 per mese, cumprese 3 mesi supplementari gratuiti.

L'accessu Internet privatu accetta diverse carte di debitu è ​​di creditu, è PayPal per pagamenti.

3. Surfshark per Apple TV

Surfshark per Apple TV hè una soluzione VPN versatile pensata per rinfurzà a vostra sperienza in streaming, furnisce l'accessu à u c*ntenutu geo-restrittu è mantene a privacy. Malgradu a mancanza di una app nativa per Apple TV, Surfshark offre modi innovativi per cunnette u vostru dispositivu attraversu un router VPN, un router virtuale o Smart DNS. Questa flessibilità assicura chì l'utilizatori ponu gode di una sperienza di visualizazione senza saldatura cù prestazioni di sicurezza è privacy aghjunte. L'impegnu di Surfshark à a satisfaczione di l'utilizatori hè evidenti in a so garanzia di rimborsu di 30 ghjorni, chì vi permette di pruvà e so funzioni senza risicu.

Chì faci Surfshark per Apple TV?

Surfshark per Apple TV vi permette principalmente di scaccià e restrizioni geografiche, chì permettenu l'accessu à una gamma più larga di c*ntenutu in u vostru Apple TV. Maschera u vostru indirizzu IP è indirizza a vostra cunnessione Internet attraversu servitori in diversi paesi, facendu cum'è s'ellu si trova in altrò. Questu hè particularmente utile per i servizii di streaming chì offrenu diverse biblioteche in diverse regioni. Inoltre, Surfshark furnisce una strata extra di sicurità cù una criptografia di punta di l'industria, prutegge i vostri dati da i potenziali snoopers è a limitazione di l'ISP.

Surfshark per Apple TV Funzioni chjave

3200+ Servitori in più di 100 Paesi: Surfshark vanta una vasta rete di servitori in u globu, assicurendu chì pudete cunnette à un locu di a vostra scelta per un rendimentu di streaming ottimali.

Criptazione di punta à l'industria: A VPN impiega normi di criptografia robusti per assicurà e vostre attività in linea, salvaguardendu a vostra privacy da putenziali intrusioni.

DNS intelligente: Per i dispositi cum'è Apple TV chì ùn supportanu micca direttamente l'applicazioni VPN, Surfshark offre Smart DNS per scaccià facilmente e geo-restrizioni senza bisognu di setups cumplessi.

30-Day Garanzia Money-Back: A fiducia di Surfshark in u so serviziu hè sustinutu da una pulitica di rimborsu di 30 ghjorni, chì vi dà a libertà di pruvà a so VPN senza impegnu finanziariu.

Cunnessioni di Dispositivi Illimitati: A c*ntrariu di parechji altri fornituri VPN, Surfshark permette di utilizà u so serviziu nantu à un numeru illimitatu di dispusitivi cù una sola abbunamentu.

Modu senza frontiere: Questa funzione vi permette di utilizà Surfshark in regioni restrittivi, assicurendu chì pudete accede à Internet liberamente è sicuru da ogni locu.

Surfshark per i piani di prezzi Apple TV

Surfshark offre 3 piani di prezzi:

Pianu di 1 Mesi: Stu pianu hè l'ideale per quelli chì preferanu un impegnu à cortu termine, à u prezzu di $ 15.45 per mese.

Pianu di 12 Mesi: Per un impegnu più longu, stu pianu vene à un costu mensile ridottu di $ 3.99, fatturatu annu.

Pianu di 24 Mesi: U megliu valore si trova in u pianu di 24 mesi, chì media à $ 2.49 per mese, fatturatu ogni dui anni.

Surfshark accetta diversi metudi di pagamentu, cumprese carte di debitu è ​​di creditu.

4. Turbo VPN per Apple TV

Turbo VPN per Apple TV hè un serviziu di rete privata virtuale versatile cuncepitu per rinfurzà a vostra sperienza in streaming, furnisce l'accessu à u c*ntenutu geo-restrittu è prutegge e vostre attività in linea da sguardi indiscreti. Cù a so interfaccia amichevule, Turbo VPN facilita l'utilizatori di Apple TV per cunnette à una reta glubale di servitori, assicurendu un streaming fluidu è sicuru di i so spettaculi è filmi preferiti. Sè vo circate di scaccià i blocchi regiunali o vulete simpliciamente mantene a privacy mentre in linea, Turbo VPN offre una soluzione affidabile per l'amatori di Apple TV.

Chì faci Turbo VPN per Apple TV?

Turbo VPN per Apple TV serve parechje scopi, cuncintratu principalmente à permette à l'utilizatori di scaccià e geo-restrizioni chì limitanu l'accessu à u c*ntenutu basatu nantu à u locu. Permette à l'utilizatori di l'Apple TV di cunnette cù i servitori in u mondu, facendu cum'è s'ellu naviganu da un paese diversu. Questu sblocca una vasta gamma di biblioteche in streaming da servizii cum'è Netflix, Hulu è altri. Inoltre, Turbo VPN furnisce una cunnessione sicura è criptata, salvaguardendu e dati di l'utilizatori da e minacce potenziali è assicurendu chì e so attività in linea restanu private, chì hè particularmente impurtante quandu utilizate rete Wi-Fi publica.

Turbo VPN per Apple TV Funzioni chjave

Bandwidth Unlimited: Turbo VPN offre una larghezza di banda illimitata, chì significa chì ùn ci sò micca tappi di dati chì limitanu a quantità di c*ntenutu chì pudete streaming o scaricate.

Accessu Global Server: L'utilizatori anu accessu à una larga gamma di servitori in l'America di u Nordu, l'Europa è l'Asia, chì permettenu una sperienza Internet più persunalizata è senza restrizioni.

Pulitica No-Log: U serviziu dichjara di avè una stretta pulitica senza log, assicurendu chì e vostre attività in linea ùn sò micca arregistrate o guardate, mantenendu cusì a vostra privacy.

Cunnessioni d'Alta Velocità: Turbo VPN hè cuncepitu per furnisce una velocità di cunnessione veloce, chì hè cruciale per streaming c*ntenutu in alta definizione senza buffering.

I Corsi simultànuli: Cù a capacità di cunnette parechji dispositi in una volta, Turbo VPN assicura chì tutti i vostri dispositi ponu esse prutetti è avè accessu à u c*ntenutu globale.

24 / 7 Impiegata: U serviziu offre un supportu à i clienti 24 ore à ghjornu per aiutà cù qualsiasi prublemi o dumande chì ponu esse, furnisce una sperienza d'utilizatore più affidabile.

Turbo VPN per i piani di prezzi Apple TV

Turbo VPN offre una varietà di piani di prezzi per adattà à e diverse esigenze di l'utilizatori è i budget.

Pianu Libera: Stu pianu include caratteristiche basi cù annunzii è offre una larghezza di banda illimitata, facendu adattatu per l'utilizatori casuali chì necessitanu accessu VPN senza costi supplementari.

Pianu Mensile: U prezzu di $ 11.99 per mese, u pianu mensuale furnisce un accessu VPN cumpletu cù velocità più veloci è più opzioni di servitore.

Pianu annuale: U prezzu di $ 5.00 à u mese (fatturatu annu), u pianu annuale include tutte e funzioni premium, chì furnisce una soluzione rentabile per l'utilizatori di VPN regulare.

Pianu di 2 anni: U prezzu di $ 4.17 per mese (fatturatu ogni 24 mesi), u pianu di 2 anni hè pensatu per l'utilizatori chì cercanu u megliu rendimentu è accessu à servitori esclusivi, ideali per streaming è ghjoculi pesanti.

Turbo VPN accetta diversi metudi di pagamentu, cumprese carte di debitu è ​​di creditu, PayPal è trasferimenti bancari.

5. CyberGhost per Apple TV

CyberGhost per Apple TV hè un serviziu VPN premium cuncepitu per rinfurzà a vostra sperienza in streaming bypassendu e restrizioni geografiche è salvaguardendu a vostra privacy in linea. Cù una vasta reta di servitori spargugliati in più di 100 paesi, CyberGhost assicura chì pudete accede à una larga gamma di c*ntenutu, cumprese Netflix, HBO Now, Amazon Prime, Disney+ è BBC iPlayer, da ogni locu in u mondu. U serviziu hè adattatu per l'utilizatori di Apple TV 3 è Apple TV 4, chì offre guide dettagliate per un prucessu di cunfigurazione senza saldatura. Ch'ella sia in casa o in viaghju, CyberGhost per Apple TV vi permette di gode di i vostri spettaculi è filmi preferiti senza buffering, limitazioni di rete o preoccupazioni di privacy. A so cumpatibilità si estende oltre Apple TV, supportendu diversi dispositi è piattaforme per una suluzione cumpleta di prutezzione è divertimentu.

Chì faci CyberGhost per Apple TV?

CyberGhost per Apple TV serve principalmente per sbloccare tuttu u potenziale di u vostru dispositivu streaming eliminendu i geo-blocchi è prutegge a vostra cunnessione Internet. Cambiendu a vostra situazione virtuale, permette l'accessu à e biblioteche di c*ntenutu specifichi di a regione in piattaforme cum'è Netflix è Amazon Prime, assicurendu chì ùn mancate mai i vostri spettaculi preferiti, indipendentemente da u vostru locu fisicu. U serviziu assicura ancu a cunnessione Internet di u vostru Apple TV cù una criptografia robusta, impediscendu l'accessu micca autorizatu à i vostri dati è salvaguardendu e vostre attività in linea da sguardi indiscreti. Sia chì vo circate di espansione e vostre opzioni di divertimentu o cercate un livellu extra di privacy per e vostre attività in linea, CyberGhost per Apple TV offre una soluzione affidabile è amichevule.

CyberGhost per Apple TV Funzioni chjave

Streaming-Servitori ottimizzati: CyberGhost vanta servitori ottimizzati specificamente per u streaming, assicurendu chì pudete fighjà u vostru c*ntenutu preferitu senza interruzioni o prublemi di buffering.

Rete Globale di Server: Cù servitori in più di 100 paesi, CyberGhost offre un accessu senza pari à u c*ntenutu geo-restrittu da ogni locu in u mondu.

DNS intelligente: Per i dispositi cum'è Apple TV chì ùn supportanu micca direttamente l'applicazioni VPN, CyberGhost furnisce una funzione Smart DNS, chì vi permette di scaccià e geo-restrizioni cambiendu i vostri paràmetri DNS.

I Corsi simultànuli: Un contu CyberGhost vi permette di cunnette à 7 dispusitivi à u stessu tempu, furnisce una prutezzione cumpleta è comodità per tutti i vostri dispositi.

Nisuna pulitica di logs: CyberGhost hè impegnatu à a vostra privacy, aderendu à una stretta pulitica senza logs chì assicura chì e vostre attività in linea ùn sò mai arregistrate o sparte.

24 / 7 Impiegata: Sì avete scontru qualsiasi prublemi o avete dumande, CyberGhost offre un supportu à i clienti 24 ore à ghjornu per aiutà vi prontamente è efficace.

CyberGhost per i piani di prezzi Apple TV

CyberGhost offre 3 piani di prezzi di abbonamentu:

Pianu di 1 Mesi: $ 12 per mese (fatturatu $ 12.99 ogni mese).

Pianu di 6 Mesi: $ 6.99 per mese (fatturatu $ 41.94 ogni mese).

Pianu di 3 anni: $ 2.03 per mese (fatturatu $ 56.94 ogni mese).

CyberGhost accetta carte di debitu è ​​di creditu, è PayPal per pagamenti.

6. ExpressVPN per Apple TV

ExpressVPN per Apple TV hè una soluzione VPN avanzata pensata per rinfurzà a vostra sperienza in streaming, furnisce l'accessu à una gamma più larga di c*ntenutu assicurendu chì e vostre attività in linea restanu private è sicure. Cù u recente lanciu di a so app nativa per Apple TV, ExpressVPN hà resu più simplice chè mai per cunnette à a so vasta reta di servitori in 105 paesi direttamente da u vostru salottu. Stu serviziu ùn hè micca solu di scaccià e restrizioni geografiche, ma ancu di prutezzione di a vostra cunnessione Internet da potenziali snoopers, assicurendu chì e vostre abitudini di visualizazione è e vostre dati persunali sò cunfidenziali. Cù un impegnu à a privacy di l'utilizatori, ExpressVPN ùn registra micca e vostre attività in linea, mantenendu cusì una stretta pulitica di privacy. A facilità d'usu, cumminata cù una garanzia di rimborsu di 30 ghjorni, face ExpressVPN una scelta convincente per l'utilizatori di Apple TV.

Chì faci ExpressVPN per Apple TV?

ExpressVPN per Apple TV serve parechje scopi, chì permette principalmente à l'utilizatori di cambià a so situazione virtuale per accede à una gamma più larga di c*ntenutu streaming chì pò esse ristrettu in a so regione. Cripta u vostru trafficu Internet, pruteggelu da terze parti cum'è ISP chì altrimenti puderanu monitorà u vostru cumpurtamentu in linea o throttle a vostra velocità di Internet. L'app hè cuncepita per esse amichevule, chì permette un cambiamentu rapidu di u servitore è una integrazione perfetta cù l'interfaccia tvOS. Sè vo circate di rinfurzà a vostra privacy, evità u seguimentu, o simpricimenti gode di u c*ntenutu di u globu, ExpressVPN per Apple TV furnisce l'arnesi per fà cusì cun un minimu scontru è a massima efficienza.

ExpressVPN per Apple TV Funzioni chjave

Accessu Global Server: ExpressVPN offre una scelta di locu di u servitore in 105 paesi, chì permette à l'utilizatori di scaccià e restrizioni regiunale è gode di una gamma diversa di c*ntenutu da diverse parti di u mondu.

Privacidad è Seguretat: U serviziu dà priorità à a privacy di l'utilizatori, cù una pulitica senza logu chì assicura chì e vostre attività in linea ùn sò micca registrate o monitorate.

Facilità di usu: L'app ExpressVPN per Apple TV hè pensata per a simplicità, cù un prucessu di login faciule è una interfaccia amichevule chì rende a cunnessione à diversi servitori semplice.

Protokollu Lightway: Impulsatu da u so prutucolu Lightway patentatu, ExpressVPN prumette velocità veloci è cunnessione affidabili, chì sò essenziali per una sperienza di streaming fluida.

24 / 7 Impiegata: L'utilizatori anu accessu à l'assistenza à i clienti 24 ore à ghjornu via chat in diretta o email, chì furnisce assistenza ogni volta chì hè necessariu.

E Millionaire Continua: ExpressVPN s'impegna à rinfurzà a so app Apple TV, cù un prugramma beta dispunibule per l'utilizatori chì volenu un accessu anticipatu à e funzioni novi è migliurà.

ExpressVPN Per i Piani di Prezzi di Apple TV

ExpressVPN offre 3 piani di prezzu:

Pianu di 1 Mesi: Stu pianu hè ideale per quelli chì cercanu di pruvà u serviziu senza un impegnu à longu andà, à u prezzu di $ 12.95 per mese.

Pianu di 6 Mesi: Per l'utilizatori chì cercanu un equilibriu trà u costu è l'impegnu, u pianu di 6 mesi hè dispunibule à $ 9.99 per mese.

Pianu di 12 Mesi: U megliu valore si trova in u pianu di 12 mesi, chì vene à $ 8.32 per mese, chì permette à l'utilizatori di gode di tutti i benefici di ExpressVPN per un periudu più longu à una tarifa ridutta.

I pagamenti per questi piani ponu esse fatti cù una varietà di metudi, cumprese carte di debitu è ​​di creditu, è PayPal.

7. PrivateVPN per Apple TV

PrivateVPN si distingue cum'è una soluzione robusta per l'utilizatori di Apple TV chì cercanu di rinfurzà a so sperienza in streaming mentre assicurendu chì e so attività in linea restanu private è sicure. Stu serviziu VPN hè adattatu per risponde à i bisogni di l'amatori di l'Apple TV offrendu un accessu senza saldatura à c*ntenutu geo-restrittu, velocità di streaming superiore è funzioni di sicurezza di prima qualità. Cù PrivateVPN, l'utilizatori ponu sbloccare senza sforzu un mondu di divertimentu nantu à u so Apple TV, da i servizii di streaming populari à i spettaculi TV esclusivi è i filmi chì sò tipicamente indisponibili in a so regione. Inoltre, PrivateVPN dà priorità à a privacy è a sicurità di l'utilizatori, aduprendu protokolli di criptografia forti per prutege e dati è mantene l'anonimatu in linea. Sè vo circate di espansione a vostra biblioteca di streaming o di salvà a vostra cunnessione Internet, PrivateVPN per Apple TV furnisce una soluzione affidabile è amichevule.

Chì faci PrivateVPN per Apple TV?

PrivateVPN per Apple TV serve cum'è una porta di u c*ntenutu globale senza restrizioni, chì permette à l'utilizatori di scaccià e limitazioni geografiche è accede à una vasta gamma di servizii di streaming, canali TV è c*ntenutu esclusivu direttamente nantu à u so Apple TV. Questa suluzione VPN ùn solu sblocca u pienu potenziale di Apple TV offrendu accessu à una selezzione di divertimentu più larga, ma assicura ancu e cunnessione Internet di l'utilizatori. Inviandu a cunnessione Internet di l'Apple TV per mezu di i servitori sicuri di PrivateVPN situati in u mondu, assicura chì l'attività in linea di l'utilizatori sò criptate è nascoste da ISP, pirate è surviglianza. Questa doppia funziunalità face PrivateVPN un strumentu essenziale per l'utilizatori di Apple TV chì valorenu l'intrattenimentu è a privacy.

PrivateVPN per Apple TV Funzioni chjave

Rete Globale di Server: PrivateVPN vanta una vasta rete di servitori in diversi paesi, chì permette à l'utilizatori di scaccià facilmente e restrizioni geografiche è accede à u c*ntenutu di u mondu in u so Apple TV.

Criptografia Forte: Utilizendu una criptografia di qualità militare, PrivateVPN assicura chì tutte e dati trasmessi attraversu l'Apple TV sò prutetti in modu sicuru, salvendu a privacy di l'utilizatori è l'infurmazioni sensibili da potenziali minacce cibernetiche.

Cunnessioni d'Alta Velocità: Cuncepitu cù u streaming in mente, PrivateVPN offre servitori ottimizzati chì furniscenu cunnessione veloci è stabili, assicurendu una sperienza di visualizazione fluida è senza buffer in Apple TV.

Nisuna pulitica di logs: Impegnatu à a privacy di l'utilizatori, PrivateVPN aderisce à una stretta pulitica senza logs, vale à dì chì ùn traccia nè almacena alcuna infurmazione nantu à l'attività in linea di l'utilizatori, offre un anonimatu cumpletu.

I Corsi simultànuli: PrivateVPN permette à l'utilizatori di cunnette parechji dispositi sottu un unicu contu, facendu cunvene per e famiglie cù parechji dispositi streaming, cumpresu Apple TV, per gode di un accessu sicuru è senza restrizioni à u c*ntenutu.

Interfaccia User-friendly: A VPN hè pensata per esse faciule d'installà è d'utilizà in Apple TV, cù struzzioni diretti è supportu dedicatu à i clienti dispunibule per aiutà l'utilizatori cù qualsiasi quistione o prublemi.

PrivateVPN Per i Piani di Prezzi di Apple TV

PrivateVPN offre 3 piani di prezzi di abbonamentu:

Pianu di 1 Mesi: Ideale per un usu di cortu termine, chì offre flessibilità senza un impegnu à longu andà. U prezzu di stu pianu hè $ 9.99.

Pianu di 3 Mesi: Una opzione à mediu termine chì offre un equilibriu trà flessibilità è valore, prezzu à $ 24.99, chì si rompe à $ 8.33 per mese.

Pianu di 12 Mesi: U megliu pianu di u valore per l'utilizatori à longu andà, chì offre a tarifa mensile più bassa di $ 69.99 per l'annu sanu, chì media $ 5.83 per mese.

PrivateVPN accetta diversi metudi di pagamentu, cumprese carte di debitu è ​​di creditu.

8. Hide.me Per Apple TV

Hide.me per Apple TV hè un serviziu VPN d'avanguardia cuncepitu per rinfurzà a vostra sperienza in streaming nantu à unu di i dispositi di divertimentu in casa più populari. Stu serviziu si distingue per u so impegnu à a rapidità, a privacy è u disignu amichevule, assicurendu chì u vostru c*ntenutu preferitu hè accessibile senza restrizioni o cumprumessi. Cù Hide.me, l'utilizatori ponu aspittà una applicazione ottimizzata chì si integra perfettamente cù l'interfaccia elegante di l'Apple TV, chì furnisce una cunfigurazione senza prublemi è una sperienza di streaming fluida. U serviziu VPN vanta protokolli di crittografia avanzati, servitori veloci è ottimisazioni focalizzate in streaming, facendu una scelta ideale per l'utilizatori di Apple TV chì cercanu di aggirà a censura, evitendu u buffering, è mantene a so privacy in linea mentre gode di una larga gamma di c*ntenutu da u circondu. u globu.

Chì faci Hide.me For Apple TV?

Hide.me per Apple TV hè pensatu per furnisce una sperienza di streaming sicura è senza restrizioni. Criptendu a vostra cunnessione Internet, assicura chì e vostre attività in linea restanu private, pruteggendu i vostri dati da l'occhi indiscreti. U serviziu vi permette di scaccià e restrizioni geografiche è a censura, cuncedendu l'accessu à una gamma più larga di c*ntenutu, cumprese spettaculi, filmi è avvenimenti in diretta chì puderianu micca esse dispunibili in a vostra regione. Cù servitori ottimizzati per u streaming, Hide.me hà u scopu di eliminà u buffering è furnisce una sperienza di visualizazione fluida è di alta qualità. Inoltre, a VPN supporta l'ultimi protokolli di criptografia è VPN, cumpresu IPv6, è offre funzioni cum'è a selezzione automatica di u servitore è e cunnessione Multihop, aumentendu a vostra sicurezza è a velocità di streaming.

Hide.me Per Apple TV Funzioni chjave

Blazing Servers Fast: Hide.me offre servitori eccezziunale à alta velocità, assicurendu chì a vostra sperienza di streaming hè liscia è ininterrotta, libera da u fastidio di buffering.

Criptografia Avanzata: U serviziu usa tecnulugii di criptografia di punta per assicurà e vostre dati, pruteggendu e vostre attività in linea da a surviglianza è a violazione di dati.

Servitori Streaming-Focused: Hide.me hà servitori specificamente ottimizzati per u streaming, chì furnisce una sperienza di visualizazione perfetta cù una latenza minima è video d'alta qualità.

Selezzione automatica di u servitore: A VPN selezziunate in modu intelligente u megliu servitore basatu nantu à a vostra situazione è e cundizioni di a rete, assicurendu un rendiment ottimale senza cunfigurazione manuale.

Multihop in u mondu sanu: Per una sicurità rinfurzata, Hide.me offre una funzione Multihop chì indirizza a vostra cunnessione à traversu dui posti di servitori diffirenti, aghjunghjendu una strata extra di privacy.

Politica Zero Logs: Hide.me hè impegnatu à a privacy di l'utilizatori, mantenendu una stretta pulitica senza logs per assicurà chì e vostre attività in linea ùn sò micca registrate o monitorate.

Hide.me Per i Piani di Prezzi di Apple TV

Hide.me offre 4 piani di prezzi:

Pianu Libera: Stu pianu include 10 GB di dati per mese, una cunnessione simultanea, è accessu à cinque lochi di u servitore, tuttu senza costu.

Pianu di 1 Mesi: À u prezzu di $ 9.95, stu pianu offre dati illimitati, più di 75 locu di u servitore, è finu à 10 cunnessione simultanea.

Pianu di 1 anni: Facturatu à $ 79.95 annu (equivalente à $ 6.67 per mese), stu pianu furnisce i stessi beneficii cum'è u pianu mensuale ma à una tarifa scontata.

Pianu di 2 anni + 2 mesi gratuiti: Questa offerta esclusiva hè fatturata à $ 99.99 ogni 26 mesi (in effetti $ 3.84 per mese), chì offre u megliu valore cù tutte e funzioni premium di Hide.me.

Hide.me accetta una varietà di metudi di pagamentu, cumprese carte di debitu è ​​di creditu, è PayPal.

9. IPVanish per Apple TV

IPVanish per Apple TV hè una soluzione adattata per l'utilizatori chì cercanu di rinfurzà a so sperienza in streaming cù una sicurezza è privacy aghjunte. Stu serviziu VPN hè pensatu per travaglià perfettamente cù u lettore multimediale digitale d'Apple, chì permette l'accessu à una gamma più larga di c*ntenutu mentre prutegge da e minacce cumuni in linea. IPVanish offre una app dedicata per tvOS, facendu simplice per assicurà a cunnessione Wi-Fi di u vostru Apple TV, cumbatte a limitazione di Internet è accede à i servizii di streaming in privatu.

Chì faci IPVanish per Apple TV?

IPVanish per Apple TV assicura principalmente e vostre attività di streaming criptendu a vostra cunnessione Internet. Questa criptografia aiuta à prevene u snooping di terze parti, i tentativi di pirate è a limitazione di l'ISP, assicurendu chì e vostre attività in linea restanu private. Inoltre, IPVanish vi permette di scaccià e restrizioni geografiche, cuncedendu l'accessu à una gamma più larga di c*ntenutu streaming da servizii cum'è Netflix, Hulu è Apple TV+ di Apple. Mascherendu u vostru indirizzu IP, IPVanish per Apple TV aiuta ancu à evità a publicità mirata è mantene l'anonimatu in linea.

IPVanish per Apple TV Funzioni chjave

Rete Globale di Server: IPVanish vanta una vasta rete di servitori in u globu, chì permette à l'utilizatori di cunnette à un locu di u servitore di a so scelta per un accessu ottimizzatu à u c*ntenutu internaziunale è velocità di streaming più veloce.

Privacidad è Seguretat: Cù protokolli di criptografia forti, IPVanish assicura chì e vostre attività di streaming è di navigazione in Apple TV sò sicuri da l'intercettazioni è e potenziali minacce cibernetiche.

Logs di trafficu zero: IPVanish aderisce à una stretta pulitica senza logs, vale à dì chì ùn traccia nè guardà alcun dettagliu di a vostra attività in Internet, chì furnisce una strata supplementu di privacy.

Cunnessioni Dispositivi Unmetered: Un contu IPVanish vi permette di cunnette parechji dispositi simultaneamente, assicurendu chì tutti i vostri dispositi ponu esse prutetti senza bisognu di abbonamenti separati.

App User-Friendly: L'app IPVanish per Apple TV hè cuncepita per facilità d'utilizazione, cù una interfaccia simplice chì permette un cambiamentu è una cunfigurazione rapida di u servitore.

24 / 7 Impiegata: Sì avete scontru qualsiasi prublemi o avete dumande, IPVanish offre un supportu à i clienti 24 ore per aiutà vi.

IPVanish Per i Piani di Prezzi di Apple TV

IPVanish offre parechji piani di prezzi di abbonamentu chì partenu da $ 12.99 per mese, $ 4.33 per mese quandu fatturati annu, o $ 3.25 per mese quandu prepaid per 2 anni.

IPVanish accetta diversi metudi di pagamentu, cumprese carte di debitu è ​​di creditu, PayPal è trasferimenti bancari bancari, chì furnisce flessibilità è comodità per l'abbonati.

FAQs nantu à Best VPN per Apple TV

Cosa hè una VPN per Apple TV? A Best VPN per Apple TV hè un serviziu cuncepitu per rinfurzà a vostra sperienza in streaming, furnisce l'accessu à u c*ntenutu geo-restrittu è assicurendu chì e vostre attività in linea restanu private. Funciona indirizzendu a vostra cunnessione Internet attraversu servitori situati in diversi paesi, chì vi permettenu di vede cum'è s'è vo navigate da quellu locu. Questu vi permette di sbloccare una gamma più larga di spettaculi, filmi è avvenimenti in diretta in u vostru Apple TV chì ùn pò micca esse dispunibule in a vostra regione. Inoltre, cripta i vostri dati, prutegge a vostra privacy da l'ISP è i putenziali snoopers.

Perchè aghju bisognu di una VPN per Apple TV? Utilizà una VPN cù u vostru Apple TV vi permette di scaccià e restrizioni geografiche, dendu accessu à un catalogu globale di c*ntenutu. Ch'ella sia accede à e biblioteche Netflix da altri paesi, fighjendu avvenimenti sportivi in ​​diretta micca trasmessi in a vostra regione, o streaming spettaculi esclusivi, una VPN rende puss*bule. Al di là di l'accessu à u c*ntenutu, una VPN assicura ancu a vostra attività in linea, assicurendu chì i vostri abitudini di streaming è l'infurmazioni persunali sò criptati è oculati da l'ISP è qualsiasi entità maliziusi.

Puderaghju utilizà qualsiasi VPN cù Apple TV? Mentre chì parechji VPN pretendenu a cumpatibilità cù Apple TV, micca tutti furnisce una sperienza senza saldatura. I migliori VPN per Apple TV offrenu velocità veloci, una larga rete di servitori, funzioni di sicurezza forti è opzioni di cunfigurazione amichevuli. Alcune VPN offrenu una app nativa per tvOS, mentre chì altri ponu esse bisognu di cunfigurazione attraversu un router o offrenu opzioni Smart DNS per una cunfigurazione più faciule. Hè essenziale per sceglie una VPN chì sustene u vostru metudu di cunfigurazione preferitu è ​​offre prestazioni affidabili per u streaming.

Cumu cunfigurà una VPN in Apple TV? Stabbilimentu di una VPN in Apple TV pò esse fatta in parechje manere, secondu u serviziu VPN è u vostru mudellu Apple TV. I metudi più cumuni includenu a configurazione di a VPN in u vostru router, chì poi estende a cunnessione VPN à tutti i dispositi in a reta, cumpresu Apple TV. Un altru mètudu hè aduprendu Smart DNS, furnitu da certi VPN, chì ponu esse cunfigurati direttamente nantu à l'Apple TV. Per tvOS 17 è più tardi, alcune VPN offrenu una app nativa chì pò esse scaricata è installata direttamente nantu à u dispusitivu.

Utilizà una VPN rallentarà u mo streaming Apple TV? Una VPN pò potenzialmente rallentà a vostra cunnessione Internet per via di u prucessu di criptografia è a distanza di u servitore à quale site cunnessu. Tuttavia, i VPN premium sò pensati per minimizzà a perdita di velocità, assicurendu chì pudete streaming in HD o 4K senza buffering significativu. A scelta di una VPN cù una grande reta di servitori d'alta veloce, in particulare quelli ottimizzati per u streaming, pò aiutà à mitigà ogni rallentamentu.

Puderaghju aduprà una VPN gratuita cù Apple TV? Mentre chì i VPN gratuiti ponu parenu attrattivi, sò spessu limitazioni chì ponu ostaculi a vostra sperienza in streaming in Apple TV. Queste limitazioni includenu velocità più lente, tappi di dati, menu opzioni di servitore è misure di sicurezza più debuli. Per una sperienza di streaming affidabile è sicura, invistisce in un serviziu VPN pagatu reputable hè cunsigliatu.

Cumu sceglite u megliu VPN per Apple TV? A scelta di a megliu VPN per Apple TV implica cunsiderà parechji fatturi, cumprese a velocità, a rete di u servitore, e funzioni di sicurezza, a facilità di cunfigurazione è u supportu di i clienti. Cercate VPN chì offrenu cunnessione veloce, una larga gamma di locu di u servitore, criptografia forte è una pulitica senza logs. Inoltre, cunzidira a cumpatibilità di a VPN cù Apple TV è a facilità di stallà nantu à u vostru dispositivu o router.

Puderaghju accede à tutti i servizii di streaming cù una VPN in Apple TV? Una VPN pò sbloccare una vasta gamma di servizii di streaming in Apple TV bypassendu e geo-restrizioni. Tuttavia, alcune piattaforme di streaming utilizanu metudi sofisticati di rilevazione di VPN, chì à volte ponu bluccà l'utilizatori VPN. I migliori VPN per Apple TV aghjurnanu continuamente i so servitori è tecnulugii per stà davanti à questi metudi di rilevazione, assicurendu l'accessu à i servizii di streaming populari cum'è Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, è più.

Hè legale aduprà una VPN cù Apple TV? Utilizà una VPN cù Apple TV hè legale in a maiò parte di i paesi, postu chì e VPN sò strumenti legittimi per a privacy è a sicurità. In ogni casu, l'attu di accede à u c*ntenutu geo-restrittu pò viole i termini di serviziu di alcune plataforme di streaming. Hè impurtante per esse cuscenti di e lege è i regulamenti in quantu à l'usu di VPN in u vostru paese è i termini di serviziu di i servizii di streaming chì utilizate.

Chì succede se a mo cunnessione VPN cade in streaming in Apple TV? I VPN Premium offrenu una funzione di kill switch, chì disconnette automaticamente u vostru dispositivu da Internet se a cunnessione VPN cade in modu imprevisu. Questu assicura chì u vostru veru indirizzu IP è attività in linea ùn sò micca esposti. Se a vostra cunnessione VPN cade, pudete avè bisognu di ricunniscendu à a VPN o verificate cù u vostru fornitore VPN per qualsiasi problema di servitore o di cunnessione.

cunchiusioni

In l'era digitale, induve u cunsumu di c*ntenutu è a privacy in linea sò di primura, una VPN diventa un strumentu essenziale per l'utilizatori di Apple TV. Ùn sblocca micca solu a porta à un mondu di c*ntenutu streaming senza restrizioni, ma ancu fortifica a vostra privacy in linea, pruteggendu e vostre attività da sguardi indiscreti. U viaghju per truvà a megliu VPN per Apple TV implica capisce i vostri bisogni di streaming, a cunfigurazione tecnica chì site cunfortu, è priorità a velocità, a sicurità è l'affidabilità. Sceglie una VPN chì si allinea cù questi criterii, pudete rinfurzà a vostra sperienza Apple TV, assicurendu chì avete accessu à una gamma più larga di c*ntenutu mantenendu a vostra sicurità è a privacy in linea.

U megliu VPN per Apple TV hè quellu chì vi permette di integrà senza saldatura l'accessu à u c*ntenutu globale cù una robusta prutezzione in linea. Siccomu e plataforme di streaming c*ntinueghjanu à evoluzione è a privacy in Internet diventa sempre più cruciale, u rolu di e VPN in a nostra vita digitale hè innegabile. Facendu una scelta informata, pudete gode di u megliu di i dui mondi: infinite possibilità di streaming è una sperienza in linea sicura è privata.

