AirPods und EarPods im Test: Welche Apple-Kopfhörer zu Ihnen passen (2024)

Wie ein vergessenes Anhängsel verbirgt Apple seine kabelgebundenen Ohrhörer auf seiner Website. Dabei ist der Look ikonisch, war über Jahre aus Apples Marketingkampagnen nicht wegzudenken. Jetzt findet man sie nur noch, wenn man sie über das Suchfeld des Apple Store aufruft. Dafür dann aber auch gleich in drei Ausführungen: mit Kopfhörerstecker, Lightning-Stecker und seit September 2023 auch mit USB-C. Damit sind sie als einzige Kopfhörer in Apples Angebot uneingeschränkt auch an Android-Handys nutzbar. Und sie gehören mit einem Listenpreis von 19 Euro zu den günstigsten Angeboten des US-Unternehmens. Das macht sich allerdings auch bemerkbar: Das Anschlusskabel ist sehr dünn, dadurch potenziell empfindlich und sorgt mangels Transporttasche oder -box in der Jackentasche leicht für Verwicklungen.

So klingen sie: Für manche mögen die EarPods wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten wirken, aber sie beweisen, dass ordentlicher Klang nicht teuer sein muss. So produzieren die EarPods mit USB-C am iPhone 15 einen ausgewogenen Sound mit guter Bass- und ausgeprägter Mittenwiedergabe. Dass sie in den Tiefmitten aber auch mal etwas muffelig werden können, zeigt sich in »Vienna« von Eau Rouge. David Bowies »Days« belegt, dass die Höhen etwas unterrepräsentiert sind, klingt ein wenig, als hätte jemand eine dünne Decke über die Lautsprecher gelegt. Positiv betrachtet nerven sie nicht mit klirrenden Höhen.

So gut ist die Sprachqualität: So sehr sich Apples Ingenieure auch bemühen mögen, die Aufmerksamkeit der Mikrofone ihrer In-Ear-Kopfhörer per Beamforming auf den Mund zu richten, so viel einfacher haben es die EarPods mit ihrem Mikrofon am Kabel. Die Sprachqualität ist hier sehr gut und Störgeräusche gibt es nicht, außer man raschelt mit seiner Kleidung am Mikrofon entlang.

Laufzeit laut Hersteller: konstruktionsbedingt keine Angabe.

Aktive Geräuschunterdrückung: nein.

Das sind die Extras: Schutz gegen Schweiß und Wasser (keine IP-Angabe).

Das wird mitgeliefert: Nur das Headset, sonst nichts.

Listenpreis: 19 Euro.

Fazit: Für den Alltagsgebrauch sind die EarPods allemal ausreichend, Hi-Fi sind sie nicht. Ihr Killerargument ist der Preis. Statt eines Paares AirPods 3 kann man zehn Paar EarPods kaufen. Ein Vorteil gegenüber kabellosen Modellen: Da die Ohrstöpsel per Kabel miteinander verbunden sind, ist es unmöglich, einen einzelnen zu verlieren. Ein Nachteil: Fast immer muss man erst das Kabel entwirren, bevor man sie benutzen kann.