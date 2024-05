Alles over VPN op Android: waarom, hoe en de beste VPN-apps (2024)

Een VPN-verbinding is veiliger, beter voor je privacy en leuker. In dit artikel behandelen we alles wat je moet weten over het gebruiken van een VPN op je Android-smartphone.

VPN op Android: alles wat je moet weten

In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over het gebruiken van een VPN voor Android. Van kiezen tussen aanbieders, de verschillen tussen gratis en betaalde diensten tot aan het instellen: alles komt voorbij. Tik op een van de onderstaande links om direct naar de specifieke passage te gaan:

Wat is een VPN? Waarom je een VPN moet gebruiken Gratis VPN’s De beste VPN-diensten voor Android VPN installeren

Wat is een VPN op Android?

VPN is de afkorting van Virtual Private Network. Het komt erop neer dat deze diensten jouw internetverkeer via een andere server laten verlopen. Hierdoor maak je niet alleen anoniemer gebruik van het internet, maar je kunt ook zelf kiezen via welk land je het internetverkeer wil laten verlopen. Op die manier kun je websites en apps bijvoorbeeld laten denken dat je in Amerika, Frankrijk of Australië bent.

Dat is fijn, want zo kun je locatierestricties omzeilen. Het aanbod van de Amerikaanse Netflix is bijvoorbeeld heel anders dan de Nederlandse versie. Bovendien is het gebruiken van een VPN-verbinding goed voor je privacy, aangezien je internetverkeer versleutelt wordt en hierdoor een stuk moeilijker te achterhalen is. Hierdoor kun je over het web surfen zonder dat adverteerders, trackers en inlichtingendiensten meegluren.

3 redenen om een VPN te gebruiken

In landen waar vrijheid van pers en meningsuiting niet vanzelfsprekend is, maken verhoudingsgewijs een hoop journalisten, activisten en andere publieke figuren gebruik van een VPN. Toch biedt het omleiden en versleutelen van je internetverbinding ook in Nederland, en andere ‘Westerse’ landen, bepaalde voordelen.

De meest belangrijke is het beschermen van je privacy. Veel techbedrijven verdienen een hoop geld aan het verhandelen van je persoonlijke gegevens en gebruiken deze voor allerlei doeleinden, vaak zelfs zonder dat jij er weet van hebt. Een VPN maakt het een stuk lastiger om jou te traceren en vergroot dus je online privacy.

Daarnaast is het internetten via een VPN een stuk veiliger, helemaal wanneer je vaak inlogt op openbare netwerken, zoals in de trein of op het terras. Gebruik je geen VPN-server, dan vergroot je het risico dat kwaadwillenden belangrijke account- en inloggegevens kunnen onderscheppen.

Bovendien vergroot het gebruik van een VPN je mogelijkheden. Door je internetverkeer om te leiden kun je zien hoe websites en apps er voor bezoekers uit andere landen uitzien. Zo kun je op die manier bijvoorbeeld gebruikmaken van de Britse Google Play Store, exclusieve diensten afnemen via websites en de Amerikaanse versie van Netflix gebruiken.

Is een VPN voor Android gratis?

Er zijn zowel betaalde als gratis VPN-diensten. Hierbij geldt meestal wel het cliché dat wanneer iets gratis is, jij het product bent. Aanbieders van gratis VPN-diensten verkopen bijvoorbeeld persoonlijke gegevens door. Waarschijnlijk zit je hier niet op te wachten, want waarom zou je anders een VPN gebruiken?

Een uitzondering op de regel is de VPN van de Opera-browser. Extra fijn is dat je hierbij geen aparte apps of diensten hoeft te installeren, want de functie zit standaard in de Android-app ingebakken. Je kunt de VPN simpel aanzetten waarna adverteerders, providers en andere belanghebbenden niet langer kunnen meekijken met wat je op internet doet.

→Download Opera VPN in Google Play(gratis)

Drie gratis VPN-diensten voor Android

Wil je ook buiten de browser om gebruikmaken van een gratis VPN voor Android? Dan heb je keuze uit enkele betrouwbare aanbieders. Omdat de diensten gratis zijn heb je met beperkingen op het gebied van datalimieten, snelheidslimieten en het aantal apparaten waarmee je kunt internetten te maken. Let er ook op dat de aanbieder jouw persoonlijke gegevens niet verhandelt.

ProtonVPN, Tunnelbear en Hide.me zijn drie aanbieders van gratis Android VPN-diensten die wij durven aan te bevelen. Beide diensten houden je gegevens anoniem en zijn redelijk snel. Wel heb je bij zowel ProtonVPN, dat dankzij de Zwitserse locatie van het hoofdkantoor heel privacyvriendelijk is, als Hide.me te maken met een beperkt aantal serverlocaties en snelheidslimieten. Tunnelbear biedt de meeste servers, maar ook weer de kleinste databundel.

→Download ProtonVPN in Google Play (gratis)

→Download TunnelBear VPN in Google Play (gratis)

→Download Hide.me in Google Play (gratis)

Dit zijn de beste VPN-diensten

De gratis Android-VPN van Opera is fijn, maar wel ietwat beperkt. Je kunt bijvoorbeeld geen specifieke serverlocaties uitkiezen, maar alleen continenten kiezen. Wanneer je serieus met internetveiligheid bezig bent loont het daarom al snel om een betaalde VPN-dienst te namen. Bij deze aanbieders kun je kiezen uit meerdere servers, een speciale Android-app gebruiken om al je internetverkeer te versleutelen en hogere downloadsnelheden te halen.

De redactie van Android Planet kan onderstaande betaalde VPN-diensten met een gerust hart aanbevelen. Per aanbieder worden de unieke kenmerken en plus- en minpunten besproken. Wanneer je in het bezit bent van een iPhone of iPad neem je een kijkje in ons overzicht van VPN-diensten voor iOS op onze zustersite iPhoned.

1. ExpressVPN

ExpressVPN is al jaren een van de meest vertrouwde VPN-aanbieders, en dat is niet toevallig. Naast de goede beveiliging heb je namelijk ook een onbeperkte bandbreedte en downloadsnelheid tot je beschikking. Bovendien heeft ExpressVPN 145 serverlocaties in 94 landen. Verder gebruikt de aanbieder een speciaal trucje waardoor je VPN-verbindingen kunt gebruiken, zonder dat inlichtingendiensten doorhebben dat jouw internetverkeer versleuteld is. Zodoende is ExpressVPN bijvoorbeeld een populaire dienst in landen met strenge regimes, zoals HongKong. Tot slot is er een fijne Android-app beschikbaar.

→ Bezoek ExpressVPN

2. NordVPN

NordVPN is een uitstekend alternatief en een van de grootste VPN-aanbieders ter wereld. Het bedrijf heeft in totaal meer dan 5000 serverlocaties in 60 landen. Helaas is de snelheid niet altijd consistent, waardoor het soms even uitvogelen is welke server het beste werkt. NordVPN is bruikbaar op al je apparaten en heeft een fijne Android-app met krachtige versleuteling (AES-256). Bovendien kun je de dienst een week gratis uitproberen. Zodra het tijd is om een abonnement af te sluiten kun je beter per jaar betalen, want dit scheelt een hoop geld ten opzichte van het maandabonnement.

→ Bezoek NordVPN

3. SurfShark

Surfshark probeert zich vooral te onderscheiden door het bieden van een zo fijn mogelijke internetervaring. Een belangrijk onderdeel hiervan is Cleanweb. Deze dienst blokkeert automatisch advertenties, trackers, malware en phishingpogingen. Verder kun je Surfshark op zoveel mogelijk apparaten gebruiken als je zelf wil en is de Android-app strak vormgegeven. Ook fijn is de Whitelister, waarmee je specifieke apps en websites toestemming geeft om de VPN te omzeilen. Dit komt goed van pas tijdens het internetbankieren. Tot slot heeft Surfshark een camouflagemodus, zodat je internetprovider niet ziet dat je een VPN gebruikt.

→ Bezoek Surfshark

4. GooseVPN

Hét unieke kenmerk van GooseVPN is simpel: de app is van Nederlandse makelij. Wanneer je er niet uitkomt kun je dus gewoon in het Nederlands met de klantenservice bellen. Bovendien is deze ondersteuning 24/7 bereikbaar. Verder biedt GooseVPN alle functies die je van een VPN-aanbieder mag verwachten. De Android-app is helder vormgegeven, verkeer wordt veilig versleuteld en de internetsnelheden zijn prima. Ook kun je de dienst een maand gratis proberen op al je devices tegelijk. Wanneer je GooseVPN slechts op één device gebruikt is het abonnement behoorlijk prijzig.

→ Bezoek GooseVPN

VPN op Android installeren

De meeste grote VPN-diensten hebben een Android-app waarmee je gemakkelijker met de VPN kunt verbinden, zoals alle hierboven genoemde partijen. Hierbij hoef je alleen maar je aanmeldgegevens in te drukken, een serverlocatie te kiezen en vervolgens op ‘verbinden’ te drukken. Je kunt VPN-verbinden

Dit gebeurt meestal door je inloggegevens van de dienst in de app in te vullen en vervolgens op ‘verbind’ te drukken. In Android zelf zit ook een optie om handmatig een VPN in te stellen. Ga hiervoor naar de Instellingen-app en tik op ‘Netwerk en internet’. Druk op ‘Geavanceerd’ onderaan het scherm. Kies ‘VPN’ uit de nieuw verschenen opties en tik op het plusje rechtsboven. Voer vervolgens de naam, serveradres en inloggegevens van je VPN-aanbieder in.

