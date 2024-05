Anker Soundcore Motion+ 30W Bluetooth Speaker - Hi Res Audio (blue) | bol (2024)

Zeker geen slechte blauwe toet speaker. Zeker voor wat je ervoor betaald. Maar vergeleken met een JBL voel je tóch de net wat mindere bouwkwaliteit. Plus, ik mis een Aux ingang. Ik wil dit dingetje ook wel eens op m'n werk met een draadje aan de pc hangen. Qua geluidskwaliteit komt er best een lekker soundje uit. Het is goed in balans. Plus met de app kan je het nog beter regelen (equalizer) Ik draai zelf alleen maar muziek van de 60's, 70s en 80s. Dus niet de hoogst intelligente "muziek" van vandaag de dag. En dat geeft de Soundcore perfect weer. Dus voor het geld een prima speaker en dus een aanrader!

Goede Bass en geluid over het algemeen, ben vooral blij met de app en de EQ instellingen, het geluid is over het algemeen een stuk beter als de middentonen wat hoger zijn als de lage tonen (lage tonen -1, midden tonen vanaf 0 geleidelijk opbouwen naar +1 en de laatste 2 sliders voor hoge tonen ietsje lager dan de midden tonen). Lijkt ook goed waterdicht te zijn, ben tijdens een regenbui gaan skateboarden en ik had deze box mee. Nergens last van. Ook een DIKKE batterij er in wat heel fijn is, EN je kan het eventueel ook als powerbank gebruiken. Het ding kan harder dan (voor mij) nodig is, en ik heb mijn muziek redelijk hard staan over het algemeen. De zijkanten van deze box zijn pretty much de subwoofers en je kan de tweeters mooi zien bewegen aangezien de zijkanten vrij open zijn, het oogt vrij fragiel maar ik ben er voorzichtig mee, gewoon niet aanraken die dingen.

Negatief, positief, neutraal: we zetten een review altijd online. We controleren wel eerst of 'ie voldoet aan onze reviewvoorwaarden en niet nep is. We controleren ook of 'ie is geschreven door iemand die het artikel heeft gekocht via bol.com en zetten dit er dan bij. De controles gebeuren automatisch, al kijken er soms mensen mee. Bol.com betaalt niet voor reviews. Als een reviewer door een andere partij is vergoed, staat dit in de review zelf.

Motion+ is a champion in its size category by delivering great bass response and exceptional mids and highs … Guys, I highly recommend this product. The shimmer on the high-end from those tweeters makes me love it more even after 4 years …

The Anker Soundcore Motion+ is a slightly better speaker than the Anker Soundcore Flare 2. The Motion+ is better suited to outdoor use since its battery lasts longer and it can get louder than the Flare.

It's quite a good speaker overall. Pretty good bass extension for the size, pretty close to other great speakers of the same size. Out of the factory EQs, the Soundcore Signature is the best.

It goes very loud, yet does so without sacrificing sound quality or battery life.

Anker also has the more powerful quick-charging technology: A 10-minute charge supplies 5.5 hours of listening time.

Soundcore is located in Shenzhen, Guangdong, China .

Anker's Soundcore Sport X10 earbuds have gained popularity for their impressive features, including sound quality, comfort, and battery life.

soundcore is part of the Anker Innovations' family of consumer brands. For more information, please visit soundcore.com. Anker Innovations is a global leader in mobile charging and a developer of unique consumer products that support premium audio, mobile entertainment, and the emerging smart home space.

It could be because of the speaker's battery, the device connected with the speaker, the audio source, and so on. If your Soundcore 3's volume is too low, please try these steps: Confirm that Soundcore 3 is fully charged. Reset Soundcore 3 by holding the Bluetooth and Vol+ buttons at the same time for 5-10 seconds.

If your Soundcore Motion Boom's volume is too low, please try these steps: Confirm that Soundcore Motion Boom is fully charged. Reset Soundcore Motion Boom by holding the Bluetooth and Vol+ buttons at the same time for 5-10 seconds. Connect Soundcore Motion Boom with another device. Try a different app or audio source. More items...

Around the same size as the Bose, it doesn't sound quite as good, but it sounds impressive for its compact size and costs only $80. As a result, we've awarded it a CNET Editors' Choice as a strong value pick in the portable Bluetooth speaker category.

The JBL has a more neutral, balanced sound profile, and it also comes with a companion app that makes it easy to pair it with another speaker. However, the Anker supports voice assistants, and it has a longer battery life.

Anker Soundcore Motion+ The Anker Soundcore Motion+ is a solid all-around Bluetooth speaker that delivers a loud sound in an affordable package.

Plugging in an audio cable will automatically switch to AUX mode. When using AUX mode, control audio playback via the connected device. Use the included USB cable to charge your Soundcore Motion+ and make sure it is fully charged before its first use.

The Anker SoundCore Liberty Air 2 Truly Wireless are better true wireless headphones than the Apple AirPods (2nd generation) Truly Wireless. Although the Apple feel better made, the Anker have a noticeably more neutral sound profile, and they pack a lot more accurate bass thanks to their closed-back design.

These are definitely a contender for some of the best affordable noise canceling earbuds based on performance and value. With an IPX4 rating, long battery life, and good ANC, these are worth a go. You might not want to go for a run with them, but otherwise they're decent.

12-Hour playtime: motion+'s built-in 6, 700 mAh battery lets you effortlessly soundtrack wild weekends, cozy evenings, or long summer days outdoors.

Anker's Soundcore Sport X10 earbuds have gained popularity for their impressive features, including sound quality, comfort, and battery life.