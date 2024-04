Anker Soundcore Space One im Test: Der einzig wahre Kopfhörer? (2024)

Trotz kleinerer Verbesserung bei Bedienung und Akkulaufzeit schafft es der Soundcore Space One nicht am Space Q45 vorbei. Dennoch ist der knapp 100 Euro teure Kopfhörer gut. Der klare, wenn auch kühle Klang gefällt. An die etwas grummeligen Bässe müssen sich Musikfans erst gewöhnen – oder sie per Klang-Tuning mithilfe der "Soundcore"-App bändigen. Dennoch reichen sie schön tief und bleiben sauber. Das Noise-Cancelling mag zwar nicht an das teurer Konkurrenten heranreichen, dennoch arbeitet es effektiv und schirmt Musikfans von nervigen Außengeräuschen ab. Allerdings ist der Kopfhörer auch in diesem niedrigen Preisbereich nicht vor der Konkurrenz sicher.

Für Anker kommt nach der 45 die Eins. Denn auf den Soundcore Space Q45 folgt der Space One. Der Over-Ear-Kopfhörer hat Noise-Cancelling an Bord und soll Top-Klang liefern – dazu eine lange Akkulaufzeit und einen angenehmen Tragekomfort. Ob Anker seine Versprechen einhält, verrät der Test von COMPUTER BILD.

Schlanker Anker

Die Soundcore Space One ist mit 263 Gramm angenehm leicht und hat im Vergleich zum Space Q45 etwas abgespeckt. Zum einen wiegt der neue Anker-Kopfhörer 30 Gramm weniger und ist zum anderen wesentlich schlanker und nicht mehr mit Metall verkleidet. Stattdessen ist der Bügel fast vollständig mit Kunstleder bespannt und er geht nahtlos in den äußeren Ring der Ohrmuscheln über. Dadurch wirkt der Space One wie aus einem Guss. Die Optik gefällt und der Ohrhörer sitzt angenehm auf den Lauschern. Die Polster an den Ohren sind etwas hart. Obwohl der Anpressdruck eher gering ist, merkt man die Space One, insbesondere im Bereich um das Ohr herum. Das ist auf Dauer nicht unangenehm, aber ein wenig gewöhnungsbedürftig.

Abgetastet

Anker setzt auch beim Space One auch voll auf Tasten. Die Bedienung ist einfach und die mit meist mehreren Befehlen belegten Knöpfe sind an der rechten sowie linken Ohrmuschel gut erreichbar. Die Tasten wirken wie der Rest des Kopfhörers wertig. Zusätzlich bietet Anker mit der "Soundcore"-App (für iOS und Android ) allerhand Extras an. In der Anwendung stellen Sie unter anderem Umgebungsmodi ein oder aktualisieren die Firmware des Kopfhörers. Für die Klanganpassung bietet Anker eine praktische Funktion.

Klang nach Maß

In der Anwendung lässt sich der Sound mithilfe eines kurzen Hörtests anpassen. Der Soundcore Space One gibt dabei ein leises Rauschen sowie ständig leiser werdende Pieptöne von sich. Hören Musikfans den Ton, dann halten sie die entsprechende Schaltfläche gedrückt. Anschließend wertet das Handy die Daten aus und erstellt ein individuelles Profil, was Hördefizite ausgleichen soll. Das klappte im Test gut und sorgt dafür, dass jeder Nutzer oder Nutzerin optimale Klangeinstellungen haben. Alternativ lässt sich das Ganze auch händisch per Equalizer abändern.

Der beste Anker-Sound?

Mit dem Soundcore Space One liefert Anker seinen bisher besten Over-Ear-Sound. Musik gibt er klarer wieder als der Space Q45. Das liegt vor allem an den präsenten, aber auch etwas dünnen Höhen. Stimmen klingen an sich recht deutlich, aber auch ein wenig kratzig. Die Mitten sind hingegen etwas leise, wodurch der Klangcharakter etwas kühl wirkt. Im Gegensatz dazu steht das Bassfundament, das je nach Titel etwas vorlaut ist. Zudem neigt der tiefe Frequenzbereich etwas zum Grummeln. Allerdings bleiben die Bässe stets sauber und voluminös.

Ruhe oder Durchzug

Im Anker Soundcore Space One stecken Mikrofone, die Umgebungsgeräusche wie Zugrauschen einfangen. Gleichzeitig schicken die Kopfhörer einen gegenläufigen Schall an die Ohren des Musikfans. In den Gehörgängen kommt es zu einer Wellenüberlagerung, die nervigen Umweltlärm auslöscht. So entsteht Ruhe. Das klappt mit dem Over-Ear recht gut. Insbesondere tiefe, gleichbleibende Geräusche sind deutlich leiser. Im mittleren und oberen Frequenzbereich geht jedoch einiges durch. Das Noise-Cancelling lässt sich entweder selbst in Stufen anpassen oder man überlässt dem Space One die Regelung. In lauten Umgebungen erhöht er dann beispielsweise die Geräuschunterdrückung (adaptiv). Wer hingegen etwas von seiner Umwelt mitbekommen und etwa auf Durchsagen am Bahnsteig achten möchte, schaltet in den durchlässigen Transparenzmodus. Dieser lässt sich durchgängig per Tastendruck aktivieren. Alternativ halten User ihre Hand an die linke Ohrmuschel. Der Durchzug bleibt so lange aktiviert, wie der oder die Nutzerin ihre Hand am Space One hat. Das ist praktisch, möchte man kurz auf wichtige Ansagen achten. Alternativ reagiert der Anker auch auf Stimmen und schaltet automatisch um. Diese Funktionen kennen Musikfans bereits von den Sony WH-1000XM5 . Ob es jedoch höflich ist, den Kopfhörer während eines Gesprächs auf den Lauschern zu haben, ist jedem selbst überlassen.

Alles im Sack

Zum Start kostet der Anker Soundcore Space One 100 Euro und ist damit 50 Euro günstiger als der Q45. Gespart hat der Hersteller unter anderem bei der Ausstattung. Zwar ist im Lieferumfang noch immer ein Lade- sowie Klinkenkabel enthalten. Das Kunststoff-Case musste allerdings einem Stoffsäckchen weichen. Das wirkt zwar wertig verarbeitet und nimmt in der Tasche oder im Rucksack etwas weniger Platz weg, ein kleiner Rückschlag ist es dennoch. Diesen gleicht die Akkulaufzeit jedoch aus. So knackte der Space One die Spielzeit des Vorgängers (35 Stunden und 32 Minuten) und die Herstellerangabe. Ganze 40 Stunden und 47 Minuten spielte der Anker-Over-Ear mit eingeschaltetem Noise-Cancelling auf der höchsten Stufe – klasse.

Anker Soundcore Space One im Test: Fazit

Testnote 2,2 gut Anker Anker Soundcore Space One Tiefreichende Bässe

Tiefreichende Bässe Sehr lange Akkualufzeit (40 Stunden, 47 Minuten) Bässe etwas vorlaut

Bässe etwas vorlaut Stimmen ein wenig kratzig