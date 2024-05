Apple AirPods kaufen | MediaMarkt (2024)

⁹ Beim Kauf eines Apple iPhone 11/13/14/14Plus oder SE (3. Generation) in einem MediaMarkt in Deutschland oder im MediaMarkt-Onlineshop unter mediamarkt.de (Käufe bei Drittanbietern jeweils ausgenommen) zwischen dem 01.01. und 30.03.2024 und gleichzeitiger Nutzung des Ankaufservice für ein gebrauchtes iPhone (iPhone 8 128GB/256GB oder neuer) erhältst du zum Ankaufwert deines iPhone zusätzlich eine Ankaufprämie in Höhe von 11,00€ bei Kauf eines iPhone SE (3. Generation) oder iPhone 11 bzw. beim Kauf eines iPhone 13/14/14 Plus eine Ankaufprämie in Höhe von 30,00€. Die Voraussetzungen für den Ankauf sind unter anderem ein erfolgreiches Einschalten, ein unbeschädigtes Display, ein erfolgreiches Hochfahren bis zum Homescreen, die Nutzung ohne externen Stromanschluss und ohne iPhone Sperre, ohne Einbindung in das „Apple find my“ Netzwerk oder Bindung an ein Google Konto. Der Ankaufspreis für das Gebrauchtgerät ist abhängig vom Modell und Zustand und wird im Markt bzw. nach Onlineeinsendung ermittelt. Bei Kauf und Abgabe des Altgerätes im Markt: Direktabzug in Höhe von 11,00€ bzw. 30,00€ auf den ausgewiesenen Verkaufspreis des Neugeräts sowie Ausstellung einer MediaMarkt-Geschenkkarte** in Höhe des ermittelten Gerätewerts.

¹Aktion gültig für ausgewählte und gekennzeichnete Artikel in Media Märkten in Deutschland vom 11.03. bis zum 23.03.2024 (auch am verkaufsoffenen Sonntag am 24.03., bitte beachten Sie dazu die lokalen Öffnungszeiten Ihres Marktes) und im MediaMarkt Onlineshop unter mediamarkt.de vom 11.03., 9:00 Uhr bis 24.03.2024, 19:59 Uhr. Volljährige private Endkunden erhalten beim Kauf von vorrätigen bzw. online sofort verfügbaren Artikeln in einem MediaMarkt oder im Onlineshop unter mediamarkt.de produkt- und preisabhängig einen MediaMarkt Sofort-Coupon in Höhe von bis zu € 300.- dazu. Beim Kauf eines gekennzeichneten, vorrätigen Notebooks, PCs oder Convertibles der Marken Asus, HP, Huawei, Medion, Gigabyte, Captiva, Razer, Dell, Microsoft und MSI (ausgenommen MAG INFINITE S3 14NUC5-1405DE I5-14400F/16GB/1TB und MAG INFINITE S3 14NUE7-1412DE I7-14700F/32GB/1TB), erhalten Sie ab einem Verkaufspreis von € 599.- modell- und preisabhängig einen Sofort-Coupon von bis zu € 300.-. Bei Kauf im Markt erhalten Sie wahlweise einen Direktabzug in Höhe des Couponwerts an der Kasse, oder einen Coupon im jeweiligen Wert für den nächsten Einkauf. Bei Kauf im Onlineshop wird der Sofort-Coupon automatisch in einen Direktabzug im Warenkorb umgewandelt. Der nach Ihrer Wahl im MediaMarkt ausgegebene Coupon ist einmalig einlösbar in Media Märkten in Deutschland, oder im MediaMarkt-Onlineshop unter mediamarkt.de bis einschließlich 30.04.2025 ab einem Mindesteinkaufswert in Höhe des Couponwerts € + 0,01. Keine Barauszahlung. Warenrückgabe im Markt nur bei gleichzeitiger Rückgabe / Erstattung des Coupons. Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt. Coupon nicht einlösbar für: Verträge und Verkäufe mit/von Drittanbietern, sämtliche Download-/Content-/GamingCards, Gutschein(-karten/-boxen), Prepaidkarten/-Services, E-Books / Bücher, Zusatzgarantien, von MediaMarkt angebotene oder vermittelte Services und Dienstleistungen, Lebensmittel, Tchibo Cafissimo Produkte und Versandkosten. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen/ Coupons. Nur solange der Vorrat an Aktionsgeräten reicht.

FAQs

Answer or end a call: Double-tap either of your AirPods. If you want to decline a call, use the controls on your iPhone (or other device), or wait until it goes to voicemail. Answer a second phone call: To put the first call on hold and answer the new one, double-tap either of your AirPods.

Reply to a message



After using Siri to read a message, say something like “Reply that's great news.” Your message is repeated, and you're asked for confirmation before it's sent.

Use Live Listen With your AirPods or Beats in your ears and connected to your iPhone or iPad, Open Control Center on your iPhone, or open Control Center on your iPad.

Tap the Hearing button .

Tap the Live Listen button .

Place your iPhone or iPad in front of the person that you want to hear. Mar 25, 2024

If your left or right AirPod isn't playing any sound, or if the volume is too quiet, follow these steps: Check the microphone and speaker mesh on each AirPod. If there's any debris, clean your AirPods. Go to Settings > Accessibility > Audio/Visual > Balance, and make sure that the balance is set in the middle.

You may have Auto-Answer feature set to ON. Let's double check: On your iPhone, open Settings ➔ Accessibility ➔ Touch ➔ Call Audio Routing ➔ Auto-Answer Calls: Set this to OFF.

With typical usage, your AirPods will last for around two or three years, and the cause of most failures is the lithium-ion battery.

Make sure that your AirPods or your compatible Beats headphones are paired to your device in Settings > Bluetooth. Go to Settings > Notifications > Announce Notifications and make sure that Announce Notifications is turned on. Make sure that your iPhone or iPad is locked and its screen is dark.

You can use the buttons on your AirPods to activate Siri. Set either of your AirPods (2nd generation) to activate Siri with a double tap, or set either of your AirPods Pro (1st generation) to activate Siri when you press and hold the force sensor. Wear your AirPods, and make sure they're connected to your device.

To play and pause audio or to mute yourself during a phone call, press the Touch control on the stem of an AirPod. To resume playback or to unmute yourself, press again. To skip forward, double-press the Touch control. To skip back, triple-press the Touch control.

Yes! As long as they are still registered to their Apple ID, they will be able to track you. Even if you can prove that they were given to you, the owner will always be the person whose account the AirPods are associated with.

Can I track my AirPods if it gets stolen? Yes, with the IPhone application “Find my IPhone.” But if the person who stole them connected them to their phone you'll just see their last location before disconnect so chances are you'll have to accept your loss.

Active Noise Cancellation and Transparency mode work best when your AirPods Pro fit properly. Others should not hear what you have playing, but it is a good idea to do the Ear Tip Fit Test if it seems like that is occurring.

AirPods can appear to get quieter over time due to several factors. Accumulated dirt and earwax in the speaker grills can reduce sound quality. Additionally, battery degradation might affect volume levels as the battery ages.

And while the AirPods Pro 2 sound a bit louder and fuller, the AirPods 3 are surprisingly comparable in sound quality given their much lower price.

You can automatically direct the audio of phone or FaceTime calls to the iPhone speaker, a Bluetooth® headset, or your hearing device. iPhone can also automatically answer calls after a length of time you set. Go to Settings > Accessibility > Touch > Call Audio Routing, then choose an audio destination.

To play and pause audio, press the force sensor on the stem of an AirPod. To resume playback, press again. To skip forward, double-press the force sensor. To skip back, triple-press the force sensor.

A: As long as the AirPods are out of your ears (in the case or not) they remain off. So your incoming call will ring on your phone as usual, if you put an AirPod in your ear while the phone is still ringing the ring tone will be transferred to the AirPods automatically.