Apple iPad mini (2021) im Test: Kleiner Gigant (2024)

Auf dem Tablet-Markt ist größer derzeit besser. 11 Zoll muss so ein Gerät schon mindestens haben. Wer es kleiner mag, dem bleibt fast nur der Griff zu Budget-Geräten von Amazon. Fire 7 und Fire HD 8 bieten trotz aller Plus- und Kids-Varianten aber nur wenig Leistung – von den Bildschirmen ganz zu schweigen. Maxi-Power mit kleinem Display gab es in den vergangenen Jahren nur beim iPad mini. Auch 2021 kommt das schnellste kleine Tablet, das lässt sich vorweg wohl sagen, aus Cupertino (US-Bundesstaat Kalifornien).

iPad mini macht auf iPad Air

Statt nur einen neuen Prozessor ins alte Gehäuse zu basteln, hat Apple beim mittlerweile sechsten iPad mini einiges an Arbeit investiert. Das Tablet gliedert sich durch die frische Optik in die Reihe mit dem iPad Air und dem iPad Pro ein. Weg sind die fetten Ränder, die das mini früher gar nicht so mini haben aussehen lassen. Auch die Home-Taste (Home-Button) fällt dem Design zum Opfer. Der Fingerabdrucksensor Touch ID ist aber nicht weg, sondern nur woanders. Apple bringt die biometrische Entsperr-Funktion im Einschalter unter – genau wie beim iPad Air. Das heißt im Umkehrschluss: Eine Gesichtserkennung bietet das Tablet nicht. Schau mir in die Augen? Nicht mit dem iPad mini.

Klein und handlich

Eine rein geschrumpfte Version des iPad Air ist das iPad mini aber nicht, denn Apple ordnet die Tasten am Gehäuse neu an. Die Buttons für die Lautstärke befinden sich auf der gleichen Seiten wie der Einschalter. Das ist vor allem dann praktisch, wenn man das Tablet im "Landscape-Modus" – also im Querformat – hält. So sind die Tasten leichter zu erreichen. Fun Fact: Sie passen ihre Funktion dynamisch an. Egal, ob Sie das iPad so halten, dass die Tasten links oder rechts liegen, die obere ist immer die Lauter-Taste. Ein weiterer Vorteil des neuen Designs: Der Bildschirm wächst. Statt ehemals 7,9 misst er nun 8,3 Zoll. Trotzdem bleibt das Tablet schön handlich. Dank der großen Redakteurs-Pranken lässt es sich, mit etwas Geschick, sogar noch mit einer Hand bedienen. Dabei fühlt es sich fantastisch an. Wie die Gehäuse der größeren Modelle besteht die Hülle des Winzlings zu 100 Prozent aus recyceltem Aluminium. Die Verarbeitung ist gewohnt hochwertig.

Bildschirm mit tollen Farben

So taugt das iPad mini ideal als Lesegerät für E-Books, Comics und digitale Zeitschriften – wenn Sie sich an einen Umstand gewöhnen können: Eine Bildschirmhälfte aktualisiert sich beim Scrollen langsamer als die andere. Das nennt man " Jelly Scrolling ". Die Inhalte sehen dabei so aus, als würden sie hin und her wackeln. Der Effekt tritt auch bei unserem Testgerät auf. Prima: Wer nicht so genau hinsieht, bemerkt das Gewackel kaum. Gemein: Fällt es einem aber erst einmal auf, übersieht man es nicht mehr. Die Display-Leistung beeinträchtigt dies aber nicht. Das Bild ist mit 2266x1488 Pixeln nicht nur scharf genug zum Lesen. Auch Filme, Serien, Fotos und Games machen auf dem Display Spaß. Das liegt neben der hohen Auflösung auch daran, dass das iPad mini Farben akkurat darstellt. Außerdem ist das Bild schön hell. Nur die Kontraste dürften gern etwas höher ausfallen. Wer aber nicht gerade vom iPad Pro mit Mini-LED-Bildschirm zum iPad mini wechselt, der dürfte sich kaum daran stören.

iPhone-Prozessor sorgt für viel Dampf

Abseits von den Medieninhalten ist das kleine iPad ebenfalls ein echtes Arbeitstier. Für die nötige Power sorgt Apples neuster Prozessor, der A15 Bionic, der auch im iPhone 13 steckt. Der rechnet die Konkurrenz nicht nur im Tablet-Segment unter 10 Zoll in Grund und Boden, sondern liefert so viel Power, dass das mini locker mit den meisten großen Geräten mithält. Passend dazu baut Apple ins Betriebssystem iPadOS 15 einige Tricks ein. Text auf Fotos erkennen, ausschneiden und woanders verwenden? Das iPad mini erledigt es in Windeseile. Mithilfe des optional erhältlichen Apple Pencil der zweiten Generation erstellen Sie außerdem Schnellnotizen, indem Sie von der Bildschirmecke rechts unten in die Mitte wischen. Klappt auch ohne Stift, macht dann aber nur halb so viel Spaß.

Multitasking wird zum Mäusekino

Das Ende ist damit aber nicht erreicht. Leistungshungrige Games wie "The Elder Scrolls – Blades" starten fix und laufen ohne Probleme. Die Nachbearbeitung von Bildern in Adobe Lightroom ging ebenfalls zügig vonstatten. Und wie steht es ums Multitasking? Wie die großen händelt auch das kleine iPad bis zu drei Apps gleichzeitig mühelos. Ob die Funktion bei Nutzern künftig großen Anklang findet? Fraglich. Auf dem dann doch etwas kleinen Bildschirm ist die Arbeit mit mehreren Fenstern schnell unübersichtlich. Man darf sich auch zu Recht die Frage stellen, wofür es so viel Power im Kleinformat im Alltag eigentlich braucht. Wohl wissend, dass das Display für den Einsatz als Hauptarbeitsgerät zu klein ist, bietet Apple eine Tastaturhülle für sein kleinstes Tablet gar nicht erst an. Ein weiteres gutes Beispiel: Im Querformat nimmt die Tastatur locker zwei Drittel des Bildschirms für sich ein.

Second Screen für unterwegs

Für mich persönlich ist das iPad mini abseits vom Entertainment der "Second Screen" für unterwegs. Weil nun eine USB-C- statt einer Lightning-Buchse verbaut ist, schließen etwa Fotografen die Kamera an, um Bilder unterwegs auf den Speicher zu kopieren und sie schon einmal zu sortieren und vorab zu bearbeiten, bevor die "echte" Arbeit am Computer zu erledigen ist. Genug Speicher ist vorhanden. In unserem Testgerät beläuft er sich auf 256 Gigabyte. Sie erhalten das Tablet alternativ in der Basisvariante mit 64 Gigabyte.

Genug Puste für lange Reisen bringt das Gerät ebenfalls mit. Knapp acht Stunden hält es bei intensiver Nutzung am Stück durch – ein guter Wert. Aber wie sieht es im Alltag aus? Ein bisschen zocken, ein bisschen gucken, dazu etwas surfen und ein paar E-Books sorgten dafür, dass das iPad mini alle drei bis vier Tage an die Steckdose musste.

Ein iPad als Taschenlampe

Außerdem kommt das Tablet mit einer Besonderheit: Weil es so handlich ist, eignet es sich deutlich besser für einen fixen Schnappschuss unterwegs als die größeren Kollegen. Deswegen verbaut Apple unterhalb der 12-Megapixel-Kamera einen Blitz. Der lässt sich – wie der des iPhones – bei Bedarf zur Taschenlampe umwandeln. Die Qualität der Testbilder geht in Ordnung. Mit einem iPhone 12 oder 13 nimmt es das iPad aber eher nicht auf. Es dürfte allerdings ohnehin nur wenige Nutzer geben, die ihr Tablet vorrangig zum Fotografieren oder Filmen (maximal 4K bei 30 Bildern pro Sekunde) nutzen – ist es auch noch so handlich. Die Kamera vorn bekommt ein deutliches Upgrade. Die Knipse löst mit 12 Megapixeln auf und bietet darüber hinaus einen großen Blickwinkel von 122 Grad. Den braucht sie für den Folgemodus. In Videoanrufen "schwenkt" die Kamera so mit, wenn sich die Nutzerin beziehungsweise der Nutzer nach rechts oder links an den Rand bewegt und sorgt dafür, dass er im Mittelpunkt bleibt.

Mit Wifi 6 und 5G

Die weitere Ausstattung fällt zeitgemäß aus. Zu Hause surfen Sie über den aktuellen Wifi-6-Standard. Für unterwegs gibt es den Datenturbo 5G gegen Aufpreis. Statt vom iPad mini könnte man im Prinzip auch vom iPhone maxi sprechen. Beinahe jedenfalls. Denn dem Tablet fehlt neben der Telefon-App ein Ohrhörer. Wer ein großes Handy (unter anderem zum Telefonieren) aus dem Apple-Kosmos braucht, muss also weiter zu den Pro-Max-iPhones greifen.

Testnote 1,7 gut Apple iPad mini (2021) Heller Bildschirm mit tollen Farben

