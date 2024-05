Apple iPad mini kaufen | MediaMarkt (2024)

¹² Bei Kauf eines gekennzeichneten Philips Aktions-TVs der Bezeichnung: 42OLED808/12, 48OLED708/12, 55OLED708/12, 65OLED708/12, 43PUS8808/12 und 65PUS8808/12 erhalten myMediaMarkt-Kunden im MediaMarkt-Onlineshop unter www.mediamarkt.de (Käufe bei Drittanbietern ausgenommen) und in MediaMärkten in Deutschland (Käufe bei Drittanbietern ausgenommen) zwischen dem 15.03.2024, 00:01 Uhr und dem 23.03.2024, 23:59 Uhr (vorbehaltlich einer Verlängerung), einen Direktabzug in Höhe von 15% auf den ausgewiesenen Kaufpreis. Der Abzug findet online für eingeloggte Kunden direkt im Warenkorb statt. Im Markt erfolgt der Abzug direkt an der Kasse nach Vorlage der myMediaMarkt-Karte (im MediaMarkt). Nur solange der Vorrat reicht. Aufgrund begrenzter Warenmengen können Aktionsgeräte bereits am ersten Aktionstag ausverkauft sein. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Keine Barauszahlung. Nicht kombinierbar mit anderen (Rabatt)-Aktionen. Irrtümer vorbehalten.

FAQs

iPads generally have a lifespan of about 5 years. Keep your software as up-to-date as possible. Plan to replace your tablet every 3 years. Reference Table 1 below to determine if your iPad is still supported.

Here are the main reasons why: Compact design – Mini's portability increases production costs. Laminated display – Screen lamination enhances image quality. Faster processor – iPad Mini has an A15 chip versus iPad's A13.

Those specs are too limiting for storing lots of photos or videos, but fine for holding lots of ebooks. And the iPad mini's size is great for reading ebooks: 8.3-inch display and i0. 65 pound for Wi-Fi only models and 0.66 pounds for Wi-Fi + Cellular models.

The iPad mini is sized like a paperback book, while the iPad is more like a sheet of A4 paper. The former is perfect for carrying around, while the latter offers more screen (if you want something bigger a modern design, you might want to check out our iPad Air vs iPad Pro comparison).

Introduced in September 2021, the iPad mini is one of the oldest iPads in Apple's lineup and it is approaching the end of its product cycle. Apple does not seem to update the iPad mini regularly, leaving up to two and a half years between upgrades, but a new model is expected in late 2024.

With each update, Apple releases a full list of devices that are able to download it. If you don't see your model on the list and it's more than 5-6 years old, it's likely that your iPad is too old to handle a new update. Your iPad can't download new apps or update the ones you have.

Equipped with the A15 Bionic chip and an edge-to-edge 8.3-inch Liquid Retina display, the 2021 iPad mini 6 also supports the second-generation Apple Pencil. There are four color options: space gray, pink, purple, and starlight. Customers can purchase the 64GB option for $499 and the 256GB option for $649.

On March 18, 2019, Apple released the fifth-generation iPad Mini with support for the Apple Pencil alongside the third-generation iPad Air. The sixth-generation iPad Mini was announced on September 14, 2021 alongside the ninth-generation iPad, with both devices being released on September 24, 2021.

The iPad Mini 6 now costs £569/$499 while the iPad Air 5 will set you back £669/$599. Neither of these are quite as affordable as earlier generations or even the £369/$329 iPad 9, but the iPad mini remains a slightly more affordable alternative to the premium iPad Air.

Here are just a few of the countless things you can do with iPad. Get the tough things done easily. Run powerful apps effortlessly. ...

Write it down. Mark it up. ...

Create on the ultimate canvas for any project. Draw a masterpiece with Apple Pencil. ...

Snap a photo. Scan a doc. ...

Lifelong learning made magical.

Key Takeaways. iPads cannot upgrade internal storage; explore alternatives. Cloud services offer off-device storage options. External storage can be connected with the right adapters.

No Retina Display -- The 1024 x 768 pixel display of the iPad Mini boils down to a resolution of 162 pixels per inch. That's better than the original iPad and iPad 2, but it's no Retina Display.

The iPad mini has always been more expensive than the regular iPad, not least because of its regularly more powerful processor, a higher-resolution display in terms of pixel density and more. Where the iPad comes in at $329 and up, the iPad mini costs from $499.

Signs that your iPad may be ready for an upgrade: Slow performance. Poor battery life. Inability to access secure websites (E.g. banking websites or financial institutions) Emails not loading properly. Inability to update your apps. Running low on storage - have to remove pictures, applications and other data. More items... Feb 4, 2024

iPad Mini (1st generation) iPad Mini in Slate Generation 1st Release date November 2, 2012 Discontinued 32 & 64 GB: October 22, 2013, 16 GB: June 19, 2015 Operating system Original: iOS 6.0.1 Last: iOS 9.3.6, released July 22, 2019 (cellular models only), otherwise iOS 9.3.5 (released August 25, 2016) 20 more rows

If your device is covered by AppleCare+, your Apple iPad battery replacement cost might be covered under your plan, and you might only have to pay a relatively small service fee. But, if you don't have AppleCare+, you should expect to pay between $100 to $120, depending on your model.

Understanding the Durability of iPad Mini Screens



However, like any technology, they are not immune to wear and tear. Frequent use, accidental drops, and exposure to extreme temperatures can shorten the lifespan of these screens.