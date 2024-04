Apple iPhone 14 Pro im Test: Wie stark ist das kleine Pro wirklich? (2024)

– doch während das iPhone 14 technisch dem Vorgänger iPhone 13 sehr ähnlich ist, hat Apple seine Pro-Serie in diesem Jahr in einigen Bereichen mit neuer Technik ausgestattet. Kein Wunder, dass in der 14er-Generation vor allem die Pro-Modelle gefragt sind. Doch nicht jede Neuerung schlägt sich im Ende gleich in einer besseren Testnote nieder. Reichen die Neuerungen auch für eine gute Leistung nach den streng standardisierten Leistungsmessungen im Labor? Das zeigt der Test von COMPUTER BILD. Hinweis: Mittlerweile hat Apple den Nachfolger

Design und Größe des iPhone 14 Pro

bekannten kantigen Edelstahlgehäuse treu. Wie üblich gibt es eine neue Farbe – diesmal Violett ("Deep Purple"). Auch die schwarze Variante hat einen neuen Look bekommen, tritt als "Space Black" mit tiefschwarz glänzendem Rahmen auf, die Rückseite ist weiter matt, wirkt schon durch die Oberflächenstruktur eher dunkelgrau. Die Pro-Serie steht nach wie vor für gedecktere, seriösere Farben, knallige Looks gibt es eher beim Standardmodell. Die iPhone-14-Pro-Serie kommt wie gehabt mit zwei Display-Größen:

Das Aus für die Notch

Bei den Pro-Modellen gibt es keine Einkerbung am oberen Displayrand mehr, stattdessen stecken die Frontkameras ähnlich wie bei vielen Android-Modellen in einem Loch im Display. Damit das klein genug ausfällt, verbaut das Android-Lager vorn nur noch simple Frontkameras, verzichtet weitgehend auf aufwendige Technik zur Gesichtserkennung, etwa den noch im

Benachrichtigungen bauen sich mit schwarzem Hintergrund um die ovale Öffnung herum auf – Apple nennt die Funktion "Dynamic Island". Auf diese Weise werden Benachrichtigungen auch innerhalb von Apps am oberen Bildschirmrand angezeigt. Apple hat angekündigt, dass Apps von Drittentwicklern ebenfalls die Funktion nutzen können. Im Praxis-Test beeindruckte die Umsetzung der Dynamic-Island-Benachrichtigungen. Apple bettet die ovale Öffnung so geschickt in Benachrichtigungsfenster ein, dass sie praktisch unsichtbar wird. Und: Nach Tipp auf die Benachrichtigung erscheint bei entsprechend angepassten Apps ein Mini-Fenster mit eigenen Bedienfunktionen, ähnliche einem Widget. So lässt sich etwa die Musikwiedergabe steuern. Bis zu zwei Benachrichtungen blenden Sie gleichzeitig ein, dann erscheint rechts neben dem bekannten ovalen Bereich eine weitere kleinere schwarze Einblendung – quasi eine zweite Schwesterinsel rechts neben der Hauptinsel.

Always-on-Display mit wenig Hertz

iPhone 14 Pro: Display mit starker Helligkeit

Nur die Pro-Modelle haben den A16-Prozessor

Die Kamera: 48 Megapixel im iPhone 14 Pro

Schon wegen der dritten Kamera für Tele-Aufnahmen geben viele Fotofans seit jeher den Pro-Modellen den Vorzug. Gleichzeitig kamen schon in den Vorjahren in den Pro-Geräten größere und bessere Kamera-Sensoren zum Einsatz. In diesem Jahr wagt Apple bei den iPhone-14-Pro-Modellen einen großen Schritt, setzt statt der üblichen 12 Megapixel erstmals auf einen sehr hochauflösenden Kamera-Sensor mit 48 Megapixeln und dem im Android-Lager längst üblichen Pixel-Binning. Das bedeutet: Beim 48-Megapixel-Sensor werden von der internen Bildverarbeitung jeweils vier Sensorpixel für ein optimales Ergebnis und mehr Lichtausbeute zusammengefasst, sodass am Ende doch ein 12-Megapixel-Foto im Speicher landet. Apple nutzt den hochauflösenden Sensor, um auch für kleinere Zoomstufen unterhalb der dreifach optischen Vergrößerung der Tele-Linse mehr Details herauszuholen. Beim Zoomen in den Sensor sind bis zu zweifache Vergrößerungen bei weiterhin 12 Megapixel möglich.

Theoretisch reizt die Kamera so die Vorteile höherer Lichtausbeute bei schwachem Licht und hoher Schärfereserven bei guter Beleuchtung aus. Effektiv war die Bildqualität im Test aber vergleichbar mit den Vorgängern. Im Praxis-Test zeigten sich einige Vorteile in bestimmten Beleuchtungssituationen, etwa nachts – im strengen Laborszenario für wenig Licht kam das aber nicht zur Geltung, teils gaben die Tester den Nachtfotos des Vorgängers sogar den Vorzug. In der Praxis hängt es vom Einzelfall ab, ob die neue Photonic Engine in Apples Bildverarbeitung in der jeweiligen Situationen Vorteile "errechnen" kann. Zur 48-Megapixel-Kamera gesellen sich eine Telelinse (12 Megapixel). Bei hohen Zoom-Faktoren (maximal ist Faktor 15 wählbar) lieferte das 14 Pro etwas klarere Bilder, bei normalem Zoom (Faktor 4 im Test) war aber kein Unterschied zu sehen. Außerdem gibt es eine Ultraweitwinkelkamera mit leicht verbesserter Linse (12 Megapixel), die aus wenigen Zentimeter Entfernung automatisch in den Makro-Modus wechselt.

Ist die Akku-Schwäche beseitigt?

Das iPhone 14 Pro soll die Akkuschwäche des Vorjahresmodells gegenüber dem Standardmodell vergessen machen. Insider-Berichten zufolge steigt die Akkukapazität um 3,4 Prozent auf 3.200 Milliamperestunden (mAh; Vorgänger 13 Pro: 3.095 mAh, iPhone 13: 3.227 mAh), ist damit immer noch etwas niedriger als beim iPhone 14 (3.279 mAh). Doch der Unterschied fällt weniger deutlich aus als 2021. Im Test war die Laufzeit mit 9:55 Stunden deutlich geringer als beim Vorgänger (11:22 Stunden) und angesichts der starken Leistung des großen Bruders iPhone 14 Pro Max (13:43 Stunden) auch geringer als erwartet. Im Vergleich mit der Konkurrenz arbeitet aber auch das iPhone 14 Pro effizienter, sammelt hier mit umgerechnet 661 mg an CO2-Emission je Nutzungssstunde wertvolle Punkte in der

Extras für mehr Sicherheit: Unfallerkennung

Wie die anderen iPhone-14-Modelle trägt das 14 Pro zwei neue Dual-Core-Bewegungssensoren. Die erkennen Aufprallkräfte von bis zu 256G, benachrichtigen so bei schlimmen Autounfällen eigenständig den Rettungsdiens (inklusive Standortinfo) und – wenn der User nicht sprechen kann – auch mit einer automatischen Sprachnachricht in der jeweiligen Landessprache.

Ass im Ärmel für die Zukunft: Satellitenfunk

Sämtliche iPhone-14-Modelle sind in der Lage, Verbindung zu Satellitenfunk im 2,5-Gigahertz-Frequenzberech aufzubauen. Apple nutzt Satelliten von Globalstar. Doch es gibt Einschränkungen: Es werden nur Notfallnachrichten abgesetzt, Surfen und Telefonieren ist nicht. Kein Wunder: Die Datenrate ist minimal, liegt wohl bei nur 0,256 Mbps. Die Notrufe gehen an spezielle Servicecenter, Standortdaten werden auch in der „Wo ist“-App angezeigt – also erfährt die Familie ebenfalls, wo etwa in der Sahara das iPhone jüngst geortet wurde. Im November 2022 startete die Sat-Verbindung zunächst in Nordamerika, seit Mitte Dezember 2022 funktioniert der

Satelliten-Notruf mit dem iPhone

auch in Deutschland – COMPUTER BILD hat das System bereits ausprobiert. Könnte der Starlink-Verbund in Zukunft gar das Handynetz ersetzen? Die dafür benötigte Zahl an Satelliten wäre vermutlich sogar Elon Musk zu viel.