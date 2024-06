Apple Watch Series 6 - Smartwatch dames - 40 mm - Roségoud | bol (2024)

Maak kennis met de Apple Watch Series 6. Deze Apple Watch meet het zuurstofgehalte in je bloed met een baan­brekende nieuwe sensor en app. Maak een ECG waar en wanneer het jou uitkomt en bekijk in één oogopslag je work‑out­gegevens op het verbeterde always‑on Retina-display. Met Apple Watch Series 6 om je pols ligt een gezonder, actiever, meer connected leven binnen handbereik. De smartwatch heeft een aluminium kast die licht is in gewicht en gemaakt van hoogwaardig 100% gerecycled aluminium.

Waarmee te koppelen?

De Apple Watch Series 6 vereist een iPhone 6s of nieuwer in combinatie met iOS 15 of hoger voor een optimale verbinding. De Apple Watch 6 werkt ook met de iPhone SE.

Zuurstofgehalte meten

Het zuurstofgehalte in je bloed is een goede maatstaf voor je algehele conditie. Je kunt eruit afleiden hoe goed je zuurstofopname is en hoeveel zuurstof er beschikbaar is voor je lichaam. Met de baan­brekende nieuwe sensor en de app op Apple Watch Series 6 kun je de zuurstofsaturatie meten wanneer je maar wilt. De zuurstofsaturatiesensor is geïntegreerd in de volledig vernieuwde achterkant van de kast, en werkt samen met de Saturatie-app om het zuurstofgehalte in je bloed te meten.

Maak een hartritme filmpje

Via de ECG-app kun je met Apple Watch Series 6 een ECG laten maken dat gelijk staat aan een elektro­cardiogram met één afleiding. Deze bijzondere feature kan artsen cruciale informatie bieden. De elektroden in de Digital Crown en achter op de kast werken samen met de ECG-app om zo de elektrische signalen van je hart vast te leggen. Door de Digital Crown aan te raken, genereer je al binnen 30 seconden een ecg-golfvorm.

Workouts

Kies uit een grote hoeveelheid work-outs zoals yoga, fietsen, zwemmen en dansen. Til je pols op en je ziet alle info die belangrijk voor je is. Ga verder, hoger en dieper met gps, realtime hoogte-informatie en het ingebouwde kompas om op koers te blijven. De Apple Watch Series 6 is er voor al je sprintjes, push-ups, poses en sprongen. Til simpelweg je pols op om gegevens te zien over afstand, tempo, ronden, pasritme, verbrande calorieen en je hartslag. Met de always-on hoogtemeter kun je in real time hoogteverschillen bijhouden.

Slaapmeting

De nieuwe Slaap-app helpt je iedere nacht de nodige uurtjes slaap te halen. Voldoende slaap is van groot belang voor een goede gezondheid. De nieuwe Slaap-app helpt je om een slaaproutine te ontwikkelen en geeft inzicht in je slaappatroon. Je stelt zelf de slaapdoelen in die je wilt behalen.



Altijd op de hoogte

Bel naar kantoor, beantwoord een dringende e‑mail, navigeer met het ingebouwde kompas of volg stap voor stap een route in Kaarten. Als Apple Watch verbonden is met je iPhone, blijf je overal in contact met alles wat belangrijk voor je is.

Always-on Retina-display

Bekijk je work-outgegevens op het always-on Retina-display, dat buiten nu 2,5x zo helder is als je je arm omlaag hebt. Zo is alle informatie op je wijzerplaat beter te zien dan ooit. Dus zelfs in de volle zon kun je tijdens het sporten je gegevens goed zien, zonder je pols op te tillen.

