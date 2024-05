ᐅ Atlas VPN Avis 2024 (2024)

J'ai installé Atlas VPN sur mon téléphone portable et mon ordinateur portable et je suis globalement satisfait du service. L'installation a été facile et rapide, et les connexions sont stables et rapides. Je l'ai testé dans plusieurs pays et je n'ai eu aucun problème de vitesse ou d'établissem*nt de connexion.

L'un des aspects particulièrement positifs est le large éventail d'emplacements de serveurs disponibles. Je peux facilement passer d'un pays à l'autre pour changer d'adresse IP et débloquer les contenus soumis à des restrictions géographiques.

J'ai également vérifié les paramètres de sécurité et de confidentialité et je suis satisfait des différentes options proposées, comme la possibilité d'activer un bouton d'arrêt qui se déconnecte immédiatement si la connexion est perdue de manière inattendue. Un petit inconvénient est qu'il n'y a pas de version d'essai gratuite. Mais je pense que le prix est raisonnable pour les services et la sécurité que j'obtiens.