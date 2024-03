Beste gratis sport streaming platforms 2024 - VPN Nederland (2024)

Sportstreaming is een rage. Het maakt niet uit wie je bent, wat je doet en waar je van houdt, er is vast er zeker een soort sport waar je gek op bent en waar je geen genoeg van kunt krijgen. Maar hoe geweldig sport ook mag zijn, het streamen van je favoriete sport lijkt nooit echt een gemakkelijke taak. De rechten voor je favoriete sport zijn dit jaar naar een ander streamingplatform zijn gegaan, of het wordt te duur om een abonnement af te sluiten op alle streamingdiensten om alle wedstrijden te bekijken die je wil zien, of er is gewoon geen enkele manier te vinden om te genieten van de sport die je echt leuk vindt – deze en alle andere online streamingbeperkingen voorkomen dat je dagelijks het maximale uit je sportstreamingplezier haalt.

Maar het kan ook anders. En dat betekent niet dat je je moet wenden tot duistere en illegale gratis sportstreamingsites zoals Hesgoal of Stream2watch, die vol zitten met malware. De wereld zit vol met geweldige online streamingplatforms die niet alleen beter zijn dan de platforms die je thuis hebt, maar die ook gratis zijn. En daardoor krijg je de geweldige mogelijkheid om naar de sporten te kijken waarvoor je anders zou moeten betalen. Benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Nou, je hebt geluk, want we hebben de wereld van sportstreaming onder de loep genomen om de allerbeste gratis sportstreamingopties die je maar kunt vinden met je te delen.

Stream meer sporten gratis! Krijg toegang tot nieuwe streamingplatforms en stream elke sport gratis met VPN Nederland !

Begin met beter streamen!

Profiteer van de beste deal voor onbeperkt streamen!

NOS

Sporten: wielrennen, voetbal (inclusief het FIFA Wereldkampioenschap, Eredivisie Dames, UEFS Euros en meer), ijshockey, waterpolo, de Formule 1 Nederlandse GP en meer

Het is niet meer dan eerlijk om met iets van thuis te beginnen. De NOS is natuurlijk de thuisbasis van enkele van de beste sporten die er te streamen zijn. Hoewel de selectie aan sporten om te streamen breed is, zijn de streams zelf niet zo constant en toont het online streamingplatform alleen de belangrijkste evenementen van het seizoen of het kampioenschap. Toch is het een one-stop-shop waar je alle belangrijke sportevenementen gratis kunt krijgen, dus dat is in principe voldoende.

KIJK

Sporten: UEFA Conference League, UEFA Europa League

KIJK is een ander lokaal streamingplatform waar je volledig gratis sport kunt bekijken. Hoewel de selectie aan sporten beperkt is tot alleen de beste wedstrijden van de UEFA Europa League en UEFA Conference League, is er nog steeds genoeg om je mee te vermaken, vooral omdat je die evenementen live en helemaal gratis kunt bekijken.

ServusTV

Sporten: Motorsport (Formule 1, Formule 2, Formule 3, Formule E, MotoGP, Superbike, WRC, Porsche Supercup en meer), voetbal (UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, DFB Pokal), tennis, skiën, SailGP en meer

Het Oostenrijkse streamingplatform ServusTV is THE place to be. Dit is absoluut de beste plek om vrijwel elke bestaande motorsport te bekijken, inclusief het hele seizoen van de Formule 1 (gedeelde rechten met een ander Oostenrijks streamingplatform ORF), MotoGP, superbike – noem maar op. Bovendien is ServusTV ook de thuisbasis van tennis, voetbal en meer, dus je hoeft er niet meer over na te denken ooit nog een abonnement af te sluiten op een ander sportstreamingplatform.

Joyn

Sporten: motorsport, boksen, darten, NFL, NHL, WWE en meer

Joyn is een streamingplatform dat beschikbaar is in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland, en de sporten die je op het platform kunt bekijken, verschillen afhankelijk van waar je bent. Maar toch, waar je je ook bevindt, het platform is geweldig. De Oostenrijkse versie van het platform biedt je de gecombineerde streamingkracht van ORF en ServusTV, wat betekent dat je toegang hebt tot alle Formule-races, MotoGP en andere race- en rally-uitzendingen. Met de Duitse versie van het platform kun je ook nog eens alles streamen wat beschikbaar is op ProSieben, en dat zijn onder meer darts, geselecteerde NFL-wedstrijden, Rugby Seven en nog meer.

BBC iPlayer

Sporten: Badminton, Bellator MMA, Boksen, Kunstschaatsen, voetbal (FA Cup, FIFA World Cup, Women’s Super League en andere), geselecteerde NBA-wedstrijden, ruby (inclusief Six Nations, Women’s Six Nations en de World Cup), Wimbledon, en meer

BBC iPlayer is een volledig gratis online streamingplatform uit Groot-Brittannië waarmee je een paar van de beste lokale en mondiale sporten kunt streamen. Van verschillende voetbalcompetities en competities tot grote tennistoernooien en sporten die je nergens ter wereld kunt vinden of streamen: dit is een streamingabonnement dat het arsenaal van elke sportfan waardig is

ITVX

Sporten: AEW-worstelen, darten, voetbal (inclusief de FA Cup en FIFA World Cup), paardenraces, rugby (inclusief Champions Cup, Gallagher Premiership, Six Nations, World Cup), tennis, hoogtepunten uit de autosport (inclusief Formule 1, MotoGP en meer)

Een ander groot Brits online sportstreamingplatform is ITVX. Het is niet alleen de thuisbasis van exclusieve series, films en reality-tv, zoals het legendarische Love Island UK, het is ook de thuisbasis van heel veel sport om te zien. Net als BBC iPlayer heeft ITVX een breed scala aan sport om naar te kijken – van rugbywedstrijden tot voetbal en motorsport, dit is de plek voor elke sportfan.

Channel 4

Sporten: Formule E, voetbal (UEFA Euro, UEFA Nations League, Rugby (Super League), paralympische spelen, de Formule 1 Grand Prix van Silverstone

Groot-Brittannië weet duidelijk hoe je sport moet streamen. Het streamingplatform van Channel 4 wordt geleverd met nog een brede selectie sporten die je kunt bekijken. En het gaat dan niet alleen om de voetbal- en rugbystreams die je zou verwachten, maar ook het hele Formule E-kampioenschap en zelfs de bij fans favoriete Silverstone Grand Prix die in zijn geheel live wordt gestreamd.

ARD

Sporten: voetbal (DFB Pokal, FIFA World Cup, Women’s Bundesliga, handbal, skiën en meer)

Duitsland is ook geen onbekende op het gebied van gratis sportstreams, en net als de NOS biedt een van de belangrijkste streamingplatforms van het land – ARD, veel sportopwinding voor degenen die ernaar op zoek zijn. En het beste is (afgezien van het feit dat het platform volledig gratis is), dat je op dit platform een aantal sporten kunt bekijken die je nergens anders kunt vinden.

RTBF

Sporten: motorsport (Formule 1, MotoGP, Superbike, WRC, uithoudingsracen en meer), WWE, voetbal (EUEFA Europa League, UEFA Conference League en meer), esports, geselecteerde NBA-wedstrijden, wielrennen en nog veel meer

Net als ServusTV in Oostenrijk zit de RTBF boordevol sportopwinding uit België. Het platform is een paradijs voor autosportfans, omdat het vrijwel alle autosporten bevat die je maar zou willen zien, inclusief het hele MotoGP- en Formule 1-seizoen. Bovendien is er veel voetbal en zelfs esports om naar te kijken

Sporza

Sporten: wielrennen (inclusief Tour de France, Giro d’Italia en meer), voetbal (inclusief FIFA World Cup, FIFA Women’s World Cup, UEFA European Championship, UEFA Europa League en meer) See Also Wat is een VPN? Dit moet je weten

Je kent het Belgische streamingplatform Sporza waarschijnlijk als de thuisbasis van de beste streams van de Tour de France, maar het heeft ook nog veel meer te bieden, waaronder voetbal, nog veel meer wielrennen en zelfs het Wereldkampioenschap Gymnastiek. Dit alles helemaal gratis.

CBC Gem

Sporten: curling, fietsen, basketbal, kunstschaatsen, voetbal (inclusief de FIFA World Cup en meer), NHL ijshockey, Rugby Sevens, zeilen, skiën, volleybal en meer

CBC Gem komt uit Canada en wordt geleverd met veel sportstreams om naar te kijken met meer opties dan je voor mogelijk houdt. Of je nu snowboarden, squash of triatlon wilt zien, naast de andere veel voorkomende sporten, dit is de plek waar je moet zijn en dit is het platform het allemaal te zien.

France TV

Sporten: voetbal (inclusief FIFA World Cup, Ligue 1 en meer), handbal, rugby (inclusief Champions Cup, Six Nations, Top 14, het WK en meer), zwemmen, tennis (inclusief Roland Garros) en meer

Zoals de naam al doet vermoeden, komt France TV uit Frankrijk en biedt het veel sport die je nergens anders kunt volgen om naar te kijken . Of je nu een grote fan bent van de Franse voetbalcompetitie, een liefhebber bent van rugby of iets daartussenin: dit streamingplatform heeft wat je zoekt.

TF1

Sporten: voetbal (UEFA Euro), geselecteerde Formule 1-races (de Franse Grand Prix), handbal, de NFL Super Bowl, rugby

France TV mist misschien een aantal sporten, maar TF1 is hier om de gaten op te vullen. Dit streamingplatform biedt veel sporten om naar te kijken, waaronder voetbal, handbal en zelfs de Super Bowl en de Franse Grand Prix – en hoelang is het wel niet geleden dat je die gratis kon bekijken?!

SBS

Sporten: fietsen, voetbal (inclusief de FIFA Wereldbeker, Italiaanse Damescompetitie en meer), kunstschaatsen, gymnastiek, superbike en meer

Je weet waarschijnlijk dat Australië de thuisbasis is van koala’s, maar wist je ook dat het de thuisbasis is van enkele van de beste sportstreams en -streamingplatforms? Eén daarvan is SBS on Demand, en dit is de plek om alles te bekijken, van voetbal tot autosport en kunstschaatsen. En natuurlijk is het allemaal volledig gratis te bekijken. Het enige wat je nodig hebt, is een gratis abonnement, en dan kun je zoveel sport streamen als je maar aankan.

7Plus

Sporten: AFl, cricket (inclusief T20 en The Ashes), wielrennen, trefbal, goud (inclusief LIV), paardenraces, de NFL, supercross, surfen, tafeltennis, atletiek

Een ander geweldig Australisch streamingplatform met een breed scala aan sport om uit te kiezen is 7Plus. Het opvallendste eraan is dat het de plek is om de NFL-games te streamen om te wedijveren met die van de VS. Maar het heeft meer te bieden dan alleen dat, inclusief golf-, cricket- en andere streamingplatforms waarvoor je anders zou moeten betalen om te streamen.

10Play

Sporten: NBL basketbal, Bellator MMA, voetbal (inclusief A-League, Matildas en meer), bepaalde Formule 1-races, MotoGP, paardenraces en meer

10Play is weer een van de geweldige Australische streamingplatforms die veel sporten biedt om over te fantaseren. Van mixed martial arts tot de Australische GP, tot alles waarvan je nooit wist dat je het wilde zien, maar ook nooit ergens kon vinden, dit is de plek waar je moet zijn.

9Now

Sporten: tennis (inclusief Australian Open), golf (inclusief Australian Open, PGA en meer) en meer

Als laatste, als afsluiting van de Australische streamingopties, is er 9Now, dat is, je raadt het al, volledig gratis is. Hier kun je terecht voor livestreams van de Australian Open, golftoernooien die volledig gratis te bekijken zijn.

RaiPlay

Sporten: basketbal, wielrennen, voetbal (inclusief de FIFA Wereldbeker, Italiaanse damesvoetbalcompetitie, UEFA Euro, paardenraces, tennis, volleybal en meer

Je weet dat Italië gek is op sport, dus het moet met minstens één streamingplatform komen waarop je dat gratis kunt bekijken. Juist! Dat is RaiPlay. RaiPlay is een essentieel sportstreamingplatform dat wordt geleverd met bijna elke sport die de mens kent en die je wel móet bekijken om jezelf een sportfan te kunnen noemen.

Red Bull TV

Sporten: FiA World Rally Championship, skateboarden, Premier Padel, fietsen en meer

Je zou kunnen denken dat Red Bull een sportdrank is, maar het is eigenlijk een streamingbedrijf dat zich als energydrink voordoet. En het wordt geleverd met de beste live en gratis sportstreaming-advertenties ooit. Met wedstrijden en evenementen op het platform, variërend van must-see tot raar, en ze allemaal volledig gratis om te bekijken, is dit een app die je nu moet downloaden. Vooral omdat het je niets kost!

Tubi

Sporten: Sport uitgezonden op een van de talrijke sportkanalen die Tubi biedt, waaronder Fox Sports, het NFL Network, MLB TV, fubo Sports, NHL TV, Stadium en meer

Tubi staat bekend als een van de beste gratis streamingplatforms om films en series te kijken, maar weinigen weten dat dit kleine streamingplatform uit de VS ook Live TV-streamingopties biedt met talloze sportkanalen. Er zijn te veel kanalen om op te noemen, en afgezien van zo nu en dan een livewedstrijd, is het ook de thuisbasis voor exclusieve sportcontent, commentaar, films, herhalingen en meer zaken die je ergens anders niet vindt.

Krijg toegang tot de wereld van sportstreaming met VPN Nederland

Zoals je waarschijnlijk al gemerkt hebt, zijn de meeste van deze streamingplatforms dus niet beschikbaar in Nederland. Dus waarom noemen we ze eigenlijk? Nou, omdat met de hulp van VPN Nederland je streamingervaring niet beperkt hoeft te blijven tot de opties die alleen voor jou in Nederland beschikbaar zijn. Met behulp van onze eenvoudig te gebruiken app kun je onmiddellijk je virtuele locatie wijzigen, een lokaal IP-adres krijgen uit vrijwel elk land met de beste opties voor sportstreaming, en toegang krijgen tot al die sportstreamingplatforms die je nu graag wil bekijken. Dit zijn de belangrijkste kenmerken die VPN Nederland tot de ultieme metgezel voor sportstreaming maken: