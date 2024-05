Beste gratis VPN van 2024 (2024)

De beste gratis VPN beschermt je informatie tegen cybercriminelen, maakt je surfen op het internet anoniemer en laat je zelfs series uit andere landen streamen. Dat alles zonder dat het je een cent kost.

Een virtueel privénetwerk (VPN) is een essentieel hulpmiddel dat je veilig kan houden op het internet. Er zijn honderden gratis VPN's beschikbaar en de waarheid is dat de meeste niet zo geweldig zijn. Het zal je verbazen hoeveel gratis VPN-apps je bombarderen met ongewenste advertenties en je gegevens doorverkopen.

TechRadar meer dan 100 VPN's beoordeeld en we testen voortdurend onze toppers om er zeker van te zijn dat ze nog steeds hun plaats verdienen. In deze gids vergelijken we de voor- en nadelen van een gratis VPN met die van een betaalde VPN en helpen we je de juiste te kiezen. We vergelijken snelheid, serverlocaties, deblokkeermogelijkheden, privacy en beveiliging.

De gevaren van gratis VPN's

Gratis VPN's mogen dan wel niets kosten, maar daar is meestal een goede reden voor. Het betekent dat de provider op een andere manier winst maakt, meestal met aanhoudende reclame of door je gegevens te verkopen aan derden (in plaats van ze geheim te houden).

Bovendien beperken gratis diensten meestal de hoeveelheid data die je kunt gebruiken en de snelheid waarmee je kan surfen, waardoor ze onbruikbaar worden voor videostreaming, torrenting of als permanente beveiliging op al je webverkeer. Verwacht daarnaast ook geen snelle ondersteuning of een uitgebreide selectie aan servers die je bij betaalde VPN's krijgt.

Dus voordat we beginnen aan onze lijst met de beste gratis VPN's, wijzen we je er graag op dat een betaalde versie slechts een tweetal euro per maand kan kosten en veel betere prestaties en bescherming zal bieden.

2. De beste VPN voor Netflix: NordVPN

3. De beste goedkope VPN: Surfshark

De beste gratis VPN 2024

1. PrivadoVPN Free De beste gratis VPN die Netflix kan deblokkeren Beschikbaar op: Windows, Mac, Android, iOS en Linux | Datalimiet: 10GB per maand, daarna onbeperkt bij 1Mbps | Verbindingen: 1 | Locaties: 13 | Landen: 10 | Klantendienst: Website en e-mail Deblokkeert Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video en BBC iPlayer Hoge snelheid Eenvoudige apps 10GB data aan volledige snelheid Geen onafhankelijke security audit

In het kort ⭐⭐⭐⭐⭐ 🔒 PrivadoVPN Free is een uitstekende service met deblokkeermogelijkheden die zelfs sommige eersteklas concurrenten niet hebben. Probeer het zelf en zie waarom het onze beste gratis VPN van 2024 is.

PrivadoVPN Free zit Proton al lange tijd op de hielen en door zijn recente updates heeft het eindelijk de voormalige kampioen van de troon gestoten. Met een toegewijd geoblockingteam is het een van de weinige VPN's die betrouwbaar populaire streamingdiensten zoals Netflix en BBC iPlayer kan deblokkeren.

Privado's gratis optie biedt veel beveiligingsfuncties, zoals een noodschakelaar en VPN die altijd aan staat om je gegevens te beschermen en je internetgebruik te onderbreken als de VPN-verbinding wegvalt.

Het gratis platform biedt zelfs split-tunneling, zodat je toegang hebt tot lokale diensten terwijl je je favoriete programma's in het buitenland streamt. Je kunt daarnaast je encryptieprotocol regelen en overschakelen naar WireGuard voor een snellere, veiligere VPN-ervaring.

Met zijn downloadsnelheden van 865 Mbps zijn de gratis servers van PrivadoVPN net zo snel als de betaalde. Dit stoot de gratis servers van Proton VPN van de eerste plaats voor de snelste gratis VPN met 740 Mbps. Het grotere aantal servers betekent ook dat de servers van PrivadoVPN minder snel overbelast raken.

Ga je over de limiet van 10GB, dan word je op een tragere server geplaatst die slechts 1 Mbps biedt. Hoewel dit langzaam lijkt, is het nog steeds voldoende voor dagelijks internetgebruik en de meeste gebruikers zullen waarschijnlijk niet meer dan 10 GB per maand nodig hebben.

Privado is een van de weinige VPN's die zijn eigen bandbreedte en transitroutes beheert. Dit betekent fantastische snelheden en bijna geen vertraging door drukke servers. Het is een gratis dienst met een echt premium uitstraling.

De keuze uit 13 locaties in 10 landen verslaat de meeste gratis diensten, waaronder Proton VPN Free, die slechts 3 landen aanbiedt. Hier is een lijst van de gratis serverlocaties: Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten (4 locaties), Canada, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland, Mexico, Brazilië en Argentinië.

De apps zijn solide en betrouwbaar, maar het bedrijf heeft zijn privacygegevens niet gecontroleerd met een onafhankelijke audit. Deze gratis VPN heeft ook enkele problemen en beperkingen. PrivadoVPN Free ondersteunt namelijk slechts één verbinding, dus als je het op je laptop en je telefoon installeert, kun je er maar één tegelijk gebruiken.

Over het geheel genomen is PrivadoVPN Free een uitstekende gratis VPN die de concurrentie omver blaast. De deblokkering van streamingdiensten is een opvallende eigenschap en als betalen voor een VPN gewoon geen optie is, biedt PrivadoVPN je een eersteklas service zonder kosten.

Lees onze volledige PrivadoVPN Free review

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Design Modern en overzichtelijk, met een fijn kleurenschema ⭐⭐⭐⭐⭐ Gebruiksgemak Intuïtieve app met eenvoudige implementatie, perfect voor beginners ⭐⭐⭐⭐⭐ Prestaties De snelste gratis VPN ⭐⭐⭐⭐⭐ Deblokkering Een toegewijd geo-deblokkeringsteam dat niet alleen voor de betalende klanten werkt ⭐⭐⭐⭐⭐ Beveiliging en privacy Goede beveiliging op papier, maar geen onafhankelijke audit ⭐⭐⭐⭐ Klantendienst Supportmedewerkers zijn vriendelijk, maar de site kan meer artikelen gebruiken ⭐⭐⭐⭐

2. Proton VPN Free De beste VPN zonder maandelijkse datalimieten Beschikbaar op: Windows, Mac, Android, iOS en Linux | Datalimiet: Onbeperkt | Verbindingen: 1 | Landen: 3 | Klantendienst: Website, e-mail Geen maandelijkse datalimiet Snel Goede privacy Betrouwbare kill switch Slechts drie locaties

In het kort ⭐⭐⭐⭐½ 🔒Proton VPNis een bekend merk dat streeft naar digitale privacy en internetvrijheid. Hoewel het onlangs van zijn troon is gestoten, is het nog steeds een goede gratis VPN.

Proton VPN Free stond bovenaan onze lijst met de beste gratis VPN's, dankzij zijn mix van functies, kracht en kwaliteit. Hoewel het misschien zijn eerste plaats heeft verloren, is het nog steeds een goede VPN die niet teveel beperkingen oplegt en langdurig gebruikt kan worden.

Er zijn bijvoorbeeld geen datalimieten bij Proton. Terwijl bijna alle andere gratis VPN's je 500 MB tot 10 GB per maand geven, biedt Proton VPN Free onbeperkte data. Dat is handig, want zo hoef je niet te kiezen waar je de VPN gebruikt als je gegevens opraken.

Proton heeft gratis gebruikers ook niet gestraft door belangrijke functies weg te laten. Sommige gratis providers laten de kill switch, WireGuard en misschien zelfs klantendienst achterwege, maar Proton VPN Free heeft alle belangrijke privacyfuncties die je nodig hebt om veilig online te blijven.

Er zijn nog steeds belangrijke beperkingen. Je krijgt bijvoorbeeld maar toegang tot drie locaties: de VS, Nederland en Japan. Hoewel je Proton VPN op zoveel apparaten kunt installeren als je wilt, kun je er maar met één tegelijk verbinding maken. Er is geen toegang tot Proton VPN's specifieke streaming servers, geen P2P-ondersteuning of extra's zoals advertentie- en malwareblokkering.

Niets van dit alles weerhoudt Proton VPN Free ervan om zijn belangrijkste werk te doen. De goed ontworpen, open-source en gecontroleerde apps zijn eenvoudig te gebruiken en bevatten handige extra's. Deze VPN was voorheen de snelste, maar is ingehaald door Privado. Snelheden van 740 Mbps zijn weliswaar nog steeds top, zolang je op het juiste moment surft met Proton. Er zijn momenten waarop de servers vol zitten en bijgevolg lagere snelheden leveren.

De meeste producten van Proton hebben gratis opties, waaronder ook ProtonMail. Daarnaast werd op 28 juni 2023 Proton Pass gelanceerd om mensen toegang te geven tot betrouwbaar wachtwoordbeheer. In een poging om censuur over de hele wereld tegen te gaan, lanceerde Proton het VPN Observatory om pieken in VPN-gebruik te monitoren.

Proton VPN Free is misschien niet voor iedereen geschikt. Als je in een specifiek land wil surfen, dan is de selectie van drie landen die Proton VPN aanbiedt mogelijk niet genoeg. Alternatieven zijn in dat geval PrivadoVPN en Windscribe met beide meer dan 10 landen om uit te kiezen.

Lees hier onze volledige Proton VPN Free review

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Design Donker en scherp met veel flair ⭐⭐⭐⭐ Gebruiksgemak Niet het eenvoudigste ontwerp, maar nog steeds redelijk intuïtief ⭐⭐⭐ Prestaties Een supersnelle service, maar met een klein risico op vertraging ⭐⭐⭐⭐ Deblokkering Deblokkering werkt goed, maar slechts drie landen om uit te kiezen ⭐⭐⭐⭐ Beveiliging en privacy Open-source, gecontroleerd en betrouwbaar ⭐⭐⭐⭐⭐ Klantendienst Genoeg hulpartikelen op de website en vriendelijke medewerkers ⭐⭐⭐⭐⭐

3. Windscribe Free Geweldige beveiliging en een hoge datalimiet Beschikbaar op: Windows, Mac, Android, and iOS | Datalimiet: 10 GB | Verbindingen: Unlimited | Locaties: 14 | Landen: 11 | Klantendienst: Website, e-mail Geavanceerde functies Onbeperkte verbindingen Deblokkeert Netflix en BBC iPlayer Snelheid kan beter

In het kort ⭐⭐⭐⭐ 🔒Windscribebiedt veel serverlocaties en een betrouwbare service, maar mist de snelheid en kwaliteit van PrivadoVPN en Proton VPN.

Windscribe Free VPN is een Canadese VPN met een aantrekkelijke mix van functies, waardoor hij vast en zeker in de top drie thuishoort.

Het dataverkeer is iets beperkter dan onze twee beste VPN's, met een strikte 10GB per maand. Dat is genoeg om veel online activiteiten te beschermen en Windscribe Free VPN heeft zijn eigen pluspunt als compensatie. De meeste gratis VPN's beperken je tot slechts één verbinding, maar Windscribe heeft geen beperkingen. Je kunt het op zoveel apparaten tegelijk installeren en gebruiken als je nodig hebt.

Het netwerk is een ander hoogtepunt. Windscribe Free VPN-gebruikers kunnen kiezen uit 14 locaties in 11 landen. Dat verslaat PrivadoVPN Free (negen landen), Proton VPN (drie landen) en vele anderen.

De snelheden liggen rond de 240Mbps in onze meest recente tests. Dat is 65% van wat we zagen bij Proton VPN Free, maar het is waarschijnlijk goed genoeg voor de meeste situaties.

De apps zijn meer gericht op kracht dan eenvoud. Als je nieuw bent met VPN's, kunnen ze daarom verwarrend lijken. Ervaren gebruikers krijgen allerlei tools om mee te spelen en onze tests tonen aan dat ze allemaal betrouwbaar zijn.

Er zijn ook enkele verrassende pluspunten. Hoewel Windscribe Free VPN niet over de gespecialiseerde Windflix streaming servers beschikt, ontdekten we dat de dienst toch de Britse Netflix en BBC iPlayer deblokkeerde.

Hoewel Windscribe Free VPN niet helemaal kan tippen aan Proton VPN en PrivadoVPN, komt het heel dicht in de buurt. Afhankelijk van wat je zoekt, ben je bij Windscribe aan het juiste adres.

Lees hier onze volledige Windscribe Free VPN review

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Design Eenvoudig en intuïtief, maar een beetje onoverzichtelijk ⭐⭐⭐⭐ Gebruiksgemak Gebruiksvriendelijk voor beginners ⭐⭐⭐⭐ Prestaties Niet zo snel als PrivadoVPN of Proton VPN ⭐⭐⭐ Deblokkering Deblokkeert meestal streamingdiensten vanuit het buitenland ⭐⭐⭐⭐ Beveiliging en privacy Open-source en betrouwbaar ⭐⭐⭐⭐ Klantendienst Problemen via mail worden snel opgelost, maar er is geen live chat ⭐⭐⭐

4. Atlas VPN Free Snel en veilig, met voordelen voor Mac Beschikbaar op: Windows, Mac, Android en iOS | Datalimiet: 10GB per maand (of 2GB per dag voor Mac) | Verbindingen: 2 | Locaties: 3 | Landen: 2 | Klantendienst: Website, e-mail Voldoende data Snel Deblokkeert Disney Plus Weinig features Enkele gebruiksproblemen See Also Atlas VPN Review: Speed, Security, and Performance Examined - VPNInsights

In het kort ⭐⭐⭐½ 🔒Atlas VPN is een degelijke gratis VPN, maar kan niet op tegen de huidige top drie.

Atlas VPN Free viel ons voor het eerst op met zijn indrukwekkende datalimiet. Niet de 10GB die je krijgt met zijn Windows VPN, Android VPN en iOS VPN. Het gaat om Mac VPN-gebruikers, die 2GB per dag krijgen.

De dienst is niet zo gul met zijn locaties. Er zijn er slechts drie: Nederland, Los Angeles en New York. Je kunt echter een paar apparaten tegelijk gebruiken (onze top twee gratis VPN's staan er slechts één toe) en onze snelheidstests tonen aan dat Atlas VPN Free een bovengemiddelde 320Mbps haalt. Met de P2P-ondersteuning erbij zou Atlas een slimme torrentkeuze kunnen zijn. Wij zijn niet zo overtuigd door de apps. Ze doen de basis en wat je krijgt, werkt goed.

De dienst heeft een onafhankelijke audit en dat is wel beter dan veel concurrenten. Maar het is ook relatief beperkt en alleen van toepassing op de iOS-app. Ondertussen heeft TunnelBear Free VPN nu jaarlijkse audits voor al zijn apps, servers, infrastructuur en meer.

Op andere gebieden heeft Atlas VPN Free meer in petto dan we hadden verwacht. De dienst ondersteunt bijvoorbeeld geen streaming sites, maar Disney Plus werd wel gedeblokkeerd.

Hoewel Atlas VPN Free enkele problemen heeft, vinden we dat het over het algemeen goed werk verrichtte om ons online te beschermen. Vooral Mac-gebruikers zullen de 2GB data per dag waarderen.

Lees hier onze volledige Atlas VPN review

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Design Basic en over het algemeen teleurstellend ⭐⭐⭐ Gebruiksgemak Enkele praktische problemen en een onhandig ontwerp ⭐⭐⭐ Prestaties Degelijke snelheid ⭐⭐⭐⭐ Deblokkering Goed voor een gratis VPN, niet feilloos ⭐⭐⭐⭐ Beveiliging en privacy Standaardbeveiliging zonder veel extra's ⭐⭐⭐ Klantendienst Goede artikelen op de website, maar geen live chat ⭐⭐⭐

5. Hide.me Free VPN Deze privacybewuste gratis VPN verbergt je grootste geheimen Beschikbaar op: Windows, Mac, Android en iOS | Datalimiet: 10 GB | Verbindingen: 1 | Locaties: 5 | Landen: 4 | Klantendienst: Website, e-mail, live chat 10GB data per maand P2P-ondersteuning Veel instellingen Trage verbindingen Ingewikkelde apps

In het kort ⭐⭐⭐½ 🔒Hide.meis een prima optie voor torrenting, maar de trage snelheden en beperkte servers kunnen niet op tegen het aanbod van PrivadoVPN.

Hide.me biedt zowel betaalde als gratis VPN's, waarbij de gratis versie je 2GB aan data per maand geeft. Er zijn nog andere limieten: je kunt maximaal één apparaat aansluiten, en bent beperkt tot drie serverlocaties (Singapore, Canada en Nederland) in plaats van de 50+ locaties die betalende abonnees krijgen.

Door deze gratis VPN te installeren krijg je 10GB data per maand en toegang tot vijf P2P-ondersteunde locaties: de oost- en westkust van de VS, Canada, Duitsland en Nederland. Niet de beste, maar genoeg voor de meeste gebruikers en handig als torrenting VPN.

Er is wat slecht nieuws qua functies, want Hide.me Free VPN ondersteunt het snelle WireGuard protocol niet. We verwachten dat gratis VPN's enkele van de meer geavanceerde extra's weglaten, maar niet zoiets fundamenteels.

Hide.me Free VPN doet zijn best om dit elders goed te maken en de apps hebben meer instellingen, opties, tweaks en tools dan de rest. Auto-connect bij toegang tot onvertrouwde Wi-Fi, aangepaste DNS, split tunneling, een krachtige kill switch, geavanceerde protocol tweaks, browser extensies... het is er allemaal. Goed nieuws voor experts, hoewel anderen dit misschien een intimiderende interface vinden.

De prestaties zijn een groter probleem. De betaalde dienst is een van de snelste VPN diensten, maar we zagen dat Hide.me Free VPN gemiddeld slechts downloads van ongeveer 25Mbps haalde. Dat is minder dan 10% van de snelheden die we zagen bij Proton VPN en onze andere beste VPN's.

Dat is echter genoeg snelheid om te browsen en streamen. Als je meer geavanceerde functies wil hebben zonder te betalen, zit je goed bij Hide.me Free VPN.

Lees hier de volledige hide.me VPN review

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Design Een eenvoudig ontwerp zonder rommel, maar een beetje saai ⭐⭐⭐ Gebruiksgemak Nogal complex voor beginners ⭐⭐⭐ Prestaties Ondermaatse snelheid in onze testen ⭐⭐ Deblokkering Gemiddelde deblokkering, niet perfect ⭐⭐⭐ Beveiliging en privacy Beveiliging en privacy ⭐⭐⭐⭐⭐ Klantendienst Uitstekende klantendienst en veel kennisartikelen ⭐⭐⭐⭐⭐

6. Hotspot Shield Basic VPN Gebruiksvriendelijke gratis VPN, maar let op voor de reclame Beschikbaar op: Windows, Mac, Android, iOS en Linux | Datalimiet: Unlimited | Verbindingen: 1 | Locaties: 1 | Landen: 1 | Support: Website Onbeperkte data Gebruiksvriendelijk Degelijke snelheid Maar één server (in de VS) Geen kill switch Geen e-mail of live chat voor support

In het kort ⭐⭐⭐ 🔒Hotspot Shieldis ondermaats in vergelijking met de concurrentie.

Hotspot Shield Basic is een populaire gratis VPN met een zeer groot pluspunt: in juni 2022 begon Hotspot Shield met upgrades om onbeperkte data op alle platformen aan te bieden.

In een wereld waar de meeste gratis VPN's je beperken tot 10GB per maand of zelfs minder, is dit een enorm voordeel. Waarom staat Hotspot Shield Basic dan niet hoger in onze lijst? Een groot probleem met deze dienst is dat het alleen mogelijk is om verbinding te maken met een enkele Amerikaanse locatie. PrivadoVPN en Windscribe ondersteunen ongeveer tien landen, TunnelBear bijna 50.

Gebruiksproblemen en irritaties zijn onder andere de mobiele apps die regelmatig video-advertenties tonen wanneer je verbinding maakt. De Mac app heeft geen advertenties, maar opent wel pagina's op de Hotspot Shield website elke keer dat je verbinding maakt en de verbinding verbreekt.

Een groot privacyprobleem is dat Hotspot Shield Basic geen kill switch heeft. Als de VPN-verbinding wegvalt, kan je data onbeschermd zijn. Als je problemen hebt met dit alles, is er bovendien geen live chat of zelfs klantendienst via e-mail. Je moet zelf maar op de Hotspot Shield website kijken en een oplossing bedenken.

Dit maakt het moeilijk om Hotspot Shield Basic hoger te plaatsen, zelfs met zijn onbeperkte data. Het kan nog steeds nuttig zijn voor eenvoudige taken of als back-up.

Lees hier onze volledige Hotspot Shield Basic review

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Design Strak, maar erg eenvoudig ⭐⭐⭐ Gebruiksgemak Intuïtieve apps... met advertenties ⭐⭐⭐ Prestaties Gemiddeld, niets bijzonders ⭐⭐⭐ Deblokkering Matige deblokkering ⭐⭐ Beveiliging en privacy Er is geen kill switch ⭐⭐ Klantendienst Geen live chat of e-mail, alleen kennisartikelen ⭐⭐

7. TunnelBear Free Een veilige berenknuffel Beschikbaar op: Windows, Mac, Android en iOS | Datalimiet: 2GB per maand | Verbindingen: 1 | Locaties: 40+ | Landen: 40+ | Klantendienst: Website, e-mail Enorm gebruiksvriendelijk Talloze security audits Deblokkeert Netflix in de VS Weinig instellingen Lage datalimiet

In het kort ⭐⭐⭐ 🔒TunnelBear VPNis een bekende speler met iconische marketing in berenthema. Hun gratis plan schiet echter tekort tegenover de rest.

Terwijl de meeste VPN's zichzelf verkopen met hun lange lijsten van geavanceerde technische functies, draait het bij TunnelBear Free VPN allemaal om een eenvoudige VPN die voor iedereen gemakkelijk te gebruiken is. De meeste VPN's pronken bijvoorbeeld met alle protocollen die ze ondersteunen en geven je gigantisch veel instellingen in hun apps. Maar wat als je hier geen snars van snapt?

TunnelBear's gratis VPN vereenvoudigt dit door niet eens protocollen te noemen. Dit is niet omdat het te weinig kracht heeft, want de Windows app ondersteunt nog steeds WireGuard en OpenVPN, de beste protocollen die er zijn. Ze houden het gewoon laagdrempelig.

De apps hebben andere geavanceerde functies, hoewel TunnelBear deze probeert te verstoppen met minder technische taal. Er is bijvoorbeeld een "kill switch" genaamd VigilantBear, en "split tunneling" genaamd SplitBear.

Het eindresultaat is een dienst met enkele positieve punten. Het is gemakkelijk te gebruiken, met een enorme keuze uit 48 locaties in 46 landen. De snelheden zijn goed met 300Mbps en TunnelBear's jaarlijkse VPN audits zijn enorm geruststellend.

Er is echter ook een echt probleem: TunnelBear's karige datalimiet van slechts 2GB per maand. Het is een verbetering tegenover de 500MB die je hiervoor kreeg, maar het blijft enorm weinig. Dit kan genoeg zijn als je slechts af en toe je e-mail veilig wilt controleren of een enkele website wilt deblokkeren. Het komt helaas niet in de buurt van de 10GB die we meestal zien.

Lees hier onze volledige Tunnelbear review

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Design Gestroomlijnd ontwerp met een leuke branding in berenthema. ⭐⭐⭐ Gebruiksgemak Gericht op beginners, er zijn amper geavanceerde functies ⭐⭐⭐ Prestaties De upgrade van 500MB naar 2GB data is fijn, maar het blijft weinig. ⭐⭐ Deblokkering Kon in onze test alleen Netflix in de VS deblokkeren ⭐⭐ Beveiliging en privacy Meerdere security audits, meer geen informatie over de gebruikte protocols ⭐⭐⭐⭐ Klantendienst Geen live chat, maar wel kennisartikelen en e-mail ⭐⭐⭐

Hoe werkt een (gratis) VPN?

Een virtueel privénetwerk (VPN) is een securitytool die je apparaat beschermt tegen hackers, cybercriminelen en andere gevaren. Het versleutelt je gegevens en leidt ze door een beveiligde server op een andere locatie. Hierdoor kun je doen alsof je in een ander deel van de wereld bent door je IP-adres (een code die je apparaat en locatie identificeert) te wijzigen. Als je dit allemaal samenvoegt, krijg je software die je digitale privacy beschermt en waarmee je bepaalde content (zoals films die alleen in de VS op Netflix staan) kunt deblokkeren, waar je ook bent.

Hoe kies je een gratis VPN?

In de afgelopen jaren is de wereldwijde bedreiging van de individuele privacy toegenomen, waarbij het recht op anonimiteit en netneutraliteit sinds jaar en dag wordt ondermijnd met een dekmantel van legitimiteit.

Hoewel een VPN niet het wondermiddel is om beveiligd en privé op het internet te surfen, is het wel een essentiële tool voor individuen die geneigd zijn deze vrijheden op te zoeken.

Als je nog geen VPN hebt, kun je er gratis eentje nemen, zonder dat je er ook maar een cent voor hoeft te betalen. Wees wel voorzichtig, want niet alle gratis VPN's zijn gelijk en sommige zouden zelfs je veiligheid in gevaar kunnen brengen.

Hier zijn vijf vragen die je jezelf moet stellen voordat je er een downloadt en installeert.

1. Wat is het bedrijfsmodel? VPN-providers zijn op zoek naar geld, vooral de populaire VPN's. Sommige, zoals Tunnelbear, zullen de gratis versie als marketingtool gebruiken om potentiële klanten te verleiden naar een betaalde versie over te stappen als ze eenmaal tevreden zijn met de gratis versie. De meeste zullen echter gebruikersgegevens verkopen of aan een derde partij leveren, waardoor je privacy in het gedrang komt.

2. Hoe beschermt het mijn computer? De meeste VPN's gebruiken meestal een desktopapplicatie die op de achtergrond jouw gegevens versleutelt terwijl jij op het web surft. Dat lost echter maar een deel van het probleem op. Je laptop kan nog steeds worden voorzien van fingerprinters vanwege die op bijna alle websites te vinden zijn. Enkele VPN's, waaronder WIndscribe, hebben een meer holistische aanpak door het equivalent van een adblocker te integreren.

3. Wat heb ik te verliezen bij een gratis VPN? Gewoonlijk kan je verwachten dat een gratis product een aantal beperkingen instelt en dat is inderdaad het geval voor alle VPN-diensten. Sommige bieden meer gratis bandbreedte dan andere, meer locaties en zelfs advertentieblokkering, P2P en een firewall. Voor enkele euro's per maand kan je meer mogelijkheden krijgen, zoals meer data, meer locaties en meer instellingen.

4. Logt de provider iets? Zorg ervoor dat je provider de internetactiviteiten van gebruikers niet opslaat. Je kunt dat meestal controleren in de voorwaardenpagina of de eindgebruikerslicentieovereenkomst, algemeen bekend als EULA. Helaas geven veel VPN-aanbieders er de voorkeur aan om eindgebruikers te frustreren met lange voorwaarden of privacyverklaringen die vaak belangrijke details verbergen over hoe ze werken. Aan de andere kant van het spectrum zijn er VPN's die alles wissen nadat je sessie is afgesloten en geen logboeken bijhouden.

5. Kan ik me volledig anoniem aanmelden? Een VPN waar je je zonder e-mailadres op kunt abonneren en die Bitcoin-betalingen accepteert, voor maximale privacy, is zo goed als het beste wat je online kunt verwachten. Sommige providers bieden ook "double-hopping" aan waarbij je je verkeer verder kunt verbergen door in wezen de privacy te verdubbelen.

Zijn gratis VPN's veilig?

De meest besproken nadelen van gratis VPN's zijn dat ze niet even handig zijn als betaalde abonnementen, maar er zijn nog wel andere gevaren mogelijk bij sommige diensten (maar gelukkig niet bij de bovenvermelde VPN-providers).

Om te beginnen suggereerde een onderzoek in 2020 dat ongeveer 40 procent van de gratis Android VPN's in de Google Play Store de privacy van hun gebruikers niet beschermt. De extra online bescherming die je hiervan verwacht, is er in die gevallen dus niet.

Veelgestelde vragen over gratis VPN's

Wat is de beste gratis VPN? Onze testen wezen uit dat PrivadoVPN op dit moment de beste gratis VPN is. Als je echter onbeperkte gegevens nodig hebt, raden we aan om in plaats daarvan voor Proton VPN te kiezen. Houd er echter rekening mee dat Proton minder serverlocaties heeft.

Zijn er valse gratis VPN's? Ja, er zijn veel oplichters en veel daarvan zijn gericht op populaire app stores om je te laten denken dat ze legitiem zijn. Het is van groot belang dat je een bewezen en betrouwbare dienst kiest. Onze aanbevolen VPN's, zowel gratis als premium, zijn allemaal uitgebreid getest door onze experts. Je kan ze uitproberen zonder risico's en hierboven lees je wat je precies kan verwachten.

Waarom is een gratis VPN handig? Gratis VPN's zijn de perfecte manier om je online te beschermen en toegang te krijgen tot buitenlandse content, als je geen betaald abonnement wil of kan nemen. In ons overzicht hierboven lees je wat elke gratis VPN goed doet en wat niet. De ene geeft je onbeperkte data in een beperkt aantal landen, terwijl de andere een datalimiet heeft maar wel servers heeft in meerdere landen. Bij gratis VPN's moet je kiezen welke optie het beste aansluit bij jouw eisen, terwijl betaalde VPN's je het volledige pakket geven, zonder compromissen.