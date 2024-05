Beste VPN's voor Xbox One + VPN instellen (Bijgewerkt 2024) (2024)

Verbeter je Xbox One-game-ervaring terwijl je alle beveiligingsrisico’s onder controle houdt. Een VPN ontgrendelt veel gameservers en versterkt je online aanwezigheid tegen DDoS-aanvallen en tracking – allemaal vanuit je gezellige woonkamer. Deze handleiding laat zien hoe Nederlandse Xbox-enthousiastelingen een VPN kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot internationale streamingservices en wereldwijde gameservers. Bovendien hebben we zorgvuldig de beste VPN’s uitgekozen om ervoor te zorgen dat jouw Xbox-sessies zowel privé als veilig zijn.

Zin om erin te duiken? Hieronder vind je de door ons samengestelde lijst met uitstekende VPN’s voor Xbox One. Gedetailleerde beoordelingen wachten verderop om jouw keuze gemakkelijker te maken.

Beste VPN’s voor Xbox One:

NordVPN : Onze eerste keuze voor Xbox One. Een enorm netwerk van zeer snelle servers. Geweldig beveiligingsaanbod. Wordt geleverd met een 30 dagen geld-terug-garantie. Surfshark : Budgetprovider waarmee je elk apparaat dat je bezit kunt beschermen. Doet geen concessies aan snelheid of veiligheid. ExpressVPN : Honderden supersnelle servers over de hele wereld. Fantastische reputatie voor beveiliging en privacy. Deblokkeert tal van grote services in het buitenland. CyberGhost : Uitgerust met tal van voor gaming geoptimaliseerde servers. Makkelijk te gebruiken apps. IPVanish : Supersnelle servers kunnen worden gekozen op basis van de beste ping-snelheid. Eenvoudige installatie. PrivateVPN : Beheert tal van servers die snel genoeg zijn voor een goede game-ervaring. Private Internet Access : Servers in meer dan 80 landen en goede, consistente snelheden voor gamen zonder vertragingen. Verbind tot 10 wel apparaten tegelijkertijd.

Beste VPN’s voor Xbox One

Hoewel Xbox One geen native VPN-apps ondersteunt, heb je wel mogelijkheden. In Nederland kun je een VPN op je wifi-router configureren of een virtuele VPN-beveiligde hotspot op je Mac- of Windows-computer opzetten. Dat laatste is de eenvoudigste manier om jouw console aan te sluiten.

Maar niet alle VPN’s zijn hetzelfde, met name bij gaming. We hebben de lijst beperkt tot VPN’s die uitblinken in:

Torenhoge snelheden en minimale latentie

Een betrouwbaar servernetwerk

Voor gaming geoptimaliseerde servers

Betrouwbare DDoS-bescherming

Ondersteuning voor meerdere verbindingen

Routercompatibiliteit

Benieuwd naar onze testmethodologie? Daar gaan we later op in. Voor nu zijn hier de VPN’s die in aanmerking komen, compleet met uitgebreide samenvattingen om je te helpen beslissen:

1. NordVPN

APPS BESCHIKBAAR :

PC Mac

Mac IOS

IOS Android

Android Linux

Website: www.NordVPN.com Geld-terug-garantie :30 DAYS

NordVPN is een prima keuze voor iedereen die zijn Xbox One wil beschermen of online toegang wil tot meer regionale services en gameservers. De website maakt het relatief eenvoudig om het met je Xbox in Nederland te gebruiken door gedetailleerde instructies te geven om het systeem op 29 verschillende soorten routers te installeren.

Gebruikers mogen met de service zes gelijktijdige verbindingen maken en de installatie van de router telt slechts als één. Dat betekent dat je het gemakkelijk op al je apparaten kunt gebruiken, of je nu thuis bent of via openbare wifi. Als je niet in een router wilt investeren, installeer je het gewoon op een Mac of PC en maak je een virtuele VPN-beveiligde hotspot om te delen met je Xbox!

Het bedrijf exploiteert servers op meer dan 5.400 locaties in 60 landen. Dit omvat servers in Nederland om toegang te krijgen tot je gebruikelijke servers vanuit het buitenland (ideaal als je bijvoorbeeld op vakantie bent of in het buitenland studeert). De serverlijst in de app heeft een mogelijkheid voor een pingtest, zodat je kunt zien welke jou de snelste verbinding zal geven. Bovendien werkt dit VPN met populaire streamingservices zoals Netflix, Hulu, enz.

Verbindingsopties omvatten DDoS-bescherming en je kunt ook een vast IP-adres bestellen als je je eigen gameserver wilt draaien. Verder heeft het de hoogste snelheden die we van een groot VPN hebben gezien, en je zou dan ook geen problemen moeten hebben, zelfs niet met bijzonder data-hongerige games. Het heeft ook een killswitch, obfuscatie en een gratis Smart DNS-service die je rechtstreeks op je Xbox One kunt gebruiken.

Voordelen: Honderden servers met lage latentie over de hele wereld, ideaal voor gaming

Staat bovenaan onze lijst met de snelste VPN’s

De dag-en-nacht chatsupport kan helpen verbinding te maken met de beste gameservers

Biedt vaste IP-adressen voor het draaien van je eigen gameserver

Tot wel zes apparaten tegelijkertijd gebruiken Nadelen: Niet geschikt voor beginnende gebruikers

2. Surfshark

APPS BESCHIKBAAR :

PC Mac

Mac IOS

IOS Android

Website: www.Surfshark.com Geld-terug-garantie :30 DAYS

Surfshark heeft meer dan 3.000 servers in meer dan 65 landen, dus je zou geen problemen moeten hebben om een ​​snelle verbinding met lage latentie te vinden. Hoewel er geen officiële Xbox-app is, kun je deze op je router installeren om al jouw apparaten automatisch te beschermen, of de Xbox configureren om de Smart DNS-service van Surfshark te gebruiken als je op zoek bent naar een Amerikaans IP-adres. In tegenstelling tot de meeste andere VPN’s op de markt, heeft Surfshark geen verbindingslimiet. Dat is geweldig als je veel apparaten hebt of je account wilt delen met vrienden en familie.

Deze service helpt jezelf te beschermen met een killswitch, 256-bits AES-versleuteling en WebRTC-, IPv6- en DNS-lekbescherming. Er is ook een advertentieblokkering, malwarescanner en split-tunneling-functionaliteit. Surfshark registreert geen gegevens die kunnen worden gebruikt om jou te identificeren, maar als je een extra beschermingslaag wilt, kun je betalen in cryptovaluta (Ripple, Ethereum of Bitcoin). Als je in de problemen komt, kun je de support dag en nacht bereiken via live chat. Het mooiste van alles is dat dit VPN supersnel is voor gaming in Nederland dankzij de WireGuard-implementatie.

Surfshark biedt apps voor iOS, Windows, MacOS, Android en Linux. Het kan ook handmatig worden geconfigureerd om te werken met ondersteunde internetrouters.

Voordelen: Sluit zoveel apparaten aan als je maar wilt

Geweldig deblokkerend vermogen

Sterke reputatie voor beveiliging en privacy Nadelen: Redelijk klein (maar groeiend) netwerk

Enkele lage snelheden

3. ExpressVPN

APPS BESCHIKBAAR :

PC Mac

Mac IOS

IOS Android

Website: www.ExpressVPN.com Geld-terug-garantie :30 DAYS

ExpressVPN kan niet op de Xbox One worden geladen. Het kan echter wel op routers worden geïnstalleerd. Dat is je beste optie omdat dan alle apparaten met internettoegang met één installatie worden gedekt. ExpressVPN is bijzonder in de branche omdat het een installatiewizard heeft die de aangepaste firmware van de provider op je router voor je instelt — bij andere moet je handmatig firmware van derden installeren. Als dit als teveel hoofdbreken klinkt, kun je ervoor kiezen om met het VPN verbinding te maken op je Mac- of Windows-computer en een virtuele VPN-beveiligde wifi-hotspot in te stellen.

De snelheden van deze service zijn erg goed en het bedrijf exploiteert meer dan 3.000 VPN-servers in 94 landen, wat je naar gameservers over de hele wereld zou moeten brengen. Dit omvat servers in Nederland om je op elk moment van de dag multiplayer-games met Nederlandstaligen te helpen vinden,

Het bedrijf biedt niet specifiek DDoS-bescherming. De versluierende service van het vervangende IP-adres zou echter voldoende moeten zijn om te voorkomen dat je wordt aangevallen. De klantenservice van ExpressVPN is ongeëvenaard. Techneuten zijn dag en nacht online beschikbaar via een live chat-venster op de ExpressVPN-website. Je kunt het zonder risico uitproberen dankzij de 30 dagen geld-terug-garantie.

Voordelen: Keuze uit honderden servers met lage latentie

Geweldige opties voor router-connectiviteit

Toonaangevende beveiligings- en privacyfuncties zijn standaard ingeschakeld

Het personeel is goed opgeleid en kan helpen bij het verbinden met de beste gameservers Nadelen: Ietsje duurder dan andere aanbieders

Zou meer instellingsmogelijkheden kunnen bieden

4. CyberGhost

APPS BESCHIKBAAR :

PC Mac

Mac IOS

IOS Android

Website: www.Cyberghost.com Geld-terug-garantie :45 DAYS

CyberGhost biedt echt goede snelheden en biedt ook servers die zijn geoptimaliseerd voor gaming. Je kunt de serverlijst herschikken, zodat deze de snelste service voor jouw locatie als eerste laat zien. De app heeft een echt een geweldig ontwerp met een vriendelijk spookje. Je zult echter meer geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om de service op een router te installeren, zodat je ook je Xbox kunt beschermen.

Het bedrijf exploiteert meer dan 7.000 servers in 90 landen, waaronder de belangrijkste gaming-mekka’s van de wereld. Afgezien van gamen, kun je de app installeren op Windows-, MacOS-, Linux-, iOS- en Android-apparaten. Je mag tot zeven gelijktijdige verbindingen maken en er zijn veel extra privacybeschermingsfuncties voor je computers en mobiele apparaten.

In onze tests was hij supersnel, wat hem geschikt maakt voor streaming op je console. En dit VPN werkt met Netflix VS, Hulu, HBO Max en diverse andere tv-platforms, waaronder Nederlandse tv-services vanuit het buitenland.

Voordelen: Enkele van de snelste gameservers die we zijn tegengekomen

Apps zijn eenvoudig te installeren en te gebruiken – een goede optie voor beginners

Krachtige privacyfuncties inclusief killswitch

Goedkope provider met geweldige waarde

Nadelen: Werkt niet in China, Turkije of de VAE

Weinig geavanceerde configuratie-opties



5. IPVanish

APPS BESCHIKBAAR :

PC Mac

Mac IOS

IOS Android

Website: www.IPVanish.com Geld-terug-garantie :30 DAYS

IPVanish is een van de snelste VPN’s voor gaming in Nederland. Het heeft een eigen netwerk van servers en biedt het razendsnelle Wireguard-protocol. Het is ook een service die volledig geaudit wordt door een onafhankelijke derde partij. Dat betekent dat je kunt vertrouwen op het geen-logs-beleid en de doeltreffendheid van de apps.

De serverlijst in de app kan worden gerangschikt op ping, waardoor je een idee krijgt van de beste server om verbinding mee te maken. En het heeft servers in Nederland, maar ook in de VS, zodat je toegang hebt tot een ruime keuze aan gameservers. Het heeft zelfs servers in Japan voor het geval je een game wilt spelen die alleen in Azië beschikbaar is.

Je mag een onbeperkt aantal gelijktijdige verbindingen met de service maken en het systeem kan op compatibele routers worden geladen. Als alternatief kun je eenvoudig de verbinding van je computer naar de console delen via ethernet of door hot-spotting. AES-versleuteling houdt je gegevens te allen tijde veilig en dit VPN heeft een brede selectie geavanceerde functies.

Voordelen: Apps kunnen worden ingesteld om automatisch verbinding te maken met servers met lage latentie

Staat een onbeperkt aantal gelijktijdige verbindingen toe

Verbindingen, communicatie en verkeer blijven te allen tijde versleuteld en privé

Werkt in meer dan 60 landen, ideaal voor het deblokkeren van geografisch geblokkeerde content Nadelen: Claimt dag en nacht support, maar tickets kunnen één of twee dagen in beslag nemen.

Zoek ergens anders als je apps in China nodig hebt

6. PrivateVPN

APPS BESCHIKBAAR :

PC Mac

Mac IOS

IOS Android

Website: www.PrivateVPN.com Geld-terug-garantie :30 DAYS

PrivateVPN staat net als NordVPN maar liefst zes gelijktijdige verbindingen toe. De service kan ook worden geïnstalleerd op een compatibele router, die maar voor één telt als een van jouw verbindingen. Het bedrijf is gevestigd in Zweden, maar het ondersteunende personeel spreekt allemaal Engels. Ze zijn op de website beschikbaar via live chat tijdens Europese kantooruren en als je hun instructies niet begrijpt, kunnen ze jouw apparaten op afstand overnemen en het probleem voor je oplossen.

Je behaalt goede snelheden met deze VPN-service en het bedrijf heeft servers in 55 landen. PrivateVPN is oorspronkelijk gemaakt om de torrenting-gemeenschap te dienen, dus dit is een goede keuze als je zowel wilt downloaden als online games wilt spelen.

Voordelen: Bovengemiddelde snelheden zijn geweldig om te gamen

Loopt voorop met torrenting en streaming

Privacy en beveiliging zijn eersteklas Nadelen: Supportpersoneel werkt alleen tijdens Europese kantooruren

Vrij nieuwe provider breidt zijn servernetwerk nog steeds uit, heeft minder servers om uit te kiezen

Werkt met Linux maar vereist handmatige configuratie

7. Private Internet Access

APPS BESCHIKBAAR :

PC Mac

Mac IOS

IOS Android

Android Linux

Website: www.PrivateInternetAccess.com Geld-terug-garantie :30 DAYS

Private Internet Access kan handmatig worden geconfigureerd met wifi-routers, zodat je deze kunt gebruiken met je Xbox One. Met ruim 10.000 servers in meer dan 80 landen, waaronder de VS en Nederland, zul je geen moeite hebben om een ​​snelle server in de buurt van jouw locatie te vinden. Dat zorgt voor een lage ping, en online gaming zonder vertragingen. Merk op dat Private Internet Access jouw bandbreedte niet afknijpt en met Netflix VS werkt.

Het kan zijn dat je meerdere apparaten tegelijk wilt beveiligen, en in dat geval staat PIA tot 10 gelijktijdige verbindingen toe. Jouw online gaming wordt beveiligd tegen hackers omdat gegevens worden gerouteerd via een 256-bits AES-versleutelde tunnel. Verdere beveiliging komt in de vorm van een killswitch en DNS-lekbescherming. Dit VPN met geen-log-beleid biedt ook dag en nacht live chat-support en een ingebouwde advertentieblokkering.

Behalve dat het handmatig kan worden geconfigureerd met geselecteerde routers, heeft Private Internet Access ook apps voor Windows, Mac, Android, iOS, Linux en Amazon Fire TV. Verder kunnen browserextensies worden gedownload voor zowel Chrome als Firefox.

Voordelen: Configureerbaar met routers zodat je het kunt gebruiken met Xbox One

Netwerk van servers in 80 landen, waaronder de VS en Nederland

Goede snelheden en onbeperkte bandbreedte met weinig tot geen vertraging

Het hoogste versleutelingsniveau houdt jouw gegevens veilig Nadelen: Een van de vele VPN’s die niet werken in China

Heeft moeite om sommige streamingservices te deblokkeren

Methodologie: hoe we de beste VPN’s voor Xbox One hebben gevonden

Als je een VPN met je Xbox One wilt gebruiken, heb je er een nodig die router-compatibel is. Er zijn echter veel meer factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zoals uitgelegd in onze methodologie die ons heeft geholpen bij het identificeren van de beste VPN’s voor Xbox One:

Servers wereldwijd: Het kan zijn dat je een bepaalde Xbox-app wilt deblokkeren die niet beschikbaar is in jouw land. Als alternatief kun je voor hogere snelheden verbinding maken met een server in de buurt van jouw fysieke locatie. De beste VPN’s voor Xbox One bieden servers aan in tientallen landen, waardoor je dit allemaal gemakkelijk kunt doen. Dit omvat ook servers in Nederland, zodat je tegen Nederlandstaligen kunt spelen; maakt niet uit waar je bent.

Het kan zijn dat je een bepaalde Xbox-app wilt deblokkeren die niet beschikbaar is in jouw land. Als alternatief kun je voor hogere snelheden verbinding maken met een server in de buurt van jouw fysieke locatie. De beste VPN’s voor Xbox One bieden servers aan in tientallen landen, waardoor je dit allemaal gemakkelijk kunt doen. Dit omvat ook servers in Nederland, zodat je tegen Nederlandstaligen kunt spelen; maakt niet uit waar je bent. Snelheid: Of je je Xbox One nu gebruikt voor online gaming of streamen, je wilt snelle servers zodat je dit zonder onderbrekingen kunt doen. Onze snelheidstests hebben de snelste VPN’s voor gebruik met Xbox One geïdentificeerd, die allemaal onbeperkte bandbreedte bieden. Dat is vooral belangrijk als je last hebt van bandbreedtebeperking door jouw internetprovider.

Of je je Xbox One nu gebruikt voor of streamen, je wilt snelle servers zodat je dit zonder onderbrekingen kunt doen. Onze snelheidstests hebben de voor gebruik met Xbox One geïdentificeerd, die allemaal onbeperkte bandbreedte bieden. Dat is vooral belangrijk als je last hebt van bandbreedtebeperking door jouw internetprovider. Deblokkeren: Als je naar het buitenland reist, heb je mogelijk geen toegang meer tot een bepaalde Xbox-app. Als alternatief kan het zijn dat de content die je via een bepaalde app ziet, verschilt vanwege geografische beperkingen. Daarom is het belangrijk dat je een VPN gebruikt met een krachtig deblokkerend vermogen, zodat je toegang kunt blijven houden tot je favoriete content.

Als je naar het buitenland reist, heb je mogelijk geen toegang meer tot een bepaalde Xbox-app. Als alternatief kan het zijn dat de content die je via een bepaalde app ziet, verschilt vanwege geografische beperkingen. Daarom is het belangrijk dat je een VPN gebruikt met een krachtig deblokkerend vermogen, zodat je toegang kunt blijven houden tot je favoriete content. Beveiliging: Er zijn enkele beveiligingsrisico’s verbonden aan het online gebruiken van je Xbox One. Dit omvat DDoS-aanvallen en swatting . Je kunt jezelf hiertegen beschermen door een VPN te gebruiken dat jouw gegevens versleutelt en je IP-adres en fysieke locatie verbergt. Alle VPN’s die we hebben behandeld, omvatten DNS-lekbescherming en een killswitch.

Er zijn enkele beveiligingsrisico’s verbonden aan het online gebruiken van je Xbox One. Dit omvat DDoS-aanvallen en . Je kunt jezelf hiertegen beschermen door een VPN te gebruiken dat jouw gegevens versleutelt en je IP-adres en fysieke locatie verbergt. Alle VPN’s die we hebben behandeld, omvatten DNS-lekbescherming en een killswitch. Privacy: Hoewel het essentieel is dat elk VPN dat je gebruikt jouw gegevens versleutelt, is het net zo belangrijk dat er geen identificerende logs worden bijgehouden. Veel VPN’s beweren een geen-logs-beleid te hanteren, maar we hebben geconstateerd dat dit niet altijd het geval is. We hebben van 140 VPN’s het logbeleid geanalyseerd om te bepalen welke het beste jouw privacy beschermen.

Hoewel het essentieel is dat elk VPN dat je gebruikt jouw gegevens versleutelt, is het net zo belangrijk dat er geen identificerende logs worden bijgehouden. Veel VPN’s beweren een geen-logs-beleid te hanteren, maar we hebben geconstateerd dat dit niet altijd het geval is. We hebben van geanalyseerd om te bepalen welke het beste jouw privacy beschermen. Gebruiksgemak: Helaas moet je om een VPN met Xbox One te gebruiken deze handmatig configureren met je wifi-router. Het goede nieuws is dat de beste VPN’s voor Xbox One dit gemakkelijker maken dan andere dankzij de instructies voor handmatige installatie voor gameconsoles. Hulp nodig? Je hebt dag en nacht live chat en e-mailsupport bij de hand.

Helaas moet je om een VPN met Xbox One te gebruiken deze handmatig configureren met je wifi-router. Het goede nieuws is dat de beste VPN’s voor Xbox One dit gemakkelijker maken dan andere dankzij de instructies voor handmatige installatie voor gameconsoles. Hulp nodig? Je hebt dag en nacht live chat en e-mailsupport bij de hand. Waar voor je geld: Ondanks dat ze al het bovenstaande bieden, blijken de beste VPN’s voor Xbox One vaak goedkoper te zijn dan VPN’s die deze functies niet hebben. Dit is deels te danken aan de VPN-coupons die we hebben verstrekt. Merk op dat elk VPN ook een geld-terug-garantie van minimaal 30 dagen omvat, zodat je het zonder risico kunt uitproberen.

Onze VPN-testmethode omvat het in de praktijk testen van elk VPN om erachter te komen of dit het bovenstaande biedt (zoals snelheid en veiligheid) en in welke mate.

Kan ik in Nederland een gratis VPN voor Xbox One gebruiken?

Nee. Hoewel er gratis VPN’s op de markt zijn, raden we ze ten zeerste af. Er is meestal een goede reden waarom een ​​VPN gratis is en die reden is dat de service traag is, overtekend is en verontrustende gegevenspraktijken heeft die het mogelijk maken om alles wat je online doet te volgen.

Sommige uitstekende VPN’s bieden gratis versies. Er zit echter altijd een addertje onder het gras. Sommige van die gratis services zullen na een bepaalde tijd de verbinding verbreken, waardoor je een game kunt verliezen. Vele hebben ook maandelijkse quota’s voor gegevensoverdracht en snelheidslimieten – die je geen van beide wilt voor online gamen.

VPN’s die helemaal gratis zijn, hebben aangetoond gevaarlijk te zijn. Er zijn twee voorbeelden van deze categorie in het volgende gedeelte van deze beoordeling.

VPN’s om te vermijden in Nederland

Hola VPN

Hola is geen echt VPN omdat het geen versleuteling biedt. Het bedrijf runt een parallel bedrijf dat toegang tot het VPN-netwerk verkoopt. Omdat dit een peer-to-peer-systeem is, bestaat dat netwerk eigenlijk uit de internet-bandbreedte van Hola-gebruikers. De betaalde versie van het systeem heeft erg weinig bedieningselementen, dus jouw IP-adres kan door hackers worden gebruikt als dekmantel voor DDoS-aanvallen en andere onaangename activiteiten.

Hoe een VPN in te stellen op je router voor Xbox One

Omdat we een VPN-app niet rechtstreeks op onze Xbox kunnen installeren, moeten we deze in plaats daarvan op onze router installeren. Deze aanpak zorgt ervoor dat elk apparaat dat verbinding maakt met ons netwerk automatisch wordt beschermd en stelt je in staat om VPN-verbindingslimieten te omzeilen.

Zo stel je een VPN in voor Xbox One in Nederland:

Begin door in te loggen op het configuratiescherm van je router. De meeste routers hebben een sticker aan de onder- of achterkant van de behuizing met daarop een IP-adres. Voer dit in de adresbalk van je browser in en log in. Als er geen sticker is, kun je het juiste adres vaak vinden door te googelen op de naam van de fabrikant en “IP-adres configuratiescherm”. Omdat er zoveel verschillende soorten routerfirmware zijn, is er geen standaard handleiding voor het installeren van een VPN. De meeste grote providers hebben echter gedetailleerde installatie-instructies op hun website. Zoek de instructies voor jouw merk router en houd deze pagina open in een nieuw tabblad. Volg zorgvuldig elke stap in het proces. Verander niets dat je niet is verteld, aangezien er veel dingen fout kunnen gaan. Neem bij twijfel contact op met support en vraag hen om je er doorheen te leiden. Zodra het VPN is geïnstalleerd, verbind je je Xbox zoals gewoonlijk met het netwerk. Elk apparaat waarmee je verbinding maakt, zou nu sterk verbeterde privacy en beveiliging moeten hebben.

Raadpleeg de Ultieme Handleiding VPN’s voor Routers voor meer informatie over het instellen van een VPN op een router bij jou thuis.

Een VPN-beveiligde wifi-hotspot op een laptop instellen

Als alternatief kun je een laptop gebruiken om een ​​”virtuele router” te maken die een wifi-hotspot uitzendt. Elk apparaat dat op die hotspot is aangesloten, stuurt zijn verkeer via de VPN-server. Bekijk onze instructies voor het instellen van een VPN-beveiligde wifi-hotspot op Windows en Mac.

Risico op online aanvallen

Als je eenmaal bekend bent met de Xbox One-besturingselementen, wil je waarschijnlijk verder gaan met meer gecompliceerde concepten. Online games met Xbox Live lonken en teamgames zijn het volgende niveau. Het is mogelijk om een ​​wedstrijd te coördineren in een teamplaygame, en dat team hoeft niet allemaal in dezelfde ruimte te zitten. Er zijn faciliteiten voor voice chat beschikbaar om je te helpen jouw team te coördineren. Je zult echter al snel merken dat je deze chatsystemen zult gebruiken om tegenstanders uit te dagen en tips uit te wisselen.

Helaas zijn die chatsystemen niet erg veilig, en die nieuwe vriend die je aan de andere kant van de wereld maakt, gebruikt het gesprek misschien gewoon om jouw IP-adres te achterhalen. Er is een groeiende trend in online gaming om de internetverbindingen van tegenstanders aan te vallen om ze op kritieke momenten uit games te weren. Die aanvallen kunnen je een match doen verliezen en dus moet je oppassen dat je je echte IP-adres niet onthult.

De venijnige competitieve aard van sommige spelers drijft hen ertoe hun toevlucht te nemen tot vuile trucs. Je moet jezelf tegen deze mensen beschermen en ze in een spel met gelijke munt terug betalen. Het beste systeem dat je voor deze online bescherming kunt gebruiken, is een VPN. Deze service maskeert jouw echte IP-adres en absorbeert ook alle kracht van een berichtenstroom die wordt verzonden om jouw toegang tot internet te blokkeren – dit worden DDoS-aanvallen genoemd.

Die DDoS-aanvallen worden ook ingezet tegen gameservers. Om hun servers te beschermen, blokkeren gamebedrijven soms grote reeksen IP-adressen, waarvan ze vermoeden dat ze computers bevatten die hen hebben aangevallen. Dit kan onschuldige gamers onterecht blokkeren. VPN’s kunnen je ook met dit probleem helpen, omdat ze je een tijdelijk IP-adres geven dat jouw eigen adres vervangt en je uit het geblokkeerde adresbereik haalt.

SWAT-bescherming

Een andere sabotagetruc die tegenstanders soms proberen om je terug te betalen voor het verslaan van hen in een game, heet SWATTEN. Dat houdt in dat er een veiligheidsmelding gedaan wordt waardoor er een SWAT-team naar je huis zal gaan. Dit is een goede reden om jouw identiteit en locatie privé te houden wanneer je online speelt. Ook al is het oproepen van het SWAT-team niet jouw schuld, de nasleep van deze aanval kan jou ernstig leed bezorgen. In één gedocumenteerd geval werd een buurman van het doelwit van de grap gedood door een extreem opgewonden politieteam.

Het geheim houden van je identiteit bij online gamen is een aan te raden voorzorgsmaatregel om geen doelwit te worden.

Hoe je locatie te wijzigen op de Xbox One

Je weet dit misschien niet, maar er zijn verschillende Xbox-apps beschikbaar in verschillende landen. Bovendien veranderen sommige (zoals Netflix) hun content, afhankelijk van waar je bent. Gelukkig is het wijzigen van je locatie eenvoudig met een VPN.

Ga als volgt te werk om je locatie op de Xbox One te wijzigen:

Meld je eerst aan voor een van bovenstaande VPN’s ( wij bevelen NordVPN aan). Installeer het vervolgens op jouw router. Dit kan behoorlijk ingewikkeld worden, dus aarzel niet om het klantenserviceteam van jouw VPN om hulp te vragen als je er niet uit komt. Tijdens het installatieproces wordt je gevraagd de gegevens in te voeren van de server die je wilt gebruiken. Om van locatie te wijzigen, kies je gewoon een server die zich in een ander land bevindt. Start tot slot je Xbox One op en maak verbinding met de router. Je zou nu toegang moeten hebben tot nieuwe apps en content kunnen bekijken die voorheen ontoegankelijk was.

Beste VPN’s voor Xbox Veelgestelde Vragen