Colmi P8 Smartwatch - Horloge - Stappenteller - Hartslagmeter | bol (2024)

COLMI P8 Smartwatch

De Colmi P8 Smartwatch is dé ideale smartwatch die u ondersteunt in het dagelijkse leven. Het voorziet gebruikers van deze smartwatch in het ondersteunen van de sportprestaties, het versterken van de gezondheid en uiteindelijk het verbeteren van uw levensstijl. De Colmi P8 Smartwatch is voorzien van een 1.4 inch kleurenscherm met touchscreen die gemakkelijk te bedienen is. Daarnaast is de band gemaakt van zachte siliconen waardoor het dragen erg comfortabel is. De Colmi P8 Smartwatch voorziet in een visuele en functionele bijdrage aan de dagelijkse activiteiten. De Colmi P8 Smartwatch is al een wereldwijd begrip en kent al vele zeer tevreden gebruikers. Deze smartwatch wordt geliefd door de veelzijdigheid van functies, makkelijk in gebruik en visuele weergave. De Colmi P8 Smartwatch kan worden geconfigureerd met Android 4.4+ en iOS 8.0+ (Apple).

Geschikt voor iedereen

Deze smartwatch is toegankelijk voor iedereen die zijn levensstijl wil monitoren en verbeteren. Door het gebruikersgemak is de smartwatch van Colmi uitstekend geschikt voor alle leeftijdsgroepen. Van jong tot oud kan optimaal profiteren van de functionaliteiten die deze smartwatch te bieden heeft. De Colmi P8 Smartwatch is daarnaast voorzien van een uitgebreide keuze van talen: Engels, Duits, Spaans, Frans, Italiaans, Arabisch en nog veel meer. De smartwatch is geschikt voor allerlei soorten sportactiviteiten: hardlopen, wandelen, fietsen, voetbal, basketbal, tennis etc.

24/7 hartslag-, zuurstof- en bloeddrukmeter

Door middel van de moderne technologie beschikt deze smartwatch over een uitgebreid pakket aan functionaliteiten. U heeft de mogelijkheid om door middel van deze smartwatch drie belangrijke gezondheidsaspecten te monitoren: een hartslagmeter die aangeeft of je verantwoord aan het bewegen bent (1), een zuurstofmeter die de mate van zuurstof in het bloed meet (2) en een bloeddrukmeter die de mate van de bloeddruk weergeeft (3). Deze functies kunnen real time worden gemeten en afgelezen.

Stappenteller en calorieënmeter

Voor wandelaars is de Colmi P8 Smartwatch uitermate geschikt voor het meten van de gezette stappen. Op deze manier kan op elk moment van de dag worden gemeten of u genoeg heeft bewogen. Daarnaast geeft de smartwatch ook weer hoeveel calorieën er zijn verbrand tijdens uw dagelijkse activiteiten.

Stopwatchfunctie

De tijd kan makkelijk worden bijgehouden door middel van de stopwatchfunctie van de Colmi P8 Smartwatch. Wilt u een half uurtje gaan hardlopen of moet uw eitje 5 minuten worden gekookt; de smartwatch houdt het voor u bij.

Lezen van oproep- en appmeldingen

Nadat de smartwatch door middel van bluetooth verbonden is met uw telefoon, is het mogelijk om inkomende oproepen, sms’jes en andere appmeldingen (zoals WhatsApp, Instagram, Facebook en Twitter) te lezen. Dit zorgt ervoor dat u nooit meldingen hoeft te missen zonder de telefoon in het directe zicht te houden!

Configureerbaar met de ‘Da Fit app’

Een extra mogelijkheid die deze smartwatch biedt, is de koppeling met de app van Da Fit. Da Fit biedt een nauwkeurige bewegingsregistratie, uitgebreide slaapdetails en een trainingsanalyse. Het moedigt u aan om van sport te houden, te genieten van een positieve en gezonde levensstijl en een betere jij te worden. De Da Fit app kan gemakkelijk worden gedownload in Google Play Store of de Apple Store en is beschikbaar in de taal Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Frans, Italiaans, Arabisch en nog veel meer.

Watchfaces

De Colmi P8 beschikt standaard al over een aantal watchfaces (achtergrond van het scherm). Maar naast deze standaard watchfaces kunt u tot wel 250 andere watchfaces downloaden via de Da Fit app.

Klaar voor de wasbak of de regen

Ben niet bang voor watergebruik in het dagelijkse leven! De Colmi P8 Smartwatch is namelijk waterdicht. Deze smartwatch is voorzien van een IP67 waterdichtheidsgradatie. Dit betekent dat de smartwatch waterdicht is tot 1 meter diep en voor de duur van 30 min. Dit betekent dat de smartwatch kan worden gedragen tijdens het wassen van uw handen, tijdens inspanningen met verlies van zweet en tijdens wandelingen onder regenachtige omstandigheden.

Lange baterijduur

De smartwatch is voorzien van een 170 mAh batterij. Dit betekent dat bij een volledige lading u tot wel 7 dagen achter elkaar gebruik kunt maken van de smartwatch! De helderheid van het scherm kan op 3 verschillende standen worden ingesteld. Dit zorgt voor een extra batterijbesparing. Muziekcontrole

Verbeter uw trainingsinspanningen wanneer u uw persoonlijke muziek bedient via de smartwatch. Het wisselen van de verschillende nummers kan worden geregeld zonder uw telefoon aan te raken.