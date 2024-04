Colmi P8 smartwatch - Stappenteller - Hartslagmeter - Sporthorloge | bol (2024)

De Colmi P8 is de perfecte smartwatch om u te ondersteunen met een gezonde levensstijl, deze smartwatch heeft namelijk de mogelijkheid om automatisch en continue uw hartslag te meten, uw slaaptijd en slaapkwaliteit te volgen en kan gegevens monitoren van maar liefst 15 verschillende sportactiviteiten! Deze smartwatch is gemaakt van sterk en duurzaam glas van 1.4inch, gecombineerd met een lichtgewicht frame zorgt dit voor een prachtige visuele ervaring. Te combineren met de ‘Da Fit’ applicatie waar u een complete ondersteuning tijdens uw training kan krijgen om u te helpen uw fitnessdoelen te behalen. Volledig compatibel met alle iOS (8.0) en Android (5.1) smartphones, waarbij u de gelegenheid heeft om oproep- sms, e-mail, kalender- en overige appmeldingen in te lezen!

Geschikt voor mannen, vrouwen en kinderen

Dit slimme horloge kan volledig automatisch uw stappen, afgelegde afstand, verbrande calorieën en slaapkwaliteit de hele dag door nauwkeurig volgen. Alles wat u nodig heeft om de nodige aanpassingen te maken om uw levensstijl aanzienlijk te verbeteren. Connectie maken met uw telefoon voor uitgebreide ondersteuning kan gemakkelijk met de app!

Hartslag- bloeddruk- en bloedzuurstofmonitor

Met dank aan moderne technologie, heeft dit horloge de mogelijkheid om de 3 belangrijke gezondheidsindicatoren te volgen. U heeft de mogelijkheid om de informatie realtime uit uw horloge af te lezen, dit helpt u om uw gezondheid beter te begrijpen en daar waar nodig aanpassingen te maken op uw levensstijl.

Lange batterijduur en waterdicht

Met een grote batterijcapaciteit van 170mAh heeft u met een volledige lading de mogelijkheid om het horloge tot maar liefst 7 dagen optimaal te gebruiken! Daarnaast is de helderheid op 3 standen in te stellen, wat zorgt voor extra batterijbesparing. Bovendien is de Colmi P8 gecertificeerd met de IP67 waterproof rating, dit betekent dat het horloge is te dragen tijdens het handen wassen of in de regen.

Lezen van oproep- en overige appmeldingen

Nadat het horloge met behulp van bluetooth is verbonden met uw telefoon, is het mogelijk om inkomende oproep- sms en overige appmeldingen (o.a. Facebook/WhatsApp) in te lezen! Dit biedt u de mogelijkheid om informatie in te zien los van uw telefoon, waardoor meldingen haast niet gemist kunnen worden.

Overige belangrijke functies:



Muziekcontrole: gebruik het horloge om muziek af te spelen of te pauzeren, daarnaast is het ook mogelijk om van nummers te wisselen en dat allemaal zonder je telefoon aan te raken!

Stopwatch-functie: de tijd op een handige manier bijhouden voor als je bijvoorbeeld moet gaan sporten kan nu simpelweg met een paar knoppen op je horloge.

Foto’s maken: als de telefoon succesvol connectie heeft gemaakt met het horloge is het mogelijk om met een druk op de knop via je horloge foto’s te maken.

Watchfaces: De Colmi P8 komt mee met standaard watchfaces. Naast de standaard watchfaces kan je tientallen andere downloaden via de applicatie, en is het zelfs mogelijk om je eigen afbeelding aan de watchface toe te voegen!

Het weer: de weersverwachting van vandaag en morgen bekijken? Dat kan vanaf nu ook simpelweg via je horloge.

Sportmodi die door het horloge worden ondersteund:

Fietsen, moutainbike, wielrennen, hiken, stappen, wandelen, badminton, voetbal, hardlopen, basketbal, zwemmen, touwspringen.

Hoe te gebruiken?

Installeren van het horloge is seconden werk! Ontvang je het horloge voor het eerst? Laad hem even op en download ondertussen de Da Fit applicatie in de Google Play Store of App Store. Vervolgens volg je de stappen die worden weergegeven op de mobiele telefoon. Voor meer informatie over het installeren kan je de meegegeven gebruiksaanwijzing raadplegen.