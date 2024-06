Comment Installer un VPN Sur Smart TV Samsung en 2023 - Partage d'expérience en affaires, de la science et de la technologie, et des astuces pratiques (2024)

Depuis que les Smart TV de Samsung sont passées au système d’exploitation Tizen, elles n’offrent pas de support natif pour les VPN. Il est maintenant devenu impossible de regarder tous mes films et émissions de télévision préférés sur grand écran. J’ai donc décidé de tester différentes méthodes d’installation d’un VPN sur mon téléviseur Samsung et j’en ai finalement trouvé plusieurs qui fonctionnent.

La Solution Alternative: Installer un VPN sur votre Routeur

La solution alternative la plus simple consiste à installer un VPN sur votre routeur. Tout appareil connecté à votre routeur est alors protégé par le VPN, y compris votre Smart TV Samsung. Vous ne manquerez donc pas tout le contenu incroyable disponible. Après avoir testé 50 services, mon préféré est ExpressVPN. Il dispose d’un firmware spécial routeur pour une configuration facile et des vitesses impressionnantes avec des serveurs répartis à travers le monde entier ; pour regarder n’importe quel film ou émission de télévision sans mise en mémoire tampon. De plus, il est accompagné d’une garantie de remboursem*nt de 30 jours, vous pouvez donc tester ExpressVPN sans engagement. Obtenir un remboursem*nt est facile si vous n’êtes pas 100% satisfait.

3 Façons De Configurer Facilement Un VPN Sur Samsung TV

Les Smart TV de Samsung offrent des fonctionnalités fantastiques, mais elles ne sont pas bon marché. Naturellement, vous voulez tirer le meilleur parti de votre achat en accédant à tout le contenu souhaité via un VPN. Votre routeur est le moyen le plus simple d’installer un VPN sur votre Smart TV Samsung. Mais vous pouvez également installer votre VPN sur un périphérique de bureau et partager la connexion avec votre téléviseur ou configurer Smart DNS. Vous trouverez ci-dessous les instructions étape par étape pour installer un VPN sur votre Smart TV Samsung en utilisant ces 3 méthodes.

1. Comment utiliser un VPN sur une TV Samsung via un routeur ?

Vous pouvez configurer un VPN sur votre routeur pour contourner les géo-restrictions de votre Smart TV Samsung. J’ai trouvé que c’était le moyen le plus rapide et le plus simple – cela m’a pris moins de 10 minutes lors de mon test.

Vérifiez que votre routeur soit compatible avec le VPN. Tous les routeurs ne sont pas livrés avec le firmware dont vous avez besoin, comme DD-WRT ou Tomato. Si vous constatez que votre routeur est incompatible avec les VPN, vous devrez le flasher ou en acheter un qui soit déjà équipé d’un VPN. Téléchargez un VPN et connectez-vous. Je recommande ExpressVPN grâce à son firmware spécifique au routeur pour une configuration facile. De plus, ses vitesses impressionnantes permettent une excellente expérience de visionnage sur votre téléviseur Samsung. Téléchargez le firmware VPN. Une fois que vous êtes connecté, vous devez choisir où vous souhaitez installer le VPN. En choisissant “Routeur”, vous serez invité à sélectionner le type et le modèle de votre routeur. La procédure varie légèrement selon le VPN que vous avez choisi, mais la plupart d’entre eux proposent des guides détaillés sur leur site Web. Connectez votre Samsung TV au routeur VPN. Vous pouvez le faire via le WiFi ou un câble Lan. Terminez l’installation. Une fois connecté, un écran de configuration pour le routeur VPN s’affiche. Suivez simplement les instructions. Connectez-vous à un serveur. Sélectionnez un serveur dans le pays à partir duquel vous souhaitez regarder du contenu. Par exemple, connectez-vous à un serveur français pour accéder à Amazon Prime FR depuis votre Smart TV Samsung. Commencez à regarder des émissions de télévision et des films. Vous pouvez maintenant accéder au contenu international disponible via votre Samsung Smart TV.

Attention. L’installation incorrecte d’un micrologiciel personnalisé peut bloquer votre routeur et le rendre inutilisable. Assurez-vous de suivre correctement les guides d’installation du micrologiciel de votre VPN pour éviter tout dommage.

2. Configurez Un VPN Par Le Biais Du Partage De Connexion Windows

Cette méthode consiste à installer un VPN sur votre ordinateur, puis à partager sa connexion avec votre Smart TV Samsung. L’option de partage de connexion de Windows est simple et rapide, mais votre ordinateur doit rester allumé en permanence.

Téléchargez et installez un VPN. Je recommande ExpressVPN car il offre des vitesses impressionnantes pour un streaming sans interruption – même avec le partage de connexion. Dans l’application VPN, choisissez un serveur. Connectez-vous à un serveur dans le pays qui propose le contenu auquel vous souhaitez accéder. Par exemple, vous ne pouvez pas regarder en streaming à partir de votre abonnement Disney+ Hotstar à moins d’avoir une adresse IP indienne. L’utilisation d’un VPN modifie votre emplacement virtuel vers le pays sélectionné. Partagez la connexion depuis votre ordinateur. Vous pouvez le faire via le hotspot mobile de votre ordinateur ou un câble Ethernet. Le câble Ethernet est plus rapide, mais il est peu pratique. Ouvrez les paramètres réseau de votre ordinateur, cliquez sur Mobile Hotspot, sélectionnez WiFi dans “Partager ma connexion Internet avec”, et activez le hotspot mobile. Connectez votre Smart TV Samsung au hotspot mobile de votre ordinateur. Pour ce faire, allez dans le menu de votre téléviseur et cliquez sur “Réseau” > “Paramètres réseau” > “Type de réseau” > “Sans fil”. Choisissez le hotspot mobile que vous venez de créer et cliquez sur “Terminé”. Cela permet au téléviseur de se connecter à Internet via la connexion VPN de votre PC. Commencez à regarder vos films et émissions préférés. Vous pouvez maintenant accéder à vos plateformes de streaming internationales sur votre Smart TV Samsung via le hotspot mobile de votre ordinateur.

3. Configurez un VPN via Smart DNS

Smart DNS vous permet de débloquer du contenu en masquant l’adresse DNS de votre FAI derrière un serveur DNS différent. Cependant, un Smart DNS masque votre véritable IP mais ne crypte pas votre trafic Internet.

Les services VPN ne proposent pas tous une fonctionnalité Smart DNS et ceux qui le font offrent généralement un nombre limité d’emplacements de serveurs. Si vous avez un VPN qui prend en charge Smart DNS, suivez ces étapes pour configurer le service sur votre Smart TV Samsung.

Téléchargez un VPN. Je recommande ExpressVPN car sa fonctionnalité MediaStreamer Smart DNS est facile à configurer sur votre Samsung TV. Activez Smart DNS sur votre VPN. Connectez-vous au site Web de votre VPN, accédez à la page Smart DNS, enregistrez l’adresse IP de votre téléviseur et obtenez l’adresse IP DNS du VPN. Configurez le DNS sur votre Smart TV Samsung. Sur votre TV, allez dans “Paramètres” > “Réseau” > “État du réseau” > “Paramètres IP” > “Paramètres DNS” > “Entrer manuellement”. Saisissez le DNS fourni sur le site Web de votre VPN et cliquez sur “OK”. Choisissez votre emplacement préféré. Si votre VPN offre cette option, choisissez un emplacement qui héberge vos abonnements de streaming. Certains services Smart DNS ne prennent en charge que les connexions américaines. Commencez à regarder du contenu en streaming sur votre Smart TV Samsung. Redémarrez votre téléviseur et profitez des films et émissions disponibles depuis l’emplacement choisi. Si vous devez modifier votre emplacement, répétez les étapes 2 à 5.

Les Meilleurs VPN à Installer Sur Votre Smart TV Samsung En 2023

Tous les VPN de ma liste peuvent être utilisés sur votre téléviseur Samsung et sont compatibles avec les routeurs. Vous pouvez regarder votre contenu préféré sur grand écran sans subir aucun délai, grâce à des serveurs rapides répartis dans le monde entier.

L’utilisation de ces VPN sur votre Smart TV Samsung est simple, même si vous êtes débutant. De plus, ils offrent des garanties de remboursem*nt testées et approuvées, vous pouvez donc les essayer sans engagement.

1. ExpressVPN — Un Firmware Dédié Aux Routeurs Pour Une Installation Facile Sur Votre Smart TV Samsung

ExpressVPN dispose de son propre firmware compatible avec divers routeurs, ce qui simplifie l’installation du routeur VPN. Après avoir installé son firmware de routeur, vous avez accès à une console intuitive qui permet de modifier facilement l’emplacement des serveurs sur votre Smart TV et d’accéder à vos comptes de streaming.

Sa fonctionnalité unique, Device Groups, vous permet de connecter vos appareils compatibles avec le routeur à 5 emplacements différents. C’est pratique lorsque vous souhaitez utiliser le VPN à des fins différentes. Par exemple, je peux immédiatement regarder Netflix US sur ma Samsung TV tout en téléchargeant des torrents sur mon ordinateur via un serveur FR.

Vous pouvez également installer le VPN directement sur votre Smart TV en utilisant MediaStreamer. Cette fonctionnalité Smart DNS vous permet de débloquer du contenu géobloqué sur des appareils qui ne supportent pas nativement les VPN, comme votre Samsung TV. ExpressVPN a débloqué Peaky Blinders sur mon compte BBC iPlayer en moins de 5 secondes.

Grâce à son protocole propriétaire Lightway, je n’ai rencontré aucune mise en mémoire tampon lors de mes séances de streaming sur mon téléviseur Samsung. Mes tests m’ont toujours permis d’obtenir une vitesse de téléchargement moyenne supérieure à 27 Mbps, ce qui ne représente qu’une baisse d’environ 4 % par rapport à ma connexion de base de 28,22 Mbps, c’est-à-dire plus que ce dont vous avez besoin pour regarder du streaming en Ultra HD (le visionnage en 4K nécessite 25 Mbps).

Le seul inconvénient est que ce VPN n’est pas le moins cher ; ses prix débutent à €6,39/mois. Cependant, pour toutes les fonctionnalités uniques que vous obtenez, il vaut son prix. De plus, vous pouvez économiser jusqu’à 49% sur votre abonnement ExpressVPN en profitant de ses réductions régulières.

Tous les abonnements sont accompagnés d’une garantie de remboursem*nt de 30 jours, ce qui signifie que vous pouvez tester ExpressVPN en toute confiance. Obtenir un remboursem*nt est rapide et simple si vous n’êtes pas satisfait du service. J’ai résilié mon abonnement par le biais du chat en direct 24/7, et le représentant de l’assistance m’a promis de traiter ma demande sous 7 jours. J’ai été agréablement surpris de recevoir l’argent sur mon compte bancaire 3 jours plus tard.

2. CyberGhost — Des Serveurs Optimisés Pour Une Meilleure Expérience De Streaming Sur Votre Smart TV Samsung

Les serveurs optimisés pour le streaming de CyberGhost vous garantissent l’accès à vos plateformes favorites. L’utilisation de l’application sur ma Smart TV Samsung a été un jeu d’enfant. Il suffit de sélectionner “Pour le streaming” et de saisir votre plateforme préférée dans la barre de recherche.

Lors de mes tests, je me suis connecté au serveur américain de Netflix en seulement 2 clics et j’ai commencé à regarder 30 Rock immédiatement. J’ai également débloqué facilement mes comptes Amazon Prime Video et Hulu.

Les serveurs sont identifiés par le pays et la plateforme qu’ils débloquent, ce qui facilite la recherche du bon serveur.

Sur tous les serveurs que j’ai testés, j’ai obtenu une vitesse de téléchargement moyenne de 26 Mbps, ce qui est idéal pour un streaming fluide sur votre téléviseur Samsung. Grâce à sa bande passante illimitée, vous pouvez regarder autant de films que vous le souhaitez.

Comme ExpressVPN, CyberGhost dispose d’une fonctionnalité Smart DNS pour pouvoir le configurer rapidement sur votre Smart TV Samsung. Vous pouvez également l’utiliser sur d’autres appareils qui ne disposent pas d’un support VPN natif, comme votre PlayStation ou votre Xbox. Les VPN proposent également des IP Smart DNS pour débloquer Netflix US, Netflix UK et Hulu US.

Par ailleurs, il est simple de configurer vos préférences VPN directement depuis votre navigateur. Cela signifie que vous pouvez facilement ajuster les paramètres VPN de votre routeur depuis votre navigateur au lieu de reconfigurer manuellement le routeur. Par exemple, vous pouvez vous connecter à votre navigateur et activer l’option “Content Blocker” pour éviter l’apparition de publicités lorsque vous utilisez votre Smart TV Samsung.

J’ai trouvé les abonnements à court terme assez coûteux, accompagnés d’une garantie de remboursem*nt de seulement 14 jours. Heureusem*nt, les abonnements à long terme sont plus économiques, à seulement €2,19/mois. Je recommande l’option de 3 ans pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix.

Vous pouvez également tester CyberGhost gratuitement pendant 45 jours en profitant de sa garantie de remboursem*nt. J’ai trouvé sa politique de remboursem*nt très simple. Après avoir envoyé un e-mail d’annulation au service clientèle, l’agent a répondu dans les 3 heures et j’ai reçu l’argent sur mon compte PayPal au bout de 5 jours. Vous pouvez également demander un remboursem*nt par l’intermédiaire du chat en direct disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

3. Private Internet Access — Un Réseau International Pour Contourner Les Géo-restrictions Sur Votre Smart TV Samsung

Le vaste réseau de serveurs de PIA vous permet d’accéder à vos films et émissions de télévision préférés depuis votre téléviseur Samsung. Le déblocage de mes abonnements Netflix US et ESPN+ a pris moins d’une minute. Avec autant de serveurs parmi lesquels choisir, vous n’aurez pas non plus à faire face à la congestion due à la saturation des serveurs. J’ai regardé Blade Runner 2043 en 4K Ultra HD sans aucune mise en mémoire tampon. J’ai perdu moins de 9% de ma vitesse de base lors de mes tests avec PIA, atteignant 25,6 Mbps.

Grâce à sa fonctionnalité Smart DNS, la configuration du VPN sur votre Smart TV Samsung est facile. J’ai pu l’installer et le faire fonctionner en moins de 10 minutes. J’ai choisi les États-Unis comme emplacement DNS, mais PIA propose également des adresses IP DNS pour le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Japon.

Le seul inconvénient est que les débutants pourraient trouver le VPN un peu compliqué à utiliser en raison de ses nombreuses options de personnalisation. Cependant, vous pouvez utiliser PIA avec votre Smart TV Samsung directement après l’installation car les paramètres sont pré-configurés pour le streaming.

Un abonnement à long terme ne vous coûtera que €2,03/mois. J’ai opté pour l’option de 2 ans car c’est la plus rentable.

Si vous n’êtes pas sûr que ce soit une option qui vous convienne, vous pouvez tester PIA sans engagement grâce à sa garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Lorsque j’ai testé le processus de remboursem*nt via le chat en direct 24h/24 et 7j/7, l’agent d’assistance m’a seulement demandé la raison de mon annulation avant de traiter ma demande. Le remboursem*nt a été versé sur mon compte PayPal la même semaine.

4. PrivateVPN — VPN Idéal Pour Les Débutants Afin De Pouvoir Regarder Facilement Vos Émissions Préférées Sur Votre Smart TV Samsung

L’interface intuitive de PrivateVPN pour les Smart TV Samsung permet de débloquer facilement du contenu. Pour vous connecter à un serveur à proximité, appuyez sur le grand bouton d’alimentation. Comme avec CyberGhost, vous pouvez enregistrer les serveurs dans vos favoris pour vous connecter et accéder rapidement à votre service de streaming.

Lorsque j’ai testé PrivateVPN, je l’ai installé sur mon routeur sans difficulté, grâce aux instructions pas à pas du site Web. J’étais opérationnel en quelques minutes seulement. En outre, vous pouvez demander une installation à distance pour Windows, Mac et Linux, puis partager la connexion avec votre téléviseur Samsung.

Vous pouvez choisir entre plusieurs protocoles VPN, notamment OpenVPN et L2TP/IPSec. Pour un streaming fiable, je recommande OpenVPN car il m’a procuré la vitesse la plus rapide et est moins susceptible d’être détecté par les plateformes de streaming.

Je m’inquiétais de la petite taille de son réseau de serveurs, mais je n’ai rencontré aucun problème pour accéder aux plateformes. Même Netflix, connu pour bloquer les VPN, n’a pas réalisé que j’en utilisais un. J’ai réussi à regarder The Irishman en streaming sur mon téléviseur Samsung sans aucun problème.

Un abonnement à long terme ne vous coûtera que €2,08/mois. Étant donné que tous les abonnements offrent les mêmes avantages, je recommande l’option de trois ans, car c’est la plus rentable.

De plus, tous les abonnements sont accompagnés d’une garantie de remboursem*nt de 30 jours. Donc, vous pouvez tester PrivateVPN sur votre Smart TV sans engagement. J’ai demandé un remboursem*nt via le live chat 24/7 et j’ai reçu l’argent sur mon compte bancaire dans les 5 jours.

5. IPVanish — Des Débits Rapides Pour Un Streaming Sans Interruption Sur Votre TV Samsung

Les vitesses rapides et fiables d’IPVanish sont excellentes pour regarder du contenu en streaming sur votre Samsung TV. Lorsque j’ai testé ses serveurs des États-Unis, du Royaume-Uni et d’Australie, j’ai obtenu une moyenne de 25,2 Mbps – à peine 10% de moins que mes vitesses de base de 28 Mbps. Vous pouvez rapidement trouver le meilleur serveur en fonction de vos besoins en vérifiant son taux d’occupation et son ping sur le tableau de bord VPN.

Grâce à des serveurs répartis dans le monde entier, vous disposez également de nombreuses options pour débloquer vos comptes de streaming internationaux J’ai facilement accédé à Amazon Prime US et regardé Jack Ryan.

Malheureusem*nt, il ne dispose pas d’un service Smart DNS pour modifier l’emplacement virtuel de votre TV. Cependant, IPVanish est compatible avec plusieurs marques de routeurs, et une assistance est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous aider à le configurer sur votre Smart TV Samsung. Il m’a fallu environ 15 minutes pour installer le VPN sur mon routeur et débloquer Disney+.

Les abonnements sont abordables, avec des prix commençant à €3,17/mois. J’ai choisi l’abonnement annuel pour faire des économies.

Avec ses 30 jours de garantie de remboursem*nt, vous pouvez tester IPVanish par vous-même. S’il ne vous convient pas, annulez simplement votre abonnement et demandez un remboursem*nt via votre tableau de bord en ligne, vous n’avez même pas besoin de parler à quelqu’un. C’est ce que j’ai fait et j’ai été remboursé au bout de 5 jours.

Conseils Pour Choisir le Meilleur VPN pour Votre Smart TV Samsung

Il existe des centaines de VPN sur le marché, mais tous ne fonctionnent pas avec les Smart TV Samsung. Certains ne sont pas compatibles, tandis que d’autres ne peuvent pas débloquer de manière fiable toutes les plateformes de streaming. Si vous souhaitez tester les VPN par vous-même, voici les critères que j’ai utilisés pour établir ma sélection :

Compatible avec Samsung TV – Il ne sert à rien de choisir un VPN s’il ne fonctionne pas avec votre téléviseur. Pour qu’un VPN soit compatible avec la Smart TV de Samsung, il doit disposer soit d’une application qui fonctionne sur votre routeur, soit d’une fonctionnalité Smart DNS.

Vitesses rapides – Certains VPN ralentissent tellement vos vitesses que les vidéos prennent trop de temps à se charger et continuent de mettre en mémoire tampon lors du visionnage. Choisissez un VPN qui ne fait pas baisser votre vitesse de plus de 20 à 30 %.

Réseau mondial – Un bon VPN doit disposer de nombreux serveurs répartis dans le monde entier. Cela vous aide à contourner les géo-restrictions et à accéder à vos comptes de streaming.

Facile à configurer et à utiliser – Procurez-vous un VPN doté d’une interface simple et conviviale et facile à installer sur votre routeur. Une fonctionnalité Smart DNS est un bonus.

Garantie de remboursem*nt digne de confiance – Vous souhaiterez peut-être vérifier que le VPN réponde à vos besoins, et le fait de savoir qu’il dispose d’une politique de remboursem*nt éprouvée vous rassurera.

Conclusion

L’installation d’un VPN sur votre Smart TV Samsung est un excellent moyen d’accéder à vos émissions de télévision et films préférés. Ma meilleure recommandation est ExpressVPN. Il dispose d’un firmware dédié aux routeurs qui permet une installation facile sur votre Smart TV Samsung, ainsi que d’une fonctionnalité Smart DNS pour regarder vos contenus géo-bloqués préférés sans interruption. Il bénéficie également d’une garantie de remboursem*nt de 30 jours afin que vous puissiez tester ExpressVPN sans engagement.