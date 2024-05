De 10 beste VPN's van 2024 (2024)

Beste VPN: navigatie 1. Beste VPN in het algemeen

Een VPN (Virtueel Private Netwerk) is software die je een beveiligde en anonieme internetverbinding kan geven. Je kan een VPN bijvoorbeeld gebruiken om films en series te streamen die slechts in bepaalde landen beschikbaar zijn. VPN's worden elk jaar populairder en de ontwikkelaars blijven hun diensten voortdurend verbeteren.

Hoewel populaire VPN's verschillende functies hebben, moet je bij de meeste gewoon op een knop klikken om verbinding te maken met een veilige, versleutelde server. Dat zorgt ervoor dat je anoniem en veilig bent, zelfs wanneer je met een onbetrouwbare openbare wifihotspot verbinding maakt.

Er zijn honderden VPN's waaruit je kunt kiezen, maar dat hoef je niet alleen te doen. We hebben talloze VPN's getest en geven je gericht advies zodat jij de VPN kan vinden voor jouw specifieke eisen. We vertellen je natuurlijk hoe een VPN precies werkt en hoe je de beste VPN voor jou kiest!

Top drie VPN's 2024

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen.

ExpressVPN is niet van de troon te stoten. De VPN staat al een hele tijd bovenaan onze lijst. Hij beschikt over snelle servers, belangrijke beveiligingsfuncties en is enorm gemakkelijk in gebruik. Ook niet onbelangrijk is de geweldige klantendienst. Bovendien kun je ExpressVPN dertig dagen gratis uitproberen.

NordVPN is een erg populaire VPN, zit bomvol functies, maakt een hoop content op streamingdiensten beschikbaar en biedt extra privacy-functies zoals Double VPN en een no-log-beleid. De prijzen lijken aanvankelijk hoog, maar worden aantrekkelijker als je een abonnement voor meerdere jaren neemt.

Nu ze hun snelheden verhoogd hebben, blijft Surfshark hoog op onze lijst staan. Je krijgt nog steeds een heleboel features en toegang tot geogeblokkeerde diensten in 99 landen. Met een abonnement van amper 2 euro per maand krijg je hier een van de beste prijzen op de markt.

De allerbeste VPN

1. ExpressVPN De allerbeste VPN Gedeblokkeerde streamingdiensten: Netflix, Amazon, Disney, BCC iPlayer, HBO Max | Beschikbaar op: Windows, Android, iOS, Mac, Linux (command-line), routers | 24/7 klantenservice: Ja | Proefperiode: 30 dagen | Aantal servers: 3.200+ | Serverlocaties: 160 | Landen: 94 | Gelijktijdige verbindingen: 8 Werkt op bijna elk platform Apps voor elk toestel Snelle VPN-servers in 90+ landen Uitstekende 24/7 live klantenservice Trager dan enkele concurrenten Tikkeltje duurder dan de rest

In het kort: ⭐⭐⭐⭐⭐ 🔒ExpressVPN biedt de perfecte balans tussen veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, prestaties en deblokkeringsmogelijkheden. Probeer het zelf en zie waarom het onze #1 keuze is met een 30-dagen-geld-terug-garantie.

ExpressVPN heeft de afgelopen jaren de standaard gezet in de VPN-industrie, met verbazingwekkende snelheden, ongeëvenaarde beveiliging en een overvloed aan functies om je veilig te houden. De VPN heeft zelfs een ingebouwde wachtwoordmanager om je privacy nog verder te verbeteren. Hij synchroniseert ook met je telefoon en laptop zodat je meteen het juiste wachtwoord te pakken hebt.

Alles heeft een eenvoudig en duidelijk ontwerp, wat handig is voor beginners. Met de één-klik-verbinding hoef je alleen maar op de aan/uitknop te tikken en je bent meteen beschermd. ExpressVPN toont ook voorgestelde servers voor de snelste verbinding, evenals je recente verbindingsgeschiedenis en de hoeveelheid beschermde tijd.

Probeer ExpressVPN met 30-dagen-geld-terug-garantie.

Zorg ervoor dat je de auto-connect en kill switch instelt als je er zeker van wilt zijn dat je apparaat en gegevens altijd beschermd zijn. Zelfs als je VPN-verbinding wordt verbroken, blijven je gegevens nog steeds beschermd.

Als je toegang wilt krijgen tot content in het buitenland, dan zit je zeker goed met ExpressVPN. Met 160 locaties in 94 landen is dat meer dan bijna elke andere provider. Of je nu de nieuwste series op HBO Max wilt bekijken of je favoriete programma's op Netflix wilt streamen, ExpressVPN heeft genoeg servers.

Er zijn onder andere servers in Europa, Azië, Afrika en Zuid-Amerika, dus je vindt altijd een server in de buurt om verbinding mee te maken. Het moet gezegd worden dat onze meest recente testen aantoonden dat ExpressVPN een groot percentage van de internationale Netflix-bibliotheken deblokkeerde. Alleen NordVPN was iets beter.

ExpressVPN biedt verbazingwekkende snelheden, maar heeft ook nadelen. Helaas is het niet zo snel als NordVPN of Surfshark. De snelheden zijn gelukkig nog steeds meer dan 30 keer wat je nodig hebt voor streams in 4K en online games. Daar komt nog bij dat ExpressVPN, ondanks de prijsverlaging, duur is. Wie zo weinig mogelijk wil betalen voor een degelijke VPN, kijkt daarom beter naar Surfshark of Private Internet Access.

ExpressVPN is onze keuze voor de beste VPN in het algemeen vanwege de kwaliteit van zijn service. Voor de gemiddelde gebruiker doet ExpressVPN meer dan je ooit nodig zal hebben op vlak van gegevens- en apparaatbeveiliging. Het is de beste VPN voor iedereen en richt zich op een betrouwbare service. Met zoveel beveiligingsfuncties van topkwaliteit geeft ExpressVPN echte gemoedsrust.

Lees hier de volledige ExpressVPN review

Swipe to scroll horizontally ExpressVPN scorekaart Categorie Opmerkingen Score Design Een strak en eenvoudig ontwerp dat je alles geeft wat je nodig hebt, precies wanneer je het nodig hebt ⭐⭐⭐⭐⭐ Gebruiksgemak Intuïtieve apps met auto-connect maken je leven eenvoudiger ⭐⭐⭐⭐⭐ Prestaties Snel genoeg voor alles wat je wil doen, maar langzamer dan NordVPN en Surfshark ⭐⭐⭐⭐ Deblokkering Deblokkert moeiteloos elke streamingdienst ⭐⭐⭐⭐⭐ Security & privacy Express biedt bescherming op militair niveau voor totale gemoedsrust ⭐⭐⭐⭐⭐ Klantendienst Altijd beschikbaar, vriendelijk en behulpzaam ⭐⭐⭐⭐⭐ Prijs Duurder dan rechtstreekse concurrenten ⭐⭐⭐

De VPN met de beste beveiliging

2. NordVPN De beste VPN met ingebouwde antivirus en adblock Gedeblokkeerde streamingdiensten: Netflix, BBC iPlayer, Amazon, Disney | Beschikbaar op: Windows, Mac, iOS, Android, Linux (CLI), routers & meer | 24/7 klantenservice: Ja | Proefperiode: 30 dagen | Aantal servers: 5.670+ | Serverlocaties: 80+ | Landen: 60 | Gelijktijdige verbindingen: 6 NordLynx-protocol is een enorm pluspunt Niet te kloppen security Betrouwbare deblokkering Beveiligd Meshnet-netwerk Gebruikersinterface kan beter Servers in minder verschillende landen dan ExpressVPN

In het kort: ⭐⭐⭐⭐½ 🔒NordVPNbiedt vergelijkbare prestaties als ExpressVPN en focust vooral op veiligheid. De apps zijn enorm uitgebreid, hoewel dit voor beginners verwarrend kan zijn. Probeer het zelf en zie waarom hij op de tweede plaats staat met een 30-dagen-geld-terug-garantie.

NordVPN eindigt net op de tweede plaats en blijft een solide keuze. Het is ongelooflijk snel (meer dan 950 Mbps), immens goed in het deblokkeren van streamingsites en zit vol functies om je apparaten en informatie te beschermen.

Wat NordVPN echt onderscheidt van de concurrentie is zijn beveiligingspakket. In tegenstelling tot ExpressVPN biedt NordVPN een ingebouwde adblock en antivirus om je veilig te houden. Bovendien krijg je bij NordVPN ook de NordPass wachtwoordmanager, scanner voor datalekken en NordLocker cloudopslag als je het Complete-abonnement neemt.

Probeer NordVPN met een 30-dagen-geld-terug-garantie.

Met de introductie van NordVPN's Meshnet, kan je veilige privénetwerken in je eigen huis creëren en maar liefst 60 apparaten tegelijk beschermen. Dit maakt het perfect om veilig bestanden te delen, te gamen en virtuele routers in te stellen, omdat je je internetgebruik door een apparaat naar keuze kan sturen.

Bovendien biedt NordVPN nu gratis Meshnet voor alle gebruikers. De meesten vragen bovenop de vaste abonnementskosten een extra bedrag hiervoor, maar NordVPN geeft het gratis. Met de aanpasbare prijzen van NordVPN kan je trouwens kiezen wat je nodig hebt en de kosten verlagen door onnodige features te verwijderen.

Ondanks de verbazingwekkende functies die Nord biedt, ontbreekt het voor detail dat ExpressVPN wel biedt. De interface is soms onhandig en sommige pop-ups/meldingen zijn eerder irritant dan behulpzaam. Aan de kwaliteit van de functies van NordVPN mag je niet twijfelen en dit is dan ook maar één klein minpunt.

In het algemeen is NordVPN een geweldige middenweg voor mensen die een alles-in-één oplossing willen, maar niet willen investeren in ExpressVPN. Als je gewoon op zoek bent naar een VPN voor Netflix die net dat beetje extra doet om je apparaat veilig te houden, dan is NordVPN een uitstekende optie.

Lees de volledige NordVPN review

Swipe to scroll horizontally NordVPN score Categorie Opmerkingen Score Design Een leuk ontwerp dat voor sommigen te druk kan zijn ⭐⭐⭐⭐ Gebruiksgemak Alles is makkelijk te vinden, hoewel de kaartachtige interface verwarrend kan zijn ⭐⭐⭐ Prestaties Een van de snelste VPN's ⭐⭐⭐⭐⭐ Deblokkering Perfect voor Netflix en andere streamingdiensten ⭐⭐⭐⭐⭐ Security & privacy Net zo sterk als ExpressVPN ⭐⭐⭐⭐⭐ Klantendienst Vriendelijk, behulpzaam en professioneel ⭐⭐⭐⭐⭐ Prijs Geweldige prijs-kwaliteit ⭐⭐⭐⭐

De beste goedkope VPN

3. Surfshark De beste goedkope VPN voor amper 2 euro per maand Gedeblokkeerde streamingdiensten: Netflix, iPlayer, Disney, Amazon | Beschikbaar op: Windows, Mac, iOS, Android, Linux (GUI), routers & meer | 24/7 klantenservice: Ja | Proefperiode: 30 dagen | Aantal servers: 3.200+ | Serverlocaties: 143 | Landen: 100 | Gelijktijdige verbindingen: Onbeperkt Onbeperkt aantal verbindingen Lage prijzen "Pauzeer VPN" functie Alles gedeblokkeerd in onze testen Apps kunnen complex ogen Kill switch op Windows kent soms bugs Geen notificatie als de VPN stopt

In het kort: ⭐⭐⭐⭐½ 🔒Surfsharkis een VPN met een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding. Met ongeëvenaarde snelheden en onbeperkte gelijktijdige verbindingen krijg je veel VPN voor een lage prijs. Probeer het zelf en zie waarom het onze favoriete goedkope VPN is met een 30-dagen-geld-terug-garantie.

Surfshark is niet alleen een goedkope VPN, het is een heel beveiligingspakket. Met ingebouwde adblock, antivirus, tracker-vrij surfen en zelfs meldingen voor datalekken. Surfshark lanceerde onlangs Incogni, een dienst die automatisch je gegevens kan laten verwijderen bij databrokers.

Probeer Surfshark met 30-dagen-geld-terug-garantie.

Met onbeperkte gelijktijdige verbindingen kan je met één abonnement elk apparaat beschermen. Toegegeven, we hebben niet geprobeerd om te testen op hoeveel apparaten we Surfshark kunnen installeren, maar dat komt omdat al onze collega's dan de VPN moeten installeren tot Surfshark zegt dat het zo wel goed is.

Als je een van de vele Linux-gebruikers bent die hun privacy wil beschermen met een VPN, zal je blij zijn dat Surfshark een speciale Linux GUI heeft. Het is een van de weinige VPN's die meer biedt dan de standaardinterface voor Linux en toont daarmee hoeveel het geeft om zijn gebruikers.

Waar Surfshark tekortschiet, zijn de mogelijkheden om torrents te downloaden en geoblokkering op te heffen. Hoewel de VPN zichzelf ooit aanprees als dé optie voor streaming, hebben gebruikers wisselvallige resultaten. Wij waren bijvoorbeeld wel in staat om Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO Max en meer te deblokkeren bij onze laatste test.

Vanwege deze mix van kracht, functies en immense snelheid, is het geen verrassing dat Surfshark bovenaan onze lijst staat als de beste goedkope VPN en de snelste VPN. Het is de perfecte keuze voor iedereen die zoveel mogelijk apparaten wil beschermen aan een zo laag mogelijke prijs.

Lees de volledige Surfshark review

Swipe to scroll horizontally Surfshark score Categorie Opmerkingen Score Design Strak, eenvoudig en intuïtief ⭐⭐⭐⭐⭐ Gebruiksgemak Geweldig voor beginners met vlotte verbindingen ⭐⭐⭐⭐⭐ Prestaties De snelste in de top drie ⭐⭐⭐⭐⭐ Deblokkering Goede deblokkering, maar niet geweldig ⭐⭐⭐⭐ Security & privacy Problemen met de kill switch, ook zijn de ingebouwde adblock en antivirus minder goed dan gehoopt ⭐⭐⭐ Klantendienst Veel hulpartikelen maar gebrekkige navigatie ⭐⭐⭐⭐ Prijs De beste goedkope VPN die er is ⭐⭐⭐⭐⭐

De beste VPN voor Linux

4. Private Internet Access (PIA) De beste VPN voor Linux Gedeblokkeerde streamingdiensten: Netflix, Amazon, Disney Plus | Beschikbaar op: Windows, Mac, iOS, Android, Linux (GUI), routers & meer | 24/7 klantenservice: Ja | Proefperiode: 30 dagen | Aantal servers: 20.000+ | Serverlocaties: 100+ | Landen: 84 | Gelijktijdige verbindingen: Onbeperkt Ondersteuning voor port-forwarding Open-source apps Veel functies en aanpassingsmogelijkheden Dedicated streaming servers Apps kunnen ingewikkeld zijn voor beginners Ondergemiddelde WireGuard-snelheden

Private Internet Access heeft meer dan tien jaar ervaring en heeft de meeste concurrenten verslagen om één simpele reden: het doet precies wat het zegt. Terwijl de meeste VPN's regelmatig audits door derden laten uitvoeren, gaat PIA een stap verder. De software is namelijk open-source zodat iedereen ter wereld de privacyclaims kan bekijken, controleren en verifiëren.

Alsof dat nog niet genoeg is, is PIA misschien wel de enige VPN die haar no-logs claims tot twee keer toe in de rechtbank heeft bewezen. Toen Amerikaanse autoriteiten een bevelschrift voor informatie indienden, gaf PIA hen niets, omdat er niets was. Als je een VPN nodig hebt die je digitale privacy echt beschermt, is er geen betere optie dan PIA.

Probeer Private Internet Access op een onbeperkt aantal apparaten

Onze favoriete feature is het enorme netwerk van PIA. Er zijn tienduizenden servers, zodat je meer dan genoeg opties hebt als je met een bepaald land wil verbinden. Specifieke streaming servers maken het makkelijker om je favoriete series over de hele wereld te deblokkeren met meer IP-adressen dan eender welke concurrent.

Alle abonnementen worden geleverd met een gratis datalekscanner voor je e-mailadres en een Boxcryptor-licentie om je cloudopslag te versleutelen. Beide worden standaard geleverd bij alle PIA-abonnementen en als je bedenkt dat de meeste concurrenten extra geld zouden vragen voor dezelfde functies, neemt de prijs-kwaliteitverhouding toe.

De mobiele apps zijn eenvoudig, maar bevatten toch genoeg features en beveiligingstools.De desktop-apps zijn wel meer geschikt voor technische gebruikers. Toch mist het over het algemeen het intuïtieve gevoel en de aandacht voor details die ExpressVPN, NordVPN en Surfshark wel hebben. Verder is PIA een van de weinige VPN's met een Linux GUI (visuele app), in plaats van een eenvoudige command-interface zoals ExpressVPN en NordVPN.

Hoewel de VPN vooral voor geavanceerde gebruikers is, heeft PIA een geweldige reputatie en bevat het ingebouwde bescherming en adblock. Dat is dan ook de reden dat privacy-fanaten meteen voor PIA kiezen.

Lees de volledige Private Internet Access review

In het kort: ⭐⭐⭐⭐½ 🔒Private Internet Accessis een veteraan in de branche en al lange tijd favoriet bij privacyexperts. Neem de proef op de som met 30-dagen-geld-terug-garantie.

Swipe to scroll horizontally Private Internet Access score Categorie Opmerkingen Score Design Veel aanpassingsmogelijkheden, maar kan meer aandacht voor detail gebruiken ⭐⭐⭐ Gebruiksgemak Niet het beste voor beginners, maar geweldig voor gevorderde gebruikers ⭐⭐⭐ Prestaties Goede snelheden, maar over het algemeen gemiddeld tegenover de rest ⭐⭐⭐ Deblokkering Specifieke streaming servers en tienduizenden servers om alles te deblokkeren ⭐⭐⭐⭐⭐ Security & privacy De nieuwste en beste VPN-technologie en een bewezen no-logging beleid ⭐⭐⭐⭐⭐ Klantendienst Een massa online kennis en deskundige support binnen handbereik ⭐⭐⭐⭐⭐ Prijs Redelijk goedkoop ⭐⭐⭐⭐⭐

Beste alternatieve VPN's

5. CyberGhost VPN Goede prijs-kwaliteit met veel functies Gedeblokkeerde streaming sites: Netflix, Amazon, BBC iPlayer, Disney, HBO Max | Beschikbaar op: Windows, Mac, iOS, Android, Linux (CLI), routers & meer | 24/7 klantenservice: Ja | Proefperiode: 45 dagen | Aantal servers: 9.260+ | Serverlocaties: 116 | Landen: 91 | Gelijktijdige verbindingen: 7 Bovengemiddelde WireGuard-snelheid Werkt op bijna alles 45-dagen-geld-terug-garantie Support kan beter Security audit is goed verborgen Vervelende apparaatlimieten

In het kort: ⭐⭐⭐⭐ 🔒CyberGhost VPNis een populaire keuze voor beginners met gebruiksvriendelijke apps en een geweldige 45-dagen-geld-terug-garantie.

CyberGhost VPN heeft een netwerk van meer dan 9.260 servers (meestal torrent-vriendelijk) verspreid over een 91 landen. Er zijn apps voor Windows, Mac, iOS, Android, Linux en smart tv's. Dankzij ondersteuning voor Smart DNS kun je het ook instellen op consoles.

Streaming is een ander hoogtepunt. CyberGhost VPN geeft je toegang tot Netflix in de VS (maar niet andere regio's), Amazon Prime Video en BBC iPlayer. De VPN slaagde er bij de laatste niet in om Disney Plus en Netflix in het VK te deblokkeren, ondanks het feit dat het specifieke streaming servers heeft hiervoor. Het feit dat die server er zijn is mooi, maar het zou nog mooier zijn als ze ook allemaal werken.

Probeer CyberGhost VPN met 45-dagen-geld-terug-garantie

Hoewel de apps over het algemeen gebruiksvriendelijk en intuïtief zijn, zijn er kleine gebreken. De Windows-app geeft bijvoorbeeld nog steeds geen melding wanneer hij verbindt met de VPN of wanneer die verbinding verbroken wordt. Tenzij je naar in de app kijkt, weet je niet zeker wanneer je verbonden bent of wanneer de VPN gedeactiveerd is.

Helaas heeft CyberGhost VPN zijn wachtwoordmanager verwijderd vanwege een gebrek aan interesse. Daarvoor kan je alsnog terecht bij ExpressVPN of NordVPN, maar het toont wel aan dat CyberGhost focust op features die gebruikers daadwerkelijk gebruiken.

De maximale snelheid van CyberGhost is indrukwekkend, maar lager dan in onze vorige tests, waarbij WireGuard-verbindingen rond de 730 Mbps zaten (voorheen haalden we 850 Mbps) in onze meest recente tests. OpenVPN bereikte daarnaast 400 Mbps en meer. Dit is nog steeds ongelooflijk snel en meer dan genoeg voor online games, torrents en streams in 4K.

Als je bereid bent een langdurig abonnement af te sluiten, krijg je veel waar voor je geld en door het enorme netwerk hoef je je geen zorgen te maken dat drukke servers je zullen vertragen.

Lees de volledige Cyberghost review

Swipe to scroll horizontally CyberGhost VPN score Categorie Opmerkingen Score Design Eenvoudig, intuïtief en gemakkelijk aanpasbaar ⭐⭐⭐⭐ Gebruiksgemak Perfect voor beginners en iedereen die een eenvoudige ervaring wil ⭐⭐⭐⭐ Prestaties Degelijke snelheden die prima zijn voor online torrents, streamen en gamen ⭐⭐⭐⭐ Deblokkering Specifieke streaming servers die toch niet altijd werken zoals gehoopt ⭐⭐⭐ Security & privacy Robuust en betrouwbaar met een audit door een derde partij (Deloitte) ⭐⭐⭐⭐ Klantendienst Medewerkers zijn behulpzaam, maar de hulpartikelen kunnen beter ⭐⭐⭐ Prijs Uitstekende prijs-kwaliteit en concurrerende prijzen ⭐⭐⭐⭐

6. PrivadoVPN De beste gratis VPN Gedeblokkeerde streamingdiensten: Netflix, BBC iPlayer, Disney+, HBO Max | Beschikbaar op: Windows, Mac, iOS, Android, Smart TVs | 24/7 support: Website en e-mail | Proefperiode: 30 dagen | Aantal servers: 300+ | Serverlocaties: 63 | Gratis locaties: 13 | Landen: 48 | Gelijktijdige verbindingen: 10 Deblokkeert veel streamingdiensten Uitstekende features, ook in de gratis versie Snelle apps met WireGuard Geen security audit Duur maandelijks abonnement Minder servers dan de rest

In het kort: ⭐⭐⭐⭐ 🔒PrivadoVPNbiedt een degelijke service en is de beste gratis VPN bij uitstek op dit moment.

PrivadoVPN is een premium VPN met een uitstekende gratis versie. Met een premium abonnement krijg je 10 gelijktijdige verbindingen, een SOCKS5 Proxy om toegang te krijgen tot geogeblokkeerde content, een zero-log beleid, adblock, ouderlijk toezicht en zelfs malwarebescherming. In de gratis versie zijn sommige functies natuurlijk wel vergrendeld achter de betaalmuur. Je krijgt alsnog veel personalisatiemogelijkheden.

Probeer PrivadoVPN gratis

In onze laatste testen haalden we een downloadsnelheid van 880 Mbps, wat meer dan genoeg is voor streaming in 4K, online games en torrents. PrivadoVPN regelt zelfs zijn eigen bandbreedte en doorvoer, dus je krijgt fantastische snelheden en bijna geen wachttijden, zelfs niet op gratis servers.

We spraken met een van de vertegenwoordigers van PrivadoVPN over WireGuard-encryptie in het gratis plan en ze reageerden als volgt: "Natuurlijk. We zouden zoiets belangrijks niet achter een betaalmuur willen plaatsen." Dit laat zien hoe belangrijk ze hun gebruikers vinden, ongeacht of ze betalen of niet.

De gebruiksvriendelijke en betrouwbare apps maken veel aanpassingen mogelijk. Je kunt gebruik maken van één-klik-verbindingen en een kill switch beschermt je als de VPN zou uitvallen.

PrivadoVPN heeft een geoblocking-team dat er constant naar streeft om censuur en regionale beperkingen te omzeilen. Bovendien laat het gratis gebruikers niet lijden onder ondermaatse servers, waardoor het een van de enige gratis diensten is die betrouwbaar Netflix, iPlayer en Disney+ kan deblokkeren.

PrivadoVPN moet zijn privacy claims nog verifiëren met een onafhankelijke audit. Privado vertelde ons dat een audit de ontwikkeling van hun VPN maanden zou vertragen en daardoor zouden ze de wensen van hun gebruikers niet kunnen waarmaken. Privado is van plan om zo snel mogelijk een audit uit te voeren, maar wil niet dat hun klanten hieronder lijden.

We vonden het fijn dat PrivadoVPN je geen lagere prioriteit geeft als je een gratis gebruiker bent. Als je vast komt te zitten, heeft Privado 24/7 ondersteuning via e-mail en live chat voor klanten, ongeacht het plan dat ze gebruiken.

Lees de volledige PrivadoVPN review

Swipe to scroll horizontally PrivadoVPN score Categorie Opmerkingen Score Design Eenvoudig, kleurrijk ontwerp ⭐⭐⭐⭐ Gebruiksgemak Erg eenvoudig in gebruik ⭐⭐⭐⭐ Prestaties Aan de ondergrens van "gemiddeld", maar snel genoeg voor het meeste dat je wil doen ⭐⭐⭐ Deblokkering Het team dat instaat voor de deblokkering levert prima werk ⭐⭐⭐⭐ Security & privacy Goed op papier, maar geen security audit ⭐⭐⭐⭐ Klantendienst Degelijke support via mail, maar weinig hulpartikelen op de website ⭐⭐⭐ Prijs Niets is beter dan gratis ⭐⭐⭐⭐⭐

7. Proton VPN De VPN die iedereen wil helpen Gedeblokkeerde streamingdiensten: Netflix, iPlayer, Disney, Amazon | Beschikbaar op: Windows, Mac, iOS, Android, Linux (GUI), routers & meer | 24/7 klantenservice: Nee | Proefperiode: 30 dagen, gratis versie beschikbaar | Aantal servers: 2.900+ | Serverlocaties: 85+ | Landen: 67 | Maximaal aantal apparaten dat wordt ondersteund: 10 Gratis abonnement met onbeperkte data Open-source apps 100+ servers met de gratis versie Steeds beter wordende snelheden en bereik Klantenservice heeft verbetering nodig Duurder dan concurrenten WireGuard-verbindingen zijn traag op Windows

In het kort: ⭐⭐⭐⭐½ 🔒Proton VPNis een bekend merk en een populaire gratis Linux VPN die zelfs bescherming biedt voor hackers op Kali.

Het netwerk van Proton VPN is geëxplodeerd van een paar honderd servers in 14 landen tot meer dan 2.900 servers in 67 landen. Je hebt toegang tot deze servers via een groot aantal apps voor Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Android TV en Chromebook.

Vertrouwen is belangrijk wanneer je een VPN kiest en Proton VPN doet meer dan de meeste andere providers om je ervan te verzekeren dat je privacy veilig is. Je kunt bijvoorbeeld anoniem betalen via Bitcoin. De apps van Proton VPN zijn open-source, zodat iedereen de code kan inzien en ze zijn ook onafhankelijk gecontroleerd.

Probeer Proton VPN gratis

De privacy- en beveiligingsfuncties beginnen met een sterke encryptie en de beste protocollen (WireGuard, OpenVPN en IKEv2). MultiHop VPN stuurt je verkeer langs verschillende VPN-servers voor extra veiligheid en een kill switch houdt je identiteit veilig als de VPN uitvalt.

In onze testresultaten piekte Proton VPN op een gemiddelde 460 Mbps (tegenover 510 Mbps) voor WireGuard. Niet echt top tien materiaal, maar meer dan snel genoeg voor de meeste mensen en ruim boven het gemiddelde van 350 Mbps met OpenVPN.

Het supportdeel van Proton VPN heeft nog steeds ingewikkelde artikelen en hoewel het live chat heeft toegevoegd, zijn de medewerkers niet altijd beschikbaar. Als je wel iemand te pakken krijgt, hebben we gemerkt dat ze gericht advies geven. Vragen per e-mail worden meestal binnen een paar uur beantwoord.

Proton VPN mag zich dan richten op zijn privacy, maar het weet ook hoe het plezier moet maken. Onze laatste tests gaven ons probleemloos toegang tot content van Amerikaanse, Britse, Australische en Canadese Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus en BBC iPlayer. In tegenstelling tot PrivadoVPN biedt Proton VPN niet dezelfde betrouwbaarheid voor premium en gratis gebruikers.

Op 28 juni lanceerde Proton Proton Pass, een nieuwe wachtwoordmanager met ook een gratis optie. Het is nog een hulpmiddel in de bredere selectie van Proton en betekent dat je een heel beveiligingspakket voor jezelf kunt maken, met e-mails, VPN en wachtwoordbeheer, allemaal gratis.

Proton VPN is niet goedkoop, maar het is open-source en transparant, met uitgebreide functies en geweldige deblokkering. Bovendien is er een ruime limiet van tien apparaten (meer dan bij Express of Nord) wat betekent dat je waarschijnlijk verbinding kunt maken en al je apparaten tegelijkertijd kunt gebruiken.

Lees de volledige ProtonVPN review

Swipe to scroll horizontally Proton VPN score Categorie Opmerkingen Score Design Als je van een dark mode houdt, vind je deze interface geweldig ⭐⭐⭐⭐ Gebruiksgemak Vrij eenvoudig op mobiel, maar iets ingewikkelder op desktop ⭐⭐⭐⭐ Prestaties Uiteenlopend, maar erg redelijke prestaties ⭐⭐⭐ Deblokkering Deblokkering werkt alleen voor betalenden klanten ⭐⭐⭐⭐ Security & privacy Sterke encryptie met veel beveiligingstools ⭐⭐⭐⭐⭐ Klantendienst Medewerkers zijn niet altijd beschikbaar, maar er zijn veel hulpartikelen ⭐⭐⭐ Prijs Redelijke dure premium abonnement, maar ook een goed gratis abonnement ⭐⭐⭐⭐

8. Windscribe Een VPN-dienst die je onbeperkte verbindingen biedt Gedeblokkeerde streamingsites: Netflix, Amazon, Disney, iPlayer | Beschikbaar op: Windows, Mac, iOS, Android, Linux (CLI), routers & meer | 24/7 klantendienst: Nee | Proefperiode: 3 dagen - gratis versie beschikbaar | Aantal servers: 400+ | Serverlocaties: 112 | Landen: 69 | Gelijktijdige verbindingen: Onbeperkt Onbeperkt aantal verbindingen Geavanceerde functies 10GB met het gratis plan Open-source apps Geen live chat Geen security audit

In het kort: ⭐⭐⭐⭐ 🔒Windscribebiedt een geweldig gratis plan, maar de premiumservice kan qua prijs-kwaliteit moeilijk concurreren met de marktleiders.

Windscribe is een sterke Canadese VPN met interessante functies en genoeg aantrekkingskracht voor allerlei gebruikers.

Veel hardware om te beschermen? Er zijn open-source apps voor Windows, Mac, Android, iOS en Linux, evenals krachtige browserextensies voor Chrome, Firefox en Opera. Een abonnement dekt ook onbeperkte apparaten, dus je kunt waarschijnlijk je hele huis verbinden met één Windscribe-abonnement.

Als het streamen van content uit het buitenland een prioriteit is, zul je blij zijn met Windscribe's mogelijkheid om Amerikaanse Netflix, Amazon, Disney Plus en BBC iPlayer te deblokkeren. Alleen de Japanse Netflix wilde niet meewerken tijdens onze laatste tijd. Vergeleken met onze laatste snelheidstests is Windscribe gestegen van 490 Mbps naar 700 Mbps, wat ruim voldoende is om content in 4K te streamen.

Experts krijgen toegang tot geavanceerde functies. Windscribe heeft bijvoorbeeld niet alleen standaard adblock, het kan ook trackers, malware, nepnieuws en meer blokkeren. Je kunt elk detail configureren om de bescherming te krijgen die je nodig hebt.

Er is helaas geen 24/7 live chat, maar je kunt wel e-mails sturen of de Subreddit van het bedrijf gebruiken. Hoewel Windscribe onlangs een grote stap heeft gezet op het gebied van transparantie door zijn desktop-apps open te stellen, zouden we graag zien dat het bedrijf nog een stap verder gaat door de VPN aan een onafhankelijke beveiligingsaudit te onderwerpen.

Windscribe heeft een aantal problemen, maar het is nog steeds goedkoop en vooral experts krijgen veel interessante functies om te ontdekken. Bovendien krijg je met het gratis abonnement 10 GB per maand en toegang tot alle belangrijke functies.

Lees de volledige Windscribe review

Swipe to scroll horizontally Windscribe score Categorie Opmerkingen Score Design Over het algemeen eenvoudig, maar nogal rommelig ⭐⭐⭐⭐ Gebruiksgemak Intuïtief, maar kan ingewikkeld aanvoelen voor beginners ⭐⭐⭐ Prestaties Vrij gemiddeld voor WireGuard ⭐⭐⭐ Deblokkering Deblokkeert elke streamingdienst in elke regio ⭐⭐⭐⭐⭐ Security & privacy Oerdegelijk en open-source, maar geen onafhankelijke audit ⭐⭐⭐⭐ Klantendienst Geen live chat, maar nuttige hulpartikelen en snelle reacties op e-mails ⭐⭐⭐ Prijs De gratis versie is mooi, maar het betaalde abonnement is erg duur ⭐⭐⭐

9. IPVanish Geweldig voor torrenting en ander P2P-verkeer Gedeblokkeerde streaming sites: Netflix, BBC iPlayer, Disney, Amazon Prime, | Beschikbaar op: Windows, Mac, iOS, Android, Linux (GUI), routers & meer | 24/7 klantenservice: Ja | Proefperiode: 30 dagen | Aantal servers: 2.200 | Serverlocaties: 75 | Landen: 50 | Gelijktijdige verbindingen: Onbeperkt Onafhankelijke audit Uistekende WireGuard-prestaties WireGuard-functie zorgt voor flinke snelheden Linux GUI Kon Disney+ niet deblokkeren in onze laatste testronde Deblokkeert geen Australische en Canadese Netflix

In het kort: ⭐⭐⭐⭐ 🔒IPVanishis een budgetvriendelijke VPN met veel geweldige functies en onbeperkte gelijktijdige verbindingen. Het heeft een lange weg afgelegd sinds onze laatste testen.

IPVanish is een sterke VPN die op sommige vlakken meer doet dan verwacht en op andere vlakken net minder doet. Het bedrijf huurt de servers niet alleen, het bezit ze ook voor maximale controle over het beheer. Er zijn geen apparaatlimieten, dus je kunt zoveel gelijktijdige verbindingen maken als je maar wil. De VPN heeft verder een no-logs audit laten uitvoeren die heeft bevestigd dat IPVanish je privacy kan garanderen.

De desktop-apps vallen op door hun intuïtieve en gebruiksvriendelijke kaartinterface, hoewel ze minder functies hebben dan tijdens eerdere tests. Je hebt gelukkig wel de kill switch voor betrouwbare bescherming als de VPN uitvalt en het hyperefficiënte WireGuard-protocol werkt op alle platformen. IPVanish komt daarnaast netjes terecht in onze top vijf snelste VPN's.

De VPN deblokkeert op dit moment Netflix (alleen in de VS), BBC iPlayer, Disney Plus en Amazon Prime Video. Hoewel de apps veel features hebben, vinden we dat dit voor een onoverzichtelijke interface kan zorgen. De desktopversies werken ook niet altijd even vlot. De problemen zijn verre van gigantisch, maar ze zorgen voor enkele irritaties.

IPVanish doet de belangrijke dingen goed en laat elders wat steken vallen. WireGuard-snelheden zijn lager dan voorheen (720 Mbps in plaats van 890 Mbps) en zoals we al hebben vermeld, is OpenVPN ook ondermaats. Live chatondersteuning is zeer behulpzaam, maar de hulpartikelen kunnen dan weer beter. Ook de prijzen zijn erg redelijk.

IPVanish zou een slimme keuze kunnen zijn voor iedereen die veel hardware te beschermen heeft en de hoge WireGuard-snelheden kan gebruiken. De terugbetalingsperiode van 30 dagen geeft je wel een risicoloze manier om meer te weten te komen, maar geldt alleen als je een jaarabonnement hebt afgesloten.

Lees de volledige IPVanish review

Swipe to scroll horizontally IPVanish score Categorie Opmerkingen Score Design Redelijk ingewikkelde interface ⭐⭐⭐ Gebruiksgemak Enkele kleine problemen ⭐⭐⭐ Prestaties Ongelooflijk snelle Wireguard-snelheden ⭐⭐⭐⭐⭐ Deblokkering Solide deblokkering met kleine onregelmatigheden ⭐⭐⭐⭐ Security & privacy Grondig gecontroleerde en betrouwbare encryptie ⭐⭐⭐⭐⭐ Klantendienst Hulpartikelen kunnen beter ⭐⭐⭐ Prijs Hoge prijzen wanneer de korting wegvalt ⭐⭐⭐

10. Mullvad Een snelle VPN die veiligheid boven streaming stelt Gedeblokkeerde streaming sites: Geen | Beschikbaar op: Windows, Mac, iOS, Android, Linux (GUI), routers & meer | 24/7 klantenservice: Nee | Proefperiode: 30 dagen | Aantal servers: 650+ | Serverlocaties: 72 | Landen: 43 | Gelijktijdige verbindingen: 5 Aanmelden zonder persoonlijke informatie te geven Supersnelle snelheden App- en infrastructuurcontroles Kon in onze tests geen streamingdiensten deblokkeren Apps kunnen wat verbetering gebruiken

In het kort: ⭐⭐⭐⭐ 🔒Mullvadis een ongelooflijk betrouwbare VPN die mensen met hun leven kunnen vertrouwen, maar als je series in het buitenland wilt streamen, raden we je aan om ergens anders te kijken.

Elke VPN beweert dat het om privacy geeft, maar Mullvad gaat verder dan de rest. Je kunt bijvoorbeeld een account maken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken, vervolgens betalen met crypto of zelfs een envelop met contant geld opsturen om ervoor te zorgen dat het bedrijf helemaal niets over je weet. Dit laatste raden we in de Benelux niet aan...

Mullvad scoort ook op het gebied van transparantie, omdat het zijn hele infrastructuur (apps, servers, websites en meer) aan uitgebreide beveiligingsaudits onderwerpt en belooft deze regelmatig te herhalen.

Probeer Mullvad met 30-dagen-geld-terug-garantie

Als prestaties je hoogste prioriteit zijn, dan is de pieksnelheid van Mullvad van 900 Mbps (gestegen van 770 Mbps tijdens de laatste test) bijna twee keer zo hoog als die van de concurrentie. Toch waren de OpenVPN-snelheden met 530 Mbps bijna drie keer zo hoog als wat we normaal bij de concurrentie zouden zien. Privacypuristen die nog steeds sceptisch zijn over het nieuwste protocol kunnen gerust zijn dat de OpenVPN-snelheden tot de hoogste in de industrie behoren.

Waardevolle functies zijn onder andere een betrouwbare kill switch, DNS- en IPv6-lekbescherming en verschillende stealth-opties. De apps zijn ook van topkwaliteit, volledig lekvrij en met een ijzersterke kill switch die je in elke situatie veilig houdt.

Het is echter niet maar goed nieuws. De apps zijn op veel gebieden een beetje basic en Mullvad kon tijdens onze tests geen enkele streamingdienst deblokkeren. Bovendien is er geen live chat of andere ondersteuning. Het abonnement van vijf euro per maand is geweldig als je tevreden bent met de maandelijkse facturering, maar er is geen korting als je langer wilt blijven.

Bovendien kondigde Mullvad op 29 mei aan dat het port-forwarding uit de service ging verwijderen. Het verlies van deze belangrijke functie betekent dat torrenters beter af zullen zijn met bijvoorbeeld ExpressVPN of PIA.

Swipe to scroll horizontally Mullvad test results: Attributes Notes Rating Design Een vrij eenvoudig ontwerp zonder de gebruikelijke toeters en bellen. ⭐⭐⭐ Gebruiksgemak Niet de makkelijkste voor beginners. ⭐⭐⭐ Prestaties Goede snelheden, zelfs op OpenVPN-verbindingen ⭐⭐⭐⭐⭐ Deblokkering Mullvad richt zich meer op privacy en beveiliging en minder op het deblokkeren van inhoud, waardoor het allemaal een beetje ondermaats blijft. ⭐ Security & privacy Nauwgezet gecontroleerd, met veel aandacht voor detail. ⭐⭐⭐⭐⭐ Klantendienst Geen live chat, maar we kregen snel antwoord op de mail. ⭐⭐⭐⭐ Prijs Duur, maar de prijs gaat niet omlaag als je voor langere tijd abonneert. ⭐⭐⭐

TechRadar's VPN ranking

Er zijn honderden, zo niet duizenden VPN's op de markt en je hebt waarschijnlijk de namen van talloze diensten gehoord. Bekijk hieronder onze ranglijst van populaire diensten en bekijk een aantal eervolle vermeldingen die op dit moment niet kunnen concurreren met het aanbod van onze topdiensten.

Swipe to scroll horizontally VPN Score Samenvatting 1. ExpressVPN ⭐⭐⭐⭐⭐ De beste algemene VPN en onze beste keuze voor de meeste gebruikssituaties. 2. NordVPN ⭐⭐⭐⭐½ De snelste VPN, plus een volledig beveiligingspakket met ad-blocking en malwarebescherming. 3. Surfshark ⭐⭐⭐⭐½ De beste goedkope VPN én de snelste in onze tests. 4. Private Internet Access ⭐⭐⭐⭐½ De beste Linux VPN. Een speciale GUI voor Linux en een no-logs beleid dat twee keer in de rechtszaal is bewezen. 5. IPVanish ⭐⭐⭐⭐ De beste van de rest. Een opkomende provider die Linux ondersteunt. 6. PrivadoVPN ⭐⭐⭐⭐ De beste gratis VPN. Zelfs Netflix wordt gedeblokkeerd. 7. ProtonVPN ⭐⭐⭐⭐ Een populaire gratis VPN met een geschiedenis van het verdedigen van internetvrijheid. 8. Windscribe ⭐⭐⭐⭐ Een snelle service met een populaire browserproxy. 9. CyberGhost VPN ⭐⭐⭐⭐ Een populair en gebruiksvriendelijk platform dat geweldig is voor beginners. 10. Mullvad ⭐⭐⭐⭐ Goed voor Linux en erg veilig. 11. PureVPN ⭐⭐⭐⭐ Een van de goedkoopste premium VPN's op de markt. 12. Hide.Me ⭐⭐⭐⭐ Een snelle service met veel aanpassingsmogelijkheden. 13. Atlas VPN ⭐⭐⭐½ Een nieuwe speler in de VPN-industrie die nu al furore maakt. 14. TunnelBear ⭐⭐⭐½ Een betrouwbare gratis VPN, maar geen ondersteuning voor het deblokkeren van inhoud. 15. Mozilla VPN ⭐⭐⭐½ Een bekend merk met een VPN die momenteel ondermaats presteert. 16. Hotspot Shield ⭐⭐⭐½ Een snelle VPN met veel geweldige functies. 17. VyprVPN ⭐⭐⭐ Een betrouwbare VPN met een speciaal protocol om zelfs de strengste censuur te omzeilen. 18. Norton VPN ⭐⭐⭐ Bekend om zijn populaire beveiligingspakket met een matige VPN. 19. PrivateVPN ⭐⭐½ Een uitstekende goedkope service die veel ondersteuning biedt voor streaming en torrents. 20. AstrillVPN ⭐⭐½ Een VPN uit het middensegment die populair is voor het omzeilen van Chinese censuur. 21. FastestVPN ⭐⭐½ Hij stijgt op de lijst, maar doet zijn naam nog geen eer aan. 22. StrongVPN ⭐⭐ Nog een VPN uit het middensegment die steeds beter wordt. 23. AirVPN ⭐⭐ Gebouwd door hacktivisten, voor hacktivisten. 24. Goose VPN ⭐⭐ Een ongelooflijk goedkope VPN uit het middensegment. 25. TorGuard ⭐⭐ A torrent-friendly VPN that's good for accessing foreign content. 26. UltraVPN ⭐⭐ Snel en veilig met veel serverlocaties. 27. Le VPN ⭐⭐ Veel locaties om uit te kiezen en geïntegreerde SmartDNS-technologie. 28. VPNArea ⭐⭐ Een VPN uit het middensegment dat het moeilijk heeft om het op te nemen tegen de marktleiders. 29. ZoogVPN ⭐⭐ Een nogal ondermaatse VPN uit Griekenland. 30. Google One ⭐⭐ Google's geschiedenis met data geeft ons niet veel vertrouwen in de service.

De snelste VPN

Het is een veelgebruikte verkooptechniek voor VPN-aanbieders om te beweren dat ze de snelste snelheden hebben, maar ze kunnen natuurlijk niet allemaal de snelste zijn. Daarom testen we de snelheden van alle top VPN's op verschillende wereldwijde servers en op verschillende protocollen.

Hieronder staan de snelheidsresultaten voor de top VPN diensten, gebaseerd op onze laatste tests:

Swipe to scroll horizontally VPN WireGuard of eigen protocol OpenVPN 1. NordVPN meer dan 950 Mbps (maximaal tijdens mijn tests) 140 Mbps 2. Surfshark meer dan 950 Mbps (maximaal tijdens mijn tests) 130 Mbps 3. IPVanish meer dan 950 Mbps (maximaal tijdens mijn tests) 225 Mbps 4. Windscribe meer dan 950 Mbps (maximaal tijdens mijn tests) 330 Mbps 5. Hide.me meer dan 950 Mbps (maximaal tijdens mijn tests) 260 Mbps 6. Norton VPN meer dan 950 Mbps (maximaal tijdens mijn tests) 240 Mbps 7. Mullvad 900 Mbps 530 Mbps 8. PrivadoVPN 880 Mbps 130 Mbps 9. Atlas VPN 860 Mbps N/A 10. ExpressVPN 750 Mbps 230 Mbps 11. FastestVPN 730 Mbps 170 Mbps 12. PureVPN 650 Mbps 140 Mbps 13. CyberGhost 630 Mbps 360 Mbps 14. Private VPN 610 Mbps 110 Mbps 15. Hotspot Shield 570 Mbps n.v.t. 16. TunnelBear 500 Mbps 310 Mbps 17. Proton VPN 460 Mbps 350 Mbps 18. Private Internet Access 360 Mbps 310 Mbps 19. Mozilla VPN 360 Mbps n.v.t. 20. Google One 345 Mbps n.v.t. 21. VyprVPN 325 Mbps 105 Mbps 22. Astrill VPN 390 Mbps (inconsistente testresultaten) n.v.t.

Waarop letten bij een VPN?

Er zijn verschillende factoren om rekening mee te houden als je kiest voor een betaalde VPN. Hier zijn zes tips.

1. Heeft de VPN servers in elk land en elke regio waar je behoefte aan hebt? Meer dan één server in een land hebben, kan helpen het verkeer te spreiden, maar garandeert geen betere prestaties, dus ga er niet van uit dat een abonnement met 500 servers automatisch een andere optie met 100 servers zal verslaan.

2. Controleer het aantal ondersteunde gelijktijdige verbindingen. Dit is meestal 3-5, waardoor je een pc, mobiele telefoon en tablet tegelijkertijd kunt aansluiten. Maar pas op, veel bedrijven zeggen dat dit slechts voor één gebruiker is en dat ze allemaal een eerlijk gebruiksbeleid hanteren om te voorkomen dat mensen middelen in beslag nemen. Als je het hele gezin afzonderlijk video's laat downloaden en streamen, kom je mogelijk in de problemen.

3. Sommige providers geven een lijst van de verbindingsprotocollen die ze gebruiken. OpenVPN en IKeV2 zijn goede keuzes. Ze zijn snel en veilig. Je kunt SSTP en de oudere PPTP zien, maar ook protocol-opties (TCP of UDP voor OpenVPN). Je hoeft de technische details niet te begrijpen, maar de extra opties kunnen de dienst helpen om snellere en/of betrouwbaardere verbindingen te maken.

4. Alle VPN-bedrijven zeggen dat ze niet registreren wat je online doet, maar ze zullen onvermijdelijk wel wat gegevens verzamelen. Sommige diensten registreren de dag dat je account is ingelogd, de hoeveelheid gegevens die je hebt gebruikt en verwijderen de rest na afloop van de sessie. Andere diensten voegen items toe zoals je inkomende IP-adres en de server die je gebruikt, en bewaren de gegevens maanden of zelfs jaren. Als je je zorgen maakt, raadpleeg dan het privacybeleid en de servicevoorwaarden voor meer informatie.

5. Het is belangrijk om rekening te houden met de client (de software die je verbindingen aanstuurt). De VPN-diensten hebben allemaal een lijst van servers en een Verbinden/Verbreken-knop, maar zou je meer kunnen gebruiken? Sommige versies geven de laad- en ping-tijd weer in de interface, zodat je de juiste server kunt kiezen. Vaste gebruikers kunnen een "Favorieten"-systeem waarderen om specifieke servers op te slaan en opnieuw te gebruiken. Als je weet wat je doet, zal toegang tot netwerkinstellingen je helpen het hele systeem af te stemmen.

6. Let op de uiteindelijk de prijs. Pas op voor té goedkope deals: deze kunnen beperkte mogelijkheden hebben, alleen voor de eerste factureringsperiode gelden of een korting geven en vervolgens automatisch verlengen. Zoek naar de prijzen, lees de kleine lettertjes en gebruik indien mogelijk iets als PayPal, waarmee je gemakkelijk zelf een abonnement kunt opzeggen.

Als je eenmaal een goede VPN hebt gevonden, neem de dienst dan eerst op proef voordat je veel geld uitgeeft. Een korte proefperiode kan je wel iets vertellen, maar niet altijd alles. Als je proefperiode eenmaal is verlopen, betaal dan voor een maand, voer zoveel mogelijk tests uit als je kunt en upgrade naar een voordeliger (en meestal ook langduriger) abonnement als je tevreden bent.

10 manieren waaropje een VPN kan gebruiken

Je zal zien dat de meeste VPN-diensten de veiligheid van jouw diensten voorop stellen, maar ze zijn tegenwoordig veel meer geworden dan dat. Hier kan je enkele van de meest voorkomende gebruiken van een VPN terugvinden:

Veiligere publieke Wi-Fi : riskeer het niet dat buitenstaanders met jouw data en identiteit aan de haal gaan als je de publieke Wi-Fi-verbinding van jouw hotel, luchthaven of winkelcentrum gebruikt. Spring op een VPN en zorg ervoor dat alles versleuteld is.

: riskeer het niet dat buitenstaanders met jouw data en identiteit aan de haal gaan als je de publieke Wi-Fi-verbinding van jouw hotel, luchthaven of winkelcentrum gebruikt. Spring op een VPN en zorg ervoor dat alles versleuteld is. Deblokkeren van buitenlandse Netflix : technisch gezien mag het niet van Netflix, maar een VPN kan je helpen om bepaalde regionale restricties te omzeilen zodat je die ene film of serie waar je van weet dat je ze in het buitenland wel kan vinden toch kan bekijken.

: technisch gezien mag het niet van Netflix, maar een VPN kan je helpen om bepaalde regionale restricties te omzeilen zodat je die ene film of serie waar je van weet dat je ze in het buitenland wel kan vinden toch kan bekijken. Volledige internettoegang in landen met censuur : bepaalde overheden, zoals die van China, India, Rusland, Turkije, Cuba en meer blokkeren verscheidene diensten, waaronder WhatsApp, Facebook, YouTube en zelfs Google. VPN's kunnen helpen om hier toch toegang tot te krijgen als je er voor het werk op of vakantie bent.

: bepaalde overheden, zoals die van China, India, Rusland, Turkije, Cuba en meer blokkeren verscheidene diensten, waaronder WhatsApp, Facebook, YouTube en zelfs Google. VPN's kunnen helpen om hier toch toegang tot te krijgen als je er voor het werk op of vakantie bent. Veilig torrenten : zelfs als je enkel volledig legale torrents binnenhaalt, dan nog kan je met de P2P-aard van het systeem buitenstaanders tegenkomen die jouw data willen stelen. Door een VPN in te schakelen verzeker je dat jouw data en identiteit veilig blijven.

: zelfs als je enkel volledig legale torrents binnenhaalt, dan nog kan je met de P2P-aard van het systeem buitenstaanders tegenkomen die jouw data willen stelen. Door een VPN in te schakelen verzeker je dat jouw data en identiteit veilig blijven. Het streamen van sporten : kan je in jouw land een bepaalde sportwedstrijd niet zien? Ga dan op zoek naar een land waar je dit wel kan en schakel je VPN om naar een server daar zodat je het wel kan volgen.

: kan je in jouw land een bepaalde sportwedstrijd niet zien? Ga dan op zoek naar een land waar je dit wel kan en schakel je VPN om naar een server daar zodat je het wel kan volgen. Thuiswerken : de covid-19-lockdowns hebben ervoor gezorgd dat er steeds meer mensen van thuis uit werken. Met een VPN zorgen zowel bedrijven als individuele gebruikers ervoor dat dit veiliger is.

: de covid-19-lockdowns hebben ervoor gezorgd dat er steeds meer mensen van thuis uit werken. Met een VPN zorgen zowel bedrijven als individuele gebruikers ervoor dat dit veiliger is. Goedkopere vakanties : je hebt misschien al wel vernomen dat sommige vluchten en hotels goedkoper kunnen uitvallen afhankelijk van jouw IP-adres. Gelukkig kan je dit laatste met een VPN helemaal zelf aanpassen.

: je hebt misschien al wel vernomen dat sommige vluchten en hotels goedkoper kunnen uitvallen afhankelijk van jouw IP-adres. Gelukkig kan je dit laatste met een VPN helemaal zelf aanpassen. Sneller internet : Als je je ergens bevindt waar jouw internetsnelheid naar beneden wordt getrokken, dan kan je dit met geo-spoofing omzeilen.

: Als je je ergens bevindt waar jouw internetsnelheid naar beneden wordt getrokken, dan kan je dit met geo-spoofing omzeilen. Beter voor gaming : je kan er niet enkel voor zorgen dat jouw identiteit beschermd wordt, maar de meeste VPN-providers beschermen je ook tegen vervelende DDoS-aanvallen.

: je kan er niet enkel voor zorgen dat jouw identiteit beschermd wordt, maar de meeste VPN-providers beschermen je ook tegen vervelende DDoS-aanvallen. Deblokkeren van sociale media: scholen en bedrijven kunnen sommige sociale media en game-sites blokkeren zodat je ze niet kan gebruiken. Ook hier is een VPN best handig.

Veelgestelde vragen over VPN's

Wat is de beste VPN van 2024? Momenteel staat ExpressVPN bovenaan onze lijst met de beste VPN-diensten. De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat de dienst betrouwbare en snelle serververbindingen levert, vol zit met slimme security-functies, vlot werkt op al jouw toestellen, websites en streamingdiensten goed kan deblokkeren en bovendien een uitmuntende klantenservice heeft. Dankzij de tevredenheidsgarantie kan je de dienst voor dertig dagen zonder problemen uittesten.

Waarom heb ik een VPN nodig? Er zijn veel redenen waarom je een VPN nodig kunt hebben. Een van de belangrijkste is de beveiliging van je gegevens, vooral als je onderweg bent. Hoe vaak heb je verbinding gemaakt met een wifihotspot in het openbaar, zoals in een treinstation, café of luchthaven? Wifihotspots zijn niet bijzonder veilig, maar met een VPN kan je er zeker van zijn dat niemand met je meekijkt. Een VPN beschermt je tegen nep-hotspots, die overtuigend op wifihotspots lijken, maar bedoeld zijn om gegevens en/of persoonlijke informatie van jou te stelen. Zelfs als je hiermee verbinding maakt, kunnen je gegevens door middel van de VPN niet worden onderschept. VPN's kunnen ook je privacy beschermen door je locatie te verbergen. Het stelt ons in staat om voorbij de geoblokkades te komen als we op reis zijn, wat handig is als je toegang wil tot je lokale Netflix-database. Een VPN maakt het tot slot veel moeilijker om de bron van een upload te identificeren of te zien welke websites een persoon zou kunnen hebben bezocht.

Hoe werkt een VPN? Een VPN is ontworpen om je internetgebruik veiliger, meer privé en gemakkelijker te maken. Een VPN zorgt voor een beveiligde verbinding tussen jou en de site of dienst die je wil bezoeken/gebruiken. Al het verkeer tussen jou en de site of dienst is gecodeerd en daardoor nutteloos voor buitenstaanders. Een VPN neemt hiervoor jouw internetverkeer en leidt het om via zijn eigen servers. In plaats van zo: Je apparaat -> De website En zo weer terug: De website -> Je apparaat Gaat het zo: Je apparaat -> Beveiligde VPN-servers -> De website En zo weer terug: De website -> Beveiligde VPN-servers -> Je apparaat Dat verbetert niet alleen de veiligheid, het verbergt ook jouw locatie. Je computer, smartphone, tablet of gameconsole bevindt zich misschien in Amsterdam, maar de VPN laat je verbinding maken vanuit onder meer New York, Mumbai of Napels. Dat betekent dat VPN's ook je privacy kunnen beschermen en geoblokkades kunnen omzeilen. Dat wil zeggen dat een site jouw locatie-informatie gebruikt om te beslissen of je bepaalde content te zien of te horen krijgt.

Gratis vs betaalde VPN: Welke is beter? Sommige bedrijven bieden tegenwoordig een basisdienst aan die je niets kost. Zijn gratis VPN-diensten net zo goed als hun betaalde tegenhangers? In het kort... nee. Zoals je zou verwachten, zitten er wel addertjes onder het gras. Deze beginnen meestal met een datalimiet. De gratis versie van TunnelBear beperkt je bijvoorbeeld tot 500MB per maand. Gratis producten hebben vaak ook gebruiksbeperkingen. De meeste bedrijven willen niet dat je al hun bandbreedte op torrents opneemt, dus ZPN is typerend voor het blokkeren van P2P. Dan zijn er nog advertenties en sessielimieten, alsook het algemene gebrek aan overeenkomsten. "Gratis" betekent dus vaak "zonder garanties". Gratis VPN's zijn prima voor eenvoudige eisen, maar als je op zoek bent naar iets geavanceerders, is een commercieel product het beste.

Hoe krijg ik een VPN? Gelukkig is het downloaden en installeren van jouw nieuwe VPN veel makkelijker dan het begrijpen hoe deze juist werken. Alle bovenstaande VPN's zorgen ervoor dat het installatieproces enorm eenvoudig is, of dat je de apps voor jouw mobiele toestellen eenvoudig kan installeren. Doorgaans kan je de prijzen voor hun maandelijkse kost terugvinden, maar houd er wel rekening mee dat je dit bedrag volledig op voorhand zal moeten betalen. Zodra alles geïnstalleerd is, kan je de extensies toevoegen aan jouw favoriete webbrowser en de nodige functionaliteit voorzien voor al jouw toestellen. Naast jouw computer en smartphone kan je zelfs jouw gaming consoles, tablets, tv-streamingtoestellen en zelfs je internet-router kiezen.

Zijn VPN's legaal? VPN's zijn in het grootste deel van de wereld legaal, maar sommige landen hebben VPN's helemaal verboden of hebben het gebruik ervan zeer streng beperkt. Die regels zijn relevanter voor de mensen die er wonen dan voor de mensen die erheen reizen: we zijn ons er niet van bewust dat er toeristen in de bak worden gegooid die een VPN gebruik om hun hotelwifi te beveiligen. In landen die het gebruik van VPN's wel beperken, is er vaak een onderscheid tussen goedgekeurde en niet-goedgekeurde diensten. In China moeten VPN's bijvoorbeeld worden goedgekeurd door de Chinese overheid (lees: ze gaan je gegevens waarschijnlijk niet verbergen voor de overheid). Als je een niet-goedgekeurde VPN gebruikt, kan je daar een boete krijgen. In de Verenigde Arabische Emiraten kan je zelfs een boete krijgen van meer dan een half miljoen dollar en/of in de gevangenis worden gegooid voor het gebruik van een VPN. Het is een vergelijkbaar verhaal in Rusland. In Iran kan het gebruik van een niet-goedgekeurde VPN je naar de gevangenis sturen. In Oeganda blokkeren ISP's alle VPN-diensten, Oman verbiedt niet-goedgekeurde diensten en Irak, Wit-Rusland en Turkmenistan verbieden alle VPN's. Noord-Korea overigens ook. In Nederland en België is er geen enkel verbod en kan je met een gerust hart gebruikmaken van welke VPN er ook in deze lijst staat.

Welke VPN gebruiken? De juiste VPN gebruiken, hangt af van hoe je hem wil inzetten. Wil je jezelf gewoon veilig en anoniem houden of wil je content streamen die hier niet beschikbaar is? Een VPN gebruiken met veel locaties en apps voor elk platform is een goed begin, maar uiteindelijk moet je kijken naar de locaties die jij nodig hebt. Als streaming de hoogste prioriteit heeft, zoek dan naar een VPN die je favoriete diensten zoals Netflix of iPlayer deblokkeert. Torrent-gebruikers willen uiteraard P2P-ondersteuning op zoveel mogelijk servers en een kill switch om hun identiteit geheim te houden. Een strikt no-log-beleid om ervoor te zorgen dat al je online activiteiten privé blijven, is hier ook essentieel. Veel VPN's plaatsen ook een beperking op het aantal apparaten dat je tegelijk mag gebruiken. Als je meerdere toestellen zoals laptops, smart tv's, smartphones en tablets hebt, moet je zoeken naar een dienst die je op alle apparaten kan gebruiken zonder voortdurend in en uit te loggen. Een van de beste manieren om een goede (of slechte) VPN te herkennen is het controleren van de support. Zoek naar gedetailleerde en goed geschreven inhoud waarvan die er echt nuttig uitzeit. Een live chat is ook welkom, maar niet essentieel. Ondersteuning per e-mail kan bijvoorbeeld verrassend snel zijn, want sommige diensten reageren binnen enkele minuten. Natuurlijk moet je rekening houden met de prijs, hoewel we aanraden om eerst te focussen op de features. Als de prijs je enige zorg is, bekijk dan onze lijst met de beste gratis VPN's! Kortom, zoek een VPN op basis van alles wat je ermee wilt doen. Hij hoeft niet duur te zijn en je kunt de prijs altijd later nog gebruiken om opties te elimineren voor je een definitieve keuze maakt.

Wat is een VPN? VPN staat voor Virtual Private Network, en dit zijn programma's of apps die je in staat stellen om op een veilige en versleutelde manier te surfen. Voor velen draait een VPN-dienst om privacy. Je kan ze gebruiken om jouw online leven volledig verhuld te krijgen van de ogen van jouw internet-leverancier of zelfs je overheid. De beste VPN's geven je ook de mogelijkheid om jouw IP-adres te aan te passen naar dat van een volledig andere stad of land, waardoor deze steeds aantrekkelijker zijn geworden. VPN's zijn fantastisch voor gebruikers die graag met films, series en sportwedstrijden van over de hele wereld aan de slag willen. Als je op reis bent en ziet dat jouw favoriete app verbannen is, wat in sommige landen het geval is, dan stelt een online VPN je in staat om dit toch allemaal te omzeilen. Hieronder vind je enkele VPN-reviews terug van de beste diensten op de markt. Nu diensten zoals Netflix en landen als Rusland steeds harder optreden tegen VPN's, is het belangrijk om weten welke dienst het sterkst is. Onderaan vind je bijkomende informatie terug over de software, hoe het werkt en wat het doet.

Hoe we VPN's testen

We gingen op zoek naar functies, prijs-kwaliteit en duidelijke, eerlijke prijzen. Gratis manieren om meer te weten te komen over een dienst - gratis abonnementen, proefperiodes, terugbetalingsperioden - waren belangrijk, en we zochten ook naar bedrijven die je privacy in stand houden als je je aanmeldt (geen e-mailadres vereist, proefversies beschikbaar zonder creditcards, Bitcoin beschikbaar als betaaloptie).

De officiële productpagina's vertellen je nooit alles wat je moet weten, dus ga naar de pagina's met het privacybeleid en de algemene voorwaarden om de echte details te vinden. Houdt het bedrijf meer gegevens bij dan je zou verwachten of bewaart het bedrijf deze voor een lange tijd? Wanneer kan het bedrijf informatie delen met anderen? Zijn er beperkingen voor wie zich kan inschrijven? Sommige providers zeggen dat je 18 jaar of ouder moet zijn, of dat de dienst alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is. Nog andere addertjes onder het gras?

VPN-prestaties zijn moeilijk te meten omdat er zoveel variabelen zijn, maar we hebben meerdere manieren gebruikt om te proberen de mogelijkheden van elke dienst te meten. We gebruikten eerst speedtest.net om de latentie, upload- en downloadsnelheden te meten voor een verre verbinding, herhaalden de test onmiddellijk met de VPN uitgeschakeld, en keken naar eventuele wijzigingen.

We volgden dit op met een veel kortere verbinding om een meer typische piekprestaties te zien, deden een tweede benchmark om onze resultaten te bevestigen, en voerden enkele algemene bladertesten uit - inclusief HD-video's streamen - om andere problemen te zoeken.

VPN's zullen je altijd een nieuw IP-adres geven, maar sommige diensten kunnen DNS of andere lekken hebben die aanwijzingen geven over jouw identiteit. We bezochten IPLeak.net en andere privacy sites om eventuele problemen te vinden.

Bij de client en interface waren we op zoek naar goede serverselectietools (per land, regio, server, snelheid, met filters, een Favorieten-systeem, weergave van laad- en pingtijd per server), met veel configuratieopties, maar ook een client die weg blijft wanneer je hem niet nodig hebt.

Tot slot hebben we deze individuele factoren tegen elkaar afgewogen, een totaalscore gemaakt en deze teruggebracht tot de 10 beste VPN's die er zijn. Alle software in de top vijf scoorde minstens 70 van de 100 punten.