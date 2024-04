De 3 beste goedkope VPN's van 2024 - TechGeek (2024)

In een tijd waarin online privacy en beveiliging van het grootste belang zijn, is het vinden van een betrouwbare VPN-service cruciaal. Maar betekent dat altijd dat je diep in de buidel moet tasten voor premium bescherming? Gelukkig niet! Als je op zoek bent naar een goedkope VPN zonder in te boeten aan betrouwbaarheid of kwaliteit, raden we NordVPN aan als onze topkeuze.

Bij Techgeek hebben we veel ervaring met een aantal verschillende VPN's, en op basis van onze evaluaties vinden we dat NordVPN de ultieme keuze is voor wie een betaalbare VPN-dienst zoekt. Hoewel Surfshark ook een uitstekende optie is, hebben we uiteindelijk gekozen voor NordVPN vanwege zijn uitzonderlijke prestaties en uitgebreide functies.

Wil je meer weten over hun functionaliteiten, lees dan zeker verder! In dit artikel duiken we dieper in de beste goedkope VPN's en laten we je kennismaken met de 3 beste opties die niet alleen indrukwekkende beveiliging bieden, maar ook vriendelijk zijn voor je portemonnee. We bespreken ook belangrijke overwegingen bij het kiezen van een goedkope VPN, waaronder snelheid, beveiligingsfuncties en serverlocaties. We leggen uit waarom deze elementen van vitaal belang zijn voor je online privacy en toegang tot geo-beperkte inhoud.

Wat is de beste goedkope VPN?

VPN Ons oordeel Prijs 1. NordVPN 9,5/10 €3,79/mnd (+3 maanden gratis) Ga naar NordVPN 2. Surfshark 9,0/10 €2,69/mnd (+4 maanden gratis) Ga naar Surfshark 3. Cyberghost VPN 8,8/10 €2,11/mnd (+3 maanden gratis) Ga naar Cyberghost

1. NordVPN

NordVPN staat bekend als een van de meest vooraanstaande VPN-providers op de markt, met een reputatie voor zowel snelheid als beveiliging. Het biedt een scala aan functies die het een uitstekende keuze maken voor diegenen die op zoek zijn naar een betrouwbare service tegen een betaalbare prijs.

Een aspect dat NordVPN onderscheidt, is het gebruik van ‘Double VPN' technologie, waarbij verkeer over twee verschillende servers wordt geleid voor extra encryptie. Dit, in combinatie met de sterke AES-256 encryptie, zorgt voor een zeer hoge standaard van privacy en veiligheid.

Vanuit mijn persoonlijke ervaring, biedt NordVPN een zeer intuïtieve gebruikerservaring, met applicaties die gemakkelijk te gebruiken zijn op verschillende platformen, zoals Windows, macOS, iOS en Android. De snelheid van NordVPN is ook opmerkelijk; het heeft weinig impact op de snelheid van je internetverbinding, wat ideaal is voor streaming en downloaden.

Een ander belangrijk voordeel van NordVPN is het no-log policy, wat betekent dat ze geen gebruikersactiviteit bijhouden. Dit is een cruciaal punt voor de privacybewuste gebruikers. Bovendien, met meer dan 5000 servers wereldwijd, biedt het bedrijf een ruime keuze aan servers en dus een goede toegankelijkheid.

Belangrijkste troeven

Sterke encryptie en privacybescherming : Met AES-256-bit encryptie en een strikt geen-logbestandenbeleid, is NordVPN een van de veiligste VPN's op de markt.

: Met AES-256-bit encryptie en een strikt geen-logbestandenbeleid, is NordVPN een van de veiligste VPN's op de markt. Double VPN : Deze functie stuurt je internetverkeer door twee verschillende servers voor een dubbele laag encryptie.

: Deze functie stuurt je internetverkeer door twee verschillende servers voor een dubbele laag encryptie. Breed servernetwerk : Met meer dan 5000 servers in verschillende landen heb je altijd toegang tot een snelle en stabiele verbinding.

: Met meer dan 5000 servers in verschillende landen heb je altijd toegang tot een snelle en stabiele verbinding. Geschikt voor streaming : NordVPN werkt met diverse streamingdiensten, waaronder Netflix, zodat gebruikers geo-restricties kunnen omzeilen.

: NordVPN werkt met diverse streamingdiensten, waaronder Netflix, zodat gebruikers geo-restricties kunnen omzeilen. P2P-ondersteuning : De VPN biedt geoptimaliseerde servers voor P2P-verkeer, wat belangrijk is voor degenen die torrents willen downloaden.

: De VPN biedt geoptimaliseerde servers voor P2P-verkeer, wat belangrijk is voor degenen die torrents willen downloaden. CyberSec-functie: Deze biedt extra bescherming tegen advertenties en mogelijke online dreigingen.

Op dit moment kan je NordVPN aanschaffen voor €3,79/mnd (+3 maanden gratis) bij een 2-jarig abonnement. Bovendien biedt NordVPN ook een 30-dagen-niet-goed-geld-terug-garantie, dus je kan het zonder enig risico 30 dagen uitproberen.

2. Surfshark

Surfshark is een opmerkelijke speler op de markt van VPN's en biedt een aantrekkelijke balans tussen prijs, snelheid en functionaliteit. Wat Surfshark onderscheidt, is de combinatie van een gebruiksvriendelijke interface, sterke beveiligingsfuncties en de mogelijkheid om een onbeperkt aantal apparaten aan te sluiten. Deze aspecten maken het een voortreffelijke keuze voor gezinnen of individuen met veel apparaten.

Hoewel NordVPN vaak wordt beschouwd als de gouden standaard in de VPN-industrie, dankzij zijn uitgebreide servernetwerk en geavanceerde beveiligingsfuncties, staat Surfshark heel dicht bij deze toppositie, voornamelijk door zijn competitieve prijsstelling en vergelijkbare functies. In vergelijking met NordVPN kan Surfshark soms iets langzamer zijn in termen van snelheid, maar het biedt nog steeds uitstekende prestaties en betrouwbaarheid. NordVPN heeft mogelijk een licht voordeel in server diversiteit en snelheid, maar dit verschil is in dagelijks gebruik vaak verwaarloosbaar.

Een punt waar Surfshark echt schittert, is de prijsstelling. Het is vaak goedkoper dan NordVPN, vooral bij langere abonnementen, wat het een aantrekkelijke optie maakt voor budgetbewuste consumenten. Bovendien, met zijn no-logs beleid en de recente onafhankelijke audits die de beveiliging en privacypraktijken bevestigen, biedt het een geruststellende transparantie die essentieel is voor vertrouwen in een VPN-provider.

Belangrijkste troeven

Prijs-Kwaliteitverhouding : Surfshark biedt een uitstekende service tegen een lagere prijs dan veel van zijn concurrenten.

: Surfshark biedt een uitstekende service tegen een lagere prijs dan veel van zijn concurrenten. Onbeperkte Apparaten : In tegenstelling tot veel andere VPN-diensten, kun je met Surfshark een onbeperkt aantal apparaten aansluiten.

: In tegenstelling tot veel andere VPN-diensten, kun je met Surfshark een onbeperkt aantal apparaten aansluiten. Sterke Encryptie : Surfshark gebruikt AES-256 encryptie, wat bank-grade beveiliging biedt.

: Surfshark gebruikt AES-256 encryptie, wat bank-grade beveiliging biedt. No-Logs Beleid : Het bedrijf houdt geen logs bij van gebruikersactiviteiten, wat de privacy ten goede komt.

: Het bedrijf houdt geen logs bij van gebruikersactiviteiten, wat de privacy ten goede komt. CleanWeb : Surfshark biedt een ingebouwde adblocker en malwarebescherming met hun CleanWeb-functie.

: Surfshark biedt een ingebouwde adblocker en malwarebescherming met hun CleanWeb-functie. MultiHop: MultiHop laat gebruikers verbinding maken via meerdere landen om hun sporen verder te verbergen en de beveiliging te verhogen.

Op dit moment kan je Surfshark aanschaffen voor €2,69/mnd (+4 maanden gratis) bij een 2-jarig abonnement. Bovendien bieden ze net als NordVPN ook een 30 dagen geldteruggarantie, dus je kan het zonder enig risico 30 dagen uitproberen.

3. CyberGhost

CyberGhost VPN is een prominente speler in de VPN-markt die bekend staat om zijn goede balans tussen prijs, functionaliteit en gebruiksgemak. Terwijl het misschien niet de absolute marktleider is zoals NordVPN of Surfshark, biedt CyberGhost een solide service die voor veel gebruikers aantrekkelijk kan zijn.

Een van de onderscheidende kenmerken van CyberGhost is de gebruiksvriendelijke interface. Het is ontworpen om beginners wegwijs te maken in de wereld van VPN's zonder te overweldigen met technische jargon of complexe configuratieopties. Dit maakt het een uitstekende keuze voor diegenen die nieuw zijn met VPN's of die eenvoud en gemak prefereren.

Wat betrouwbaarheid betreft, biedt CyberGhost stabiele en snelle verbindingen, met een groot netwerk van servers wereldwijd. Dit betekent dat je meestal een server kunt vinden die je behoeften vervult, of het nu gaat om streaming, het downloaden van bestanden of het gewoon veilig surfen op het internet.

In vergelijking met NordVPN en Surfshark, valt CyberGhost op door zijn gespecialiseerde servers die zijn geoptimaliseerd voor verschillende activiteiten, zoals streaming en torrenting. Hoewel NordVPN bekend staat om zijn geavanceerde beveiligingsfuncties en Surfshark om zijn ongelooflijke prijs-kwaliteitverhouding, biedt CyberGhost een compromis dat voor velen aantrekkelijk is. Het heeft niet zo veel extra beveiligingsfuncties als NordVPN, maar het is gebruiksvriendelijker. Daarnaast biedt het ook wel een langere geld-terug-garantie periode, dus je kan het langer uitproberen om uit te zoeken of dit de VPN is die je zoekt.

Belangrijkste troeven

Gebruiksgemak : Een intuïtieve interface en gemakkelijke installatieproces.

: Een intuïtieve interface en gemakkelijke installatieproces. Serveraanbod : Meer dan 7.000 servers in meer dan 90 landen.

: Meer dan 7.000 servers in meer dan 90 landen. Geoptimaliseerde servers: Speciale servers voor streaming en torrenting.

Speciale servers voor streaming en torrenting. Privacy : Strikt geen logbestandenbeleid en gevestigd in Roemenië, buiten de jurisdictie van de '14 eyes' surveillance.

: Strikt geen logbestandenbeleid en gevestigd in Roemenië, buiten de jurisdictie van de '14 eyes' surveillance. Veiligheid : Sterke encryptieprotocollen inclusief OpenVPN, IKEv2, en WireGuard.

: Sterke encryptieprotocollen inclusief OpenVPN, IKEv2, en WireGuard. Geld-terug-garantie: Een royale 45 dagen geld-terug-garantie.

Op dit moment kun je CyberGhost VPN aanschaffen voor slechts €2,11 per maand bij een 2-jarig abonnement, waarbij je bovendien 3 maanden gratis krijgt. Net als NordVPN biedt CyberGhost ook een geldteruggarantie, maar dan voor een periode van 45 dagen, zodat je het zonder enig risico 45 dagen kunt uitproberen.

Waar moet je op letten bij de keuze van een goedkope VPN?

Bij het kiezen van een goedkope VPN zijn er verschillende belangrijke aandachtspunten die je in overweging moet nemen om ervoor te zorgen dat je nog steeds een dienst van hoge kwaliteit krijgt voor een lagere prijs. Hier zijn enkele van de belangrijkste factoren:

Beveiliging : Een goede VPN moet sterke encryptie bieden, zoals AES-256, om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig zijn. Kijk ook naar extra beveiligingsfuncties zoals een kill switch, die je internetverbinding verbreekt als de VPN onverwacht uitvalt, om te voorkomen dat je gegevens blootgesteld worden.

: Een goede VPN moet sterke encryptie bieden, zoals AES-256, om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig zijn. Kijk ook naar extra beveiligingsfuncties zoals een kill switch, die je internetverbinding verbreekt als de VPN onverwacht uitvalt, om te voorkomen dat je gegevens blootgesteld worden. Privacybeleid : Lees het privacybeleid zorgvuldig door. Een VPN moet een strikt no-logs beleid hebben, wat betekent dat het geen informatie bijhoudt over jouw online activiteiten. Controleer of dit beleid is bevestigd door onafhankelijke audits.

: Lees het privacybeleid zorgvuldig door. Een VPN moet een strikt no-logs beleid hebben, wat betekent dat het geen informatie bijhoudt over jouw online activiteiten. Controleer of dit beleid is bevestigd door onafhankelijke audits. Snelheid : Goedkoop mag niet ten koste gaan van prestaties. Zorg ervoor dat de VPN-servers snel en betrouwbaar zijn, zodat je geen last hebt van significante snelheidsverminderingen tijdens het browsen, streamen of downloaden.

: Goedkoop mag niet ten koste gaan van prestaties. Zorg ervoor dat de VPN-servers snel en betrouwbaar zijn, zodat je geen last hebt van significante snelheidsverminderingen tijdens het browsen, streamen of downloaden. Serverlocaties : Een ruime keuze aan servers in verschillende landen is belangrijk om geografische blokkades te omzeilen en toegang te krijgen tot een breed scala aan content.

: Een ruime keuze aan servers in verschillende landen is belangrijk om geografische blokkades te omzeilen en toegang te krijgen tot een breed scala aan content. Gebruiksgemak : De VPN moet gebruiksvriendelijk zijn met een eenvoudige interface en eenvoudige installatieprocessen, zodat ook niet-technische gebruikers het gemakkelijk kunnen instellen en gebruiken.

: De VPN moet gebruiksvriendelijk zijn met een eenvoudige interface en eenvoudige installatieprocessen, zodat ook niet-technische gebruikers het gemakkelijk kunnen instellen en gebruiken. Functies : Kijk of de VPN functies biedt zoals een adblocker, malwarebescherming, of MultiHop-verbindingen voor extra privacy.

: Kijk of de VPN functies biedt zoals een adblocker, malwarebescherming, of MultiHop-verbindingen voor extra privacy. Proefperiode en terugbetalingsbeleid : Zoek naar VPN-diensten die een gratis proefperiode of een geld-terug-garantie bieden, zodat je de service kunt testen zonder financieel risico.

: Zoek naar VPN-diensten die een gratis proefperiode of een geld-terug-garantie bieden, zodat je de service kunt testen zonder financieel risico. Reputatie: Onderzoek de reputatie van de VPN-provider. Beoordelingen en ervaringen van andere gebruikers kunnen inzicht bieden in de betrouwbaarheid en kwaliteit van de dienst.

Dus, als jij op zoek bent naar de juiste VPN die aansluit bij jouw specifieke behoeften, onthoud dan dat de markt veel meer te bieden heeft dan een one-size-fits-all oplossing. Of je nu de voorkeur geeft aan de ijzersterke beveiliging ten koste van wat snelheid, of het belangrijker vindt om je favoriete series te bekijken op internationale streamingplatforms, de keuze is aan jou. Staar je niet blind op enkel de prijs of populariteit; de beste VPN voor jou is degene die een perfect evenwicht biedt tussen veiligheid, snelheid en extra functies.

Is een gratis VPN even goed?

Wanneer je tussen een gratis VPN en een betaalde, goedkope VPN moet kiezen, is het van belang om na te denken over wat je werkelijk waardeert: kostenefficiëntie of betrouwbaarheid en prestaties. Gratis VPN's kunnen verleidelijk lijken, maar vaak houden ze bepaalde risico's in en zijn ze beperkt qua mogelijkheden.

Een gratis VPN kan handig zijn voor sporadisch gebruik of om de dienst eens uit te proberen. Echter, ze hebben vaak beperkingen zoals datalimieten, tragere verbindingssnelheden en een beperkt aantal servers. Bovendien kunnen gratis VPN-services soms inkomsten genereren door gebruikersgegevens bij te houden en te verkopen aan derden, wat een directe inbreuk is op jouw privacy.

Aan de andere kant biedt een betaalde, goedkope VPN meestal een betere balans tussen kosten en prestaties. Je krijgt vaak toegang tot een breder scala aan servers, betere snelheden, en sterkere beveiligingsopties, zoals strikte no-log-beleid en kill switches. Goedkope VPN's kunnen ook voordeliger zijn op de lange termijn, met name als je kiest voor een abonnement voor een langere periode.

Persoonlijk zou ik adviseren om te investeren in een goedkope, betrouwbare VPN zoals NordVPN, vooral als je regelmatig internet en waarde hecht aan je online privacy en veiligheid. Het is de investering waard als je bedenkt dat je gegevens en online activiteiten beschermd zijn. Bij het selecteren van een goedkope VPN, zoek naar een die een goede reputatie heeft, transparant is over hun privacybeleid, en positieve beoordelingen heeft van andere gebruikers. De VPNs die we hier hebben toegelicht, zijn sowieso allemaal een goede en betrouwbare keuze!

Algemene conclusie

Alle premium aanbieders bieden VPN aan tegen buitengewoon lage prijzen. De maandelijkse kosten variëren van 2,11 euro tot 3,69 euro als je kiest voor abonnementsmodellen met een duur van 12 tot 24 maanden. Dit maakt VPN eigenlijk goedkoper dan ooit tevoren.

Naast de lage prijs hebben onze geselecteerde aanbieders nog een ander voordeel: ze bieden allemaal een geld-terug-garantie van minstens 30 dagen.

Kortom: Omdat veel aanbieders met elkaar concurreren om klanten, profiteer je van buitengewoon goede diensten tegen lage prijzen van premium aanbieders. Het enige wat je hoeft te doen is een keuze te maken die past bij je behoeften. Dat is geen gemakkelijke beslissing met deze drie, want meestal zijn het alleen de details die het verschil maken.

