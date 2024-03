De 5 beste VPN-diensten voor streaming in 2024 - GoStreaming.nl (2024)

Wat zijn de beste VPN-diensten voor streaming? Na grondig testen komen deze 5 als beste uit de bus voor Netflix, Disney Plus, HBO Max en meer.

Of het nu gaat om het deblokkeren van regionaal beperkte films en tv-shows, het veilig streamen van jouw favoriete sportevenementen of het omzeilen van censuur op bepaalde platformen, een goede VPN helpt hierbij.

Van snelheid1 en betrouwbaarheid tot serverlocaties en gebruiksvriendelijkheid, we hebben de belangrijkste kenmerken per VPN-dienst onderzocht zodat jij tot een geredeneerde beslissing kan komen.

In dit artikel: Wat is een goede VPN voor streaming?

NordVPN Snelheidstest

ExpressVPN Snelheidstest

SurfShark Snelheidstest

PureVPN Snelheidstest

Private Internet Access Snelheidstest



Wat is een goede VPN voor streaming?

Een goede streaming VPN moet in de eerste plaats snel zijn, zodat je al je favoriete content zonder bufferen of haperen kunt bekijken. Daarnaast is het belangrijk dat je bekende streamingdiensten zonder problemen kunt bereiken, zowel via Nederlandse servers als Amerikaanse servers. Niet elke VPN-dienst is even goed in het ontwijken van geo-blokkeringen, daarom is het belangrijk dat je de juiste VPN-dienst kiest.

Na grondig testen van verschillende VPN-diensten hebben we een lijst samengesteld van de 5 beste die geschikt zijn voor streaming. Elke VPN-dienst in dit artikel voldoet aan onze criteria om een goede “Streaming VPN” te zijn.

NordVPN – de beste voor persoonlijk gebruik ExpressVPN – het beste van het beste SurfShark – VPN voor de hele familie PureVPN – beste goedkope VPN Private Internet Access – beste voor torrents

NordVPN

De beste voor persoonlijk gebruik – vanaf €3,99 via nordvpn.com

NordVPN is misschien wel de populairste VPN-dienst ter wereld, en dat heeft een goede reden. NordVPN is in zijn prijsklasse gewoonweg de beste VPN die je kan vinden. Met een maandelijkse prijs vanaf €3,99 bevind NordVPN zich in het middensegment en zal voor Jan Modaal dan ook de beste keuze zijn

NordVPN Aantal servers 6000+ in ongeveer 60 landen Gelijktijdige verbindingen 6 Protocollen Eigen versie van WireGuard (NordLynx), OpenVPN, IKEv2 Werkt met streamingdiensten Netflix, Disney Plus, Prime Video, HBO Max, BBC iPlayer, VTM Go en meer Prijs Vanaf €3,99 per maand Officiële website nordvpn.com

Snelheidstest

NordVPN Geen VPN Nederlandse Server Amerikaanse server Downloadsnelheid (Mb/s) 129,25 124,17 112,13 Uploadsnelheid (Mb/s) 73,91 69,47 63,12

ExpressVPN

Het beste van het beste – vanaf €6,67 via expressvpn.com

Mag het wat meer zijn? ExpressVPN steekt er op bijna elk vlak bovenuit, maar met een prijskaartje vanaf €6,67 per maand is deze VPN-dienst niet bepaald goedkoop. Wil je écht het beste van het beste hebben, dan kan je ExpressVPN zeker overwegen.

ExpressVPN Aantal servers Ongeveer 3000 servers in 100+ landen Gelijktijdige verbindingen 5 Protocollen OpenVPN, IKEv2 en Lightway Werkt met streamingdiensten Netflix, Disney Plus, Prime Video, HBO Max, BBC iPlayer, VTM Go en meer Prijs Vanaf €6,67 per maand Officiële website expressvpn.com

Snelheidstest

ExpressVPN Geen VPN Nederlandse Server Amerikaanse server Downloadsnelheid (Mb/s) 129,25 124,62 116,21 Uploadsnelheid (Mb/s) 73,91 71,40 66,19

SurfShark

VPN voor de hele familie – vanaf €2,49 via surfshark.com

Surfshark is een relatief nieuwe VPN-speler, maar is sinds zijn ontstaan in 2018 uitgegroeid tot een echte grootmacht. Surfshark biedt niet alleen een onbeperkt aantal verbindingen, maar is daarnaast ook nog eens geschikt om populaire streamingdiensten te deblokkeren. Het lukte ons niet altijd om met de Amerikaanse Prime Video bibliotheek te deblokkeren, maar het deblokkeren van streamingdiensten zoals Netflix, Disney Plus en HBO Max verliep dan weer vlekkeloos. Surfshark is absoluut een aanrader voor het hele gezin, vooral vanwege de onbeperkte verbindingen.

Surfshark Aantal servers Ongeveer 3200 servers in 100+ landen Gelijktijdige verbindingen Onbeperkt Protocollen OpenVPN, IKEv2 en WireGuard Werkt met streamingdiensten Netflix, Disney Plus, HBO Max, BBC iPlayer, VTM Go en meer Prijs Vanaf €2,49 per maand Officiële website surfshark.com

Snelheidstest

Surfshark Geen VPN Nederlandse Server Amerikaanse server Downloadsnelheid (Mb/s) 129,25 116,14 109,83 Uploadsnelheid (Mb/s) 73,91 65,91 59,99

PureVPN

Beste goedkope VPN dienst – vanaf €1,79 via purevpn.com

PureVPN werd opgericht in 2007, en behoort daardoor tot een van de oudere VPN-diensten. PureVPN heeft altijd al een reputatie gehad als een degelijke VPN-optie – niet baanbrekend, maar zeker niet slecht. De afgelopen jaren heeft PureVPN aanzienlijke veranderingen ondergaan, waaronder een vernieuwde huisstijl en, misschien nog belangrijker, een prijsverlaging. Door deze prijsverlaging is PureVPN een van de goedkoopste ‘Premium’ VPN-diensten. Net als elke andere VPN-dienst in deze lijst, kun je PureVPN perfect gebruiken om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot de Amerikaanse Netflix-bibliotheek.

Niet alles is rozengeur en maneschijn; de app en interface van PureVPN zijn vrij traag. Bovendien merkten we dat de snelheidsresultaten van PureVPN-servers zeer wisselend waren. NordVPN was over het algemeen stabiel qua snelheid, Bij PureVPN is het een kwestie van geluk hebben.

PureVPN Aantal servers 6500+ servers in 70+ landen Gelijktijdige verbindingen 10 Protocollen OpenVPN, IKEv2 en WireGuard Werkt met streamingdiensten Netflix, Disney Plus, BBC iPlayer, VTM Go en meer Prijs Vanaf €1,79 per maand Officiële website purevpn.com

Snelheidstest

PureVPN Geen VPN Nederlandse Server Amerikaanse server Downloadsnelheid (Mb/s) 129,25 99,42 79,29 Uploadsnelheid (Mb/s) 73,91 57,44 40,61

Private Internet Access

De beste voor torrents – vanaf €1,99 via privateinternetaccess.com

Private Internet Access, of PIA, is een VPN-dienst die zich vooral inzet voor de privacy en beveiliging van de gebruiker. PIA is perfect bruikbaar voor streaming, maar omdat deze VPN zich zodanig inzet op privacy zijn de resultaten wel wat wisselvallig. Het is soms even zoeken naar de juiste server voor de juiste streamingdienst. Waar PIA wel echt uitblinkt, is in het anoniem downloaden van torrents.

Gebruik jij liever torrents dan traditionele streamingdiensten, dan is PIA de betere keuze. Blijf je hier liever van weg, dan raden we een andere VPN-dienst uit deze lijst aan.

PIA VPN Aantal servers 6500+ servers in 70+ landen Gelijktijdige verbindingen 10 Protocollen OpenVPN, IKEv2, SOCKS5 en WireGuard Werkt met streamingdiensten Netflix, BBC iPlayer, HBO Max VTM Go en meer Prijs Vanaf €1,99 per maand Officiële website privateinternetaccess.com

Snelheidstest

PIA VPN Geen VPN Nederlandse Server Amerikaanse server Downloadsnelheid (Mb/s) 129,25 103,11 92,79 Uploadsnelheid (Mb/s) 73,91 63,82 49,78