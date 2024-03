Wat is de beste VPN in 2024? Onze VPN-ranglijst om snel de 5 beste VPN’s van dit jaar te ontdekken. Bedekte landen, servers, abonnementsprijzen en meer.

Sinds de komst van de Covid-19-pandemie is het gebruik van VPN’s (virtuele particuliere netwerken) individuele gebruikers sterk gegroeid VPN's zijn onmisbare hulpmiddelen geworden voor miljoenen mensen over de hele wereld die hun online privacy willen behouden en willen genieten van een veilige internetverbinding.

Of u nu geografische beperkingen op bepaalde inhoud wilt omzeilen of uw persoonlijke gegevens wilt beschermen tegen een kwaadwillige aanval, een VPN is een must-have geworden om vertrouwelijk op internet te surfen.

Wat is een VPN?

Voordat we tot de kern van de zaak komen, is een snelle herinnering op zijn plaats. Wat is een VPN precies? Een virtueel particulier netwerk is een digitaal hulpmiddel dat een veilige en privé-internetverbinding tot stand brengt tussen uw apparaat en de website waartoe u toegang wilt krijgen. Daartoe leidt de VPN-app uw internetverbinding via een van de beveiligde servers van de provider en camoufleert zo uw echte IP-adres.

Daarom is VPN een essentieel hulpmiddel geworden voor het beschermen van uw online privacy , surfen op internet zonder te worden gevolgd door tientallen trackers en toegang krijgen tot websites die zijn geblokkeerd vanwege geografische beperkingen.

Het gebruik van VPN’s is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, vooral vanwege hun vermogen om inhoudsbeperkingen te omzeilen die zijn opgelegd door sommige streamingplatforms zoals Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video .

Gebruik een VPN in 2024: onze selectie

Maar welke VPN moet je kiezen voor een dienst die zijn beloften waarmaakt? Het kiezen van een VPN kan inderdaad een hele klus zijn vanwege het grote aantal aanbieders dat op de markt beschikbaar is. Sommige VPN’s onderscheiden zich echter door hun prestaties, veiligheid en prijs-kwaliteitverhouding. Hier is onze VPN-ranglijst van de beste providers voor het jaar 2024.

NordVPN

NordVPN behoort tot de beste VPN's van 2024 en valt op door zijn hoge beveiligingsniveau en zijn strikte beleid om niet te loggen. NordVPN is een van de best beoordeelde VPN-diensten vanwege de kwaliteit van zijn diensten en de betrouwbaarheid van zijn tools.

Het biedt een verscheidenheid aan krachtige geavanceerde beveiligingsfuncties, waaronder servers met een capaciteit van 10 Gbps en bescherming tegen malware .

Aantal servers: meer dan 6000

Bestreken landen: 61 met een statisch IP-adres in 18 landen

Gelijktijdige verbindingen toegestaan: 6

Abonnementen: maandelijks, jaarlijks, halfjaarlijks met keuze uit 4 pakketten

Prijs: Van € 3,99 tot € 16,59 per maand, afhankelijk van de duur en het pakket

Surfhaai

Surfshark is een andere top-VPN in 2024. Het heeft een strikt beleid om niet te loggen en bevat eigen antivirusprogramma's in sommige van zijn abonnementen.

Bovendien stelt Surfshark geen limiet aan het aantal verbonden apparaten, wat een aanzienlijk voordeel is voor gebruikers met meerdere apparaten. Je kunt Surfshark vrijblijvend testen op je Android- of iOS-smartphone dankzij de gratis proefperiode van 7 dagen.

Aantal servers: ruim 3200

Bestreken landen: 100 landen met een statisch IP-adres in 11 landen

Gelijktijdige verbindingen toegestaan: Onbeperkt

Abonnementen: maandelijks, jaarlijks, halfjaarlijks met keuze uit 3 pakketten

Prijs: Van € 2,29 tot € 21,99 per maand, afhankelijk van de duur en het pakket

ExpressVPN

ExpressVPN staat bekend om zijn uitgebreide wereldwijde dekking en onberispelijke beveiliging. Het biedt ook een verscheidenheid aan functies, waaronder servers met hoge capaciteit en solide bescherming tegen malware.

ExpressVPN heeft onlangs een wachtwoordbeheerder en bescherming tegen SDNL-aanvallen toegevoegd, waardoor het een van de meest uitgebreide VPN's is op het gebied van beveiligingsfuncties.

Aantal servers: meer dan 3000

Bestreken landen: 105 landen

Gelijktijdige verbindingen toegestaan: 5 tot 8, afhankelijk van het besturingssysteem

Abonnementen: maandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks met één pakket

Prijs: Van € 6,34 tot € 12,30 per maand, afhankelijk van de duur

CyberGhost-VPN

CyberGhost VPN valt op door zijn grote aantal servers en een hoog beveiligingsniveau. Het heeft ook een strikt beleid om niet te loggen en bevat Intego-antivirus in sommige van zijn abonnementen.

Ten slotte heeft CyberGhost VPN de Windows Security Suite-tool ontwikkeld, speciaal ontworpen voor gebruikers van dit besturingssysteem dat bekend staat om zijn kwetsbaarheid voor malware-aanvallen. Je kunt het gratis testen met een gratis proefperiode van 1-7 dagen.

Aantal servers: meer dan 11.000

Bestreken landen: 100 landen met een statisch IP-adres in 5 landen

Gelijktijdige verbindingen toegestaan: 7

Abonnementen: maandelijks, halfjaarlijks, halfjaarlijks met één pakket

Prijs: Van € 2,19 tot € 11,99 per maand, afhankelijk van de duur

Atlas VPN

Atlas VPN is de enige aanbieder in onze selectie die gratis slots aanbiedt aan zijn gebruikers, hoewel het het maandelijkse datagebruik beperkt tot een quotum van 5 GB. De betaalde abonnementen bieden echter een verscheidenheid aan functies, waaronder servers met hoge capaciteit en bescherming tegen malware.

Aantal servers: meer dan 1000

Bestreken landen: 41 landen

Gelijktijdige verbindingen toegestaan: Onbeperkt

Abonnementen: maandelijks, jaarlijks, driejaarlijks met één pakket

Prijs: Van € 1,59 tot € 11,22 per maand, afhankelijk van de duur

Conclusie

In het huidige digitale tijdperk is het gebruik van een VPN meer dan alleen een gemak geworden: het is een noodzaak. Of u nu online tracking wilt vermijden of zonder beperkingen toegang wilt krijgen tot online-inhoud, een VPN kan u de veiligheid en privacy bieden die u nodig heeft.

Betrouwbare VPN-services beschermen uw online activiteiten en bieden extra beveiligingsfuncties, waardoor ze perfect zijn voor dagelijks gebruik. Met onze selectie van de beste VPN’s voor 2024 die in dit artikel wordt gepresenteerd, zou u een dienst moeten kunnen vinden die aan uw specifieke behoeften voldoet.