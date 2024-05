Dé beste smartwatch voor dames van 2023: bekijk ze nu. (2024)

Laatste update: 22 juni 2023 door Jidde Wiegertjes

De beste smartwatches voor vrouwen die je momenteel kunt kopen.

De beste smartwatch voor dames is net zo goed een goede smartwatch voor iedereen, maar de opties variëren in stijl, prijs en functies.

Wij denken dat elk persoon tevreden zal zijn met de smartwatches in deze lijst, maar deze modellen zijn speciaal getest op onderwerpen die vrouwen meer aangaan. Zo hebben wij meer gekeken naar het design, de grootte van de polsband zodat deze ook geschikt is voor een kleinere pols en de mogelijkheid tot gezondheidsfuncties, zoals: menstruatiecyclus- en zwangerschapsmetingen(1).

Toch, niet elke smartwatch voor dames is hetzelfde. De modellen verschillen enorm per merk in design, prijs, functies en nauwkeurigheid. Voor deze test hebben wij gekeken naar specifieke vragen dames, zoals: Welke smartwatch is de beste van 2023? Kun je zwemmen met een smartwatch? Kan een smartwatch tegen zout water en kan een dames smartwatch menstruatiemetingen bijhouden?

‘’Ondanks dat deze lijst zich speciaal richt op de beste smartwatch voor dames zijn alle modellen die genoemd worden een goede keuze voor elk persoon. Een smartwatch is niet speciaal gemaakt voor een gender maar voor specifieke behoeften van een persoon’’

Wat is de beste smartwatch voor dames?

We hebben dozijnen verschillende smartwatches onder de loep genomen van verschillende prijzen, designs, formaten en merken waaruit een lijst is gekomen waarvan wij denken dat dit de beste smartwatches voor dames zijn. Onze huidige topper is de Apple Watch series 7. Geprijst op ongeveer €450,-, heeft deze smartwatch alles wat je nodig zult hebben.

Voor de Samsung-eigenaar is de Apple Watch Series 7 niet je beste optie. Hiervoor hebben wij een alternatief, namelijk de nieuwste Samsung Galaxy Watch 4. Deze smartwatch heeft een sportief design en is uitgerust met de meest nauwkeurige sensoren. Het model begint ook al bij een prijs van €250,- euro en de ‘classic’ versie vanaf €300,- euro.

Een derde alternatief is de Fitbit Sense. De Fitbit Sense is ook een smartwatch van de meest hoogwaardige kwaliteit. Opvallend is dat deze smartwatch de meest holistische kijk geeft op je gezondheid van alle smartwatches in de markt. Hiermee classificeren wij het liever ook als gezondheidshorloge (2). Een meer dan waardig alternatief op de bovenstaande smartwatches en beschikbaar vanaf €240,- euro.

Overzicht van de 5 beste dames smartwatches van dit moment

De beste smartwatch voor dames

1. Apple Watch series 7 Score: 9.3 van 10

De nieuwste versie van de zeer succesvolle Apple Watch series; de Apple Watch series 7. Niet alleen de beste smartwatch voor dames, maar de beste smartwatch in het algemeen.

In deze smartwatch zitten metingen voor hardlopen, fietsen en fitness ingebouwd en de smartwatch detecteert automatisch wanneer, en welke sport je aan het uitoefenen bent.

De Apple Watch series 7 heeft alle wat de series 6 ook had en gaat hier verder op in. Zo is het fijne always-on display meegenomen en heb je de mogelijkheid om deze tot 70% helderder te laten schijnen. Daarnaast is de vernieuwde always-on display tot wel 20% groter dan bij de versie 6.

Wat wij persoonlijk ook erg fijn vinden aan de Apple Watch series 7 is de ingebouwde bloedzuurstofmeter (SpO2) waardoor je zuurstofsaturatie in je bloed redelijk nauwkeurig kunt meten.

Het enige probleem van de Apple Watch series is – nog steeds – de relatief korte batterijduur. Met een batterijduur van ongeveer 18 uur doet het model helaas nog steeds af aan sommige andere smartwatches. Toch weerhoudt het ons er niet van om deze smartwatch op de eerste plek te plaatsen.

De Apple Watch heeft een speciale focus op onderdelen die je levensreddend kunnen zijn. Zo zit er een ingebouwde valdetectie ingebouwd waardoor alarmcentrales ingeschakeld kunnen worden wanneer iemand een harde smak maakt. De Apple Watch heeft uitgebreide slaapmetingen waardoor je slaap goed in kaart kunt brengen, mits je de juiste apps hiervoor gebruikt.

Zwangerschapsmetingen kunnen uitgevoerd worden met de nieuwe Apple Watch 7, maar hiervoor moet je wel gebruiken maken van third-party applicaties. Dit zit dus niet ingebouwd in de nieuwe smartwatch.

Daarnaast kan de ECG-scanner hartritmestoornissen meten. Let wel op: een smartwatch dient nooit als vervanger voor medisch advies, ga hiervoor altijd naar de huisarts!

Voordelen Vernieuwde always-on display die tot wel 70 procent helderder is

Vernieuwde always-on display die tot wel 70 procent helderder is Het scherm is vergroot (20%) en minder vierkant

Het scherm is vergroot (20%) en minder vierkant Meest uitgebreide smartwatch die er is door de gezondheidsfuncties Nadelen Batterijduur van 18 uur

De beste Samsung smartwatch voor dames

De Galaxy Watch 4 is – naast de Apple Watch – een smartwatch van de hoogste kwaliteit. Samsung heeft voor zijn laatste smartwatches het actieve eruit gehaald, zoals bij de Samsung Galaxy Watch Active 2. In plaats hiervan hebben ze twee versies op de markt gebracht. De meer sportieve versie is de Samsung Galaxy Watch 4 en de smartwatch die er luxueuzer uitziet is de Samsung Galaxy Watch 4 classic. Daarnaast is er nog veel te personaliseren in materiaal en kleur.

De Samsung Galaxy Watch 4 maakt gebruik van 3 in 1 sensoren die zeer accuraat te werk gaan. Deze sensoren meten je hartslag, ECG en lichaamssamenstelling. Daarnaast maakt de Watch 4 gebruik van aantrekkelijke applicaties van WearOS. Let wel op: Deze applicaties en foefjes zijn alleen te gebruiken voor iemand met een Samsung telefoon. Dit gaat bijvoorbeeld over bloeddruk meten en ECG-scans maken. Hiernaast is het enige nadeel van deze smartwatch de batterijduur. Deze kan nogal inconsistent zijn.

Als je het niet erg vindt om je smartwatch dagelijks op te laden kun je gedurende de hele dag gebruik maken van ingebouwde GPS-metingen, always-on display, uitgebreide slaapmetingen en hartslagmetingen.

Het design van de Galaxy Watch 4 is elegant en lijkt op een sportief, normaal horloge. De watch 4 maakt gebruik van de nieuwste versie Wear OS, het besturingssysteem van Samsung smartwatches. Hierbij zijn allerlei nieuwe technologieën toegevoegd en dit besturingssysteem wordt consequent geüpdatet.

Voordelen Mooi en slank design

Mooi en slank design Nieuw, verbeterd besturingssyteem van Wear OS

Nieuw, verbeterd besturingssyteem van Wear OS Herstelscore metingen die aangeven wanneer je weer kan gaan sporten Nadelen Sommige applicaties zijn exclusief voor Samsung gebruikers

Sommige applicaties zijn exclusief voor Samsung gebruikers Inconsistentie in de batterijduur

De beste gezondheid smartwatch voor dames

3. Fitbit Sense Score: 9.2 van 10

De Fitbit Sense, een unieke smartwatch ten opzichte van de anderen. Het is een meer uitgebreide variant op de Fitbit Versa 3. De Fitbit Sense is een horloge dat de focus legt op je lichaam en je geest,een gezondheidshorloge.

Naast het meten van je dagelijkse gezette stappen meet de Sense namelijk ook hoe hoog of laag je stressniveau is. De temperatuur van je huid owrdt gemeten en het zuurstofgehalte in je bloed ook. Hiervoor wordt een saturatiemeter en een thermometer gebruikt. Hiernaast kan de Sense ook nog ECG-hartfilmpjes maken met de hartslagmeter. Erg uitgebreid dus.

De Fitbit Sense is waterdicht en geschikt om mee te zwemmen in zowel een zwembad als in open water. Wij raden de Sense dan ook aan voor zowel de recreatieve zwemmer als de serieuzere zwemmer. Qua zwemgegevens is de Fitbit Sense uitgebreider dan de Versa 3.

De Fitbit Sense heeft een uniek design met een – naar onze mening – redelijk groot scherm. Sommige mensen vinden dit fijn, anderen minder. Design heeft toch altijd te maken met persoonlijke voorkeur. De Fitbit Sense wordt aangeboden in vier kleuren: Wit, grijs, groen en groen/zilver. Wij vinden de witte variant het mooiste voor een dames smartwatch; maar dat is natuurlijk een aanname.

Het enige nadeel dat wij hebben ervaren van de Sense is dat deze niet optimaal werkt met de volgende smartphones: Huawei P8 Lite, P20 Lite en de Xiaomi Mi 6 series. Als je een van deze telefoons bezit is de Sense dus niet de smartwatch voor jou.

Voordelen EDA scanner die inzicht geeft in je stressniveau

EDA scanner die inzicht geeft in je stressniveau Uitgebreid gezondheidshorloge met veel metingen

Uitgebreid gezondheidshorloge met veel metingen Uitgebreide metingen voor zwemmen in een zwembad én in open water

Uitgebreide metingen voor zwemmen in een zwembad én in open water Uniek design Nadelen Werkt niet optimaal met : Huawei P8 Lite, P20 Lite en de Xiaomi Mi 6 series smartphones.

Smartwatch voor dames van Garmin

De Garmin Vivoactive 4s is een van onze favoriete smartwatches van het jaar, en dat geldt ook voor dames. Het is het vervolg op de zeer succesvolle Garmin Vivoactive 3. Met de komst van de ‘nieuwe’ vivoactive 4s zijn er verbeteringen gemaakt op het gebied van batterijduur, display en mogelijkheden in metingen.

De Garmin Vivoactive 4s is geschikt voor wandelen, hardlopen, zwemmen in zowel buiten- als binnenwater, fitness en mensen die outdoor sporten leuk vinden. Daarnaast zit Garmin Pay support nu standaard ingebouwd in dit Garmin model. Zowel in de 4 als in de 4s. Ook komt muziekopslag nu standaard ingebouwd mee, wat wij erg fijn vinden. Met een opslagruimte van ongeveer 3,5GB aan intern geheugen kan je offline naar je favoriete muziek van Spotify, Deeze of Amazon Music luisteren.

De Vivoactive 4S heeft een aantal nieuwe metingen ten opzichte van zijn jongere broertje. Zo wordt ademhaling, hydratatie en ingeschatte zweetverlies direct na een workout gemeten. Daarnaast is er ook een pulse-oximeter aanwezig in de smartwatch waardoor je het zuurstofgehalte in je bloed kunt meten. Hiernaast wordt je hartslag, hartritme en je slaap nauwkeurig gemeten en mooi visueel in beeld gebracht.

Voordelen Ingebouwde muziekspeler

Ingebouwde muziekspeler Garmin Pay

Garmin Pay Lange batterijduur

Lange batterijduur Design dat goed om een vrouwelijke pols vant Nadelen Niet optimaal voor Android GO toestellen

Niet optimaal voor Android GO toestellen Scherm is minder helder dan verwacht

Smartwatch voor dames van Fossil

5. Fossil Monroe Hybrid Score: 9 van 10

De Fossil Monroe Hybrid smartwatch voor dames is een nieuwe hybride smartwatch. Deze smartwatch is een echt stijlicoon en heeft een charmant design. Van alle smartwatches in deze lijst is dit model het minst gericht op sporten en het meest gericht op uiterlijk.

Het horloge heeft een traditioneel uiterlijk wat gecombineerd is met een aantal handige functionaliteit van een smartwatch. Er wordt gebruik gemaakt van roestvrijstaal staal bij de mooie roségouden horlogekast. Het formaat van het horloge is 38mm wat dit het kleinste horloge maakt in deze lijst. Hierdoor is die ook geschikt voor dames met een erg smalle pols.

De batterijduur van de Monroe is ongeveer twee weken bij normaal gebruik; wat erg lang is. Een nadeel van de Monroe Hybrid is dat deze niet waterdicht is, dus niet geschikt is om mee te zwemmen. Hij is wel regen en spatwaterdicht (tot 3 ATM). Er zit ook geen ingebouwd GPS-systeem in. Wel zit er een stappenteller, hartslagmeter, trappenteller, bewegingssensor en een calorieënmeter in.

Wij adviseren de Monroe als smartwatch voor dames die minder waarde hechten aan een smartwatch voor sportgegevens, maar meer op zoek zijn naar een stijlvol horloge met smartwatch functionaliteiten.

Voordelen Met de geïntegreerde hartslagsensor meet je je hartslag via je pols.

Met de geïntegreerde hartslagsensor meet je je hartslag via je pols. Je kunt muziek beneden met de Fossil waardoor je op je smartphone gemakkelijk een nieuw nummer opzet.

Je kunt muziek beneden met de Fossil waardoor je op je smartphone gemakkelijk een nieuw nummer opzet. Het horloge telt hoeveel calorieën je verbrandt, zodat je jouw eten hierop afstemt. Nadelen De smartwatch is niet helemaal waterdicht waardoor deze niet geschikt is voor zwemmen en douchen

De smartwatch is niet helemaal waterdicht waardoor deze niet geschikt is voor zwemmen en douchen Geen ingebouwd GPS-systeem

Geen ingebouwd GPS-systeem Het is niet mogelijk om de camera van je smartphone te bedienen met de smartwatch

Smartwatch dames vergelijken

Waar moet je op letten bij een dames smartwatch?

Als je een smartwatch voor dames wilt kopen is het belangrijk om op een aantal punten te letten. Het loont om onderzoek te doen voordat je een dames smartwatch aanschaft. Dit komt doordat niet elke functie van de smartwatch voor jou nodig zal zijn en er een hoop beschikbaar zijn. Op de volgende punten kan je letten wanneer je een dames smartwatch gaat kopen.

Beslis welke informatie de smartwatch moet bieden

Wil je dagelijks je aantal gezette stappen meten? Wil je meten hoeveel calorieën je dagelijks verbrandt? Kies dan niet voor een smartwatch maar voor een activity tracker. Wil je constant je hartslag meten en de mogelijkheid hebben om je slaap te meten? Wil je hierbij ook nog je gezondheid nauwlettend in de gaten houden? Dan ben je met een hoge kwaliteit smartwatch op de juiste plek. Hieronder beschrijven wij enkele onderdelen van de smartwatches en gaan wij hier wat dieper op in.

Prijs

Wanneer je op zoekt ben naar een dames smartwatch speelt prijs natuurlijk een belangrijke rol. Zo zijn de Fitbit Versa 3 en de Fossil Monroe Hybrid modellen die tegen een betaalbare prijs worden aangeboden. De Apple Watch 7 en Samsung Galaxy Watch 4 zijn smartwatches die in een hoger segment zitten. Wij hebben een ander artikel geschreven over de beste goedkope smartwatch om je hier meer wegwijs in te maken.

Compabiliteit

Voordat je een smartwatch aan gaat schaffen is het essentieel om te kijken of deze wel compatible is met jou smartphone. Zo zijn de Apple Watch series alleen beschikbaar voor het besturingssysteem iOS, dus voor smartphones.

Daarnaast heb je ook nog het besturingssysteem van WearOS. Dit is het besturingssysteem van Google, wat bij diverse smartphones gebruikt wordt. Niet elke smartwatch voor dames is compatible met dit besturingssysteem. Dus check hier even goed of je smartwatch en smartphone op elkaar aansluiten.

Als laatste gebruikt Samsung haar eigen besturingssysteem, Tizen. Tizen is compatible met alle soorten smartphones; maar werkt het beste met Samsung telefoons. Als je dus geen Samsung telefoon bezit is het mogelijk dat diverse functies niet even goed werken. Let hier goed op.

Batterijduur

Een ander zeer belangrijk onderdeel van de smartwatch is de batterijduur. Er zit heel erg veel verschil tussen de batterijduren van de smartwatches. Zo heeft de Apple Watch series 6 en 7 een batterijduur van ongeveer 18 uur bij normaal gebruik.

De Fossil Hybrid Monroe heeft een batterijduur van bijna 14 dagen bij normaal gebruik. Wanneer je gebruik maakt van ‘always-on display’ en GPS,- of hartslagmetingen wordt er meer van de batterijduur gevraagd waardoor die sneller leeg zal zijn.

GPS-sensoren

GPS-sensoren zijn een steeds vaster onderdeel van een smartwatch. Zeker als je gaat kijken naar de beste smartwatch kind dan is GPS heel erg belangrijk. Hierdoor heb je altijd goed zicht op waar je kind zich bevindt.

Maar ook voor volwassenen speelt GPS een essentiële rol in de smartwatch. Deze wordt voornamelijk gebruikt tijdens het sporten, zoals wielrennen of hardlopen. Met je GPS kan je gegevens uploaden op strava, je routes inladen en bijhouden hoe hard je aan het hardlopen/fietsen bent.

Touchscreen of fysieke knoppen

Wanneer je een smartwatch aanschaft is het goed om rekening te houden of je een touchscreen wilt, of een smartwatch met fysieke knoppen.

Het voordeel van fysieke knoppen is dat deze makkelijker te gebruiken zijn dan een touchscreen dat in de zon moeilijk af te lezen is. Daarnaast is het minder gevoelig voor ‘fouten’ of het per ongeluk aanklikken van je scherm.

Meestal is de keuze voor een touchscreen scherm of een fysieke knop een persoonlijke keuze. Denk er dus wel goed over na wat je precies wilt voordat je een dames smartwatch aanschaft.

Het meten van je sportprestaties en je gezondheid

Dit is voor velen misschien wel het belangrijkste onderwerp van je smartwatch. Zo is het belangrijk dat je smartwatch de sportprestaties meet die jij wilt dat die bijhoudt.

Ben jij een fanatieke hardloper? Dan heb je waarschijnlijk een goed hardloophorloge nodig. Maar wanneer je dagelijks of wekelijks in het zwembad ligt ben je meer gebaat bij een degelijk zwemhorloge. Als je meer bezig bent met fitness ben je met een allround smartwatch voor dames het beste uit de voeten.

Kortom: Het is erg belangrijk om te kijken welke sporten je wilt gaan uitoefenen met je smartwatch en welke het beste hier bij past.

Waterdichtheid

Niet elke smartwatch is waterdicht of niet waterdicht genoeg om mee te zwemmen. Als je gaat kijken naar het aanschaffen van een nieuwe smartwatch is het belangrijk om te letten op de volgende punten.

Kun je zwemmen met deze smartwatch?

Is deze smartwatch waterbestendig, bestendig tegen spatwater en/of regenwater?

Kan een smartwatch tegen zout water?

Als je deze vragen doorloopt voor het aanschaffen van je smartwatch kom je nooit voor vragen te staan over waterdichtheid, voor zowel binnen, – buiten, – of zeewater.

Mogelijkheid om te betalen (NFC)

De mogelijkheid om te betalen met je smartwatch via Fitbit pay of Garmin Pay is steeds belangrijker voor mensen aan het worden.

Dit betalen wordt gerealiseerd door een NFC-chip, wat staat voor Near Field Communication. Betalen met zo’n NFC-Chip wordt in de volksmond ook wel gewoon contactloos betalen genoemd. Hiermee kun je snel en gemakkelijk afrekenen via de chip in je smartwatch.

Het wordt steeds gebruikelijker om kleine transactief te doen via je smartwatch of een andere NFC-chip. Als je dit in je smartwatch wilt moet je hier even goed op letten. Doorgaans hebben Fitbit horloges, Garmin horloges of horloges van Apple een ingebouwde NFC-chip.

Let hierbij ook goed op dat de smartwatch ondersteund wordt door software die het contactloos betalen mogelijk maakt.

Veelgestelde fragen (FAQ)

Wat is de beste smartwatch voor dames van 2023? De beste dames smartwatch van het jaar voor iPhone gebruikers is de nieuwste Apple Watch series 7. Bezit je een smartphone van Samsung of een ander besturingssysteem? Dan raden wij je aan te kijken naar de Samsung Galaxy Watch 4! Toch een andere keuze? In ons artikel over de beste smartwatch voor dames kijken wij uitgebreid naar je opties! Kan je met een smartwatch bellen? Het voordeel van een smartwatch is vaak dat je zonder je telefoon in de buurt kunt bellen. Een smartwatch kan dus vaak afzonderlijk bellen. Maar dit geldt niet voor elke smartwatch. Een smartwatch waarmee je afzonderlijk kunt bellen wordt vaak een ‘standalone’ smartwatch genoemd. Welke smartwatch moet ik kiezen? Dit verschilt per persoon. Voor dit artikel over de beste smartwatch voor dames hebben wij met name gelet op het design, de grootte van de polsband, de mogelijkheid tot menstruatie en zwangerschapsmetingen en de prijs. Wat is een goede smartwatch voor iPhone? De beste smartwatch voor iPhone is duidelijk de Apple Watch series 7. Dit is het nieuwste model van de Apple Watch series. Kun je zwemmen met een smartwatch? De meeste smartwatch modellen zijn waterdicht en geschikt om te zwemmen. Echter, niet elke smartwatch is geschikt voor zwemmen. Laat staan zwemmen in open water of in zout water. Dit wordt altijd aangegeven bij de productspecificaties. Een goede dames smartwatch voor zwemmen is bijvoorbeeld de Fitbit Sense.

Conclusie van de beste smartwatch voor dames

Wij hopen dat dit uitgebreide artikel je heeft kunnen helpen in het maken van een keuze voor de smartwatch die bij jou past. Zoals in dit artikel beschreven wordt: De belangrijkste onderwerpen voor je smartwatchkeuze zijn het design, besturingssysteem, prijs en sportmetingen.

Ben jij het eens met de beste smartwatches die wij hier geformuleerd hebben of zie jij liever een andere smartwatch bovenaan deze lijst? Laat het ons weten in de reacties! Veel succes, maar vooral plezier met je hopelijk nieuwe smartwatch!

