De beste VPN's voor Windows 10 in 2024 en hoe je ze instelt (2024)

Open jouw VPN-app en klik op de knop Verbinding verbreken. Als je jouw VPN handmatig hebt geconfigureerd, kun je deze uitschakelen via het netwerkpictogram in je systeemvak. Dat is een wifi-pictogram of een LAN-pictogram in de rechterbenedenhoek van je scherm.

Hola is een peer-to-peer proxy-browserextensie die werkt als een gratis VPN, maar geen gecentraliseerde servers heeft. In plaats daarvan routeren gebruikers hun internetverkeer via de apparaten van andere Hola-gebruikers wanneer er inactieve bandbreedte beschikbaar is. Afhankelijk van jouw lokale wet- en regelgeving, kan dat je verantwoordelijk maken voor de activiteiten van andere gebruikers. Bovendien heeft Hola ooit de computerbronnen van zijn gebruikers gekaapt en ze in een botnetwerk veranderd om gedistribueerde denial-of-service (DDoS)-aanvallen op websites uit te voeren en illegaal gekopieerd materiaal te verspreiden.

Als je Googelt op “gratis VPN voor Windows”, zal Betternet een van de eerste zoekresultaten zijn. Betternet verzamelt geen gebruikerslogs, maar de app zelf maakt deel uit van een advertentieplatform dat toegang heeft tot jouw cookies om je te bestoken met advertenties, video’s en voorgestelde apps. Het beschermt gebruikers ook niet tegen DNS-lekken. Het is niet zo dat Betternet kwaadaardig is, sterker nog, het is vrij transparant in hoe het werkt. We kunnen de mobiele app zelfs aanbevelen als een fatsoenlijk gratis alternatief. Maar voor Windows moeten we het afwijzen.

We hebben ook verschillende betaalde VPN’s afgewezen omdat ze geen bescherming bieden tegen DNS-lekken of omdat ze in de VS zijn gevestigd zonder strikt genoeg geen-logs-beleid om onze zorgen over privacy weg te nemen.

IPVanish maakt gebruik van OpenVPN met krachtige versleuteling en beschikt over een echt geen-log-beleid, wat betekent dat het geen sessie- of verkeerslogs registreert. Het is een van de weinige VPN’s met een Tier 1-netwerk, wat betekent dat het al zijn eigen servers in bezit heeft, in plaats van fysieke of virtuele ruimte van iemand anders te huren. Daarom vergeten we maar even dat het in de VS is gevestigd.

Support via live chat is dag en nacht beschikbaar. Het mooiste van alles is dat Surfshark geen beperkingen oplegt aan het aantal apparaten dat je tegelijkertijd kunt verbinden, waardoor het een geweldige budgetoptie is voor een gezin of een groep huisgenoten.

Surfshark is een voordelige VPN-provider die uitblinkt in toegang tot regio-geblokkeerde content zoals Netflix, Hulu, BBC iPlayer en Amazon Prime Video in Nederland. Het heeft ook snelle Nederlandse servers om Ziggo GO, HBO Max of een ander Nederlands streamingplatform vanuit het buitenland te kijken. De service maakt gebruik van krachtige versleuteling en houdt geen logs bij. Torrenting is toegestaan en killswitches voorkomen datalekken op zowel mobiele als desktop-apps.

NordVPN is onze eerst keuze VPN voor Windows 10-gebruikers. Dit in Panama gevestigd VPN heeft een echt geen-logs-beleid, wat betekent dat er geen verbindings- of gebruikslogs worden bijgehouden. Extra functies zijn onder meer Dubbele-hop versleuteling, Tor over VPN en een killswitch. En samen met DNS-lekbescherming kunnen ze allemaal worden ingeschakeld in de app-instellingen.

Je kunt hieronder in onze methodologie meer lezen over hoe we de VPN’s die we aanbevelen testen en rangschikken. Laten we eerst eens kijken naar degene die aan onze eisen voldoen.

“We zullen persoonlijke gegevens, inclusief uw content (zoals de inhoud van uw e-mails, andere privécommunicatie of bestanden in privémappen), openen, vrijgeven en bewaren wanneer we te goeder trouw geloven dat dit nodig is om onze klanten te beschermen of de voorwaarden voor het gebruik van de services af te dwingen.”

We hebben onze beproefde methoden gebruikt om de beste VPN’s voor Windows te vinden met de beste algemene prestaties, beveiliging, ontwerp en klantensupport. We zetten ze hier voor je op een rijtje, leggen uit hoe je ze kunt gebruiken en beantwoorden enkele Veelgestelde Vragen over VPN’s. We gaan dieper in op elk van de providers die we aanbevelen, maar voor het geval je weinig tijd hebt, volgt hier een kort overzicht.

Windows is misschien wel het meest populaire besturingssysteem ter wereld, maar het is niet zonder beveiligingsproblemen, daarom is het slim om een VPN te gebruiken met Windows 10. Er zijn genoeg opties omdat bijna elke VPN-service geschikt is voor Nederlandse Windows-gebruikers. Maar te veel keuze kan ook een probleem zijn en daarom zijn we hier om je te helpen de opties te beperken.

FAQs

Create a VPN profile Select Start > Settings > Network & internet > VPN > Add VPN. Under Add a VPN connection, do the following: For VPN provider, choose Windows (built-in). In the Connection name box, enter a name you'll recognize (for example, My Personal VPN). ... Select Save.

Under Windows Settings, select Network & Internet. Select VPN from the left menu, then at the right, click Add a VPN connection. In the dialog box that opens: Set VPN provider to "Windows (built-in)".

NordVPN solidified itself as the fastest VPN in our 2024 speed tests, particularly using its proprietary NordLynx protocol (a WireGuard derivative).

The Best VPN Services of 2024 NordVPN - Best VPN for Privacy.

Surfshark - Best VPN for Security.

Private Internet Access VPN - Best VPN for Windows.

Hotspot Shield - Best VPN for Netflix.

Norton Secure VPN - Best VPN With Dynamic IP Addresses.

IPVanish - Best Customer Support.

ExpressVPN - Best Encryption. More items... 4 days ago

ExpressVPN is currently CNET's pick for the best VPN overall, scoring an 8.8/10 on our VPN rating scale. It's a veteran VPN provider that consistently demonstrates a strong commitment to privacy and transparency. It's also excellent for streaming and the easiest VPN app to use on any platform.

Users signed into Edge with their personal Microsoft account automatically receive 5 GB of free VPN data protection every month. To conserve your VPN data limit, content streaming sites such as Netflix, Hulu, HBO, and more, won't be routed through the Secure Network VPN service.

How do I check if a VPN is working? Visit websites such as WhatIsMyIP or IPLocation to see your original IP address. After connecting to a VPN, revisit the IP address checking website to recheck your IP address. The VPN works if the displayed IP address differs from your original IP address.

Is Windows 10 VPN good? It can be useful if you have the technical knowledge to use it and if you don't want to install third-party VPN software on your PC. But using the Windows 10 VPN client doesn't make sense if you want all the features that come with a VPN service.

In the Settings window, click on Network & Internet. On the left-hand side, click on VPN. Under VPN, you will find a list of all the VPN connections you've set up on your Windows 10 device. Select the VPN connection you want to view the properties of, and then click on Advanced options.

Create an Always On VPN client profile Sign in to the domain-joined VPN client computer as the VPN user you created in Create Active Directory test user. On the Start menu, type VPN to select VPN Settings. ... In the details pane, select Add a VPN connection. For VPN Provider, select Windows (built-in). More items... Jun 29, 2023

The best Windows VPNs for PC in 2024 NordVPN. Packed with security features, and great for streaming Netflix. ... ExpressVPN. Top-notch security and privacy tools with easy-to-use apps. ... Surfshark. A budget-friendly VPN that offers plenty of features and amazing speeds. ... Proton VPN. ... Hotspot Shield. Mar 18, 2024

10 Fast VPNs in 2024 NordVPN: Best for security features.

TorGuard VPN: Best for advanced users.

TunnelBear: Best for beginners.

ProtonVPN: Best for privacy-conscious users.

Surfshark: Best for multidevice users.

Private Internet Access VPN: Best for customization.

hide.me: Best for gaming and streaming. More items... Apr 10, 2024

NordVPN.

Surfshark.

Hotspot Shield.

PrivadoVPN.

Atlas VPN.

TunnelBear. Apr 26, 2024

NordVPN.

Surfshark.

Hotspot Shield.

PrivadoVPN.

Atlas VPN.

TunnelBear. Apr 26, 2024

ExpressVPN. ExpressVPN is the best mobile VPN, in addition to currently holding the distinction of being CNET's Editors' Choice for the best overall VPN. It's the VPN for you if you want the best in privacy and streaming and you don't mind paying a premium for it.

Edge Secure Network uses VPN technology to stop third parties and bad actors from accessing your sensitive information, so you can make purchases online, fill out forms, and keep your browsing activity away from prying eyes. And best of all, it's built in and free in Microsoft Edge.

A VPN connection is made through highly secure protocols at a level of encryption that has never been cracked. This, coupled with the anonymity of IP masking and location spoofing, renders your online presence nearly untraceable. If you or your organization handle sensitive information, then a VPN is a must.