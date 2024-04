Die 10 besten VPNs für iPhone & iPad | Finden Sie iOS VPN-Apps (2024)

Wenn Sie nach einem iPhone-VPN suchen, aber von der Auswahl im App Store überwältigt sind, sind Sie hier genau richtig. In diesem Ratgeber gehen wir auf die besten VPNs ein, die aufeinem iPhone und iOS verwendet werden können, um Ihr Gerät online zu schützen.

So sehr Apple auch für seine wachsame Haltung gegenüber den aufdringlichen Versuchen der Regierung, iOS-Geräte zu überwachen, geschätzt wird, ist die einzige Möglichkeit für iPhone- und iPad-Anwender, echte Privatsphäre zu erhalten, die Nutzung eines Virtuellen Privaten Netzwerks (VPN).

Ein iOS-VPN gewährleistet nicht nur den digitalen Datenschutz, wobei es verhindert, dass Behörden und Ihr Internet Service Provider (ISP) Ihnen nachspüren können, es kann auch die Sicherheit im öffentlichen WLAN verbessern und Ihnen helfen, auf Websites zuzugreifen und Webinhalte anzuzeigen, die an Ihrem Standort gesperrt sind.

Was sind die besten iPhone VPNs für iOS?

Wenn Sie wenig Zeit haben und so schnell wie möglich eine VPN-App für Ihr iOS-Gerät benötigen, führen wir unten unsere Top-Auswahl auf. Wenn Sie weitere Informationen zu einem der Dienste benötigen, scrollen Sie nach unten für unsere ausführliche Analyse oder sehen Sie sich unsere Gesamtbewertungen in unseren VPN-Bewertungen an.

ExpressVPN - Unsere Nr. 1 VPN-Auswahl für iPhone-Nutzer. Dies ist ein herausragender Anbieter mit großartigen Funktionen und hervorragenden Geschwindigkeiten, zu dem Anwender immer wieder zurückkehren. TIP Bei unseren Tests haben wir festgestellt, dass alle ExpressVPN-Tarife für Netflix geeignet sind. Der Ein-Jahres-Tarif ist der günstigste: drei Monate kostenlos und ein 30-tägiger risikofreier Test. NordVPN - NordVPN verfügt über eine der am einfachsten zu verwendenden VPN-Apps auf dem Markt. Surfshark - Eine elegante und leistungsstarke VPN-App, die zu einem sehr attraktiven Preis angeboten wird. Die perfekte Wahl für Sicherheit und Entsperrung zu einem günstigen Preis. Private Internet Access - Eine besonders zuverlässige VPN-App für iPhone und iPad. Mit ausgezeichneten Funktionen, Verschlüsselung und 10 gleichzeitigen Verbindungen. PrivateVPN - Ein beliebtes VPN bei iPhone-Anwendern, weil es so ziemlich alles entsperren kann, ausgezeichnete Geschwindigkeiten und einen niedrigen Preis hat.

Bevor wir ein VPN zur Verwendung aufeinem iPhone oder iPad empfehlen, vergewissern wir uns, dass es folgende Eigenschaften besitzt:

Es ist sicher & privat

Es verfügt über schnelle VPN-Geschwindigkeiten

Es bietet einfach zu verwendende und einzurichtende iOS-Apps

Es verfügt über ein großes Servernetzwerk

Es überzeugt durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Nur VPN-Apps, die alle oben genannten Kriterien erfüllen, können in unserer iOS VPN-App-Liste empfohlen werden. Sehen wir uns also unsere Top-Auswahl genauer an.

Das beste VPN für iPhone und iPad (iOS) | Tiefenanalyse

Alle unten aufgeführten Anbieter wurden von unseren Experten ausgewählt. Dies sind bei weitem die besten VPNs für iPhone und iPad. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, warum!

1. ExpressVPN Die Wahl des Herausgebers | Februar 2024 www.expressvpn.com ExpressVPN ist das beste VPN für iPhone. Es ist gleichbleibend schnell, hat großartige Funktionen und gibt die meisten Dienste zuverlässig frei. Preisgestaltung 12 months + 3 months FREE + Backblaze backup: $6.67/mth 49% OFF 6 months: $9.99/mth 1 month: $12.95/mth

App Store Punktzahl 4.6 Sterne

Integrierter Kill-Schalter? Ja

Verfügbar für Windows macOS Android Linux

5

Netflix iPlayer Hulu

summary.website www.expressvpn.com

ExpressVPN ist ein hervorragendes VPN, das schon lange existiert und seine Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt hat. Seine iOS mobile App ist einfach zu bedienen und bietet alle notwendigen Datenschutzfunktionen, um Ihre Daten vor Hackern und Ihrem ISP zu schützen. Es gibt einen Kill Switch sowie eine starke OpenVPN-Verschlüsselung. Die Server befinden sich in 94 Ländern, was bedeutet, dass Sie eine endlose Liste von Online-Diensten und Websites aus der ganzen Welt entsperren können.



Der Kundensupport im 24/7-Live-Chat und seine Mitarbeiter sind äußerst sachkundig und freundlich. Mit ExpressVPN können Anwender die VPN-Software auch auf bis zu 5 Geräten gleichzeitig installieren. Dies ist, angesichts des unbegrenzten Datenvolumens, äußerst nützlich.



Und dank der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, die ohne Fragen gewährt wird, kann jeder dieses VPN auf einem iPhone testen. Außerdem werden Blockierungenvon Netflix und iPlayer aufgehoben, was es perfekt für Streaming-Nutzer macht. Aufgrund der blitzschnellen VPN-Verbindung ist Ihnen HD-Qualität garantiert. 2. NordVPN www.nordvpn.com NordVPN – eine geniale iOS VPN-App, zuverlässig mit einem unschlagbaren Preis Preisgestaltung 24 months + 3 months FREE: $3.69/mth 70% OFF 12 months: $4.99/mth 59% OFF 1 month: $11.99/mth

Integrierter Kill-Schalter? Ja

Verfügbar für Windows macOS Android Linux

6

Netflix iPlayer Hulu

summary.website www.nordvpn.com

NordVPN ist das beste VPN für iPhone, da es eine benutzerfreundliche iOS VPN-App und hervorragende Sicherheitsfunktionen bietet. Wenn sie ein iPhone-VPN möchten, das kostengünstig und mit allen Funktionen ausgestattet ist, dann ist dieses VPN perfekt für Sie geeignet. Es entsperrt sogar Netflix US und BBC iPlayer!



Nord VPN ist beeindruckend, da es eine Vielzahl an Funktionen besitzt, die ihre Daten und Privatsphäre schützen. Es hat außerdem Server in über 60 Ländern, die Ihnen ermöglichen, fast alle Inhalte zu entsperren, die Sie sich vorstellen können.

App Store Punktzahl 4.4 Sterne

Integrierter Kill-Schalter? Ja

Verfügbar für Windows macOS Android Linux

general.unlimited

Netflix iPlayer Hulu

summary.website www.surfshark.com

Surfshark VPN ist ein relativ neuer Anbieter, der in der gesamten VPN-Branche Wellen geschlagen hat. Das VPN ist sowohl preiswert als auch zuverlässig, was es zu einer guten Option für diejenigen macht, die nicht viel ausgeben können. Die iOS-App ist im App Store erhältlich und extrem einfach zu bedienen. Sie bietet auch Zugang zu begehrten Diensten wie Netflix und Hulu - was großartig ist. Mit Surfshark stehen Ihnen Server in über 60 Ländern zur Verfügung - somit können Sie so tun, als seien Sie an einem beliebigen Ort. Dieses VPN ist ziemlich schnell und eignet sich daher hervorragend für Streaming, Videokonferenzen mit Privatsphäre oder Gaming.



Wir sind von Surfshark begeistert, denn es eignet sich hervorragend für den Datenschutz sowohl von zu Hause aus als auch über öffentliches WLAN. Dank der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie können Sie es problemlos testen. 4. Private Internet Access www.privateinternetaccess.com PIA ist ein sicheres VPN für iPhone- und iOS-Anwender. Sie profitieren von einer No-Logs-Policy und einer ausgezeichneten Verschlüsselung zum Schutz all Ihrer Apple-Geräte. Preisgestaltung 24 months + 2 months FREE: $2.19/mth 82% OFF 6 months: $7.5/mth 38% OFF 1 month: $11.95/mth

App Store Punktzahl 4.6 Sterne

Integrierter Kill-Schalter? Ja

Verfügbar für Windows macOS Android Linux

general.unlimited

Netflix iPlayer Hulu

summary.website www.privateinternetaccess.com

Private Internet Access VPN ist ein in den USA angesiedelter Dienst, der wirklich beeindruckt. Dieses VPN verfügt über Apps für alle Betriebssysteme und Sie können es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Das heißt, Sie können es auf Ihrem iPhone, iPad, MacBook oder auf Android- oder Windows-PCs nutzen. Damit ist das VPN perfekt für Familien geeignet. Mit PIA erhalten Sie eine Menge Anpassungsmöglichkeiten und können das VPN genau so einrichten, wie Sie es wünschen. Alle seine Einstellungen sind höchst sicher, was bedeutet, dass Ihre Daten sowohl zu Hause als auch im öffentlichen WLAN sicher sind.



PIA verfügt über Server in über 30 Ländern und über dieses VPN werden Netflix und iPlayer entsperrt. Wir finden dieses VPN sehr beeindruckend, weil es sehr preiswert ist. Es hat sogar einen 24/7-Live-Chat und eine Geld-zurück-Garantie, damit Sie es risikofrei testen können. 5. PrivateVPN www.privatevpn.com PrivateVPN ist ein großartiges VPN für das iPhone, wenn Ihr Budget begrenzt ist. Die Entsperrungs- und Streaming-Fähigkeiten dieses VPN sind konkurrenzlos & es kostet weniger als USD 2 pro Monat. Preisgestaltung 36 months: $2/mth 84% OFF 3 months: $6/mth 50% OFF 1 month: $9.99/mth 17% OFF

App Store Punktzahl 3.9 Sterne

Integrierter Kill-Schalter? Nein

Verfügbar für Windows macOS Android Linux

10

Netflix iPlayer Hulu

summary.website www.privatevpn.com

PrivateVPN ist ein sehr beliebter Anbieter, der von den Nutzern oft gelobt wird. Er erhält aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit, seiner erstaunlichen Entsperrmöglichkeiten und seines fantastischen Kundendienstes begeisterte Rückmeldungen. Getreu seinem Namen bietet dieses schwedische VPN eine Zero-Logs-Policy. Weil es eine starke Verschlüsselung in Militärqualität bietet, sind Ihre Daten sowohl zu Hause als auch im öffentlichen WLAN sicher. PrivateVPN eignet sich hervorragend, um weitere Webinhalte freizugeben. Es verfügt über Server in 60 Ländern und bietet Zugang zu geobeschränkten Diensten wie iPlayer, RTE und Netflix (es gibt mehr Netflix-Kataloge frei als jedes andere VPN).



Es ist zwar nicht das schnellste VPN der Welt, aber es ist äußerst schnell - und HD-Streams lassen sich problemlos entsperren. Wir lieben dieses VPN und sind sicher, dass Sie das auch tun werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, es mit seiner 30-tägigen Geld-zurück-Garantie zu testen. Außerdem können Sie es auf bis zu 5 Geräten verwenden, somit ist es ideal für den Schutz all Ihrer Geräte - nicht nur für Ihr iPhone. 6. VyprVPN www.vyprvpn.com VyprVPN ist das bevorzugte iPhone VPN für die iOS-Nutzer in unseren ProPrivacy Büros. Diese elegante App ist reich an leistungsstarken Funktionen und läuft auf proprietären Servern. Preisgestaltung 12 months: $5/mth 50% OFF 1 month: $10/mth

App Store Punktzahl 4.5 Sterne

Integrierter Kill-Schalter? Nein

Verfügbar für Windows macOS Android Linux

10

Netflix iPlayer Hulu

VyprVPN ist mitunter eines unserer Lieblings-VPNs für das iPhone. Das Unternehmen besitzt und betreibt seine gesamte Hardware selbst, was viele Bedenken hinsichtlich Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit im Netzwerk ausräumt. Es gibt auch einen optionalen VyprDNS-Dienst, was gute Neuigkeiten für diejenigen sind, die Netflix, YouTube und ähnliche Dienste auf ihrem iOS-Gerät freischalten möchten. See Also The best iPhone VPN in 2024



VyprVPN hat auch eine App für Tomato-Router, die es Ihnen ermöglicht, alle Ihre Apple-Geräte mit einem VPN-Abonnement abzudecken. Sie möchten nur Ihr iPhone mit dem VPN verbinden? Kein Problem! Die Router-App von VyprVPN ermöglicht Ihnen die einfache Verwaltung individueller Geräteeinstellungen. Klicken Sie auf den folgenden Link, um VyprVPN für iPhone auszuprobieren! 7. CyberGhost VPN www.cyberghostvpn.com CyberGhost ist eine einfach zu bedienende VPN-App für iPhone- & Apple Watch-Nutzer. Es erwarten Sie eine vernünftige Leistung und Privatsphäre, bei einem günstigen Preis! Preisgestaltung 24 months + 3 months FREE: $2.11/mth 83% OFF 6 months: $6.99/mth 42% OFF 1 month: $11.99/mth

App Store Punktzahl 4.2 Sterne

Integrierter Kill-Schalter? Ja

Verfügbar für Windows macOS Android Linux

7

Netflix iPlayer Hulu

summary.website www.cyberghostvpn.com

CyberGhostVPN ist ein VPN-Anbieter mit Sitz in Rumänien, der über eine hervorragende No-Logs-Policy, ausgezeichnete Sicherheitseinstellungen und eine starke OpenVPN-Verschlüsselung verfügt. Mit CyberGhost können Sie auf alle Online-Inhalte zugreifen, ohne zurückverfolgt zu werden - sowohl von zu Hause aus als auch über öffentliches WLAN.



Die iOS VPN-App ist super einfach zu bedienen. Und der Preis für dieses VPN ist erstaunlich günstig - ideal für jedes Budget. Besonders gut gefällt uns, dass dieses VPN eine 45-tägige Geld-zurück-Garantie bietet, über Server in über 90 Ländern verfügt, einen tollen Kundensupport bietet und Zugang zu beliebten Diensten wie Netflix US und BBC iPlayer bietet. Außerdem können Abonnenten es auf 7 Geräten gleichzeitig nutzen. Ein Probelauf lohnt sich! 8. IPVanish www.ipvanish.com IPVanish ist eine ausgefeilte iPhone VPN-App. Sie bietet 10 gleichzeitige Verbindungen, eine strikte No-Logs-Policy und Server auf der ganzen Welt. Preisgestaltung 24 months: $3.33/mth 75% OFF 12 months: $3.99/mth 70% OFF 1 month: $12.99/mth

App Store Punktzahl 4.5 Sterne

Integrierter Kill-Schalter? Nein

Verfügbar für Windows macOS Android Linux

general.unlimited

Netflix Hulu

summary.website www.ipvanish.com

IPVanish ist ein in den USA ansässiger Anbieter, der es aufgrund seines hervorragenden proprietären Servernetzwerks auf unsere Liste geschafft hat. Dadurch kann er ausgezeichnete Geschwindigkeiten für das Streaming bieten. Die Tatsache, dass IPVanish in den USA ansässig ist, ist für einen Datenschutzdienst natürlich nicht ideal, aber IPVanish gewährleistet, dass niemals Protokolle geführt werden - wodurch es niemals Daten an die Behörden übergeben kann, falls es darum gebeten wird.



IPVanish VPN bietet auch eine starke OpenVPN-Verschlüsselung, die sicherstellt, dass Ihre Web-Surfgewohnheiten niemals an Ihren ISP weitergegeben werden. IPVanish ist einfach zu bedienen und die iPhone VPN-Software ist ausgezeichnet. Mit Servern in über 60 Ländern - haben Sie stets zahlreiche Auswahlmöglichkeiten für die Entsperrung.

Dieser Anbieter entsperrt Netflix US (aber nicht den iPlayer). Dank seiner 7-tägigen Geld-zurück-Garantie können Sie dieses VPN testen, wobei es Ihnen sage und schreibe 10 gleichzeitige Verbindungen ermöglicht!

9. Ivacy www.ivacy.com Ivacy ist das preiswerteste VPN für iPhone und iOS auf unserer Liste. Aber lassen Sie sich nicht vom Preis täuschen! Dieses VPN bietet die Privatsphäre & Entsperrungskraft eines Spitzenanbieters. Preisgestaltung 60 months: $1.19/mth 89% OFF 12 months: $3.99/mth 60% OFF 1 month: $9.95/mth

App Store Punktzahl 4.3 Sterne

Integrierter Kill-Schalter? Nein

Verfügbar für Windows macOS Android Linux

10

Netflix iPlayer Hulu

summary.website www.ivacy.com

Ivacy ist ein VPN, das dank seiner hervorragenden iOS-App allmählich Einzug hält. Obwohl es nicht ganz oben auf der Liste steht, wird es von vielen iPhone-VPN-Kunden oft gelobt. Ivacy VPN ist preiswert und bietet Apps für alle Betriebssysteme. Es verfügt über eine Zero-Logs-Policy, ausgezeichnete Sicherheitsfunktionen und Server an über 100 Standorten weltweit.



Die Auswahl ist riesig und erlaubt es Ihnen, alles freizugeben, was Sie wünschen. Auf iOS bietet es außerdem eine starke IKEv2-Verschlüsselung, um Ihre Daten vor Ihrem ISP und der Regierung geheim zu halten. Dieses VPN bietet Zugang zu US Netflix und obwohl es nicht das schnellste VPN der Welt ist, ist es schnell genug, um in HD zu streamen. Sie können es dank der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie testen. 10. ProtonVPN ProtonVPN ist das leistungsfähigste VPN für Datenschutz auf iPhone und iOS. Dieses Schweizer VPN führt keine Protokolle, ist Open Source und kann OpenVPN innerhalb der iOS-App unterstützen. Preisgestaltung 24 months: $4.99/mth 51% OFF 12 months: $5.99/mth 41% OFF 1 month: $9.99/mth Free trial: $0/mth

App Store Punktzahl 4.0 Sterne

Integrierter Kill-Schalter? Nein

Verfügbar für Windows macOS Android Linux

10

Netflix iPlayer Hulu

ProtonVPN ist ein Schweizer No-Logs VPN-Dienst, von den Entwicklern von ProtonMail, der einen starken Fokus auf Privatsphäre legt. Er verfügt auch über eine ausgezeichnete 100% kostenloseTier, die mehr als gut genug für die Bedürfnisse vieler VPN-Nutzer ist.

Die kürzlich veröffentlichte iOS-App verwendet standardmäßig das IKEv2-Protokoll, bietet aber auch OpenVPN an. Ein iOS-Widget ist verfügbar und die App bietet vollen Zugriff auf ProtonVPNs Secure Core (Double-Hop) VPN-Server.





Alle Anwendungen von ProtonVPN sind Open Source und Sie können bis zu 10 Geräte auf einmal anschließen (abhängig vom Vertrag).

Wie bestimmen wir die besten VPNs unter iOS?

Es gibt buchstäblich Hunderte von Anbietern auf dem Markt und nicht jeder ist wirklich zuverlässig. Einige haben schlechte Datenschutzrichtlinien, die ihnen erlauben, Benutzerdaten zu sammeln. Wieder andere verfügen über bedenkliche Apps mit invasiven Zugriffsrechten.

Auch wenn die VPNs sicher sind, verfügen sie nicht immer über Apps, die auf iPhones und iPads gut laufen. Das iOS von Apple ist im Allgemeinen unterrepräsentiert, wenn es um VPN-Apps geht und deshalb kann es schwierig sein, ein gutes zu finden.

Bei der Suche nach den am besten geeigneten VPNs berücksichtigen wir eine Reihe von wichtigen Faktoren:

Die Log-Policies des Unternehmens. Keine Protokolle stellen sicher, dass Ihre Daten privat bleiben.

stellen sicher, dass Ihre Daten privat bleiben. Verbindungsgeschwindigkeiten. Ein schnelles VPN ist für Anwendungen wie Streaming erforderlich.

ist für Anwendungen wie Streaming erforderlich. Serverstandorte. Qualitativ hochwertige Server an zentralen Standorten sind für die Entsperrung unerlässlich.

Sicherheitsmerkmale. Qualitativ hochwertige Verschlüsselung, DNS-Leak-Schutz & Kill Switches, um Ihre Anonymität zu wahren.

Leichte Bedienbarkeit. Natürlich muss die App clever, schnell und gut durchdacht sein.

Kompatibilität mit verschiedenen Versionen von iOS. Möglichkeit der Verwendung auf älteren iPhones und iPads.

Länge der Geld-zurück-Garantie. Bevor Sie sich vollständig festlegen, sollten Sie es ausprobieren können.

Gleichzeitige Verbindungen. Ermöglicht es Ihnen, alle Ihre iOS-Geräte gemeinsam zu nutzen und zu schützen.

Alle Dienste in diesem Ratgeber wurden ausgewählt, weil sie in jeder der genannten wichtigen Kategorien hervorragende Leistungen erbringen. Und wenn Sie spezielle Anforderungen haben, können Sie die einzelnen Zusammenfassungen oben oder unsere Übersichten nutzen, um herauszufinden, wie jedes VPN in jeder dieser Kategorien genau abgeschnitten hat.

Was ist ein VPN auf iOS?

VPN steht für Virtuelles Privates Netzwerk. Es ist eine vielseitige Technologie, die Ihren Standort verbergen kann und Ihren Webverkehr innerhalb eines sicheren VPN-Tunnels verschlüsselt.

Ein VPN bietet Ihnen auf Ihrem Smartphone viel mehr Online-Freiheit. Dadurch können Sie so tun, als wären Sie in einem anderen Land. Sobald Sie mit einem ausländischen Server verbunden sind, können Sie auf Websites zugreifen, die an Ihrem Standort derzeit gesperrt sind. Außerdem gibt Ihnen ein VPN Sicherheit, indem es Ihre Daten vor Hackern und Regierungsspitzeln schützt.

Dies ist eine sehr knappe Beschreibung dessen, was ein VPN ist, aber ausführliche Informationen finden Sie in unserem Ratgeber "Was ist ein VPN?”.

Was können Sie mit einem VPN für iPad und iPhone machen?

Mit einem VPN können iPhone- und iPad-Anwender:

Zensur umgehen und Zugang zu geobeschränkten Inhalten erhalten.

erhalten. Sicherer Streamen und Filme herunterladen. Erfahren Sie wie, mit unserem Ratgeber zum sicheren Herunterladen von Torrents auf Ihr iPhone .

. Unterbinden, dass Ihr ISP IhreInternet-Gewohnheiten verfolgt und Metadaten für die Regierung sammelt.

Alle Ihre Daten verschlüsseln, um zu verhindern, dass sie über das öffentliche WLAN gehackt werden.

Zugriff auf derzeit in Ihrer Region blockierte Streaming-Sites wie US Netflix , BBC iPlayer und zahllose andere Online-Dienste erhalten.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Ratgeber zum Streaming von US Netflix auf Ihrem iPhone.

Immer noch nicht überzeugt? Wir empfehlen Ihnen, unseren Ratgeber "Benötige ich ein iPhone-VPN?” zu lesen, um Alternativen zu entdecken, von denen Sie profitieren können.

Gibt es ein kostenloses VPN für das iPhone?

Es gibt zwar einige kostenlose VPNs auf dem Markt, denen Sie vertrauen können, allerdings sollten Sie deren Einschränkungen kennen. Darüber hinaus sollten Sie ebenso die Gründe kennen, weshalb Sie sich von vielen kostenlosen Alternativen für das iPhone fernhalten sollten.

Viele kostenlose VPNs im App-Store sind zu langsam oder in ihrem Datenangebot zu begrenzt, wodurch jegliches Surfen im täglichen Gebrauch beeinträchtigt wird. Noch schlimmer ist, dass einige Dienste sogar Daten über Sie sammeln, um sie an Dritte zu verkaufen. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was ein VPN-Programm tun sollte!

Wollen Sie immer noch ein kostenloses iOS VPN? Wir empfehlen Windscribe (kostenlose Option)

Die kostenlose Versionvon Windscribe ist eine gute Wahl, wenn Sie sich nicht von Ihrem Geld trennen möchten. Sie bietet nicht nur die gleiche großartige Sicherheit wie die kostenpflichtige Version, sondern gewährt den Benutzern auch eine monatliche Datenmenge von 10 GB. Das reicht vielleicht nicht aus, um viele HD-Inhalte zu streamen, aber es ist mehr als genug zum Surfen.

Wünschen Sie mehr Wahlmöglichkeiten? Dann lesen Sie unseren Ratgeber Kostenlose VPNs für iOS für einige weitere solide Empfehlungen.

Geheimtipp: Erhalten Sie ExpressVPN kostenlos!

Wussten Sie schon, dass Sie den kompletten Leistungsumfang von ExpressVPN ohne Einschränkungen nutzen können... kostenlos! Was für ein Angebot!



Wenn Sie kostenlose VPNs zu einschränkend finden, warum testen Sie nicht den ExpressVPN-Premiumdienst? Erwerben Sie einfach ein Abonnement über die Schaltfläche unten und profitieren Sie von der kompromisslosen Geld-zurück-Garantie. Sie können den Dienst bis zu 30 Tage lang nutzen und erhalten bei Kündigung eine 100%ige Rückerstattung!

Wann sollte ich ein VPN verwenden?

iOS-Geräte haben einen ausgezeichneten Ruf für Sicherheit. Sobald es jedoch um das Hacking öffentlicher WLAN-Verbindungen geht - oder um die Nachverfolgung durch ISPs bzw. lokale Netzwerkadministratoren - gelten Apples Smartphones als ebenso anfällig. Wenn Sie mit Ihrem iPhone häufig mit öffentlichen WiFi-Hotspots verbunden sind, sollten Sie unbedingt eine VPN-Software verwenden.

Ohne eine solche könnten Sie Opfer von "evil twin"-Hotspots werden, die von Hackern eingerichtet wurden. Außerdem könnten Ihnen Ihre Daten, Anmeldedaten oder Debitkartendaten aufgrund falsch konfigurierter WiFi-Hotspots gestohlen werden. Ein VPN ist die einzige Möglichkeit, sich vor WiFi-Hacking zu schützen - schalten Sie es also immer ein.

Wenn Sie noch nie ein VPN verwendet haben, empfehlen wir Ihnen, sich in unseren nützlichen Ratgebern ein wenig mehr darüber zu informieren:

Was ist ein VPN? Eine nicht-technische Einführung

Sind VPNs legal?

Wie richte ich ein VPN auf dem iPhone ein?

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Haben Sie noch Fragen? Wir behandeln einige der häufigsten Fragen, die uns von iOS-Anwendern gestellt werden.

Fazit

Da Ihnen nun alle Informationen über VPN-Apps auf iOS zur Verfügung stehen, schauen wir uns unsere Top-Auswahl noch einmal an: