Die besten VPNs für Windows und welche Sie meiden sollten (2024)

In Deutschland stehen Windows-Nutzenden viele VPNs zur Auswahl. Allerdings bewegen sie sich nicht alle auf dem gleichen Niveau, was Qualität und Dienstleistung betrifft. In diesem Beitrag empfehlen wir Ihnen sichere VPNs für Windows mit schnellen Servern in Deutschland.

Windows-Nutzende in Deutschland haben die Qual der Wahl, was VPNs betrifft. Da es sich um das beliebteste Betriebssystem Deutschlands handelt, bietet fast jedes VPN eine eigene Windows-App, aber nicht alle sind ein Abonnement wert.

Die meisten VPNs verfügen über Apps für Windows 7, 8, 10 und 11, sind aber nicht alle sicher, zuverlässig und schnell. In unserem Test haben wir Windows-VPNs darauf geprüft, ob sie staatliche Überwachung verhindern können und Internetdienstanbieter und lokale Netzwerkadministratoren daran hindern, Ihnen online nachzuschnüffeln.

Mit diesen VPNs für Windows können Sie auf internationale Dienste wie Netflix USA, BBC iPlayer und Hulu zugreifen. Außerdem geben sie Ihnen dank Servern in Deutschland Zugriff auf deutsche TV-Streams und Internet-Banking im Ausland. Die VPNs können auch zum Torrenting oder zur Freigabe von VoIP-Diensten verwendet werden, was sie zu wahren Allroundern macht. Und sie funktionieren sogar mit den neuesten Microsoft Surface-Geräten!

Weiter unten besprechen wir jedes VPN im Detail, aber wenn Sie gerade keine Zeit haben, finden Sie hier eine kurze Zusammenfassung:

Die besten VPNs für Windows in Deutschland:

NordVPN : Das beste Windows-VPN für Deutschland. Es ist sehr schnell und sicher und hat Server in über 59 Ländern, darunter auch in Deutschland. Es funktioniert für den Zugriff auf Zattoo, ProSieben, DMAX, ARD und ZDF. Starke Sicherheitsfunktionen. 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Surfshark : Das beste günstige Windows-VPN für Deutschland. Ein datenschutzbewusster Anbieter, der ordentliche Geschwindigkeiten, eine hervorragende Entsperrungsfähigkeit, fantastische Windows-Apps und unbegrenzte Verbindungen bietet. ExpressVPN : Schnell und zuverlässig. Guter Schutz der digitalen Privatsphäre. Unterstützt die meisten Streaming-Plattformen, einschließlich Netflix. Die Server in Deutschland entsperren lokale Fernsehsender. CyberGhost : Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Einfach zu bedienende Apps – ideal für alle, die zum ersten Mal ein VPN nutzen. Über 7.000 Server, darunter Hunderte in Deutschland. Privat und sicher. 45-Tage-Geld-zurück-Garantie. Private Internet Access : WireGuard-Unterstützung für unterbrechungsfreies Streaming. Apps für Desktop und Mobilgeräte. Gleichzeitige Verbindungen mit bis zu 10 Geräten. Starke Sicherheit, aber nicht die beste Lösung fürs Streaming. PrivateVPN : Sitz in Schweden. Die Keine-Protokolle-Richtlinie lässt Torrenting zu. Viele erweiterte Funktionen. Schließen Sie bis zu 10 Geräte gleichzeitig an. Perfekt fürs Torrenting in Deutschland dank Portweiterleitung. Atlas VPN : Ein schneller und vielseitiger Dienst mit unbegrenzten gleichzeitigen Verbindungen und starken integrierten Sicherheitsfunktionen. Mit Servern in Deutschland kann man im Ausland auf deutsche TV-Sender und auch auf Netflix USA zugreifen.

Die besten VPNs für Windows in Deutschland

Um die absolut besten VPNs für Windows 7, 8, 8.1, 10 und 11 zu finden, haben wir Anbieter auf folgende Kriterien geprüft:

Protokollierungsrichtlinie

Sicherheitsmerkmale und Verschlüsselung

Verbindungsgeschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit

App-Design und Kompatibilität

Kundenbetreuung

Entsperrung von Websites und Umgehung von Zensurmaßnahmen

Server in Deutschland

Ausführlichere Informationen darüber, wie wir VPNs prüfen, finden Sie im Abschnitt zur VPN-Testmethodik weiter unten.

Hier ist unsere Liste der besten VPNs für Windows 7, 8, 10 und 11:

1. NordVPN

Feb 2024 funktioniert mit WindowsGeprüft Feb 2024

NordVPN liegt an erster Stelle unserer Liste von Windows-VPNs für Deutschland. Es bietet spezialisierte Server wie Anti-DDoS für besonders stabile Verbindungen, ultraschnelles Streaming für qualitativ hochwertige Videos, Doppel-VPN für zusätzlichen Datenschutz und Tor-over-VPN für zusätzliche Anonymität. Es speichert weder Verkehrs- noch Metadatenprotokolle.

NordVPN verwendet Verschlüsselung auf Militärniveau und der Kundendienst hat in unserem Test schnell auf Support-Anfragen reagiert. Dieses VPN bietet sicheren Zugriff auf Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, BBC iPlayer und HBO Max. Außerdem verfügt es über Server in Deutschland, welche ProSieben, Zattoo, TV Now, DMAX, ZDF und andere Sender entsperren.

NordVPN betreibt mehr als 5.400 Server in 59 Ländern. Sie können Serverstandorte aus einer Karte oder einer Liste auswählen. Die Geschwindigkeiten sind hervorragend und reichen aus, um Videos in HD zu streamen und Dateien schnell herunterzuladen. Perfekt für das Streaming auf jedem Computer mit Windows 7 oder höher. Es ist schwer, ein Windows-VPN mit mehr Funktionen zu finden. Sie können es mit der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie risikofrei testen.

Vorteile: Außergewöhnlich hohe Geschwindigkeiten

Umfangreiches Angebot an Servern weltweit, einschließlich in Deutschland

Spezialisierte Server für besonders stabile Verbindungen

Ausgezeichnete Sicherheitsfunktionen

24/7-Support Nachteile: Der Verbindungsaufbau mit der Desktop-App kann etwas länger dauern

Unsere Bewertung: 4.5 von 5

DAS BESTE VPN FÜR WINDOWS-GERÄTE:NordVPN ist unsere erste Wahl. Es bietet unglaubliche Geschwindigkeiten und funktioniert mit den meisten Streaming-Diensten, einschließlich Netflix. Hervorragende Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen. Testen Sie es risikofrei mit einer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie.

Lesen Sie unsere vollständige Bewertung von NordVPN.

2. Surfshark

funktioniert mit WindowsGeprüft Feb 2024

Surfshark ist ein kostengünstiges VPN mit Sitz in den Niederlanden. Es handelt sich um einen vertrauenswürdigen Dienst, der keine persönlich identifizierbaren Informationen aufzeichnet. Er verfügt über 3.200 Server in mehr als 100 Ländern und ist schnell genug für das Streaming, Torrenting und Surfen. Dieser Dienst sichert Ihren Datenverkehr mit IPv6-, DNS- und WebRTC-Leck-Schutz, 256-Bit-AES-Verschlüsselung und einem Kill-Switch (in allen Versionen der Software).

Mit diesem VPN können Sie aus dem Ausland auf Plattformen wie Netflix und BBC iPlayer zugreifen. Dank Servern in Deutschland können Sie damit im Ausland deutsche Fernsehsender oder Internet-Banking entsperren. Außerdem werden Werbung und Malware automatisch blockiert, damit Sie durch nichts von Ihren Lieblingssendungen abgelenkt werden. Schließlich enthält Surfshark einen No-Borders-Modus, mit dem Sie landesweite Internetsperren umgehen können, und das sogar in China. Der 24/7-Kundensupport ist per Live-Chat erreichbar.

Surfshark bietet Apps für Windows 7, 8, 10 und 11, Android, iOS, macOS und Linux-Systeme. Das VPN kann auch manuell für die Verwendung mit Heimroutern konfiguriert werden.

Vorteile: Großes Servernetzwerk in über 100 Ländern, einschließlich Deutschland

Breite Palette von Sicherheitsfunktionen

Führt keine Protokolle

Schnell genug für HD-Live-Streaming

24/7-Kundensupport Nachteile: Bei unseren Tests haben wir einige langsame Geschwindigkeiten festgestellt

Unsere Bewertung: 4.5 von 5

DIE BESTE WAHL FÜR EIN BESCHEIDENES BUDGET:Surfshark funktioniert hervorragend auf Windows-Computern in Deutschland. Sie können Ihr Konto dank unbegrenzter Verbindungen mit Freunden und Verwandten teilen. Starker Schutz der Privatsphäre, großartige Entsperrungsfähigkeit und eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.

Lesen Sie unsere vollständige Bewertung von Surfshark.

3. ExpressVPN

funktioniert mit WindowsGeprüft Feb 2024

ExpressVPN hat seinen Sitz auf den Britischen Jungferninseln, fernab der Reichweite von Überwachungsbehörden in Deutschland, den USA und Großbritannien. Es speichert keine Verkehrsprotokolle und verwendet die stärkste verfügbare Sicherheit, einschließlich 256-Bit-AES-Verschlüsselung und Perfect Forward Secrecy. Nutzende können aus über 3.000 Servern in 94 Ländern wählen, einschließlich in Deutschland. Der Live-Chat-Support ist rund um die Uhr verfügbar. ExpressVPN funktioniert mit Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Amazon Prime Video und HBO Max sowie mit gängigen deutschen TV-Plattformen.

Die Geschwindigkeiten sind in der Regel hoch und zuverlässig und gewährleisten schnelle Downloads und Video-Streaming in hoher Qualität ohne Pufferungen. Die App verfügt über einen Kill-Switch und Leck-Schutz.

Es gibt auch Apps für macOS, iOS, Android, Linux und bestimmte WLAN-Router.

Vorteile: Hohe Geschwindigkeiten

Funktioniert mit allen wichtigen Streaming-Diensten, einschließlich Netflix, Zattoo, TV Now, Amazon Prime Deutschland und anderen

Branchenführende Sicherheits- und Datenschutzfunktionen

Erlaubt Torrenting

24/7-Kundensupport Nachteile: Mangel an erweiterten Konfigurationen

Streaming-Server sind nicht gekennzeichnet

Unsere Bewertung: 4.5 von 5

EIN SOLIDES ENTSPERRUNGSTOOL:ExpressVPN entsperrt zuverlässig alle wichtigen Streaming-Dienste mit schnellen Geschwindigkeiten für HD-Streaming ohne Pufferungen. Verfügt über zuverlässige Server in Deutschland und 94 weiteren Ländern. Viele Sicherheits- und Datenschutzfunktionen. 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.

Lesen Sie unsere vollständige Bewertung von ExpressVPN.

4. CyberGhost

funktioniert mit WindowsGeprüft Feb 2024

CyberGhost hat sein Angebot im vergangenen Jahr mit einer Reihe neuer Server, Funktionen und Websites, die es nun entsperren kann, erweitert. Das Unternehmen führt keine Protokolle über die Aktivitäten der Nutzenden oder ihre tatsächlichen IP-Adressen. Die Verbindungen sind zuverlässig und CyberGhost hat in unseren Geschwindigkeitstests gut abgeschnitten. Der Tunnel zum VPN-Server ist mit einer 256-Bit-AES-Verschlüsselung gesichert. Der Live-Chat steht Ihnen rund um die Uhr und in vier Sprachen zur Verfügung.

Die Windows-App ermöglicht es, den Server nicht nur nach dem Standort, sondern auch nach dem gewünschten Verwendungszweck auszuwählen. Egal, ob Sie eine staatliche Firewall oder die des Arbeitgebers umgehen, eine öffentliche WLAN-Verbindung sichern oder auf eine bestimmte Streaming-Website zugreifen möchten, CyberGhost hat etwas für Sie. Sie können sogar einen Server auswählen, der auf der spezifischen Streaming-Website basiert, auf die Sie zugreifen möchten. Dazu gehören derzeit Netflix, Amazon Prime Video, BBC iPlayer und andere. Zu den weiteren Funktionen gehören Anti-Tracking und ein Werbeblocker.

Es gibt auch Apps für macOS, iOS und Android.

Vorteile Massives Servernetz

Hohe Geschwindigkeiten

Funktioniert mit Netflix

Führt keine Protokolle

Starke Sicherheitsfunktionen Nachteile: Funktioniert nicht in China oder den Vereinigten Arabischen Emiraten

Eher für Neulinge als für fortgeschrittene Nutzende geeignet

Unsere Bewertung: 4.5 von 5

ANFÄNGERFREUNDLICH:CyberGhost lässt sich ganz einfach einrichten. Es bietet hohe Geschwindigkeiten und starke Sicherheitsfunktionen und verfügt über eine 45-tägige Geld-zurück-Garantie.

Lesen Sie unsere vollständige Bewertung von CyberGhost.

5. Private Internet Access

funktioniert mit WindowsGeprüft Feb 2024

Private Internet Access bietet Anwendungen für Windows, die schnelle und sichere Verbindungen ermöglichen. Neben Windows unterstützt es auch macOS, iOS, Android und ausgewählte Router. PIA führt keine Benutzerprotokolle. Mit dem DNS-Leck-Schutz, einem Kill-Switch und einer 256-Bit-Verschlüsselung können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Aktivitäten privat bleiben.

PIA greift auf eine Reihe von Streaming-Anbietern wie Netflix zu, kann aber geografische Beschränkungen nicht konsistent umgehen. Sie können den Dienst auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen, unabhängig davon, ob Sie zehn Windows-Rechner oder eine Mischung aus Geräten verwenden.

Zu den zusätzlichen Funktionen gehören die Möglichkeit, den Verschlüsselungsgrad anzupassen, die Unterstützung von WireGuard und ein Malware-Blocker. Der Support für PIA-Nutzende ist beeindruckend und steht rund um die Uhr zur Verfügung. Sie können den Dienst einen Monat lang risikofrei testen.

Vorteile Eine solide Wahl für das tägliche Surfen

Schnörkellose Anwendung für Windows 10

Bis zu 10 gleichzeitige Verbindungen

Ansehnliche Geschwindigkeiten mit dem Einsatz von WireGuard Nachteile: Entsperrung kann inkonsistent sein

Keine Unterstützung für Smart-DNS

Unsere Bewertung: 4 von 5

10 GLEICHZEITIGE VERBINDUNGEN:Private Internet Access sichert die Verbindungen mit einem Kill-Switch und DNS-Leck-Schutz. Die Apps sind für Mobiltelefone und Desktops verfügbar. Es gibt einen 24/7-Kundensupport und eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Der Dienst verfügt über deutsche Server, die aber nicht die beste Option für das Streaming sind.

Lesen Sie unsere vollständige Bewertung von Private Internet Access.

6. PrivateVPN

funktioniert mit WindowsGeprüft Feb 2024

PrivateVPN ist ein relativer Neuling auf dem VPN-Markt, aber dieser in Schweden ansässige Anbieter wächst schnell. Es ist die beste Option für deutsche Torrent-Fans dank seiner hervorragenden Funktion zur Portweiterleitung. Außerdem verfügt es über gute Server in Deutschland, die für das Streaming im Ausland oder am Arbeitsplatz geeignet sind.

Trotz des kleineren Servernetzwerks sind die Geschwindigkeiten ausgezeichnet. PrivateVPN war in der Lage, auf fast alle Seiten und Dienste zuzugreifen, die wir getestet haben. Dazu gehören Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Amazon Prime Video und mehr. Sie können es auf jedem Windows-Computer verwenden und mit einem einzigen Plan bis zu 10 Geräte gleichzeitig verbinden. Der Live-Chat-Support ist während der Geschäftszeiten verfügbar.

PrivateVPN protokolliert weder die Aktivitäten der Nutzenden noch die Art und Weise, wie sie das VPN nutzen. Sie können zwischen TAP- und TUN-Schnittstellen wählen, die mit 128-Bit- bzw. 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt sind. Ein Kill-Switch und Leck-Schutz sind integriert.

Apps sind auch für macOS, iOS und Android verfügbar.

Vorteile: Hohe Geschwindigkeiten

Funktioniert mit allen wichtigen Streaming-Diensten

Gute Sicherheitsfunktionen Nachteile: Kein 24/7-Live-Chat-Support

Weniger Server an jedem Standort im Vergleich zu den anderen Anbietern in unserem Test

Unsere Bewertung: 4.5 von 5

ERLAUBT 10 GLEICHZEITIGE VERBINDUNGEN:PrivateVPN ist eine gute Wahl für Familien. Es entsperrt beliebte geoblockierte Websites und eignet sich gut zum Surfen und Torrenting. Es könnte aber mehr Server vertragen und bietet keinen 24/7-Support. 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.

Lesen Sie unsere vollständige Bewertung von PrivateVPN.

7. AtlasVPN

funktioniert mit WindowsGeprüft Feb 2024

Atlas VPN ist eine solide Wahl für neue und alteingesessene Windows-Nutzende, da es einfach zu bedienende Apps bietet. Neben Windows bietet es auch Apps für iOS, macOS und Android, aber derzeit fehlt die Unterstützung für Router und Linux.

Der Anbieter hat mit 750+ Servern an rund 40 Standorten (darunter auch Deutschland) eine kleinere Serverinfrastruktur als andere Anbieter. Dennoch ist es dank des WireGuard-Protokolls erstaunlich schnell. Wir haben es benutzt, um RTL auf TV Now zu schauen, was problemlos funktionierte.

Das VPN ist in der Lage, aus dem Ausland auf eine breite Palette von geoblockierten Diensten zuzugreifen, darunter einige große Netflix-Bibliotheken, Hulu, BBC iPlayer, Amazon Prime Video und . Split-Tunneling, Multi-Hop-Server, ein Kill-Switch und eine Keine-Protokoll-Richtlinie sind einige der Vorteile von Atlas VPN. Wenn Sie Hilfe benötigen, steht Ihnen der Live-Chat-Support rund um die Uhr zur Verfügung.

Vorteile: WireGuard-Unterstützung

Bleibt von einer Vielzahl von Spiele- und Streaming-Diensten unentdeckt

Die Streaming-Geschwindigkeiten sind fantastisch Nachteile: Rückerstattungen sind nicht immer ganz einfach

Kann nicht auf Linux oder Routern installiert werden

Unsere Bewertung: 4 von 5

WIREGUARD-UNTERSTÜTZUNG:Atlas VPN hat keine Verbindungsbeschränkung, bietet Split-Tunneling und verwendet eine 256-Bit-Verschlüsselung. 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Server in Deutschland und weltweit ermöglichen den Zugang zu beliebten Streaming-Diensten.

Lesen Sie unsere vollständige Bewertung von Atlas VPN.

VPNs für Windows: Testmethodik

Es gibt Hunderte von VPNs mit Apps für Windows auf dem Markt, aber sie sind nicht alle gleicher Qualität. Um zu verhindern, dass Sie ihr Geld für minderwertige VPN-Server verschwenden, wenden wir eine wissenschaftliche VPN-Testmethodik an. Hier sind einige der wichtigsten Punkte, auf die wir achten:

Eine Keine-Protokolle-Richtlinie. Was ein VPN mit Ihren Daten macht, ist von enormer Bedeutung . Wir empfehlen nur VPNs für Windows, die nicht verfolgen oder aufzeichnen, was ihre Nutzenden online tun. Dadurch wird sichergestellt, dass die Privatsphäre der Nutzenden an erster Stelle steht und es keine Aufzeichnungen über ihre Aktivitäten gibt, während sie mit dem VPN verbunden sind.

. Wir empfehlen nur VPNs für Windows, die nicht verfolgen oder aufzeichnen, was ihre Nutzenden online tun. Dadurch wird sichergestellt, dass die Privatsphäre der Nutzenden an erster Stelle steht und es keine Aufzeichnungen über ihre Aktivitäten gibt, während sie mit dem VPN verbunden sind. Ein globales Servernetzwerk, einschließlich Servern in Deutschland. Damit ein VPN vielseitig und nützlich ist, muss eine große Anzahl von Servern zur Auswahl stehen. Wir empfehlen VPNs, die eine große Auswahl an Serverstandorten anbieten und deren Server schnell genug sind , um datenintensive Aufgaben wie Torrenting, Spiele und Streaming durchführen zu können.

, um datenintensive Aufgaben wie Torrenting, Spiele und Streaming durchführen zu können. Viele erweiterte Funktionen. Wir empfehlen nur VPNs, die über Apps für Windows und andere gängige Plattformen verfügen. Damit ist sichergestellt, dass Sie die Software auf Ihrem PC, Laptop, Tablet, Smartphone und anderen Geräten nutzen können. Wir überprüfen auch, ob diese Apps über nützliche Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen wie OpenVPN, DNS-Leck-Schutz und einen Kill-Switch verfügen.

und einen verfügen. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt Dutzende von VPNs, die für das, was Sie bieten, zu viel verlangen. Wir empfehlen nur VPNs, die sowohl sicher als auch zuverlässig sind – und das zu einem fairen Preis.

Peer-to-Peer-Verbindungen (P2P). Viele VPN-Nutzende möchten ihre IP-Adresse davor schützen, von den Personen entdeckt zu werden, mit denen sie sich über P2P verbinden. Deshalb empfehlen wir nur VPNs, die Server haben, welche für Torrenting optimiert sind und nützliche Funktionen wie einen SOCKS5-Proxy oder Split-Tunneling anbieten.

So richten Sie ein VPN auf Windows 7, 8, 10 und 11 ein

Alle von uns empfohlenen VPN-Anbieter verfügen über eigene Windows-Apps. Windows bietet eine integrierte Unterstützung für VPNs, doch Sie müssen für jeden Server, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, manuell eine Verbindung konfigurieren. Das kann schnell mühsam werden und Sie können auch nicht alle Funktionen nutzen, die in den Apps der Anbieter enthalten sind. Dazu gehören Kill-Switch, Leck-Schutz und automatische Wiedereinschaltung.

Außerdem hat die integrierte VPN-Unterstützung von Windows Begrenzungen, was das Führen von Protokollen betrifft. Windows unterstützt nicht standardmäßig OpenVPN, das Open-Source ist und allgemein als das sicherste gilt.

Hier erfahren Sie, wie Sie ein VPN auf Windows 7, 8, 10 oder 11 einrichten:

Melden Sie sich für ein Konto bei einem Anbieter Ihrer Wahl an. Wir empfehlen NordVPN . Laden Sie die App für Ihre Windows-Version von der Website des Anbieters herunter. Klicken Sie auf die heruntergeladene Datei, um die App zu installieren, und folgen Sie den Anweisungen des Einrichtungsassistenten. Führen Sie die App nach der Installation aus. (Optional) Wählen Sie einen Server aus. Die meisten VPN-Apps verbinden Sie mit dem nächstgelegenen Server, wenn Sie keinen auswählen. Wenn Sie z. B. Inhalte entsperren möchten, die nur in einem bestimmten Land verfügbar sind, wählen Sie einen Server in diesem Land. Klicken Sie auf Verbinden und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.

Und das war’s schon! Die meisten VPN-Apps benachrichtigen Sie, wenn die Verbindung hergestellt ist. Dies dauert in der Regel weniger als 30 Sekunden. Jeglicher Internetverkehr, der zu oder von Ihrem Computer geht, wird danach zunächst verschlüsselt und dann durch den VPN-Server geleitet.

Deaktivieren Sie IPv6 auf Windows für bessere Sicherheit

In neueren Versionen von Windows sendet das Betriebssystem DNS-Anfragen für Webseiten gleichzeitig über IPv4- und IPv6-Protokolle. Je nachdem, welche zuerst zurückkommt, wird eine Verbindung mit einem Webserver hergestellt. Dadurch werden Webseiten schneller geladen, aber es kann zu Problemen führen, wenn Sie versuchen, auf geografisch eingeschränkte Websites wie Netflix oder Hulu zuzugreifen.

Die meisten kommerziellen VPNs sind nur für die Bearbeitung von IPv4-Anfragen konfiguriert. Diese IPv4-Anfragen gehen durch den VPN-Tunnel und werden von den DNS-Servern des VPN-Anbieters bearbeitet. Wenn die IPv6-Anfrage jedoch den Tunnel umgeht und über das normale, unverschlüsselte Netz gesendet wird, wird sie an den nächstgelegenen öffentlichen oder vom Internetdienstanbieter betriebenen DNS-Server weitergeleitet, der den wahren Standort der nutzenden Person preisgibt. Die Unstimmigkeit des DNS-Servers ist ein untrügliches Zeichen für Websites wie Hulu und Apps wie Netflix. Diese zeigen in solchen Fällen eine Fehlermeldung an, die besagt, dass zuerst der Proxy deaktiviert werden muss, bevor ein Video abgespielt werden kann. Es ermöglicht Ihrem Internetdienstanbieter auch, Ihre Aktivitäten mitzuverfolgen, wenn auch nur in geringerem Maße, als wenn Sie gar kein VPN verwenden.

Hier erfahren Sie, wie Sie IPv6 auf Windows deaktivieren:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Netzwerksymbol (normalerweise ein WLAN-Symbol) in der Taskleiste und wählen Sie Netzwerk- und Freigabecenter öffnen.

Klicken Sie in dem nun erscheinenden Fenster auf den Link mit dem Namen Ihres Netzwerks.

Klicken Sie im nächsten Fenster, das sich öffnet, auf Eigenschaften.

Deaktivieren Sie den Eintrag für Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6).

Klicken Sie auf OK, um Ihre Änderungen zu speichern und Ihren Computer neu zu starten.

VPNs für Windows: Häufig gestellte Fragen