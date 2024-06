Die Top-VPNs für Apple TV des Jahres 2024 und deren Set-up (2024)

Falls Sie Probleme beim Zugriff auf Apple TV haben, könnte ein VPN die Lösung sein. Sie sollten bedenken, dass Sie unter Umständen nicht auf bestimmte iTunes-Inhalte zugreifen können, wenn Sie sich außerhalb des Landes befinden, in dem Ihr Konto registriert ist.

Ein VPN (virtuelles privates Netzwerk) verschlüsselt Ihren gesamten Internetverkehr und leitet ihn über einen Server an einem virtuellen Standort Ihrer Wahl um. Das gibt Ihnen nicht nur die Möglichkeit, auf geografisch beschränkte Inhalte zuzugreifen, sondern verhindert auch die Überwachung Ihrer Online-Aktivitäten.

In diesem Beitrag besprechen wir die besten VPNs zum Entsperren von geografisch beschränkten Inhalten auf Apple TV. Wir zeigen Ihnen, wie Sie solche Dienste benutzen und beantworten einige der häufigsten Fragen zu VPNs. Weiter unten gehen wir im Detail auf jeden VPN-Anbieter ein, aber falls Sie gerade keine Zeit für eine ausführliche Lektüre haben, finden Sie im Folgenden einen kurzen Überblick:

Im Folgenden gehen wir im Detail auf jeden VPN-Anbieter ein, aber falls Sie gerade keine Zeit für eine ausführliche Lektüre haben, finden Sie im Folgenden einen kurzen Überblick:

Wie man geografisch beschränkte Inhalte auf Apple TV entsperrt

Geografisch beschränkte Inhalte lassen sich auf Apple TV mithilfe eines VPNs entsperren. Ein VPN, kurz für virtuelles privates Netzwerk, verschlüsselt den gesamten Internetverkehr eines Gerätes und leitet ihn über einen zwischengeschalteten Server, der sich an einem vom Nutzenden gewählten Ort befindet. Apple TV unterstützt zwar keine VPN-Software, aber Sie können ein VPN auf dem WLAN-Router installieren, mit dem Apple TV verbunden ist. Mehr dazu weiter unten.

MÖCHTEN SIE DAS TOP-VPN FÜR APPLE TV KOSTENLOS UND OHNE RISIKO AUSPROBIEREN? NordVPN bietet eine risikofreie 30-Tage-Testversion mit vollem Funktionsumfang

Die besten VPNs für Apple TV

Wir haben unsere Liste der besten VPNs für Apple TV 4, 3 und 1 auf Basis dieser Kriterien zusammengestellt:

Server in den meisten Ländern, in denen Apple TV verfügbar ist

hohe Geschwindigkeit und unbegrenzte Datenübertragungsrate für HD- und 4K-Streaming

schneller und kompetenter Kundensupport, z. B. für Hilfe bei der Einrichtung

hoher Datenschutz und robuste Verschlüsselung

Bonuspunkt, wenn ein vorgeflashter VPN-Router zum Kauf angeboten wird

Im Folgenden erhalten Sie ausführliche Informationen zu jeder unserer VPN-Empfehlungen, sodass Sie eine fundierte Entscheidung für einen Anbieter treffen können. Und weiter unten erfahren Sie mehr über die Kriterien, die bei unserer Auswahl der besten VPNs für Apple TV entscheidend waren.

1. NordVPN

NordVPN weist eine beeindruckende Erfolgsbilanz bezüglich Entsperrungen von Streaming-Plattformen auf. So ist der Service beispielsweise in der Lage, Zugang zu Netflix, Hulu, HBO, HBO GO, Sling TV, Amazon Prime Video und BBC iPlayer zu ermöglichen. Konsultieren Sie einfach die Online-Wissensdatenbank der NordVPN-Website, um herauszufinden, welche Server für welche Streaming-Kanäle geeignet sind. Ein einziges Abonnement erlaubt Ihnen, bis zu 6 Geräte gleichzeitig zu nutzen. Mehr als 50 Länder stehen für Verbindungen zur Verfügung. Jeder Server wird durch eine robuste 256-Bit-Verschlüsselung geschützt.

NordVPN bietet ein verschlüsseltes DNS-Proxy-Tool namens SmartDNS, das zum Entsperren geografisch beschränkter Inhalte genutzt und separat vom Haupt-VPN-Dienst verwendet werden kann. Dieses Feature erfordert jedoch die VPN-App, was bedeutet, dass es nicht allein auf einem Router konfiguriert werden kann. Sie müssen stattdessen eine vollständige VPN-Einrichtung auf Ihrem Router vornehmen.

NordVPN stellt vorgeflashte DD-WRT-Router zum Kauf zur Verfügung. Auf diesen sind alle Server vorkonfiguriert, die Sie zum Entsperren von Inhalten auf Apple TV benötigen. Die NordVPN-Wissensdatenbank enthält aber auch mehrere detaillierte Tutorials zu manuellen Einrichtungen von VPN-kompatiblen Routern.

NordVPN-Geschwindigkeiten in unseren Tests

No value NordVPN Webseite NordVPN.com Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit – Nordamerika (USA) 268 Mbps Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit – Europa (Vereinigtes Königreich) 174 Mbps Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit – Asien (Hongkong) 147 Mbps Niedrigste monatliche Kosten $3.39

Bis zu 67 % Rabatt

Vorteile: funktioniert gut mit Apple TV

großes Servernetzwerk, das sich hervorragend zum Entsperren beliebter Streaming-Inhalte eignet

schneller als alle Mitbewerber

vertrauenswürdiger Anbieter, der nicht an Sicherheits- und Datenschutzfunktionen spart

24/7-Live-Chat-Support Nachteil: Apps nicht besonders anfängerfreundlich

Unsere Bewertung: 4.5 von 5

Unsere Bewertung: 4.5 von 5

Lesen Sie unsere vollständige Bewertung von NordVPN.

Lesen Sie unsere vollständige Bewertung von NordVPN.

2. Surfshark

Surfshark bietet im Rahmen seines Standard-Abonnements sowohl einen VPN- als auch einen Smart-DNS-Dienst. Sie können das VPN entweder auf einem Router konfigurieren oder die voreingestellten DNS-Server von Apple TV durch die von Surfshark ersetzen. Der Smart-DNS-Dienst gewährleistet zwar nicht das gleiche Sicherheitsniveau wie das VPN, aber er ermöglicht Ihnen, Netflix, BBC iPlayer und Hulu weltweit zu streamen.

Um den Smart-DNS-Dienst verwenden zu können, müssen Sie Ihre IP-Adresse auf der Website von Surfshark verifizieren, während Sie mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind wie Ihr Apple TV.

Surfshark erlaubt Nutzenden eine unbegrenzte Anzahl von Geräten gleichzeitig zu verbinden, weshalb der Service eine preisgünstige Option für Familien und Wohngemeinschaften darstellt. Ein 24/7-Live-Chat-Support ist verfügbar.

Surfshark-Geschwindigkeiten in unseren Tests

No value Surfshark Webseite Surfshark.com Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit – Nordamerika (USA) 205 Mbps Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit – Europa (Vereinigtes Königreich) 193 Mbps Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit – Asien (Hongkong) 168 Mbps Niedrigste monatliche Kosten $2.29

SPAREN SIE 79 % beim 2-Jahres-Abonnement

Vorteile: bietet einen eigenständigen Smart-DNS-Dienst

unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Geräteverbindungen

in der Regel hohe Geschwindigkeiten

viele Sicherheitsfunktionen

ideal zum Streamen von Netflix, Hulu und BBC iPlayer Nachteile: relativ kleines Servernetzwerk

einige langsame Server

Enthält eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie.

Lesen Sie unsere vollständige Bewertung von Surfshark.

Lesen Sie unsere vollständige Bewertung von Surfshark.

3. ExpressVPN

ExpressVPN beweist immer wieder, dass es auf so ziemlich jede Plattform zugreifen kann, einschließlich Netflix USA, Netflix UK, Hulu, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Sling TV und HBO NOW / GO. Fragen Sie einfach den rund um die Uhr bereitstehenden Live-Chat-Support, mit welchem ​​VPN-Server Sie sich verbinden sollten, um Zugang zu der von Ihnen gewünschten Plattform zu erhalten. ExpressVPN stellt mehr als 3.000 Server in 94 Ländern zur Verfügung. Der Service schneidet in unseren Geschwindigkeitstests immer gut ab und bietet außerdem hohe Sicherheit, die unter anderem durch eine robuste Verschlüsselung und Perfect Forward Secrecy gewährleistet wird.

ExpressVPN stellt einen Smart-DNS-Proxy-Dienst namens MediaStreamer zur Verfügung, der mit oder ohne Verbindung zum VPN genutzt werden kann. Der MediaStreamer ermöglicht es, DNS-Anfragen über einen Proxy-Server zu senden und so geografisch beschränkte Inhalte zu entsperren, ohne dass eine Verbindung zum VPN bestehen muss. Dies ist insbesondere für Apple TV-Nutzende von Interesse, da das Gerät das Ändern der Standard-DNS-Einstellungen unterstützt. Weiter unten erklären wir, wie Sie den MediaStreamer einrichten.

Wenn Ihnen der MediaStreamer nicht ausreicht und Sie ein tatsächliches VPN für Apple TV wünschen, sollten Sie die benutzerdefinierte Router-Firmware von ExpressVPN verwenden. Sie können diese kostenlos auf einen kompatiblen Router flashen. ExpressVPN bietet aber auch die Möglichkeit, einen vorgeflashten Router käuflich zu erwerben. Die Router-Firmware ist bereits so eingerichtet, dass alle ExpressVPN-Server nutzbar sind. Hinzu kommt, dass sie viel einfacher zu bedienen ist als eine DD-WRT- oder eine Tomato-basierte Firmware.

ExpressVPN-Geschwindigkeiten in unseren Tests

No value ExpressVPN Webseite ExpressVPN.com Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit – Nordamerika (USA) 253 Mbps Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit – Europa (Vereinigtes Königreich) 193 Mbps Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit – Asien (Hongkong) 133 Mbps Niedrigste monatliche Kosten $6.67

Sonderangebot: 49% sparen

Vorteile: funktioniert problemlos mit Apple TV

konstant hohe Geschwindigkeiten – ideal für ein Streaming in HD

in Sachen Datenschutz und Sicherheit kaum zu überbieten

entsperrt alle wichtigen Streaming-Dienste Nachteile: etwas kostspieliger als andere Optionen

nicht viel Kontrolle über erweiterte Funktionen

Unsere Bewertung: 4.5 von 5

Außerdem wird eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie geboten.

Lesen Sie unsere vollständige Bewertung von ExpressVPN.

Lesen Sie unsere vollständige Bewertung von ExpressVPN.

4. IPVanish

IPVanish bietet zuverlässige, schnelle VPN-Verbindungen. Das Unternehmen besitzt seine 850 Server selbst – viele andere VPNs mieten Server. Das Netzwerk erstreckt sich über mehr als 60 Länder. IPVanish ist nicht ganz so geschickt, wenn es darum geht, auf große US-amerikanische Streaming-Kanäle wie Netflix oder Hulu zuzugreifen. Aber Kodi-Nutzenden ist dieses VPN sehr zu empfehlen, denn es funktioniert mit jedem Kodi-Add-on, das derzeit verfügbar ist. Unser Tutorial Wie man Kodi auf Apple TV installiert kann Ihnen diesbezüglich eine Hilfe sein.

IPVanish erlaubt 5 gleichzeitige Verbindungen, verwendet eine Verschlüsselung, die militärischen Standards entspricht, und speichert keine Protokolle der Online-Aktivitäten von Nutzenden. Das VPN stellt sichere DNS-Server zur Verfügung und bietet DNS-Leck-Schutz.

Wenn Sie einen Router verwenden möchten, ist auch das kein Problem. IPVanish gibt auf seiner Website detaillierte Anleitungen zum Einrichten von VPNs auf gängiger Router-Firmware. Und wenn Ihr Router nicht kompatibel ist oder Sie sich die Einrichtung nicht zutrauen, können Sie von IPVanish einen vorgeflashten DD-WRT-Router erwerben, der mit allem ausgestattet ist, was Sie benötigen.

IPVanish-Geschwindigkeiten in unseren Tests

No value IPVanish Webseite IPVanish.com Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit – Nordamerika (USA) 252 Mbps Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit – Europa (Vereinigtes Königreich) 228 Mbps Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit – Asien (Hongkong) 352 Mbps Niedrigste monatliche Kosten $3.25

Sparen 75% beim 2-Jahre-Abonnement

Vorteile: funktioniert einwandfrei mit Apple TV

beeindruckende Servergeschwindigkeiten

keine Performance-Beeinträchtigungen durch gleichzeitige Verbindungen Nachteile: nicht jeder Serverstandort für Netflix geeignet

kein echter Live-Chat-Support

30-tägige Geld-zurück-Garantie.

Lesen Sie unsere vollständige Bewertung von IPVanish.

Lesen Sie unsere vollständige Bewertung von IPVanish.

5. VyprVPN

VyprVPN ist ein etablierter Anbieter, der verlässlich für Netflix, Hulu und andere beliebte Streaming-Kanäle geeignet ist. Der Service ist auch eine gute Option für Nutzende, die sich in China befinden und die Große Firewall umgehen wollen. Das VPN lässt sich leicht bedienen, ist leistungsstark, bietet eine moderne Verschlüsselung und hohe Download-Geschwindigkeiten. Was wir allerdings bemängeln, ist die Tatsache, dass VyprVPN die tatsächlichen IP-Adressen von Nutzenden 30 Tage lang speichert.

Das Unternehmen bietet einen verschlüsselten DNS-Dienst namens VyprDNS, der bei Entsperrungen hilft und Ihr Surfen vor Einblicken schützt. VyprDNS kann allerdings nur zusammen mit VyprVPN genutzt werden.

Für Router mit Tomato-Firmware ist eine spezielle App verfügbar. Und wenn Sie DD-WRT verwenden möchten, finden Sie auf der Website Anleitungen zum Einrichten von OpenVPN. Oder Sie kaufen ganz einfach einen der vorgeflashten Router, die bei FlashRouters erhältlich sind.

VyprVPN-Geschwindigkeiten in unseren Tests

No value VyprVPN Webseite VyprVPN.com Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit – Nordamerika (USA) 373 Mbps Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit – Europa (Vereinigtes Königreich) 192 Mbps Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit – Asien (Hongkong) 79 Mbps Niedrigste monatliche Kosten $5

SPAREN SIE 50 % beim 1-Jahre-Abonnement

Vorteile: keine Probleme mit Apple TV während unserer Tests

Zugriff auf die beliebtesten geografisch beschränkten Websites

moderne Verschlüsselung und hohe Streaming-Geschwindigkeiten Nachteile: kostengünstigere Optionen verfügbar

Zahlungen mit Kryptowährungen nicht möglich

Unsere Bewertung: 4 von 5

30-tägige Geld-zurück-Garantie.

Lesen Sie unsere vollständige Bewertung von VyprVPN.

Lesen Sie unsere vollständige Bewertung von VyprVPN.

6. PrivateVPN

PrivateVPN versucht sich auf dem umkämpften Markt einen Namen zu machen, indem es einen schnellen Dienst bietet, der gut mit Netflix USA und einer Vielzahl anderer Streaming-Kanäle funktioniert. Die Serverauswahl dieses VPNs ist etwas eingeschränkter als die anderer Anbieter, aber das wird auf andere Weise mehr als wettgemacht. Denn ein einziges Abonnement ermöglicht es, bis zu 6 Geräte gleichzeitig zu verwenden, und jede Verbindung wird sicher verschlüsselt. Hinzu kommt, dass die Online-Aktivitäten von Nutzenden nicht protokolliert werden.

Auf der Website von PrivateVPN sind Anleitungen für Konfigurationen auf Tomato- und DD-WRT-Routern zu finden. Außerdem hat das Unternehmen kürzlich auf die Verwendung eigener DNS-Server anstelle von öffentlichen umgestellt, was erhebliche Verbesserungen mit sich bringt. Unabhängig vom eigentlichen VPN-Dienst können diese Server aber leider nicht genutzt werden.

PrivateVPN-Geschwindigkeiten in unseren Tests

No value PrivateVPN Webseite PrivateVPN.com Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit – Nordamerika (USA) 94 Mbps Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit – Europa (Vereinigtes Königreich) 57 Mbps Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit – Asien (Hongkong) 62 Mbps Niedrigste monatliche Kosten $2.00

SPAREN Sie 85 % beim 1-Jahres-Abonnement

Vorteile: Streaming-Geschwindigkeiten, die für Apple TV mehr als ausreichend sind

funktioniert mit beliebten Streaming-Sites, einschließlich Netflix USA

erstklassig in Sachen Datenschutz und Sicherheit Nachteile: bei anderen Anbietern mehr Serverauswahl

kein Live-Chat

30-tägige Geld-zurück-Garantie.

Lesen Sie unsere vollständige Bewertung von PrivateVPN.

Lesen Sie unsere vollständige Bewertung von PrivateVPN.

Unsere Methodik bei der Auswahl der besten VPNs für Apple TV

Wir haben alle von uns empfohlenen VPNs selbst getestet, um festzustellen, was die jeweiligen Services beinhalten und leisten und was nicht. Unsere Auswahl der besten VPNs für Apple TV basiert auf folgenden Kriterien:

Weltweites Servernetzwerk. Ein hochwertiges VPN bietet Server in Dutzenden von Ländern weltweit. Dadurch ist es eher wahrscheinlich, dass ein Server am gewünschten Standort zur Verfügung steht. Bei einem gewünschten Standort kann es sich beispielsweise um einen in Ihrer Nähe handeln, durch den eine schnelle Verbindung ermöglicht wird, oder um einen in einem Land, in dem bestimmte Apple TV-Inhalte verfügbar sind.

Ein hochwertiges VPN bietet Server in Dutzenden von Ländern weltweit. Dadurch ist es eher wahrscheinlich, dass ein Server am gewünschten Standort zur Verfügung steht. Bei einem gewünschten Standort kann es sich beispielsweise um einen in Ihrer Nähe handeln, durch den eine schnelle Verbindung ermöglicht wird, oder um einen in einem Land, in dem bestimmte Apple TV-Inhalte verfügbar sind. Geschwindigkeit. Das Streamen von Inhalten auf Apple TV erfordert ein VPN mit guten Servergeschwindigkeiten. Wir haben Tests durchgeführt, um die schnellsten VPNs zu bestimmen. Unsere Empfehlungen bieten Geschwindigkeiten, die hoch genug sind, um in HD und in den meisten Fällen auch in 4K zu streamen. Außerdem bieten unsere VPN-Empfehlungen unbegrenzte Datenübertragungsraten.

Das Streamen von Inhalten auf Apple TV erfordert ein VPN mit guten Servergeschwindigkeiten. Wir haben Tests durchgeführt, um zu bestimmen. Unsere Empfehlungen bieten Geschwindigkeiten, die hoch genug sind, um in HD und in den meisten Fällen auch in 4K zu streamen. Außerdem bieten unsere VPN-Empfehlungen unbegrenzte Datenübertragungsraten. Entsperrung. Apple TV-Inhalte variieren von Land zu Land. Wir haben eine Auswahl von VPNs zusammengestellt, die in der Lage sind, verschiedene Versionen von Apple TV freizuschalten und auch eine breite Palette anderer beliebter Streaming-Dienste, darunter Amazon Prime Video , BBC iPlayer und HBO Max , zu entsperren.

Apple TV-Inhalte variieren von Land zu Land. Wir haben eine Auswahl von VPNs zusammengestellt, die in der Lage sind, verschiedene Versionen von Apple TV freizuschalten und auch eine breite Palette anderer beliebter Streaming-Dienste, darunter , und , zu entsperren. Sicherheit. Ein wesentlicher Vorteil der Verwendung eines VPNs ist erhöhte Sicherheit. Diese sollte durch eine 256-Bit-AES-Verschlüsselung, DNS-Leck-Schutz und einen Kill-Switch gewährleistet werden. Unsere VPN-Empfehlungen für Apple TV bieten all diese Funktionen. Einige stellen darüber hinaus Werbeblocker und Double-VPN-Server zur Verfügung.

Ein wesentlicher Vorteil der Verwendung eines VPNs ist erhöhte Sicherheit. Diese sollte durch eine 256-Bit-AES-Verschlüsselung, DNS-Leck-Schutz und einen Kill-Switch gewährleistet werden. Unsere VPN-Empfehlungen für Apple TV bieten all diese Funktionen. Einige stellen darüber hinaus Werbeblocker und Double-VPN-Server zur Verfügung. Datenschutz. Wir haben uns über 140 Protokollierungsrichtlinien angesehen, um diejenigen VPN-Services zu finden, die Ihre Privatsphäre am besten schützen. Die von uns empfohlenen VPNs führen keine Protokolle, anhand derer Sie identifiziert werden können. Bei einigen haben Sie zudem die Möglichkeit, sich anonym anzumelden, und zwar indem Sie ein Wegwerf-E-Mail-Konto verwenden und in Bitcoin zahlen.

Wir haben uns über angesehen, um diejenigen VPN-Services zu finden, die Ihre Privatsphäre am besten schützen. Die von uns empfohlenen VPNs führen keine Protokolle, anhand derer Sie identifiziert werden können. Bei einigen haben Sie zudem die Möglichkeit, sich anonym anzumelden, und zwar indem Sie ein Wegwerf-E-Mail-Konto verwenden und in Bitcoin zahlen. Benutzerfreundlichkeit. Nicht jede VPN-App ist so gestaltet, dass es ein Leichtes ist, sich mit einem Server zu verbinden oder Einstellungen zu konfigurieren. Noch komplizierter kann es werden, wenn Sie Ihr VPN für Apple TV manuell auf einem WLAN-Router installieren möchten. Wir haben VPNs für Sie ausgewählt, die benutzerfreundlich sind und 24/7-Kundensupport sowie zahlreiche Anleitungen zu Einrichtungen und Fehlerbehebungen bereitstellen.

Nicht jede VPN-App ist so gestaltet, dass es ein Leichtes ist, sich mit einem Server zu verbinden oder Einstellungen zu konfigurieren. Noch komplizierter kann es werden, wenn Sie Ihr VPN für Apple TV manuell auf einem WLAN-Router installieren möchten. Wir haben VPNs für Sie ausgewählt, die benutzerfreundlich sind und 24/7-Kundensupport sowie zahlreiche Anleitungen zu Einrichtungen und Fehlerbehebungen bereitstellen. Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt VPNs, die eine Reihe der oben genannten Funktionen und Vorteile nicht bieten, aber dennoch teurer sind als unsere Empfehlungen. Dagegen sind die in diesem Beitrag vorgestellten VPNs ihr Geld tatsächlich wert. Wenn Sie zusätzlich sparen möchten, sollten Sie unsere VPN-Coupons verwenden, durch die Sie hohe Rabatte erhalten.

Wir wenden viel Zeit und Mühe auf, um VPNs zu finden, die den Anforderungen von Nutzenden gerecht werden. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir beispielsweise Servergeschwindigkeiten, Sicherheit oder Kundensupport testen und bewerten, sollten Sie unseren Beitrag Wie wir von Comparitech VPNs testen lesen.

VPNs, die man meiden sollte

VPNBook

VPNBook ist ein kostenloser Service, der OpenVPN-Konfigurationsdateien für sein Servernetzwerk bereitstellt. Die Datenschutzrichtlinie dieses Unternehmens ist äußerst undurchsichtig und es ist auch unklar, wer hinter dem Dienst steckt. Vor nicht allzu langer Zeit hat das Hacker-Kollektiv Anonymous davor gewarnt, dass es sich bei VPNBook um einen Honeypot von Strafverfolgungsbehörden handeln könnte. Hinzu kommt, dass die Server dieses VPNs nicht schnell und zuverlässig genug sind, um auf Apple TV zu streamen.

Hola

Hola ist ein Peer-to-Peer-Proxy-Dienst, der nicht ausgeschöpfte Datenübertragungsraten von Nutzenden für sein Netzwerk verwendet. Anstatt sich mit einem VPN-Server zu verbinden, verbinden Sie sich also mit Computern anderer Nutzender des Hola-Netzwerks. Ebenso verbinden sich andere Nutzende mit Ihrem Computer, wenn Sie ihn nicht verwenden. Dies hat schwerwiegende Auswirkungen auf Datenschutz und Sicherheit. Hinzu kommt, dass Hola seine Nutzenden in der Vergangenheit dazu missbraucht hat, ein riesiges Botnet zu erstellen, um DDoS-Angriffe auf Websites durchzuführen. Wenn das kein Vertrauensmissbrauch ist, was dann.

Wie man ein VPN für Apple TV einrichtet

Da Apple TV VPN-Verbindungen nicht unterstützt, ist es erforderlich, das VPN auf einem Heimrouter zu installieren und dann Apple TV mit dem WLAN-Netzwerk des Routers zu verbinden. Wie Sie dies tun, hängt von der Firmware Ihres Routers und Ihrer Erfahrung in diesem Bereich ab. Sie können Ihr VPN auf einem physischen oder auf einem virtuellen Router einrichten.

VPN-Einrichtung auf einem physischen Router

Einige Router unterstützen VPN-Verbindungen, andere nicht. Loggen Sie sich in das Dashboard Ihres Routers ein, indem Sie einen Webbrowser öffnen und 192.168.1.1 oder 192.168.0.1 sowie Ihre Anmeldeinformationen eingeben. Wenn Sie nicht wissen, wie Ihre Anmeldeinformationen lauten, sollten Sie Ihren Internetdienstanbieter oder das Router-Handbuch konsultieren oder den Standard-Benutzernamen und das Standard-Passwort für Ihr spezifisches Router-Modell mittels einer Suchmaschine wie z. B. Google herausfinden.

Nachdem Sie sich ins Dashboard eingeloggt haben, suchen Sie nach einer Möglichkeit, eine VPN-Verbindung einzurichten. Wenn keine vorhanden ist, sollten Sie die Firmware durch eine Open-Source-Alternative ersetzen, die VPNs unterstützt. Wir empfehlen DD-WRT oder Tomato. Wir stellen hier eine Einrichtungsanleitung für DD-WRT zur Verfügung. Aber seien Sie gewarnt: Sie müssen eine Firmware-Version verwenden, die mit Ihrem spezifischen Router-Modell kompatibel ist. Bei inkompatibler Firmware oder unsachgemäßer Ausführung kann Ihr Router dauerhaft Schaden nehmen.

Wenn Sie sich mit oben Beschriebenem überfordert fühlen oder Ihr Router nicht mit Tomato oder DD-WRT kompatibel ist, sollten Sie den Kauf eines vorgeflashten Routers in Betracht ziehen. Vorgeflashte Router werden von einigen VPNs, z. B. NordVPN, ExpressVPN und IPVanish, angeboten. Auf diesen sind alle Server des jeweiligen Anbieters bereits konfiguriert. Der vorgeflashte Router von NordVPN ist unserer Meinung nach einer der besten.

VPN-Einrichtung auf einem virtuellen Router

Die Einrichtung eines VPNs auf einem virtuellen Router stellt eine wesentlich geringere Herausforderung dar als die auf einem physischen Router. Allerdings benötigen Sie hierfür einen Laptop. Mit dessen Hardware erstellen Sie einen WLAN-Hotspot für Geräte in der Nähe. Dies geschieht, indem Sie den Laptop mit einem VPN verbinden und dann ein WLAN-Signal senden. Ihr Apple TV kann dann diese VPN-geschützte Internetverbindung nutzen.

Wir stellen Ihnen in diesem Zusammenhang folgende Tutorials zur Verfügung: Wie man einen virtuellen Windows-Router einrichtet, um einen VPN-fähigen WLAN-Hotspot zu erstellen und Wie man aus einem Mac einen VPN-gesicherten WLAN-Router macht.

DNS-Proxy

Zwei weitere Optionen für Apple TV-Nutzende, die geografisch beschränkte Inhalte entsperren möchten, sind DNS- und Smart-DNS-Proxy-Server. Diese bieten nicht die Sicherheit und den Datenschutz eines verschlüsselten VPN-Tunnels, aber sie sind ausreichend, um bestimmte Video-Streaming-Dienste zu entsperren.

Das Akronym DNS steht für Domain Name System. Ein solches System übersetzt die Domänennamen von Apps und Websites in Server-IP-Adressen. Wenn Sie beispielsweise eine Website in Ihrem Browser öffnen, wird eine Anfrage an einen DNS-Server gesendet. Dieser DNS-Server sucht dann die IP-Adresse des Webservers, der die gewünschte Website hostet. In der Regel werden Ihre DNS-Anfragen an die inländischen Server Ihres Internetdienstanbieters geschickt. Wenn Sie eine ausländische Video-Streaming-Website mit geografischer Beschränkung aufrufen, kann diese deshalb erkennen, dass die DNS-Anfrage aus einem Land stammt, für das die Streaming-Inhalte nicht vorgesehen sind. Apple TV kann jedoch so eingestellt werden, dass DNS-Anfragen an Server im Ausland gesendet werden. Auf diese Weise erhalten Sie Zugang zu Inhalten anderer Länder.

Durch einen DNS-Server wird eine Verbindung weniger verlangsamt als durch ein VPN. Ein VPN bietet aber, wie bereits erwähnt, mehr Datenschutz und Sicherheit.

Apple TV verfügt außerdem über integrierte Unterstützung für die Hartkodierung eines DNS-Servers. Die SmartDNS-Funktion von NordVPN und die MediaStreamer-Funktion von ExpressVPN sind hierfür bestens geeignet, da diese ermöglichen, DNS-Server getrennt vom eigentlichen VPN zu verwenden.

So richten Sie DNS-Server auf Apple TV 4 und neueren Versionen ein:

Klicken Sie im Hauptmenü auf Einstellungen > Netzwerk. Suchen Sie nach Ihrem aktuellen Netzwerk und wählen Sie DNS konfigurieren > manuell. Geben Sie die DNS-Adresse des MediaStreamers oder eines anderen DNS-Anbieters ein. Hierbei handelt es sich in der Regel um eine Folge von Zahlen und Dezimalstellen. Klicken Sie auf Beenden. Starten Sie Apple TV neu.

Und das war es auch schon. Diese Methode ist besonders für diejenigen geeignet, die Content Delivery Networks verwenden, um Inhalte bereitzustellen. Wie gut sie funktioniert, hängt jedoch vom DNS-Anbieter ab. Wir empfehlen SmartDNS von NordVPN, das in jedem Abonnement ohne Aufpreis enthalten ist.

Einrichtung eines Smart-DNS-Proxys auf Apple TV 3 und früheren Versionen

Das Einrichten eines Smart-DNS-Proxys auf älteren Modellen von Apple TV unterscheidet sich nur geringfügig von oben beschriebener Methode. In diesem Fall müssen Sie aber möglicherweise zuerst Ihre Standorteinstellungen ändern:

Gehen Sie zu Einstellungen > iTunes Store > Standort. Wählen Sie USA oder ein anderes Land, dessen Inhalte Sie entsperren möchten.

Nachdem dies erledigt ist, richten Sie die DNS-Server ein:

Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Netzwerk. Wählen Sie Ihre aktuelle Netzwerkschnittstelle, also WLAN oder Ethernet. Wählen Sie DNS konfigurieren > manuell. Geben Sie die DNS-Adresse des MediaStreamers oder eines anderen DNS-Anbieters ein. Hierbei handelt es sich in der Regel um eine Folge von Zahlen und Dezimalstellen. Klicken Sie auf Beenden. Damit die Änderungen wirksam werden können, ist ein Neustart erforderlich. Gehen Sie dazu zu Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Neustart.

Beachten Sie bitte, dass der von Ihnen verwendete Smart-DNS-Proxy-Dienst möglicherweise verlangt, dass Sie die IP-Adresse Ihres Gerätes angeben. Der Einrichtungsprozess variiert in Abhängigkeit vom Anbieter, ist aber in der Regel nicht schwierig. Befolgen Sie ganz einfach die Anweisungen auf der Website Ihres VPNs.

Einrichtung von Kodi auf Apple TV

Kodi ist eine kostenlose Open-Source-Heimkino-Software, die auf Apple TV 2, 3 und 4 installiert werden kann. Die Einrichtung ist mit etwas Aufwand verbunden, aber wenn Sie unser Tutorial Wie man Kodi auf Apple TV installiert zu Rate ziehen, sollte sie dennoch kein Problem darstellen.

Wir empfehlen ausdrücklich die Nutzung eines VPNs, wenn Sie Kodi verwenden, ganz gleich ob dies auf Apple TV oder einer anderen Set-Top-Box geschieht. Dadurch wird verhindert, dass Ihr Internetdienstanbieter Ihre Aktivitäten ausspioniert und Ihre Datenübertragungsrate drosselt. Ein VPN trägt außerdem dazu bei, Hackerangriffe abzuwehren, die die Kodi-Plattform zum Ziel haben.

Länder, in denen Apple TV verfügbar ist

Die US-Version von Apple TV bietet die größte Funktionalität und die meisten Inhalte. Die Suchfunktion scannt etwa 98 Inhaltsanbieter in den USA. In Kanada sind es nur 36. Die bereitgestellten Inhalte variieren also von Land zu Land.

Apple TV+ ist in folgenden Ländern verfügbar:

Ägypten, Anguilla, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bahamas, Bahrain, Belgien, Belize, Bermuda, Bolivien, Botswana, Brasilien, Britische Jungferninseln, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Estland, Eswatini, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gambia, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea-Bissau, Honduras, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kaiman-Inseln, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Katar, Kolumbien, Laos, Lettland, Libanon, Luxemburg, Macau, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Moldawien, Mongolei, Mosambik, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Norwegen, Oman, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Russland, Saint Kitts and Nevis, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Tadschikistan, Taiwan, Thailand, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, USA, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vietnam, Weißrussland, Zypern.

Siri ist auf folgende Länder und Sprachen beschränkt:

Australien (Englisch)

Brasilien (Portugiesisch)

Deutschland (Deutsch)

Frankreich (Französisch)

Irland (Englisch)

Japan (Japanisch)

Kanada (Englisch, Französisch)

Mexiko (Spanisch)

Neuseeland (Englisch)

Niederlande (Niederländisch)

Norwegen (Norwegisch / Bokmål)

Österreich (Deutsch)

Schweden (Schwedisch)

Spanien (Spanisch)

USA (Englisch, Spanisch)

Vereinigtes Königreich (Englisch)

Auf der offiziellen Website von Apple können Sie herausfinden, welche Apps, Funktionen und Inhaltsanbieter in Ihrem Land verfügbar sind.

