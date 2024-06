Earth Defense Force 5: EDF 5 Weapon List (2024)

Table of ContentsShow

Stand and fight for humanity. This arcade shooter takes place in the year 2022, as the Earth Defense Force fends off an all-out attack by unknown life forms. Become an EDF soldier, battle against endless hordes of immense enemies, and restore peace to the earth.

RANGER Weapon List

ASSAULT RIFLES

0 PA-11

0 PA-11 LS

1 Minion Buster

1 Slugger NN1

2 G&M – 21S

3 M1 Raven

5 PA-11 SLS

6 T1 Stork

7 G&M – 22S

10 Minion Buster Burst

12 M1 Raven LS

14 T1 Stork S

16 G&M – A23

19 T1 Stork LS

21 Minion Buster MK2

22 M2 Raven

23 T2 Stork

24 Slugger NN2

26 T2 Stork KF

26 M2R Raven

29 G&M – A23 LS

31 T3 Stork

31 M2RER Raven

34 Slugger NN3

36 T3 Stoke Burst

39 Minion Buster MK3

42 MXR Sirius

44 G&M – 24S

47 Slugger NN3 LS

49 Minion Blast

51 T4 Stork

55 M3 Raven

57 X400 – Orchid

58 T4 Stork AE

62 Slugger NN4

64 M4 Raven

67 G&M – A25

69 T4 Stork MK2

71 X500 – Orchid

73 M3 Raven SLS

75 T5 Stork

76 Minion Buster MKX

79 G&M – A29

82 M5 Raven

84 TZ Stork

100 MA 9 Slade (DLC 1 only)

108 Blazer (DLC 2 only)

111 MA 10 Slade (DLC 2 only)

PA/Stork Series: Balanced type.

Slugger Series: Short range, high power.

Minion Buster Series: Explosive rounds.

G&M Series: Semi-automatic, high power.

Raven Series: Rapid fire.

SHOTGUNS

0 Slaughter E20

2 SGN-7

4 Slaughter E20 LS

6 G1 Herring

9 Slaughter E21 LS

12 D35 Breecher

14 Slaughter E22

17 SGN-8

21 Slaughter E22 GA

24 Monsoon

29 D55 Breacher

31 Slaughter E22 TS

36 Slugger Shot 1

40 Slaughter E23

43 SGN-K9

46 Monsoon M2

50 Slaughter E23 DA

52 SGN-10A

55 Slugger Shot 2

60 Monsoon M3

65 SGN-11A

68 Slaughter E23 SAS

72 D79 Breecher

74 Slugger Shot 3

77 Monsoon MZ

80 D110 Breecher

82 SGN-K12

85 Slaughter EZ

103 Buster Shot (DLC 1 only)

106 Fracture (DLC 2 only)

Slaughter Series: Balanced type.

SGN Series: Semi-automatic.

Herring Series: Full automatic.

Monsoon Series: Fast reload.

Slug Shot Series: Solid slug ammo.

SNIPER RIFLES

0 KFF 50

2 NP3-A

4 Prototype Lysander

6 KFF 50 LS

10 MR98 Fang

12 Dunkel N202

14 Eagle G1

17 NP3-B

19 Lysander

23 KFF 51 LS

25 Flounder

27 Dunkel N213

30 Eagle G2

32 KFF60 LS

34 MR99 Fang

37 Ptarmigan HA1

41 KFF60 RE

45 Pylon A1

47 Dunkel N224

49 NP3-C

52 Penetrator

56 Dunkel N235

62 Lysander F

66 Ptarmigan HA2

72 Flounders FS

75 NP4-SA

77 Penetrator F

80 KFF 70

82 Lysander Z

84 Ptarmigan HAZ

90 MR100 Fang

101 Dunkel N236R (DLC 1 only)

112 Lysander ZF (DLC 2 only)

KFF Series: Balanced type.

NP3 Series: Burst shot.

Lysander Series: High power & range, slow rate of fire & reload.

Fang Series: Single shot.

Dunkel Series: Semi-automatic.

Eagle Series: High power & precision.

ROCKET LAUNCHERS

0 Grant M31

2 Leopard Guided Rocket Launcher

5 Goliath D1

8 Grant M32

10 Cascade 1

11 Grant M33

13 E9 Hornet

15 Volcano 6

18 Leopard Guided Rocket Launcher M2

20 Grant M40

23 Goliath D2

24 E10 Hornet

25 Volcano V12

28 Leopard Guided Rocket Launcher M3

30 Cascade 2

32 Grant M41

35 Goliath D3

37 Ibis Guided Rocket

40 E11 Hornet

41 Grant MA50

45 Leopard Guided Rocket Launcher M4

50 Cascade 3

55 Grant M42S

58 Volcano W20

63 E12 Hornet

65 Leopard Guided Rocket Launcher M9

70 Goliath DMX

73 Grant MT51

74 Cascade FA

76 Leopard Guided Rocket Launcher Model 0

78 E20 Hornet

79 Volcano W30

80 Goliath ZD

81 Grant MTX

102 Goliath ZDXE (DLC 1 only)

107 E21 Hornet (DLC 2 only)

110 MS Falcon (DLC 2 only)

Grant Series: Standard performance.

Leopard Series: Laser guided.

Goliath Series: Single shot, wide explosion.

Cascade Series: High rate of fire.

Volcano Sereies: Multiple rockets.

Hornet Series: High rocket speed.

MISSILE LAUNCHERS

0 ME1 Emerald

0 Air Tortoise 01

1 MLRA

3 ME2 Emerald

4 FORK-A15

7 Air Tortoise 02

9 MLRA-2

15 ME3 Emerald

21 MLRA-30

23 Prominence M1

29 FORK-A20

35 ME4 Emerald

43 Air Tortoise ME

47 MLRA-TW

52 ME4R Emerald S

61 Prominence M2

68 FORK-X20

75 MLRA-TF

77 MEX5 Emerald

82 Prominence MA

Emerald Series: Balanced performance.

MLRA Series: Multi-lock.

FORK Series: Single shot.

GRENADES/GRENADE LAUNCHERS

0 MG11

0 MG11J

2 DNG1

5 MG12

8 MG13

12 MG13J

14 MG14

17 MG14J

21 DNG2

27 MG20

38 MG21J

44 DNG3

52 Bound Grenade

79 DNG9

0 Grenade Launcher UM1

2 Grenade Launcher UM1-J

3 Volatile Napalm

5 Stampede M1

7 Grenade Launcher UM2

11 Grenade Launcher UM2-J

15 Grenade Launcher UMRA

19 Grenade Launcher UM3-J

22 Splash Grenade

25 Sticky Grenade Prototype

28 Grenade Launcher UM4

31 BRUTE J Triple Grenade Launcher

34 Flame Geyser

38 Splash Grenade Alpha

39 Volatile Napalm D

41 Triple Grenade Launcher BRUTE

43 Sticky Grenade

46 Grenade Launcher UM5

48 Stampede M2

52 Double G Launcher CRUMBLE

54 Volcanic Napalm

61 Sticky Grenade Alpha

67 Grenade Launcher UMAX

69 Flame Geyser DA

71 Stampede XM

79 Volatile Napalm ZD

91 Grenade Launcher UMAZ

106 Flame Geyser F (DLC 1 only)

110 Stampede XAM (DLC 2 only)

MG Series: Standard grenades.

MG J Series: Timed grenades.

SPECIAL

0 Acid Shower Prototype

20 Acid Gun

38 Acid Shower

53 Wide Acid Gun

58 Super Acid Gun

0 Burner

5 Flamethrower

29 Flamethrower Alpha

56 Flame Cannon

83 Magma Cannon

4 Firecracker 1

18 Firecracker 2

25 Firecracker 3

42 Firecracker 4

54 Firecracker 0

3 H88 Bound Gun

10 H89 Bound Gun

33 HL90 Bound Gun

59 HS Bound Gun

73 HX50 Bound Shotgun

1 C20 Bomb

16 C21 Bomb

33 CX Special Bomb

46 C30 Bomb

66 C70 Bomb

0 Impulse Y8

3 Y9 Anti-aircraft Impulse

8 Y10 Impulse

13 Y20 Anti-aircraft Impulse

21 Y10 Wide Impulse

30 Y11 Impulse

43 Y11 Anti-aircraft Impulse

48 Y20 Impulse

63 YDX Anti-aircraft Impulse

71 YDX Strike Impulse

76 Y21 Impulse

0 Proto Reverser

1 Reverser

21 High Cycle Reverser

28 Reverser M2

42 Reverser M3

51 High Cycle Reverser D

70 Reverser X

81 High Cycle Reverser ZD

13 Reverse Gun

36 Reverse Shooter T1

48 Reverse Bomber

63 Reverse Shooter T2

78 Reverse Shooter X

SUPPORT EQUIPMENT

Protector/Armor

0 None

0 Lightweight Protector

Walking Speed 110%, Speed 120%.

1 Liquid Armor

50% speed decrease when hit.

1 Solid Protector

Destroy obstacles while dashing.

5 Hybrid Protector

Walking Speed 110%, Speed 120%, Destroy obstacles while dashing.

7 Lightweight Liquid Armor

Walking Speed 110%, Speed 120%, 50% speed decrease when hit.

11 Under Assist

Speed 150%, Acceleration +40%, Turning Speed +25%, 50% speed decrease when hit,

Destroy obstacles while dashing.

16 Lightweight Protector E2

Walking Speed 125%, Speed 130%, Acceleration 200%, Turning Speed 125%

20 Perfect Liquid Armor

0% decrease in speed when hit.

30 Hybrid Liquid Armor

Walking Speed 110%, Speed 120%, Destroy obstacles while dashing.

35 Explosion Proof Suit

No knockdowns by explosives.

37 Hybrid Protector E2

Walking Speed 125%, Speed 130%, Acceleration 200%, Turning Speed 125%,

Destroy obstacles while dashing.

42 Under Assist E2

Speed 175%, Acceleration +70%, Turning Speed +50%, 25% decrease in speed when

hit, Destroy obstacles while dashing.

47 Lightweight Liquid Armor E2

Walking Speed 125%, Speed 130%, Acceleration 200%, Turning Speed 125%

55 Lightweight Protector E3

Walking Speed 130%, Speed 140%, Acceleration 300%, Turning Speed 150%

60 Hybrid Explosion-Proof Suit

Walking Speed 125%, Speed 130%, Acceleration 200%, Turning Speed 125%,

Destroy obstacles while dashing, No knockdowns from explosions.

67 Under Assist E3

Speed 200%, Acceleration +100%, Turning Speed +75%, No decrease in speed when

hit, Destroy obstacles while dashing.

73 Lightweight Liquid Armor E3

Walking Speed 130%, Speed 140%, Acceleration 300%, Turning Speed 150%

82 Hybrid Protector E9

Walking Speed 140%, Speed 150%, Acceleration 400%, Turning Speed 200%, Destroy

obstacles while dashing.

106 Lightweight Liquid Armor E9 (DLC 1 only)

Walking Speed 150%, Speed 140%, Acceleration 300%, Turning Speed 150%, 20%

Decrease in speed when hit.

108 Hybrid Protector XE (DLC 2 only)

Walking Speed 160%, Speed 175%, Acceleration 400%, Turning Speed 150%, Destroy

obstacles while dashing.

Lock On/Radar

3 Multiple Lock On Device L

Multiple lock on to single enemy.

9 Radar Support System

Lock On Speed +50%, Lock On Distance +25%

17 Multiple Lock On Device L2

Lock On Speed +50%, Multiple lock on to single enemy.

32 E2 Radar Support System

Lock On Speed +100%, Lock On Distance +50%

40 Multiple Lock On Device L3

Lock On Speed +100%, Multiple lock on to single enemy.

57 E3 Radar Support System

Lock On Speed +200%, Lock On Distance +75%

70 Multiple Lock On Device LX

Lock On Speed +200%, Multi lock on to single enemy.

78 EX Radar Support System

Lock On Speed +300%, Lock On Distance +100%

Ally Assist

2 Relief Assistance Equipment 1

Ally recovery with first aid +10%.

15 Relief Assistance Equipment 2

Ally recovery with first aid +25%.

35 Relief Assistance Equipment 3

Ally recovery with first aid +50%.

62 Relief Assistance Equipment 4

Ally recover with first aid +100%.

80 Relief Assistance Equipment 5

Ally recovery with first aid +150%

Item Pickup

Note: This equipment will create a permanent radius around the Ranger that

picks up items regardless of whether you are dashing or not.

1 Probe Type 1

Item acquisition range +100%.

13 Probe Type 2

Item acquistion range +200%.

27 Probe Type 3

Item acquisition range +400%.

45 Probe Type 4

Item acquisition range +600%

66 Probe Type 5

Item Acquisition range +1000%

TANKS

6 Blacker E1

10 Epsilon Self-Propelled Railgun

12 EMC

19 Epsilon Self-Propelled Railgun M2

30 Menace Self-Propelled Railgun

41 Menace Self-Propelled Railgun M2

55 Menace 4D Self-Propelled Railgun

62 EMCS

69 Epsilon Blast Proto Railgun

84 Epsilon Blast Self-Propelled Railgun

87 EMCX

HELICOPTERS

11 N9 Eros

15 FF 31 Nereid

17 HU04 Brute

36 EF31 Nereid 2

38 HU04 Brute Hell Flame

56 EF31 Fire Nereid

63 HU04 Brute D7

70 EF31 Nereid S

81 HU04 Brute SA9

83 EF31 Nereid Angel

BIKES

3 Free Bike 1

17 Free Bike G1

28 Free Bike Mad Custom

41 Free Bike 2

57 Free Bike War Custom

61 Free Bike Type X

63 Free Bike Hell Custom

76 Type-Z Free Bike

WING DIVER Weapon List

SHORT-RANGE

0 Rapier

0 Phalanx

0 Power Lance

0 Spark Vine Y3

1 Dragoon Lance

3 Spark Vine Y6

4 Phalanx W1

6 Power Lance LD

9 Dragoon Lance DA

10 Spark Whip

11 Double Lance

14 Phalanx M2

16 Rapier G

19 Dragoon Lance LE

21 Spark Foil Y6

25 M2 Rapier

26 Double Lance LD

31 Phalanx U1

31 Spark Vine YA6

34 Dragoon Lance M2

37 Power Lance FD

39 Phalanx M3

42 M3 Rapier

44 Spark Whip W3

49 Dragoon Lance M3

51 M4 Rapier

54 Triple Lance

56 Phalanx M4

58 Spark Foil Y8

61 Dragoon Lance M4

64 Phalanx W2

67 Spark Whip W5

69 M5 Rapier

73 Twin Lance

74 Star Rapier

76 Dragoon Lance Tri

78 Spark Vine Y12

81 Power Lance ZA

84 Phalanx M5

86 Rapier Nova

86 Triple Lance ZD

90 Spark Whip ZY

92 Dragoon Lance ZM

95 Phalanx ZT

100 Spark Whip ZAM (DLC 1 only)

101 Rapier Super Nova (DLC 1 only)

107 Phalanx ZAT (DLC 2 only)

111 Monster Lance (DLC 2 only)

MID-RANGE KINETIC WEAPONS

0 Mag Blaster

3 Destroyer Blaster

5 Mag Blaster A1

11 Mag Blaster A2

12 Destroyer Blaster 2

14 Reflectron Laser

17 Mag Blaster V1

19 Spine Blaster

22 Mag Blaster B1

24 Mag Blaster B2

27 Spine Blaster E2

28 Mag Blaster DA

32 Reflectron V Laser

35 Mag Blaster G1

39 Mag Blaster G2

42 Destroyer Blaster F

44 Mag Blaster DN

46 Reflectron Laser D

49 Mag Blaster G3

52 Spine Blaster E3

54 Mag Blaster BX

59 Mag Blaster W

64 Mag Blaster SP1

66 Destroyer Blaster W

69 Reflectron 5 Way Laser

71 Mag Blaster SP2

74 Mag Laser ZA

76 Spine Blaster ZM

79 Mag Blaster DX

82 Destroyer Blaster FE

82 Reflectron 5-Way Laser ZD

84 Mag Blaster ZM

103 Mag Blaster FDX (DLC 1 only)

106 Spine Blaster ZAM4 (DLC 2 only)

MID-RANGE ENERGY WEAPONS

0 Lightning Bow

1 Bolt Gun

5 Lightning Bow M2

7 Thunder Crossbow

12 Bolt Gun A1

17 Lightning Bow M3

22 Thunder Crossbow 2

25 Bolt Gun RA

29 Lightning Rapid Bow

36 Thunder Crossbow RA

40 Lightning Bow M4

43 Thunder Crossbow 3

48 Bolt Gun A2

50 Thunder Crossbow W

52 Lightning Bow M5

57 Bolt Gun AZ

61 Lightning Rapid Bow T2

67 Bolt Power Gun

71 Thunder Crossbow DZ

75 Lightning Bow GD

77 Bolt Gun RB

81 Thunder Crossbow WZ

82 Bolt Maximum Gun

85 Lightning Bow ZA

87 Thunder Crossbow RZ

101 Lightning Bow AMD (DLC 1 only)

106 Bolt Break Gun (DLC 2 only)

110 Thunder Crossbow RZAM (DLC 2 only)

MID-RANGE PULSE WEAPONS

0 Pulse Machine Gun

2 Pulse Machine Gun R

6 3-Way Pulse Machine Gun

12 Pulse Rapid Gun

17 4-Way Pulse Rapid Gun

20 Stardust Cannon

23 5-Way Pulse Machine Gun

25 Pulse Machine Gun M2

29 Pulse Buster

35 6-Way Pulse Machine Gun

37 Stardust Cannon Type A

42 Pulse Machine Gun M3

48 Pulse Buster Alpha

50 Pulse Rapid Gun DE

55 8-Way Pulse Machine Gun

59 Stardust Cannon D Type

65 Pulse Machine Gun M4

70 9-Way Pulse Machine Gun

75 Pulse Machine Gun M5

77 Pulse Buster Beta

79 10-Way Pulse Machine Gun

85 Stardust Cannon F Type

87 Pulse Machine Gun ZDM

104 Stardust Fall (DLC 1 only)

108 Super Pulse Machine Gun (DLC 2 only)

LONG-RANGE

0 Closed Laser

2 Bolt Shooter

7 Closed Laser M2

13 Monster Zero

16 Bolt Shooter 2

18 Monster

22 Closed Laser M3

25 Closed Laser MA

30 Bolt Shooter RA

36 Raijin

40 Closed Laser MSA

45 Bolt Shooter 3

50 Bolt Shooter DA

55 Monster GA

57 Closed Laser MX

65 Closed Laser MZ

70 Bolt Shooter RF

75 Closed Long Laser

77 Bolt Shooter ZF

80 Monster GZ

82 Closed Laser F

85 Raijin Alpha

112 Raijin Limit Custom (DLC 2 only)

RANGED WEAPONS

0 Plasma Cannon

0 Blink Ball

0 Grit Shot

1 Plasma Big Cannon

3 Plasmafall

4 Plasma Burst Cannon 2

6 Plasma Cannon B

8 Splasher

10 Plasma Big Cannon M2

12 Split Ball

13 Grit Gun

15 Plasma Heavy Cannon

18 Plasmafall F6

18 Blink Ball B

20 Plasma Burst Cannon 3

26 Plasma Cannon C

27 Grit Shot W10

29 Blink Ball C

30 Plasmafall DA

33 Grit Gun MA

35 Triple Plasma Cannon

38 Plasma Cannon CR

41 Blink Fork

43 Plasma Burst Cannon 2D

45 Plasmafall F10

51 Splasher AZ

52 Plasma Big Cannon M3

53 Blink Ball D

55 Plasma Great Cannon

57 Plasma Cannon D

60 Double Plasma Cannon

62 Grit Shot W15

65 Split Ball AT

66 Plasma Cannon E

69 Plasma Burst Cannon 4D

75 Plasma Cannon F

78 Blink Ball FZ

80 Plasma Burst Cannon 4Z

85 Plasmafall F20

104 Plasma Cannon G (DLC 1 only)

HOMING WEAPONS

0 Mirage Zero

2 Geist

5 Rapid Mirage

8 Mirage 5-Way

13 Geist 2

18 Mirage 5-Way B

21 Ghost Chaser

25 Mirage Rumble

28 Mirage 15

31 Psiblade

36 Geist 3

43 Mirage 15S

53 Fenrir

56 Mirage 5-Way S

60 Psiblade Alpha

63 Geist D

68 Ghost Chaser DA

76 Mirage 15 WR

83 Fenrir 3-Way

106 Geist G (DLC 1 only)

SPECIAL

2 Diffuser

5 Gleipnir

7 Vorukeinia Crackers

7 Starburst

8 Thunder Cluster

13 Diffuser Anti-Air Custom

16 Gleipnir Beta

20 Alpha Diffuser

24 Heaven’s Gate

26 Sai Cluster

34 Diffuser Air-to-Surface Custom

41 Sai Cluster Alpha

48 EX Gleipnir

51 Heaven’s Gate 10

56 Thunder Cluster Alpha

63 Diffuser Surface to Air Custom D

71 Heaven’s Gate D10

81 Gleipnir Alpha

84 Diffuser Ground Custom D

87 Thunder Orb

88 Final Days

107 Psiblast Wall (DLC 2 only)

PLASMA CORES

0 Plasma Core

1 Turbo Core

2 Plasma Core B

5 Rush Core

7 V2 Plasma Core

12 V2 Plasma Core B

15 V2 Turbo Core

18 Loading Core

20 V2 Rush Core

22 Jet Core

23 Big Core

24 V2 Plasma Core C

27 Reverse Core

29 V3 Plasma Core

36 V3 Turbo Core

38 V3 Plasma Core B

41 V3 Rush Core

43 Sky High Core

47 V3 Plasma Core C

51 V4 Plasma Core

55 Bird Core

58 Return Core

61 V4 Plasma Core B

63 Loading Core B

68 V4 Plasma Core C

71 V5 Plasma Core

73 VA Rush Core

76 V5 Plasma Core B

78 Big Bang Core

80 EX Bird Core

83 VM Rush Core

85 VM Jet Core

88 VZ Plasma Core

101 Loading Core Type G (DLC 1 only)

106 VG Rush Core (DLC 1 only)

106 Return Core G (DLC 2 only)

112 Mighty Core (DLC 2 only)

Plasma Core Series: Basic performance.

Turbo Core Series: Increased boost speed.

Rush Core Series: Fast charge speed.

Loading Core Series: Large EN capacity but lower flight speed.

Jet Core Series: High boost speed but high EN consumption.

Big Core Series: Extremely high EN capacity but poor flight performance.

AIR RAIDER Weapon List

REQUEST ARTILLERY UNITS

0 Light Mortar

6 Mortar

10 Howitzer

12 Cannon Gun A

15 Mortar Concentrated Fire Strategy

20 Cannon Gun B

23 B1 Mortar

32 Large Grenade Cannon

35 B2 Mortar

39 Cannon Gun C

45 B3 Mortar

45 B3 Mortar Concentrated Fire Strategy

55 Cannon Gun D

60 B4 Mortar

68 Enhanced Howitzer

77 Gigantic Grenade

80 B9 Mortar

83 Cannon DZ

100 B10 Mortar (DLC 1 only)

REQUEST GUNSHIPS

0 150mm Single-barreled Cannon A

0 Autocannon A

0 105mm Rapid-Fire Cannon A

2 Rocket Cannon A

3 120mm Neutralize Cannon A

3 150mm Single-barreled Cannon B

4 180mm Cannon

5 105mm Rapid-Fire Cannon B

7 Rocket Cannon B

10 Autocannon B

13 120mm Neutralize Cannon B

15 150mm Cannon Lapis 1

17 Rocket Cannon C

19 Autocannon C

21 105mm Rapid-Fire Cannon C

25 150mm Single-barreled Cannon C

27 A1 Minigun

28 120mm Neutralize Cannon C

30 105mm Flash Gun

35 150mm 3 Gun Cannon

38 A2 Minigun

40 Rocket Cannon D4

43 105mm Rapid-Fire Cannon D

47 150mm Single Gun Lapis 2

50 105mm Successive Crushing Rapid Fire Gun

55 190mm Cannon

58 120mm Suppression Gun D

62 105mm Rapid-Fire Cannon Y

64 Vulcan Cannon M1

67 T1 Rocket Cannon

70 150mm 4 Gun Cannon

77 120mm Neutralize Destruction Cannon

81 Vulcan Cannon M2

82 150mm Cannon D

84 105mm Rapid-Fire Cannon Z

86 T2 Rocket Cannon

87 150mm Cannon V Lapis

108 T2 HS Rocket Cannon (DLC 2 only)

REQUEST BOMBERS

0 Combat Bomber KM6

1 Scout Bomber

3 Combat Bomber Kamuy

6 Heavy Bomber Vesta

9 Combat Bomber KM6 Plan 3

14 Heavy Bomber Phobos

17 Combat Bomber KM6 Plan X2

20 Heavy Bomber Phobos Plan 2

21 Heavy Bomber Vesta B

23 Combat Bomber KM6 Plan W2

24 Combat Bomber Kamuy B

27 Heavy Bomber Phobos Plan 3

32 Combat Bomber KM6 Plan X4

33 Combat Bomber Kamuy B2M

38 High-Speed Bomber KM6 F1

43 Heavy Bomber Probos Plan 4

46 Heavy Bomber Vesta B Plan X2

48 Combat Bomber KM6 Plan X9

50 High Speed Bomber KM6F2

52 Combat Bomber Kamuy C1

56 Heavy Bomber Phobos Plan 10

58 Heavy Bomber Phobos BX

60 Combat Bomber KM6 Plan W3

61 Phobos Cluster Bomb Heavy Bomber

62 High Speed Bomber KM6 F2 Plan W2

66 Heavy Bomber Vesta C Plan W2

71 Heavy Bomber Phobos Z

75 Combat Bomber KM6 Plan X5

77 Combat Bomber Kamuy CX

80 High-Speed Bomber KM6 FX

84 Heavy Bomber Vesta DA

86 Combat Bomber KM6 Plan Z4

88 Heavy Bomber Phobos Z Plan 4

102 Heavy Bomber Phobos J Cluster Bombs (DLC 1 only)

106 Combat Bomber KM6 Plan X18 (DLC 2 only)

110 Heavy Bomber Vesta E Plan X2 (DLC 2 only)

REQUEST MISSILES

2 AH Cruise Missiles

7 AH High Speed Missile Group

13 AHM Cruise Missiles

16 Lionic U20

17 Tempest A1

25 Lionic U30

32 Tempest A2

37 N5 Cruise Missiles

43 Lionic UA35

57 N6 Cruise Missiles

72 Tempest A3

75 Tempest AT

80 Lionic UA45

83 N6AT Cruise Missiles

87 Tempest ATS

106 Lionic UA45 XE (DLC 1 only)

REQUEST SATELLITES

4 Bulge Laser A

7 Bulge Laser B

8 Spritefall A

11 Bulge Laser C

18 Bulge Laser D

22 Spritefall B

26 Bulge Laser R1

30 Spritefall Shooting Mode Beta

35 Bulge Laser R2

40 Spritefall C

45 Bulge Laser Irradiation Mode S

54 Spritefall R

60 Bulge Laser Irradiation Mode D

63 Spritefall Power Mode

66 Spritefall Shooting Mode Beta2

70 Bulge Laser Irradiation Mode F

72 Spritefall Maximum

76 Spritefall Destroy

83 Spritefall Shooting Mode Beta3

90 Bulge Laser Irradiation Mode Z

LIMPET GUNS

0 Limpet Gun

1 Limpet Sniper

2 Limpet Gun D

3 Limpet Sniper A2

8 Limpet Gun M2

12 Limpet Sniper D

15 Limpet Splendor

22 Limpet Gun M3

26 Splendor Shot

31 Limpet Chain Gun

33 Limpet Sniper A3

38 Limpet Detector

43 Limpet Shot

47 Buster Bomb

52 Limpet Splendor ME

55 Limpet Sniper F3

61 Limpet Detector ME

65 Limpet Gun MA

67 Limpet Sniper ME

78 Limpet Gun MT

85 Limpet Splendor ZD

87 Limpet Sniper ZD

89 Limpet Chain Gun ZD

107 Limpet Splendor ZAM (DLC 2 only)

STATIONARY WEAPONS

Bombs

0 Robot Bomb

12 Assault Beetle

18 Type B Robot Bomb

28 Type C Robot Bomb

38 Patroller

42 Assault Beetle DA

53 Type D Robot Bomb

60 Stag Beetle

62 Speed Star

82 Patroller DA

Turret Weapons

0 ZE-GUN

6 ZE-GUN 2A

11 ZER-GUN

19 ZE Sniper

26 ZE Launcher

35 FZ-GUN M2

46 ZERA-GUN

52 FZ-GUN MD

68 ZE-GUN 10

72 ZEX Launcher

79 ZEXR-GUN

88 FZ-GUN MX

104 ZEX Rapid Launcher (DLC 1 only)

111 ZE Blaster (DLC 2 only)

ZE Series: Machine gun.

FZ Series: Flamethrower.

Sniper Series: Long range.

Launcher Series: Rocket shells.

SUPPORT EQUIPMENT

Laser Guidance

1 Laser Guide Kit

6 High-Speed Laser Guide Kit

34 Laser Guided Device T2

57 Laser Guided Device T3

81 Laser Guided Device T4

Beacons

2 Guide Beacon Gun

14 Guide Beacon Gun M2

40 High Power Beacon Gun

51 Guide Beacon Gun M3

64 Power Beacon Gun

77 Guide Beacon Gun MA

Life Equipment

0 Life Vendor

0 Life Vendor M2

11 Life Vendor M3

36 Life Vendor MA

50 Life Vendor MH

77 Life Vendor ZD

19 Life Spout Gun

27 Life Spout Gun M2

61 Life Spout Gun M3

79 Life Spout Gun ZM

Power Equipment

10 Power Post

25 Power Post M2

58 Offensive Territory

84 Power Post ZM

2 Power Assist Gun

35 Power Assist Gun M2

66 Power Assist Gun MG

Guard Equipment

1 Guard Post

17 Guard Post M2

31 Zone Protector

64 Guard Post M3

75 Zone Protector ZM

5 Guard Assist Gun

42 Guard Assist Gun G

SPECIAL

Pillbox/Decoys

0 Electromagnetic Bunker

8 Decoy [Green]

13 Anti-Aircraft Bunker

21 Heavy Bunker

29 Decoy [Blue]

32 Electromagnetic Bunker M2

40 Personal Shelter

56 Electromagnetic Prison

63 Decoy [Yellow]

69 Anti-Aircraft Protection Bunker ME

72 Electromagnetic Bunker GH

78 Borderline

82 Decoy [Black]

88 Electromagnetic Wall

89 Absolute Bunker

112 Absolute DZ Bunker (DLC 2 only)

Suppress Guns

2 Suppress Gun

14 Suppress Gun B2

31 Suppress Gun GA

60 Suppress Gun MH

78 Suppress Gun MH2

TANKS

0 None

6 Blacker E1

7 Blacker A1

12 B651 Titan

16 Blacker E2

17 Blacker A2

18 Melt Buster

24 Blacker SPC

25 Blacker E2D

32 B651 Titan M2

40 Blacker A2D

48 Blacker E3

53 Blacker SPS

58 Blacker A3

62 Blacker E3G1

71 Blacker E3G2

78 Blacker E4

83 B651 Titan M3

86 Blacker A9

87 Blacker E9

102 Powered Titan (DLC 1 only)

106 Blacker E10 (DLC 2 only)

GROUND VEHICLES

2 Armored Vehicle Grape

6 Caliban Support Vehicle

6 Naegling Self-Propelled Missile Launcher

8 Armored Vehicle Grape M2

16 Armored Vehicle Grape AP1

18 Caliban Support Vehicle CS

21 Naegling Self-Propelled Missile Launcher XM

32 Armored Vehicle Grape M3

37 Armored Vehicle Grape RA

39 Caliban Support Vehicle M2

43 Naegling Self-Propelled Missile Launcher D1

50 Armored Vehicle Grape AP2

58 Caliban Support Vehicle Turbo

65 Naegling Self-Propelled Missile Launcher D2

66 Armored Vehicle Grape M9

76 Caliban Support Vehicle S Turbo

77 Armored Vehicle Grape RZ

80 Naegling Self-Propelled Missile Launcher XEM

101 Caliban Support Vehicle SA Turbo (DLC 1 only)

108 Armored Vehicle Grape SRXE (DLC 2 only)

HELICOPTERS

11 N9 Eros

22 N9 Eros Vulture

37 N9 Eros Blaze

68 N9 Eros Vulture D

79 N9 Eros Vulture ZA

85 N9 Eros Sigma

107 N9 Eros Vulture ZAM (DLC 2 only)

POWERED EXOSKELETONS

2 Powered Exoskeleton Nix A

5 Nix Grenadier

7 Powered Exoskeleton Nix A2

10 Nix Red Coat

16 Powered Exoskeleton Nix B

20 Nix Battle Cannon

27 Powered Exoskeleton Nix C1

35 Nix Missile Gun

45 Nix Red Shadow

57 Powered Exoskeleton Nix C3

75 Nix Destroy Cannon

80 Nix Red Guard

83 Nix Grenadier EZ

87 Powered Exoskeleton Nix ZC

104 Nix Saber (DLC 1 only)

112 Nix Assault (DLC 2 only)

SPECIAL WEAPONS

1 Depth Crawler I

11 Depth Crawler Flame

19 Depth Crawler II

28 BMX Proteus

31 Depth Crawler Heavy Custom

46 Gigantic Unloader Barga

46 Depth Crawler III

52 Depth Crawler S Range Custom

53 BMX10 Proteus Burst

66 Gigantic Unloader Barga Type G

67 Depth Crawler L Range Custom

77 Depth Crawler IV

80 BMX10 Proteus Gamma

85 Depth Crawler IV Custom

87 War Barga

103 Depth Crawler V (DLC 1 only)

110 Strike Barga (DLC 2 only)

FENCER Weapon List

CC STRIKERS

0 Vibro Hammer

1 Vibro Hammer F3

2 Force Blade

4 Vibro Roller

9 Vibro Hammer FA

11 Force Blade D

13 Vibro Haken

15 Vulcan Hammer

19 Dynamo Blade

30 Vibro Roller D2

35 Vibro Hammer FV

39 Force Ax

41 Quake Haken

43 Vulcan Hammer D

46 Vibro Hammer D3

50 Dynamo Blade M2

54 Quake Haken ZD

56 Vulcan Hammer ZD

61 Force Blade MA

66 Force Ax G2

69 Finest Hammer

76 Force Ax G3

79 Vibro Roller D9

83 Dyna Force Blade

100 Force Blade MAXE (DLC 1 only)

106 Quake Haken ZDXE (DLC 2 only)

107 Ultimate Hammer XE (DLC 2 only)

CC PIERCERS

0 Blasthole Spear

3 Flashing Spear

6 Jackhammer

11 Spine Driver

16 Blasthole Spear M2

20 Blast Twin Spears

22 Flashing Spear M2

26 Jackhammer M2

31 Spine Driver M2

35 Flashing Spear M3

41 Blast Twin Spears M2

44 Blasthole Spear M4

46 Jackhammer M3

50 Spine Driver M3

51 Flashing Spear M4

55 Blasthole Spear M5

59 Jackhammer M4

63 Blast Twin Spears M3

67 Blasthole Spear M6

69 Spine Driver M4

77 Jackhammer MA

78 Blasthole Spear MS

80 Blast Twin Spears M4

81 Flashing Spear M5

84 Spine Driver MA

104 Jackhammer MBF (DLC 1 only)

106 Blast Twin Spears M5 (DLC 1 only)

110 Blasthole Spear MSXE (DLC 2 only)

SHIELDS

0 Deflection Shield

0 Ion Mirror Shield

2 Tower Shield

5 Deflection Shield 2

7 Ion Mirror Shield 2E

13 Deflection Shield 3

17 Tower Shield 2E

21 Deflection Shield 4

25 Ion Mirror Shield 3E

27 Reflector

34 Deflection Shield 5

37 Tower Shield 3E

39 Deflection Shield 6

47 Ion Mirror Shield 4E

52 Deflection Shield 7

57 Tower Shield 4E

60 Ion Mirror Shield 5E

64 Deflection Shield MA

68 Powered Deflector

71 Declection Shield MGX

75 Ion Mirror Shield MG

79 Master Shield

85 Great Shield

AUTOCANNONS

0 FG7 Hand Gatling

0 Galleon Lightweight Cannon

1 Dexter Automatic Shotgun

5 Flame Revolver

7 FG8 Hand Gatling

10 Galleon Rapid Fire Cannon

12 Dexter Automatic Shotgun D1

17 Flame Revolver D

19 UT1 Hand Gatling

21 Galleon Lightweight Cannon M2

23 Disruptor

27 FG9 Hand Gatling

32 FGS Diffusion Gatling

35 Dexter Automatic Shotgun D2

37 Galleon 3 Blast Cannon

40 Flame Revolver DC1

42 UT2 Hand Gatling

45 Galleon Lightweight Cannon M3

50 Dexter Automatic Shotgun G

52 FG10 Hand Gatling

57 Galleon 3R Burst Cannon

60 Flame Revolver DC2

62 Power Disruptor

65 FG20 Hand Gatling

68 Galleon Rapid Fire Cannon M2

70 Dexter Automatic Shotgun ZA

72 UT3 Hand Gatling

75 Galleon Armor-Piercing Cannon

76 Maximum Disruptor

77 Dexter Automatic Shotgun ZG

80 FGZ Hand Gatling

82 Hellflame Revolver

103 Dexter Automatic Shotgun ZGXE (DLC 1 only)

108 FGZF Hand Gatling (DLC 2 only)

ARTILLERY

Cannons

0 NC101 Hand Cannon

1 30mm Gallic Heavy Cannon

2 Powerdyne

6 NCS1 Cannon Shot

10 30mm Gallic Heavy Cannon M2

16 25mm Light Canister Cannon

20 NC102 Hand Cannon

28 NC103 Hand Cannon

33 30mm Gallic Heavy Cannon M3

40 NC104 Hand Cannon

45 NCS2 Cannon Shot

51 NC201 Hand Cannon

58 30MM Light Canister Cannon

65 NC202 Hand Cannon

70 35mm Gallic Heavy Cannon

75 NCSS Cannon Shot

78 NC290 Hand Cannon

82 35mm Battle Cannon

102 38mm Rage Cannon (DLC 1 only)

Mortars

0 FH10 Light Mortar

4 YH1 Dispersal Mortar

9 FHD1 Heavy Mortar

12 YH2 Dispersal Mortar

15 FH11 Light Mortar

18 FHD2 Heavy Mortar

28 FH12 Light Mortar

33 FHD Triple Mortar

38 FH21 Light Mortar

42 YH3 Dispersal Mortar

53 FH22 Mortar

62 FHER Explosion Mortar

78 FH29 Mortar

83 YH7 Dispersal Mortar

87 FHEZ Super Heavy Mortar

101 FH29RE Mortar (DLC 1 only)

111 Super Heavy Crusher Mortar (DLC 2 only)

MISSILE LAUNCHERS

1 Arm Hound

2 Bloodstorm

3 Leviathan

8 Haytal Multi-Missile Launcher

13 Arcane 6-Barrel Launcher

16 Lionic U20

18 FG01 High Altitude Impact Launcher

22 Phoenix

29 G2 Arm Hound

30 Haytal Multi-Missile Launcher M2

32 M2 Bloodstorm

34 Leviathan MA

38 FG02 High Altitude Impact Launcher

43 Phoenix 2

47 Arcane Six-Barrel Launcher G2

51 Haytal Multi-Missile Launcher MA

55 G3 Arm Hound

58 Wild Leviathan

63 Phoenix X

66 Arcane Six-Barrel Launcher GA

71 FGX High Altitude Impact Launcher

80 GX Arm Hound

81 Haytal Multi-Missile Launcher WX

84 Phoenix WX

86 Arcane Six-Barrel Launcher GX

104 M3 Blood Storm (DLC 1 only)

110 Rapid Hound (DLC 2 only)

ENHANCED BOOSTERS

0 Nothing

0 Nothing

1 Ad Booster 1

Boost x2, Boost Speed 110%

2 Dash Cell 1

Dash x2

11 Ad Booster 2

Boost x3, Boost Speed 110%

17 Dash Cell 2

Dash x3, Dash Interval 92%

20 Multi-Charger 2-2

Dash x2, Boost x2

27 Ad Booster 3

Boost x4, Boost Spped 130%

35 Multi-Charger 2-3

Dash x2, Boost x3, Boost Speed 115%

40 Dash Cell 3

Dash x4, Dash Interval 86%

45 Multi-Charger 3-2

Dash x3, Boost x2, Boost Speed 120%

55 Multi-Charger 3-3

Dash x3, Boost x3, Boost Speed 125%, Dash Interval 90%

62 Ad Booster 4

Boost x5, Boost Speed 140%

67 Dash Cell 4

Dash x5, Dash Interval 80%

72 Ad Booster 5

Boost x6, Boost Speed 150%

77 Dash Cell 5

Dash x6, Dash Interval 80%

82 Multi-Charger 3-4

Dash x3, Boost x4, Boost Speed 130%, Dash Interval 86%

87 Multi-Charger 4-3

Dash x4, Boost x3, Boost Speed 135%, Dash Interval 86%

103 Multi-Charger 4-4 (DLC 1 only)

Dash x4, Boost x4, Boost Speed 140%, Dash Interval 80%

106 Dash Cell G (DLC 2 only)

Dash x10, Dash Interval 60%

107 Add Booster G (DLC 2 only)

Boost x8, Boost Speed 200%

ENHANCED SHIELDS

0 Deflect Cell

Shield Exhaustion 65%, Damage Cut 20%, Knockback Cut 25%

3 Shield Protection Armor

Shield Endurance: 200%, Shield Defense Angle +20 degrees

6 Barricade System 1

Shield Exhaustion 180%, Damage Cut 75%, Knockback Cut 60%

10 Deflect Cell A2

Shield Exhaustion 50%, Damage Cut 25%, Knockback Cut 40%

22 Barricade System 2

Shield Exhaustion 160%, Damage Cut 60%, Knockback Cut 80%

31 Shield Protection Armor B Type

Shield Endurance: 400%, Shield Defense Angle +30 degrees

37 Deflect Cell A3

Shield Exhaustion 35%, Damage Cut 30%, Knockback Cut 85%

42 Barricade System 3

Shield Exhaustion 140%, Damage Cut 95%, Knockback Cut 100%

52 Shield Protection Armor F Type

Shield Endurance: 600%, Shield Defense Angle +40 degrees

62 Deflect Cell AX

Shield Exhaustion 20%, Damage Cut 40%, Knockback Cut 90%

78 Barricade System X

Shield Exhaustion 150%, Damage Cut 100%, Knockback Cut 100%

81 Shield Protection Armor Y Type

Shield Endurance: 800%, Shield Defense Angle +60 degrees

106 Deflect Cell AXE (DLC 1 only)

Shield Exhaustion 40%, Damage Cut 45%, Knockback Cut 95%

ENHANCED CANNONS

5 Muzzle Stabilizer

Recoil Reduction 40%

12 Muzzle Stabilization 2

Recoil Reduction 60%

30 Muzzle Stabilization 3

Recoil Reduction 70%

43 Muzzle Stabilization 4

Recoil Reduction 80%

57 Muzzle Stabilization 5

Recoil Reduction 90%

76 Muzzle Stabilizer S

Recoil Reduction 100%

ENHANCED EXOSKELETON

0 V1 Exoskeleton

Movement Impact 70%, Turning Inertia 70%, Walking Speed 110%

7 V1 Leg Exoskeleton

Movement Weight 50%, Walking Speed 130%

15 V1 Arm Exoskeleton

Inertial Weight 50%

32 V2 Exoskeleton

Movement Impact 50%, Turning Inertia 50%, Walking Speed 120%

47 V2 Leg Exoskeleton

Movement Weight 25%, Walking Speed 150%

53 V2 Arm Exoskeleton

Inertial Weight 25%

65 V3 Exoskeleton

Movement Impact 25%, Turning Inertia 25%, Walking Speed 130%

70 V3 Leg Exoskeleton

Movement Weight 0%, Walking Speed 170%

79 V3 Arm Exoskeleton

Inertial Weight 0%

85 VZ Exoskeleton

Movement Impact 0%, Turning Inertia 0%, Walking Speed 150%

101 Gale Exoskeleton (DLC 1 only)

Movement Weight 0%, Walking Speed 300%

108 Bombardment Exoskeleton (DLC 2 only)

Movement Impact 30%, Turning Inertia 30%, Recoil Reduction 80%, Walking

Speed 25%

