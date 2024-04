Een VPN op een Samsung Smart TV installeren in 2024 (2024)

Sweeney Bijgewerkt: 9 februari 2024

Heb je weinig tijd? Dit is de eenvoudigste manier om een VPN te installeren op een Samsung Smart TV in 2024: Kies een goede VPN : Mijn top keuze is ExpressVPN omdat het razende snelheden, hoogwaardige beveiligingsfuncties en apps in het Nederlands biedt, en de beste VPN voor streamen is. Download en installeer het VPN – De nieuwe Samsung TV modellen die het Tizen OS gebruiken werken niet met VPN apps, dus de beste manier om een VPN met je Samsung TV te gebruiken is om de VPN op je router te installeren. ExpressVPN is mijn topkeuze omdat het een eenvoudig te installeren router-app heeft en een eigen router (Aircove) aanbiedt met een ingebouwde VPN. Configureer de VPN op je router : Na installatie zijn alle apparaten die op je router zijn aangesloten verbonden met de VPN, inclusief je Samsung Smart TV. Maak verbinding met een VPN-server : Open de VPN router-app en maak verbinding met een VPN-server. Je bent nu klaar om je favoriete programma’s te bekijken op je Samsung Smart TV.

Het installeren van een VPN op je Samsung Smart TV is eenvoudig. Als je tv op het Tizen-besturingssysteem draait (de meeste nieuwe Samsung TV’s hebben dit), kun je niet rechtstreeks een VPN-app downloaden. Je moet dan een VPN op je router installeren of een alternatieve installatiemethode gebruiken. Het goede nieuws is dat ik tientallen VPN’s heb getest om degenen te vinden die het gemakkelijkst in te stellen zijn, en ik heb hieronder stapsgewijze instellingsinstructies samengesteld.

Let op: Als je een oudere Samsung Smart TV hebt die op Android OS draait, kun je een VPN-app op je TV downloaden en installeren zoals die van ExpressVPNof Private Internet Access.

4 manieren om een VPN op je Samsung Smart TV te installeren

Op Samsung Smart TV’s met Tizen OS kun je niet direct een VPN-app installeren. Er zijn echter nog een paar manieren om je Samsung Smart TV met een VPN te verbinden, waaronder het installeren van een VPN op je router, het delen van een VPN-verbinding vanaf een ander apparaat en het gebruik van Smart DNS-instellingen.

Een VPN instellen op je router

Kies een VPN die werkt met je router: ExpressVPN is mijn eerste keuze omdat het een intuïtieve router-app heeft, hoge snelheden handhaaft en geweldige beveiligingsfuncties biedt. ExpressVPN biedt ook een eigen router aan, die ingebouwde VPN-functies heeft. Installeer de VPN op je router: Download de firmware bestanden voor je router van de website van de VPN en installeer ze op je router ( ExpressVPN biedt geweldige stap-voor-stap tutorials voor het instellen van de VPN op je router ). Sluit je Samsung Smart TV aan op het netwerk van je router: Zodra de VPN op je router is geïnstalleerd, wordt de internetactiviteit op elk apparaat in je netwerk via de VPN geleid.

Een VPN instellen op je Samsung TV via Smart DNS-instellingen

Kies een VPN die Smart DNS ondersteunt: Alle VPN’s in dit artikel hebben een Smart DNS functie , maar mijn top keuze is ExpressVPN omdat zijn MediaStreamer Smart DNS-functie geweldig werkt met Samsung TV’s (en het is gemakkelijk in te stellen). Configureer de netwerkinstellingen van je tv: Log in op je VPN-account via de website van de VPN en navigeer naar de Smart DNS-pagina. Volg de instructies om je IP-adres te registreren en de DNS-instellingen op je Samsung Smart TV te wijzigen. Dit proces kan verschillen afhankelijk van de VPN-provider en het type router dat je bezit. En je bent klaar: Zodra de DNS-instellingen van je Samsung Smart TV zijn geconfigureerd, ben je helemaal klaar. Merk op dat Smart DNS-verbindingen ervoor kunnen zorgen dat het lijkt alsof je surft vanaf de locatie van de server in plaats van je eigen locatie, maar het zal je gegevens niet versleutelen zoals een VPN dat doet.

Gebruik een VPN op je Samsung TV via een ethernet-verbinding

Kies een gerenommeerde VPN: Mijn topkeuze is ExpressVPN vanwege zijn hoge snelheden, geweldige beveiligingsfuncties en gebruiksvriendelijke apps. Sluit je apparaten aan via ethernet: Sluit een ethernetkabel aan van je pc naar je Samsung Smart TV. Deel de internetverbinding van je pc in Windows: Navigeer naar Instellingen > Netwerk en internet > Adapteropties wijzigen, klik met de rechtermuisknop op je ethernetnetwerk en selecteer Eigenschappen. Klik vervolgens op het tabblad Delenen vink het vakje aan dat zegt: “Andere netwerkgebruikers mogen verbinding maken via de internetverbinding van deze computer“. Deel de internetverbinding van je pc op macOS: Navigeer naar Systeeminstellingenen vink het vakje “Internetdeling” aan. Selecteer Ethernetin het keuzemenu “Deel de verbinding via” en vink Ethernetaan in het vakje “Met computers die gebruik maken van“. Maak verbinding met de VPN op je hoofdapparaat: Je Samsung Smart TV zou nu automatisch verbinding moeten maken met het internet via de VPN van je beschermde apparaat.

Gebruik een VPN op je Smart TV via hotspot Wi-Fi Internetverbinding delen

Kies een top VPN.Mijn favoriet is ExpressVPN omdat het werkt met populaire streamingsites zoals Netflix, Amazon Prime, Disney+, Hulu, HBO Max en meer. Deel de internetverbinding van je computer.

Windows 10: Navigeer eerst naarInstellingen > Netwerk en internet > Mobiele hotspot,schakel Mobiele hotspot in en selecteer Wi-Fiin het keuzemenu Mijn internetverbinding delen vanaf. Navigeer naar Adapteropties wijzigen,klik met de rechtermuisknop op je Wi-Fi-netwerk en selecteer Eigenschappen.Klik vervolgens op het tabblad Delenen vink het vakje aan dat zegt: “Andere netwerkgebruikers mogen verbinding maken via de internetverbinding van deze computer“. macOS: Navigeer naarSysteeminstellingenen vink het vakje “Internetdeling”aan.Selecteer Wi-Fiin het keuzemenu“Deel de verbinding via” en vink Wi-Fiaan in het vakje “Met computers die gebruik maken van” .

Verbind je Samsung Smart TV met de Wi-Fi van je hoofdapparaat.Sluit je hoofdapparaat aan op de VPN en je Samsung Smart TV maakt verbinding met het internet via de VPN van je beschermde apparaat.

🥇1. ExpressVPN : Beste algehele VPN voor Samsung Smart TV’s

ExpressVPNis mijn favoriete VPN voor Samsung Smart TV. Het werkt consequent met Samsung Smart TV’s, hanteert de hoogste snelheden in de industrie, en heeft toegang tot meer dan 65 streaming sites, inclusief Netflix. US, Hulu en Amazon Prime, evenals lokale kanalen zoals NOS, en meer.. Het biedt eenvoudig te gebruiken appsin het Nederlandsdie werken met de meeste routers, en biedt zelfs zijn eigen VPN-router genaamd Aircove. ExpressVPN staat ook op nummer 1 in onze lijst van de top 10 VPN’s in 2024.

De Aircove VPN-router van ExpressVPN is echt handig, omdat deze ingebouwde VPN-bescherming biedt die wordt uitgebreid naar elk apparaat dat is aangesloten op het Wi-Fi-netwerk van je huis, inclusief je Samsung Smart TV. Aircove biedt echt hoge snelheden en betrouwbare verbindingen, maar het moet worden opgemerkt dat het wordt aangeboden als een extra, eenmalige aankoop. Bovendien vereist het een actief ExpressVPN-abonnement voordat de VPN-functies werken.

Als je de router niet wilt kopen, kun je de VPN op je router installeren. ExpressVPN biedt op zijn website stapsgewijze tutorials voor het installeren van de VPN op je router en het instellen van apparaatgroepen. Je kunt zelfs tot 5 groepen apparaten aanmaken die elk verbinding maken met een andere VPN-server. Hierdoor kon ik mijn Samsung Smart TV’s groeperen en ze verbinden met een VPN-server die ideaal is voor streamen, terwijl ik mijn pc en smartphone groepeerde en ze verbond met een andere server.

Als het op snelheden aankomt: ExpressVPN is de beste die er is. Tijdens mijn tests werd HD-content altijd onmiddellijk geladen, en ik kon programma’s en films streamen zonder te bufferen, zelfs wanneer ik door de video skipte. Ik had ook geen problemen met het downloaden van grote bestanden of het online spelen van videogames.

Ik vind ExpressVPN’s MediaStreamer Smart DNS-functie echt goed. Het is perfect voor Samsung Smart TV’s die het installeren van een VPN niet direct ondersteunen. Het kan je IP-adres veranderen zodat het overeenkomt met de locatie van de server waarmee je verbonden bent. Maar let op: het versleutelt uw activiteiten niet. Je moet verbinding maken met de VPN om gebruik te maken van de 256-bit AES-encryptie. Het instellen is een koud kunstje en de website van ExpressVPN biedt stap-voor-stap gidsen over het configureren op Samsung TV’s.

De ondersteuning voor streamen van ExpressVPN is ongeëvenaard.Het werkt niet alleen met grote streamingsites zoals Netflix (US en veel andere bibliotheken), Hulu, Amazon Prime, en Disney+, maar het werkt ook consequent met meer dan 65 andere streaming websites, zodat je al je favoriete streaming content kunt bekijken terwijl je Samsung Smart TV verbonden is met de VPN. Eerlijk gezegd is het de beste VPN voor streamenop de markt.

Wat de beveiliging betreft, heeft ExpressVPN een strikt geen logsbeleid dat onafhankelijk is geaudit en geverifieerd. Het biedt ook volledige ingebouwde lekbescherming tegen IP-, DNS- en WebRTC-gegevenslekken (en het doorstond al mijn lektests). Plus, het heeft RAM-only servers (er worden geen gegevens op de harde schijf bewaard en alle gegevens worden bij elke herstart gewist) en perfect forward secrecy (frequent wijzigen van de door het VPN gebruikte encryptiesleutel om te voorkomen dat toekomstige en eerder gebruikte sleutels worden gehackt).

ExpressVPNstaat 8gelijktijdige verbindingen toe en biedt flexibele abonnementen vanaf £5,24 / maand.Het is een beetje duurder dan andere top VPN’s, maar het is de waarde die je in ruil daarvoor krijgt meer dan waard. Alle ExpressVPN-abonnementen zijn voorzien van een geld-terug-garantie van 30 dagen.

🥈2. Private Internet Access : Gebruiksvriendelijke apps voor Samsung Smart TV’s

Private Internet Access (PIA)heeft beginnersvriendelijke apps die kunnen worden weergegeven in het Nederlandsen werkt consequent met Samsung Smart TV’s, evenals een breed scala aan routers. Naast een slanke en intuïtieve interface biedt PIA op zijn website ook stapsgewijze instructies voor het instellen van de VPN of een Smart DNS-verbinding op je Samsung Smart TV of router.

Hoewel het niet zo snel is als ExpressVPN, biedt PIA hoge snelheden voor vloeiend streamen.Tijdens mijn tests werden HD-video’s in slechts 2-3 seconden geladen en afgespeeld met zeer minimale buffering wanneer ik naar verschillende delen van de video skipte.

Private Internet Access is ook een van de beste VPN’s voor streamen die je kunt vinden. Ik had nooit een probleem met toegang tot mijn accounts op Netflix, Hulu, en Amazon Prime, en het werkt met meer dan 30 andere streaming-apps zoals BBC iPlayer, Crunchyroll, Tubi TV, en nog veel meer.

Ik vind PIA’s lijst van sterke beveiligingsfuncties prettig. Net zoals ExpressVPN biedt PIA RAM-only servers en perfect forward secrecy. Ook zijn de apps open-source, wat betekent dat de code openbaar is en iedereen deze kan lezen om er zeker van te zijn dat er geen gaten in de beveiliging zitten. PIA is ook zeer betrouwbaar, aangezien haar geen logsbeleid een onafhankelijke audit heeft doorstaan en in meerdere rechtszaken waar is gebleken.

PIAstaat Onbeperktverbindingen toe, biedt zeer betaalbare abonnementen vanaf £1,63 / maandenondersteunt alle abonnementen met een geld-terug-garantie van 30 dagen.

🥉3. CyberGhost VPN : Geweldig voor hoge snelheden tijdens het streamen op Samsung TV’s

CyberGhost VPN biedt intuïtieve apps in het Nederlands (Android, MacOS en iOS), werkt met de meeste routers en Samsung Smart TV’s, heeft Smart DNS, en beschikt over dedicated streamingservers. Deze servers zijn geoptimaliseerd voor hogere streamingsnelheden en maken het moeilijk voor streamingsites om op te merken dat je een VPN gebruikt door het IP-adres regelmatig te veranderen. CyberGhost biedt dedicated streamingservers voor Netflix in meer dan 10 landen (waaronder de VS, Frankrijk,Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Japan), Amazon Prime in meer dan 5 landenen zelfs YouTube (in de VS, Duitsland en Zweden).

CyberGhost is ook snel: De dedicated streamingservers boden in mijn tests hoge snelheden tijdens het streamen, maar de snelheden waren niet zo hoog als die van ExpressVPN en Private Internet Access. Zelfs wanneer ik niet verbonden was met een speciale streamingserver, kon ik HD-video’s in 3-4 seconden laden, en de content werd vloeiend afgespeeld, hoewel ik telkens 2-3 seconden moest bufferen wanneer ik in de video rond skipte.

CyberGhost beschermt gebruikersgegevens met een strikt geen logsbeleid en publiceert elk kwartaal transparantierapporten. Het biedt bovendien DNS- en WebRTC-lekbescherming om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens worden gelekt over een onveilige verbinding. Echter, in tegenstelling tot ExpressVPN en Private Internet Access ondersteunt het geen IPv6-verkeer. Ik vind het echter prettig dat CyberGhost standaard IPv6 uitschakelt.

CyberGhost VPNbiedt flexibele abonnementen vanaf £1,78 / maand.Het staat tot 7 gelijktijdige verbindingen toe, zodat iedereen in het huishouden zijn favoriete content op verschillende Samsung TV’s tegelijk kan streamen. Voor de jaarabonnementen geldt een royale geld-terug-garantie van 45 dagen, terwijl voor het maandabonnement een geld-terug-garantie van 14 dagen geldt.

4. NordVPN : Betrouwbaar met geweldige beveiligingsfuncties en hoge snelheden



NordVPNbiedt toegang tot meerdere beveiligingsfuncties die je gegevens online veilig houden, zoals Threat Protection. Dit is een van de beste VPN-adblockers op de markt en verwijdert bovendien kwaadaardige advertenties, blokkeert verbindingen met verdachte sites en beschermt je toestel tegen met malware geïnfecteerde downloads. Sterker nog, Threat Protection blijft actief, zelfs als je niet verbonden bent met een VPN-server, wat echt handig is.

Daarnaast is er Dark Web Monitor, die het dark web scant en je waarschuwt als de login die aan je NordVPN-account gekoppeld is, gelekt is. Ik ben blij dit te zien, want dit is een van de enige VPN’s op de markt die is uitgerust met een functie voor dark web monitoring.

Bovendien is NordVPN voorzien van andere geweldige beveiligingsfuncties. Zo biedt het double VPN-servers, die een extra laag van versleuteling toevoegen, en het is daarbij uitgerust met obfuscation. Bovendien heeft de VPN zijn eigen protocol genaamd NordLynx, dat is ontworpen om sterke beveiliging en echt hoge snelheden te bieden.

NordVPN bidt bovendien geavanceerde beveiligingsfuncties, waaronder volledige lekbescherming, RAM-only servers en perfect forward secrecy. Zijn strikte geen logsbeleid is onafhankelijk geaudit, en ook waar gebleken toen een van de datacentra waar een van zijn servers was ondergebracht een datalek opliep en er geen gebruikersgegevens in gevaar kwamen.

De provider is ook geweldig voor streaming en torrenting. Het werkt met meerdere populaire streamingdiensten zoals Netflix en BBC iPlayer en heeft maar liefst meer dan 4.500 P2P-servers. Het biedt bovendien echt goede snelheden voor streamen, torrenten en andere online activiteiten op al zijn servers.

Ik denk ook dat NordVPN een goede VPN voor gamen is dankzij zijn Meshnet-functie, waarmee je tot 60 apparaten kunt koppelen via versleutelde VPN-verbindingen. Dit helpt je veilig virtuele LAN-party’s te hosten.

Daarnaast biedt deze VPN talloze andere voordelen. Zo beschikt het over meer dan 5.000 servers in meer dan 55 landen (inclusief Nederland), is het uitgerust met split-tunneling, en biedt het echt intuïtieve apps voor alle grote platforms.

NordVPNbiedt budgetvriendelijke abonnementen die beginnen vanaf £2,37 / maand. Op alle aankopen geldt een risicovrije geld-terug-garantie van 30 dagen.

5. Surfshark : Geweldige VPN voor grote gezinnen en zeer betaalbaar



Surfsharkstaat een onbeperkt aantal verbindingen toe, wat betekent dat je het op zoveel apparaten kunt gebruiken als je wilt. Het is dus een geweldige optie als iedereen in je gezin een goede VPN nodig heeft. Ik ben ook blij om dit te zien, omdat heel weinig VPN’s een onbeperkt aantal verbindingen ondersteunen.

Het is uitgerust met echt goede beveiligingsfuncties, waaronder CleanWeb, dat een van de beste VPN-adblockers is die er zijn. Daarnaast biedt het obfuscation, double VPN-verbindingen voor extra beveiliging, en IP Rotator, die regelmatig je IP-adres verandert om het moeilijker te maken voor iemand om je locatie te traceren. De provider biedt ook geavanceerde beveiligingsfuncties zoals RAM-only servers en perfect forward secrecy, maar het mist volledige lekbescherming (maar ik heb nooit lekken ervaren in mijn tests).

Je krijgt ook vrij goede ondersteuning bij streamen, aangezien de VPN toegang heeft tot top websites als Netflix, HBO Max en BBC iPlayer. Het heeft echter geen toegang tot Disney+. Het ondersteunt daarbij P2P-downloads op al zijn servers.

Er zijn meer dan 3.200 servers in meer dan 90 landen beschikbaar(inclusief Nederland), wat het eenvoudig maakt om servers in de buurt te gebruiken voor hoge snelheden. Over snelheden gesproken, de provider heeft snelle verbindingen op de meeste servers, maar ik ondervond aanzienlijke vertragingen op zeer verafgelegen servers.

Surfsharkis ook een van de meest betaalbare VPN’s op de markt, met abonnementen die beginnen vanaf slechts £1,82 / maand. Het is dus ook een goede keuze als je een beperkt budget hebt. Alle abonnementen zijn voorzien van een geld-terug-garantie van 30 dagen.

Hoe kies je een VPN voor je Samsung Smart TV?

Hier zijn enkele belangrijke factoren waarmee je rekening moet houden bij het kiezen van een VPN voor je Samsung Smart TV:

Werkt consequent met Samsung Smart TV’s en routers. Aangezien je een VPN niet rechtstreeks op sommige nieuwere Samsung Smart TV’s kunt installeren, moet de VPN meerdere apparaten en verbindingsmethoden ondersteunen (routerondersteuning, delen van apparaatverbindingen, Smart DNS) zodat het altijd met je Samsung Smart TV werkt. ExpressVPN is mijn algemene topkeuze voor VPN’s om te gebruiken met Samsung Smart TV’s.

Aangezien je een VPN niet rechtstreeks op sommige nieuwere Samsung Smart TV’s kunt installeren, moet de VPN meerdere apparaten en verbindingsmethoden ondersteunen (routerondersteuning, delen van apparaatverbindingen, Smart DNS) zodat het altijd met je Samsung Smart TV werkt. is mijn algemene topkeuze voor VPN’s om te gebruiken met Samsung Smart TV’s. Hoge snelheden voor streamen. Alle VPN’s vertragen je snelheden vanwege de tijd die nodig is om je gegevens te versleutelen, maar top VPN’s zijn in staat om deze vertraging te minimaliseren en hoge snelheden te handhaven. Alle VPN’s op deze lijst boden me hoge snelheden voor streamen en beperkte buffering, maar ik behaalde de hoogste snelheden met ExpressVPN .

Alle VPN’s vertragen je snelheden vanwege de tijd die nodig is om je gegevens te versleutelen, maar top VPN’s zijn in staat om deze vertraging te minimaliseren en hoge snelheden te handhaven. en beperkte buffering, maar ik behaalde de hoogste snelheden met . Uitstekende ondersteuning voor streamen. De VPN moet werken met alle grote streamingsites, zodat je altijd je favoriete content op je Samsung Smart TV kunt bekijken. Ik raad alleen VPN’s aan die toegang geven tot de populairste streaming websites zoals Netflix en Amazon Prime.

De VPN moet werken met alle grote streamingsites, zodat je altijd je favoriete content op je Samsung Smart TV kunt bekijken. zoals Netflix en Amazon Prime. Gemakkelijk te gebruiken en in te stellen. Elke VPN op deze lijst heeft intuïtieve apps en is eenvoudig in te stellen, en biedt meerdere manieren om je Samsung Smart TV te verbinden, waaronder het instellen op een router, het delen van apparaatverbindingen of een Smart DNS-dienst.

Elke VPN op deze lijst heeft intuïtieve apps en is eenvoudig in te stellen, en biedt meerdere manieren om je Samsung Smart TV te verbinden, waaronder het instellen op een router, het delen van apparaatverbindingen of een Smart DNS-dienst. Sterke beveiliging. De VPN moet gebruikersgegevens beschermen met VPN-beveiligingsfuncties die aan de normen voldoen zoals 256-bit AES-encryptie (dezelfde encryptie gebruikt door banken en overheden), een geen logsbeleid (de VPN zal de websites die je bezoekt of de content die je streamt niet vastleggen), lekbescherming en een kill switch (deze verbreekt de verbinding met het internet als je verbinding met de VPN server wegvalt).

De VPN moet zoals 256-bit AES-encryptie (dezelfde encryptie gebruikt door banken en overheden), een geen logsbeleid (de VPN zal de websites die je bezoekt of de content die je streamt niet vastleggen), lekbescherming en een kill switch (deze verbreekt de verbinding met het internet als je verbinding met de VPN server wegvalt). Goede prijs-kwaliteitsverhouding. De beste VPN’s om je Samsung Smart TV te verbinden bieden ook extra functies zoals split-tunneling (waarmee je kunt kiezen welke apps de VPN-verbinding gebruiken en welke niet), staan minstens 5 gelijktijdige verbindingen toe en bevatten een geld-terug-garantie. Alle VPN’s die ik aanbeveel vinken elk van deze vakjes aan .

Veelgestelde vragen

Wat is de beste VPN om op mijn Samsung Smart TV te installeren?

ExpressVPNis mijn nummer 1 keuze voor een Samsung Smart TV: het hanteert de hoogste downloadsnelheden op de markt, het heeft geweldige beveiligingsfuncties en het werkt met alle grote streamingdiensten.

Dat gezegd hebbende, alle VPN’s op deze lijst zijn geweldig. Private Internet Access biedt een groot aantal beveiligingsfuncties, terwijl CyberGhost VPNspeciale streamingservers heeft die zijn geoptimaliseerd om hoge snelheden voor het streamen op Samsung TV’s te bieden.

Kan ik een gratis VPN gebruiken op mijn Samsung Smart TV?

Ja, maar ik zou het niet aanraden. De meeste gratis VPN’swerken niet met Samsung Smart TV’s, ondersteunen geen installatie op routers, of laten het niet toe je toestel te verbinden met Smart DNS. Gratis VPN’s kunnen ook strikte datalimieten hebben en sommige houden zelfs logboeken bij van je online activiteiten.

In plaats daarvan raad ik aan alleen premium VPN’s te gebruiken zoals de VPN’s op deze lijst omdat ze allemaal consequent werken met Samsung Smart TV’s, hoge snelheden voor streamen bieden met onbeperkte data, geweldige beveiligingsfuncties hebben en nooit logboeken bijhouden van wat je bekijkt.

Zijn alle Samsung Smart TV’s compatibel met VPN’s?

Ja en nee.Je kunt een VPN gebruiken met elke Samsung Smart TV, maar ze ondersteunen niet allemaal het rechtstreeks installeren van een VPN-app. Nieuwere Samsung TV’s die Tizen OS gebruiken ondersteunen geen VPN-apps, maar oudere Samsung TV’s die Android OS gebruiken ondersteunen wel VPN-apps.

Als je tv Android-apps ondersteunt, kun je gewoon een VPN installeren via de Google Play Store. Als je tv Tizen OS heeft geïnstalleerd (zoals de meeste nieuwere Samsung Smart TV’s), maak je dan geen zorgen, er zijn andere methoden om je Samsung TV met het internet te verbinden via een VPN.

Als je Samsung Smart TV je niet toestaat Google Play apps te installeren, kun je de VPN op je router installeren, de verbinding delen vanaf een ander apparaat zoals een pc die verbonden is met een VPN, of een Smart DNS-verbinding instellen.

Zijn Smart DNS en een VPN hetzelfde?

Nee, Smart DNS-verbindingen en een VPN zijn totaal verschillende tools voor internetverbindingen.

Een Smart DNS-verbinding verandert alleen je DNS-instellingen en zorgt ervoor dat het lijkt alsof je Samsung TV verbinding maakt vanaf de locatie van de server waarmee je bent verbonden. Een Smart DNS versleutelt je verkeer niet (zoals een VPN dat doet).

Een VPN daarentegen leidt al je internetactiviteiten via een externe server en versleutelt ze onderweg, zodat niemand je activiteiten tijdens het browsen en streamen kan zien.

Verbinding maken via je VPN-provider met behulp van een Smart DNS-verbinding biedt niet dezelfde versleuteling als een VPN-verbinding. Het zal ook het IP-adres van je apparaat niet veranderen, zodat het niemand verhindert je online te volgen.

