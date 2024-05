Geen geluid uit linker of rechter AirPods? 5 oplossingen en tips - All for tech (2024)

Loop je wel eens rond met je Airpods in en merk je dan dat er geen geluid meer uit één of beide oortjes komt? Dat kan erg vervelend zijn, vooral als je net lekker naar muziek luistert of aan het bellen bent. Er zijn verschillende redenen waarom je Airpods geen geluid links of rechts meer kunnen geven, maar gelukkig zijn er ook een aantal oplossingen voor dit probleem. We gaan de meest voorkomende oorzaken van dit probleem onderzoeken en laten we je zien hoe je het kunt oplossen.

Ga snel naar Airpods geen geluid links of rechts?

Wat te doen als niets helpt

Airpods geen geluid links of rechts?

Heb je ooit ervaren dat je AirPods geen geluid meer geven aan één kant? Don’t worry. In deze lijst hebben we een aantal mogelijke oplossingen voor dit vervelende probleem verzameld, zodat je geen nieuwe AirPods hoeft te kopen.

1. Controleer of de Airpods zijn opgeladen

Om te beginnen, controleer je of de Airpods zijn opgeladen. Plaats de Airpods in de oplaadcase en controleer of het lampje op de oplaadcase brandt. Als het lampje niet brandt, betekent dit dat de oplaadcase niet is opgeladen. Probeer de oplaadcase op te laden en kijk of dit het probleem verhelpt.

Oude elektronica over? Verkoop het snel en veilig aan reBuy. Bekijk de huidige waarde

2. Zet Bluetooth uit en aan

Probeer de Bluetooth-functie op je apparaat uit te schakelen. Wacht een paar seconden en schakel het vervolgens weer in. Probeer opnieuw verbinding te maken met de Airpods en kijk of dit het probleem verhelpt.

3. Controleer de volume-instellingen

Controleer of het volume van de Airpods is ingesteld op het maximale niveau. Ga naar de instellingen op je apparaat en controleer of het volume voor de Airpods is ingesteld op het maximale niveau. Probeer de Airpods opnieuw te gebruiken en kijk of dit het probleem oplost.

4. Verwijder en voeg de Airpods opnieuw toe

Probeer de Airpods te verwijderen en voeg ze vervolgens opnieuw toe. Open de instellingen op je apparaat en zoek naar de Airpods. Selecteer de optie om de Airpods te verwijderen en voeg ze vervolgens opnieuw toe. Probeer de Airpods opnieuw te gebruiken en kijk of dit het probleem verhelpt.

5. Reset de Airpods

Reset de Airpods om eventuele storingen op te lossen. Plaats de Airpods in de oplaadcase en houd de knop op de achterkant van de case ingedrukt totdat het lampje op de case begint te knipperen. Laat de knop vervolgens los en probeer de Airpods opnieuw te gebruiken.

Mogelijke oorzaken De Airpods zijn niet goed opgeladen Er is een probleem met de Bluetooth-verbinding De linker- of rechter Airpod is beschadigd Er is een softwarefout opgetreden De geluidsinstellingen op het gekoppelde apparaat zijn niet goed ingesteld De Airpods zijn niet goed in het oor geplaatst Er is een probleem met het gekoppelde apparaat De Airpods zijn verouderd en hebben een update nodig Er is een probleem met de geluidsbalansinstellingen

Wat te doen als niets helpt

Als het je niet lukt om het probleem op te lossen dat je AirPods geen geluid meer geven aan de ene kant, is het tijd om externe hulp in te schakelen. Er zijn verschillende opties voor je om uit te kiezen, afhankelijk van je voorkeur en situatie.

Een van de gemakkelijkste manieren om hulp te krijgen, is door contact op te nemen met de klantenservice van Apple. Ga naar de Apple Support-website of bel hun nummer en leg het probleem voor. Een van hun medewerkers zal je waarschijnlijk vragen stellen over je AirPods en suggesties doen om het probleem op te lossen. Als dat niet lukt, kan je je AirPods naar Apple sturen voor reparatie of vervanging, afhankelijk van je garantie.

Word jij de volgende crypto-miljonair? Bekijk de huidige stand van de Bitcoin. Bekijk alle digitale valuta

Als je geen garantie meer hebt of als je geen tijd hebt om je AirPods naar Apple te sturen, kan je ook overwegen om een externe reparatieservice te gebruiken. Zoek online naar een betrouwbare service en vraag een offerte op. Houd er echter rekening mee dat externe reparatieservices niet altijd een volledige garantie bieden op hun werk, dus wees voorzichtig met wie je kiest.

Andere opties zijn om naar een Apple-winkel te gaan, waar technische medewerkers je kunnen helpen met het probleem. Als dit niet in de buurt is, kan je ook in overweging nemen om een ​​bekwame technicus in je omgeving te zoeken om je te helpen met het probleem.

Kortom, er zijn plenty aan opties beschikbaar om het probleem van je AirPods op te lossen wanneer er geen geluid meer aan een kant te horen is. De sleutel is om de optie te kiezen die voor jou het meest handig en kosteneffectief is, zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Neem de tijd om uit te zoeken wat het beste voor je is, zodat je snel weer kunt genieten van je favoriete muziek of podcasts.