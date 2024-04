Gravity Forms, de beste formulieren plugin voor WordPress - Webtalis (2024)

Gravity Forms is een plugin om uitgebreide formulieren mee te maken.

Wanneer je echter formulieren wilt maken voor op je website, dan kijk je natuurlijk eerst naar de gratis plugins die beschikbaar zijn.

Nu zijn er genoeg formulieren plugins te vinden voor WordPress, maar vaak zijn deze niet heel uitgebreid.

Dit is geen enkel probleem wanneer je een simpele contactformulier wilt hebben op je website, maar wanneer je meer wilt zal je verder moeten zoeken.

Gravity Forms komt in dit geval al snel om de hoek kijken, omdat het een ontzettend krachtige plugin is met veel mogelijkheden.

Het is eerlijk gezegd een wonder dat ik het nog nooit over Gravity Forms heb gehad op deze website. Het is een plugin die ik eigenlijk op bijna alle websites van klanten installeer.

Waarom zou ik Gravity Forms gebruiken?

Simpel, dit is een super handige plugin vanwege de extra functionaliteiten in verhouding met andere formulieren plugins. Waar andere formulieren plugins stoppen, daar gaat Gravity Forms verder. Het is tevens ook gebruiksvriendelijker dan de meeste andere plugins.

Nu kan ik natuurlijk wel zeggen dat je ontzettend veel kunt met deze plugin, maar dan weet je nog steeds niet wat echt mogelijk is. Hieronder volgt daarom een opsomming met wat Gravity Forms onder andere allemaal voor je kan doen:

Per formulier aangeven naar wie het verzonden moet worden;

HTML gebruiken in het formulier;

Formulieren van meerdere pagina’s maken;

Inzendingen limiteren (bijv. bij winactie);

Geavanceerde velden maken (bijv. om bestanden te uploaden);

Inplannen wat voor tijd het formulier op de website staat;

Dropdown menu’s, radio buttons en checkboxen maken;

Prijsvelden maken en koppelen met iDeal;

Inzending omzetten naar artikelen;

Overzicht bekijken van alle inzendingen;

Formulieren exporteren en importeren;

Formulieren koppelen aan programma’s als Zapier, e-mail providers, etc.

Hoe werkt Gravity Forms?

Gravity Forms werkt heel eenvoudig met een drag and drop interface. In onderstaande video laat ik je zien hoe je zelf een eenvoudige contactformulier kunt maken en daarnaast laat ik ook nog 2 voorbeelden zien van wat uitgebreidere formulieren.

Wil je liever tekstuitleg met afbeeldingen, dan kun je hieronder verder lezen.

Formulier maken met Gravity Forms

Om een formulier aan te maken met Gravity Forms moet je na het installeren en activeren van de plugin naar het menu-item “Formulieren” gaan.

Je kunt hier eenvoudig een nieuwe formulier maken door op “Nieuwe toevoegen” te klikken.

Je krijgt nu een extra scherm te zien waar je een formuliertitel en beschrijving kunt invullen.

Zodra je dit gedaan hebt kun je op “Create Form” klikken en kom je op een pagina terecht waar je een formulier kunt maken. Je krijgt hier meteen uitleg hoe het werkt en aan de rechterkant zie je velden die je kunt toevoegen aan het formulier. Neem rustig even de tijd om alle mogelijkheden te bekijken.

Wanneer je weet hoe je formulier eruit moet komen te zien kun je velden slepen naar de juiste locatie in het formulier. Wil je bijvoorbeeld dat de adresgegevens moeten worden ingevuld, dan kun je het knopje adres slepen naar het formulier om deze toe te voegen.

Het werkt voor alle velden op dezelfde manier. Het is een kwestie van de juiste knop slepen naar het formulier en op de juiste plek plaatsen.

Wanneer je eenmaal alle velden aan je formulier hebt toegevoegd wil je het wellicht nog wat aanpassen. Zo kun je bij naam aangeven of zowel de voor- als achternaam ingevuld moet worden in aparte velden of dat je bijvoorbeeld maar één veld wilt hebben waar de volledige naam kan worden ingevuld.

Het loont dus om altijd even bij alle velden de extra opties te bekijken. Je doet dit eenvoudig door met je muis over het veld te bewegen en op het pijltje te klikken.

Wanneer je alles hebt ingesteld zoals je wilt kun je aan de rechterkant op “Update formulier” klikken. Het enige wat je nu nog wel even moet instellen is wat mensen te zien krijgen nadat het formulier is ingevuld en naar welk e-mailadres de berichten verstuurd worden.

Je kunt een tekst invoeren of een pagina instellen waar mensen op komen als het formulier verzonden is door naar “Instellingen -> Confirmations” te gaan.

Om in te stellen naar welk e-mailadres alle inzendingen verstuurd moeten worden kun je naar “Instellingen -> Notificaties” gaan.

Naast dat je hier het e-mailadres kunt invullen heb je ook nog de mogelijkheid om aan te geven vanaf welk e-mailadres het verstuurd is en kun je een onderwerp aangeven. Standaard staat het e-mailadres van de beheerder van de website ingesteld, maar je kunt bij “van” ook kiezen dat het e-mailadres van de bezoeker die het formulier heeft ingevuld desbetreffende gebruikt wordt als afzender.

Je kunt dit doen door op het knopje rechts naast het invulveld te klikken. Je kunt vervolgens voor “e-mailadres” kiezen om in te stellen dat het e-mailadres dat is ingevoerd gebruikt moet worden.

Vergeet tot slot niet om alles op te slaan en je eerste formulier met Gravity Forms is succesvol aangemaakt.

Formulier op pagina plaatsen

Wanneer je formulier gemaakt is moet je het formulier natuurlijk nog wel op een pagina van je website zien te krijgen. Gelukkig is dit niet moeilijk. Het enige wat je hoeft te doen is een nieuwe pagina maken (of een bestaande pagina bewerken) en op de knop “Add form” klikken.

Er komt nu een scherm naar voren waar je een formulier kunt selecteren en kunt instellen of de titel en beschrijving van het formulier ook getoond moet worden.

Wanneer je het formulier hebt geselecteerd kun je op “Insert Form” klikken en het formulier is toegevoegd aan de pagina van je website met behulp van een shortcode.

Geavanceerde formulieren maken met Gravity Forms

Hierboven heb je kunnen zien hoe je een formulier kunt maken met Gravity Forms. De kracht van Gravity Forms is echter ook dat je er hele geavanceerde formulieren mee kunt maken. Nu is het te uitgebreid om alles te behandelen, maar ik wil je wel een aantal extra mogelijkheden laten zien.

Formulier van meerdere pagina’s

Voor diverse formulieren is het prettig dat alle gegevens die ingevuld moeten worden over verschillende pagina’s verspreid staan. Je kunt dit met Gravity Form vrij eenvoudig bereiken door bij standaard velden te kiezen voor “Pagina”. Zodra je de pagina sleept naar het formulier wordt er een begin en eindpunt gemaakt.

Wanneer je meerdere pagina’s wilt maken is het gewoon een kwestie van telkens bij standaard velden te kiezen voor “Pagina” en deze naar de juiste plek te slepen. Uiteindelijk ziet het er dan ongeveer als volgt uit:

Velden weergeven na bepaalde optie

Wil je een veld pas weergeven nadat er voor een bepaalde optie is gekozen? Bij het formulier op de contactpagina van deze website heb ik dit ook ingesteld. Je krijgt hier pas meer velden te zien nadat er een onderwerp is uitgekozen.

Je kunt dit vrij eenvoudig bereiken door naar de geavanceerde opties te gaan van een bepaald veld van het formulier.

Wanneer je bij de geavanceerde instellingen bent kun je een vinkje zetten bij “Conditionele logica instellen” om de mogelijkheid te krijgen om te bepalen wanneer het veld getoond mag worden.

In dit geval heb ik ingesteld dat als het onderwerp “algemene vraag” of “opdracht” is, dat dan het veld om een website in te vullen mag worden weergegeven.

Uiteraard kun je dit in Gravity Forms ook voor allerlei andere opties instellen, bekijk dus zeker ook even zelf wat er allemaal mogelijk is.

Hoe kom ik aan Gravity Forms?

Gravity Forms is niet te downloaden via de WordPress plugin directory. Het is een premium plugin met verschillende licentie opties. Zo heb je een personal, business en developer licentie.

Hieronder volgt een opsomming wat je bij de verschillende licenties krijgt en hoeveel het kost. Na een jaar moet je weer betalen, maar dan is het tarief een stuk lager.

Personal Business Developer

Prijs

$ 39,- $ 99,- $ 199,- Websites 1 3 Ongelimiteerd Aantal formulieren

Ongelimiteerd Ongelimiteerd Ongelimiteerd Aantal inzendingen Ongelimiteerd Ongelimiteerd Ongelimiteerd Autoresponder

Ja Ja Ja Spam protectie

Ja Ja Ja Add-ons Geen Basis Basis en geavanceerd Multi-site Nee Nee Ja Support Standaard Standaard Prioriteit

Je vraagt je wellicht af of Gravity Forms het geld wel waard is. Wanneer je alleen een simpele contactformulier wilt maken is het wellicht wat overdreven om Gravity Forms aan te schaffen.

Wanneer je echter op een eenvoudige manier uitgebreide formulieren wilt maken, dan is Gravity Forms zeker een aanrader en het geld meer dan waard.

Uiteindelijk vullen mensen tegenwoordig gewoon heel vaak formulieren in op websites en moet een formulier goed in elkaar zitten. Met Gravity Forms kun je dit bereiken.

Conclusie

Gravity Forms biedt de flexibiliteit om super handige en krachtige formulieren te maken. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of het is wel mogelijk om het met Gravity Forms te maken.

Zo is het geen enkel probleem om formulieren te maken voor vragen, quizzen, winacties en offerte aanvragen. Daarnaast kun je Gravity Forms zelfs koppelen met iDeal, waardoor je ook producten met behulp van Gravity Forms kunt verkopen.

Gravity Forms gaat simpel gezegd net wat extra stappen verder waar andere formulieren plugins stoppen. Het heeft mij en meerdere van mijn klanten ontzettend geholpen om de communicatie met klanten te verbeteren en eenvoudiger te maken.

Ik ontdek regelmatig nog steeds nieuwe dingen die met Gravity Forms te bereiken zijn. Het kan dus zeker de moeite waard zijn voor jouw website.

Maak jij gebruik van Gravity Forms? Wat is jouw mening over deze plugin?