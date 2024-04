Guida in Italiano al plugin Gravity Forms per creare moduli (2024)

Ciao Andrea,

complimenti come sempre per la chiarezza e per il supporto che ci dai!

Volevo farti una domanda poichè non riesco a capire se con questo plugin riesco a fare ciò che mi serve:

Avrei bisogno di un plugin che mi consenta, compilando un form sul mio sito, di generare un pdf con i dati inseriti e che questo venga inviata una copia sia a me che all’utente che compila il form.

Il pdf che viene generato dovrebbe essere uguale o quantomeno simile, graficamente parlando, ad un pdf specifico (ho la necessità che la grafica sia la stessa sia se il pdf è generato online sia se il pdf è compilato in ufficio).

Avevo “provato” un altro strumento che si chiama “Send PDF for Contact Form 7” ma non è di semplice utilizzo e non riesco a customizzare molto l’aspetto grafico.

Da uno stralcio di un articolo online ho letto che “una delle funzionalita’ che mi ha convinto a provare ed usare questo plugin, e’ la possibilita’ di compilare un pdf con i campi inseriti dall’utente, utile per essere firmato e spedito via posta tradizionale.”

Non avendo avuto modo di provarlo ed essendo a pagamento volevo chiederti se questo plugin può fare al caso mio oppure no e se nel caso non fosse giusto se conosci un plugin che può fare questo.

In attesa di una tua gentile risposta ti saluto cordialmente