Hoe kun je neppe AirPods herkennen? - Superdudes (2024)

Wil jij leren hoe je neppe AirPods kunt herkennen? Ben je bang om opgelicht te worden? Zoek dan niet verder, want wij hebben een handleiding voor je gemaakt met daarin tips over hoe je echte AirPods van Apple kunt onderscheiden van de neppe Airpods.

De snelste manier om neppe AirPods te kunnen herkennen, is door het serienummer aan de binnenkant van de behuizing te scannen (bekijk de onderstaande afbeeldingen waarop te zien is hoe je dat serienummer kunt vinden). Zodra je het nummer hebt gevonden, surf je naar checkcoverage.apple.com en kijk je of Apple dit nummer op de site heeft opgenomen. Als je het nummer niet kunt vinden, hebben we ook nog andere kenmerken voor je op een rijtje gezet waaraan je echte AirPods kunt herkennen!

Vergeet niet dat als het gaat om de kwaliteit, neppe AirPods altijd minder zijn. We zullen je in de handleiding laten zien op welke punten je moet letten en wat je kunt doen om echt van nep te kunnen onderscheiden.

Laten we maar snel gaan bekijken hoe jij de echte AirPods van Apple er meteen tussenuit kunt halen.

Stap 1: controleer of het serienummer overeenkomt met de officiële gegevens van Apple

Dit is in onze handleiding absoluut de meest betrouwbare manier over het vinden van neppe AirPods. Echte AirPods worden geleverd met een serienummer, dat door Apple op hun officiële website is opgenomen.

Ik begrijp dat je dit pas kunt controleren zodra de AirPods al in je bezit zijn en daarom hebben wij in deze handleiding nog meer manieren voor je opgenomen waarop je neppe AirPods kunt herkennen. Vaak is het al voldoende om heel goed naar het product te kijken.

Als jij het unieke serienummer op de AirPods van Apple wilt vinden, moet je op de volgende manier de behuizing van het product goed bekijken:

Je vindt op het product een nummer, dat uniek is voor dat paar AirPods.

Zodra je het nummer hebt genoteerd, moet je naarhttps://checkcoverage.apple.com surfen.

Vul daar gewoon het serienummer in en dan zal meteen blijken of je AirPods nep of echt zijn.

Zoals je kunt zien, zullen op de officiële website van Apple ook de vertrouwde verkooppunten worden weergegeven.

Dit zou in 99% van de gevallen de echte AirPods moeten onderscheiden van de neppe, maar soms is het iemand toch gelukt om echt met nep te verwisselen. Het is zeer onwaarschijnlijk maar niet onmogelijk.

Daarom hebben we in deze handleiding nog meer punten opgenomen om te kunnen controleren of de AirPods echt zijn of niet.

Stap 2: controleer op inconsistenties en vergelijk de verpakking van de nep AirPods met de echte

Ik begrijp dat mensen het best wel lastig kunnen vinden om echt van nep te onderscheiden en daarom hebben wij een aantal fouten, die worden gemaakt bij het maken van de verpakking, voor je op een rijtje gezet zodat jij een echt product gemakkelijker kunt identificeren.

De kwaliteit van de doos waarin de neppe AirPods worden geleverd, is stukken minder omdat de fabrikanten van nepartikelen niet om kleine details geven.

Echt Nep

Wij kunnen, als we naar de verpakking kijken, drie dingen opmerken:

De ruimte tussen het deksel en de doos is bij de authentieke verpakking zeer nauw. Bij de verpakking van de neppe AirPods is er meer ruimte en dat geldt ook voor de breedte. Het sluit niet mooi aan. Het lettertype op de neppe doos is dikker dan die op een originele verpakking. Tenslotte wordt de illustratie van de lichtkabel op de neppe verpakking aan de onderkant gewoon afgesneden.

Echt

Nep

Aan de zijkant is de tekst ook aanzienlijk anders. Ten eerste wordt het klassieke lettertype van San Francisco niet op de verpakking van de neppe AirPods gebruikt.

Daarnaast heeft de tekst op de nep verpakking reflecterende eigenschappen, terwijl dit op de verpakking in eenvoudig grijs is afgedrukt.

Ook de deksel van de verpakking is anders en bij de nep verpakking en zit er helemaal geen of maar een sticker op de deksel. Zoals je ziet, zijn er op de authentieke verpakking meerdere afzonderlijke stickers geplakt.

Daarnaast lijkt het erop dat de neppe AirPods in de linkerbovenhoek een Chinese tekst hebben staan. Of er ergens in de doos nog Chinese tekst staat of niet kan variëren, afhankelijk van de regio waar de AirPods van Apple zijn gekocht.

Het ziet er echter naar uit dat, ongeacht de regio, de tekst op de nep verpakkingen iets dikker is.

Ook aan de zijkanten is bij de nep verpakkingen het Apple-logo in een reflecterend materiaal in plaats van gewoon in het grijs afgedrukt.

Tenslotte zul je bij het openen van de doos een omslagkarton en een handleiding opmerken.

Nogmaals, de eigenschappen van deze tekst zijn anders. Bij de neppe AirPods zal de tekst ‘Designed by Apple in California’ in het zwart, in plaats van in het grijs, zijn afgedrukt.

Stap 3: analyseer ook de onderkant van de AirPods

Echt Nep

Als je de echte AirPods bekijkt, ziet je een verdikt gebied – dat is wat we de diffuser zullen noemen.

De vorm van de diffuser bij de fake airpods is anders. De vormen variëren ook bij de authentieke AirPods, maar ze moeten wel altijd een ovale vorm hebben.

De neppe AirPods daarentegen hebben een rondere vorm en zijn dus niet ovaal.

Er is niet alleen een verschil in kleuren, maar de neppe AirPods hebben deze verdikking ook op aanzienlijk diepere niveaus geplaatst.

Stap 4: analyseer ook nauwkeurig de diffuser bovenaan

Wij gaan verder met onze handleiding ‘Hoe kun je echte AirPods herkennen?’ en we zullen nu het bovenste gedeelte van de AirPods eens nauwkeurig gaan inspecteren.

Echte Airpod

Neppe Airpod

De diffuser mag nooit verkeerd zijn uitgelijnd. Het voorbeeld van een neppe airpods dat we hierboven hebben bijgevoegd, lijkt niet goed te zijn uitgelijnd met de cirkel die ernaast zit.

Bovendien zul je ook als je de verdikking nader inspecteert, een verschil in kwaliteit opmerken.

Stap 5: het verschil van het doosje van de neppe AirPods en de echte

Als we de achterkant van de behuizing bekijken, hebben we drie belangrijke tekortkomingen gevonden.

Om te beginnen is de cirkelvormige knop hoger geplaatst dan op de behuizing van de neppe AirPods.

Vervolgens is de tekst ‘Designed by Apple in California/Assembled in China’ niet alleen dikker op het doosje van de fake airpods, maar het is ook in een andere grijstint gedrukt.

Stap 6: bekijk ook de lichtpoort (of Lightning-port)

Draai het doosjes eens om en kijk naar de lichtpoort, waarmee je het doosje kunt opladen. De metalen omtrek, die deze poort omhult, is dikker bij de namaak airpods en heeft dus ook een andere vorm. Originele producten van Apple werken met de Apple Lightning-port.

Echt

Nep

Stap 7: bekijk ook snel de oplichtingsindicator

Tenslotte kan een zeer belangrijk detail voor het herkennen van neppe AirPods worden opgemerkt door de behuizing te openen en de oplichtingsindicator te inspecteren.

Echt

Nep

Zoals we in de bovenstaande afbeelding hebben gemarkeerd, lijkt het erop dat de oplichtingsindicator in de behuizing misplaatst is.

Deze fout is niet altijd te vinden bij de neppe AirPods, maar we wilde het toch graag opnemen in de handleiding zodat je het toch kunt controleren als je echte van neppe AirPods probeert te onderscheiden.

Nog wat technische details over echte versus neppe AirPods

Wij zullen deze handleiding afsluiten met de vermelding dat er ook technische verschillen zijn als je naar de neppe AirPods kijkt.

Het is bijna vanzelfsprekend dat dit het geval is omdat fabrikanten van de neppe airpods niet de Apple-chips die in de originele AirPods zitten kunnen namaken en hoogstwaarschijnlijk hebben ze ook geen toegang tot wat Apple heeft ontwikkeld.

Hier zijn een aantal punten waarop je moet letten: