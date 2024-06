iPhone 13 hoesje kopen? iPhone 13 cases op GSMpunt.nl (2024)

Bescherm je iPhone 13 met een hoesje. In ons assortiment hebben we een ruime keuze aan iPhone 13 hoesjes. Met behulp van onze handige filters kun je makkelijk en snel een case vinden die aan jouw smaak voldoet. Meer

Bescherming en uiterlijk van je iPhone 13

Je kunt zelf bepalen hoe je iPhone 13 er uit ziet en in welke mate het toestel beschermd wordt tegen vallen, krassen en andere beschadigingen. Met behulp van ons ruime assortiment iPhone 13 hoesjes kan iedereen een hoesje kopen die aan de wensen voldoen. Of je er nou één wilt met een koord, gemaakt van leer of waar er ruimte is voor pasjes, bij GSMpunt ben je aan het juiste adres.

Maak gebruik van onze hoesjes filters

We hebben verschillende iPhone 13 hoesjes in assortiment. Op bepaalde momenten hebben we wel meer dan 400 verschillende iPhone 13 hoesjes op voorraad. We raden daarom aan om onze productfilters te gebruiken. Hierdoor krijg je een selectie van iPhone 13 hoesjes waar jij naar op zoekt bent. Je kunt filteren op prijs, kleur, soort printje, het type hoesje, materiaal soort, ruimte voor pasjes, de dikte van de beschermhoes en het merk. Door de filters te gebruiken kan je veel tijd besparen wanneer je op zoek bent naar een geschikte iPhone 13 case. Weet je niet welk hoesje je precies wilt? Hieronder gaan we dieper in op de eigenschappen van de hoesjes.

De verschillende iPhone 13 hoesjes kort uitgelicht

Welk type iPhone 13 hoesje je wilt aanschaffen is vaak de eerste vraag die we je stellen. Denk aan een back cover, book-case of een full protect hoesje. Ieder type hoesje heeft namelijk zijn voor- en nadelen. Je hebt 30 dagen bedenktijd bij het aanschaffen van een iPhone 13 case.

back covers

De back cover is een hoesje die de achterzijde en zijkanten beschermen. Sommige iPhone 13 back covers lopen aan de zijkanten iets door ten opzichte van het scherm. Hierdoor is je scherm voor een groot deel ook beschermd wanneer je de iPhone 13 per ongeluk laat vallen. We raden voor de zekerheid altijd wel aan om een iPhone 13 screen protector te gebruiken in combinatie met een back cover.

Book cases

Een ander populair hoesje zijn de book – covers. De book cases staan bekend om de volledige bescherming die ze bieden. Met behulp van een flapje blijft de case gesloten. De sluiting kan magnetisch of via een drukknoop zijn. Daarnaast beschikken de iPhone 13 book cases over een uitsparing waar je meerdere pasjes of briefgeld in kunt bewaren. Hierdoor heb je alles bij de hand. Ze lijken veel op een portemonnee. Book cases flappen flap je open van rechts naar links, flip cases flap je open van boven naar onderen.

Full protect

Full Protect hoesjes zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Dit zijn hoesjes die je iPhone 13 volledig beschermen. Bij een book-case is namelijk je scherm nog kwetsbaar wanneer je de flap open hebt. Enkele full protect hoesjes beschikken over een ingebouwde screen protector. Dit is ideaal voor gebruikers die liever geen screen protector vast op het scherm willen plakken. Deze hoesjes lijken veel op een bumper case.

Telefoonhoesjes met een koord

Een hoesje met een koord is ideaal wanneer je een dagje weggaat en geen ruimte hebt om je iPhone 13 ergens te bewaren. Denk bijvoorbeeld aan een dagje strand, festival of een wandeling. Je kunt het hoesje om je nek of arm dragen. De koortjes zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en kun je op hoogte verstellen.

Insteekhoesje

Een insteek hoesje is een functionele telefoonhoes met een unieke uitstraling. Ze zijn vervaardigd uit echt leder van hoge kwaliteit. Wanneer je aan het trekkoord trekt zal het toestel een stukje naar buiten getrokken worden. Zo heb je snel toegang tot je iPhone 13 wanneer je hem nodig bent.

Populaire kleuren hoesjes van dit moment

De kleur is belangrijk bij het kopen van een leuk iPhone 13 hoesje. De iPhone 13 is een populaire telefoon, daardoor hebben leveranciers hoesjes uitgebracht in alle kleuren van de regenboog. Is jouw lievelingskleur blauw, wit, geel, paars, rood of groen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Voornamelijk rode iPhone 13 hoesjes zijn trending!

Toch hebben de meest verkochte hoesjes de kleuren zwart, bruin of transparant. Voornamelijk doorzichtige cases worden in grote getallen verkocht bij dit toestel. Dit komt omdat veel bezitters trots zijn op het mooie design van je iPhone. Ze vinden het zonde dat het Apple-logo bedekt wordt met een telefoonhoesje. Door het transparante ontwerp kun je het design van het toestel en het logo blijven zien, terwijl je telefoon tegelijkertijd beschermd wordt tegen krassen, vallen en andere schade. Met een zwarte iPhone 13 hoesje heb je overigens altijd een neutrale kleur.

Een printje

Vind je een egale kleur een beetje saai? Kies dan een iPhone 13 hoesje met een printje. Het merk HappyCase heeft verschillende printjes op de markt gebracht. Denk aan een panterprint, hartjesprint of een marmerenprint. Met een leuk printje maak je jouw outfit helemaal compleet!

iPhone 13 covers van diverse materialen

Naast de kleuren en de soorten hoesjes, heb je hoesjes ook in verschillende materialen. De meest gebruikte materialen zijn TPU, siliconen of leer. Hieronder lichten we de verschillen uit.

Leer en kunstleder hoesjes

Wanneer je een stijlvolle iPhone hebt, wil je hem natuurlijk stijlvol beschermen. Veel doen dat met een leren iPhone 13 hoesje. Bij GSMpunt maken we het onderscheid in kunstleer en echt leer. Leren cases zijn vaak net iets duurder, maar gaan ook langer mee en beginnen na loop van tijd te ademen. Het Rosso Deluxe hoesje is daar een goed voorbeeld van!

TPU en siliconen hoesjes

Deze twee materialen staan bekend als flexibele materialen. Het voordeel ten opzichte van hard plastic is dat het materiaal bijna nooit afbreekt. Hierdoor kun je lang genieten van je telefoon hoesje. Verschil tussen het TPU en siliconen materiaal is de flexibiliteit. Het TPU-materiaal is buigbaar, maar kun je niet helemaal dubbelvouwen. Het siliconen materiaal is iets minder stevig en kan je helemaal dubbelvouwen. We raden het TPU boven het siliconen materiaal aan bij het kopen van een iPhone 13 hoesje.

Hoe ons assortiment iPhone 13 hoesjes wordt bepaald

Bij het opstellen voor het assortiment van de iPhone 13 kijken we voornamelijk naar de prestaties van het assortiment van voorgaande edities van Apple. Hoesjes die destijds niet aan de verwachtingen hebben voldaan nemen we niet meer op in het assortiment. Daarbij kijken we voornamelijk naar de verkoopcijfers, retourcijfers en de reviews van onze klanten.

We raden daarom aan om de productreviews te lezen bij het bestellen van een iPhone 13 case. Ze geven een goede indicatie van de kwaliteit van het hoesje. Onze klanten kunnen zelf foto’s uploaden bij het plaatsen van een review, hierdoor kun je beter zien hoe het hoesje daadwerkelijk geleverd wordt.

Tenslotte zijn we partner van meer dan zeventig toonaangevende merken in de telefoonhoesjes markt. Door onze goede relatie met onze leveranciers, fabrikanten en merken zijn we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Een praktijkvoorbeeld daarvan is het assortiment hoesjes met een pashouder aan de achterkant of magneet die we onlangs hebben toegevoegd aan de iPhone 13. De goede relaties zorgen er ook voor dat we de hoesjes zo goedkoop mogelijk kunnen aanbieden.

De camera van de iPhone 13 steekt uit

De iPhone 13 is uitstekend en is veel groter dan zijn voorganger. Echter steekt hij uit van de behuizing, waardoor die extra kwetsbaar is voor de buitenwereld. Eén van de redenen om een iPhone 13 aan te schaffen is door de camera. Het zal dan ook zonde zijn wanneer er krassen of barsten in de camera komen. Kijk daarom bij het aanschaffen van een iPhone 13 hoesje ook naar de mate van bescherming voor de camera!

Past een iPhone 12 hoesje ook op de iPhone 13? De camera module van de iPhone 12 is anders dan die van de iPhone 13. Hierdoor zijn iPhone 12 hoesjes niet geschikt voor de iPhone 13. Kan ik mijn iPhone 13 draadloos opladen met een hoesje? Draadloos opladen werkt met vrijwel elk hoesje. Je kunt het hoesje om de iPhone 13 laten om je toestel te kunnen opladen. Hulp nodig bij het kopen van een iPhone 13 hoesje? Bij GSMpunt willen we je zo goed mogelijk helpen bij het aanschaffen van een hoesje. Mocht je specifiek vragen hebben over een hoesje, kijk dan allereerst bij de ‘vraag en antwoord’ sectie op onze productpagina. Hier geven we antwoord op de meest gestelde vragen van onze klanten over onze telefoon hoesjes. Mocht je op werkdagen voor 19:00 bestellen en betalen, dan verzenden we je bestelling kosteloos dezelfde dag nog. De meeste covers zijn relatief klein en worden daarom via de brievenbuspost verzonden. De cases zijn al verkrijgbaar vanaf €6,95, dus je kan goedkoop een iPhone 13 hoesje bij ons aanschaffen. Je hebt bij ons de mogelijkheid om achteraf te betalen via AfterPay. Nog meer vragen over ons assortiment of services? Dan komen we graag met je in contact!

