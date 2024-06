iPhone 14 Pro: test, recenzja i opinia. To najbardziej nieprzemyślany iPhone w historii (2024)

Za użyczenie iPhone'a 14 Pro do testów dziękujemy sieci Orange.

Apple słynie ztego, że sięga po niektóre technologie lata po konkurencji, ale robi to wsposób wyjątkowo przemyślany idopracowany zdbałością oszczegóły, októrych inni nie myślą.

W opinii wielu osób właśnie to uzasadnia wysokie ceny iPhone'ów. Może mają mniej bajerów niż smartfony innych marek, ale te funkcje, które są, zostały zrobione dobrze. Dlatego wteż wpoprzednich latach bardzo chwaliłem wrecenzjach iPhone'y zserii 11, 12 oraz 13, które uważałem za bardzo udane.

Niestety iPhone 14 Pro burzy legendę geniuszu Apple'a. Niemal wszystkie nowości zostały wprowadzone wsposób wręcz niewiarygodnie nieprzemyślany.

Dynamic Island w iPhonie 14 Pro to dla mnie rozczarowanie roku

Apple po 5latach zrezygnował zcharakterystycznej "płetwy" wekranie na rzecz podłużnego otworu. Awzasadzie dwóch otworów, ale zostały one wizualnie zlane wjedną całość poprzez wygaszenie pikseli między nimi.

Wokół otworu iPhone'a 14 Pro został zbudowany cały ekosystem funkcji, nazwanych Dynamic Island. Czarna przestrzeń dynamicznie zmienia swoją wielkość, wyświetlając kontekstowo przydatne dane, widżety czy skróty do aplikacji.

W teorii -bajka. Podczas prezentacji byłem pod wrażeniem pomysłowości Apple'a. Aktualnie jestem pod wrażeniem jedynie dopracowania animacji (te bardzo cieszą oko!), bo warstwa czysto funkcjonalna leży.

Mój ulubiony przykład to prowadzenie rozmów głosowych. Dynamic Island wyświetla wówczas czas trwania połączenia oraz animację ścieżki dźwiękowej. Niby przydatne, ale na ekranie iPhone'a 14 Pro rozciągnięty otwór zabiera miejsce paskowi stanu. Użytkownik traci więc wgląd na godzinę oraz wskaźniki baterii isygnału.

Jest to strasznie uciążliwe, bo mnie podczas rozmowy zazwyczaj bardziej od czasu jej trwania interesuje aktualna godzina. Nie mówiąc już otym, że prawdopodobnie żaden inny smartfon na świecie nie ma problemu zwyświetleniem obu tych rzeczy jednocześnie.

Problem zDynamic Island jest taki, że sam otwór zajmuje absurdalnie dużo miejsca ijest piekielnie inwazyjny. Pełnoekranowe treści wyglądają na iPhonie 14 Pro fatalnie, bo dziura zasłania znaczny fragment panelu. Według moich obliczeń, 14 razy większy niż wprzypadku Samsunga Galaxy S22 Ultra.

Sprawdziłem też działanie gier. Już podczas pierwszego meczu wCall of Duty zdarzyło mi się kilka sytuacji, gdy otwór wwyświetlaczu całkowicie zasłonił mi przeciwnika. To chore, że kształt wyświetlacza tak bardzo utrudnia rozgrywkę.

Owszem, Dynamic Island od strony wizualnej jest dopracowane do perfekcji. Iczasem się przydaje, bo np. fajnie mieć pod ręką widżet odtwarzacza muzyki. Podczas dwutygodniowych testów dziura wekranie iPhone'a 14 Pro zdecydowanie częściej mi przeszkadzała niż pomagała.

Wszystko byłoby OK, gdyby otwór był -wzorem konkurencji -tak z15 razy mniejszy. To prowadzi mnie do wniosku, że dopóki Face ID nie zostanie zminimalizowane, może upychanie go na siłę nie jest najlepszym pomysłem? Wiele czynności inicjowanych skanem twarzy -np. autoryzowanie płatności wApp Storze -itak wymaga dwukrotnego kliknięcia przycisku zasilania, więc równie dobrze mógłby się wnim znajdować czytnik linii papilarnych iproblemu zgigantycznym otworem by nie było.

iPhone 14 Pro dostał Always-On Display. Apple zrobił to po swojemu, ale źle

Always-On Display to funkcja, której historia sięga 2008 roku. Zazwyczaj polega ona na wyświetlaniu garstki przydatnych informacji jak godzina, data, wskaźnik baterii czy powiadomienia, podczas gdy zdecydowana większość ekranu pozostaje wygaszona. Ma to sens, bo na OLED-ach czarne piksele nie pobierają energii.

Apple wprowadził tę funkcję po swojemu. iPhone 14 Pro wtrybie Always-On Display po prostu przygasza cały ekran blokady -razem ztapetą -izmniejsza częstotliwość odświeżania obrazu do 1kl./s.

Chociaż nie -pół biedy, gdyby wyglądało to wtaki sposób. Tak naprawdę iPhone 14 Pro przygasza cały ekran blokady oprócz... paska stanu ze wskaźnikami baterii czy zasięgu.

I teraz ogarnijcie absurd tego rozwiązania. Na moim biurku leży zablokowany telefon, na którego ekranie aktywne są absolutnie wszystkie piksele, ale żeby sprawdzić poziom baterii itak muszę go wybudzić. Brawo, Apple. Nie wyobrażam sobie, by dało się to rozwiązać gorzej.

Owszem, na ekranie blokady da się umieszczać widżety, więc można sobie wrzucić widżet ze wskaźnikiem baterii. Ale liczba dostępnych pól jest ograniczona, więc to całkowicie zbędne marnowanie przestrzeni. Po za tym nie potrafię pojąć, dlaczego Apple -słynący zprostoty iludzkiego podejścia do elektroniki -skazuje użytkownika na kombinowanie wcelu doprowadzenia smartfonu do absolutnie podstawowej użyteczności.

Dodajmy do tego fakt, że na ekranach AMOLED kolor, jasność iliczba aktywnych pikseli ma ogromny wpływ na zużycie energii. Dlatego też praktycznie wszyscy inni producenci stosują po prostu czarne tło, które energii nie pochłania wcale. Wprzypadku iPhone'a 14 Pro zużycie baterii przez Always-On Display uzależnione jest od ustawionej tapety. Apple ponownie zmusza więc użytkownika do myślenia orzeczach, októrych pomyśleć powinien producent.

Z moich testów wynika, że iPhone 14 Pro zaktywnym Always-On Display ijasną tapetą zużywa ok. 2proc. baterii na godzinę. Gdy Always-On Display jest wyłączone, topnieje ok. 0,5 proc. baterii na godzinę.

iPhone 14 Pro nie wykorzystuje potencjału aparatu 48 Mpix

Apple po raz pierwszy od 2015 roku zdecydował się na zwiększenie rozdzielczości aparatu. Nowy sensor ma rozdzielczość 48 Mpix iwykorzystuje technologię łączenia 4:1.

Problem wtym, że robienie iPhone'em 14 Pro zdjęć wpełnej rozdzielczości zostało maksymalnie skomplikowane. Trzeba udać się do ustawień systemowych, przejść do zakładki Aparat, włączyć tryb ProRAW idopiero wybrać rozdzielczość, wjakiej będą robione wszystkie fotki robione wtym formacie: 12 albo 48 Mpix.

To dla mnie kompletnie nielogiczne, bo: to, że chcę zrobić zdjęcie 48 Mpix, nie jest równoznaczne ztym, że potrzebuję też pliku RAW;

to, że robię zdjęcia RAW, nie jest równoznaczne ztym, że chcę, by każda fotka miała 48 Mpix.

Szkoda, że Apple tak to skomplikował, bo tryb 48 Mpix przydaje się np. podczas robienia panoram iich późniejszego kadrowania. Spójrzcie tylko na to zdjęcie:

... oraz wycinki z12 oraz 48 Mpix:

48 Mpix 12 Mpix ; Źródło zdjęć: © Licencjodawca See Also iPhone 14, 14 Pro oraz 14 Pro Max – porównanie. Który model wybrać? | iDream.pl

Smartfony zaparatami 48 Mpix dostępne są na rynku od 2018 roku. Dosłownie wszystkie, które dotychczas testowałem, pozwalają wybrać rozdzielczość przed zrobieniem zdjęcia zpoziomu aplikacji aparatu, anie głęboko zaszytych ustawień systemowych.

Inna zaleta aparatów otak wysokiej rozdzielczości to możliwość kręcenia filmów 8K, ale -wbrew przeciekom -iPhone 14 Pro takiej funkcji nie ma. Biorąc pod uwagę liczne doniesienia, mogę się tylko domyślać, że Apple zrezygnował zniej na ostatnim etapie, by mieć co dodać wkolejnej generacji.

Jedyną realną korzyścią zzastosowania nowej matrycy jest lepszy zoom cyfrowy, który wypełnia lukę między aparatem głównym iteleobiektywem 3x. Ale jej potencjał był znacznie większy.

Wystarczyło, by Apple po prostu zrobił to, co inne firmy rozgryzły lata temu ibyłoby dobrze. Atak iPhone 14 Pro dostaje aparat owysokiej rozdzielczości jako ostatni, nie wnosi absolutnie nic nowego, co uzasadniałoby tak duży poślizg, adodatkowo niektóre rzeczy ma zaimplementowane gorzej niż cała konkurencja. Gdzie ten Apple, który robi rzeczy późno, ale najlepiej?

Najlepiej wprowadzoną nowością iPhone'a 14 Pro jest stabilizacja wideo

W ubiegłorocznym iPhonie 13 Pro krytykowałem brak solidnej stabilizacji filmów, która od lat jest standardem wświecie smartfonów zAndroidem. Najnowszy flagowiec Apple'a nadrabia braki dzięki nowemu Trybowi akcji.

iPhone 14 Pro stabilizuje wideo nagrywanie wbiegu nawet nieco lepiej niż Samsung Galaxy S22 Ultra.

A przypomnijmy sobie, jak wyglądało to jeszcze rok temu:

Dodatkowo iPhone 14 Pro wtrybie podwyższonej stabilizacji potrafi nagrywać filmy 4K, co jest prawdziwą rzadkością. Zazwyczaj takie funkcje są ograniczone do rozdzielczości 1080p.

Tryb akcji jest więc chyba jedyną nowością wprowadzoną wstarym stylu, którego oczekiwałbym po Apple'u, czyli późno, ale solidnie.

iPhone 14 Pro wypada dobrze w aspektach, które się nie zmieniły

Pierwszą połowę recenzji poświęciłem na omówienie najważniejszych nowości, zktórych większość -wmojej ocenie -została wprowadzona wsposób wyjątkowo nieprzemyślany iniedopracowany.

iPhone 14 Pro to jednak nie tylko nowości, ale irozwiązania odziedziczone po poprzednikach. Ate stoją na bardzo wysokim poziomie.

iPhone 14 Pro ma bardzo dobry aparat

Apple wswoim najnowszym flagowcu zastosował: aparat główny 48 Mpix ze stabilizowaną matrycą, pikselami owielkości 2,55 mikrometra iprzysłoną f/1,78;

aparat 12 Mpix zobiektywem ultraszerokokątnym f/2,2 ztrybem makro;

aparat 12 Mpix zteleobiektywem 3x ojasności f/2,8 ioptyczną stabilizacją obrazu;

sensor LiDAR do skanowania otoczenia w3D.

Jak już wspomniałem, liczyłem na lepsze wykorzystanie matrycy owyższej rozdzielczości, ale ta mimo wszystko robi bardzo dobre zdjęcia wkażdych warunkach oświetleniowych.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim niebywała zbieżność kolorystyczna ze wszystkich obiektywów. To poziom, który dla większości rywali wciąż pozostaje nieosiągalny.

Warto mieć jednak na uwadze, że iPhone'y stoją wopozycji do aktualnych fotograficznych trendów. 14 Pro robi mocno kontrastowe fotki, podczas gdy konkurencja stawia raczej na agresywny HDR.

Galaxy S22 Ultra iPhone 14 Pro ; Źródło zdjęć: © Licencjodawca

To, które podejście jest lepsze, zależy wyłącznie od osobistych preferencji. Jeśli komuś apple'owa stylistyka nie odpowiada, woprogramowaniu iPhone'a 14 Pro zaimplementowano Style, które pozwalają częściowo dopasować zachowanie algorytmów do własnych upodobań.

Do pełni szczęścia zabrakło mi jedynie peryskopowego teleobiektywu, który wwyposażeniu telefonu startującego zpoziomu 6199 zł wmojej ocenie jednak powinien się znaleźć. Zakres zoomu wporównaniu zkonkurencyjnym Samsungiem Galaxy S22 Ultra wypada marnie.

Galaxy S22 Ultra (zoom 15x) iPhone 14 Pro (zoom 15x) ; Źródło zdjęć: © Licencjodawca

Mimo tego braku, zfotografowania i-przede wszystkim -filmowania iPhone'em 14 Pro byłem bardzo zadowolony.

Bateria iPhone'a 14 Pro jest przeciętna

iPhone 14 Pro jest smartfonem relatywnie kompaktowym, ale pojemność akumulatora 3200 mAh jest mała nawet jak na urządzenie tych rozmiarów. System iOS jest co prawda dużo łaskawszy dla akumulatora niż Android, ale cudów nie ma.

Podczas testów używałem iPhone'a 14 Pro przede wszystkim do przeglądania sieci, oglądania filmów, słuchania muzyki ifotografowania. Przy takim użytkowaniu dobijałem nie więcej niż do 5-6 godzin na ekranie wciągu doby. Przekłada się na dzień dość intensywnego użytkowania, ale 48 godzin wyciągnąć jest trudno. Jeśli dla kogoś czas pracy jest ważny, zdecydowanie lepiej rozważyć wersję Max.

Dotychczas mocną stroną iPhone'ów było ponadprzeciętnie niskie zużycie energii wtrybie czuwania. Wtej generacji pojawiła się jednak funkcja Always-On Display, która -jak wspomniałem -pochłania baterię zdecydowanie szybciej niż to konieczne.

I tu pojawia się problem. Zjednej strony AOD to sztandarowa nowość, za którą użytkownik tak naprawdę dopłaca. Zdrugiej jednak strony najrozsądniej jest tę funkcję wyłączyć.

Radzenia sobie zprzeciętną baterią nie ułatwia wolne ładowanie -przy użyciu wystarczająco mocnego zasilacza iPhone 14 Pro ładował się umnie prawie 2godziny. Dosłownie tuż przed publikacją tej recenzji pisałem oopołowę tańszym chińczyku, który wyrabia się w12 minut, więc taki wynik to wdzisiejszych czasach nieśmieszny żart.

Co poza tym?

iPhone 14 Pro ma solidny ekran 120 Hz, który zachwyca jasnością; widoczność wsłońcu jest naprawdę imponująca. Panel jest jednak skalibrowany pod kątem wyświetlania maksymalnie naturalnych barw iniezmiennie brakuje mi trybu, który pozwoliłby na opcjonalne podsycenie kolorów.

Głośniki stereo należą do najlepszych na rynku, zwłaszcza jak na tak kompaktowe urządzenie. Dźwięk jest głośny imięsisty. Coś pięknego.

iPhone 14 Pro jest relatywnie mały (6,1 cala), ale jednocześnie mało ergonomiczny. Połączenie dużych ramek otaczających ekran, płaskich krawędzi iśliskich plecków to kombinacja przekładająca się na wyjątkowo niepewny chwyt. Myślę, że dla wielu klientów upuszczenie tego telefonu nie będzie kwestią "czy", ale "kiedy".

Wydajność jest absolutnie topowa, co -wpołączeniu zultrapłynnymi animacjami -pozytywnie wpływa na komfort korzystania ztelefonu.

Czy warto kupić iPhone'a 14 Pro?

Poprzednie trzy generacje iPhone'ów robiły na mnie bardzo dobre wrażenie. Po raz pierwszy od czasu modelu XS jestem rozczarowany iuważam, że iPhone'a 14 Pro kupować nie warto. Zprzynajmniej trzech powodów.

Po pierwsze -jest drogo. Przez słabą złotówkę Apple podniósł wPolsce ceny wszystkich iPhone'ów, przez co 14 Pro startuje zpoziomu aż 6199 zł. To o1000 zł więcej niż przed rokiem kosztował 13 Pro, mimo że wUSA ceny się nie zmieniły.

Po drugie -iPhone 14 Pro ma złącze Lightning, którego -wmyśl unijnych przepisów -Apple musi się pozbyć do 2024 roku. Ptaszki ćwierkają, że już przyszłoroczny iPhone 15 będzie miał port USB-C, co jest problemem bez względu na to, jak długo ktoś zamierza z"czternastki" korzystać. Jeśli ma to być smartfon na lata, niefajnie będzie utknąć znieaktualnym portem ładowania. Jeśli ktoś myśli osprzedaży za rok lub dwa, musi się liczyć ztym, że zuwagi na brak USB-C wartość tego modelu zapewne zauważalnie spadnie.

Po trzecie -większość zkluczowych nowości zostało zaimplementowanych wtak nieprzemyślany sposób, że wmojej ocenie nie są warte dopłaty.

Moim zdaniem aktualnie najrozsądniejszym smartfonem wofercie jest linia iPhone 13 Pro. Apple co prawda wswoim sklepie podniósł jej ceny, ale wpopularnych elektromarketach można je upolować za 1000 zł mniej niż "czternastki".

Miron Nurski, redaktor prowadzący Komórkomanii