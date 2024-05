iPhone 15 en iPhone 15 Pro camera: alle nieuwe mogelijkheden op een rij (2024)

8 min leestijd

Een van dé redenen waarom de iPhone 15 en iPhone 15 Pro geweldige toestellen zijn, is natuurlijk de verzameling aan verschillende camera's. De tijd dat we met een klassieke fotocamera om de nek liepen is al lang voorbij. Niet alleen is de camera zelf vernieuwd, dankzij kunstmatige intelligentie heeft Apple ook de software voor het camerasysteem verbeterd.

Alle nieuwe modellen maken adembenemende foto's en video's. Maar wil je echt de professionele fotograaf in je naar bovenhalen? Dan is het Pro Max-model iets voor jou. Deze heeft namelijk een geavanceerde pro-camerasysteem met tetraprisma telelens. Gebruik je de iPhone 15 Pro Max zakelijk of juist privé, in beide situaties profiteer je van alle fotografische verbeteringen.

Inhoud Vernieuwd camerasysteem

Verschillen camera iPhone 15 (Plus) en iPhone 15 Pro (Max)

Camerasysteem in detail Tetraprisma telelens voor iPhone 15 Pro Max Quad-pixel sensor

Software geeft camera meer mogelijkheden Verbeterde portretfoto's Slimme HDR 5 Ruimelijke video

Conclusie

Vernieuwd camerasysteem

De iPhone 15 (Plus) maakt nog steeds gebruik van een dual-camerasysteem dat diagonaal is geplaatst. De opvallendste wijziging is weggelegd voor de standaard groothoeklens, deze 48 megapixels camera met quad‑pixel sensor en 100% focus pixels is in alle opzichten verbeterd. Dankzij deze lens is het nu ook mogelijk om 2x optisch in te zoomen zonder kwaliteitsverlies.Voor de beste resultaten maakt deze lens gebruik van optische beeld­stabilisatie met sensor­verschuiving.

Het geavanceerde camerasystemen op iPhone15Pro en iPhone15 ProMax bevat een 48-MPhoofdcamera met optische beeld­stabilisatie van de tweede generatie met sensor­verschuiving. Op de hoofdcamera kun je schakelen tussen drie veelgebruikte brandpuntsafstanden: 24mm, 28mm en 35mm. Die kun je zelfs als nieuwe standaardinstelling kiezen. De hoofdcamera ondersteunt naast 48-MP ProRAW verder nog 48-MP HEIF-afbeeldingen met een vier keer hogere resolutie.

iPhone15Pro is voorzien van een 3xtelelenscamera terwijl iPhone15 ProMax de langste optische zoom ooit op een iPhone biedt: 5x bij 120mm. De nieuwe telelenscamera op iPhone15 ProMax is uitgerust met een innovatief tetraprisma-design met een gecombineerde optische beeldstabilisatie en autofocus 3D-sensorverschuivingsmodule, het meest geavanceerde stabilisatiesysteem dat Apple ooit heeft gemaakt.

Verschillen camera iPhone 15 (Plus) en iPhone 15 Pro (Max)

Camera iPhone 15 (Plus)

48‑MP hoofdcamera: 26mm, diafragmaƒ/1.6, optische beeld­stabilisatie met sensor­verschuiving, 100% FocusPixels, ondersteuning voor foto’s met superhoge resolutie (24MP en48MP)

12‑MP ultragroothoek: 13mm, diafragmaƒ/2.4 en een beeldhoek van120°

12‑MP 2x telelens (mogelijk dankzij de quad‑pixel sensor): 52mm, diafragmaƒ/1.6, optische beeld­stabilisatie met sensor­verschuiving, 100% FocusPixels

2xoptisch inzoomen, 2xoptisch uitzoomen; 4xoptische zoom

Tot10xdigitale zoom bij foto

Tot 6xdigitale zoom bij video

Camera iPhone 15 Pro

48‑MP hoofdcamera: 24mm, diafragmaƒ/1.78, optische beeld­stabilisatie van de tweede generatie met sensor­verschuiving, 100%FocusPixels, ondersteuning voor foto’s met superhoge resolutie (24MP en 48MP)

12‑MP ultragroothoek: 13mm, diafragmaƒ/2.2 en een beeldhoek van120°, 100%FocusPixels

12‑MP 2x telelens (mogelijk dankzij de quad‑pixel sensor): 48mm, diafragmaƒ/1.78, optische beeld­stabilisatie van de tweede generatie met sensor­verschuiving, 100%FocusPixels

12‑MP 3x telelens: 77mm, diafragmaƒ/2.8, optische beeld­stabilisatie

3xoptisch inzoomen, 2xoptisch uitzoomen; 6xoptische zoom

Tot 15x digitale zoom bij foto

Tot 9x digitale zoom bij video

Camera iPhone 15 Pro Max

48‑MP hoofdcamera: 24mm, diafragmaƒ/1.78, optische beeld­stabilisatie van de tweede generatie met sensor­verschuiving, 100%FocusPixels, ondersteuning voor foto’s met superhoge resolutie (24MP en 48MP)

12‑MP ultragroothoek: 13mm, diafragmaƒ/2.2 en een beeldhoek van120°, 100%FocusPixels

12‑MP 2x telelens (mogelijk dankzij de quad‑pixel sensor): 48mm, diafragmaƒ/1.78, optische beeld­stabilisatie van de tweede generatie met sensor­verschuiving, 100%FocusPixels

12‑MP 5x telelens: 120mm, diafragmaƒ/2.8, optische 3D-beeld­stabilisatie met sensor­verschuiving en autofocus, tetraprisma

5xoptisch inzoomen, 2xoptisch uitzoomen; 10xoptische zoom

Tot 25x digitale zoom bij foto

Tot 15x digitale zoom bij video

Camerasysteem in detail

Het camerasysteem van de iPhone 15 (Plus) iPhone 15 Pro (Max) is erg uitgebreid met nieuwe lenzen en technieken. Hieronder geven we een toelichting met betrekking tot de tetraprisma telelens en overige vernieuwingen.

Tetraprisma telelens voor iPhone 15 Pro Max

Speciaal voor de iPhone 15 Pro Max heeft Apple de telelens vervangen door een geavanceerde 120 mm lens. Deze maakt het mogelijk om tot minstensvijfkeer optisch in te zoomen zonder kwaliteitsverlies.

Het gaat hier om een sensor met een 12-megapixel resolutie, f/2.8 diafragma, sensor-shift stabilisatie en 5x optische zoom. De normale iPhone 15 Pro behoudt voorlopig de telelens. Het voordeel van een 120mm telelenscamera is dat hij een compact ontwerp heeft en er weinig tot geen lensvervorming is, waardoor het 'bolle effect' verdwijnt.

Met de tetraprisma heeft Apple een compleet nieuwe, complexe glazen structuur ontworpen,die het licht in viervoud weerkaatst. Zois het licht langer onderweg in dezelfde ruimte, met als gevolg een nieuwe brandpunts­­afstand waar je veel verder mee komt. Ter ondersteuning van het tetraprisma-design heeft Apple een optische 3D-beeld­stabilisatie met sensor­verschuiving ontwikkeld, die in drie richtingen beweegt. Dit is ons meest geavanceerde stabilisatie­systeem ooit en voert twee keer zoveel microcorrecties (Tot10.000microcorrectiesperseconde) uit als voorheen.

Dankzij het tetraprisma-design met een gecombineerde optische beeldstabilisatie en autofocus 3D-sensorverschuivingsmodule kun jevijfkeer optisch inzoomen. Ter vergelijking: met de iPhone 14 Pro (Max) kun je drie keer inzoomen.

Quad-pixel sensor

De iPhone 15 (Plus) en iPhone 15 Pro hebben een 48-MP hoofdcamera met een quad-pixel sensor die zich aanpast aan de foto die wordt genomen. Bij de meeste foto’s bundelt de quad-pixel sensor vier losse pixels in één grote quadpixel van 2,44µm. Dat geeft een mooi resultaat bij weinig licht en bovendien blijft zo de grootte met 12MP behapbaar.

Door de quad-pixel sensor worden ook 2xtelefoto’s mogelijk. Daarbij worden de middelste 12megapixels van de sensor gebruikt voor foto’s in volledige resolutie en 4K-video’s zonder digitale zoom. Dit resulteert in optische kwaliteit bij een gangbare brandpuntsafstand, wat ideaal is voor bijvoorbeeld Portretmodus.

De quad-pixel sensor is ook een welkome aanvulling voor professionele toepassingen, met een geoptimaliseerde detailweergave in ProRAW. Dankzij een nieuw machinelearning-model dat speciaal voor de quad-pixel sensor is ontwikkeld, kun je op iPhone nu ProRAW in 48MP met een ongekend detailniveau opnemen. Voor professionele gebruikers opent dit de deur naar nieuwe creatieve projecten.

Op de hoofdcamera van de Pro kun je schakelen tussen drie veelgebruikte brandpuntsafstanden: 24mm, 28mm en 35mm. Die kun je zelfs als nieuwe standaardinstelling kiezen. De hoofdcamera ondersteunt naast 48-MP ProRAW verder nog 48-MP HEIF-afbeeldingen met een vier keer hogere resolutie.

Software geeft camera meer mogelijkheden

A16 en A17 Pro zijn de snelste chips die Apple heeft gemaakt en kan biljoenen bewerkingen uitvoeren in de Neural Engine. Daardoor kan de iPhone 15 (Pro) de camera ook softwarematig sterk verbeteren. Dit jaar introduceert Apple verbeterde portretfoto's en Slimme HDR 5.

Verbeterde portretfoto's

De geavanceerde portretfoto’s op iPhone15(Plus) en iPhone15Pro(Max) zijn gedetailleerder, hebben levendigere kleuren en komen ook bij weinig licht beter uit de verf. Voor het eerst kun je portretfoto’s maken zonder eerst naar de Portretmodus te hoeven overschakelen.

Zodra er een persoon, hond of kat in beeld komt of wanneer je tikt om scherp te stellen, haalt iPhone automatisch gegevens over de diepte op. Daarmee kun je je foto’s vervolgens in de Foto’s-app op iPhone, iPad of Mac omzetten in prachtige portretten. En voor nog meer creatieve vrijheid kun je zelfs naderhand nog het focuspunt van de foto bepalen.

Slimme HDR 5

Dankzij het nieuwe SlimmeHDR 5 leg je onderwerpen en de achtergrond nog realistischer vast. In de Foto’s-app zie je natuurlijke huidskleuren, heldere highlights, rijkere middentonen en diepere schaduwen. Deze geavanceerde HDR-rendering werkt ook in externe apps, zodat afbeeldingen die je online deelt er zelfs nog beter kunnen uitzien.

Ruimelijke video

Vanaf iOS 17.2 wordt iPhone15Pro uitgebreid met de mogelijkheid om ruimtelijke video op te nemen voor Apple VisionPro. Je kunt memorabele momenten dan in drie dimensies opnemen, zodat je ze later in alle glorie kunt herbeleven met Apple VisionPro (wanneer die begin volgend jaar beschikbaar is in de VS).

Conclusie

Zowel de iPhone 15 (Plus) als iPhone 15 Pro (Max) zijn voorzien van een nieuw camerasysteem. Op de iPhone 15 (Plus) is 48-MP hoofdcamera de belangrijkste toevoeging. Deze was al aanwezig op de 14 Pro (Max), en uiteraard ook op de iPhone 15 Pro-serie. Wil je echt alles uit het camerasysteem halen, dan is de iPhone 15 Pro Max de beste keuze met de tetraprisma telelens.

Daarnaast helpt de software om je nog betere foto's en video's te maken. Met Slimme HDR 5 worden de kleuren op foto's helderder en natuurgetrouwer. Daarnaast bevatten de texturen veel meer details, ook als je bij weinig licht fotografeert.

De iPhone 14 (Pro) had al een ongelofelijk camerasysteem, maar de iPhone15(Pro) (Max) legt de lat hoger van wat er met 48megapixels. Dit levert een vierkeer zo hoge resolutie op in ProRAW, zodat je ook na het bijsnijden nog ongelofelijk scherpe details ziet. Daarnaast kun je nog beter inzoomen met de nieuwe 120mm telelens.