Is Atlas VPN ideaal voor streamen? [Review 2023] (2024)

De app van Atlas VPN is heel eenvoudig in het gebruik. Dat begint al bij het installeren, maar ook na installatie is het een overzichtelijk geheel. Dit is voornamelijk te danken aan het feit dat de gebruikersomgeving eenvoudig is gehouden. Je vindt er wel alles wat je nodig hebt voor optimaal gebruiksgemak.

Nadat je de Atlas VPN hebt geïnstalleerd, maak je een account aan. Je ontvangt hiervoor per email een code waarmee je inlogt. Je loopt de instelopties na en het enige dat je verder nog hoeft te doen, is een server aanklikken om de VPN-verbinding tot stand te brengen.

Houd er wel rekening mee dat de app niet in het Nederlands beschikbaar is. Als je vragen hebt over het gebruik, of over andere zaken waar je tegenaan loopt, dan kun je de klantenservice per e-mail bereiken.